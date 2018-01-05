Наступление САА на позиции террористов в Идлибе

Штурмовые подразделения сирийской правительственной армии возобновили наступление на юго-востоке провинции Идлиб, где сосредоточена крупная группировка, аффилированная с террористической организацией «Аль-Каида» (*запрещена в РФ). Основные силы САА брошены на штурм позиций террористов в районе Синджара.Наступление продолжается вторые сутки. За это время правительственным силам удалось добиться существенных успехов по освобождению восьми населённых пунктов, ранее находившихся под контролем джихадистов.Наступательная операция, которая прерывалась на несколько часов, в районе Синджара ведётся с применением танков и артиллерии, с помощью которых САА старается пробить бреши в обороне противника и не дать тому перегруппироваться с целью контрнаступления.На этом фоне от сирийского журналиста Рияда Фарида Хиджаба поступает информация о том, что американские военные инструкторы продолжают проявлять активность в провинции Хасеке. Активность заключается в подготовке боевиков для дальнейшего сопротивления правительственным силам. Речь идёт о новой группировке, костяк которой составили бывшие террористы ИГИЛ*.Это так называемая «Новая сирийская армия», боевики которой продолжают творить беззаконие фактически под прямым покровительством иностранных военнослужащих. Из Хасеке прошедшие "переподготовку" экс-игиловцы перебрасываются в те регионы страны, где разношёрстные террористические группировки оказывают армии САР наиболее ожесточённое сопротивление. Мало того, западные инструкторы никак не реагируют на преступления "обучаемых", когда те расстреливают сирийцев, отказавшихся от сотрудничества с "НСА".