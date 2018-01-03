12:10 03 января

Ким Чен Ын дал указание открыть «горячую линию» с Сеулом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал открыть не работавшую долгое время «горячую линию» между КНДР и Южной Кореей, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».



По данным агентства, ссылающегося на заявление главы управления по делам между двумя Кореями, линия должна быть открыта сегодня в 9:30 мск.


Как сообщил чиновник, целью этого шага станет «обсуждение возможного участия делегации КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане». Он добавил, что Ким Чен Ын приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей, и ее мирное предложение об участии делегации.

Вчера министр Республики Корея по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Пхеньян целые сутки хранил молчание, но затем последовало указание об открытии «горячей линии».

В своем выступлении 1 января Ким Чен Ын заявил о теоритической возможности участия северокорейских атлетов в Олимпийских играх.

В администрации провинции Канвондо, где расположена столица будущей Олимпиады, высказали намерение в случае участия делегации КНДР предоставить ей для поездки круизное судно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Бивень Сегодня, 10:19
    Молодец Ын ! Вот теперь можно договариваться начать уже на равных и даже более того!
    А вот Россию унизили и мы проглотили..
    Бивень
    1. Logall Сегодня, 10:41
      ''О спорт, ты - мир!'' - алчный, продажный... Но иногда с большой буквы ''М''...
      Logall
      1. хрыч Сегодня, 11:43
        Цитата: Logall
        алчный, продажный

        Чем скорей будет уничтожено олимпийское движение и нынешний профессиональный спорт тем лучше. Все превратилось в полное политизированное, фармацевтическое и финансовое уродство am
        Цитата: Бивень
        А вот Россию унизили и мы проглотили.. Пусть лучше не публикуют, а до ума доведут..

        Ух ты, сторонник Ксюши Собчак пожаловал? Голосуй, а то проиграешь! И не глотай лишнего laughing Мне вот лично на спортсменов чхать с седьмого этажа. Вам выиграли четыре войны, первую за целостность, вторую за Большой Кавказский хребет, третью за Крым, четвертую за Сирийское побережье Средиземья. Мало? ... Вай, вай, отправили спортсменов без флага, все пропало! Страна в опасности, не выходит внутренний валовый продукт ... из кишечника wassat Боб бобслейский не дают красить в красный, так Борей покрасьте, лучше в черный и успокойтесь wassat Он, все равно, первый придет к финишу good
        хрыч
      2. 210окв Сегодня, 11:46
        Александр,с наступившим тебя hi Пусть хоть поговорить о спорте ..А вдруг договорятся!?Назло заштатникам..
        Цитата: Logall
        ''О спорт, ты - мир!'' - алчный, продажный... Но иногда с большой буквы ''М''...
        210окв
    2. Васся Вассин Сегодня, 10:45
      Достойный руководитель страны не допустит выступления своей сборной под белым флагом капитуляции!
      Васся Вассин
      1. фа2998 Сегодня, 11:26
        У нас подобный "руководитель " в Кремле обосновался уже 18 лет! Езжайте ребята, у меня все равно рейтинг 99% lol hi
        фа2998
    3. Muvka Сегодня, 10:45
      А 23 декабря совершил первый полет Т-50-10. Последний из опытных... Интересно, когда тут новость опубликуют?)
      Muvka
      1. Бивень Сегодня, 10:52
        Цитата: Muvka
        А 23 декабря совершил первый полет Т-50-10. Последний из опытных... Интересно, когда тут новость опубликуют?)

        Пусть лучше не публикуют, а до ума доведут..А то все опошлят, некоторые "товарищи"..!
        Бивень
        1. Muvka Сегодня, 10:54
          Новость есть новость. И не публиковать ее на сайте с военной тематикой - как минимум странно.
          Muvka
        2. фа2998 Сегодня, 11:44
          Тут суть новости- ИСПЫТАНИЕ НОВОГО САМОЛЕТА. Но если этой новости уже лет 15-17, эта новость уже всем поднадоела. По моему , тот же Китай выкатил самолет ПОЗЖЕ, уже провел испытания, и уже в серии.О ТТХ ЗДЕСЬ Я НЕ КАСАЮСЬ, но вы думаете народ будет восторженно воспринимать испытания самолета до 2025-2030 г.? За бугром будут уже списывать его одноклассников, и вводить новые.Какой бы не был наш самолет НЕИМЕЮЩИЙАНАГОВ, есть определенные временные рамки.
          Думаю, за бесконечными испытаниями от нас прячут- НЕТ У НАС ДЕНЕГ НА КРУПНУЮ СЕРИЮ. Думаю закончится постройкой одной- двумя сотнями.А потом будут пилить деньги на летак 6 поколения. hi
          фа2998
          1. Вадим237 Сегодня, 11:55
            Конечно нет денег на крупную серию, самолёт под четыре миллиарда стоит и его время движется к концу, к 30му шестое поколение взлетит.
            Вадим237
      2. 210окв Сегодня, 11:48
        А зачем делать новость из полета..Пусть даже опытного?Вот когда поставят на поток-вот это будет НОВОСТЬ!
        Цитата: Muvka
        А 23 декабря совершил первый полет Т-50-10. Последний из опытных... Интересно, когда тут новость опубликуют?)
        210окв
        1. Muvka Сегодня, 12:03
          Т.е. эта новость менее важная и имеет меньшую значимость для сайта с военной тематикой чем
          Савченко пообещала в случае революции расплатиться с Киевом кровью
          ? Если так, то мне грустно.
          Muvka
  2. Krasnodar Сегодня, 10:21
    Моргнул первым
    Krasnodar
  3. Masya Masya Сегодня, 10:25
    ну а что, Ын выполнил задуманное, теперь и поговорить можно... имея козырь в рукаве wink
    Masya Masya
  4. ul_vitalii Сегодня, 10:26
    Теперь можно и поторговаться. Для начала снятие санкций.
    ul_vitalii
  5. Александр 3 Сегодня, 10:34
    Олимпийские игры превратили в игры политиканов.
    Александр 3
  6. Горный стрелок Сегодня, 10:50
    Нормальный расклад! КНДР и РК договорятся- подружатся, а США окажутся в дураках?
    Да им и в страшном сне не могло присниться объединение двух Корей! Это будет страна на уровне Японии. Да ещё с рабочей силой дешевле малазийской или филиппинской!
    Фантазия, конечно, но разделение Корей сдерживает их развитие.
    Горный стрелок
  7. БАРХАН Сегодня, 11:09
    Вот тебе и Кимушка...А кто говорил ,что он невменяемый ?Да он всех " партнёров" вертит на детородном органе.Сейчас все кинутся его облизывать и заигрывать.Санкции ослабят,товарами завалят...А потом он опять поводок натянет и покажет клык.Вот так и будет всех вертеть...Теперь Ким для всех будет миротворцем,а Трамп на его фоне припадашным,злобным старпёром.Красавчик...
    БАРХАН
  8. dauria Сегодня, 11:41
    Ким Чен Ын заявил о теоритической возможности


    Ребята, поаккуратней. Понимаю, что праздники, но внимательней надо.
    dauria
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