01:40 06 января

Беспорядки в Иране начались после переброски в эту страну боевиков из Сирии

Сирийская разведка сообщает, что на территорию Ирана за последние несколько дней были заброшены десятки боевиков, которые до этого проходили подготовку в районе военной базы «Джизр-эш-Шаддади» (сирийская провинция Хасеке). Фактически речь идёт о попытке осуществления государственного переворота по отработанной США практике так называемых цветных революций - с использованием наёмников.

Сообщается о том, что координация «несогласных» в Иране осуществлялась через Инстаграм, Телеграм и Твиттер. Эти социальные сети и мессенжеры были на несколько дней заблокированы властями для того, чтобы протесты не охватили новые территории страны. Сегодня информационное агентство Mehr News сообщает о разблокировке Инстаграма и Телеграма. Власти страны отметили, что временная блокировка снимается, однако в том случае, если каналы террористов и экстремистов продолжат свою деятельность, блокировка будет уже не временной, а окончательной.

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб отмечает важную деталь – одобрительные комментарии к постам «несогласных» в соцсетях печатаются лишь в 10% случаев на персидском языке. Остальные 90% - комментарии на английском, арабском и других языках. По его словам, это доказывает, что протесты «накручивают» в информационном плане извне.


Беспорядки в Иране начались после переброски в эту страну боевиков из Сирии


Специалисты заявляют о том, что события в Иране могут существенным образом разогнать цены на энергоносители - в первую очередь на нефть. Тенденция на рост цен на нефть проявила себя с первых дней наступившего года.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 116

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  1. DEZINTO Вчера, 16:51
    Ну как-бы ожидаемо. Я только вот вчера перед сном об этом подумал. Что всё пойдёт вот так. Конечно переброски, конечно боевиков, и откуда бы Вы думали? Конечно из Сирии, логично. request
    DEZINTO
    1. катана Вчера, 16:58
      8 января 1978 года шахские войска расстреляли в священном для шиитов городе Кум демонстрацию студентов медресе - сторонников аятоллы
      катана
      1. andre Вчера, 17:25

        Ну и режиссура, хохлы иранской национальности?
        andre
    2. kenig1 Вчера, 17:27
      Абсолютно не логично. Боевики сунниты сподвигли на протесты иранцев шиитов?
      kenig1
      1. Dart2027 Вчера, 17:47
        Цитата: kenig1
        Боевики сунниты сподвигли на протесты иранцев шиитов

        А Вы верите в эту сказочку в то, что там воюют из-за каких-то конфессий?
        Dart2027
        1. Татьяна Вчера, 18:04
          Цитата: kenig1
          Абсолютно не логично. Боевики сунниты сподвигли на протесты иранцев шиитов?
          Павел! Среди боевиков ИГИЛ было полно наёмников из других стран, которых и мусульманами-то назвать можно только условно! Никакой истинной веры в ислам вообще у таких наёмников нет, кроме показухи в веровании. Какую веру заказчику нужно - такую веру эти наёмники и изобразят!
          Главная вера у них - это вера в деньги!!! Ради денег они пойдут на всё! Ну и склонность к садизму, как психопаталогический наркотик, стоит у подобных наёмников не на последнем месте!
          Татьяна
        2. Дирижер Вчера, 18:08
          В принципе их за конфессии за.росто могут, но это то не основное.
          Дирижер
      2. Комментарий был удален.
    3. Krasnodar Вчера, 18:11
      Цитата: DEZINTO
      Ну как-бы ожидаемо. Я только вот вчера перед сном об этом подумал. Что всё пойдёт вот так. Конечно переброски, конечно боевиков, и откуда бы Вы думали? Конечно из Сирии, логично. request

      Чтоб Вы были здоровы!
      Я перед сном думаю о работа, о счётах ЖКХ, о том, чтобы эти ./////// праздники быстрее кончились...
      Krasnodar
    4. vtyrtn Сегодня, 00:22
      антиправительственные протесты начались в священном для шиитов городе Мешхед после того, как массы людей потеряли свои деньги из-за краха различных кредитных организаций (к слову, кредиты как инструмент ростовчищества запрещены в исламе). По некоторым данным, 160 тысяч жителей города вышли первыми на акции протеста. «Эти экономические протесты начались не вчера. Недовольство зрело как минимум в течение года, с тех пор как люди потеряли свои деньги в кредитных организациях и устраивали протесты в разных местах»,Незадолго до этого правительство Ирана объявило о 50% повышении цен на бензин. Кроме того было объявлено о прекращении финансовой помощи бедным, что, по мнению оппозиционеров иранскому правящему режиму, ухудшит положение 34 миллионов человек. Одновременно было объявлено об увеличении военного бюджета
      vtyrtn
      1. FlyEngine Сегодня, 01:22
        Всё, что делает иранское правительство - душит свой же народ всё возрастающей налоговой нагрузкой, повышением расходов на оборону с одновременным уменьшением расходов на социальное обеспечение граждан, насаждает культ правителя и образ внешнего врага. Цены на бензин растут, хотя в стране добывается нефть. Всё, как в... Никакие беспорядки никогда не вспыхивают на ровном месте, ни за деньги, ни за печеньки, ни за абстрактную идею, это следует уяснить. Люди выходят на улицы от безысходности. Результат же зависит от того, кто сумеет оседлать эту общественную волну - это могут быть осознанные граждане, желающие перемен к лучшему (как когда рухнула берлинская стена, олицетворявшая отношение власти к людям как к скотине), а могут быть и подонки, желающие сделать быстрые кровавые деньги, как это случилось на Украине. Я искренне надеюсь, что абсурдный иранский режим будет замещён первыми, а не вторыми. Тогда может где-то в других странах у людей откроются глаза на своё собственное отражение в зеркале.
        FlyEngine
  2. No pasaran Вчера, 16:54
    Специалисты заявляют о том, что события в Иране могут существенным образом разогнать цены на энергоносители - в первую очередь на нефть
    Тогда это и нам выгодно.
    No pasaran
    1. svp67 Вчера, 16:59
      Цитата: No pasaran
      Специалисты заявляют о том, что события в Иране могут существенным образом разогнать цены на энергоносители - в первую очередь на нефть

      Рост цен уже идет
      Цитата: No pasaran
      Тогда это и нам выгодно.

      Частично. В этой ситуации очень сильно выигрывает США, возобновляя добычу "сланцев" и проигрывает Китай, который и был основным потребителем иранской нефти.
      Кроме того, сильно страдают европейские компании, которые во множестве вошли на рынок Ирана.
      Вот и думайте кому же это все на руку.
      svp67
      1. kenig1 Вчера, 17:29
        Ну и мы в прибыли.
        kenig1
      2. INVESTOR Вчера, 21:23
        Я бы не был так уверен в росте цены на нефть, она шлепнется в этом году резко, в район 25$. Как знающий тему говорю.
        INVESTOR
    2. Геркулесыч Вчера, 17:00
      Вам выгодно, чтобы мы и дальше, как наркоши, на игле сидели? ?? sad Нам нужно и должно развивать производство! Нам нужна своя промышленность! Нефть качать, газ продовать, а одежду -обувь из Китая возить и дальше, спонсоруя их экономику? ???
      Геркулесыч
      1. kenig1 Вчера, 17:32
        А если нефтяные деньги тратить на развитие промышленности?
        kenig1
        1. Дирижер Вчера, 18:09
          Вы сначало рынки сбыта определите.
          Дирижер
        2. Deck Вчера, 18:20
          А если нефтяные деньги тратить на развитие промышленности?


          Зачем эти антиправительственные лозунги!
          Deck
  3. svp67 Вчера, 16:56
    Не когда не сомневался в силе и политической воле властей Ирана. Они смогут решить эту проблему...
    svp67
    1. Лексус Вчера, 22:33
      Без внешних поставок "печенек" возня быстро закончится.
      Лексус
  4. Геркулесыч Вчера, 16:57
    Я не знаю есть ли в Иране смертная казнь, но тех кто эти митинги организавал, нужно выявить и унечтожить! И так понятно, что это очередная "цветная революция " , начатая как обычный народный протест! То же пытались провернуть в Гонконге, и там китайские спецслужбы хорошо сработали, не дав митингу студентов перерости в переворот! Китайцы, как и наши специалисты обязаны Иранцам помочь! Ведь и мы не застрахованы от подобных "народных протестов " , пока кучи либерни ходят на свободе, а не корчуют пни на Колымских болотах, и в Сибирской тайге!
    Геркулесыч
    1. Голован Джек Вчера, 17:57
      Цитата: Геркулесыч
      Я не знаю есть ли в Иране смертная казнь...

      belay
      А где право и лево - знаете? Точно?
      Голован Джек
      1. Геркулесыч Вчера, 18:59
        Роман! wassat Верните кота на авторку! lol И не пудрите мне мозги! Лево всегда справа, а право всегда слева! !! wassat
        Геркулесыч
        1. Голован Джек Вчера, 19:04
          Цитата: Геркулесыч
          не пудрите мне мозги

          Точно... так что там насчет смертной казни в Иране?
          А то я, как в том анекдоте про корову - сама офигела belay
          Отстаньте с котами, мне мой пес больше нравится.

          Да и жить мне тут недолго осталось - девять блямб есть девять блямб request
          Голован Джек
          1. Геркулесыч Вчера, 19:27
            Роман! Требуйте амнистии от администрации сайта! hi С вами интересно, настоящий учитель Русского языка, а на ворчание не обращайте внимания -мы все такие! ПС -А кот на авторке хоть живой еще?
            Геркулесыч
  5. Комментарий был удален.
    1. Боло Вчера, 17:07
      а какие угли были заложены в Югославии, Ливии, Ираке, Украине, России, наконец? Дегенрато или на зп у госдепа?
      Боло
      1. Комментарий был удален.
      2. andrej-shironov Вчера, 17:45
        Тебе написать про проблемы в вышеперечисленных странах или сам в интернете найдёшь? Хотя конечно не найдёшь!
        andrej-shironov
        1. Боло Вчера, 17:55
          а проблем в стране, у которой в госдепе ты получаешь свои 30 серебряников написать или сам найдёшь?
          Боло
          1. andrej-shironov Вчера, 18:03
            В моей стране масса проблем и самая главная это либеральная вороватая власть! И эти проблемы не решаются десятилетиями и лишь популист президент говорит.
            andrej-shironov
            1. просто экспл Вчера, 18:47
              о , и опять человек с недавней регой рассказывает как мы плохо живем .
              просто экспл
              1. andrej-shironov Вчера, 18:50
                Не, не не! Не вы, а народ! Вы то платные тролли за власть платящую готовы реку выпить wink
                andrej-shironov
      3. andrej-shironov Вчера, 17:47
        А вот то слово на "д" ты сам и есть!
        andrej-shironov
    2. Гардамир Вчера, 17:18
      Автор либо глуп, либо Юрий Подоляка!
      автор был премьер-министром в правительстве Асада, но потом переметнулся на сторону оппозиции.
      Гардамир
      1. andrej-shironov Вчера, 17:28
        Уважаемый Гардамир!По автору заметно!
        andrej-shironov
      2. andrej-shironov Вчера, 17:40
        Вместо того, чтоб власти Ирана решать внутриполитические проблемы, она, как и власть в России сосредоточилась на решении внешнеполитических псевдопроблем! Вот и пожала результаты! Россия и Иран в этом похожи!
        andrej-shironov
        1. Dart2027 Вчера, 17:49
          Цитата: andrej-shironov
          Вместо того, чтоб власти Ирана решать внутриполитические проблемы, она, как и власть в России сосредоточилась на решении внешнеполитических псевдопроблем

          Здраствуйте Михаил Сергеевич. Всё грезите своей перестройкой?
          Dart2027
          1. andrej-shironov Вчера, 17:55
            А вы всё грезите либеральным раем!!! Не получится в очередной раз народ оболванить! Увы!
            andrej-shironov
            1. Dart2027 Вчера, 18:32
              Цитата: andrej-shironov
              А вы всё грезите либеральным раем!!! Не получится в очередной раз народ оболванить! Увы!

              Конечно не получится. Именно те кто стремился его оболванить громче всех кричали о том, что у нас мол внутренние проблемы, зачем нам внешняя политика.
              Dart2027
              1. andrej-shironov Вчера, 18:36
                Про других не скажу, я не кричал "Волки, волки!" Но пришло время говорить за внутреннюю политику, кою власть не способна решать, впрочем как и внешнюю.
                andrej-shironov
                1. Dart2027 Вчера, 19:15
                  Цитата: andrej-shironov
                  Но пришло время говорить за внутреннюю политику, кою власть не способна решать, впрочем как и внешнюю.

                  То есть опять против всего плохого за все хорошее. Точь-в-точь Михаил Сергеевич.
                  Dart2027
                  1. andrej-shironov Вчера, 19:19
                    Вы прямо фетишист какой то! И главное ваш фетиш мужского пола, как бэ намекаэт! laughing
                    andrej-shironov
                    1. Dart2027 Вчера, 21:38
                      Цитата: andrej-shironov
                      Вы прямо фетишист какой то!

                      Мой? Это Вы повторяете его "сказки".
                      Dart2027
                      1. andrej-shironov Вчера, 22:04
                        Да ни сном ни духом о том, кого в приличных домах упоминать не принято как и Ельцина с Путиным. wink
                        andrej-shironov
          2. Комментарий был удален.
  6. White wolf Вчера, 17:08
    Разносчики демократии не дремлют.По всему Миру Новальновых с Собчаками разносят.Я вот думаю,да когда же люлей то отхватят,что бы прочувствовать на своём доме истинную форму своей демократии и ценностей крови и хаоса.
    White wolf
    1. Deck Вчера, 18:25
      Тут вы правы: наше дело молчать в тряпочку. Воду мутят скубенты, сицилисты и унутрянные враги.

      Deck
      1. Dart2027 Вчера, 18:34
        Цитата: Deck
        Воду мутят скубенты, сицилисты и унутрянные враги.

        Будьте добры покажите человечество, которое по своей природе будет лишено такой вещи как жажда приобретательства. Ну или хотя бы страну, где нет всего перечисленного.
        Dart2027
      2. Голован Джек Вчера, 18:38
        Цитата: Deck
        Deck

        То есть таки хотите геволюцию... recourse
        Голован Джек
        1. Deck Вчера, 18:50
          Да вы что, наша национальная черта молча исполнять все прихоти начальства и не забывать вовремя отдавать деньги, хелательно все.
          А вы что то картавить стали, как масон какой
          Deck
          1. Голован Джек Вчера, 18:52
            Цитата: Deck
            не забывать вовремя отдавать деньги

            Это правильная черта...
            Цитата: Deck
            молча исполнать все прихоти начальства

            А это - неправильно...
            Цитата: Deck
            наша национальная черта

            Ваша - это чья? Какой-такой национальности, не уточните?
            Голован Джек
            1. Deck Вчера, 19:51
              Уточняю.Я русский. Живу в России. Раньше жил в СССР. Ну а ваш картавый народ живет везде wink
              Deck
              1. Голован Джек Вчера, 19:55
                Цитата: Deck
                Я русский. Живу в России

                Ну, надо же...
                Неее...
                Это я - русский и живу в России. Деньги, коль занял, отдаю. А вот начальству пятки лизать - не приучен, уж подвиньтесь.
                А все, что вы там написали, как раз и показывает, что хотите вы даже на "революцию", а именно "геволюцию", с той самой буквы.
                И фигу вам с маслом, а не "революции".
                Я сказал laughing
                Голован Джек
                1. Deck Вчера, 20:04
                  Да ладно вам - русский! Не смешите. Стучите тут по клавишам за копеечку маленькую. А революция это хорошо. Опыт предидущей показывает, что на фонарях будут болтатся вам подобные, вместе с городовыми и жандармами
                  Deck
                  1. Голован Джек Сегодня, 00:37
                    Цитата: Deck
                    А революция это хорошо

                    А бухать много вредно...
                    Цитата: Deck
                    Стучите тут по клавишам за копеечку маленькую

                    Я этим на работе занимаюсь. А щяс у меня - новогодние каникулы. Как в школе, блин...
                    И "копеечка" на работе вовсе не маленькая, ну, короче... вам по пояс будет laughing
                    Цитата: Deck
                    на фонарях будут болтатся вам подобные, вместе с городовыми и жандармами

                    Мдя, клиника... спектр возможных ответов - широчайший. С другой стороны - 9 блямб уже от модераторов...
                    Я, пожалуй, воздержусь пока yes
                    Голован Джек
      3. просто экспл Вчера, 18:48
        ну каклы тоже говорили что они против воров , против олигархов , против коррупции и против тирании. и привели во власть воров и олигархов , увеличили коррупция и тиранию .
        ну за что боролись на то и напоролись.
        просто экспл
  7. Egorovich Вчера, 17:11
    Везде, где в мире какая то кровавая катавасия, обязательно всплывут авторы этого, паразиты жизни - Матрасия, Британия, Израиль. Праведники жизни, мать вашу..... .
    Egorovich
    1. Shahno Вчера, 17:13
      Просто решили ношу поднять непосильную и надорвались. Их уничтожает их же ненависть.
      Shahno
      1. Геркулесыч Вчера, 17:18
        Только вот , пока Трамп не пообещал новых санкций Ирану, там почему-то народ спокойно радовался жизни! Дело не в ноше, а в вмешательстве извне!
        Геркулесыч
      2. APASUS Вчера, 17:23
        Цитата: Shahno
        Просто решили ношу поднять непосильную и надорвались. Их уничтожает их же ненависть.

        А ненависть случайно не через соц сети просочилась,а то странно получается,сити рубанули и ненависть пропала.
        Помниться одна "ненависть "пирожки на Майдане раздавала ,а другая с трибуны на площади орала,а Госдеп как всегда - мы не при делах,это народ!
        APASUS
        1. Shahno Вчера, 17:31
          Духовные лидеры... Выключили интернет. А ситуация изменилась? Способ борьбы с выражением общ. мнения. Никто не поднимет 40 тыс если они всем довольны. Сеть просто способ для их обьединения. Логично их разделить, выключив сеть.
          Shahno
          1. Боло Вчера, 17:59
            хочешь сказать, что в Израиле нельзя раскачать ситуацию?
            Боло
            1. Shahno Вчера, 18:21
              Можно... Но для того есть Шабак, Равинат. Незаметно не получится подорвать эти структуры. Политическая система наша очень сложна для ее подрыва. То есть сначала взбунтуется Кнесет, а потом народ. Так устроено.
              Shahno
              1. Голован Джек Вчера, 18:54
                Цитата: Shahno
                сначала взбунтуется Кнесет, а потом народ. Так устроено

                Класс good laughing good
                Голован Джек
              2. мерцание Вчера, 21:55
                Вот например: перестанут вам штаты миллиардную помощь оказывать (как важным проводникам своей политики на БВ), народ сразу почуствут, что шекелей много не бывает, а тут и молоко с яйцами подорожают, выйдет народ на улицу недовольство свое выражать, как их Равинат с Шабаком быстро об асфальт размажут, ну, в смысле, не позволят раскачивать ситуацию. Так это будет.
                мерцание
          2. Дормидонт Вчера, 18:26
            Да вы, батенька, юморист, похлеще жванецкага
            Дормидонт
          3. APASUS Вчера, 18:49
            Цитата: Shahno
            Духовные лидеры... Выключили интернет. А ситуация изменилась? Способ борьбы с выражением общ. мнения. Никто не поднимет 40 тыс если они всем довольны.

            Проблемы в любом государстве есть и даже в самом богатом ,перечислять надо?
            Цитата: Shahno
            Сеть просто способ для их обьединения.

            Ну да ,они все немые и глухие,только через сеть понимают,а то что это инструмент управления не когда не приходило в голову?
            Цитата: Shahno
            Логично их разделить, выключив сеть.

            И что сразу все проблемы в государстве решились? Нет сети и нет проблем ,я правильно понял?
            Вы сами вывели алгоритм зависимости протестов от соц сетей!
            APASUS
            1. Shahno Вчера, 19:06
              Да зависимость некоторая есть(СМИ однако, первая функция сети). Она была сформирована до протестов? Да, нет.
              Зачем вырубать сеть когда факт налицо, защитить потерявшую доверие власть, лишив народ(немалую часть) средств коммуникации(вторая функция сети).
              Проблемы есть в любом государстве... Но не в любом народ толпами выступает против. Значит государство слабо. Не решило проблемы, не наладило диалог?
              Shahno
              1. APASUS Вчера, 19:55
                Цитата: Shahno
                Да зависимость некоторая есть(СМИ однако, первая функция сети). Она была сформирована до протестов? Да, нет.

                Нет! Это все стихийно,вылил себе чашку чая на штаны и давай строчить посты в сеть о виновности властей! Вообще странный вопрос
                Цитата: Shahno
                Зачем вырубать сеть когда факт налицо, защитить потерявшую доверие власть, лишив народ(немалую часть) средств коммуникации(вторая функция сети).

                Как тогда формируется право государства на насилие,ведь это один из столпов государственности.Смотрю Израиль в этом праве превзошел других и Вас это вполне удовлетворяет?
                Цитата: Shahno
                Проблемы есть в любом государстве... Но не в любом народ толпами выступает против. Значит государство слабо.

                Там где государство слабо,горстка из 2000 человек смогла прогнать главу 35 миллионного государства и устроить войну!
                Цитата: Shahno
                Не решило проблемы, не наладило диалог?

                Это проблемы многих государств .Я смотрю у Вас тоже не особенно прислушиваются к свои гражданам,не ко всем гражданам
                APASUS
          4. Голован Джек Вчера, 18:55
            Цитата: Shahno
            Никто не поднимет 40 тыс если они всем довольны

            Не бывает людей, "всем довольных".
            Это только "всем недовольные" бывают...
            Голован Джек
          5. Олежек Вчера, 19:08
            Никто не поднимет 40 тыс если они всем довольны.

            Вы сможете отыскать 40 тыс всем довольных израильтян?
            Олежек
            1. Shahno Вчера, 19:16
              Вы смеетесь. У нас каждый -будущий премьер и свою программу имеет. И что мы таки против себя выступать пойдем?
              Shahno
              1. Боло Вчера, 23:48
                вооот, вы против друг друга попрёте, друг другу глотки перегрызёте, вам не привыкать, в истории это было не раз. Увы.
                Боло
      3. tchoni Вчера, 17:34
        Цитата: Shahno
        Просто решили ношу поднять непосильную и надорвались. Их уничтожает их же ненависть.

        Проплаченная долларами?, я стесняюс спросить?
        tchoni
        1. Shahno Вчера, 17:42
          Не стесняйтесь. Если протест не назрел, плати не плати, деньги на ветер.
          Shahno
          1. Боло Вчера, 18:02
            чушь, и ты, лицемер, это прекрасно понимаешь!
            Боло
            1. Shahno Вчера, 18:18
              Я вас понимаю. Но ситуация на БВ, эта не ситуация на Майдане. Объяснение есть, извините, лень писать, голова же есть.
              Shahno
          2. Дормидонт Вчера, 18:27
            Не платить? Боюсь, Ротшильды воспримут это как обьявление войны
            Дормидонт
            1. Shahno Вчера, 18:52
              Какому из Ротшильдов интересен Иран? Нату, так ему жены хватает молодой. Теория заговоров тут не при делах.
              Shahno
          3. tchoni Вчера, 19:26
            Ой ли, друг мой. Назревший протест это такая эфимерная штука... Вот скажите мне: а были ли недовольные в штатах во времена великой депрессии? Я думаю были и много..
            Так вот. недовольные есть в любой стране - но , обычно, это недовольство не имеет направленности. И лишь когда появляется внешнее структурирующее воздействие - оно выливается вот в такое вот действо.
            tchoni
            1. Shahno Вчера, 19:38
              Недовольство, протест. Конечно, процесс управляемый. В том числе через сети. Но часто камень вызывает камнепад. Одно дело давить, а другое подтолкнуть как ветер. Мое мнение это суниты при молчании ваших дорогих и любимых партнеров. А ненависть сам Иран и взрастил. Не понимают лидеры не Израиль они задевают. Они себя топят. Потому как мы со многими договорились о мире.
              Shahno
              1. tchoni Вчера, 21:05
                Цитата: Shahno
                Конечно, процесс управляемый. В том числе через сети. Но часто камень вызывает камнепад.

                В том то и дело, что управляемый)
                И многое зависит от того, какивысоко лежит камень, каков его размер (вспоминаем ссср и тов. Горбачова) и как легко его сдвинуть с места (вспоминаем украинский майдан с "камнями по 200 баксов в неделю) и , как быстро он останавливается (вспоминаем " бацьку" и его методы борьбы с "молчаливыми протестами")
                tchoni
          4. Олежек Вчера, 20:25
            . Если протест не назрел, плати не плати, деньги на ветер.


            Поэтому протест надо готовить... заранее
            Олежек
  8. zadorin1974 Вчера, 17:15
    Поднятие цен на нефть Америке выгодно-добыча сланцевой нефти становиться рентабельной при цене от 76$ за барель.Интресно-куда заведет детище Стивена Манна Матрасию,если немного вспомнить физику.то сила действия равна силе противодействия.Это до какой степени надо считать себя бесстрашным .что бы в открытую выеживаться на треть мира,не опасаясь обьединения противников?
    zadorin1974
  9. ASG7 Вчера, 17:19
    Что нас не убивает, то делает нас сильней.
    ASG7
  10. Идущий Вчера, 17:28
    Остальные 90% - комментарии на английском, арабском и других языках.


    Даже не надо обладать дополнительными данными , что бы сделать вывод , кто за этим стоит.
    Идущий
    1. andrej-shironov Вчера, 18:00
      Вот для тех кто не любит дополнительные данные и просто мыслить, и написана сея статейка. wink
      andrej-shironov
  11. andrej-shironov Вчера, 17:32
    Автор либо глуп, либо Юрий Подоляка!Пробовал автор разжечь костёр в сыром лесу? Видно что не пробовал! Там где власть воровата и не справедлива, где проблемы не решаются годами, где власть думает что способна рулить массами, там и возникают такие конфликты! И Иран здесь не исключение, в России точно так же!
    andrej-shironov
    1. Юрий_999 Вчера, 18:53
      Цитата: andrej-shironov
      Автор либо глуп, либо Юрий Подоляка!Пробовал автор разжечь костёр в сыром лесу? Видно что не пробовал! Там где власть воровата и не справедлива, где проблемы не решаются годами, где власть думает что способна рулить массами, там и возникают такие конфликты! И Иран здесь не исключение, в России точно так же!

      Не удачный пример. Я не пробовал, а разжигал и не раз. Главное достаточное количество дополнительных средств (парафин, машинное масло, сухой спирт и т.д.). А когда есть температура горят и сырые дрова. А вот даже сушняк без огня зажечь проблемно.
      Юрий_999
      1. andrej-shironov Вчера, 19:03
        В вашем случае главная ошибка это дополнительные средства. Сходите в настоящий поход, а лучше заблудитесь дней на пять, там где надежда только на себя а не на власть и её деньги wink Поживите в деревне, где три двора со столетними старухами и нет ни дров ни какой то цивилизации, пообщайтесь с ними! Юрий не обижайтесь, я наверное не старше вас, нов жизни повидал не меньше.
        andrej-shironov
  12. Tiras Вчера, 17:43
    Сирийская разведка сообщает, что на территорию Ирана за последние несколько дней были заброшены десятки боевиков, которые до этого проходили подготовку в районе военной базы «Джизр-эш-Шаддади» (сирийская провинция Хасеке). Фактически речь идёт о попытке осуществления государственного переворота по отработанной США практике так называемых цветных революций - с использованием наёмников.


    Ну если сирийская разведка сообщает lol
    Где там обломки сбитого израильского самолёта?
    Где трупы, паспорта якобы захваченных /убитых советников из разных стран?
    Конечно Сирия помогает Ирану в СМИ, так как Асад должен Ирану не мало.
    Tiras
  13. Голован Джек Вчера, 17:49
    Цитата: andrej-shironov
    Вместо того, чтоб власти Ирана решать внутриполитические проблемы, она, как и власть в России сосредоточилась на решении внешнеполитических псевдопроблем! Вот и пожала результаты! Россия и Иран в этом похожи!

    Цитата: andrej-shironov
    Там где власть воровата и не справедлива, где проблемы не решаются годами, где власть думает что способна рулить массами, там и возникают такие конфликты! И Иран здесь не исключение, в России точно так же!

    А кто-то решил всю методичку свою сюда перегнать... видать, за Новый год средства́-то поистощились winked
    Голован Джек
    1. andrej-shironov Вчера, 17:58
      Ну вот, вижу что сел за комп! Хватит на казённых харчах жировать! Работать пора, как и простой народ, а не от либерального нашего правительства денюжки получать wink Кстати голован, как то вяло, ожидал от тебя большего за такие бабки! laughing
      andrej-shironov
  14. А. Привалов Вчера, 17:55
    То три дня назад глава Стражей Исламской Революции" заявляет, что всё подавлено, потом, оказывается, что какой-то американский гражданин организовал там "96 бунтов", теперь, "десятки боевиков" заброшены. Врали бы синхронно, может кто-то и поверил бы, а так, выглядит будто мозги людЯм пудрят. hi
    А. Привалов
    1. Dart2027 Вчера, 18:37
      Цитата: А. Привалов
      заявляет, что всё подавлено, потом, оказывается, что какой-то американский гражданин организовал там "96 бунтов", теперь, "десятки боевиков" заброшены

      А в чем разногласие? Кураторы из США организовывали переброску из Сирии, и организацию местных онижедетей, но попытка была подавлена. Помнится в Белоруссию тоже пытались перебросить нациков с Украины, но там их перехватили на границе.
      Dart2027
      1. А. Привалов Вчера, 19:32
        Цитата: Dart2027
        Цитата: А. Привалов
        заявляет, что всё подавлено, потом, оказывается, что какой-то американский гражданин организовал там "96 бунтов", теперь, "десятки боевиков" заброшены

        А в чем разногласие?

        Не разногласие а неправдоподобие. Один чел не может организовать 96 бунтов, а сунниты не сунутся к шиитам если они не в перевесе хотя бы 1:10. Тем более, если они уже все подавлены доблестными КСИР. К слову, иранцы ещё ни кого не показали. Отсюда вывод:,"на границе никого не прихватили" и все рассказы о каких-то боевиках подготовленных там-то и там-то, покамест, лишь пустой трёп.
        А. Привалов
        1. Dart2027 Вчера, 21:43
          Цитата: А. Привалов
          Один чел не может организовать 96 бунтов
          В спецслужбах США не один чел, просто когда говорят, то называют одного из руководителей работающего координатором.
          Цитата: А. Привалов
          а сунниты не сунутся к шиитам
          В ДАИШ было всякой твари по паре и как-то уживались.
          Цитата: А. Привалов
          Отсюда вывод:,"на границе никого не прихватили"
          Да на границе у них течет, иначе такого бы не было.
          Dart2027
    2. Олежек Вчера, 19:13
      То три дня назад глава Стражей Исламской Революции" заявляет, что всё подавлено,


      Ну как бе все врут - все умрут...
      но такого количества вранья как было создано неполживыми западными СМИ вокруг Украины ... ещё поискать
      Да , кстати, о честности и блахародстве:
      Как на Израильщине относятся к Правому Сектору (запрещенному в РФ)?
      Одобряют?
      Олежек
      1. А. Привалов Вчера, 19:24
        Цитата: Олежек
        Как на Израильщине относятся к Правому Сектору (запрещенному в РФ)?


        А как на Российщине относятся к бригадам Изз ад-Дин аль-Кассам (запрещенным в Израиле)? Одобряют?
        А. Привалов
        1. Олежек Вчера, 19:52
          А как на Российщине относятся к бригадам Изз ад-Дин аль-Кассам (


          Вопросом на вопрос? Это по нашему! laughing
          Ну вы меня таки поняли...
          про чью-то чэстность -нечестность
          лучше не будем
          все в этом мире относительно.
          Олежек
  15. Piramidon Вчера, 18:00
    Сирийская разведка сообщает, что на территорию Ирана за последние несколько дней были заброшены десятки боевиков, которые до этого проходили подготовку в районе военной базы «Джизр-эш-Шаддади»

    Не понял, там есть граница, погранцы, "стражи революции"... или в Иране день открытых дверей?
    Piramidon
  16. мерцание Вчера, 18:03
    В любой стране всегда есть проблемы, более или менее острые, но есть. И любая из этих проблем может выдать искру.
    И здесь вопрос: как с этой искрой обойтись?
    Можно ей воспользоваться и раздуть пожар, попутно его направляя то на один, то на другой объект.
    А можно эту искру потушить сразу (тогда ее никто и не заметит), можно дать пожару разгореться, а потом его потушить, можно перехватить управление пожаром и направить его на поджигателей. fellow
    Цените и бойтесь искру. what
    мерцание
  17. NF68 Вчера, 18:04
    Хочется надеяться что с этими боевиками в Иране не будут особо церемониться.
    NF68
  18. лысова Вчера, 18:15
    Ну вот и Иран задымил - а кто виноват - да всё те за бугром . angry
    лысова
  19. Немезида Вчера, 18:16
    КСИР вызывает у США попаболь...
    Немезида
  20. Дормидонт Вчера, 18:24
    Правило писать не "боевиков", а "сотрудников цру и чвк
    Дормидонт
  21. voyaka uh Вчера, 19:07
    Прямо-так... В шиитскую страну забрасывают суннитских боевиков...
    Да и там линчуют раньше, чем они первую попытку открыть рот сделают.
    Персам поднадоели аятоллы, хиджабы и нищета. Вот и все.
    voyaka uh
    1. Олежек Вчера, 19:56
      Таки суннитских боевиков забрасывают даже в православно-униатскую Украину
      И они там активно действуют!
      Да и в Сирии они прекрасно работали на несуннитских территориях
      Но сколько в Израильщине людей душой болеет за нещщастных пэрсов! winked
      Я потрясён!
      Олежек
  22. андрон-30 Вчера, 19:08
    сунниты ,шииты не важно ,важно боевая группа "аль нусры" или " срал на утро" боевики сша , готовят переворот в Иране , обстреливают Российскую базу в Хмеймим , нет ответа , а не пора-ли ту нусру и штатовских советников песком присыпать .
    андрон-30
  23. К-50 Вчера, 19:30
    Сирийская разведка сообщает, что на территорию Ирана за последние несколько дней были заброшены десятки боевиков

    А что периметр границы не контролируется?
    К-50
    1. Anyone Вчера, 20:26
      Не так вопрос задали. Правильнее было бы: а у Асада есть крутая разведка, которая видит перемещения боевиков через иранскую границу (но не видит под носом боевиков, которые нападаю на нашу авиабазу)? Фантастика!
      Anyone
  24. Anyone Вчера, 20:21
    Сообщается о том, что координация «несогласных» в Иране осуществлялась через Инстаграм, Телеграм и Твиттер. Эти социальные сети и мессенжеры были на несколько дней заблокированы властями для того, чтобы протесты не охватили новые территории страны. Сегодня информационное агентство Mehr News сообщает о разблокировке Инстаграма и Телеграма.

    Справедливости ради надо сказать, что Twitter блокирован в Иране аж с митингов 2009 года, поэтому повторно заблокировать его в 2017 не могли. Telegram отключил иранских пользователей вроде еще 29 или 30 декабря сам после жалобы на контент (во всяком случае, так заявил Дуров). Про Instagram не знаю. Там фото еды и котиков? ))
    Anyone
  25. Олежек Вчера, 20:28
    И "чисто случайно" протесты в Иране и обстрел российской базы совпали по времени с новогодними праздниками в России
    Чиста случайна...
    Олежек
  26. Высота Вчера, 22:17
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: DEZINTO
    Ну как-бы ожидаемо. Я только вот вчера перед сном об этом подумал. Что всё пойдёт вот так. Конечно переброски, конечно боевиков, и откуда бы Вы думали? Конечно из Сирии, логично. request

    Чтоб Вы были здоровы!
    Я перед сном думаю о работа, о счётах ЖКХ, о том, чтобы эти ./////// праздники быстрее кончились...

    Сходите к психиатру, возможно это будет не поздно, успеете спасти себя.
    Высота
  27. MOSKVITYANIN Вчера, 22:18
    Беспорядки в Иране начались после переброски в эту страну боевиков из Сирии

    Смешное название статьи, боевиков в ИРИ чартерами что ли доставили....
    Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб отмечает важную деталь – одобрительные комментарии к постам «несогласных» в соцсетях печатаются лишь в 10% случаев на персидском языке. Остальные 90% - комментарии на английском, арабском и других языках. По его словам, это доказывает, что протесты «накручивают» в информационном плане извне.

    Тут прослеживается след ампириалистических разведок в первую очередь американской, английской, саудовской и израильской...
    Руки прочь от теакратического государства, самого свободного на БВ soldier
    MOSKVITYANIN
  28. Dart2027 Вчера, 23:13
    Цитата: andrej-shironov
    Да ни сном ни духом о том, кого в приличных домах упоминать не принято как и Ельцина с Путиным. wink

    Так это не Ваши слова
    Цитата: andrej-shironov
    Вместо того, чтоб власти Ирана решать внутриполитические проблемы, она, как и власть в России сосредоточилась на решении внешнеполитических псевдопроблем! Вот и пожала результаты! Россия и Иран в этом похожи!

    Вспоминаются 90-е, как нам тогда об этом же талдычили.
    Dart2027
  29. мерцание Сегодня, 00:36
    Цитата: Shahno

    А ненависть сам Иран и взрастил.


    Ну как бы, интересная точка зрения.
    Например, становится премьер министром Израиля, допустим, Берладар и вдруг отказывается встать в нужную позу перед штатами, последние вводят санкции и блокаду Израилю, народ сразу чувствует это, ему это не нравится , он выходит на улицу и начинает протестовать против политики Берладара, которая довела народ до ручки. Берладар обьясняет народу, что просто он не захотел встать в нужную штатам позу, народ требует чтобы он таки встал в эту позу (паралельно соцсети из за рубежа скандируют в позу , в позу), если от этого зависит их благополучие.
    Берладар обьясняет, что эта поза означает горячую войну Израиля со всеми соседями и неминуемую смерть народа.
    Так кто прав, народ или выдуманный Берладар?
    мерцание
  30. Krasnyiy komissar Сегодня, 01:34
    Вывод - боевиков уничтожать подальше от своих границ и создавать проблемы "демократизаторам" по всему шарику. У СССР были свои "боевики" по всему миру, поэтому враг не решался на открытую поддержку террора у нас в стране, ограничившись защитой диссидентов. Только баланс силы способен заставить США выполнять гласные и негласные договоренности.
    Krasnyiy komissar
Картина дня