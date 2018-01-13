18:38 13 января

Битва за Пхеньян

http://всёчтонадо.рф/uploads/images/f/i/n/fine_pamjat_o_vojne_sound_by_deks_meloman_zvuk.jpg
Автор: Данила Месенко
Первоисточник: http://infokitai.com/bitva-za-pkhenyan.html


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Комментарии 8

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  1. ВохаАхов Сегодня, 09:34
    А где-же битва?
    ВохаАхов
    1. igordok Сегодня, 12:18
      Текста нет, но внизу ссылка на первоисточник. Автора, с наступающим Старым Новым Годом! Наверно ввиду праздника и толком не отредактировал статью. lol
      igordok
  2. Синий Мент Сегодня, 10:04
    Надо, я так понимаю, по ссылке перейти ...
    Синий Мент
  3. parusnik Сегодня, 10:21
    Перешел по ссылке...
    Вот собственно и все о битве за Пхеньян...Очень интересно..Вероятно, автор предлагает нам в своих комментариях, воссоздать то что изображено на рисунке....
    parusnik
  4. амурец Сегодня, 10:29
    Первоапрельская шутка битвы за Пхеньян.Здесь полнее: https://mihalchuk-1974.livejournal.com/225813.htm
    l
    амурец
    1. parusnik Сегодня, 10:33
      Автор вероятно, ссылки попутал...
      parusnik
  5. Лексус Сегодня, 11:34
    Продолжение "творчества" Малевича с его "Битвой негров в тоннеле" что ли?
    Лексус
  6. Cartalon Сегодня, 11:35
    А что на сайте вообще всё что хошь можно выкладывать?
    Cartalon
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