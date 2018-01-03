00:24 04 января

В РФ возобновлена разработка многоразовой ракеты

Российский Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева (ГРЦ) разрабатывает ракету многоразового использования, передает Лента.ру сообщение генерального конструктора предприятия Владимира Дегтяря.

Приземление первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на посадочную платформу, декабрь 2017 год.

По словам генконструктора, это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект по ее созданию был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен.


Он отметил, что на сегодняшний день в США уже отработана технология мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования.

Наша разработка – ракета-носитель "Корона" – в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту,
сказал Дегтярь.

ГРЦ – один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. С 1992 по 2012 год предприятие вело работу над «Короной», в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Затем проект заморозили из-за отсутствия финансирования.

Напомним, на первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX установлено оборудование для ее возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу. В дальнейшем ступень может быть использована для повторного старта.

Кроме того, в декабре американская компания Blue Origin испытала многоразовую систему New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы были признаны успешными.


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Комментарии 238

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  1. РУСС Вчера, 11:42
    А ещё совсем недавно смеялись над "шарлотаном" Илоном Маском
    РУСС
    1. bulvas Вчера, 11:53
      Цитата: РУСС
      А ещё совсем недавно смеялись над "шарлотаном" Илоном Маском


      Соревнуются, кто что "сделает!"

      Надо как-то оправдывать свое существование и бюджет

      bulvas
      1. СРЦ П-15 Вчера, 12:08
        В РФ возобновлена разработка многоразовой ракеты

        Ну пока разрабатывают, глядишь американцы от таких ракет откажутся и может всё повторится как с "Бураном": после удачного полёта "Корону" поставят на прикол.
        СРЦ П-15
        1. хрыч Вчера, 12:22
          Цитата: СРЦ П-15
          как с "Бураном": после удачного полёта "Корону" поставят на прикол.

          Об ущербности Бурана пришли к выводу, сделав один беспилотный старт, американцам потребовалось потерять половину кораблей и 14 человек, придя к такому же результату, причем отбросив себя в пилотируемой космонавтике до автостопа. Ныне началась лунная гонка, Марсом все прикрываются, поэтому
          "Корона" – в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки
          не путаем с Фальконом Маска, где он пытается снизить рентабельность пусков, сохраняя первую ступеть. Корона - отдельный космический корабль с мягкой посадкой. Хотя Маск также грезит о межпланетных полетах, где нужна мягкая посадка именно из-за отсутствия атмосферы на Луне. На Марсе разреженная атмосфера, у него меньше гравитация, поэтому мягкая посадка также актуальна, но пока Луна и еще раз Луна.
          хрыч
          1. karish Вчера, 12:32
            Цитата: хрыч
            Об ущербности Бурана пришли к выводу, сделав один беспилотный старт

            Ха-ха.
            Это ж надо такую глупость написать.
            На Буран просто не хватило денег.
            Цитата: хрыч
            американцам потребовалось потерять половину кораблей и 14 человек, придя к такому же результату

            И всего лишь 135 запусков и 30 лет пилотируемой программы.
            Зависть плохая штука
            Цитата: хрыч
            придя к такому же результату, причем отбросив себя в пилотируемой космонавтике до автостопа.

            ну разумеется , их многоразовик болтающейся по году в космосе -- Вам конечно об этом ничего не известно
            laughing
            Цитата: хрыч
            Ныне началась лунная гонка, Марсом все прикрываются, поэтому

            гонка , ноздря в ноздрю wink
            Цитата: хрыч
            не путаем с Фальконом Маска, где он пытается снизить рентабельность пусков, сохраняя первую ступеть. Корона - отдельный космический корабль с мягкой посадкой.

            это у Маска - отдельный корабль с возвращаемыми ступенями.
            А Короны - просто нет.
            может и будет конечно , только кто бы мне объяснил -- а зачем сажать всю ракету ? laughing
            С 1992 по 2012 год предприятие вело работу над «Короной», в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Затем проект заморозили из-за отсутствия финансирования.

            за 10 лет ?
            karish
            1. хрыч Вчера, 13:15
              Цитата: karish
              у Маска - отдельный корабль с возвращаемыми ступенями

              Что ты несешь? Возвращается только первая ступень и точка.
              Цитата: karish
              На Буран просто не хватило денег.

              Полная чушь, первый полет выявил ряд проблем, которые привели к отказу от программы. В том числе проблемы с обшивкой, которые прикончили таки первого и последнего израильского астронавта на Колумбии wassat Все то вы на шекели считаете laughing По факту мы имеем ныне отсутствие Бурана и Шаттла, 14 укокошеных астронавта, включая вашего, автостоп на русских кораблях и НАСА, которая израильтян больше в космос не возьмет wassat
              хрыч
              1. Идущий Вчера, 13:41
                Только НАСА это упорно не желает признавать , а выдумывает всякие небылицы.
                Идущий
              2. хрыч Вчера, 13:46
                В СССР не считали деньги на старты и плевали вообще на стоимость выведения полезного груза, чем всегда грезят капиталисты - счетоводы. На тот же Буран готовы были сжигать носитель - Энергию и плевать. Станислав Аксёнов - один из разработчиков Бурана сказал следующее: "... после потепления отношений с США надобность в «Буране» отпала - он, как я уже сказал, был заточен под военные нужды. К выполнению гражданских космических программ «Буран» был не готов, кроме того, для этих целей нашей стране вполне хватало «Протонов» и «Союзов»".
                Также при старте необходимо было охлаждать ­бетонный лоток, куда уходят раскалённые до 3500 градусов газы. Для этого пришлось отвести воды Сырдарьи в рукотворное подземное озеро. А расход воды при запуске - больше, чем у всех фонтанов Петергофа! Ну и нужно все это, если все проблемы решаются проще, дешевле и надежней. Про надежность Шаттлов умолчим ... в течении минуты. Еще так называемый нырок с бомбометанием в атмосферу оказался блефом, правда Колумбия нырнула весьма успешно...
                хрыч
                1. karish Вчера, 14:15
                  Цитата: хрыч
                  В СССР не считали деньги на старты и плевали вообще на стоимость выведения полезного груза, чем всегда грезят капиталисты - счетоводы.

                  Результат на лицо.
                  Нет ни Бурана ни СССР
                  Цитата: хрыч
                  Также при старте необходимо было охлаждать ­бетонный лоток, куда уходят раскалённые до 3500 градусов газы. Для этого пришлось отвести воды Сырдарьи в рукотворное подземное озеро. А расход воды при запуске - больше, чем у всех фонтанов Петергофа! Ну и нужно все это, если все проблемы решаются проще, дешевле и надежней. Про надежность Шаттлов умолчим ... в течении минуты

                  Первый запуск Энергии был частично успешнй- не смогла вывести на орбиту массогабаритный макет
                  Первый запуск связки Энергия -Буран был отменён за 2 -3 минуты до запуска.
                  И только через 2 недели его смогли запустить.
                  И всё -- вся программма на этом кончилась.
                  karish
                2. Anyone Вчера, 22:28
                  To хрыч... Какой-то больной бред Вы извергаете. Даже комментировать нет смысла.
                  Anyone
              3. karish Вчера, 13:58
                Цитата: хрыч
                Что ты несешь? Возвращается только первая ступень и точка.

                сюрпрайз
                Компания Илона Маска впервые в истории освоения космоса успешно запустила и посадила уже летавшую первую ступень Falcon 9. Однако это не единственное достижение компании. SpaceX также стала первой компанией, которой удалось вернуть на Землю головной обтекатель

                Цитата: хрыч
                Полная чушь, первый полет выявил ряд проблем, которые привели к отказу от программы.

                сказки другому рассказывай.
                Я присутствовал на запуске Бурана
                Цитата: хрыч
                В том числе проблемы с обшивкой

                И из за этого отказались от Бурана - большего бреда придумать трудно.
                ЕМНИП - у Бурана отклеились 17 теплоизоляционных плиток.
                Насчёт Колумбии ( Вы как всегда пишите глупость , элементарно не ознакомившись с темой)
                В колумбию ударил и пробил крыло кусок теплоизоляциоонной пены оторвавшейся с ускорителя
                Цитата: хрыч
                По факту мы имеем ныне отсутствие Бурана и Шаттла

                По факту мы имеем десятки миллиардов рублей пртраченных на Буран с нулевым выходом и 30 лет пилотируемой программы - Спейс Шатл со 135-ю пусками-- если для Вас это одно и то же -- то извините fool
                Цитата: хрыч
                14 укокошеных астронавта, включая вашего, автостоп на русских кораблях и НАСА, которая израильтян больше в космос не возьмет

                Мерзкова то как то от Вашего коммента , слюной не захлебнитесь.
                karish
                1. Комментарий был удален.
                  1. профессор Вчера, 14:35
                    Цитата: хрыч
                    Вам типа можно глумиться, а когда сами становитесь объектом сарказма то типа не нравится. Вы враги, во вражеском военном блоке (хоть и не в НАТО, чтоб Западу вас законно слить), поэтому гибель вражеских пилотов не должна вызывать сожаления.

                    Предлагаешь порадоваться на соседней ветке гибели ваших пилотов в Сирии? Нет. До твоего уровня я опускаться не стану.
                    профессор
                    1. хрыч Вчера, 14:37
                      Цитата: профессор
                      Предлагаешь порадоваться на соседней ветке гибели ваших пилотов в Сирии? Нет. До твоего уровня я опускаться не стану.

                      Ты в душе то все равно радуешься amлез комментировать с проводами ...
                      хрыч
                      1. профессор Вчера, 15:12
                        Цитата: хрыч
                        Цитата: профессор
                        Предлагаешь порадоваться на соседней ветке гибели ваших пилотов в Сирии? Нет. До твоего уровня я опускаться не стану.

                        Ты в душе то все равно радуешься amлез комментировать с проводами ...

                        Не суди о других по себе.
                        профессор
                    2. хрыч Вчера, 15:38
                      Цитата: профессор
                      Не суди о других по себе

                      Так-то если бы не остановили агрессию против Египта в Шестидневную войну, СССР готовился нанести по Израилю ядерный удар, в частности восемью П-6 с ядерными боеголовками с лодки К-172. И что дальше? В 1967-68 году ты Евгений может еще и не родился в ... СССР. Нормальная ситуация, сожгли бы всех без исключения. Также и сейчас, случись война, то дело будет сделано. Гуманные сопли тут не причем. Война есть война, а то, что брызжете ненавистью к Новой России и ее достижениям, не есть секрет, хотя она вам пока ничего не сделала.
                      хрыч
                  2. karish Вчера, 14:39
                    Цитата: хрыч
                    Вам типа можно глумиться, а когда сами становитесь объектом сарказма

                    Я доказываю свою позицию ни разу не упомянув советских погибших космонавтов.
                    Цитата: хрыч
                    Вы враги, во вражеском военном блоке (хоть и не в НАТО, чтоб Западу вас законно слить), поэтому гибель вражеских пилотов не должна вызывать сожаления

                    Ну я же сказал - мерзкие у Вас комметы.
                    Цитата: хрыч
                    Так-то мы готовим ПВО Сирии, Египта, Турции и даже СА, дабы валить пачками израильские самолеты, возможно и сами нанесем по вам удар, за все хорошее...

                    Вы вместе с Миханом ( как я понимаю ) -- смотрите с дивана не упадите hi lol
                    karish
                    1. хрыч Вчера, 14:40
                      Цитата: karish
                      Вы вместе с Миханом ( как я понимаю ) -- смотрите с дивана не упадите

                      А вы я гляжу ходячий космический перехватчик
                      хрыч
                    2. KaPToC Вчера, 17:53
                      Цитата: karish
                      Вы вместе с Миханом ( как я понимаю ) -- смотрите с дивана не упадите

                      К чему вы вообще запостили всю эту желчь? Если вам так ненавстна Россия - что вы делаете на этом сайте? Пропаганду свою толкаете?
                      KaPToC
                      1. dubovitskiy.1947 Вчера, 22:48
                        Цитата: KaPToC
                        Цитата: karish
                        Вы вместе с Миханом ( как я понимаю ) -- смотрите с дивана не упадите

                        К чему вы вообще запостили всю эту желчь? Если вам так ненавстна Россия - что вы делаете на этом сайте? Пропаганду свою толкаете?

                        Зависть. Чувствует недоброе, наваливающееся на Израиль. Куда денется- дадут автомат и поставят на позиции.
                        dubovitskiy.1947
              4. saturn.mmm Вчера, 18:04
                Цитата: хрыч
                По факту мы имеем ныне отсутствие Бурана и Шаттла,

                Мы имеем отсутствие Бурана а американцы имеют Х-37 к которому скоро добавится и Dream Chaser
                saturn.mmm
                1. хрыч Вчера, 18:08
                  Цитата: saturn.mmm
                  американцы имеют Х-37

                  А вы не торопитесь, пусть вначале пилоты его успешно объездят, а затем будет ясно.
                  хрыч
                  1. saturn.mmm Вчера, 20:55
                    Цитата: хрыч
                    А вы не торопитесь, пусть вначале пилоты его успешно объездят, а затем будет ясно.

                    Х-37 беспилотник, два года в космосе летал, Буран дорогу показал, а у нас во власть дятлы время от времени залетают, вот и приходится догонять
                    saturn.mmm
                    1. хрыч Вчера, 21:34
                      Цитата: saturn.mmm
                      а у нас во власть дятлы время от времени залетают, вот и приходится догонять

                      Вы не забывайте, что в отличии от Шаттла, который поднимался на своем движке с многоразовыми ускорителями, Буран сжигал дорогую Энергию, а Шаттл сжигал только большой топливный бак. Тут надо признать превосходство Шаттла ибо они удавятся за прибыль. Правда все это закончилось плохо, как при взлете, так и при посадке в виде катастроф. Повторюсь, те задачи под что был заточен Буран, где при практике провалились, где потеряли актуальность. Пусть они занимаются этими тупиковыми ветвями прогресса, нам проще решать вопрос с нейтрализацией подобных проектов, как например стелсы, где они уперлись, угробили кучу средств и других перспективных проектов, а проблема с ними решается достаточно просто - разносом излучателя с приемником, особая частота, ЗГРЛС и пр. Делали мы же лапоть, но отказались и денег тогда не жалели. А Буран - своего рода обезьянничание, когда повелись на СОИ и пр. Корона же иное и имеет другие задачи. Цена забрасываемого веса тут также не причем. Хотя может тупо быть дезинформацией, чтоб Маск запаниковал и впал в истерику и пр. Пока прекрасно работает королевская схема и незачем рисковать жизнями людей.
                      хрыч
                      1. saturn.mmm Вчера, 22:41
                        Цитата: хрыч
                        Вы не забывайте, что в отличии от Шаттла, который поднимался на своем движке с многоразовыми ускорителями, Буран сжигал дорогую Энергию, а Шаттл сжигал только большой топливный бак.
                        saturn.mmm
                      2. dubovitskiy.1947 Вчера, 22:57
                        Цитата: хрыч
                        Цитата: saturn.mmm
                        а у нас во власть дятлы время от времени залетают, вот и приходится догонять

                        Вы не забывайте, что в отличии от Шаттла, который поднимался на своем движке с многоразовыми ускорителями, Буран сжигал дорогую Энергию, а Шаттл сжигал только большой топливный бак. Тут надо признать превосходство Шаттла ибо они удавятся за прибыль. Правда все это закончилось плохо, как при взлете, так и при посадке в виде катастроф. Повторюсь, те задачи под что был заточен Буран, где при практике провалились, где потеряли актуальность. Пусть они занимаются этими тупиковыми ветвями прогресса, нам проще решать вопрос с нейтрализацией подобных проектов, как например стелсы, где они уперлись, угробили кучу средств и других перспективных проектов, а проблема с ними решается достаточно просто - разносом излучателя с приемником, особая частота, ЗГРЛС и пр. Делали мы же лапоть, но отказались и денег тогда не жалели. А Буран - своего рода обезьянничание, когда повелись на СОИ и пр. Корона же иное и имеет другие задачи. Цена забрасываемого веса тут также не причем. Хотя может тупо быть дезинформацией, чтоб Маск запаниковал и впал в истерику и пр. Пока прекрасно работает королевская схема и незачем рисковать жизнями людей.

                        Ускорители Шаттла, не считаете? Посчитайте сухой остаток- у них на орбите 100 тонн с возвратом только на две точки в стране, ибо ресурса на повторный заход нет. Не просто возврат, а головная боль с возвратом. Система, стоящая ЕДИНСТВЕННОЙ возможностью выведения человека на орбиту. С риском погубить их там, поскольку начать спуск можно только тогда, когда возможно приземление на эти две точки. Учитывая период вращения на орбите- это экипаж должен ждать такой возможности почти час. Выгорая от пожара или задыхаясь в вакууме. Гарантия 100%, что не дождутся, и если бежать в быстром темпе- то приземляться без возможности упасть мягко. На не оборудованную поверхность. В тесноте капсулы Союза это можно сделать с надеждой выжить. Даже, если плюхнешься на парашюте в Калахари.
                        dubovitskiy.1947
            2. Игорь В Вчера, 13:26
              Karish, Вы из такой страны, а не заметили явный ляп о попытках снизить рентабельность пусков! Кто-то из вас - явный бот!? Я сильно сомневаюсь в рентабельности пусков Маска, а её ещё хотят и снизить. smile
              Игорь В
              1. saturn.mmm Вчера, 18:11
                Цитата: Игорь В
                Я сильно сомневаюсь в рентабельности пусков Маска, а её ещё хотят и снизить.

                $213,62 млрд — совокупный объем выручки на мировом коммерческом космическом рынке в 2016 году. В 2015 году он был равен $208,62 млрд, в 2014-м — $203,32 млрд
                $6,45 млрд — объем выручки на рынке пусковых услуг в 2016 году. В 2015 году он был $6,32 млрд, в 2014-м — $7,44 млрд
                $130 млн — доход России от коммерческих космических запусков в прошлом году. Для сравнения: доход США за этот же период — $1,19 млрд, Европы — $1,15 млрд
                2 коммерческих запуска осуществила Россия в 2016 году, США — 11, Европа — 11
                65% рынка коммерческих запусков планирует занять американская компания SpaceX в 2018 году. По ее подсчетам, за Россией останется менее 10% рынка

                SpaceX впервые запустила к МКС ранее использованный космический грузовой корабль Dragon на использованной ракете-носителе. Как сообщается в Twitter компании, грузовик выведен на орбиту.

                Dragon запустили на ракете Falcon 9. Как пишет TechCrunch, это первый запуск SpaceX, где участвуют оба типа ранее использовавшегося оборудования.

                Впервые запуск использованного Dragon компания совершила в июне — ту же самую грузовую капсулу SpaceX отправляла на МКС в 2014 году.

                В марте компания впервые запустила Falcon 9 с многоразовой первой ступенью. Двигатель в этой части ракеты — одна из самых дорогих ее частей. Многоразовая первая ступень позволит снизить затраты на космические запуски с 60 до 40 миллионов долларов, писал The Verge.
                Сомневаться это не плохо, я когда сомневаюсь начинаю все тщательно проверять что дает мне дополнительные знания.
                saturn.mmm
            3. Симаргл Вчера, 13:39
              Цитата: karish
              Цитата: хрыч
              Об ущербности Бурана пришли к выводу, сделав один беспилотный старт

              Ха-ха.
              Это ж надо такую глупость написать.
              На Буран просто не хватило денег.
              Не хватило денег на Энергию. Буран то нужно было только подновлять.
              А вот РН - дико дорогой получился.
              Чтобы хоть как-то снизить цену, нужны были пуски, а найти нагрузку под них - та ещё задача.
              + развал.
              Система появилась поздно (попала под развал СССР), и рано (она была бы кстати во время очередной гонки к Марсу).А система космического грузового челнока - ущербна, несмотря на 130 пусков...

              Цитата: karish
              Цитата: хрыч
              американцам потребовалось потерять половину кораблей и 14 человек, придя к такому же результату

              И всего лишь 135 запусков и 30 лет пилотируемой программы.
              Зависть плохая штука
              Тут не зависть. Из-за того, что не было серии нормальной, они не смогли нормально отработать ни безопасность полётов, ни выйти из программы, когда поняли, что она дороговато обходится.
              А когда закрыли - оказалось, что летать то не на чем!... Впрочем, случись что - у нас тоже.
              Кроме того, как оказалось, орбитальная станция с постоянной вахтой - дешевле и качественнее (в плане экспериментов на орбите) может оказаться.

              Цитата: karish
              Цитата: хрыч
              придя к такому же результату, причем отбросив себя в пилотируемой космонавтике до автостопа.
              ну разумеется , их многоразовик болтающейся по году в космосе -- Вам конечно об этом ничего не известно
              laughing
              Просветите.

              Цитата: karish
              Цитата: хрыч
              Ныне началась лунная гонка, Марсом все прикрываются, поэтому
              гонка , ноздря в ноздрю wink
              Если это сарказм - согласен.

              Цитата: karish
              Цитата: хрыч
              не путаем с Фальконом Маска, где он пытается снизить рентабельность пусков, сохраняя первую ступеть. Корона - отдельный космический корабль с мягкой посадкой.
              это у Маска - отдельный корабль с возвращаемыми ступенями.
              А Короны - просто нет.
              может и будет конечно , только кто бы мне объяснил -- а зачем сажать всю ракету ? laughing
              Да, пока нет Короны в космосе, а потом - на Земле (хотя бы) - говорить не о чем.
              Всю ракету сажать...
              1 - теоретически, можно получить удешевление пуска.
              2 - можно сажать на любую подходящую планету.

              Цитата: karish
              С 1992 по 2012 год предприятие вело работу над «Короной», в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Затем проект заморозили из-за отсутствия финансирования.
              за 10 лет ?
              За 20.
              Если там работало над проблемой человек 10 - что не так?
              Симаргл
            4. Nikolaevich I Вчера, 15:20
              Цитата: karish
              а зачем сажать всю ракету ?

              Я-того же мнения...причём,не имею ничего "резко негативного" против концепции "аэрокосмического самолёта"...но,считаю,что вполне оправдает себя и концепция возвращения космокорабля в виде отдельных ступеней.
              Nikolaevich I
            5. KaPToC Вчера, 17:49
              Цитата: karish
              за 10 лет ?

              У вас есть другие аргументы, окромя "баба Яга против?
              KaPToC
            6. dubovitskiy.1947 Вчера, 21:31
              Цитата: karish
              Цитата: хрыч
              Об ущербности Бурана пришли к выводу, сделав один беспилотный старт

              Ха-ха.
              Это ж надо такую глупость написать.
              На Буран просто не хватило денег.
              Цитата: хрыч
              американцам потребовалось потерять половину кораблей и 14 человек, придя к такому же результату

              И всего лишь 135 запусков и 30 лет пилотируемой программы.
              Зависть плохая штука
              Цитата: хрыч
              придя к такому же результату, причем отбросив себя в пилотируемой космонавтике до автостопа.

              ну разумеется , их многоразовик болтающейся по году в космосе -- Вам конечно об этом ничего не известно
              laughing
              Цитата: хрыч
              Ныне началась лунная гонка, Марсом все прикрываются, поэтому

              гонка , ноздря в ноздрю wink
              Цитата: хрыч
              не путаем с Фальконом Маска, где он пытается снизить рентабельность пусков, сохраняя первую ступеть. Корона - отдельный космический корабль с мягкой посадкой.

              это у Маска - отдельный корабль с возвращаемыми ступенями.
              А Короны - просто нет.
              может и будет конечно , только кто бы мне объяснил -- а зачем сажать всю ракету ? laughing
              С 1992 по 2012 год предприятие вело работу над «Короной», в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Затем проект заморозили из-за отсутствия финансирования.

              за 10 лет ?

              Умному достаточно сделать один запуск. посмотреть на результаты, поздравить себя с достижениями и отложить в сторону. Достижения в технике, а, главное, в политике есть. Можно разговаривать на равных. Но недоношенному нужно долбиться 135 раз, угрохать триллионы на "достижения", которые можно записать в книгу рекордов, но не более того. Экипаж 7 бездельников и неделя полёта. Никакие энергоёмкие эксперименты. Энегетика Шаттла никакая. Оборудование, использовать можно только в очередь и только минутами. Один варит эксперимент- шестеро лузгают семечки. Сам старт. Махина в 2 тысячи тонн и 23 тонны полезного груза вернувшегося с орбиты. Который был там неделю. Просто свозить туда- сюда, и всё. Ящики, которые даже распаковать некогда было. Это- ДОСТИЖЕНИЯ?
              Буран и Энергия- принципиально другие. Ракета автономна и может таскать на орбиту не только Буран. Буран автономен и может быть выведен другим носителем.
              Шаттл- это сиамский урoд, одна половина которого не может жить без другой.
              dubovitskiy.1947
              1. KaPToC Вчера, 23:11
                Цитата: dubovitskiy.1947
                Сам старт. Махина в 2 тысячи тонн и 23 тонны полезного груза вернувшегося с орбиты. Который был там неделю.

                Громко называют это действие - "экспедиция".
                KaPToC
          2. НЕКСУС Вчера, 14:09
            Цитата: хрыч
            Об ущербности Бурана пришли к выводу,

            С какого перепугу то? Буран отработал прекрасно. Говоря про ущербность Бурана,сперва изучите для чего его вообще создавали. По сути это был первый космический беспилотный бомбардировщик. А Меченный со своей дружбой с матрассами похоронил этот проект. Если бы не это земноводное,давно бы у наших ВКС стоял на вооружении космический бомбер..да и вообще в теме БПЛА мы бы не плелись за матрассами и евреями сейчас.
            НЕКСУС
            1. хрыч Вчера, 14:23
              Цитата: НЕКСУС
              Говоря про ущербность Бурана

              Сам Буран не причем, ущербность самой схемы применения. Так называемый нырок в атмосферу с бомбометанием при практической реализации оказался чушью. И это факт. Другая его специализация в виде выведения спутников и возвращение их для ремонта на землю, в связи с развитием радиоэлектроники, также потерял актуальность, раньше со спутников шпионов надо пленку для проявки было возвращать и пр. Все это дорого и неэффективно, да еще и опасно. Один из правильных примеров, когда учились на чужих ошибках.
              хрыч
              1. karish Вчера, 14:36
                Цитата: хрыч
                Сам Буран не причем, ущербность самой схемы применени

                Вот это поворот belay
                Цитата: хрыч
                Другая его специализация в виде выведения спутников и возвращение их для ремонта на землю, в связи с развитием радиоэлектроники, также потерял актуальность

                Жаль что об этом не занли американцы ремонтируя Хабл

                Цитата: хрыч
                Все это дорого и неэффективно, да еще и опасно.

                Ну да , Хабл стоил более 3 млрд.Дешевле было его утопить laughing
                karish
                1. Комментарий был удален.
                2. Svetoch Вчера, 15:01
                  Цитата: karish
                  Жаль что об этом не занли американцы ремонтируя Хабл

                  Спорить ни с кем не буду но если я ничего не путаю, то хабл никто на землю для ремонта не возвращал.
                  Svetoch
                  1. Topgun Вчера, 15:58
                    его ремонтировали в космосе, гляньте любой документальный фильм про хабл
                    Topgun
                    1. Svetoch Вчера, 17:04
                      Просто перед этим говорилось о возврате спутников на землю для ремонта. Потом karish упомянул хабл именно в этом контексте. Я считаю это не правильным. И да я знаю что его ремонт проходил в космосе.
                      Svetoch
                  2. saturn.mmm Вчера, 18:15
                    Цитата: Svetoch
                    Спорить ни с кем не буду но если я ничего не путаю, то хабл никто на землю для ремонта не возвращал.

                    О чем и пишет karish.
                    saturn.mmm
                3. dubovitskiy.1947 Вчера, 21:52
                  Цитата: karish
                  Цитата: хрыч
                  Сам Буран не причем, ущербность самой схемы применени

                  Вот это поворот belay
                  Цитата: хрыч
                  Другая его специализация в виде выведения спутников и возвращение их для ремонта на землю, в связи с развитием радиоэлектроники, также потерял актуальность

                  Жаль что об этом не занли американцы ремонтируя Хабл

                  Цитата: хрыч
                  Все это дорого и неэффективно, да еще и опасно.

                  Ну да , Хабл стоил более 3 млрд.Дешевле было его утопить laughing

                  А причалить к Хабблу можно было только на этом авианосце? Вывести сам Хаббл можно было только на Шаттле? А почему нельзя Сатурном 5? Это насколько можно было больше затолкать в Хаббл разного и нужного, если бы не потребовалось после запуска его спускать с орбиты балласт в 160 тонн? Никому не нужную консерву в виде корпуса Шаттла? Сатурном запускали Скайлэб массой в 70 тонн. А в Шаттл влазит только 23 тонны. И ограниченные размеры. Ремонт. Это- вообще, анекдот. Закидывать несколько раз грузовик в 2000 тонн, чтобы доставить туда плоскогубцы.
                  dubovitskiy.1947
            2. Комментарий был удален.
              1. Topgun Вчера, 15:59
                ядрен батоны нужно обслуживать по этому и нужен возврат - все дело в этом
                Topgun
          3. avt Вчера, 15:47
            Цитата: хрыч
            Об ущербности Бурана пришли к выводу, сделав один беспилотный старт

            wassat Реально
            Цитата: karish
            Это ж надо такую глупость написать.

            Программа ,,Энергия-Буран" просто была для ДРУГОЙ Страны с совершенно ДРУГОЙ космической программой. Для начала - это были две машины , а точнее - носитель ,,Энергия" для межпланетарных полётов и орбитальный , тяжёлый многоразовый аппарат .
            Цитата: karish
            только кто бы мне объяснил -- а зачем сажать всю ракету ? laughing

            Азохенвей !Такую тайну может раскрыть только Рогозин в соцсетях . bully
            avt
        2. Симаргл Вчера, 13:06
          Цитата: СРЦ П-15
          Ну пока разрабатывают, глядишь американцы от таких ракет откажутся
          Это проблема догоняющего.
          Симаргл
        3. просто экспл Вчера, 14:43
          вряд ли , за многоразовыми аппаратами будущее .
          просто экспл
          1. СРЦ П-15 Вчера, 14:52
            Цитата: просто экспл
            вряд ли , за многоразовыми аппаратами будущее .

            Будущее за многоразовыми аппаратами наступит тогда, когда изобретут антигравитационный двигатель. yes
            СРЦ П-15
      2. Проксима Вчера, 13:27
        Цитата: bulvas
        Надо как-то оправдывать свое существование и бюджет

        Это прожектёрство явно ЗАДОЛБАЛО! belay
        То на Луну мы собрались, то ядерный буксир мы "разрабатываем" уже 5 лет, "Амур","Феникс". Про "Восточный" я лучше помолчу. Этим ворам не мешало бы вспомнить, в каких условиях строился Байконур, когда бетон на верх стартового стола строители таскали В БРЕЗЕНТОВЫХ МЕШКАХ на своём горбу! Сейчас,любая техника всевозможные бетононасосы. Чего не хватает? Финансирования? Сейчас на Космос выделяется на ПОРЯДОК(!!!) больше средств, чем допустим в 2000-м. Может совести? Ну это понятно, у воров совести нет. Это только в литературе встречаются застенчивые голубые воришки. Самое паскудное, что этот беспредел происходит за счёт наших кошельков. Я не против космических программ, но не хочется тупо отдавать деньги деньги бессовестным ворам.
        Проксима
        1. Lycan Вчера, 14:14
          Цитата: Проксима
          Может совести?

          Ну, людей с таким свойством на руководящие посты во "время перемен" (которое у нас практически перманентно) не берут. Ну, представьте: получил некий "главный" доступ до 100% бюджетных денег на своё предприятие, считая со всеми спорными ситуациями, и все 100% отправил на, скажем, закупку станков + на обновление инфраструктуры + на выплату просроч. зарплат.... Не-е-е... такое просто не допустимо !. Такого не только на Восточный не пустят, а и вовсе разжалуют... до "зама" вице-...внештатного. Как, скажите, с таким делить выделенный бюджет? Там же ещё специалистов по:
          - перемаркировке,
          - грамотным "незапланир. ситуациям",
          - "дофинансированию ввиду исправления ошибок предыдущих поколений",
          - "размазыванию" сроков ввиду климатич. условий,
          - и по "концам-в-воду",
          надо содержать.
          Плюс ещё - трудоустройство афиллированных лиц, без должной квалификации. Как же без них?
          ... А он такой честный приходит и вбухивает 100% средств выделенного бюджета в производство, строительство дорог, в зарплаты проверенных десятилетиями специалистов (задирая до 50-70тыр), выбрасывает целевые средства на специализированную доквалификацию молодых студентов, на переоснащение предприятия оборудованием отеч. производства, обновляет инфраструктуру предприятия и сдачу сдаёт официально обратно в бюджет.
          Это - недальновидно. Как же он обеспечит своих детей в Кембридже-Гарварде-Оксфорде и супругу-безработную представительницу высокого московского бомонда?
          Цитата: Проксима
          не хочется тупо отдавать деньги деньги бессовестным ворам

          И как же, по-вашему, бедным ворам жить? Их же никто на работу не возмёт, если он сразу скажет, что он - профессиональный распильщик бюджета? Обделённая прослойка общества. #онижелюди. Иисус учил подставлять другую щеку, если ударят: наблюдаешь ворьё - улыбнись и перечисли на их счёт ещё. Если они это делают - значит им очень нужно wassat
          Lycan
        2. ghby Вчера, 17:16
          Цитата: Проксима
          то ядерный буксир мы "разрабатываем" уже 5 лет,

          с ним все нормально. да и не пять лет а поболее. Работы по созданию установки были начаты в 2009 году, планируемая дата завершения работ — 2018 год. Планируется провести лётные испытания в 2020 годы. Там все по плану. тфу-тфу-тфу.
          К стати если его скрестят с "Короной" будет "весело".
          ghby
        3. saturn.mmm Вчера, 18:27
          Цитата: Проксима
          Я не против космических программ, но не хочется тупо отдавать деньги деньги бессовестным ворам.

          Существует Европейско-Российская прграмма полетов к Марсу, первый полет был осуществлен в 2016 году. С российской стороны все сработало штатно, косяк был у европейцев, их аппарат не смог своевременно снизить скорость и разбился.
          saturn.mmm
      3. ШУРУМ -БУРУМ Вчера, 15:37
        Интересно, а наши какой автомобиль прикрутят в качестве полезной нагрузки? Уверен, у Новогодней елки вопрос обсуждался))
        ШУРУМ -БУРУМ
    2. 210окв Вчера, 11:56
      В начале 90-х была новость о разработке у нас возвращаемой по самолётному ступени..Все это неплохо если реанимируют..И Рогозин(если он на что то способен)не наведёт у себя. В конторе порядок.Не в смысле личного кабинета..
      Цитата: РУСС
      А ещё совсем недавно смеялись над "шарлотаном" Илоном Маском
      210окв
      1. karish Вчера, 13:10
        Цитата: 210окв
        В начале 90-х была новость о разработке у нас возвращаемой по самолётному ступени

        в новостях - всегда были сильны -- на деле ?
        Пшик
        Цитата: 210окв
        Все это неплохо если реанимируют..

        реанимировать полностью разложившийся труп - не возможно.
        Дешевле разработать заново.

        Цитата: 210окв
        .И Рогозин(если он на что то способен)не наведёт у себя. В конторе порядок.Не в смысле личного кабинета.

        lol
        karish
        1. Lock36 Вчера, 13:26
          Цитата: karish
          в новостях - всегда были сильны -- на деле ?

          Вот именно на этом месте представителям государства Израиль стоило бы тактично промолчать. laughing
          Живущему в стеклянном доме, говорят.. laughing
          Lock36
          1. karish Вчера, 14:00
            Цитата: Lock36
            Вот именно на этом месте представителям государства Израиль стоило бы тактично промолчать.

            Почему ?
            Мы имеем собственную космическую программу , выпускаем спутники мирового уровня.
            Это при населении в 8 млн и постоянно воюющей стране.
            Почему помолчать ?
            karish
            1. Lock36 Вчера, 16:00
              Вы посчитайте наши ракетоносители разных классов и сравните со своими, которые способны выводить на орбиту АЖ 350 кг, успокойтесь и поймите, что Израиль остал от России чуть далее, чем навсегда.
              Ну на закуску еще посчитайте процент своих не успешных запусков (20% на минуточку) и тихо поплачьте.
              Это к вопросу кто силен в новостях, а кто на деле.
              Вы выглядите как второклассник, делающий замечания чемпиону мира по боксу.
              Lock36
            2. dubovitskiy.1947 Вчера, 23:08
              Цитата: karish
              Цитата: Lock36
              Вот именно на этом месте представителям государства Израиль стоило бы тактично промолчать.

              Почему ?
              Мы имеем собственную космическую программу , выпускаем спутники мирового уровня.
              Это при населении в 8 млн и постоянно воюющей стране.
              Почему помолчать ?

              Ваши друзья из-за океана позаботились, чтобы вас немного помяли соседи. Скоро вам будет не до высот Космоса.
              dubovitskiy.1947
      2. Симаргл Вчера, 13:57
        Цитата: 210окв
        В начале 90-х была новость о разработке у нас возвращаемой по самолётному ступени..Все это неплохо если реанимируют..
        Скорее всего, возвращаться не будут - слишком большая масса (относительно массы ступени) системы посадки (крылья, стабилизаторы, шасси) и необходимость увеличивать прочность ступени для того, чтобы она переносила поперечную нагрузку.
        У Маска ступень как взлетела так и села - вертикально. Это более грамотно.

        Так что "Байкал", скорее всего, мёртв.

        А вот система воздушного старта, на мой взгляд, внимания заслуживает. Не зря заклятые друзья побаловались с Пегасом и мутят с новой, более тяжёлой системой.


        Здесь, в 2013 году писали о наших попытках, но эта система - костыль: лишь бы был, я считаю.


        Нужно делать как Stratolaunch, но с прицелом на динамический пуск: ракета укладывается на спину, носитель разгоняется на максимальной высоте и делает горку, на вершине которой ракета отделяется и уходит.
        ... как-то так...
        Симаргл
    3. GRF Вчера, 11:57
      Если че, то вы там, с Ахеджаковой извинитесь за нас,
      Не разглядели "гения".
      Но вы не правы, лично я, смеяться продолжаю...
      И не только над ним...
      Ууууууу хехеее...

      Цитата: РУСС
      А ещё совсем недавно смеялись над "шарлотаном" Илоном Маском
      GRF
      1. 210окв Вчера, 12:09
        А что?У "гения"работают неплохие спецы.Скорее всего там есть и наши..Поскольку на Родине правят бал жуковы и рогозины...
        Цитата: GRF
        Если че, то вы там, с Ахеджаковой извинитесь за нас,
        Не разглядели "гения".
        Но вы не правы, лично я, смеяться продолжаю...
        И не только над ним...
        Ууууууу хехеее...

        Цитата: РУСС
        А ещё совсем недавно смеялись над "шарлотаном" Илоном Маском
        210окв
      2. donavi49 Вчера, 12:15
        Маск запустил больше всех в 2017 году, показал самую большую надежность в 2017 году (100%) и самые привлекательные цены. Поэтому у него очередь стоит на выводимую нагрузку.
        donavi49
      3. РУСС Вчера, 12:20
        Цитата: GRF
        Если че, то вы там, с Ахеджаковой извинитесь за нас,

        Если вы это мне, то разочарую вас, с Ахеджаковой не знаком, и уж извинятся за кого-то не буду это точно, а вы смейтесь дальше ,вам дурачкам по ТВ сказки рассказывают вот вы все и смеётесь
        РУСС
    4. ДЕДПИХТО Вчера, 11:59
      это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект по ее созданию был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен.
      В марте ,,удачно,, приземлится..ровно на то-же место откуда взлетела.
      ДЕДПИХТО
    5. svp67 Вчера, 12:15
      Цитата: РУСС
      А ещё совсем недавно смеялись над "шарлотаном" Илоном Маском

      И сейчас можно посмеяться, он как был "пиарщиком", так им и остался. Стоило срезать преференции по электроавтомобилям, как его бизнес, в этом сегменте, стал убыточен. Он работает, пока есть деньги ГОСУДАРСТВА. Но пиариться очень красиво.
      Вопрос то в ином, нас то сколько еще "колбасить" от одного к другому будет. Ну, хорошо, этот проект возобновили, а что с "Бурлаком", что с "Клипером", "Федерацией"...список с такими "что" уж точно страницу займет. Пора уж не "пилить" деньги, а давать продукцию нагора. Если не начнем этого делать, то в этой отрасли мы потеряем все. Уже, из-за "распилов" разучились многому, что не преминуло сказаться на аварийности.
      svp67
      1. BlackMokona Вчера, 12:25
        Tesla как несла чистые убытки со дня основания так и несёт.
        Как была у них с начала валовая прибыль так и осталась
        BlackMokona
      2. РУСС Вчера, 12:27
        Цитата: svp67
        И сейчас можно посмеяться, он как был "пиарщиком", так им и остался. Стоило срезать преференции по электроавтомобилям, как его бизнес, в этом сегменте, стал убыточен

        компания Tesla, представила электрическую фуру Semi. Это стало дебютом марки в сегменте коммерческого транспорта, так как раньше в продуктовой линейке значились лишь премиальные легковые автомобили – Roadster, Model X, S и Model 3.

        Tesla Semi — экономичный и быстрый грузовик. Для зарядки аккумуляторов на 400 миль (643 км) потребуется всего 30 минут. Запас хода у новой модели — 800 км. Представленный Илоном Маском грузовой электромобиль разгоняется до 60 миль в час (96 км в час) за 5 секунд, с минимальной загрузкой — за 20 секунд. «Мы сделали грузовик Tesla похожим на пулю», — отметил миллиардер на презентации. Машина получила улучшенную систему автопилота, которая включает в себя автоматическое экстренное торможение. Четыре независимых двигателя обеспечивают максимальную мощность и ускорение и требуют более низких затрат энергии на милю.
        За беспилотными и экономичными автомобилями будущее, уже и у нас есть разработки.

        В России идут испытания проекта "MatrЁshka" — первых беспилотных автобусов, или, как их еще называют, смартбусов, которые могут скоро появиться на дорогах страны.

        Эти машины работают на электричестве, ездят со средней скоростью 30 километров в час, но в теории могут разгоняться до 100 километров в час. Аккумулятор заряжается за четыре часа и его хватает на 130 километров.
        РУСС
        1. svp67 Вчера, 12:30
          Цитата: РУСС
          «Мы сделали грузовик Tesla похожим на пулю»

          Да это все отлично, осталось узнать сколько эта "пуля" может перевозить коммерческого груза и какие объемы
          svp67
          1. BlackMokona Вчера, 12:58
            15 тонн 800 км, объём стандартной фуры
            BlackMokona
      3. spirit Вчера, 13:17
        Интересно Роснано сколько без государства протянет) там даже особо не пиаряться)
        spirit
      4. Вадим237 Вчера, 14:48
        У нас похоже и Ангара стала не рентабельной, по ходу в ближайшие несколько лет и её постигнет судьба предшественников.
        Вадим237
    6. APASUS Вчера, 12:27
      Цитата: РУСС
      А ещё совсем недавно смеялись над "шарлотаном" Илоном Маском

      Так он и есть шарлатан,в чем проблема то?
      Компания PayPal создана в декабре 1998, и называлась она тогда Confinity. Изначально компания планировала писать софт для наладонников. Основатели – наш соотечественник, советский еврей Max Levchin, а также Peter Thiel, Luke Nosek и Ken Howery.
      PayPal же был придуман внутри Confinity в 1999м как сервис для быстрого перевода денег. Под эту задумку были взяты деньги у инвестора, BlueRun Ventures.
      После появления толстого инвестора и по его совету начинается покупка аналогичных стартапов (стандартный ход). И один из таких стартапов – убыточный на тот момент X.com, который хочет быть онлайн-банком. В X.com вложено 10 миллионов баксов, но он сидит в убытках, бизнес не идёт. Там работает И.Маск. Маск приходит в Confinity, рисует ослепительные перспективы, и его стартап покупают в числе пачки других, а его ставят заниматься рекламой-маркетингом.
      Ещё раз – покупают оптом. Эта методика известна – так, например, работает фирма Cisco, которая за год делает до 500 поглощений – т.е. рынок просто зачищается от потенциальных конкурентов, плюс скупаются на корню перспективные наработки. Да, дорого – но что-нибудь да выстрелит – а если так произойдёт, то успешное срочно переименуют в Cisco. Чтобы потом люди восхищались “сколько у них наработок и изобретений”. У них – деньги.
      Итак, фирму Маска покупают оптом вместе с другой мелочью, а его ставят не на техническую, а рекламную позицию. Сейчас, знаете, есть такая штука – евангелизация технологий – когда технарь подменяется шоуменом (есть, конечно, исключения, но они вымрут естественным путём, т.е. за шоу платят больше, чем за технологии) – вот, тогда такой термин не был раскручен, но суть та же.
      По итогам технологии от X.com в пейпале не используются, но долю Маск имеет. Сам же бренд X.com быстро заминают, потому что после опросов выясняется, что пользователи его не с банком ассоциируют, а с порноресурсом.
      И после, когда PayPal поднимается и раскручивается, его уже покупает задорого (полтора миллиарда) eBay. И вот после всего этого долю в PayPal Маск продаёт. За большие деньги – ну так бум доткомов начала нулевых и всё такое.
      А теперь сравните это с “Илон Маск в одиночку создал с нуля PayPal, вот это да, что значит – гений, изобретатель, технарь”.

      Фирма Tesla Motors основана в 2003 году двумя людьми – Martin Eberhard и Marc Tarpenning. Они и придумали концепцию “электрический спорткар”. Никакого Маска рядом не было. Маск появился позже, как один из представителей инвесторов. Продукт в этот момент был уже разработан.
      За 13 лет (!!!) эволюции Tesla выпустила несколько моделей, различающихся дизайном и салоном. Техническая часть не меняется, своих разработок Тесла не ведёт. В качестве батареек используются китайские элементы 18650, на которых бегает весь китайский электротранспорт – от скутеров до автобусов. Это стандартные элементы на 3.7В, визуально похожие на пальчиковые батарейки. Из них набираются батареи с нужными параметрами – например, у скутеров это блоки по 12 вольт и 12 или 20 ампер-часов (например, такие ). Тесла покупает их оптом у Panasonic, а он размещает заказ в Китае. Своего производства что у Теслы, что у Панасоника – нет. Никаких “специальных секретных батарейных модулей” тоже нет, у Теслы нет патентов, связанных с техническими решениями в части батарейного модуля. Контроллер у батарейного блока разработан в Шеньчжене – и, кстати, по мотивам такого же у китайских электроавтобусов. По сути, Тесла просто покупает то, что придумали и внедрили у себя китайцы, поэтому в части технологий Тесла вечно догоняющая – у неё будут в новой модели те батарейки, которые в скутере за 1200 юаней у китайского продавца лапши уже полгода как работают.
      Моторы для Теслы также делаются в Китае – отдельно ротор, отдельно статор, Тесла просто ставит на них свой лейбл (см. http://www.cens.com/cens/html/en/news/news_inner_
      43640.html , “Fukuta Elec. & Mach. Co., Ltd. is the only Taiwanese supplier of the motor on the Model S featuring high-conductivity die-cast copper rotor for higher efficiency, lower power consumption, compact size and lighter weight”). Это “сложное” действие выгодно – оно позволяет “честно” поставить местом производства США, и ввозить моторы по тарифам для комплектующих

      И так можно найти инфу по каждому его супер изобретению,если конечно это Вас интересует!
      APASUS
      1. BlackMokona Вчера, 13:02
        Крайне смешная копипаста, то ПейПел просто так выбрасывает 10 миллионов, то игнорим массу патентов Теслы, то игнорим НИОКР на сотни миллионов долларов в квартал и тд
        BlackMokona
        1. APASUS Вчера, 13:20
          Цитата: BlackMokona
          Крайне смешная копипаста, то ПейПел просто так выбрасывает 10 миллионов, то игнорим массу патентов Теслы, то игнорим НИОКР на сотни миллионов долларов в квартал и тд

          Какие конкретно патенты у Теслы ,плизззззз?
          Смотрю Вас даже не смущает ГЕНИЙ Маска?
          За что он не берется ,у него кругом получаются бабки! Не имея образования он производит электро суперкары,не имея образования он берется за строительство ракет,я уже не говоря про отдельные науки как химия например(для производства того же топлива),высшая математика(для расчетов двигателя )металлургия,химия полимеров, но что вы ,что вы он же ГЕНИЙ!
          По мне он не плохой организатор и рекламщик,к изобретения он вообще не имеет отношение,деньги дают под его имя.
          APASUS
          1. BlackMokona Вчера, 13:24
            Вообще то у него два высших образования, одно техническое по физике, другое экономическое. Плюс он перед своей карьерой успел даже в аспирантуру по физике в стенфорде поступить.
            https://science.d3.ru/patenty-tesla-motors-816724
            /?sorting=rating Вот по патентам
            BlackMokona
            1. APASUS Вчера, 13:36
              Цитата: BlackMokona
              Плюс он перед своей карьерой успел даже в аспирантуру по физике в стенфорде поступить

              Вы больше это не говорите никому !
              В 1990 году амбициозный юноша поступил в один из престижнейших ВУЗов страны и мира – Университет Куинс в Кингстоне. А через 2 года он перешел в американский Университет штата Пенсильвания. Окончив его, он стал обладателем диплома бакалавра по двум дисциплинам – физике и экономике.

              Я думаю вы в курсе что означает бакалавр ? Но на всякий случай:
              Звание лица, получившего базовое высшее образование (по программе 4 лет); ступень к званию магистра

              Я так понимаю у него нет высшего образования по математике ? А за тем!
              Затем незаурядный молодой человек стал аспирантом при Стэнфордском университете с целью получения докторской степени по физике, но оставил учебу, чтобы заняться предпринимательством

              Так что я не вижу супер образования в металлургии ,химии или ракетостроении,уже не будем о специфических областях как полимеры или теплоемкости материалов
              APASUS
              1. BlackMokona Вчера, 13:51
                Звание лица, получившего базовое высшее образование (по программе 4 лет); ступень к званию магистра (см.).

                Т.е вышка есть
                Цитата: APASUS
                Я так понимаю у него нет высшего образования по математике ? А за тем!

                У Королёва и Фон Брауна была вышка по математике?
                BlackMokona
                1. APASUS Вчера, 14:10
                  Цитата: BlackMokona
                  Т.е вышка есть

                  Это не вышка в полном понимании,это начальное высшее образование,хотя для вас это степень Доктора
                  Позор! Так не интересоваться жизнью Королева
                  ,
                  Поступив в 1924 году в Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники, Королёв за два года освоил в нём общие инженерные дисциплины и стал спортсменом-планеристом. Осенью 1926 года он переводится в Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Н. Э. Баумана.

                  Раз Вы не знаете о жизни Королева ,говорить о жизни Фон Брауна смысла нет
                  В 1930 году Браун поступил в Берлинскую высшую техническую школу (ныне Берлинский технический университет), где присоединился к группе «Verein für Raumschiffahrt» («VfR», «Общество космических путешествий»), где помогал Вилли Лею в испытании ракетного двигателя на жидком топливе вместе с Германом Обертом. Затем Браун учился в Берлинском университете Фридриха Вильгельма и в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. Хотя он и работал оставшуюся часть жизни в основном над военными ракетами, космические путешествия так и остались его основным интересом

                  У них было специализированное образование по теме ракетостроение и будучи действительно гением не выпускали по ходу автомобили ,программы ,ракеты и интерфейсы.
                  Королев писал в своих воспоминания по сколько часов он спал,у него не хватало времени на свою работу ,не говоря уже о левых подработках
                  APASUS
                  1. BlackMokona Вчера, 14:14
                    В ваших цитатах нету вышки по математике у Королёва
                    BlackMokona
                    1. APASUS Вчера, 14:33
                      Цитата: BlackMokona
                      В ваших цитатах нету вышки по математике у Королёва

                      Мне надо Вам доказывать,что МВТУ им Баумана технический университет,с факультетом ракетных технологий ?
                      Смешно!
                      APASUS
                      1. BlackMokona Вчера, 14:37
                        Вам надо доказывать вышку по математике
                        BlackMokona
                2. Lock36 Вчера, 16:34
                  Цитата: BlackMokona
                  У Королёва и Фон Брауна была вышка по математике?

                  laughing Вам корона не жмёт?
                  Lock36
              2. Вадим237 Вчера, 14:53
                Для этого всего, есть программы и справочники, а азы, он может и сам получать - литературы для самообучения завались.
                Вадим237
          2. karish Вчера, 13:31
            Цитата: APASUS
            За что он не берется ,у него кругом получаются бабки! Не имея образования он производит электро суперкары,не имея образования он берется за строительство ракет,я уже не говоря про отдельные науки как химия например(для производства того же топлива),высшая математика,9для расчетов двигателя ,металлургия,химия полимеров, но что вы ,что вы он же ГЕНИЙ!

            Билл Гейтс - не законченное высшее
            Стив Джобс - не законченное высшее
            Цукерберг , мало ?
            Ему не надо считать двигатели - он гений в организации и видении перпективных проектов.
            Цитата: APASUS
            По мне он не плохой организатор и рекламщик,к изобретения он вообще не имеет отношение,деньги дают под его имя.

            Не плохой , конечно куда ему до Рогозина
            Дми́трий Оле́гович Рого́зин (род. 21 декабря 1963, Москва) — российский государственный деятель, дипломат, доктор философских наук, доктор технических наук
            karish
            1. APASUS Вчера, 13:41
              Цитата: karish
              Ему не надо считать двигатели - он гений в организации и видении перпективных проектов.

              Такое ощущение , вы не читали мой комментарий
              Цитата: karish
              Не плохой , конечно куда ему до Рогозина

              И при каких делах Рогозин столкнулся с Маском?
              Хотите говорить о Рогозине
              APASUS
              1. РУСС Вчера, 14:00
                Цитата: APASUS
                И при каких делах Рогозин столкнулся с Маском?
                Хотите говорить о Рогозине

                Рогозин популист , его например очень волнует тот, что Волгоград не переименован в Сталинград итд, его больше заботит трудоустройство сына , ну а за ракеты и падающие спутники пожурят на камеру и всё.....
                РУСС
              2. karish Вчера, 14:03
                Цитата: APASUS
                Такое ощущение , вы не читали мой комментарий

                Читал .
                и не понял Ваших сомнений в его гениальности .
                Берия то же звёзд в науке с неба не хватал , но с точки зрения организаторских способностей он был выше всех похвал.
                Цитата: APASUS
                И при каких делах Рогозин столкнулся с Маском?

                Каждый вроде как руководитель космической программы.
                Цитата: APASUS
                Хотите говорить о Рогозине

                Нет , я помню на ВО крики УРяяяяяя , когда его назначили вице премьером.
                Хотите об этом поговорить ?
                karish
                1. APASUS Вчера, 21:35
                  Цитата: karish
                  Берия то же звёзд в науке с неба не хватал , но с точки зрения организаторских способностей он был выше всех похвал.

                  Вот это я хочу донести до некоторых ,он PR менеджер хорошего уровня,но то что о гений сразу в нескольких областях никогда не поверю.При том в сети полно инфы про его проколы
                  APASUS
    7. spirit Вчера, 13:15
      В этом месяце должен Heavy уже стартовать wink
      spirit
      1. donavi49 Вчера, 15:20
        Уже на площадке.
        https://www.instagram.com/p/BdeEU2glMJT/?taken-by
        =spacex
        donavi49
        1. Вадим237 Вчера, 17:50
          Если она успешно полетит, то получится, что он нас нас на 15 лет обгонит, в сверхтяжёлых носителях, 63 тонн на НОО - такую ракету у нас, по самым оптимистичным прогнозам, к 2030ому только соберут.
          Вадим237
    8. сибиралт Вчера, 13:25
      Такой борт экипаж не потянет. Радиационная защита не та. lol Сколько уж можно лапшу на уши вешать с теми же американскими "лунатиками"?
      сибиралт
    9. Orionvit Вчера, 13:40
      Цитата: РУСС
      А ещё совсем недавно смеялись над "шарлотаном" Илоном Маском

      Над ним до сих пор смеются. По крайней мере грамотные люди. Успешные испытания чего либо, ещё не показатель эффективности и рентабельности.
      Orionvit
      1. Вадим237 Вчера, 17:30
        "Над ним до сих пор смеются. По крайней мере грамотные люди". Грамотные уже давно перестали смеяться над ним - остались только безграмотные и и завидники.
        Вадим237
      2. сорок восьмой Вчера, 18:17
        Грамотные люди в таких вещах вообще не имеют привычки смеяться
        сорок восьмой
    10. ИванИванов Вчера, 14:36
      Цитата: РУСС
      А ещё совсем недавно смеялись над "шарлотаном" Илоном Маском

      Причем объясняли имхо логично, неэкономичностью проекта, необходимостью везти доп. топливо итп.
      ИванИванов
    11. dubovitskiy.1947 Вчера, 23:11
      Цитата: РУСС
      А ещё совсем недавно смеялись над "шарлотаном" Илоном Маском

      Откройте словарь русского языка и просмотрите правильное написание слова "шарлотан". Вам станет неудобно. Тем более, имея такой никнейм.
      dubovitskiy.1947
  2. Бивень Вчера, 11:44
    Ну пусть попробуют...Хотя это трата бюджетных денег ! Довели бы ,что есть до ума..
    Бивень
  3. SpaceCom Вчера, 11:45
    Писать больше не о чем? Новость годовалой давности! Только в оригинале была ещё остужающая горячие фантазии ремарка. О том что создание такой ракеты невозможно без принципиально нового двигателя. А вот о его создании только что-то самое общее и неопределенное...
    SpaceCom
  4. win9090 Вчера, 11:45
    Обычные запустили бы нормально.
    win9090
  5. Перейра Вчера, 11:47
    Я так понимаю, над Илоном Маском больше ржать не будем, а его безумные проекты больше не безумные?
    Перейра
    1. Muvka Вчера, 12:05
      Почему нет? Сажать первую ступень и практически всю ракету - это разные вещи. Хотя я по-прежнему считаю, что это все чушь.
      Muvka
      1. BlackMokona Вчера, 12:10
        Ещё ведётся проект с многоразовым Союз-5, там посадка первой ступени только.
        BlackMokona
    2. фа2998 Вчера, 12:09
      Прямо в точку! Лет десять прикалывалиль над Маском, говорили об остаткам топлива.Можно было закинуть на высокую орбиту груз, либо взять лишнюю полезную нагрузку.Оказывается эта идея продуктивная, и мы ее будем развивать! Так в таком случае мы уже отстали лет на 10-15. Да еще новое придумали.Нужно напомнить, что запуск нашего дешевого "Бурана"приводил к потере "Энергии".
      Лучше научились запускать, что есть в наличии.Уже стали путаться в новых ракетоносителях. Как там поживает новая "Ангара" на которую уже не один миллиард потратили? hi
      фа2998
      1. Вадим237 Вчера, 14:57
        "Ангару" закроют.
        Вадим237
    3. dubovitskiy.1947 Вчера, 23:24
      Цитата: Перейра
      Я так понимаю, над Илоном Маском больше ржать не будем, а его безумные проекты больше не безумные?

      Будем ржать над идиoтaми, верящими этому жулику.
      dubovitskiy.1947
  6. voyaka uh Вчера, 11:48
    “Наша разработка – ракета-носитель "Корона" – в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета"////

    Чего ж в этом хорошего? Надо запускать коммерческие спутники по низкой цене.
    Чтобы конкурировать с американцами. Возвращаемая 1-ая ступень позволяет снизить себестоимость ракеты в целом, и снизить цену запуска спутника для клиента.
    А кому нужна мягкая посадка всей ракеты на Марсе? belay
    voyaka uh
    1. SpaceCom Вчера, 11:56
      Хорошее в том, что ещё больше позволит снизить стоимость пусков. Плохое в том, что это теория...
      SpaceCom
    2. vlad007 Вчера, 12:28
      Цитата: voyaka uh
      Возвращаемая 1-ая ступень позволяет снизить себестоимость ракеты в целом, и снизить цену запуска спутника для клиента.

      Двигательный спуск требует топлива для посадки ракеты и таким образом уменьшает массу полезного груза, выводимого на орбиту, причем существенно. В публикациях о запусках Маска никогда не пишут о массе полезного груза , выведенного на орбиту и о других характеристиках - сколько топлива потребовалось для спуска и посадки ракеты и т.д.
      SpaceX это детище НАСА. До Маска запусками по заказам НАСА занималась ULA (United Launch Alliance), совместное предприятие Боинг и Локхид Мартин. Это были монополисты и цена у них была соответствующая - $110 млн. долларов стоил запуск. Многие специалисты считают, что это была значительно завышенная цена, как это и бывает в случае отсутсвия конкуренции. НАСА решили ИСКУССТВЕННО создать конкурента для снижения стоимости запусков и не ошиблись. С приходом на рынок коммерческих запусков Илона Маска цена запуска снизилась до $60 млн. долларов, что и требовалось. Маск создал фирму SpaceX не на пустом месте, а переманил к себе ведущих специалистов лучших фирм. Подробнее писать нет места
      vlad007
      1. voyaka uh Вчера, 12:35
        "В публикациях о запусках Маска никогда не пишут о массе полезного груза , выведенного на орбиту"////

        Всегда пишут.

        "SpaceX это детище НАСА"////

        Ничего подобного. НАСА ставила на Боинг и Локхид Мартин (Вы сами об этом написали).
        НАСА и Пентагону пришлось работать с SpaceX, когда на них Маск пригрозил подать в суд.

        "С приходом на рынок коммерческих запусков Илона Маска цена запуска снизилась до $60 млн. долларов,
        что и требовалось "////

        Запуск с возвращенной ранее первой ступенью выгоден Маску даже при цене 40 млн. долларов.
        Но он заряжает клиентов со сверхприбылью. Так как к нему выстроилась очередь. Весь 2018 год уже забит до предела.

        "не на пустом месте, а переманил к себе ведущих специалистов лучших фирм"////

        Естественно. Он предложил выше зарплаты, более интересную инновационную работу. Так и надо! good
        voyaka uh
        1. vlad007 Вчера, 13:10
          Сколько ракет слетали более одного раза? Жду ответа!!!!!!!!!
          Цитата: voyaka uh
          Запуск с возвращенной ранее первой ступенью выгоден Маску даже при цене 40 млн. долларов.

          Не думал, что Вы так наивны! Повторный запуск требует межполетного обслуживания, которое можно осуществить только в специально созданных условиях, причем с 100%-ную гарантию дать невозможно. Надо содержать здания, штат сотрудников и пр. Это стоит денег. Почему Маск сажает свои ракеты на морскую платформу? Ведь надо потом доставлять ракету на исходную позицию, а это стоит денег. Если все так классно, как Вы думаете, то почему бы не посадить ракекту на взлетное место? Боится повредить космодром при неудачной посадке. Космодром стоит дороже ракеты в разы, а космодром Маску достался бесплатно, он запускает ракеты со старого космодрома А39.
          Цитата: voyaka uh
          НАСА и Пентагону пришлось работать с SpaceX, когда на них Маск пригрозил подать в суд.

          Ну да, НАСА и Пентагон ИСПУГАЛИСЬ, что какой-то никому неизвестный Маск выиграет суд и решили запускать спутники ракетами Маска. Вам самому-то не смешно? Это спектакль, хорошо разыгранное шоу и это шоу MUST GO ON!
          vlad007
          1. BlackMokona Вчера, 13:13
            Цитата: vlad007
            Почему Маск сажает свои ракеты на морскую платформу?

            Как бэ он сажает и на космодром немало ракет, выбор между платформой и наземной площадкой определяется характеристикой миссии. Большой груз платформа, поменьше назад на космодром.
            Цитата: vlad007
            Сколько ракет слетали более одного раза? Жду ответа?

            Пять штук
            BlackMokona
          2. karish Вчера, 13:22
            Цитата: vlad007
            Сколько ракет слетали более одного раза? Жду ответа?

            У Маска ?
            по моему - около 10 ти раз он вернул ступень.
            Цитата: vlad007
            овторный запуск требует межполетного обслуживания, которое можно осуществить только в специально созданных условиях, причем с 100%-ную гарантию дать невозможно. Н

            тем ни менее летает и этим снижает себестоимость пуска.
            ЕМНИП - то одну ступень отправили в космос через сутки после её возвращения-- т.е понятно о чем речь или расшифровать ?
            Цитата: vlad007
            Почему Маск сажает свои ракеты на морскую платформу?

            не только на платформу ( по началу власти США запрещали садить на территорию страны из за опасений по безопастности ) сейчас

            кстати обратите внимание где находится ремонтный ангар
            Цитата: vlad007
            Если все так классно, как Вы думаете, то почему бы не посадить ракекту на взлетное место

            А зачем ? дешевле посадить рядом с ремонтным комплексом ( что мы и видим в ролике )
            Шах и мат wink
            Цитата: vlad007
            Космодром Маску достался бесплатно, он запускает ракеты со старого космодрома А39.

            А почему бы и не получить бесплатно то , что и так не используется ? request
            Цитата: vlad007
            Ну да, НАСА и Пентагон ИСПУГАЛИСЬ, что какой-то никому неизвестный Маск выиграет суд и решили запускать спутники ракетами Маска. Вам самому-то не смешно

            Нет , в США вообще за протекцилнизм можно и в тюрьму сесть.
            Цитата: vlad007
            Это спектакль, хорошо разыгранное шоу и это шоу MUST GO ON!

            только финал этого спектакля выглядит так -- по запускам и рентабельности Маск обогнал Россиию.
            А да же если и не Маск ( как вы пытаетесь доказать ) -- то назовите это просто НАСа , США -- как Вам будет угодно.
            Результат пока один -- они впереди , или думаете ракеты им китай разрабатывает ? Или в СССР украли ?
            karish
            1. vlad007 Вчера, 13:34
              Цитата: karish
              только финал этого спектакля выглядит так -- по запускам и рентабельности Маск обогнал Россиию.

              При том финансировании, которое имеет Роскосмос, обогнать Россию не составляет большого труда.

              Не надо делать из меня "урапатриота", в моих комментах нет ни одного упоминания о Роскосмосе, смешно даже сравнивать. Речь не о Роскосмосе, а о будущем мировой космонавтики.
              vlad007
              1. Korsar4 Вчера, 13:44
                А на 2013 году графики застыли? Хотя, конечно, принципиально мало что меняется.

                Впрочем, в период расцвета отечественной космонавтики, и решения находили интересные при минимальном бюджете. А сейчас приоритеты слегка поменялись.
                Korsar4
              2. vlad007 Вчера, 14:00
                НАСА (США) уже было "впереди" Роскосмоса, когда запускали Шаттлы - посчитайте сколько их было : "Челенджер", "Колумбия", Дискавери". Сколько было шума на весь мир! В 1985 году НАСА планировало, что к 1990 году будет совершаться по 24 старта в год, и каждый из кораблей совершит до 100 полётов в космос. На практике же они использовались значительно меньше — за 30 лет эксплуатации было произведено 135 пусков (в том числе две катастрофы). Больше всего полётов (39) совершил космический челнок «Дискавери». И что? Где результаты?
                vlad007
              3. karish Вчера, 14:05
                Цитата: vlad007
                При том финансировании, которое имеет Роскосмос, обогнать Россию не составляет большого труда.

                Хорошему танцору всегда что то мешает.
                Только Роскосмос существует 50 лет ( как правоприемник СССР программы в том числе ) . а сколько Маск занимается своей программой ?
                Цитата: vlad007
                Не надо делать из меня "урапатриота", в моих комментах нет ни одного упоминания о Роскосмосе, смешно даже сравнивать

                В чем смешно сравнивать ?
                karish
                1. vlad007 Вчера, 14:14
                  Цитата: karish
                  В чем смешно сравнивать ?

                  vlad007
            2. Lock36 Вчера, 13:45
              Цитата: karish
              только финал этого спектакля выглядит так -- по запускам и рентабельности Маск обогнал Россиию.

              Как же я люблю людей, которые рассуждают по теме, в которой ни уха ни рыла. good
              Ну что, попался за язык? Рассказывай в подробностях о рентабельности запусков Маска, финансировании его компании и ее фин итогах. Давай, если за слова ответить можешь! Очень интересуюсь! laughing
              Lock36
              1. karish Вчера, 14:08
                Цитата: Lock36
                Ну что, попался за язык? Рассказывай в подробностях о рентабельности запусков Маска, финансировании его компании и ее фин итогах. Давай, если за слова ответить можешь! Очень интересуюсь!

                Давай , поспорим.
                По количеству пусков поспорим ?
                По рентабельности ?
                Давай
                karish
                1. Lock36 Вчера, 16:17
                  Цитата: karish
                  Давай , поспорим.

                  А, давай!
                  Начнем с простой проверки: знаете ли Вы значения слов, которыми так здесь кидаетесь?
                  Первый вопрос: изложите порядок расчета рентабельности оказываемой услуги. Любой. Будь то вывод груза на орбиту или уборка офиса.
                  Всё, время пошло.
                  Lock36
            3. Orionvit Вчера, 13:47
              Цитата: karish
              Нет , в США вообще за протекцилнизм можно и в тюрьму сесть.

              Новый анекдот. Штаты этим занимаются со времён своего возникновения. Лоббизм узаконен и америка "превыше всего".
              Orionvit
              1. karish Вчера, 13:50
                Цитата: Orionvit
                Цитата: karish
                Нет , в США вообще за протекцилнизм можно и в тюрьму сесть.

                Новый анекдот. Штаты этим занимаются со времён своего возникновения. Лоббизм узаконен и америка "превыше всего".

                я имею ввиду внутренний рынок.
                вы просто ни в теме
                karish
                1. Orionvit Вчера, 14:31
                  Цитата: karish
                  я имею ввиду внутренний рынок.
                  вы просто ни в теме

                  Читайте внимательно про лоббизм, который в штатах цветёт буйным цветом на законных основаниях. И куча разных скандалов в американском правительстве и конгрессе, связанных с распределением заказов пентагона и НАСА. И сколько на этом отмывается денег.
                  Orionvit
                2. Fil743 Вчера, 23:59
                  а чего с темы "порядок расчета рентабельности оказываемой услуги. Любой. Будь то вывод груза на орбиту или уборка офиса" съезжаем? Или сказать нечего?
                  Fil743
            4. Muvka Вчера, 14:09
              Да наплевать сколько он раз вернул ступень. Вопрос стоит так - сколько запусков было с уже использованной ступенью? Ведь весь смысл сажать в этом, а не в том, чтобы тупо вернуть первую ступень.
              Muvka
              1. BlackMokona Вчера, 14:38
                Я уже написал, пять пусков с БУ ступенью
                BlackMokona
                1. Muvka Вчера, 14:51
                  А доказательства в виде ссылок?
                  Muvka
                  1. Комментарий был удален.
          3. voyaka uh Вчера, 14:44
            "Сколько ракет слетали более одного раза? Жду ответа!!!!!!!!!"////

            Больше трех - точно.
            Последний раз на использованной 1-ой ступени успешно слетал грузовик Драгон к станции.
            Причем, сам Драгон тоже был уже "использованный".
            Два боковых ускорителя на тяжелой ракете, которая первый раз пробно стартует в этом месяце - тоже использованные 1-е ступени.
            voyaka uh
    3. Симаргл Вчера, 14:05
      Цитата: voyaka uh
      А кому нужна мягкая посадка всей ракеты на Марсе?
      Тем, кто захочет слетать туда-обратно.
      Вероятно, это произойдёт на глазах сегодняшней молодёжи.
      Симаргл
    4. KaPToC Вчера, 18:00
      Цитата: voyaka uh
      А кому нужна мягкая посадка всей ракеты на Марсе?

      Во первых - не на Марсе, а на Луне.
      Во вторых - нужна термоядерной энергетике.
      KaPToC
    5. dubovitskiy.1947 Вчера, 23:27
      Цитата: voyaka uh
      “Наша разработка – ракета-носитель "Корона" – в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета"////

      Чего ж в этом хорошего? Надо запускать коммерческие спутники по низкой цене.
      Чтобы конкурировать с американцами. Возвращаемая 1-ая ступень позволяет снизить себестоимость ракеты в целом, и снизить цену запуска спутника для клиента.
      А кому нужна мягкая посадка всей ракеты на Марсе? belay

      Космическим туристам, прилетевшим на ней по призыву этого космического жулика. Всё-таки, в спускаемой капсуле товара для обмена с местными аборигенами можно взять меньше, чем в целой ракете.
      dubovitskiy.1947
  7. Egorovich Вчера, 11:52
    Наконец то деньги появились. Браво!!! Сколько копий сломано на этой многоразовости использования ракета-носителей.
    Egorovich
    1. SpaceCom Вчера, 11:58
      А вот о финансировании в статье не слова!
      SpaceCom
      1. Egorovich Вчера, 12:33
        Для непонятливых обязательно нужно писать, что финансирование возобновлено. Раз разработка продолжена, значит пошли финансы. На голом энтузиазме ничего не делается.
        Egorovich
    2. Вадим237 Вчера, 12:00
      И полетит она через десять лет и то может быть, а до этого потратят сотню миллиардов рублей.
      Вадим237
      1. Симаргл Вчера, 14:08
        10?! wassat
        Оптимист!
        Симаргл
  8. коноправ Вчера, 11:54
    Как интересно..... 48 лет назад у американцев были технологии для посадки на Луну, а потом вдруг потерялись. Смешно.....Теперь о многоразовой ракете.... Ракета будет по типу примуса из бараков 50 годов. Суп сварил- дырочки проволочкой почистил, керосинчику долил, воздуху накачал и поставил кашу варить. Очень смешно.... Но раз деньги выделяют, то этот нано- примус точно полетит!
    коноправ
    1. Вадим237 Вчера, 12:09
      Ну тогда бюджет у НАСА был 4,5 ВВП США, штат сотрудников под 400000 человек, и на всю программу полётов на Луну потратили по нынешним меркам триллион долларов - даже невзирая на то что в 60ых и начало 70ых шла война во Вьетнаме. Будь у НАСА такой бюджет всё время, до сегодняшнего дня, они уже город на Марсе построили бы и осуществили пилотируемый полёт до Сатурна.
      Вадим237
      1. коноправ Вчера, 12:11
        Ничего не понял. Что за времена ! Все от президента до компьютерного собеседника говорят о деньгах. Что кроме денег в природе ничего не существует?
        коноправ
        1. BlackMokona Вчера, 12:14
          Утро деньги, вечером стулья. Нету денег, нету стульев. Всё просто.
          BlackMokona
        2. Симаргл Вчера, 14:20
          Цитата: коноправ
          Что за времена ! Все от президента до компьютерного собеседника говорят о деньгах.
          Сделайте что-то, для кого-то за спасибо, потратив, скажем, 5000 (да, да! три нуля) часов. Тратьте не менее 7 часов в день.
          Как сделаете - может, ответите на вопрос.
          Симаргл
          1. коноправ Вчера, 14:31
            А..... понял! Так это вы спроектировали эту летающую пепельницу? Поздравляю.
            коноправ
        3. Korsar4 Вчера, 14:31
          Существует. Но, если даже команда собрана за идею, ее кормить необходимо. И не только чаем поить. Иначе - это любительство.

          При всём уважении к Визбору.
          Korsar4
    2. BlackMokona Вчера, 12:12
      Так технология посадки на Луну никуда не делать, на Марс свои аппараты регулярно сажают.
      BlackMokona
      1. Lock36 Вчера, 13:50
        Наши ракеты, которые мы разрабатывали в рамках лунной программы, летают до сих пор.
        А где и как летают американские аналоги? Расскажите подробнее! Это ж такой прорыв был!
        Наверняка за эти годы усовершенствовали тот двигатель - и тяга у него выросла, и себестоимость снизилась, да? Ну расскажи об этом!
        Или и тут в деньгах дело? Что там у ФРС принтер сломался? Или кака друга проблема? Молви, человече, просвети нас!
        Lock36
        1. BlackMokona Вчера, 14:02
          Так создали новые двигатели, самая мощная эксплуатируемая РН в мире сейчас, Дельта-Хэви на американских движках летает
          BlackMokona
          1. Lock36 Вчера, 16:30
            Господи, как же я люблю таких "экспертов". Ну куда Вас несет писать об этом?!!!
            По пунктам
            Цитата: BlackMokona
            самая мощная эксплуатируемая РН в мире сейчас, Дельта-Хэви

            Летает она на RS-68, у которого тяга 300,7 тонн-сил на уровне моря.
            А двигатель F1, на котором американцы "летали на Луну" выдает якобы 690 тс, чувствуете разницу? Ничего себе развитие да?
            Для примера, наш РД-170, который реально летал, выдает 740 тс.
            Lock36
            1. BlackMokona Вчера, 21:20
              А теперь УИ всех этих двигателей сравните.
              BlackMokona
        2. Вадим237 Вчера, 14:37
          "Наши ракеты, которые мы разрабатывали в рамках лунной программы, летают до сих пор". Это где это Н 1 летает?
          Вадим237
          1. Lock36 Вчера, 16:32
            Это "Протон", читайте, а не умничайте.
            Lock36
            1. Вадим237 Вчера, 17:33
              А что Протон, каким то боком относился к Лунной программе?
              Вадим237
        3. Вадим237 Вчера, 14:40
          В 2019 новая сверхтяжёлая ракета полетит, а с ней и всё остальное. Прорыв ни куда не делся, он продолжает развиваться.
          Вадим237
        4. Симаргл Вчера, 15:24
          Цитата: Lock36
          Наши ракеты, которые мы разрабатывали в рамках лунной программы, летают до сих пор.
          Протон не для Лунной программы делали, Королёвские - тоже. Про Н-1 и Р-56 забыли.
          Цитата: Lock36
          А где и как летают американские аналоги? Расскажите подробнее! Это ж такой прорыв был!
          Там же, где и Н-1. Даже нашим заклятым друзьям не нужен был носитель по цене золота. В. Ф.Брауна погнали в конце проекта и ударились в твёрдотопливные ускорители. SLS и Спейс-Шаттл - как раз с ними.
          Цитата: Lock36
          Наверняка за эти годы усовершенствовали тот двигатель - и тяга у него выросла, и себестоимость снизилась, да? Ну расскажи об этом!
          Сама концепция двигателя с трубчатым соплом (забыл как правильно назвать) - устарела ещё до того, как сделали F-1 и М-1. Давление в камере сгорания почти в 3,5 раза ниже, чем у РД-180 и в 2+, чем у НК-33. У Мерлинов не сильно выше, но в угоду многоразовости, я так понимаю.
          Цитата: Lock36
          Или и тут в деньгах дело? Что там у ФРС принтер сломался? Или кака друга проблема? Молви, человече, просвети нас!
          В целесообразности.
          Симаргл
          1. Lock36 Вчера, 16:42
            Цитата: Симаргл
            Протон не для Лунной программы делали

            Да ну? Что правда?
            РН «Протон» явилась средством выведения всех советских и российских орбитальных станций «Салют-ДОС» и «Алмаз», модулей станций «Мир» и МКС, планировавшихся пилотируемых космических кораблей ТКС и Л-1/«Зонд» (советской лунно-облётной программы), а также тяжёлых ИСЗ различного назначения и межпланетных станций.
            Lock36
            1. Вадим237 Вчера, 17:36
              Протон делали для выведения полезной нагрузки, но к Лунной программе его создание отношения не имело.
              Вадим237
              1. Lock36 Вчера, 17:50
                Да, и облет Луны с помощью его не планировался, так?
                Lock36
            2. Симаргл Вчера, 22:44
              То, что клоны Р-7 таскали лунные железки - не делает их лунными.
              Протон - это УР-500. УР - универсальная ракета. Привязывать её только к луне - чушь! Тем более, что по лунной программе было бы 1-2% пусков.
              Симаргл
    3. karish Вчера, 12:34
      Цитата: коноправ
      ак интересно..... 48 лет назад у американцев были технологии для посадки на Луну, а потом вдруг потерялись. Смешно

      они не потерялись , просто часто возродить ( тем более устаревшего ) стоит дороже чем создать новое.
      karish
    4. spirit Вчера, 13:30
      Как интересно у нас раньше и авианосцы строили и вертикалкики да и турбины были, и куда все подевалось)очень смешно...
      spirit
    5. Симаргл Вчера, 14:12
      Цитата: коноправ
      Как интересно..... 48 лет назад у американцев были технологии для посадки на Луну, а потом вдруг потерялись.

      Технологии есть.
      Технологической цепочки нет, как и необходимости. У нас есть технологии Энергии. Собрать не сможем лет 5 минимум, если дадут отмашку.
      Сатурн стоил больше лярда в тех деньгах, сейчас - около пяти (скорее 7). Даже при том что, как говорят, они бабло печатают, население не поймёт таких трат, а уж если с аварией...
      Симаргл
      1. Lock36 Вчера, 16:57
        Цитата: Симаргл
        Сатурн стоил больше лярда в тех деньгах, сейчас - около пяти (скорее 7). Даже при том что, как говорят, они бабло печатают, население не поймёт таких трат, а уж если с аварией...

        Значит, покупать у нас двигатели - народ поймет (при том, что вой стоит по вопросу на весь конгресс). А самим, значит, изготавливать, так сказать, мейк грейт эгейн - этго народ ихний понять не смогёт. belay
        Экий это загадочный народ, американцы...
        Lock36
        1. Вадим237 Вчера, 19:39
          Приемник Сатурна 5 должен полететь, в конце следующего года.
          Вадим237
        2. Симаргл Вчера, 22:54
          Они ставятся Антарес вместо лицензионных НК-33 и Атлас-5.
          Теперь откройте страницу брехопедии и посчитайте %% пусков с этими двигателями (даю подсказку: львиная доля пусков США - вообще у Маска).
          Ну, и покупать дешёвые и надёжные двигатели - это то же, что покупать дорогущую ракету с архаичными двигателями... только наоборот.
          Своих двигателей у них не мало.
          Ждём SLS 2-3 года, после этого плачем. Думаю, будет как с Маском: - Отстань... Мне нельзя... Не хочу... Не сейчас... Не туда...
          Симаргл
  9. лысова Вчера, 12:10
    Центр Макеева авторитет и им можно верить, одни только торпеды чего стоят - удачи , вам, ребята и новых разработок ( маш городок).
    лысова
  10. zyzx Вчера, 12:12
    Да нет смысла в таких ракетах. Лишний вес,затраты на тестирование,после полета и тд и тп....
    zyzx
  11. Горный стрелок Вчера, 12:33
    Илон Маски неизменно остаётся шарлатаном. "Фалькон" разрабатывал не он, ему его НАСА подарило. Про эту ракету слышно давно. Вряд ли она будет рентабельной.
    Возможно, сделают "воздушный старт", но уж больно сложная штука получается. Надо ракеты на поток ставить, и вообще больше запусков - но вопрос - а для чего? Лунную программу развивать - для чего?
    Горный стрелок
    1. voyaka uh Вчера, 12:43
      "Илон Маски неизменно остаётся шарлатаном"///

      Для Вас - не сомневаюсь. laughing Чего бы он не достиг.
      Потому что он - американец.
      voyaka uh
      1. AwaZ Вчера, 12:56
        ну все же он не совсем американец. Во вторых у США все успехи в космонавтике связаны только с иностранцами .. В третих- пока ничего такого супер пупер Маск не сделал. Все что он использует- это технологии времен Королева. НУ и фантастическое умение вешать лапшу на уши обывателю- это нормальная американская практика...
        AwaZ
        1. Ronald Reagan Вчера, 13:24
          У Илона получилось сделать нечто уникальное - вернуть энтузиазм к покорению космоса. А в это время другие "великие" строчат в твиттер и стреляют себе по ногам. laughing
          Ronald Reagan
        2. Симаргл Вчера, 14:27
          Цитата: AwaZ
          В третих- пока ничего такого супер пупер Маск не сделал. Все что он использует- это технологии времен Королева.
          Тут вот в чём проблема: некоторые вещи появились в результате использования технологий, которые придуманы давно. Их только соединили воедино и "вылизали".
          Простой пример: львиная доля пистолетов - система Браунинга (серьга - оригинал, но сейчас копирный вырез). Более 100 лет делают различные модели на основе этой схемы, но получается у всех по-разному, хотя по-Вашему, ничего нового.
          Симаргл
        3. voyaka uh Вчера, 14:48
          Так и про Королева можно заявить - все, что он использовал -
          технологии от Фау-2 Фон-Брауна. И это будет ложь. Как и про Маска - ложь.
          Каждый из них продвинул ракетостроение и космонавтику вперед.
          voyaka uh
          1. AwaZ Вчера, 16:16
            Королев реально продвинул космонавтику на несколько уровней вперед. Маск, пока ничего нового не придумал. Я не отрицаю его способностей к ПиАру и не исключаю что его деятельность реально сподвигнет кого то на что то новое , что даст толчек для развития космонавтики . Однако Маск не может стоять рядом с Королевым. Маск жулик, используемый различными службами для достижения каких то целей, в первую очередь ради бабла . Королев - технарь и хозяйственник , который реально творил и создавал новое. На данный момент в космос могут летать люди только на том что придумал Королев. ни у кого нет пока технологий позволяющих сделать это. Я понимаю что технологии Королева уже слишком старые и надо что то делать , но даже Маск пока повторяет только то что ему удалось украсть или взять, или купить у Королева и Фон Брауна. Может быть он создает предпосылки для чего то нового , а может и нет. Тема повторного использования первой ступени не нова ,но есть у нее слабые места , которые нынешними технологиями не перекрыть.
            Даже не вооруженным взглядом дилетанта видно , что Маск с его космической программой ( даже в скобки не буду ) создан для того что б создать проблемы конкурентам НАСА. Возможно что они пытаются и Боингом и ЛОкхидом слегка побороться в плане затрат, но так же и с Роскосмосом и другими конкурентами. На данный момент я считаю - если проект Маска не совершит какой то серьезный прорыв, все это закроется через какое то время, как и большинство американских космических проектов. Его деятельность может нанести урон что российскому что европейскому что китайскому космическим проектам, однако уничтожить они могут в лучшем случае европейский , жестоко опустить российский и вряд ли как повлияют на китайский.
            AwaZ
            1. voyaka uh Вчера, 16:22
              "не совершит какой то серьезный прорыв"////

              Прорыв уже в том, что он за несколько лет обогнал Роскосмос - гос.организацию
              с 60 летним стажем - по числу запусков в год.
              voyaka uh
              1. AwaZ Вчера, 16:28
                Вряд ли вы знаете все нюансы связанные с Маском и НАСА. По законам США НАСА вроде бы как каждому желающему выдает свои технологии бесплатно . Но попробуйте это сделать вы или я ... Бесполезно. Если бы так все было , СССР могли бы все что их интересовало давно получить .
                Американцы умеют очень не плохо продавать товар. Даже на моей работе, в одно время в качестве руководителя по продажам нанимали американца..
                Но меня то не продажи волнуют ( хотя мне пофиг так то ) мне просто интересно , сделал ли Маск что то новое и прорывное . ОДнако пока нет. Хвастать тут ему нечем. По сравнению с Корлевым - он никто .. Весь его бизнес- это благотворительность НАСА и властей США
                AwaZ
                1. voyaka uh Вчера, 16:34
                  "Весь его бизнес- это благотворительность НАСА "////

                  Весь его бизнес- это выручка от запусков коммерческих спутников связи.
                  Провайдеры интернет связи заключили с ним контракты
                  на запуск спутников на несколько лет назад. Они платят ему наличными 50-70 млн
                  долларов за запуск спутника.
                  НАСА и Пентагон - его дополнительные клиенты. Прибыль от них сравнительно небольшая.
                  voyaka uh
                2. сорок восьмой Вчера, 18:30
                  Все документы, которые в НАСА признаны наследием человечества, выложены на специальном сайте, и скачать их может абсолютно любой. Так Маску и достались технологии НАСА. Он ни у кого их не выпрашивал, он их просто скачал.
                  сорок восьмой
            2. Симаргл Вчера, 23:37
              Цитата: AwaZ
              Однако Маск не может стоять рядом с Королевым.
              А ему это надо? Он бизнесмен и PR агент.

              Цитата: AwaZ
              На данный момент в космос могут летать люди только на том что придумал Королев. ни у кого нет пока технологий позволяющих сделать это.
              Т.е. Вы считаете, что история окончилась? Смею утверждать, что мы в самом начале! И это "ни у кого нет пока технологий позволяющих сделать это" - бред полнейший! Технологии есть, только наши, пока, дешевле и надёжней.
              И, судя по их возможностям, после того, как они доделают свои пилотируемые системы (это произойдёт независимо от нашего желания), могут случиться не успешные пилотируемые запуски у нас!!! Догадайтесь, почему и зачем!

              Цитата: AwaZ
              технологии Королева уже слишком старые и надо что то делать
              Что-то делать нужно всегда! Посмотрите на программу Спейс-Шаттл: задумка хорошая, но из-за того, что была очень медленная смена поколений - он выдохся, а из-за отсутствия альтернативы - взяли нас в извозчики.
              Судя по движениям Роскосмоса - "эффективные менеджеры" выводов не сделали.

              Цитата: AwaZ
              Маск пока повторяет только то что ему удалось украсть или взять, или купить у Королева и Фон Брауна
              Не просто повторяет, а "зализывает" то, что есть. Это не плохо. Есть НАСА, которая ведёт фундаментальные исследования, которые продаст/передаст в коммерцию.

              Цитата: AwaZ
              Даже не вооруженным взглядом дилетанта видно
              Дилетант видит только то, что ему покажут.
              Цитата: AwaZ
              создан для того что б создать проблемы конкурентам НАСА
              Демпинг - один из методов экономической войны. Кто сказал, что конкуренция бывает только честной?

              Цитата: AwaZ
              На данный момент я считаю - если проект Маска не совершит какой то серьезный прорыв, все это закроется через какое то время, как и большинство американских космических проектов
              Такой большой, а в сказки веришь! Для прорывов и серьёзных задач есть НАСА! Барыга-Маск не исследователь - он PRщик, барыга и производственник (именно в этой последовательности). Его работа (то, зачем его наняли) - сбить цену и, во вторую очередь, отработать известные технологии.
              Симаргл
    2. karish Вчера, 12:44
      Цитата: Горный стрелок
      Илон Маски неизменно остаётся шарлатаном.

      Этот шарлатан по количеству запусков обогнал Россию
      Цитата: Горный стрелок
      "Фалькон" разрабатывал не он, ему его НАСА подарило

      А в НАСА ( если поверить в Вашу глупость ) -- её наверное то же кто то разработал ? Или как всегда в СССР украли ?
      Цитата: Горный стрелок
      Вряд ли она будет рентабельной.

      Зависть плохая штука
      Цитата: Горный стрелок
      Надо ракеты на поток ставить, и вообще больше запусков - но вопрос - а для чего? Лунную программу развивать - для чего?

      все по Вашей логике -- если Россия в чем то отстаёт -- то это ( разработки Маска ) -- или фейк или вообще не нужно.
      karish
    3. РУСС Вчера, 16:19
      Цитата: Горный стрелок
      Илон Маски неизменно остаётся шарлатаном.
      С поздравления Илона Маска, совершившего накануне очередной прорыв в космонавтике, начал в пятницу (31 марта 2017)заседание экспертного совета по космосу вице-премьер Дмитрий Рогозин.Так случилось, что именно в этот день Роскосмос собрался обсудить свое дальнейшее стратегическое развитие. Итак, Маск объявил о том, что его компании все-таки удалось повторно использовать ранее возвращенную на землю, самую дорогую часть ракеты-носителя — ее первую ступень. Несмотря на недавние саркастические выпады в адрес американцев, Рогозину пришлось-таки признать его успех.
      РУСС
  12. Гражданин 90 Вчера, 13:28
    У нас как обычно "позже, но лучше", если, конечно, вообще сделают...

    К слову, кто бы рассказал за что получает деньги начальники концернов?..Ибо все как делалось на старых предприятиях так и делается, только кто-то сделал для себя кормушку...ой, верхушку для "управления" всем этим, и собирания денег с предприятий в концерн входящих.
    Нет, я понимаю как это должно работать. Умные дядьки знают всю картину, знают на какой завод какой заказ отправить. Правда по факту лоббируют "свои родные" и гнобят все остальное. И все яйца в одной корзине, и сотни предприятий существуют на грани краха, пока другие отстраивают на выделенные из концерна ОБЩИЕ деньги. А потом туда гонят заказы мол "современный завод". Замкнутый круг.
    Гражданин 90
  13. Bronevick Вчера, 13:30
    Все дороги ведут к Бурану
    Bronevick
  14. WIN969 Вчера, 13:40
    Что то не сходится, в 2012 на проект денег не нашлось, а сейчас вдруг нашли. Явно эта многоразовая ракета является не просто дешевым способом доставки грузов, тут и пин-сы и наши что то мутят скрытно. bully

    Сами подумайте ЗАЧЕМ в земном воздушном пространстве нужна технология вертикальной посадки??? Ведь это невероятно сложно, и бессмысленно. Эта технология да же в атмосфере Марса не надежна. Вспомните советские многотонные аппараты приземлялись на парашютах. Наш Союз после модернизации приземляется на Землю все равно на парашютах, и да же новый корабль "Федерация" я больше всего уверен не откажется от такой технологии посадки.
    WIN969
    1. BlackMokona Вчера, 14:05
      Парашюты не обеспечивают достаточно мягкой посадки и много весят.
      BlackMokona
      1. AwaZ Вчера, 16:19
        не спорю , нужны новые технологии, однако идея пока беспонтовая...
        AwaZ
    2. Симаргл Вчера, 15:33
      Цитата: WIN969
      Что то не сходится, в 2012 на проект денег не нашлось, а сейчас вдруг нашли.
      Вы, наверное, не заметили - у нас, обычно, 2 варианта:
      1 - что-то придумываем, идея забрасывается, Запад развивает - мы у него покупаем задорого,
      2 - что-то придумываем, идея забрасывается, Запад развивает... мы догоняем, спотыкаясь.
      Живём с оглядкой. Уже не одну сотню лет. Не надоело?

      Цитата: WIN969
      Сами подумайте ЗАЧЕМ в земном воздушном пространстве нужна технология вертикальной посадки???
      Затем, что эта система - наименее управляема. Маск сажает туда, где крестик нарисовал (пусть, пока только ступени). А мы?
      С ростом массы, кстати, парашюты всё менее эффективны: сейчас уже применяют тормозные пиропатроны. Федерация, в начальном варианте, должна была садиться на двигателях, но побоялись - это сейчас дополнительная возможность.
      Симаргл
  15. tchoni Вчера, 13:53
    Таки ОП! Идеология Маска победила? А иде же все умные жентельмены с пеной у рта доказывавшие, что многоразовая первая ступень профанация, сплошной убыток, минуса полезной нагрузки и, вообще понты свежепиленные?
    tchoni
    1. Симаргл Вчера, 15:40
      Цитата: tchoni
      Идеология Маска победила?
      На данном этапе она имеет право на существование. Время покажет: демпинг это или нет.
      Симаргл
      1. tchoni Вчера, 16:27
        Цитата: Симаргл
        На данном этапе она имеет право на существование. Время покажет: демпинг это или нет.

        Если вы поднимете статьи на ВО, посвященные тематике многоразовых космических кораблей и, вообще, полетам в космос, то , среди комментаторов, есть целая категория лиц, которые утверждают, причем, далеко не всегда голословно, а с отсылкой к литературе и неким математическим выкладкам, что многооазовая система будет, в лучшем случае, катать в космос - из космоса саму себя, не оставляя место полезной нагрузке. В это верится очень охотно, особенно, если сравнить массу пустого "союза" с выводимой полезной нагрузкой.
        tchoni
        1. Симаргл Вчера, 23:10
          Цитата: tchoni
          ... многооазовая система будет, в лучшем случае, катать в космос - из космоса саму себя, не оставляя место полезной нагрузке...
          Как бЭ... у Спейс-Шаттла возвращали всё, кроме бака, который весил чуть менее 40 т.
          Т.е. 2 МТТК, ракетоплан и до 14,5 т груза с орбиты!
          Симаргл
    2. AwaZ Вчера, 16:22
      идея многоразовой первой ступени еще наверно во времена Королева существовала . Во всякомм случае , я читал об этом в журнале ТМ еще в те года когда в школе учился . Уже не помнюю, но вроде было что в СССР и даже в США пытались это сделать. Проблема в том что пока нет какой то прорывной технологии, которая бы позволила воплотить это с реальным положительным эффектом. Хотя я согласен с тем что идея то может быть по сути не плохая ..
      AwaZ
      1. tchoni Вчера, 17:41
        А я помню, что пустой союз весит без полезной нагрузки что то около 25 тонн. А на низкую околоземную орбиту выводит тонн 7-8. Пусть даже за счет применения разного рода композитови т.п. удасться снизизить вес конструкции на 20-30%.... Ну, пусть, еще столько же моджно съэкономить за счет конструктивной проработки конструкции (скажем, придав ей форму шара - можно уменьшить почти вдвое площадь поверхности)... Но, все равно, такая конструкция еле дотянет до ноо , без полезной нагрузки. А ей еще назад возвращаться, а на это то же топливо нужно....
        tchoni
  16. кедр Вчера, 14:17
    Цитата: APASТо что макUS
    Итак, фирму Маска покупают оптом вместе с другой мелочью, а его ставят не на техническую, а рекламную позицию. Сейчас, знаете, есть такая штука – евангелизация технологий – когда технарь подменяется шоуменом (есть, конечно, исключения, но они вымрут естественным путём, т.е. за шоу платят больше, чем за технологии) – вот, тогда такой термин не был раскручен, но суть та же.



    С 1969 года имеет место, по нарастающей, лунизация технологий, это когда сотворённое ими враньё космического масштаба убедило банкстеров США, что человечество во главе с СССР способно проглотить любой лживый, информационный продукт, приправленный обильным финансовым соусом...и теперь они безудержно заполняют ложью все мыслимые сферы человеческой жизни и деятельности на Земле, в том числе космическую...
    Из всех денег мира обслуживающих мировую экономику, только 3 % (три процента !) - это реальные деньги, а 97% (!)- это уже виртуальные деньги, виртуальной экономики, виртуального мира БРЕХНИ, раздутой до космического масштаба.
    Зрите в корень, уважаемые. И задайтесь вопросом. Какую экономику, какого мира, за какие деньги обслуживает Маск и ему подобные?
    Макеевцам и всей нашей космонавтике желаю реальных успехов, в реальном мире, реальной Вселенной.
    кедр
  17. Zomanus Вчера, 14:33
    Ребята, вы для начала отработайте 100% удачные старты обычных кораблей,
    а потом уже принимайтесь за многоразовые.
    Да и потом, маеты с этими многоразовыми много.
    Это же по сути перебирать после каждого вылета ракету полностью надо.
    Zomanus
    1. BlackMokona Вчера, 14:42
      Не нужно, согласно утверждению Маска в этом году будет версия Блок 5, которой нужно будет 24 часа для подготовки к новому старту
      BlackMokona
    2. Вадим237 Вчера, 15:14
      За то "корма" какие открываются для чиновников Роскосмоса - минимум 100 миллиардов рублей, лет десят поразрабатывают, а потом тему закроют, но уже другое руководство - под предлогом "бесперспективно".
      Вадим237
    3. Симаргл Вчера, 15:39
      Цитата: Zomanus
      Ребята, вы для начала отработайте 100% удачные старты обычных кораблей,
      Зачем?! Если нужны 100% - лежи на земле. Но и это не 100%.

      Цитата: Zomanus
      Это же по сути перебирать после каждого вылета ракету полностью надо.
      И что? Не совсем всю: только ответственные нагруженные узлы. Двигатель отстегнуть, сменить расходники и испытать. Бак наддуть... не дёшево, но даже итоговые 10% экономии - это нормально. Это только барыгам не менее 50% прибыли подавай! Запад работает на перспективу.
      Симаргл
  18. APASUS Вчера, 14:46
    BlackMokona
    Вам надо доказывать вышку по математике

    У Королева специализированное образование по профилю,он учился на ракетчика это его профиль,Вам что не доходит?
    APASUS
    1. BlackMokona Вчера, 14:55
      Вы требовали вышку по математики от Маска, а не профильное. Я заявил, что у Королёва и Фон Брауна вышки по математике не было. Вы заявили,что я не прав. Давайте тут без вранья и казуистики
      BlackMokona
      1. APASUS Вчера, 15:04
        Цитата: BlackMokona
        Вы требовали вышку по математики от Маска, а не профильное. Я заявил, что у Королёва и Фон Брауна вышки по математике не было. Вы заявили,что я не прав. Давайте тут без вранья и казуистики

        Вы на самом деле не в курсе что такое МВТУ ,Берлинский технический университет,Швейцарская высшая техническая школа Цюриха или просто притворяетесь?
        Хотя ,думаю Вам не понять :
        В Высшее техническое образование - высшая математика вхотит автоматически!
        APASUS
        1. BlackMokona Вчера, 15:12
          Вышка по математике и высшая математика не равно между собой.
          Если в универах такая профессия математик.
          А высшую математику Маск изучал, в ходе получения своих дипломов.И в физике и в экономике высшая математика широко применяется
          BlackMokona
          1. APASUS Вчера, 15:31
            Цитата: BlackMokona
            А высшую математику Маск изучал, в ходе получения своих дипломов.И в физике и в экономике высшая математика широко применяется

            За что не возьмется - все в золото превращает!
            Ну просто слов нет,куда там Капице,Королеву ,Циолковскому ,Цандеру просто мальчишки!
            Вот собрать со всех бабки ,скупить фирмы - это да ГЕНИЙ !
            APASUS
            1. BlackMokona Вчера, 15:33
              Что поделаешь, дела идут у него замечательно.
              BlackMokona
              1. Lock36 Вчера, 17:52
                Да, у него - замечательно. У акционеров и кредиторов его компаний - обычно не очень. Та же Тесла 10 лет генерит одни убытки - другого уже давно пристрелили бы, а этот...
                Гений - одно слово! laughing
                Lock36
                1. BlackMokona Вчера, 21:09
                  Как бэ за прошлый год акционеры получили 50% прибыли от своих вложений
                  BlackMokona
              2. APASUS Вчера, 21:57
                Цитата: BlackMokona
                Что поделаешь, дела идут у него замечательно.

                Если это замечательно,то как должно выглядеть плохо по Маску?
                Инвесторы Tesla в ужасе: в третьем квартале года одна из самых инновационных компаний мира (вторая строчка в рейтинге по версии Forbes) сообщила об убытке, который стал рекордным за всю историю производителя электрокаров, — 671 миллион долларов. Оказалось, что компания критически отстает от графика с серийным производством новой Tesla Model 3, предзаказ на которую оформили полмиллиона человек. Вслед за провальным финансовым отчетом создатель Tesla Motors Илон Маск лишился 4% своего состояния, потеряв за один день 800 миллионов долларов.
                APASUS
            2. voyaka uh Вчера, 17:37
              "За что не возьмется - все в золото превращает!"////

              Резкий контраст с Рогозиным. Тот берет золото и
              уверенной рукой превращает его в г...
              И... ничего. Весьма уважаемый человек.
              voyaka uh
              1. Lock36 Вчера, 18:39
                Цитата: voyaka uh
                Резкий контраст с Рогозиным.

                Уж какой контраст с Цви Авнона - Ви таки не поверите!
                Lock36
  19. Ментат Вчера, 14:50
    Уже писал, что Маска посадили по сути на гос.должность «менеджера по пиару технологического опережения США», и его самого усиленно пиарят как «гения». Ничего гениального между тем за ним нет, кроме освоения государственных субсидий, на которые, собственно, и существуют его фирмы.
    «Где он появляется, там возникают деньги». Там возникают субсидии на рекламу невероятной крутизны США, если точнее.
    Здесь, на сайте, эта плесень тоже крутится. Уже и «профессор» отметился с заявлением, что на «Мегафабрике» (название-пиар) работают на сборке батарей супер-квалифицированные израильские инженеры (ТМ). После показа картинок, что представляют из себя эти батареи (сборку из китайских пальчиковых элементов питания), куда-то пропал правда.

    Вся эта ахинея с Маском (например, его заявление о скором полёте на Марс) напоминает, имхо, попытку втянуть в технологическую «гонку вооружений» в заведомо нерентабельные или неосуществимые сегодня по технологическим причинам проекты.
    Макс — это прожектёр-пиарщик, имитирующий некие достижения для создания имиджа передового государства и повода для информационного давления, что мы и видим даже здесь на сайте.
    Ментат
    1. BlackMokona Вчера, 14:56
      Сколько он получил субсидий? На какую сумму?
      BlackMokona
  20. Ментат Вчера, 14:57
    Цитата: tchoni
    Таки ОП! Идеология Маска победила? А иде же все умные жентельмены с пеной у рта доказывавшие, что многоразовая первая ступень профанация, сплошной убыток, минуса полезной нагрузки и, вообще понты свежепиленные?

    Какая нафиг «идеология Маска»? Этой идее 100 лет в обед (при этом у нас уже есть опережающие разработки, которые лежали под сукном, потому что краткосрочная рентабельность была ниже), как и всем остальным «идеям Маска», впрочем. Например, идея транспортной трубы появилась в 19 веке, и неоднократно всплывала в 20-м.
    Маск делает за счёт гос.субсидий некие телодвижения, которые похожи на попытку втянуть в нерентабельные проекты. Это нужно очень внимательно считать.
    Ментат
    1. Вадим237 Вчера, 17:43
      У нас тоже, Роснано, во главе с Чубайсом, делает некие телодвижения ,за счёт госсубсидий, только вот, в отличии от Маска, у этого на выходе, сплошной ноль.
      Вадим237
  21. Nikolaevich I Вчера, 16:01
    Не руга-а-йтесь,мужики ,не руга-а-а-йтесь ! stop Предлагаю:"ни вашим,ни нашим" !

    Иногда у ракетостроителей появляются прямо-таки безумные идеи. Ярким примером может послужить проект OTRAG немецкого бизнесмена Лутца Кайзера. В целом задумка была проста – создать максимально дешевую ракету и построить на этом бизнес.
    История начинается в 1971 году. Тогда немецкое правительство объявило конкурс на создание дешевой ракеты нового поколения. Кайзер выдвинул ряд идей, позволявших добиться 10-20% экономии при пуске ракет по сравнению с существующими образцами. В частности Кайзер предлагал построить невероятную ракету, работающую на мазуте и азотной кислоте. Первая ступень этой ракеты должна была состоять из 6 модулей, в каждом из которых было по 36 двигателей. Вторая ступень состояла из одного 36-двигательного модуля. Однако это были лишь первые наброски, которые легли в основу будущей ракеты.

    Кайзер считал, что процесс производства и эксплуатации уже существующих ракет крайне не оптимизирован. Для решения этой проблемы он выдвинул следующие принципы:
    Сокращение затрат за счет имеющихся на рынке технологий (например, изготовление баков из стальных труб).
    Сокращения затрат на разработку двигателей за счет использования небольших простых конструкций, вместо более мощных и естественно более сложных и дорогих двигателей.
    Сокращение издержек производства за счет упрощения технологии и внедрения принципов серийного производства, применяемых, в частности, в автомобильной промышленности.
    Сокращение затрат на эксплуатацию за счет использования недорогих топливных компонентов.
    В 1974 году, Кайзер основывает компанию OTRAG («Orbital Transport und Raketen» AG). Он решил самостоятельно выйти на рынок космических грузоперевозок, и стать первым в истории космическим бизнесменом.


    Остановимся немного на ракете. Она представляла собой связку унифицированных модулей, каждый из которых являлся, по сути, отрезком стальной трубы диаметром 27 мм, заполненный либо топливом (керосин) либо окислителем (азотная кислота) под давлением до 40 бар. Система подачи топлива была вытеснительной. Во время работы, давление в баках падало с 40 до 15 бар.
    Ракета оснащалась двигателями со средней тягой около 3 тс. Каждый двигатель имел диаметр 27 мм и длину 1 м. Из метра длины 60 см приходилось на камеру сгорания, а остальное на клапаны и форсунки. Двигатель не имел таких сложных движущихся частей как насосы или газогенераторы. Система регулировки подачи топлива и окислителя состояла из двух клапанов с электроприводом от автомобильных дворников. Камера сгорания не имела систем активного охлаждения, но была покрыта абляционным слоем из асбеста. Поскольку двигатели были установлены неподвижно, управление полетом осуществлялось регулировкой подачи топливных компонентов к части двигателей.
    Топливные баки и двигатели компоновались таким образом, что каждый двигатель оказывался одновременно под баком с топливом и баком с окислителем.
    В зависимости от расчетной полезной нагрузки, ракета могла оснащаться различным числом модулей. При этом модули добавлялись концентрическими слоями, то есть поверхностный слой модулей представлял собой первую ступень ракеты, следующий за ним – вторую. При выходе на орбиту ракета поочередно сбрасывала ступени-слои. Также помимо числа модулей варьировалась и их длина.
    Всего проектом предусматривался ввод в эксплуатацию целой серии ракет-носителей с массой полезной нагрузки от 200 кг до 10 тонн.
    Nikolaevich I
  22. Дормидонт Вчера, 16:31
    Для наших западных и ближневосточных партнёров и многоразовой ракеты не жалко
    Дормидонт
  23. vlad007 Вчера, 16:33
    Для фанатов Элона Маска, экслюзив:
    С сайта "ТАСС-информационное агенство России" 31 марта 2017 года.
    http://tass.ru/kosmos/4141245

    SpaceX впервые в истории повторно запустила ступень ракеты Falcon 9

    Космос 31 марта 2017, 1:32 дата обновления: 31 марта 2017, 7:43 UTC+3
    НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания SpaceX в четверг впервые повторно использовала ступень ракеты Falcon 9 при запуске, а также смогла после этого успешно посадить данный элемент носителя на специальную платформу. Об этом заявили ведущие трансляции старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
    Первая ступень Falcon 9 уже побывала в космосе в апреле прошлого года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС). SpaceX первой в мире повторно использовала первую ступень ракеты для доставки аппарата на орбиту Земли. Вскоре после старта Falcon 9 сотрудникам компании также удалось осуществить управляемый спуск данного элемента носителя на морскую платформу в Атлантическом океане.

    "Невероятно горд из-за того, что команда SpaceX достигла этой исторической вехи в космической сфере. Следующая цель - повторный запуск в течение 24 часов", - написал на своей странице в сети Twitter основатель SpaceX Илон Маск.

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/kosmos/4141245
    vlad007
    1. vlad007 Вчера, 16:50
      Забыл добавить - ПОЛЕТ ПРОДОЛЖАЛСЯ 9 (всего девять, Карл) минут!
      vlad007
      1. Вадим237 Вчера, 17:47
        У него уже пять штук первых ступеней, повторно летали.
        Вадим237
      2. РУСС Вчера, 19:17
        Цитата: vlad007
        Забыл добавить - ПОЛЕТ ПРОДОЛЖАЛСЯ 9 (всего девять, Карл) минут!

        Первый полёт братьев Райт был 12 секунд.
        РУСС
    2. voyaka uh Вчера, 18:06
      "Для фанатов Элона Маска, экслюзив:"////

      Для не знающих английский язык и использующих неграмотные переводы с английского

      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Falcon_9_an
      d_Falcon_Heavy_launches

      Номер 43: 11 октября 2017 был запущен пятитонный спутник EchoStar.
      Это был ТРЕТИЙ раз, когда запущен спутник с использованной 1-ой ступенью.

      Номера 43, 45, 46 - запуски с повторным использованием 1-ой ступени.

      October 11, 2017, 22:53 F9 FT
      EchoStar 105 5,200 kg
      (11,500 lb) GTO
      Third time a booster was reused
      voyaka uh
    3. паратирон Вчера, 20:23
      "Не нужно, согласно утверждению Маска в этом году будет версия Блок 5, которой нужно будет 24 часа для подготовки к новому старту"
      Кариш: "ЕМНИП - то одну ступень отправили в космос через сутки после её возвращения-- т.е понятно о чем речь или расшифровать?"
      Неувязочка! Как-то это все маловероятно, может опять лукавят, как с луной?
      паратирон
  24. Ментат Вчера, 18:21
    Цитата: BlackMokona
    Сколько он получил субсидий? На какую сумму?

    Срочно нарисовался штатный певец технического превосходства США на сайте ВО.
    Прекрасно помню ваши дифирамбы могучему рельсотронному оружию США. А также вашу беспардонную ложь о его якобы готовности. Как некстати программу-то отменили (совсем готовую!), правда?
    Вы весь из себя такой осведомлённый об успехах, но тут — ах! мимо вся информация прям пролетела.
    «Robert Murray, an outspoken Donald Trump supporter and the CEO of the Murray Energy Corporation – America’s largest coalmining company – went after Musk on CNBC’s Squawk Box on Monday and called Tesla “a fraud”.
    Musk’s gotten $2bn from the taxpayer, has not made a penny yet in cashflow,” Murray continued. “Here again: it’s subsidies.”»
    (https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/
    11/elon-musk-robert-murray-coal-green-subsidies)
    «Elon Musk didn’t become a billionaire without brass, and this week he floated one of his most outrageous bets: an offer by his taxpayer-subsidized Tesla Motors to buy his taxpayer-subsidized SolarCity. Tesla shareholders and Wall Street analysts are howling, but didn’t they always know they were buying a business model that depended on the kindness of politicians?» (https://www.wsj.com/articles/elon-musks-subsidy-
    aggregation-1466638430)
    «Elon Musk's growing empire is fueled by $4.9 billion in government subsidies» (http://www.latimes.com/business/la-fi-hy-musk-su
    bsidies-20150531-story.html#page=1)
    Ментат
    1. voyaka uh Вчера, 18:35
      "CEO of the Murray Energy Corporation – America’s largest coalmining company"///

      Ну, да директор крупнейшей УГОЛЬНОЙ компании Америки, для которой электро-революция
      Маска - смерть его отрасли и его собственных прибылей , наехал на него. smile
      voyaka uh
      1. Lock36 Вчера, 18:47
        Цитата: voyaka uh
        Ну, да директор крупнейшей УГОЛЬНОЙ компании Америки, для которой электро-революция
        Маска - смерть его отрасли и его собственных прибылей , наехал на него. smile

        Да в школу то хоть ходили? Откуда у Вас голове такая дичь?
        Как связана угольная отрасль (пусть даже с угольной генерацией) и бизнес Маска?
        Аккумуляторы, если Вы не знаете, заряжать надо. Даже когда нет солнышка и панели не работают.
        Может современные авто на угле катаются? Или Макс Теслами домны топить планирует?
        Ну Вы хоть чуть думайте, а не сразу начинайте писать.
        Lock36
        1. sabotage Вчера, 21:01
          На вскидку. Tesla установит промышленные аккумуляторы Powerpack для хранения электроэнергии, вырабатываемой гибридной, солнечно-ветровой электростанцией в Австралии.
          https://hightech.fm/2017/10/23/worlds-first-solar
          -wind

          Эта новость у угольного магната должна вызвать поджечь кресло. Так что "не все так однозначно"
          sabotage
          1. KaPToC Вчера, 23:15
            Цитата: sabotage
            На вскидку. Tesla установит промышленные аккумуляторы Powerpack

            даже страшно спрашивать сколько они стоят
            Цитата: sabotage
            Так что "не все так однозначно"
            KaPToC
    2. BlackMokona Вчера, 21:25
      Причины закрытия рельсотрона опубликованы, не удалось в проектные сроки получить требуемые ТТХ. Слишком низкая скорострельность.
      И так выдано 4,9 миллиарда. В результате появилось две корпорации общей ценой в 70 миллиардов. Неплохой выхлоп. Я уже не говорю, что на эти деньги деньги десяток раз слетал Дракон к МКС, вывели на орбиту развед спутник, X-37B и тд Т.е 4,9 миллиарда могли бы уйти только на оплату услуг ULA , с их 210 миллионов долларов за пуск не считая цены грузовика
      BlackMokona
  25. Ментат Вчера, 18:40
    Цитата: Вадим237
    У нас тоже, Роснано, во главе с Чубайсом, делает некие телодвижения ,за счёт госсубсидий, только вот, в отличии от Маска, у этого на выходе, сплошной ноль.

    Да неужели? Эмм, взрослый человек, а вы в курсе вообще что такое Чубайс? То что вы не в курсе закулисных движений по данному персонажу, очевидно, этого никто из «простых смертных» не знает, но общеизвестные вещи вы за каким занятием пропустили?

    Чубайс — порождение Йеля и инструкторов-американцев из 90-х. Почему оно не пошло по траектории Ходорковского? Если вам интересно, попытайтесь разобраться.
    Ментат
    1. Вадим237 Вчера, 19:46
      Да нафиг он мне нужен - интересоваться ещё.
      Вадим237
  26. Ментат Вчера, 18:51
    Цитата: voyaka uh
    "CEO of the Murray Energy Corporation – America’s largest coalmining company"///

    Ну, да директор крупнейшей УГОЛЬНОЙ компании Америки, для которой электро-революция
    Маска - смерть его отрасли и его собственных прибылей , наехал на него. smile

    Вам бы кругозор расширить. Не понятно, по каким причинам, но вы не в курсе элементарных вещей. На сегодня электричество добывается в подавляющем объёме за счёт сжигания ископаемого топлива.
    Так что «электрическая революция Маска» питается аккурат от теплоэлектростанций, сжигающих тот самый уголь (а также мазут и газ).
    Электрическая революция наступает не потому, что выпрыгнул какой-то пацан и закричал: «А давайте все авто будут электрическими!!» И вот прямо объявил лютую смерть этим своим могучим пацанским криком всем нефтяным, угольным и газовым магнатам (они аж есть теперь не могут!) — революция наступает в связи с грядущим прорывом в способах массовой генерации электроэнергии.
    А ваши представления о революциях, масках, клоунах, на которых эти маски напялены, и окружающей действительности нуждаются, имхо, в расширении.
    Ментат
    1. Вадим237 Вчера, 19:49
      Тут Локхид Мартин рвёт и метит, что к 2023 году создаст работающую модель термоядерного реактора - вероятно Маск ждёт этого.
      Вадим237
    2. BlackMokona Вчера, 21:17
      Маск ещё активно солнечные панели производит и продаёт
      BlackMokona
    3. voyaka uh Вчера, 22:57
      «электрическая революция Маска» питается аккурат от теплоэлектростанций/////

      Нет, конечно. Маск планирует вырабатывать электричество солнечными батареями и
      аккумулировать его в батареях. И то, и то - собственного производства.
      Всегда рад расширить Ваш кругозор smile
      voyaka uh
      1. KaPToC Вчера, 23:17
        Цитата: voyaka uh
        Всегда рад расширить Ваш кругозор

        Расширьте свой кругозор по вопросу какие ресурсы тратятся на производство этих солнечный батарей и через сколько тысяч лет они себя окупят.
        KaPToC
  27. rocket757 Вчера, 19:31
    Не экономично. Пока не изобретут новые двигатели, топливо или ваще новые принципы откроют, заменить одноразовые ракеты полностью не смогут.
    rocket757
  28. ТОР2 Вчера, 21:11
    По словам генконструктора, это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект по ее созданию был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен
    Завтра за лужей возвращаемый гальюн запустят, тоже в подобную гонку ввяжемся. Неплохо бы посмотреть на собственные разработки загубленные разного рода деятелями не умеющими смотреть в будущее. А ведь разрабатывая изначально чисто военный проект "Спираль" Лозино-Лозинский неоднократно отмечал - у этого проекта есть гражданское будущее.

    Роль первой ступени выполняет транспортный самолёт и не нужно устраивать цирк с возвращаемой ступенью. К тому же как определить пригодность двигателя к повторному полёту? Явно не визуально. Расходы на частичную разборку и сборку двигателя, замену некоторых деталей + топливо на возвращение ступени. Почему то не верится в рентабельность этой идеи.
    ТОР2
    1. BlackMokona Вчера, 21:18
      У США есть РН воздушного старта Пегас, самый дорогой кг на орбите, Фалькон-9 даже в одноразовой цене самый дешевый кг на орбите
      BlackMokona
      1. ТОР2 Вчера, 21:43
        со слов зам. главного конструктора НПО "Молния"
        https://youtu.be/L-76nBuxl9c?t=2118
        ТОР2
        1. sabotage Вчера, 23:22
          Цитата: ТОР2
          со слов зам. главного конструктора НПО "Молния"
          https://youtu.be/L-76nBuxl9c?t=2118

          Да он ничего не шарит в экономике. Он же конструктор!
          sabotage
  29. Ментат Вчера, 22:54
    Цитата: sabotage
    На вскидку. Tesla установит промышленные аккумуляторы Powerpack для хранения электроэнергии, вырабатываемой гибридной, солнечно-ветровой электростанцией в Австралии.
    https://hightech.fm/2017/10/23/worlds-first-solar
    -wind

    Эта новость у угольного магната должна вызвать поджечь кресло. Так что "не все так однозначно"

    Не будьте настолько наивным и падким на болтовню шоуменов. Несмотря на всё бла-бла вокруг солнечной энергетики Австралии, производство электричества в Австралии обеспечивается до 85% сжиганием угля, остальное — сжиганием газа и производных нефти, и только несколько процентов приходится на возобновляемые источники энергии. По оценкам специалистов в Австралии ситуация будет таковой ещё ближайшие 40 лет.
    Так что очередное пиар-шоу от Маска с австралийскими супер-батареями может напугать угольных олигархов только смертью от икоты от дикого хохота.
    В мировой энергогенерации всё абсолютно однозначно на текущий момент. Однако, есть очень серьёзные проблески и положительные сигналы от команды ITER, поэтому, а не потому что какой-то маск-фигаск что-то там заявил, все начали лихорадочно готовиться к потенциальному «выстрелу» термояда и соответствующему удешевлению и росту генерации электроэнергии в странах-обладательницах технологии.
    Ментат
    1. sabotage Сегодня, 00:19
      Вот будь я угольным олигархом я бы по поводу сокращения продаж каждой тонны угля кирпич бы откладывал. Потому как рынок общий и его сокращение что от газа, что солнца бабла не несет. А оценки специалистов можно отправить в утиль. Его точность 0 целых ноль десятых.

      И мы удаляемся от темы: можно ли считать заявления прямого конкурента на энергетическом рынке объективными или стоит отнести их к спекулятивным, с учетом того, что все конторы торгуются на биржах и поливание друг друга грязью несет кому-то очевидную выгоду?
      sabotage
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