"Столтенберг: диалог с Россией не прост, но он необходим."

Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения "холодной войны" и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост,

Мы видим, что европейцы целеустремленно усиливают свою безопасность, но мы также видим, что США делают то же самое. Ранее США на много лет сократили свое военное присутствие в Европе. Последняя танковая бригада была выведена из Европы в 2013 году. Теперь она возвращается обратно. И это только один пример. Обе стороны, как Северная Америка, так и Европа, активно участвуют в укреплении безопасности стран альянса,