12:10 03 января

Столтенберг: диалог с Россией не прост, но он необходим

Россия стала более уверенной в себе, однако Североатлантический альянс не хочет новой «холодной войны» и выступает за политический диалог с Москвой, передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.



Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения "холодной войны" и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост,
сказал Столтенберг в интервью «Deutsche Wirtschafts Nachrichten».


Он также выразил надежду на «увеличение числа контактов между Россией и НАТО и активизацию связей по военным каналам».

В то же время Столтенберг заявил, что «мир становится более опасным и враждебным», однако вместе с этим и альянс не стоит на месте – он развивается, становится сильнее.

Мы видим, что европейцы целеустремленно усиливают свою безопасность, но мы также видим, что США делают то же самое. Ранее США на много лет сократили свое военное присутствие в Европе. Последняя танковая бригада была выведена из Европы в 2013 году. Теперь она возвращается обратно. И это только один пример. Обе стороны, как Северная Америка, так и Европа, активно участвуют в укреплении безопасности стран альянса,
отметил генсек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. 210окв Сегодня, 09:46
    Да кто же против контактов и диалога?Просто с заштатными шулерами диалог должен быть подкреплён крепкими бицепсами..Как у В.С.Высоцкого.
    210окв
    1. Татьяна Сегодня, 10:00
      Столтенбергу вообще не может быть никакого доверия со стороны России! Он просто пускает пыль в глаза россиянам, манипулирует сознанием общественности в Европе в интересах банкиров-глобалистов ФРС США и трансантлатических американских компаний.
      НАТО с его руководящей ролью из Пентагона после распада Варшавского договора вообще, в принципе, в Европе не должно было быть!
      Татьяна
      1. Чёрный Сегодня, 10:28
        Когда НАТО называлось Третьим рейхом, его костяк и движущую силу составляли хорошо обученные, мотивированные, закаленные в боях немцы. А теперь это место занято негро-педами и прочими трансгендерами из США, которых хватает только на то, чтобы гонять арабов по пустыне с самолетов.
        Чёрный
        1. хрыч Сегодня, 10:42
          Цитата: 210окв
          Да кто же против контактов и диалога?

          СССР не смог построить коммунизм, в отдельно взятой стране из-за гонки вооружений, хотя ее и выиграл. А Запад при сохранении строя добавил гражданам социалку, в несколько раз превосходящую Соцблок. В этом смысле социализм победил, но на Западе. Мы подкосили себя экономическим балластом из республик, соцблоком и разными феодалами и родово-общинниками, включая людоедов, назвавшимися марксистами. А Запад продолжая колониализм, нашел рабов в КНР, дешевую нефть в Аравии, добавил инновационную экономику и получил победу в Холодной войне. Ныне РФ лишена недостатков СССР, а ЕС и США сами начали кормить дармоедов, потеряли часть промышленности, ушедшей в АТР, стали зависимыми от поставок не только сырья, но и ширпотреба. А расизм порвавший СССР стал проблемой Запада. Поэтому РФ отделалась несильным снижением уровня жизни и выиграла ракетно-ядерную по СЯС гонку уже, кстати и в тактическом вооружении за счет линейки ТЯО мы сильней всех, но и в высокотехнологичном и авиационном компоненте вполне подтягиваемся. Они же поняли, что все те же ахиллесовы пятки СССР получили в свои дырявые колоши и заочковали.
          Цитата: Татьяна
          НАТО с его руководящей ролью из Пентагона после распада Варшавского договора вообще, в принципе, в Европе не должно было быть!

          НАТО готовила Польшу для западного, а Турцию для южного фронта, как пушечное мясо, а западные страны берут на себя авиацию и высокие технологии и свои армии посокращали. Ныне турки отпали и Польша выглядит уныло. Поэтому расширение на Восток, провал на Юге, делает позицию противника значительно хуже исходной ибо полумиллионная турецкая армия и препоны для натовской инфраструктуры на турецкой территории - невосполнимые потери. Как верно, что
          Цитата: Чёрный
          место занято негро-педами и прочими трансгендерами

          поляки конечно националисты, но очкуны их касту воинов и жрецов раздербанили при дележах польши и остались рагули бестолковые в воинской доблести. Косинеры короче laughing
          хрыч
        2. 210окв Сегодня, 11:51
          Негро-педу хватит ума нажать на кнопку,что бы превратить мир в пепел..
          Цитата: Чёрный
          Когда НАТО называлось Третьим рейхом, его костяк и движущую силу составляли хорошо обученные, мотивированные, закаленные в боях немцы. А теперь это место занято негро-педами и прочими трансгендерами из США, которых хватает только на то, чтобы гонять арабов по пустыне с самолетов.
          210окв
    2. сибиралт Сегодня, 10:02
      Наши пранкеры поздравили Порошенко с Новым годом от имени Столтенберга и посоветовали ему поменьше пить водку и горилку. lol
      сибиралт
      1. хрыч Сегодня, 11:09
        Цитата: сибиралт
        посоветовали ему поменьше пить водку и горилку


        ... "Это очень важно для меня!" wassat
        хрыч
    3. Лелёк Сегодня, 10:11
      Цитата: 210окв
      Да кто же против контактов и диалога?

      hi , Дмитрий.
      Во всяком случае не те, у кого свисток в темячке. Австрийцы, итальянцы, французы да и немцы в основной массе за переход от бряцания оружием к диалогу, налаживанию контактов и взаимоотношений. Айсбенгами на этой трассе стоят штаты и их погремушка НАТО. Так-что геру Столтенбергу следовало бы заткнуться и не распускать свой павлиний хвост (под которым обыкновенная куриная ж**а [Ф.Раневская]).
      Лелёк
  2. Бивень Сегодня, 09:46
    После всей грязи и провокаций которые вы вылили на Россию и наш народ..Что то уже не хочется с вами общаться..Если только прощение на коленях попросите..))))
    Бивень
  3. Masya Masya Сегодня, 09:52
    Североатлантический альянс не хочет новой «холодной войны»
    так, старой предостаточно!!!!
    Masya Masya
  4. polpot Сегодня, 09:52
    Новейшие системы вооружения лучшая основа для диалога с НАТО
    polpot
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
    ... у этого флюгера что ни неделя - так новое заявление, идущее в разрез с предыдущим... НАТОвский клоун ... wassat
    a.s.zzz888
    1. volodya Сегодня, 10:18
      Цитата: a.s.zzz888
      ... у этого флюгера что ни неделя - так новое заявление, идущее в разрез с предыдущим... НАТОвский клоун ... wassat

      volodya
      1. хрыч Сегодня, 11:14
        Цитата: volodya
        НАТОвский клоун

        Неужели оно Пеннивайз belay
        хрыч
  6. Идущий Сегодня, 10:04
    В то же время Столтенберг заявил, что «мир становится более опасным и враждебным», однако вместе с этим и альянс не стоит на месте – он развивается, становится сильнее.


    Это не мир , это НАТО открывает маску и показывает что оно из себя представляет - инструмент США по удушению всего мира.
    Идущий
    1. pvv113 Сегодня, 10:50
      Привет, Виктор! С Новым годом!
      Прочитал заголовок - подумал, что Столтенбергу мозги подарили. Прочитал статью - понял, что как был бараном, так и остался
      pvv113
  7. Горный стрелок Сегодня, 10:09
    С такими игроками неплохо бы еще и ствол на стол положить. А то у них правила игры меняются постоянно, да и карты краплёные...
    А в "ленте" та же новость преподнесена как "Россия стала САМОУВЕРЕННОЙ". Редакторы не понимают разницы? Ох уж эти либерасты!
    Горный стрелок
    1. Александр 3 Сегодня, 10:22
      Да и зачем в Европе танки США?Так кто проявляет агрессивность?
      Александр 3
    2. хрыч Сегодня, 11:25
      Цитата: Горный стрелок
      С такими игроками неплохо бы еще и ствол на стол положить.

      Вы, что его удар хватит. Столтенберг гражданский сугубо, мало того был левак, участвовал в демонстрациях против войны США во Вьетнаме, возглавлял молодёжное крыло Норвежской рабочей партии. Но стал министром торговли и энергетики, министром финансов и Премьер-министром Норвегии. Это не МакКейн, которого пытали, почти наш чел ... laughing
      хрыч
  8. Комментарий был удален.
  9. Hariton Laptev Сегодня, 10:25
    Общение нужно но с оглядкой на подленькую амерскую душонку. надо быть ко всему готовыми в любой момент. В свое время то же пакт о ненападении подписывали.
    Hariton Laptev
    1. Чёрный Сегодня, 10:29
      Армия любого государства (блока) может находиться только в двух состояниях. Состоянии войны и состоянии подготовки к войне. Состояния "холодной войны" или "гибридной войны" просто нет.
      Чёрный
  10. БАРХАН Сегодня, 10:28
    [/quote]В то же время Столтенберг заявил, что «мир становится более опасным и враждебным», [quote]
    Особенно ,если по твоей лужайке бегают африканцы в поисках твоей жены или дочери...Верной дорогой идёте товарищи бюргеры...
    Им хочется быть сильными,но не хочется на это тратить деньги.Значит надо сделать противника(то есть нас) слабее.Уже нереально.А вот африканцы на лужайке-уже реальность...
    БАРХАН
  11. коноправ Сегодня, 10:45
    В переводе , данном курсивом, нет слова НЕОБХОДИМ. " Необходим "- это только в анонсе статьи. И что значит " необходим"? Что, вот так прямо и нельзя обойти? Ну, никогда не поверю! Обойдут, стройте иллюзий.
    коноправ
  12. кедр Сегодня, 10:46
    "Столтенберг: диалог с Россией не прост, но он необходим."
    Судя по тому, что НАТО-США подкатилось к самым границам России и приволокло сюда своё мясо и железо, только слепой не видит какой диалог на самом деле необходим хозяевам НАТО - США...
    кедр
  13. APASUS Сегодня, 10:46
    Йенс Столтенберг - жук навозный!
    Сколько этих миротворческих речей мы уже слышали ,про то что НАТО больше не будет расширяться на Восток и т д и т п. На данный момент НАТО не готово к прямому столкновению с Россией и по этой причине требуется дополнительное время,вот от сюда такая риторика "миротворцев".
    APASUS
  14. Sige Сегодня, 11:01
    Альянс больше не хочет холодной войны, он вырос, стал сильнее и хочет войны горячей.
    Sige
  15. Бивень Сегодня, 11:02
    С русскими лучше дружить и по честному...А мы сейчас злые на запад! На колени они нас не поставят и они это уже почувствовали и включают задний ход.
    Теперь русские начнут диктовать условия переговоров, если вам жизнь дорога!
    Бивень
    1. коноправ Сегодня, 11:42
      Вот такой вопрос : А когда с нами дружили " по-честному"? И кто ? Ну хотя бы один пример......
      коноправ
      1. Бивень Сегодня, 12:06
        Цитата: коноправ
        Вот такой вопрос : А когда с нами дружили " по-честному"? И кто ? Ну хотя бы один пример......

        Ну когда вот такое было ..Мы могли диктовать свои условия и т.д.!
        И к нам прислушивались !
        Бивень
  16. амурец Сегодня, 11:55
    Россия стала более уверенной в себе, однако Североатлантический альянс не хочет новой «холодной войны» и выступает за политический диалог с Москвой,

    Последняя танковая бригада была выведена из Европы в 2013 году. Теперь она возвращается обратно. И это только один пример. Обе стороны, как Северная Америка, так и Европа, активно участвуют в укреплении безопасности стран альянса,

    Так как это понимать? Сам себе противоречит. НАТО обещало не расширяться на Восток, что мы видим? Вот и ответ на все инициативы НАТО и сказочного дуболома Столтенберга.
    амурец
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