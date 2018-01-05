Наступление САА на позиции террористов в Идлибе
Штурмовые подразделения сирийской правительственной армии возобновили наступление на юго-востоке провинции Идлиб, где сосредоточена крупная группировка, аффилированная с террористической организацией «Аль-Каида» (*запрещена в РФ). Основные силы САА брошены на штурм позиций террористов в районе Синджара.
Наступление продолжается вторые сутки. За это время правительственным силам удалось добиться существенных успехов по освобождению восьми населённых пунктов, ранее находившихся под контролем джихадистов.
Наступательная операция, которая прерывалась на несколько часов, в районе Синджара ведётся с применением танков и артиллерии, с помощью которых САА старается пробить бреши в обороне противника и не дать тому перегруппироваться с целью контрнаступления.
На этом фоне от сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба поступает информация о том, что американские военные инструкторы продолжают проявлять активность в провинции Хасеке. Активность заключается в подготовке боевиков для дальнейшего сопротивления правительственным силам. Речь идёт о новой группировке, костяк которой составили бывшие террористы ИГИЛ*.
Это так называемая «Новая сирийская армия», боевики которой продолжают творить беззаконие фактически под прямым покровительством иностранных военнослужащих. Из Хасеке прошедшие "переподготовку" экс-игиловцы перебрасываются в те регионы страны, где разношёрстные террористические группировки оказывают армии САР наиболее ожесточённое сопротивление. Мало того, западные инструкторы никак не реагируют на преступления "обучаемых", когда те расстреливают сирийцев, отказавшихся от сотрудничества с "НСА".
Наступление продолжается вторые сутки. За это время правительственным силам удалось добиться существенных успехов по освобождению восьми населённых пунктов, ранее находившихся под контролем джихадистов.
Наступательная операция, которая прерывалась на несколько часов, в районе Синджара ведётся с применением танков и артиллерии, с помощью которых САА старается пробить бреши в обороне противника и не дать тому перегруппироваться с целью контрнаступления.
На этом фоне от сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба поступает информация о том, что американские военные инструкторы продолжают проявлять активность в провинции Хасеке. Активность заключается в подготовке боевиков для дальнейшего сопротивления правительственным силам. Речь идёт о новой группировке, костяк которой составили бывшие террористы ИГИЛ*.
Это так называемая «Новая сирийская армия», боевики которой продолжают творить беззаконие фактически под прямым покровительством иностранных военнослужащих. Из Хасеке прошедшие "переподготовку" экс-игиловцы перебрасываются в те регионы страны, где разношёрстные террористические группировки оказывают армии САР наиболее ожесточённое сопротивление. Мало того, западные инструкторы никак не реагируют на преступления "обучаемых", когда те расстреливают сирийцев, отказавшихся от сотрудничества с "НСА".
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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