Коммунизм — неизбежность? Что же дальше?

Маркс говорил о неизбежности коммунизма. Давайте попробуем доказать это, не пользуясь аргументами самого Маркса (считаю, что мне лично будет не очень тяжело не обращать внимания на марксистские аргументы, поскольку я труды Маркса не читал, в чём публично каюсь) и предполагая, что коммунизм обеспечит обществу полное равенство, ну или с минимальной степенью дифференциации.Все наверняка слышали, что общество в своём развитии движется по спирали, проходя похожие друг на друга стадии. То есть общество стоит на какой-то позиции, потом идёт вверх к антитезису, а затем от этого антитезиса к антитезису антитезиса, который похож на начальный тезис, но всё же отличается от него (напоминаю, это не окружность, а спираль). А теперь давайте представим этот процесс в виде синусоиды.Синяя точка — общинно-племенной строй, так называемый «пещерный коммунизм».Зелёная точка — рабовладельческий строй.Жёлтая точка — феодализм (с размещением феодализма и рабовладения у меня лично остаются вопросы до сих пор, но предположим, что это так).Оранжевая точка — капитализм.Красная точка — коммунизм.То есть первая общественная формация человечества несла в себе равенство. Все жили в одной пещере, питались одинаково «хорошо» приготовленной едой и так далее. После этого последовал рабовладельческий строй, в котором рабовладелец заставлял раба работать, дикое неравенство, потребность в постоянном увеличении количества рабов (в основном путём ведения войн). Затем последовал феодализм, в котором крестьяне, имевшие своё хозяйство со средствами производства, пусть и скромное, работали на феодала, отдавая ему бОльшую часть произведённой ими продукции. Потом пришёл капитализм. Рабочие, не имеющие своих собственных средств производства (в этом смысле аналогия с рабовладением), работают на собственника предприятия, компании. Причём произведённую продукцию они не получают (опять же аналогия с рабовладением). И ещё одна аналогия. Капитализму нужны всё новые и новые рынки (вероятно, рабовладельческий строй был обречён в тот момент, когда у Античной цивилизации исчезла возможность расширяться, захватывая новых рабов, поэтому возможно, что капитализм ожидает то же самое с окончанием пространства для расширения рынка). Ну, а после капитализма, следуя логике, опять приходит равенство. На этот раз в виде коммунизма. На мой взгляд, мы уже прошли точечную точку капитализма и сегодня движемся вверх, к коммунизму (даже если общественные процессы об этом не говорят, технологическая база вполне подводится как раз под это).Отдельно хочется сказать про соотношение коммунизма и первобытно-общинного строя. При первом общий уровень жизни будет явно выше, чем при втором. А поскольку синусоида не заканчивается на коммунизме, в такой ситуации будет и третья, и четвёртая, и пятая формация равенства... И на каждой человек будет жить лучше, чем на предыдущей.Мне видится, что если уж до наступления коммунизма мы не покорим ни одной планеты, то во время его это произойдёт определённо. Человеческой цивилизации нужны всё новые и новые ресурсы, сырьё, источники энергии, как бы не визжали сторонники ресурсосберегающих технологий о том, что экономия это «новый ресурс». Для этого нужны новые пространства. Даже если мы будем селиться на морском дне и поверхности океана, мы всё равно рано или поздно займём всё пространство этой планеты, поэтому нужно будет расширяться в космос (а лучше это сделать даже до заселения всего, что возможно, на Земле). И при любом строе мы придём к необходимости заселения новых планет, если хотим продолжать своё реальное развитие. К чему было это разглагольствование, расскажу потом. Оно ещё пригодится для дальнейших суждений.Я не могу представить в точечности, что будет после коммунизма, поэтому буду лишь предполагать. Допустим, следующей формой крайней несправедливости будет биологическое неравенство. Может быть, оно будет внедрено «промежуточным строем» между коммунизмом и этим неравенством, а может, оно появится в результате освоения далёких пространств и естественной эволюции человеческих организмов в новых условиях.Давайте подумаем, что могло бы быть в промежутке между коммунизмом и биологическим неравенством. Рассмотрим вариант меритократии, ноократии (это ни в коем случае не критика данных форм управления). По мере усложнения технологий будут требоваться всё более квалифицированные специалисты, которые, вероятно, перерастут в новую элиту, выделившись в отдельный класс и приведя нас к новой форме неравенства. Исходя из этого, дорисуем нашу синусоиду.Фиолетовая точка — меритократия\ноократия.Белая точка — биологическое рабство.Биологическое неравенство находится на более фундаментальном уровне, чем неравенство раба и рабовладельца (в этом случае можно допустить ситуацию, когда первый стал бы в один момент стал вторым, а второй первым, например, захватили население-рабов у какой-то страны, та провела ответную войну и бывших рабовладельцев отдали в рабство их бывшим рабам). Возможно, следующая форма неравенства будет закреплена на молекулярном или даже атомном уровне. После наступления биологического неравенства общество с этим вряд-ли смирится и будет стремиться к его преодолению. Мне преодоление этого неравенства видится в развитии технологий, позволяющих приблизить условия на различных космических телах к земным (организм сможет относительно быстро перестроиться под те условия, в которых он изначально появился). Но в таком случае мы получаем уже другой график смены общественных формаций.Хотя график и отображает всего два показателя, я не могу не внести сюда третий. Течение времени, уровень расслоения общества и уровень жизни. Видно, что каждая формация неравенства будет всё более несправедливой, фундаментальной. При этом при каждом строе, обеспечивающем равенство, мы будем получать всё более высокий уровень жизни.Ещё в рабовладельческом строе мы заметили, что он держался на росте количества рабов, для чего требовалось вести войны, осваивать новые пространства. Для успешного ведения войн требовался рост технологий. Технически отсталая армия не победит технически развитого противника, как бы не кричали об обратном. То же прослеживается в капитализме. Нынешние развитые страны высасывали ресурсы из своих колоний (освоение территорий), на чём держалась промышленная революция (развитие технологий). Как мы проследили, переход к биологическому неравенству будет вызван освоением новых пространств уже в космосе. Переход от биологического неравенства дальше будет вызван развитием технологий (снова: это всё лишь предположения). В свою очередь, и приход коммунизма видится мне в развитии технологий. Поговорим про его технологическую базу, формируемую уже сегодня.Коммунизм предполагает развитие самоуправления, децентрализацию политической власти, кооперацию. Тут на сцену выходят современный интернет и блокчейн, обеспечивающие связь, обработку данных без центрального сервера, переводы данных и так далее. Для обеспечения потребностей людей, следуя лозунгу «От каждого по способностям, каждому по потребностям», требуется повышение производительности труда. Причём до таких значений, какие не достигнуты до сих пор. И снова мы видим формирование базы этого уже сейчас и на протяжении всего времени с начала промышленной революции и даже до неё: повышение степени квалификации и разделения труда, автоматизация процессов производства, внедрение роботов (что популярно сейчас).Но, как мы уже заметили, для перехода между формациями требуется и освоение новых пространств. Может быть, именно в этом лежит ключ ответа на вопрос о замедлении развития космической индустрии? Хоть это и отход в сторону, я не могу не продолжить. Заметьте, как быстро космические технологии развивались в шестидесятые годы прошлого века. Начались эти годы первым суборбитальным полётом, а закончились уже высадкой человека на Луну. Гигантский скачок, огромный. А потом полёты на Луну прекратились... Честно признаться, если следовать этому, то мне непонятно, почему советское руководство тоже прикрыло лунную программу, но как вариант можно привлечь то, что в верхушке КПСС к тому времени уже не было истинных коммунистов, с чем я лично не очень согласен, но как вариант сойдёт.Сейчас маскофилы (как же Маску пиар не сделать), вероятно, начнут говорить про Маска-капиталиста, который вот-вот сделает колонию на Марсе. Тут есть четыре варианта, как объяснить эту ситуацию: а) Маск втайне от всех является коммунистом; б) он не понимает, что убивает систему, в которой существует; в) просто заявляет о планах, не собираясь их исполнять (такое в истории американское космонавтики уже было как минимум один раз); г) все эти рассуждения неверны. Заодно хочется сказать, что в конце концов всё равно придётся высаживаться на других небесных телах. Какой бы строй на Земле не установился.Уже сейчас мы наблюдаем ускорение развития научно-технического прогресса, не смотря на различные сдерживающие факторы (такие, например, как защитники «интеллектуальной собственности»). В эпоху будущих покорений космических пространств закономерно будет наблюдать всё более быстрое освоение пространств. Логично предположить, что мы будем двигаться от формации к формации всё быстрее и быстрее (хотя, учитывая, что нужно будет преодолевать всё большее и большее расстояние по графику, время перехода может остаться и тем же).Хоть коммунизм, возможно, и неизбежен, но он явно не конечная формация, как говорили его теоретики.