Столтенберг: диалог с Россией не прост, но он необходим
Россия стала более уверенной в себе, однако Североатлантический альянс не хочет новой «холодной войны» и выступает за политический диалог с Москвой, передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Он также выразил надежду на «увеличение числа контактов между Россией и НАТО и активизацию связей по военным каналам».
В то же время Столтенберг заявил, что «мир становится более опасным и враждебным», однако вместе с этим и альянс не стоит на месте – он развивается, становится сильнее.
Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения "холодной войны" и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост,сказал Столтенберг в интервью «Deutsche Wirtschafts Nachrichten».
Он также выразил надежду на «увеличение числа контактов между Россией и НАТО и активизацию связей по военным каналам».
В то же время Столтенберг заявил, что «мир становится более опасным и враждебным», однако вместе с этим и альянс не стоит на месте – он развивается, становится сильнее.
Мы видим, что европейцы целеустремленно усиливают свою безопасность, но мы также видим, что США делают то же самое. Ранее США на много лет сократили свое военное присутствие в Европе. Последняя танковая бригада была выведена из Европы в 2013 году. Теперь она возвращается обратно. И это только один пример. Обе стороны, как Северная Америка, так и Европа, активно участвуют в укреплении безопасности стран альянса,отметил генсек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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