В РФ возобновлена разработка многоразовой ракеты

Наша разработка – ракета-носитель "Корона" – в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту,

Российский Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева (ГРЦ) разрабатывает ракету многоразового использования, передает Лента.ру сообщение генерального конструктора предприятия Владимира Дегтяря.По словам генконструктора, это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект по ее созданию был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен.Он отметил, что на сегодняшний день в США уже отработана технология мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования.сказал Дегтярь.ГРЦ – один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. С 1992 по 2012 год предприятие вело работу над «Короной», в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Затем проект заморозили из-за отсутствия финансирования.Напомним, на первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX установлено оборудование для ее возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу. В дальнейшем ступень может быть использована для повторного старта.Кроме того, в декабре американская компания Blue Origin испытала многоразовую систему New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы были признаны успешными.