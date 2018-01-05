01:48 06 января

Наступление САА на позиции террористов в Идлибе

Штурмовые подразделения сирийской правительственной армии возобновили наступление на юго-востоке провинции Идлиб, где сосредоточена крупная группировка, аффилированная с террористической организацией «Аль-Каида» (*запрещена в РФ). Основные силы САА брошены на штурм позиций террористов в районе Синджара.

Наступление САА на позиции террористов в Идлибе


Наступление продолжается вторые сутки. За это время правительственным силам удалось добиться существенных успехов по освобождению восьми населённых пунктов, ранее находившихся под контролем джихадистов.


Наступательная операция, которая прерывалась на несколько часов, в районе Синджара ведётся с применением танков и артиллерии, с помощью которых САА старается пробить бреши в обороне противника и не дать тому перегруппироваться с целью контрнаступления.

На этом фоне от сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба поступает информация о том, что американские военные инструкторы продолжают проявлять активность в провинции Хасеке. Активность заключается в подготовке боевиков для дальнейшего сопротивления правительственным силам. Речь идёт о новой группировке, костяк которой составили бывшие террористы ИГИЛ*.

Это так называемая «Новая сирийская армия», боевики которой продолжают творить беззаконие фактически под прямым покровительством иностранных военнослужащих. Из Хасеке прошедшие "переподготовку" экс-игиловцы перебрасываются в те регионы страны, где разношёрстные террористические группировки оказывают армии САР наиболее ожесточённое сопротивление. Мало того, западные инструкторы никак не реагируют на преступления "обучаемых", когда те расстреливают сирийцев, отказавшихся от сотрудничества с "НСА".
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. новичок Вчера, 16:26
    ну а что, так и будет продолжаться, пока сирийцы не выкинут янки со своей земли. чему удивляться то?
    новичок
    1. Геркулесыч Вчера, 16:49
      Это будет продолжаться, пока мы не выкинем сша из Сирии, а поскольку это невозможно, то и война в Сирии навсегда! Или до той поры, пока янки не покинут Сирию.
      Геркулесыч
      1. новичок Вчера, 16:52
        до первых потерь янки в живой силе. потом сами побегут.
        новичок
        1. Геркулесыч Вчера, 17:05
          Только если потери будут массовыми и регулярными, сша покинут сами Сирию, но даже уходя они много принесут горя этой стране.
          Геркулесыч
          1. новичок Вчера, 17:10
            как бы там не было, но гнать же надо? рано или поздно, через силу или просто актом устрашения, но придёт час, когда опять скажут “аврал“.
            новичок
            1. Идущий Вчера, 17:34
              Если их не выдавить из региона , а не только из Сирии , мира там не будет.
              Идущий
              1. pvv113 Вчера, 17:52
                Интересная информация по поводу обстрела нашей базы в Сирии
                подобный минометный обстрел требует хорошей подготовки и профессионального мастерства стрелков. «Я не исключаю, что это могла быть британская группа САС или какие-нибудь британские и морские «котики». Для того чтобы обеспечить победу под Дамаском или Раккой или Идлибом соединений, союзных американцам», - не исключил Эскобар де Пирейро.

                Надо отметить, что авторитетное мнение известного мексиканского журналиста Пирейро де Эскобара, который предположил, что за нападением на российскую базу стоит британский спецназ, совпадает с авторитетным мнением одного известного российского журналиста известного в миру как Maksim Shevchenko, который предположил, что за нападением на российскую базу стоит американский спецназ. Как мы видим, оба специалиста авторитетно заявляют, что это был не ИГИЛ (организация, деятельность которой в России запрещена), а одна из западных спецслужб.

                http://www.iarex.ru/news/55069.html?utm_campaign=
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                pvv113
                1. Идущий Вчера, 18:00
                  Если это так ,наши об этом кричать не будут , а молча отомстят , расскажут нам только то что посчитают нужным.
                  Идущий
                  1. pvv113 Вчера, 18:09
                    Думаю, что сначала поищут веские доказательства
                    pvv113
                    1. Идущий Вчера, 18:12
                      Конечно , установят всех поименно , а потом...
                      Идущий
                      1. pvv113 Вчера, 18:13
                        Может и не поименно, но главный вектор определят
                        pvv113
                2. Идущий Вчера, 18:18
                  Цитата: pvv113
                  Может и не поименно, но главный вектор определят


                  Я образно сказал поименно , конечно , подразделение , их пути и базу.
                  Идущий
    2. Маз Вчера, 23:01
      Враг моего врага мой друг. Знакомая песня песней
      Маз
  2. alta Вчера, 19:51
    Подтвердилась информация об уничтожении сирийскими повстанцами российской военной техники на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
    Фотографии получивших повреждения в результате минометного и ракетного обстрелов самолетов на своей странице во "ВКонтакте" разместил военный корреспондент Роман Сапоньков.

    "По базе в Хмеймим. Всё же пострадала техника. Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 разведчик, 1 Ми-8. 2 Су-24 и Су-35С ввели в строй", — написал он.

    https://vk.com/wall216034_37473
    alta
    1. Shahno Вчера, 19:57
      Да, ну конечно повредили. Там же перекрестный минометный обстрел был. Из трех точек. Ну уж 5 дней прошло... Периметр надо бдить, а не водку пить.
      Shahno
      1. garius Вчера, 22:45
        Харэ! Вот Вы завелись, уже все разобрали))
        garius
    2. Маз Вчера, 23:05
      Цитата: alta
      Подтвердилась информация об уничтожении сирийскими повстанцами российской военной техники на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
      Фотографии получивших повреждения в результате минометного и ракетного обстрелов самолетов на своей странице во "ВКонтакте" разместил военный корреспондент Роман Сапоньков.

      "По базе в Хмеймим. Всё же пострадала техника. Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 разведчик, 1 Ми-8. 2 Су-24 и Су-35С ввели в строй", — написал он.

      https://vk.com/wall216034_37473

      На Украине демократия и vk.сом заблокировано так что проверить нема возможности. Значитт ждем дальнейших подтверждений laughing
      Маз
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