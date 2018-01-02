Сводка за неделю 23-29 декабря о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

Прошедшая неделя запомнилась двумя яркими событиями – началом «Новогоднего перемирия» и обмен пленными. В первом и во втором случае, Украина снова нарушила предварительные договоренности.На фронте с ДНР, ВСУ начали нарушать «Новогоднее перемирие» практически сразу же после 00:00 23 декабря. Хотя, для справедливости нужно сказать, что за неделю нарушений было меньше, чем во время «Школьного перемирия» и «Хлебного перемирия». А на фронте с ЛНР, нарушений практически не было.Что касается обмена, то также были нарушены договоренности. Со стороны Украины продолжался двигаться поток гражданских, хотя стороны договаривались перекрыть дорогу на время обмена. Мы это выполнили, Украина нет. Сначала людей было около 100 человек и 40 транспортных единиц, потом цифра выросла до 2000 гражданских и 150 транспортных единиц. Соответственно республики вынуждены были предпринять меры и предоставить из Горловки автобусы, чтобы вывести из нейтральной зоны всех гражданских.Сам обмен начался на два часа позже. И тут Украина снова нарушила договоренности. Вместо нейтралки, они заявили, что обмен будет проходить на подконтрольной им территории. А при обмене выяснилось, что они отдают Республикам не 306, а всего 237 человек.Сначала Киев говорил, что часть пленных они давно уже отпустили и те сами должны были вернуться, потом заявили, что часть отказалась ехать. Но даже не предоставили видео доказательств, как сделали мы в ДНР, когда один из пленных военнослужащих ВСУ решил остаться на территории Донецкой Народной Республики.Постоянные провокации ВСУ и националистических батальонов вдоль линии фронта по-прежнему приводят к безвозвратным потерям ВСУ. Согласно официальным данным МО Украины, за 2017 год потери ВСУ составили 208 погибших и 1140 раненых. Однако украинское военное руководство, боясь ответственности за гибель военнослужащих ВСУ, скрывает от общественности истинные цифры потерь. По нашим данным количество погибших составляет около 500 и раненых – более 1500 военнослужащих.По данным нашей разведки, только за пять дней «Новогоднего перемирия», потери соединений и частей ВСУ, занимающих позиции в зоне ответственности ВС ДНР, составили - 4 погибшими и 11 раненными.По данным разведки ДНР, в район н.п. Новотроицкое прибыла группа спецназа из состава 3-го оп СпН ССО ВСУ (отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ). Мы не исключаем, что под прикрытием «новогоднего перемирия» эта группа попытается совершить диверсии в районе н.п. Докучаевск.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.00:10 в районе Горловки над городом раздался мощный хлопок, это сработало наше ПВО.12:35 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и ВОГов.12:50 в районе Калиновка бой с применением ЗУ, АГС и минометов калибром 82-мм.15:40 Петровский район Донецка под обстрелом снайперских пар ВСУ из района Марьинка.В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 4 раза.На Донецком направлении, выпустив по районам четырех населенных пунктов 10 мин калибром 82-мм, а также вел обстрелы из БМП и различных типов гранатометов и стрелкового оружия.В понедельник ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, чем нарушили режим прекращения огня объявленный с 00.00 часов 23 декабря. Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Фрунзе и Калиновка. При обстрелах ВСУ применили 82-мм минометы, зенитные установки, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 46 мин и гранат.07:30 поселок Веселое под обстрелом минометов калибром 82-мм и 120-мм, обстрел производился со стороны т.н. «муравейника» вблизи поселка Опытное на подконтрольной ВСУ территории. Всего по нашей территории было выпущено 6 мин калибром 82-мм и 10 мин калибром 120-мм.10:10 в районе Калиново (ЛНР) военнослужащими Народной милиции был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ Skaywolker (ФОТО), производивший разведку и подготовку к корректировке огня. В результате поражения украинского корректировщика военнослужащим Народной милиции ЛНР удалось избежать открытия огня по территории Республики.18:15 в районе н.п.Ясиноватая обстрел с применением к/к пулеметов и гранатометов.В воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.На Донецком направлении, выпустив по району н.п. Веселое 6 мин калибром 82-мм и 10 мин калибром 120-мм, а также обстрелял районы Старомихайловки и Ясиноватой из гранатометов и стрелкового оружия.В воскресенье ситуация в зоне ответственности ЛНР имела тенденцию к стабилизации, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня, со стороны ВСУ зафиксировано не было.08:45 Петровский район Донецка под обстрелом из СПГ-9.с 16:30 до 17:30 поселок Сосновское под минометный обстрелом. Всего ВСУ выпустили 8 мин калибром 82-мм. 16:50 в районе Крутая Балка обстрел наших позиций из к/к пулемета.20:45 в районе Калиново (ЛНР) обстрел из к/к пулеметов и АГС.20:55 в районе Логвиново обстрел наших позиций из к/к пулеметов.В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 5 раз.На Донецком направлении противник вел обстрел Петровского района Донецка и н.п. Ясиноватая из гранатометов и различных видов стрелкового оружия.На Горловском направлении велся обстрел н.п. Крутая Балка.На Мариупольском направлении противник выпустил 10 мин калибром 82-мм по н.п. Сосновское.В понедельник ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив АГС, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Логвиново.Во вторник ВСУ не нарушали режим прекращения огня. Вооруженные силы ДНР и ЛНР также строго соблюдали перемирие15:05 произошел обмен пленных Украины и ЛНР15:30 поселок Доломитное под обстрелом из к/к пулеметов и АГС. Враг, воспользовавшись отвлечением внимание общественности на обмен военнопленными между ДНР и Украиной нанес подлый удар.17:50 произошел обмен пленными Украины и ДНР.С среду ВСУ обстреляли ДНР 1 раз.Отмечено применение автоматических гранатометов и стрелкового оружия по н.п. Доломитное с направления н.п. Новолуганское.В зоне ответственности ЛНР в среду за сутки нарушений режима прекращения огня, со стороны ВСУ зафиксировано не было.13:00 в районе н.п. Марьинка и Красногоровка, находящихся на временно-оккупированной Украиной территории, в нарушении Минских договоренностей, в 7-8 километрах от линии фронта барражирует вертолет Ми-24 ВСУ. Наши силы противовоздушной обороны в настоящее время, не смотря на возможность уничтожения данной цели, не поддаются на провокацию.13:55 Петровский район Донецка под минометным обстрелом, всего с позиций 30-й омбр ВСУ выпущено 11 мин калибром 82-мм.17:40 в районе Верхнеторецкое (нижнее) под обстрелом к/к пулеметов и АГС.22:10 Жабичево под обстрелом минометов калибром 82-мм.22:10 Спартак обстрелян из СПГ-9.22:15 Озеряновка обстрел из к/к пулеметов и АГС.22:45 севернее Горловки поселок Зайцево под обстрелом из стрелкового и танка.За четверг ВСУ обстреляли ДНР 5 раз.На Донецком направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов Республики, из них по Петровском району Донецка и н.п. Жабичево применялись 82-мм минометы, по другим гранатометы и стрелковое оружие. Обстрел велся с позиций 1-го батальона 28-й бригады, которым командует военный преступник Крупко Ю.Ю. Также военнослужащие ДНР предотвратили попытку украинских силовиков провести воздушную разведку наших позиций и сбили коммерческий квадрокоптер.В зоне ответственности ЛНР за сутки нарушений режима прекращения огня, со стороны ВСУ зафиксировано не было.09:00 Еленовка под обстрелом минометов калибром 120-мм.10:00 Верхнеторецкое (нижнее) под обстрелом из гранатометов и АГС. Огонь велся из северной части поселка. Каратели ВСУ выпустили по мирным кварталам 7 выстрелов из РПГ и около 30 выстрелов из АГС-17.21:00 Верхнеторецкое (нижнее) снова под обстрелом, всего ВСУ выпустило 4 мины калибром 82-мм.21:30 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов и АГС.В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 2 раза.На Донецком направлении по району н.п. Еленовка противник выпустил 1 мину калибром 120-мм, а по району н.п. Верхнеторецкое Нижнее - 4 мины калибром 82-мм, а также применил автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Наши Вооруженные силы соблюдали перемирие, и ответный огонь не открывали.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенного пункта Калиновка. При обстреле со стороны н.п. Луганское ВСУ применили автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.Всего за минувшую неделю «Новогоднего перемирия», с 23 декабря:- со стороны ВСУ зафиксировано 24 обстрела ДНР.Украинская армия выпустила по территории ДНР свыше 200 снарядов и мин.- ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.Огонь велся из различного стрелкового вооружения, крупнокалиберных пулеметов, ручных и автоматических гранатометов и минометов калибром 82-мм. Также на некоторых участках фронта применялась техника.Всего за 2017 год ВСУ обстреляли ДНР 15484 раз.Выпущено более 10000 боеприпасов, из них 1610 реактивных и 13612 артиллерийских снарядов.В результате агрессии украинских силовиков в обшей сложности было разрушено и повреждено 1149 домостроений и объектов инфраструктуры Республики. Целенаправленно обстреливались жизненно-важные объекты обеспечения, школы, больницы. Среди мирных жителей Республики погибли 31, из них 2 детей, и получили ранения 236, из них 14 детей.По фактам данных преступлений генеральной прокуратурой ДНР возбуждено более 4000 уголовных дел. Отправлено в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд более 1000 материалов с доказательствами преступлений украинских силовиков против мирных жителей Донбасса.Уходящий год по-прежнему характеризовался применением ВСУ подлой тактикой захвата населенных пунктов, находящихся в серой зоне, что является грубейшим нарушением Минских соглашений по разведению сторон. Захват населенного пункта украинской стороной преподносится как "очередная победа", вне зависимости от того, что подразделений ВС ДНР в этом населенном пункте не было. Тем самым, у украинской общественности складывается мнение о мнимых успехах ВСУ в зоне АТО. Так было в населенных пунктах Гладосово, Травневое и Верхнеторецкое, жители которых проводят акции протеста против произвола украинских силовиков и оккупации.