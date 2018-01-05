Беспорядки в Иране начались после переброски в эту страну боевиков из Сирии

Сирийская разведка сообщает, что на территорию Ирана за последние несколько дней были заброшены десятки боевиков, которые до этого проходили подготовку в районе военной базы «Джизр-эш-Шаддади» (сирийская провинция Хасеке). Фактически речь идёт о попытке осуществления государственного переворота по отработанной США практике так называемых цветных революций - с использованием наёмников.Сообщается о том, что координация «несогласных» в Иране осуществлялась через Инстаграм, Телеграм и Твиттер. Эти социальные сети и мессенжеры были на несколько дней заблокированы властями для того, чтобы протесты не охватили новые территории страны. Сегодня информационное агентствосообщает о разблокировке Инстаграма и Телеграма. Власти страны отметили, что временная блокировка снимается, однако в том случае, если каналы террористов и экстремистов продолжат свою деятельность, блокировка будет уже не временной, а окончательной.Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб отмечает важную деталь – одобрительные комментарии к постам «несогласных» в соцсетях печатаются лишь в 10% случаев на персидском языке. Остальные 90% - комментарии на английском, арабском и других языках. По его словам, это доказывает, что протесты «накручивают» в информационном плане извне.Специалисты заявляют о том, что события в Иране могут существенным образом разогнать цены на энергоносители - в первую очередь на нефть. Тенденция на рост цен на нефть проявила себя с первых дней наступившего года.