Понтиак с топором войны
Индейский вождь племени оттава возглавил одно из самых крупных восстаний против английских колонизаторов. И хотя добиться желаемого результата Понтиаку так и не удалось, его имя прочно вошло в историю. В честь вождя названы города в современных штатах Индиана, Иллинойс и Мичиган, а также в Квебеке. Помимо этого имя вождя носила автомобильная марка, существовавшая с 1926 по 2010 годы.
Месть за французов
Начало восемнадцатого века для французских колонистов складывалось удачно. Они уверенно расширяли свое влияние на племена, жившие возле Великих Западных озер. Причем делали это не огнем и мечом, а с помощью дипломатии. В отличие от тех же англичан, которые воспринимали индейцев как диких варваров и общались с ними с презрительным высокомерием, французы играли роль «доброго полицейского». Соответственно, христианскую веру индейцы охотнее перенимали у последних. Влияло и то, что французские иезуиты не старались навязать дикарям свои догматы. Наоборот, они пытались адаптировать их под мировосприятие индейцев. Такое отношение многие племена Северной Америки оценили и стали считать представителей «черной мантии» своими братьями.
Англичане раздраженно и ревностно воспринимали такое развитие событий. Британец Эдэйр писал так: «Вместо того чтобы просвещать индейцев, эти монахи совращали их умы. Вместо любви, мира и доброте, как подобает истинным провозвестникам слова Божьего, они учили их черной ненависти ко всему английскому. Скоро сограждане наши осознают истинную сущность недавнего Квебекского акта, и дай Боже прийти тому времени, когда Британия прогонит этих черных квакающих жаб прочь из Канады, к их дражайшему папе римскому».
На стороне Англии находились Шесть народов, а за Францию – население Великих озер, то есть, чиппева, оттава и потаватоми. И как сильно ненавидели друг друга британцы с французами, так же сильна была ненависть друг к другу у этих индейских племен.
Но военная удача все равно была на стороне Британии. По договору от 1760 года все французские форты, находящиеся у Великих озер, стали собственностью Британии. Индейцы болезненно восприняли произошедшее и решили отомстить за «квакающих» союзников. Во главе союза западных племен встал Понтиак, вождь оттава.
Начало восстания
После новостей о договоре, на территорию Великих озер пришел отряд майора Роджерса, который направлялся в Детройт – главную крепость в тех краях. Англичанин и вождь встретились. Роджерс увидел перед собой «мужа благородной наружности, с манерами настоящего правителя». Во время разговора Понтиак поинтересовался у англичанина, зачем тот пришел на его землю. Роджерс рассказал о своем пути в Детройт, а также заверил вождя, что его люди не сделают ничего плохого. Затем британец осторожно поинтересовался, может ли он продолжить путь? Понтиак ответил: «До завтрашнего утра я на вашем пути».
Но все же вождь решил не начинать драку раньше времени. Поэтому Роджерс и его люди продолжили путь. Более того, Понтиак даже выделил им несколько воинов для охраны. Эта услуга, которую оказал индеец колонизаторам, по сути, ничего ему не стоила. Зато он сумел продемонстрировать британцам свою лояльность, пусть и напускную. Сам же Понтиак не переставал обдумывать план по объединению всех коренных жителей земель близ Великих озер, которых связывала дружба с Францией.
Когда Понтиак начал превращать свой замысел в жизнь, ему помогла его безукоризненная репутация. Вожди племен (чиппева, потаватомм, майами, гуроны, шавани и другие) легко соглашались примкнуть к его войску, поскольку знали, что Понтиак – отважен, мудр и хитер. Более того, даже союзники англичан – делавары и ирокезы – начали колебаться. Закончилось это тем, что они выделили Понтиаку несколько отрядов.
В 1763 году подготовка к восстанию была закончена. Под началом Понтиака собралось большое и сильное войско, способное прогнать английских колонизаторов с занимаемых ими земель. И летом индейцы перешли в наступление.
Многочисленные европейские торговцы, конечно, видели, что индейцы резко начали собирать силы в кулак. Они передавали тревожные новости в английские укрепления, но коменданты лишь отмахивались. Никто не верил, что вечно ссорящиеся между собой индейцы способны объединиться ради одной цели. А Понтиак всеми силами старался сохранить готовящееся наступление в тайне. И ему это удалось. Поэтому, когда летом его войско атаковало англичан, большинство фортов были захвачены буквально за несколько дней. А гарнизоны индейцы либо вырезали, либо брали в плен. В общей сложности, за короткий срок Понтиак сумел захватить около десятка военных и торговых постов британцев. Не устоял и Мичилимакинак, крупнейшее после Детройта укрепление. Причем этот форт индейцы взяли хитростью.
За несколько дней до начала атаки несколько сотен чиппева и саук пришли в форт. По легенде, они хотели порадовать англичан своей традиционной игрой в мяч в честь дня рождения короля Англии. Индейцы даже назвали его «великим белым отцом», чтобы продемонстрировать свое уважение к «начальнику» колонистов. Англичане, конечно, удивились и обрадовались, однако орду краснокожих в форт не пустили. Поэтому индейцы обосновались возле стен крепости. Когда наступил час «Х» вокруг царили шум и веселье. Солдаты, увлеченные игрой, потеряли осторожность. Вдруг, как будто случайно, мяч залетел в открытые ворота форта (по другой версии – перелетел через стену). И сотни игроков-индейцев тут же ринулись в Мичилимакинак. Стоило им оказаться внутри, краснокожие атаковали растерявшихся англичан. В той скоротечной битве погибло и подверглось скальпированию порядка семидесяти британцев. Еще двадцать человек были захвачены в плен. По воспоминаниям некого мистера Генри, который сумел спастись в доме французского торговца, «необузданная, дьявольская ярость охватила нападавших, что они рубили англичан в куски и лакали их кровь, как дикие звери».
Успех окрылил Понтиака. И он решил, что пришла пора идти на главную крепость англичан – Детройт. Форт был хорошо укреплен блокгаузами, а гарнизон состоял из ста тридцати опытных и хорошо вооруженных солдат. Понтиак понимал, что нахрапом Детройт не взять – не хватит сил и умений. Поэтому начал разрабатывать план. Лидер индейского восстания знал, что именно эта крепость является ключом к победе. Если ему удалось бы захватить Детройт, дни англичан на территории Великих озер были бы сочтены.
Предательство и поражение
Замысел Понтиака был одновременно прост и хитер. Он хотел с отрядом из самых опытных и смелых воинов позвать на переговоры коменданта и его офицеров. Затем перестрелять их из обрезов, спрятанных под одеждой. Как только с британскими военачальниками было бы покончено, войско пошло бы на приступ крепости. Но тут вмешался, если можно так выразиться, человеческий фактор.
Комендант Детройта майор Гледуин узнал о плане индейского вождя.
Днем Понтиак отправил ему сообщение с призывом встретиться для проведения переговоров. А вечером к Гледуину пришла скво, которая принесла ему мокасины из лосиной кожи. Затем она рассказала майору о замысле своего вождя. Почему женщина решила предупредить англичанина – точно неизвестно. По одной версии, она была его любовницей, а заодно и осведомительницей. По другой – скво таким образом расплатилась с ним за некую услугу. И Гледуин решил перехитрить Понтиака.
На следующее утро Понтиак вместе со своими телохранителями вошел в форт. Как только ворота закрылись, зазвучали барабаны. В то же мгновение английские солдаты направили на индейцев мушкеты и сабли. Гледуин подошел к Понтиаку и достал у того из-под одежды заряженный обрез. Затея индейского вождя провалилась. Но Гледуин повел себя в высшей степени благородно. Вместо того чтобы убить или хотя бы пленить Понтиака, он отпустил его.
Оказавшись на свободе, вождь приказал осадить Детройт. Несмотря на поступок противника, Понтиак не собирался отказываться от своего замысла. Более того, он отправил несколько воинов на поиски семей колонистов, которые жили недалеко от крепости. Поскольку они могли прийти им на помощь, вождь приказал убить всех найденных бледнолицых. Так жертвами стали ни в чем не повинные семьи англичан, проживавших рядом с Детройтом.
Вскоре крепость оказалась в шаге от гибели. Уставшие солдаты, которые находились на страже без отдыха, буквально засыпали на ходу. К тому же, начали заканчиваться съестные припасы. Хотя в Детройте проживало несколько французских торговцев, они не хотели помогать индейцам. А ведь Понтиак рассчитывал на их помощь, но ему пришлось смириться с нейтралитетом европейцев.
Когда положение Детройта стало критическим, произошло чудо. С боем в форт сумели прорваться английские солдаты из крепости Ниагара. Правда, удалось это сделать лишь со второй попытки. В первый раз индейцы потопили большинство лодок, перебив и пленив большинство британцев. Но солдаты из Ниагары все же успели передать новость: Франция проиграла войну англичанам и заключила с ними Парижский мир. Но Понтиак в это не поверил, решив, что это уловка.
Измученный гарнизон Детройта увеличился на полсотни солдат, а главное, солдаты из Ниагары принесли с собой еду. Автор «Индейской биографии» мистер Тэтчер в книге приводил письма осажденных. Вот что писал один из защитников Детройта в начале июля 1763 года: «…Каково каждый день слышать, что дикари убивают, свежуют и жарят наших товарищей? Каково видеть изуродованные трупы, плывущие вниз по реке? А мистер Паули, который чудом спасся из их лап, рассказывал, что видел у одного из них кисет из кожи капитана Робертсона».
В конце все того же июля в Детройт сумели прорваться еще примерно три сотни бойцов, в числе которых были знаменитые «рейнджеры Роджерса». Командовал солдатами капитан Дэлиелл. Получив столь мощное подкрепление, Гледуин решился на вылазку, надеясь прорвать окружение и нанести индейцам серьезный удар (по другой версии именно Дэлиэлл настоял на атаке). Но Понтиак каким-то образом узнал о замысле коменданта, поэтому англичан ждали. У моста Блади-Бридж британцы попали в засаду. Тот бой сократил численность защитников Детройта почти на сто человек. Погиб и капитан Дэлиелл. Одержав уверенную победу, Понтиак, однако, не спешил ее развивать. Вместо предполагаемого штурма вождь приказал лишь продолжать обстрел крепости.
Пока шла осада, Понтиак вел неустанные поиски предателя, который рассказал Гледуину о первоначальном замысле вождя. И вскоре узнал правду. Той скво оказалась соплеменница Понтиака, которую на европейский манер звали Кэтрин. Вождь не стал ее убивать.
Вместо этого он сделал ее изгоем и объектом презрения для всех племен, которые примкнули к восстанию. Гледуин, боясь, что индейцы убьют англичан-заложников, не стал вмешиваться и пытаться спасти Кэтрин. Девушку с позором выгнали. Известно, что она прожила после того события лишь несколько лет. В могилу ее отправила алкогольная зависимость…
После этих событий Понтиак направил гонца во французский форт Де-Шартрез, надеясь заручиться их поддержкой. Но союзники подтвердили, что война закончена. Продолжать дальнейшую осаду было бессмысленно. И вождю пришлось заключить с Гледуином перемирие. 31 октября Понтиак снял осаду и направился в свой охотничий лагерь, расположенный в Индиане.
Затем последовало несколько ожесточенных стычек между восставшими индейцами и англичанами. Успех праздновали европейцы. На переговорах с британцами, которые прошли в Виатеноне, Понтиак согласился закопать топор войны и больше никогда не воевать с колонистами. Это же решение он подтвердил и в Детройте. И вскоре вместо французского флага над фортом Де-Шартрез поднялся британский. Сама же крепость стала называться «Юнион Джек».
На этом восстание было официально завершено. Но поражение нанесло серьезный урон репутации Понтиака. Его перестали уважать собственные соплеменники и бывшие союзники. Дошло до того, что вождь ударил ножом Черного пса, главу клана пеория. И хотя индеец выжил, помириться двум вождям не удалось. Опасаясь мести, Понтиак переселился в северный Иллинойс. И вскоре поползли слухи, что он готовит новое восстание. Однако это оказалось ложью, вождь оттава смирился с поражением. Он понял, что справиться с англичанами у него не получится.
Смерть вождя
Так Ли Салцмэн описал гибель Понтиака: «В апреле 1769 г. Понтиак приехал в Сент-Луис повидать своего старого друга Сен-Анжа, который теперь работал на испанцев. Интересно, что он был во французской форме, подаренной ему в 1757 г. маркизом Монкальмом. Через несколько дней после приезда он выразил желание посетить деревушку Кахокия, где бок о бок проживали французы и иллини. Сен-Анж пытался удержать его, предостерегая об опасности, но вождь понадеялся на своих телохранителей. 20 апреля он появился в Кахокии; гости остановились в заведении английского торговца Уильямсона. Там же оказался молодой воин-пеория по имени Пина, приходившийся племянником злополучному Черному Псу. Улучив момент, когда Понтиак оказался на улице без охраны, Пина подобрался к нему сзади и ударил томагавком в затылок, затем для верности полоснул упавшего ножом и скрылся. Охранники бросились было его разыскивать, но хозяева деревни под предлогом нарушения порядка выпроводили их прочь. Сен-Анж похоронил Понтиака с почестями на холме, возвышавшемся над Сент-Луисом. Точное расположения могилы индейского вождя осталось неизвестным. Ходили слухи, что Уильямсон подкупил Пину бочонком виски, но причастность англичан к убийству сложно было доказать».
После гибели Понтиака между индейскими племенами началась затяжная война. Против вероломных иллини (в особенности против клана пеория) выступили объединенные силы оттава, оджибве, потаватоми, кикапу, фокс, саук, маскутен и виннебаго. Шансов на спасение у родного племени Пина не было. Почти все представители этого народа были уничтожены.
***
После этих событий, несмотря на победу над врагом, начался закат племени оттава. Этому способствовали англичане, которые не забыли о восстании Понтиака и решили отомстить. Они ущемляли их права в торговле и старались выжить из родных земель. Причем это касалось даже те кланы оттава, которые и не поддержали Понтиака.
В конце концов, кто-то из британцев передал представителям оттава медную коробку, приказав открыть ее, как только они вернутся домой. Индейцы так и поступили. Внутри оказался неизвестный им бурый порошок… А через короткое время почти все племя, проживавшее в северном Мичигане, выкосила страшная эпидемия оспы.
Месть за французов
Начало восемнадцатого века для французских колонистов складывалось удачно. Они уверенно расширяли свое влияние на племена, жившие возле Великих Западных озер. Причем делали это не огнем и мечом, а с помощью дипломатии. В отличие от тех же англичан, которые воспринимали индейцев как диких варваров и общались с ними с презрительным высокомерием, французы играли роль «доброго полицейского». Соответственно, христианскую веру индейцы охотнее перенимали у последних. Влияло и то, что французские иезуиты не старались навязать дикарям свои догматы. Наоборот, они пытались адаптировать их под мировосприятие индейцев. Такое отношение многие племена Северной Америки оценили и стали считать представителей «черной мантии» своими братьями.
Англичане раздраженно и ревностно воспринимали такое развитие событий. Британец Эдэйр писал так: «Вместо того чтобы просвещать индейцев, эти монахи совращали их умы. Вместо любви, мира и доброте, как подобает истинным провозвестникам слова Божьего, они учили их черной ненависти ко всему английскому. Скоро сограждане наши осознают истинную сущность недавнего Квебекского акта, и дай Боже прийти тому времени, когда Британия прогонит этих черных квакающих жаб прочь из Канады, к их дражайшему папе римскому».
На стороне Англии находились Шесть народов, а за Францию – население Великих озер, то есть, чиппева, оттава и потаватоми. И как сильно ненавидели друг друга британцы с французами, так же сильна была ненависть друг к другу у этих индейских племен.
Но военная удача все равно была на стороне Британии. По договору от 1760 года все французские форты, находящиеся у Великих озер, стали собственностью Британии. Индейцы болезненно восприняли произошедшее и решили отомстить за «квакающих» союзников. Во главе союза западных племен встал Понтиак, вождь оттава.
Начало восстания
После новостей о договоре, на территорию Великих озер пришел отряд майора Роджерса, который направлялся в Детройт – главную крепость в тех краях. Англичанин и вождь встретились. Роджерс увидел перед собой «мужа благородной наружности, с манерами настоящего правителя». Во время разговора Понтиак поинтересовался у англичанина, зачем тот пришел на его землю. Роджерс рассказал о своем пути в Детройт, а также заверил вождя, что его люди не сделают ничего плохого. Затем британец осторожно поинтересовался, может ли он продолжить путь? Понтиак ответил: «До завтрашнего утра я на вашем пути».
Но все же вождь решил не начинать драку раньше времени. Поэтому Роджерс и его люди продолжили путь. Более того, Понтиак даже выделил им несколько воинов для охраны. Эта услуга, которую оказал индеец колонизаторам, по сути, ничего ему не стоила. Зато он сумел продемонстрировать британцам свою лояльность, пусть и напускную. Сам же Понтиак не переставал обдумывать план по объединению всех коренных жителей земель близ Великих озер, которых связывала дружба с Францией.
Когда Понтиак начал превращать свой замысел в жизнь, ему помогла его безукоризненная репутация. Вожди племен (чиппева, потаватомм, майами, гуроны, шавани и другие) легко соглашались примкнуть к его войску, поскольку знали, что Понтиак – отважен, мудр и хитер. Более того, даже союзники англичан – делавары и ирокезы – начали колебаться. Закончилось это тем, что они выделили Понтиаку несколько отрядов.
В 1763 году подготовка к восстанию была закончена. Под началом Понтиака собралось большое и сильное войско, способное прогнать английских колонизаторов с занимаемых ими земель. И летом индейцы перешли в наступление.
Многочисленные европейские торговцы, конечно, видели, что индейцы резко начали собирать силы в кулак. Они передавали тревожные новости в английские укрепления, но коменданты лишь отмахивались. Никто не верил, что вечно ссорящиеся между собой индейцы способны объединиться ради одной цели. А Понтиак всеми силами старался сохранить готовящееся наступление в тайне. И ему это удалось. Поэтому, когда летом его войско атаковало англичан, большинство фортов были захвачены буквально за несколько дней. А гарнизоны индейцы либо вырезали, либо брали в плен. В общей сложности, за короткий срок Понтиак сумел захватить около десятка военных и торговых постов британцев. Не устоял и Мичилимакинак, крупнейшее после Детройта укрепление. Причем этот форт индейцы взяли хитростью.
За несколько дней до начала атаки несколько сотен чиппева и саук пришли в форт. По легенде, они хотели порадовать англичан своей традиционной игрой в мяч в честь дня рождения короля Англии. Индейцы даже назвали его «великим белым отцом», чтобы продемонстрировать свое уважение к «начальнику» колонистов. Англичане, конечно, удивились и обрадовались, однако орду краснокожих в форт не пустили. Поэтому индейцы обосновались возле стен крепости. Когда наступил час «Х» вокруг царили шум и веселье. Солдаты, увлеченные игрой, потеряли осторожность. Вдруг, как будто случайно, мяч залетел в открытые ворота форта (по другой версии – перелетел через стену). И сотни игроков-индейцев тут же ринулись в Мичилимакинак. Стоило им оказаться внутри, краснокожие атаковали растерявшихся англичан. В той скоротечной битве погибло и подверглось скальпированию порядка семидесяти британцев. Еще двадцать человек были захвачены в плен. По воспоминаниям некого мистера Генри, который сумел спастись в доме французского торговца, «необузданная, дьявольская ярость охватила нападавших, что они рубили англичан в куски и лакали их кровь, как дикие звери».
Успех окрылил Понтиака. И он решил, что пришла пора идти на главную крепость англичан – Детройт. Форт был хорошо укреплен блокгаузами, а гарнизон состоял из ста тридцати опытных и хорошо вооруженных солдат. Понтиак понимал, что нахрапом Детройт не взять – не хватит сил и умений. Поэтому начал разрабатывать план. Лидер индейского восстания знал, что именно эта крепость является ключом к победе. Если ему удалось бы захватить Детройт, дни англичан на территории Великих озер были бы сочтены.
Предательство и поражение
Замысел Понтиака был одновременно прост и хитер. Он хотел с отрядом из самых опытных и смелых воинов позвать на переговоры коменданта и его офицеров. Затем перестрелять их из обрезов, спрятанных под одеждой. Как только с британскими военачальниками было бы покончено, войско пошло бы на приступ крепости. Но тут вмешался, если можно так выразиться, человеческий фактор.
Комендант Детройта майор Гледуин узнал о плане индейского вождя.
Днем Понтиак отправил ему сообщение с призывом встретиться для проведения переговоров. А вечером к Гледуину пришла скво, которая принесла ему мокасины из лосиной кожи. Затем она рассказала майору о замысле своего вождя. Почему женщина решила предупредить англичанина – точно неизвестно. По одной версии, она была его любовницей, а заодно и осведомительницей. По другой – скво таким образом расплатилась с ним за некую услугу. И Гледуин решил перехитрить Понтиака.
На следующее утро Понтиак вместе со своими телохранителями вошел в форт. Как только ворота закрылись, зазвучали барабаны. В то же мгновение английские солдаты направили на индейцев мушкеты и сабли. Гледуин подошел к Понтиаку и достал у того из-под одежды заряженный обрез. Затея индейского вождя провалилась. Но Гледуин повел себя в высшей степени благородно. Вместо того чтобы убить или хотя бы пленить Понтиака, он отпустил его.
Оказавшись на свободе, вождь приказал осадить Детройт. Несмотря на поступок противника, Понтиак не собирался отказываться от своего замысла. Более того, он отправил несколько воинов на поиски семей колонистов, которые жили недалеко от крепости. Поскольку они могли прийти им на помощь, вождь приказал убить всех найденных бледнолицых. Так жертвами стали ни в чем не повинные семьи англичан, проживавших рядом с Детройтом.
Вскоре крепость оказалась в шаге от гибели. Уставшие солдаты, которые находились на страже без отдыха, буквально засыпали на ходу. К тому же, начали заканчиваться съестные припасы. Хотя в Детройте проживало несколько французских торговцев, они не хотели помогать индейцам. А ведь Понтиак рассчитывал на их помощь, но ему пришлось смириться с нейтралитетом европейцев.
Когда положение Детройта стало критическим, произошло чудо. С боем в форт сумели прорваться английские солдаты из крепости Ниагара. Правда, удалось это сделать лишь со второй попытки. В первый раз индейцы потопили большинство лодок, перебив и пленив большинство британцев. Но солдаты из Ниагары все же успели передать новость: Франция проиграла войну англичанам и заключила с ними Парижский мир. Но Понтиак в это не поверил, решив, что это уловка.
Измученный гарнизон Детройта увеличился на полсотни солдат, а главное, солдаты из Ниагары принесли с собой еду. Автор «Индейской биографии» мистер Тэтчер в книге приводил письма осажденных. Вот что писал один из защитников Детройта в начале июля 1763 года: «…Каково каждый день слышать, что дикари убивают, свежуют и жарят наших товарищей? Каково видеть изуродованные трупы, плывущие вниз по реке? А мистер Паули, который чудом спасся из их лап, рассказывал, что видел у одного из них кисет из кожи капитана Робертсона».
В конце все того же июля в Детройт сумели прорваться еще примерно три сотни бойцов, в числе которых были знаменитые «рейнджеры Роджерса». Командовал солдатами капитан Дэлиелл. Получив столь мощное подкрепление, Гледуин решился на вылазку, надеясь прорвать окружение и нанести индейцам серьезный удар (по другой версии именно Дэлиэлл настоял на атаке). Но Понтиак каким-то образом узнал о замысле коменданта, поэтому англичан ждали. У моста Блади-Бридж британцы попали в засаду. Тот бой сократил численность защитников Детройта почти на сто человек. Погиб и капитан Дэлиелл. Одержав уверенную победу, Понтиак, однако, не спешил ее развивать. Вместо предполагаемого штурма вождь приказал лишь продолжать обстрел крепости.
Пока шла осада, Понтиак вел неустанные поиски предателя, который рассказал Гледуину о первоначальном замысле вождя. И вскоре узнал правду. Той скво оказалась соплеменница Понтиака, которую на европейский манер звали Кэтрин. Вождь не стал ее убивать.
Вместо этого он сделал ее изгоем и объектом презрения для всех племен, которые примкнули к восстанию. Гледуин, боясь, что индейцы убьют англичан-заложников, не стал вмешиваться и пытаться спасти Кэтрин. Девушку с позором выгнали. Известно, что она прожила после того события лишь несколько лет. В могилу ее отправила алкогольная зависимость…
После этих событий Понтиак направил гонца во французский форт Де-Шартрез, надеясь заручиться их поддержкой. Но союзники подтвердили, что война закончена. Продолжать дальнейшую осаду было бессмысленно. И вождю пришлось заключить с Гледуином перемирие. 31 октября Понтиак снял осаду и направился в свой охотничий лагерь, расположенный в Индиане.
Затем последовало несколько ожесточенных стычек между восставшими индейцами и англичанами. Успех праздновали европейцы. На переговорах с британцами, которые прошли в Виатеноне, Понтиак согласился закопать топор войны и больше никогда не воевать с колонистами. Это же решение он подтвердил и в Детройте. И вскоре вместо французского флага над фортом Де-Шартрез поднялся британский. Сама же крепость стала называться «Юнион Джек».
На этом восстание было официально завершено. Но поражение нанесло серьезный урон репутации Понтиака. Его перестали уважать собственные соплеменники и бывшие союзники. Дошло до того, что вождь ударил ножом Черного пса, главу клана пеория. И хотя индеец выжил, помириться двум вождям не удалось. Опасаясь мести, Понтиак переселился в северный Иллинойс. И вскоре поползли слухи, что он готовит новое восстание. Однако это оказалось ложью, вождь оттава смирился с поражением. Он понял, что справиться с англичанами у него не получится.
Смерть вождя
Так Ли Салцмэн описал гибель Понтиака: «В апреле 1769 г. Понтиак приехал в Сент-Луис повидать своего старого друга Сен-Анжа, который теперь работал на испанцев. Интересно, что он был во французской форме, подаренной ему в 1757 г. маркизом Монкальмом. Через несколько дней после приезда он выразил желание посетить деревушку Кахокия, где бок о бок проживали французы и иллини. Сен-Анж пытался удержать его, предостерегая об опасности, но вождь понадеялся на своих телохранителей. 20 апреля он появился в Кахокии; гости остановились в заведении английского торговца Уильямсона. Там же оказался молодой воин-пеория по имени Пина, приходившийся племянником злополучному Черному Псу. Улучив момент, когда Понтиак оказался на улице без охраны, Пина подобрался к нему сзади и ударил томагавком в затылок, затем для верности полоснул упавшего ножом и скрылся. Охранники бросились было его разыскивать, но хозяева деревни под предлогом нарушения порядка выпроводили их прочь. Сен-Анж похоронил Понтиака с почестями на холме, возвышавшемся над Сент-Луисом. Точное расположения могилы индейского вождя осталось неизвестным. Ходили слухи, что Уильямсон подкупил Пину бочонком виски, но причастность англичан к убийству сложно было доказать».
После гибели Понтиака между индейскими племенами началась затяжная война. Против вероломных иллини (в особенности против клана пеория) выступили объединенные силы оттава, оджибве, потаватоми, кикапу, фокс, саук, маскутен и виннебаго. Шансов на спасение у родного племени Пина не было. Почти все представители этого народа были уничтожены.
***
После этих событий, несмотря на победу над врагом, начался закат племени оттава. Этому способствовали англичане, которые не забыли о восстании Понтиака и решили отомстить. Они ущемляли их права в торговле и старались выжить из родных земель. Причем это касалось даже те кланы оттава, которые и не поддержали Понтиака.
В конце концов, кто-то из британцев передал представителям оттава медную коробку, приказав открыть ее, как только они вернутся домой. Индейцы так и поступили. Внутри оказался неизвестный им бурый порошок… А через короткое время почти все племя, проживавшее в северном Мичигане, выкосила страшная эпидемия оспы.
Автор: Павел Жуков
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