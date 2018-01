Авиация против танков (часть 20)

SA-361H/ HCL

Варианты вооружения AS 565СА

Z-9W

ПТУР HJ-8

Z-9WA

Варианты вооружения Z-9WА

Tiger HAP

30-мм турельная артиллерийская установка GIAT 30М-781

Оптоэлектронная платформа Strix, установленная на вертолёте Tiger HAD



Справа кабина пилота, слева кабина стрелка

Серийные модификации боевого вертолёта Eurocopter Tiger

Немецкий UH Tiger

ПТУР PARS 3 LR

Момент выхода ПТУР PARS 3 LR из пускового контейнера

Надвтулочный разведывательно-прицельный комплекс Osiris

Боевой опыт применения французских легких противотанковых вертолетов Alouette III и SA.342 Gazelle продемонстрировал, что они имеет шанс на успех в случае внезапной атаки, и не входя в зону действия ПВО противника. Легкие, неприкрытые броней машины оказались очень уязвимы и могли быть легко сбиты даже огнем ручного стрелкового оружия. В связи с этим во Франции в 80-е годы велись работы по созданию новых противотанковых вертолетов с улучшенными лётно-техническими характеристиками и оснащенных более совершенными прицельно-навигационными комплексами.Для замены Alouette III в 1976 году был создан Aerospatiale SA.360 Dauphin (рус. Дельфин). Машина оказалась не слишком удачной и спросом у покупателей не пользовался. Двигатель Turbomeca Astazou XVIIIa мощностью 980 л.с. разгонял вертолет с максимальной взлетной массой 3000 кг до 270 км/ч. Практическая дальность – 640 км. Никаких особых преимуществ перед «Алуэтом» и «Газелью» по летным данным кроме увеличенной скорости полета этот вертолет не имел. Как и на «Газеле», на «Дофине» использовался рулевой винт типа «фенестрон».Вариант, известный как SA-361 HCL (Helicoptere de Combat Leger - рус. Армейский боевой вертолет), оснащался передовой инфракрасной системой ночного обзора ТРТ Hector, гиростабилизированным прицелом SFIM APX M397 и телевизионной аппаратурой SFIM Venüs. По сравнению с прицельно-поисковой системой, установленной на «Газели», аппаратура могла эффективно осуществлять поиск целей в условиях плохой видимости или ночью. В качестве основного вооружения использовались ПТУР НОТ.Вертолет SA-361H/ HCL стал своего рода «летающим стендом», на котором была осуществлена отработка современного БРЭО в рамках концепции легкого разведывательно-ударного вертолета. Во французскую армейскую авиацию передали несколько SA-361H/ HCL. Считалось, что эти машины, способные нести восемь ПТУР и оснащенные всесуточным обзорно-прицельным комплексом, кроме борьбы с танками, будут руководить действиями противотанковых «Газелей».С использованием ряда технических решений SA.360 Dauphin был разработан SA 365 Dauphin 2. Эксплуатация вертолета началась в декабре 1978 года. В отличие от SA.360 «Дельфин-2» полностью оправдывал свое название, вертолет обладал элегантным, обтекаемым фюзеляжем и убирающимся шасси. Что в сочетании с двумя двигателями Turbomeca Arriel 2C, с взлетной мощностью 838 л.с. каждый, и четырехлопастным несущим винтом позволяло разогнать вертолет в горизонтальном полете до 306 км/ч. «Дельфин-2» с максимальным взлетным весом 4300 км мог покрыть без посадки расстояние 820 км. С самого начала даже для машин гражданского назначения было предусмотрено дублирование гидравлических систем и возможность полета на одном двигателе. С каждым двигателем спарен электрогенератор, бесперебойное электроснабжение также обеспечивается основными и резервными никель-кадмиевыми батареями. Различные части винтокрылого летательного аппарата изготовлены из композитных материалов. В крупном носовом обтекателе может быть размещено различное радиоэлектронное оборудование, в том числе радиолокаторы или оптоэлектронные обзорные системы.Вертолет SA 365 Dauphin 2 оказался коммерчески успешной машиной, он пользовался популярностью, как у гражданских пользователей, так и у военных. В общей сложности заказчикам было поставлено более 1000 вертолетов. При этом стоимость новой машины в 2000 году достигала $10 млн.Военный транспортно-боевой вариант Dauphin 2 известен как AS 365М Panther. Его первый полет состоялся 29 февраля 1984 года. «Пантера» может принять до 10 десантников с личным оружием. Транспортно-боевой вертолет имеет частичную бронезащиту кабины экипажа от пуль винтовочного калибра и протектированные топливные баки. За счет более широкого использования композитов, специальной краски и теплорассеивающих экранов удалось снизить радиолокационную и тепловую заметность.Грузоподъемность «Пантеры» составляет 1700 кг, из них 480 кг могут быть размещены на внешних боковых узлах вооружения. Хотя вооруженные варианты «Пантеры» использовались в основном в качестве транспортно-десантного, патрульного и противолодочного, некоторое количество вертолетов было оснащено ПТРК.Боевой вертолет AS 565СА оснащен ИК-системой переднего обзора Venus и способен нести восемь ПТУР НОТ или TOW, 20-мм пушки GIAT M621 или блоки 68-70-мм НАР. Максимальная скорость из-за увеличившегося сопротивления внешней подвески снизилась до 280 км/ч. Данная модификация главным образом предназначена для сопровождения вертолетов, используемых «командос» и участия в спецоперациях. В рамках программы обновления, улучшения оборонительных и наступательных возможностей вертолет получил новую стеклянную кабину, совместимую с очками ночного видения, электронно-оптические датчики обнаружения пусков зенитных ракет, автоматизированную аппаратуру передачи данных Link 11, системы самозащиты, аналогичные тем, что используются на боевом вертолете Eurocopter Tiger. В мае 2011 года авиационная эскадрилья обеспечения 9-й бригады морской пехоты ВМС Франции получил первые два из 16 заказанных боевых вертолетов. Наряду с ударными вертолётами «Тигр» модернизированные «Пантеры», оснащённые ПТРК, могут входить в состав авиагруппы УДК типа Mistral.Последний вариант «Пантеры» принял участие в южнокорейском конкурсе на легкий разведывательно-боевой вертолет LAH. Машина должна быть оснащена двигателями увеличенной мощности, РЛС миллиметрового диапазона, 20-мм турельной пушкой и израильскими ПТУР Spike.На базе Aérospatiale Dauphin 2 китайской авиастроительной корпорацией Harbin Aircraft Manufacturing Corporation создан боевой вертолет Z-9. Лицензионная сборка из французских комплектующих на авиазаводе Харбине началась в середине 80-х. Вооруженный вариант стал известен в начале 90-х. Первоначально Z-9 предназначался только для оказания огневой поддержки и нес соответствующее вооружение: блоки с 57-90-мм НАР, контейнеры с 12,7-мм пулеметами и 23-мм пушками. В дальнейшем лицензионная копия французского вертолёта подверглась серьезной доработке. Модификация Z-9W стала первым противотанковым вертолётом, созданным в КНР. Впервые вариант, оснащенный четырьмя ПТУР HJ-8E и прицельно-обзорной гиростабилизированной системой, установленной в верхней части кабины, был продемонстрирован в 1998 году.По сути, это транспортно-боевая машина с весьма ограниченными противотанковыми возможностями. Основным назначением вооруженного Z-9W являлась поддержка огнем высаженного десанта и борьба с бронетехникой в условиях хорошей видимости. Во многом этот вертолёт является функциональным аналогом советского Ка-29.В ряде англоязычных источников указывается, что противотанковая ракета HJ-8, весящая 24,5 кг, это китайская копия BGM-71 ТOW. Но справедливости ради, стоит сказать, что созданная в Китае ПТУР по компоновке больше похожа на увеличенную в размерах советскую «Малютку».ПТУР HJ-8E, запускаемая из трубчатого контейнера диаметром 120 мм, управляется по проводам с помощью полуавтоматической системы наведения. При средней скорости полета 220 м/с дальность пуска достигает 4000 м. Бронепробиваемость кумулятивной боевой части составляет 800 мм гомогенной брони. Также существуют варианты с тандемными, осколочно-фугасными и термобарическими БЧ. На современных модификациях ПТУР HJ-8 используется ГСН с лазерным наведением. Благодаря применению компактной элементной базы масса ракеты снижена до 22 кг.В 2011 году была официально представлена ночная модификация Z-9WA. Вертолет оснащен системой ночного видения, по своим возможностям близкой к американской FLIR, а также новым лазерным дальномером-целеуказателем. В распоряжении экипажа появились многофункциональные плоские дисплеи и система вывода информации на лобовое стекло.В состав вооружения Z-9WA вошли ПТУР HJ-9 с лазерным наведением. Ракета HJ-9 считается развитием HJ-8, но имеет калибр 152-мм и массу до 37 кг. Тандемная боевая часть способна пробить 900 мм броню на дальности до 5000 м.Настоящие характеристики последних вариантов Z-9, предназначенные для «внутреннего потребления», достоверно не известны, так как еще в 2003 году в НОАК начались поставки вертолетов с двигателями китайского производства семейства WZ-8 с взлетной мощностью около 1000 л.с. Несмотря на истечение срока лицензионного соглашения, серийное строительство многофункциональных вертолетов, созданных на базе французского «Дельфина», продолжается, что стало предметом споров между Францией и КНР.Будучи весьма удачной транспортно-боевой машиной AS 565СА все же не мог рассчитывать на успешные действия в зоне сильной войсковой ПВО. По своему облику и концепции применения «Пантера» во многом сходна с итальянским вертолетом «Хирундо». В итоге командование Министерства обороны Франции, так же, как и итальянские военные, пришло к пониманию необходимости создания хорошо защищенного ударного вертолета, оборудованного прицельно-навигационным комплексом, обеспечивающим пилотирование, самостоятельный поиск цели и применение управляемых ракет ночью и в сложных метеоусловиях. Однако потянуть программу создания боевого вертолета, сравнимого по эффективности с «Апачем», в силу ограниченных финансовых ресурсов в одиночку Франция не могла. После свертывания работ по совместному франко-итальянскому боевому вертолету французская компания Aerospatiale и западногерманская Messerschmitt-Bölkow-Blohm в 1984 году заключили соглашение о начале проектирования перспективного ударного вертолета. Так как взгляды французских и немецких военных относительно состава БРЭО и вооружения существенно расходились, общей должна была быть единая платформа, на которую каждая из сторон могла устанавливать оборудование и вооружение по собственному усмотрению.Так как ФРГ непосредственно угрожала крупная советская танковая группировка, западногерманским Bundesluftwaffe был необходим противотанковый вертолет, способный круглосуточно действовать в условиях сильного зенитного противодействия. Командование французской Armee de l'Air хотело бы получить относительно легкую и простую по конструкции машину, достаточно дешевую в производстве и обладающую хорошим экспортным потенциалом. К вертолету, предназначенному для французской армейской авиации, не предъявлялись жесткие требования по всепогодному и всесуточному применению, по сути, французы хотели получить в первую очередь винтокрылый бронированный штурмовик, предназначенный для оказания огневой поддержки, эскортирования транспортно-десантных вертолетов и борьбы с боевыми вертолетами противника. В то же время стороны пришли к общему мнению, что даже несмотря на увеличение стоимости программы, это будет хорошо защищенный вертолет, в конструкции которого предполагалось использовать самые последние достижения в области создания композитной брони, разработки в области снижения радиолокационной и тепловой заметности. К минимуму также сведена шумность, по этому показателю «Тигр» впоследствии смог превзойти достаточно «тихий» AH-64D Apache. При создании вертолёта применялись самые последние технические достижения в области материаловедения: композиты, кевлар, эластомерные подшипники, стекловолокна, армированные углеволокном пластики и т.д. В конструкции «Тигра» весьма велика доля современных легких композитных материалов и углепластика (около 75%), приблизительно 18% от массы приходится на сплавы алюминия, магния и титана. При проектировании европейского ударного вертолёта за счёт применения современных конструкционных материалов и использования для расчётов на ЭВМ специально созданных новаторских на тот момент графических программ удалось добиться высокого весового совершенства. При этом прочность «Тигра» не уступает другим существующим моделям боевых вертолётов. Эксплуатационная перегрузка находится в пределах: +3.5/ -0,5 G.Фюзеляж, выполненный из композитов, должен был держать попадания одиночных 23-мм осколочно-фугасных снарядов. Протектированные топливные баки общей емкостью 1360 л рассчитаны на попадания 14,5-мм бронебойных пуль. Кабина экипажа достаточно узкая, её ширина около 1 метра, что должно снизить вероятность поражения зенитным огнём лобовой проекции при заходе на цель. Лобовое стекло кабины способно противостоять 12,7-мм пулям, а боковое гарантированно удерживает бронебойные пули винтовочного калибра, выпушенные в упор. Для повышения защищенности кабины предусмотрено применение дополнительной съемной комбинированной брони и сдвижных бронещитков оператора и пилота. Пилот вертолёта размещается в первой кабине, а оператор вооружения выше и позади него. В распоряжении оператора также имеются органы управления вертолётом. Каналы электродистанционной системы управления вертолётом имеют двойное резервирование. Комплекс мер боевой живучести включает в себя дублирование жизненно важных узлов и экранирование их менее важными, а также наличие бронеперегородки между двигателями. Так как одним из наиболее уязвимых мест боевого вертолета является хвостовая балка с рулевым винтом, трубчатый приводной вал рулевого винта диаметром 130 мм выполнен из армированного углепластиковыми волокнами баллистически стойкого полимерного материала. Стандартным требованием стала возможность продолжать полет в течение 30 мин после вытекания смазки из редуктора. Заявлено, что двухступенчатый редуктор способен выдерживать удары 12,7-мм пуль. Первоначально четыре лопасти несущего бесшарнирного винта диаметром 13 метров были рассчитаны на прострел 23-мм бронебойными снарядами, однако позже разработчики смогли гарантировать сохранение работоспособности только в случае пробития 14,5-20-мм боеприпасами. Амортизаторы шасси и кресел должны обеспечивать выживаемость экипажа при падении со скоростью до 11,5 м/с. Из существующих на сегодняшний день боевых вертолётов «Тигр» лучше всего защищён от ударов молний и электромагнитных импульсов. Это достигается благодаря сплошному экрану из мелкоячеистой медной сетки, бронзовой фольги и металлизированному покрытию стекла кабины.Во второй половине 80-х программа создания «европейского» боевого вертолёта оказалась под угрозой закрытия. Правительства Франции и ФРГ отказались финансировать необходимые исследования и разработку передовых радиоэлектронных систем. Кроме того, США активно навязывали союзникам AH-64 Apache. При этом не было никаких гарантий, что франко-германский ударный вертолёт сможет превзойти или хотя бы сравняться по боевой эффективности с «Апачем». Однако соображения национального престижа и необходимость развития собственной научной, технологической и промышленной базы заставили французов и немцев продолжить исследования. При этом в период с 1985 по 1987 год разработка БРЭО велась компанией Thomson CSF за свой счет. Лишь в 1989 году правительства стран-участников программы пришли к официальному решению относительно развития и финансирования. Для создания перспективного боевого вертолета в 1992 году был образован франко-германский консорциум Eurocopter Group. Головной офис компании расположен на территории аэропорта Марсель Прованс во Франции.Основные производственные мощности компании расположены в Мариньяне. Немецкий филиал Helicopters Deutschland GmbH находится в Донаувёрте. К программе в случае её успеха была готова присоединиться Великобритания, для этого предусматривалось создание модификации с вооружением и БРЭО британского производства. Однако окончание «холодной войны» и распад Варшавского договора едва не стали причиной свёртывания работ. Однако к тому моменту значительная часть опытно-конструкторских разработок была выполнена, и 27 апреля 1991 года первый прототип боевого вертолёта совершил получасовой полёт. Но в связи со снижением приоритета и сокращением финансирования темпы строительства опытных экземпляров серьёзно замедлились. В ходе летных испытаний в 1994 году выяснилось, что в существенной доработке нуждаются как сами двигатели, так и аппаратура управления ими. Ненадёжно работала аппаратура цифровой автоматической системы управления полётом. Повышенной вибрации были подвержены несущий и рулевой винт. Лишь в конце 1996 года было принято окончательное решение о начале серийного производства. К тому моменту в связи с неопределённостью перспектив «Еврокоптера» англичане остановили свой выбор на «Апаче».В июне 1999 года военные ведомства Франции и ФРГ разместили заказ на 160 экземпляров «Тигра» в 3-х версиях. Первые поставки серийных вертолётов в строевые части начались в марте 2005 года. Самая недорогая модификация EC665 Tiger HAP в 2012 году обходилась французской армии в $ 36 млн. К концу 2009 года, в войска было поставлено 50 «Тигров», которые провели в воздухе более 13000 часов.Благодаря большой доле в конструкции фюзеляжа композитных материалов, углепластиков и титана, и сравнительно небольшим размерам, максимальный взлётный вес «Тигра» примерно на 4 тонны меньше, чем у AH-64D. Прототип «Еврокоптера» оснащался двумя турбовальными двигателями MTU/Turbomeca/Rolls-Royce MTR 390 с взлётной мощностью 1100 л.с. Однако впоследствии мощность двигателей на серийных вертолётах довели до 1464 л.с. В чрезвычайном режиме в течение непродолжительного периода времени мощность может достигать значения 1774 л.с. Tiger HAP с максимальной взлётной массой 6000 кг имеет боевой радиус 400 км, и способен разогнаться в горизонтальном полёте до 315 км/ч. Крейсерская скорость полёта - 271 км / ч.На основе одной базовой конструкции Eurocopter было решено строить три вертолета различного назначения, различающиеся составом БРЭО и вооружения. Для французской армейской авиации предназначался многоцелевой вариант Tiger НАР (Helicoptere d'Appui Protection – рус. Вертолет сопровождения и защиты). Эта машина, вооруженная блоками 68-мм неуправляемых ракет, подвесными гондолами с 20-мм пушками и ракетами «воздух-воздух» Mistral или FIM-92 Stinger должна обеспечивать огневую поддержку сухопутных войск или сопровождение транспортно-десантных и противотанковых вертолетов для защиты их от истребителей и боевых вертолётов противника.Командование французской армейской авиации рассматривает вертолёты модификации Tiger НАР как средство борьбы с воздушным противником. При этом в процессе подготовки экипажей боевых вертолётов немало времени выделялось на отработку навыков ведения воздушного боя. Благодаря прекрасной манёвренности вертолёт может быстро занять выгодную позицию для атаки воздушной цели. Боевой вертолёт «Тигр» способен выполнять фигуры высшего пилотажа, в том числе «бочку» и «мёртвую петлю».Для борьбы с бронетехникой и замены противотанковых «Газелей» и «Пантер» предназначался Tiger HAC (Helicoptere Anti-Char – рус. Противотанковый вертолет). Западногерманский боевой вертолёт получил обозначение Tiger PAH-2. С самого начала в состав его вооружения должны были входить ПТУР НОТ-3. Все варианты «Тигра», кроме немецких, вооружались 30-мм турельной пушкой GIAT 30М-781 с боекомплектом до 450 снарядов.Авиационная пушка GIAT 30 разработана для замены DEFA 550 с газоотводной автоматикой. В отличие от предшественницы автоматика GIAT 30 функционирует от электрического привода. Вес пушки без боеприпасов и приводов наведения составляет 65 кг. Скорострельность 750 выстр/мин. Начальная скорость 244 г бронебойного снаряда – 850 м/с. Управление пушечной турелью осуществляется при помощи нашлемного прицела. На немецких вертолётах нашлемный прицел от британской компании BAe используется только для наведения ПТУР и НАР. Французы пользуются прицелом типа HMS, разработанным компанией Thales TopOwl Avionique. Точность стрельбы из пушки очень высокая, на полигоне неоднократно демонстрировалась способность сбивать короткими очередями воздушные мишени, летящие с околозвуковой скоростью на дальности около километра и попадать одиночными 30-мм снарядами в ростовые мишени.Поскольку «Тигр» разработан относительно недавно, он с самого начала оснащался весьма передовым БРЭО. В распоряжении экипажа имеются стабилизированные прицельно-обзорные ИК и телевизионные системы, аппаратура ночного видения FLIR (Forward Looking Infrared – рус. Инфракрасная система переднего обзора), нашлемныe бинокулярные прицелы и индикаторы полётной информации на лобовом стекле.Центральным элементом поисково-прицельной системы французского «Тигра» является стабилизированная оптоэлектронная платформа Strix производства французской компании SFIM Industries. Подвижная сфера с оптоэлектронными датчиками и лазерами установлена над кабиной оператора вооружения. В составе аппаратуры Strix помимо тепловизора, телевизионной системы высокого разрешения с дневным и ночным оптическими каналами имеется лазерный дальномер-целеуказатель, способный осуществлять одновременную подсветку нескольких целей. На дальности 9 км он измеряет дистанцию с точностью ±5 м.Tiger стал первым серийным вертолетом, на приборной доске которого с самой первой серийной модели установлены многофункциональные ЖК-дисплеи размером 15,2х15,2 см. Вертолёты могут обмениваться информацией между собой и с наземными пунктами управления по высокоскоростному защищённому цифровому каналу радиосвязи. Для защиты от наземных систем ПВО и истребителей противника вертолёты семейства «Тигр» оснащены аппаратурой производства компании EADS Defense Electronics. Сигналы мультичастотных приёмников радиолокационного предупреждения аппаратуры RWR и датчиков предупреждения о лазерном облучении LWR анализируются бортовой вычислительной системой. При этом определяется азимут и сверху или снизу происходит облучение. Фиксация пусков зенитных и ракет «воздух-воздух» происходит датчиками системы АN/ ААР-60. На основании характера угрозы экипаж вертолёта принимает решение о построении манёвра уклонения, применении аппаратуры радиоэлектронных помех, тепловых и радиолокационных ловушек.В процессе серийного производства в 2012 году французская армейская авиация получила улучшенный вариант Tiger HAD (Hélicoptère d'Appui Destruction – рус. Для борьбы с вертолётами). Несмотря на название, это скорее противотанковая версия, оснащённая американскими ПТУР AGM-114K Hellfire II с лазерным наведением или израильскими Spike ER.Сообщается, что данная модификация имеет усиленную защиту кабины и двигатели MTR390-E с взлётной мощностью 1668 л.с. «Тигры» этой модели также поставляются в Испанию. Австралийская армия для замены ударно-разведывательных OH-58 Kiowa заказала 22 вертолёта Tiger ARH. От Tiger HAD они отличаются составом связного и навигационного оборудования, вместо французских 68-мм НАР SNEB на австралийских машинах используются 70-мм НАР бельгийского производства, которые аналогичны американским реактивным снарядам Hydra 70. В ближайшей перспективе в боекомплект французских Tiger HAD должны войти 70-мм ракеты Cirit или 68-мм ACULEUS LG с лазерным наведением.До 2023 года Франция планирует модернизировать все вертолёты модификации Tiger НАР до уровня Tiger HAD Mark II. После модернизации появится возможность применения ракет AGM-114K Hellfire II, Cirit или ACULEUS LG, а также будет обновлено навигационное и связное оборудование. Благодаря использованию двигателей MTR390-E увеличится скороподъёмность и манёвренность. Значительная часть резерва мощности двигателей направлена на повышение защищенности. Так, запланировано значительное увеличение толщины боковых бронестёкл кабины пилота и оператора. Всего в вариант Tiger HAD Mark II должно быть переделано 67 вертолётов. После 2025 года запланировано начать серийное строительство модификации Tiger HAD Mark III. Предполагается, что эта машина может быть оснащена радиолокатором с надвтулочной антенной. Это повысит информационную осведомлённость экипажа и даст возможность применения ПТУР с радиолокационным наведением в режиме «выстрелил и забыл». В данный момент исследуется возможность применения американского радиолокатора AN / APG-78. Однако критики программы модернизации указывают на её чрезмерную затратность, поскольку только стоимость американского радара миллиметрового диапазона превышает $ 2 млн. Уже сейчас стоимость одного Tiger HAD Mark II больше $ 50 млн. В настоящее время все права на производство боевых вертолётов семейства «Тигр» принадлежат компании Airbus Helicopters.В марте 2013 года между правительством ФРГ и компанией Eurocopter было заключено соглашение на поставку 57 вертолётов модификации UH Tiger (Unterstützungshubschrauber Tiger – рус. Вертолёт поддержки «Тигр»). Основным назначением западногерманского боевого вертолёта является борьба с танками, ведение воздушной разведки, корректировка артиллерийского огня и выдача целеуказания наземным и авиационным высокоточным системам вооружения. В связи с разными взглядами французских и немецких военных относительно роли «Тигра» в современном бою, состав БРЭО и оружие Tiger HAD и UH Tiger значительно отличаются.Как уже говорилось, вертолёты, используемые в Бундесвере, лишены 30-мм пушки. Вместо турельной артустановки на германских вертолётах установлена аппаратура ночного видения FLIR. Первоначально главным оружием немецких летающих «Тигров» были ПТУР НОТ-3. Однако в настоящее время устаревшие противотанковые ракеты с наведением по проводам заменены на PARS 3 LR, которая известна также как TRIGAT LR (Third-Generation Anti-Tank – рус. Противотанковая ракета третьего поколения). Поставки ракет PARS 3 (Рanzerabwehr rakensystem 3 – рус. Противотанковая ракетная система 3) в вооруженные силы ФРГ начались в 2012 году. Разработка ракеты велась с 1981 года компаниями Messerschmitt-Bolkow-Blohm, Aerospatiale и BAe Dynamics.ПТУР PARS 3 LR весит 49 кг и несёт 9 кг тандемную боевую часть с бронепробиваемостью 1000 мм. Дальность пуска до 7000 м. Скорость полёта – около 300 м/с. Помимо рулевых поверхностей ракета оснащена устройством изменения вектора тяги, что обеспечивает превосходную манёвренность. Система наведения комбинированная: телевизионная и тепловая, способная функционировать в режиме «выстрелил и забыл». В зависимости от высоты, дальности пуска и характера цели бортовой процессор выбирает оптимальную траекторию и высоту полёта. Четыре ракеты могут быть выпущены по разным целям за 8 секунд. Кроме борьбы с бронетехникой, ПТУР можно применять против воздушных целей, для этого имеется неконтактный взрыватель.Вертолёт UH Tiger оснащён надвтулочным разведывательно-прицельным комплексом Osiris, который включает в себя аппаратуру стабилизации, высокочувствительный тепловизор, телекамеру высокого разрешения, многоканальный лазерный дальномер -целеуказатель. Комплекс «Осирис» разработан компанией SFIM Industries и принят на вооружение в 2010 году. Надвтулочный РПК обладает высокими характеристиками. Так, согласно рекламным данным, дальность обнаружения по телевизионному каналу в дневное время и в условиях хорошей видимости составляет 55 км. С помощью улучшенного тепловизора можно идентифицировать объекты на расстоянии до 18 км. Лазерный дальномер-целеуказатель способен измерять дистанцию и подсвечивать цель на дальности до 27 км.Поиск бронетехники противника возможен при нахождении вертолёта за укрытием в режиме висения. При этом из-за крон деревьев, строений или естественных возвышенностей выглядывает только шар с оптоэлектронными датчиками. После обнаружения и идентификации цели, с помощью лазерного дальномера определяется дистанция до объекта удара. Если цель находится в зоне поражения, оператор вооружения осуществляет захват. После этого аппаратура прицельного комплекса берёт её на автоматическое сопровождение по тепловизионному каналу. Одновременно происходит захват цели ИК-ГСН ракеты. После принятия решения об открытии огня, вертолет «выпрыгивает» из укрытия, ГСН ракеты осуществляет конечную «стабилизацию» и происходит автоматический запуск. Далее ПТУР наводится автономно с помощью тепловизионной ГСН. Следующая ракета может быть выпущена по той же или другой цели, как только будет произведён захват. Согласно заявленным данным, «Oсирис» способен выдавать целеуказание одновременно по четырем целям. Применение ракет возможно в любое время суток. В то же время иностранные эксперты отмечают, что реальная боевая эффективность ракет с ИК-ГСН и прицельно-поисковой системы может быть не столь высока, как это заявлено. На работоспособность аппаратуры «Осирис» и процесс наведения ракет PARS 3 LR очень существенное влияние могут оказывать погодные факторы, организованные помехи, средства маскировки и задымление. Помимо ПТУР НОТ-3 и PARS 3 LR немецкий UH Tiger способен нести блоки с 70-мм НАР, контейнеры с 12,7-мм пулемётами и ракеты воздушного боя FIM-92 Stinger. Таким образом, на вертолётах Бундесвера наблюдается ярко выраженная разведывательно-противотанковая специализация, в то время как французские «Тигры» - это более универсальные машины.Все строевые UH Tiger входят в состав 36-го противотанкового вертолётного полка. После списания в 2014 году последних Во-105 с ПТУР НОТ, других противотанковых вертолётов в Бундесвере не осталось. Домом 36-го полка считается авиабаза Фрицзлар в северной части Гессена. По сравнению с французскими боевыми вертолётами, немецкие «Тигры» летают гораздо меньше и большую часть времени простаивают в ангарах.До 2009 года продолжалась доводка БРЭО вертолётов, и они использовались главным образом для тренировочных полётов. Лишь в 2011 году было объявлено, что первая партия немецких «Тигров» достигла «оперативного уровня готовности». Тем не менее, немецкий журнал Der Spiegel писал о многочисленных технических проблемах и низком уровне надёжности оборудования вертолётов UH Tiger. Больше всего нареканий было на программную совместимость поисково-прицельных систем и вооружения, а также на работу ЭДСУ. В связи с этим представители компании Eurocopter заявили, что они согласовали с заказчиком комплекс мер по исправлению ситуации, программа модернизации получила наименование ASGARD. В 2012 году основные претензии военных удалось устранить, и четыре «Тигра» были переброшены на авиабазу Мазари-Шариф в Афганистане.С 30 января 2013 года по 30 июня 2014 года вертолёты совершили более 260 полётов, проведя в воздухе 1860 часов. Они привлекались главным образом для ведения воздушной разведки, патрулирования, сопровождения конвоев и транспортных вертолётов. Несмотря на достаточно интенсивное использование, экипажи немецких ударных вертолётов ни разу не применили оружие в Афганистане. В марте 2017 года два немецких «Тигра» были развернуты в Мали в рамках миротворческой операции сил ООН. 26 июля 2017 года, один из двух немецких «Тигров» по неизвестной причине разбился в пустыне 70 км к северу от Гао, оба лётчика погибли в результате падения вертолёта.В отличие от Бундесвера, французские вооруженные силы достаточно активно эксплуатируют свои боевые вертолёты и применяют их в боевых действиях. В июле 2009 года три французских Tiger HAP прибыли в международный аэропорт Кабула. Французские «Тигры» наряду с американскими и британскими «Апачами» участвовали в боевых операциях против талибов, вели вооруженную разведку и оказывали огневую поддержку сухопутным подразделениям, проведя в воздухе более 1000 часов.В ряде случаев для уничтожения транспортных средств и зданий, занятых противником, использовались управляемые ракеты «Хеллфайр» с термобарической боевой частью. 4 февраля 2011 года Tiger HAP разбился во время ночного боевого вылета в 40 км к востоку от Кабула, оба члена экипажа отделались легкими травмами и были оперативно эвакуированы американским поисково-спасательным вертолётом.В 2011 году в ходе интервенции против Ливии четыре «Тигра» действовали с палубы УДК Tonnerre (L9014) типа «Mistral. При этом британцы параллельно использовали свои WAH-64D Apache с вертолетоносца HMS Ocean. По окончании операции представитель НАТО, полковник Тьерри Буркхард, заявил, что экипажам французских боевых вертолётов удалось уничтожить полтора десятка единиц бронетехники и пять стационарных целей.В январе 2013 года Франция вмешалась во внутренний конфликт в Мали. В боевых действиях в рамках операции «Сервал» приняли участие несколько Tiger HAP и SA.342 Gazelle, которые наносили удары по позициям исламистов и уничтожали их транспортные средства.Сообщается, что в результате действий боевых вертолётов было уничтожено до двух сотен боевиков и три десятка грузовиков и вооруженных внедорожников. При этом в результате обстрела с земли был убит один пилот противотанковой «Газели», а сам вертолёт ввиду множественных повреждений впоследствии списали. «Тигры» также имели повреждения от огня стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов, но к серьёзным последствиям это не привело. Боевые действия в Мали на определённом этапе носили широкий размах и отличались ожесточённостью. На основании боевого опыта французские военные пришли к выводу, что несмотря на прогнозы, вооруженные беспилотные летательные аппараты пока не способны заменить бронированные боевые вертолёты. В тех случаях, когда под зенитным огнём противника необходимо было произвести залп несколькими десятками НАР или поразить из пушки точечную цель, «Тигры» оказались вне конкуренции.Несмотря на высокие лётные данные и весьма передовую конструкцию, по состоянию на середину 2017 года было построено всего 135 серийных боевых вертолётов «Тигр». Хотя по уровню защищённости он, как минимум, не уступает, а по лётным данным превосходит американский «Апач», вертолёт «Еврокоптер» все же проигрывает AH-64D/Е в части боевых возможностей при сравнимой стоимости новой машины. Экипаж франко-германского боевого вертолёта пока не способен руководить в полёте действиями БПЛА и получать с них разведывательную информацию. Кроме того, на борту «Тигра» до сих пор нет радиолокатора миллиметрового диапазона, что в свою очередь снижает разведывательные возможности и препятствует использованию управляемых ракет с радиолокационным наведением. Как известно, главным плюсом «Хеллфайров» с радиолокационной ГСН является возможность многоканального применения, и реализация режима «выпустил и забыл» вне зависимости от метеоусловий. Основной же причиной малого числа построенных «Тигров» является окончание «холодной войны» и слишком затянувшийся период разработки и принятия на вооружение. Именно поэтому от «Еврокоптера» отказались Нидерланды и Великобритания. А очень высокая стоимость, в сочетании с дорогостоящим обслуживанием делает его не привлекательным для стеснённых в средствах иностранных покупателей.