Ким Чен Ын дал указание открыть «горячую линию» с Сеулом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал открыть не работавшую долгое время «горячую линию» между КНДР и Южной Кореей, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
По данным агентства, ссылающегося на заявление главы управления по делам между двумя Кореями, линия должна быть открыта сегодня в 9:30 мск.
Как сообщил чиновник, целью этого шага станет «обсуждение возможного участия делегации КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане». Он добавил, что Ким Чен Ын приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей, и ее мирное предложение об участии делегации.
Вчера министр Республики Корея по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Пхеньян целые сутки хранил молчание, но затем последовало указание об открытии «горячей линии».
В своем выступлении 1 января Ким Чен Ын заявил о теоритической возможности участия северокорейских атлетов в Олимпийских играх.
В администрации провинции Канвондо, где расположена столица будущей Олимпиады, высказали намерение в случае участия делегации КНДР предоставить ей для поездки круизное судно.
По данным агентства, ссылающегося на заявление главы управления по делам между двумя Кореями, линия должна быть открыта сегодня в 9:30 мск.
Как сообщил чиновник, целью этого шага станет «обсуждение возможного участия делегации КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане». Он добавил, что Ким Чен Ын приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей, и ее мирное предложение об участии делегации.
Вчера министр Республики Корея по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Пхеньян целые сутки хранил молчание, но затем последовало указание об открытии «горячей линии».
В своем выступлении 1 января Ким Чен Ын заявил о теоритической возможности участия северокорейских атлетов в Олимпийских играх.
В администрации провинции Канвондо, где расположена столица будущей Олимпиады, высказали намерение в случае участия делегации КНДР предоставить ей для поездки круизное судно.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти