12:43 04 января

Беспорядки в Иране спровоцированы чтобы начать очередную войну

Вспоминается старый, ещё советских времен анекдот, который ходил в среде сотрудников спецслужб. Когда, при встрече советского и американского разведчиков в баре нейтральной страны, они начали хвастаться успехами собственных ведомств. И выходило так, что советская разведка все-таки переиграла американскую. И тогда американец припомнил Чили. "А помнишь как мы вас в Чили?". "В Чили? А это когда было?". "В сентябре 1973-го"..."Ааа. Так мы в это время на картошке были".

Беспорядки в Иране спровоцированы чтобы начать очередную войну


Примерно такая же ситуация наблюдается сегодня. Мы, радуясь новогодним праздникам и пожеланиям, совершенно не смотрим вокруг себя. Мир как-будто застыл в наших глазах. Праздник же.


А мир живет. И, как бы это не было обидно нам, активность проявляется в тех местах, в которых у нас появились некоторые внешнеполитические успехи. В частности в Иране.

Не секрет, что сегодня внутриполитическую ситуацию в этой стране усиленно раскачивают не только местные радикалы, но и уже набившие оскомину западные лидеры и подчиненные им спецслужбы. Даже не надо упоминать того, кто стоит во главе всей этой банды "борцов за права людей на собственный выбор". Любому, кто хоть как-то знаком с ситуацией, понятно, что во главе "борцов", как в прочем всегда, США.

"Народ Ирана, наконец, действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые президент Обама так глупо давал им пошли террористам и в их "карманы". А у народа мало еды, высокая инфляция и отсутствие прав человека. США наблюдают!".

Особенно цинично слова президента Трампа звучат после того, что менее года назад народ Ирана на демократических выборах, кстати признанных таковыми и в США, избрал Рухани президентом.

Как и следовало ожидать, в поддержку позиции американского президента выступили уже и европейские политики. Вроде премьера Великобритании. Думаю, что и другие не откажутся от возможности в очередной раз "лизнуть великую демократию" в одно место. Увы, но в мире сегодня не так много государств, которые могут вести самостоятельную внешнюю политику.

Сегодня необходимо рассмотреть ситуацию в целом. Кто и зачем сегодня дестабилизирует регион. Печально, но список государств, которые хоть что-то могут решать в регионе не так велик. Израиль, Иран, Саудовская Аравия, частично Турция. Плюс Россия и США на правах основных победителей терроризма.

Иран сегодня распространяет свое влияние в Сирии, Ираке и Ливане. При прочих равных, именно эти страны сегодня входят в сферу интересов Ирана. И по политическим, и по экономическим мотивам. И именно эти страны сегодня стали реально опасны основному конкуренту Тегерана-Израилю.

Ирак после усиления влияния Ирана внутренне разрывается. Сунниты северо-западных территорий уже в открытую говорят о возможности возникновения религиозной войны в этой стране. Такую позицию, естественно, поддерживает Саудовская Аравия. Именно эта страна является суннитским центром региона.

Открыто выступить против Тегерана сунниты не могут по ряду причин. А вот "прикусить" по мелочам способны. Понятно, что ещё год-два назад даже представить такую ситуацию было невозможно. Однако, сегодня мы видим, что некоторые молодые принцы, в частности наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, прямо говорят о необходимости свержения режима в Иране. Более того, периодически звучат обвинения в агрессии со стороны персов.

А вот теперь пора посмотреть на позицию ещё одного игрока. Игрока, судьба и жизнь которого во многом зависит от региональной безопасности. Парадокс, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который славится своим негативным отношением в Ирану, молчит. Более того, он даже призвал израильских политиков воздержаться от комментариев по ситуации в Тегеране.

Не знаю что это. Политическая мудрость или дальновидность. Но то, что Нетаньху прекрасно понимает, что режим в Тегеране устоит и свернет шею всем этим протестующим очевидно. Как и то, что Иран может поддержать стремление некоторых политиков и военных в Сирии по возвращению Голанских высот в случае враждебной позиции Израиля. Некоторые аналитики вообще говорят о возможности внезапного удара именно Ирана. Иран может стать детонатором большой войны.

Возможность войны израильтяне вынуждены учитывать всегда. Но если раньше, до сирийских событий, ситуация была более или менее предсказуема, то сегодня она достаточно не благоприятна для Тель-Авива. Дело даже не в армиях Сирии и Ирана. Дело в изменении общей ситуации в регионе. Кто может предсказать действия Турции и России в случае начала войны? Ввяжутся ли США открыто в войну? Как поведет себя НАТО? Вопросы без ответа...

Однако, в Израиле все-таки есть политики, которые согласны рискнуть собственной безопасностью и даже безопасностью своей страны ради смены режима в Тегеране. Не смотря на рекомендации премьер-министра, министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби заявил, что беспорядки в соседней стране организовали те, кто "мужественно рискуют своей жизнью в стремлении к свободе".

Как видите новый год не только не принес разрядки напряженности в регионе, но и, наоборот, усилил опасность начала военного конфликта. Те, кто финансирует и поддерживает беспорядки в Тегеране, очень не хотят наступления мира. И рассматривают войну как единственную возможность сохранения собственного влияния на региональные государства. Разделяй и властвуй. Древний, но все ещё работающий принцип политиков.

Сторонников войны часто в СМИ называют ястребами. У меня же все больше и больше усиливается отношение к таким политикам как к грифам. Или гиенам и шакалам. Пусть дерутся орлы. Пусть дерутся волки. Пусть дерутся львы. А плодами этой драки будут пользоваться гиены, шакалы и грифы. Мир управляемый падальщиками...
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 21

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  1. dsk Сегодня, 06:05
    "Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Али Джаафари заявил о том, что смута в городах Исламской Республики закончена. Об этом говорится в заявлении военного, опубликованного в среду агентством Fars. "Наши враги должны знать - военные угрозы или угрозы безопасности против Ирана не сработают", - сказал Джаафари. По его словам, сегодня Иран может объявить об окончании смуты в стране и поражении мятежа."(Телеканал "Царьград"04:00.,04.01.18)
    dsk
    1. Deniska999 Сегодня, 10:52
      Собственно, вариант того, что эти бунты были подняты самим народом, никто уже не рассматривает. А насчет окончания мятежей генерал ох как поспешил.
      Deniska999
    2. xetai9977 Сегодня, 12:17
      "В Иране произошла очередная попытка "цветной революции"
      Хватит видеть в каждом проявлении народного недовольства чью-то руку! Вы хоть бывали в Иране? Знаете нужны и чаяния народа? Какие проблемы у них,знаете? В Иране очень жёсткая диктатура, всякое свободомыслие пресекается на корню. Совет мулл решает,кому можно выдвинуть свою кандидатуру в какой-то избираемый орган, а кому нет. Национальные меньшинства лишены всяких прав на обучение на родном языке...Можно долго продолжать! Если персы против США, то это не означает, что они кому-то друг и они белые и пушистые! Если народ протестует, то значит есть тому причины! И очень веские, раз поднимаются уже не первый раз!
      xetai9977
  2. Razvedka_Boem Сегодня, 06:13
    Думаю Иран в случае внутренней угрозы, жестко разберется с "возмутителями спокойствия", без оглядки на Запад.
    Razvedka_Boem
  3. Одиссей Сегодня, 07:32
    В Иране действительно произошла очередная попытка "цветной революции" с характерными для нее родовыми признаками.
    1) Отсутствие политического субъекта борьбы (что характерно для настоящей "классической" революции),как, к примеру, партия большевиков у нас в 17-м,ну и.т.д.Это приводит у тому,что у такой революции полностью отсутствует созидательный политический проект,причем неважно какой -социалистический,буржуазный,любой.Но с другой стороны с такой цветной революцией очень трудно бороться поскольку нет никакого "центра" по которому можно было бы ударить,управление процессом носит сетевой,а не иерархический характер.
    2) Отсутствие явно выраженного социального субъекта борьбы.То есть,не буржуазия против аристократии,или пролетариат против буржуазии,а борьба ведется с помощью толпообразования из разных пластов общества связанных только сиюминутными лозунгами "против".
    3) Используются противоречия или раскол в верхах общества,при этом часть "элит" выступают как временные попутчики демонстрантов.
    4) Демонстранты получают внешнею поддержку от "мирового центра силы",то есть от Запада.
    К счастью, Иран не Украина,а намного более устойчивое и сильное гос-во,разрушить его США/Израилю, несмотря на все их отчаянные попытки, намного сложнее.Однако следует признать,что этот удар Иран пропустил,попытка мятежа стала неожиданной и не была купирована,что привело к тяжелому кризису.
    Суть вопроса в том,что помимо внешнего давления в Иране есть острейшие внутренние противоречия,которые не решить простыми ссылками на "происки врагов".Тут уж надо им самим их решать.
    Одиссей
    1. Стирбьорн Сегодня, 10:22
      Ну а вариант просто народного бунта не рассматриваете? Насколько я слышал народ там очень бедно живет, а руководство Ирана очень много тратит денег на поддержку шиитов в Сирии, Йемене и Ираке. Да к тому же, поток гробов убитых "добровольцев", обратно ожесточает людей hi
      Стирбьорн
  4. svp67 Сегодня, 07:45
    . И, как бы это не было обидно нам, активность проявляется в тех местах, в которых у нас появились некоторые внешнеполитические успехи. В частности в Иране.
    Если кто то считает, что власть в Иране падет, то он жестоко ошибается. Когда то это конечно может произойти, даже обязательно произойдет, но не сегодня. У властей Ирана достаточно сил и средств этому воспрепятствовать. Главное у них есть политическая воля. Но на что надо сильно обратить внимание, так это на то, кто сейчас является основной силой протеста, а это молодые люди в возрасте от 16 лет. Наше руководству пора бы то же очень ПРИСТАЛЬНО обратить на них внимание и заняться ими. И в конце концов спросить с Министерства Молодежи об эффективности затраченных государственных средств. А то получается, что Министерство Обороны больше заинтересованно и делает в этом направлении, хотя это далеко не его профиль.
    svp67
    1. Лекс. Сегодня, 08:33
      Вса протесты начинаются с социальных сетей Фейсбук ит ,д посмотрите на Рамблер туда заходят на ветку заподенцы должна же быть цензура я не думаю что в сша что то подобное есть
      Лекс.
  5. профессор Сегодня, 07:46
    А вот теперь пора посмотреть на позицию ещё одного игрока. Игрока, судьба и жизнь которого во многом зависит от региональной безопасности. Парадокс, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который славится своим негативным отношением в Ирану, молчит. Более того, он даже призвал израильских политиков воздержаться от комментариев по ситуации в Тегеране.

    Я уже перестал удивляться когда бездарные руководители страны обладающей колоссальными запасами углеводородов доводят экономику до краха, загоняют народ в бедность и когда этот самый народ выходит на улицы и говорит "Досель", то эти руководители ВСЕГДА винят внешние силы "старающиеся раскачать нашу стабильность". Так было в Венесуэле где уже реальный голод, так сейчас происходит в Иране.
    Эй, персы. Посмотрите сначала ка ваш собственный народ живет, а уж потом ищите виновных за рубежом. Санкции с вас сняли, а цены у вас растут каждый день. Какого спрашивается? Где деньги, Зин?

    Те, кто финансирует и поддерживает беспорядки в Тегеране, очень не хотят наступления мира.

    Конечно, как же сами иранцы могут вдруг возмутиться беспросветностью?

    А можно было бы не писать статью собранную из клише, а сделать взвешенный анализ. Например написать чего же хотят митингующие. Каков их социальный срез. Минус статье? negative
    профессор
    1. avt Сегодня, 10:32
      Цитата: профессор
      Конечно, как же сами иранцы могут вдруг возмутиться беспросветностью?

      Могут , особенно когда на бабки в ,,пирамиде" попадают. Собственно мы в России это с МММ проезжали и даже эти лохи на бабки кинутые Мавроди в Думу депутатом избрали. Но тогда ЕБН всех общечеловеков устраивал и мутить никто ничего не стал - побухтели и разошлись.Это к вопросу
      Цитата: профессор
      Каков их социальный срез.

      Ну а кто конкретно их качнул в соцсетях , так это не к сайту , это у спецов своих спросите , ну хотя бы тех кто эти сети отслеживает. Однако интересно другое - явно попробовали качнуть какую нибудь ....,,шафрановую весну" , а уж ваши , USы, или сауды , не суть важно. Главное то , что не смотря на типа ,,либеральное",,,прозападное" правительство в Иране, там явно не Горби при власти. Слёту иранский Тянь ань мынь устроили.С последующим массовым митингом на камеру в поддержку правительства.Чем всё это закончится ? Ну так ,,Только когда все умрут, только тогда закончится Большая Игра".
      avt
      1. профессор Сегодня, 11:11
        Цитата: avt
        Могут , особенно когда на бабки в ,,пирамиде" попадают. Собственно мы в России это с МММ проезжали и даже эти лохи на бабки кинутые Мавроди в Думу депутатом избрали. Но тогда ЕБН всех общечеловеков устраивал и мутить никто ничего не стал - побухтели и разошлись.Это к вопросу

        Сколько Вы слов однако написали, но ни одного о реальном экономическом положении иранской молодежи.

        Цитата: avt
        Ну а кто конкретно их качнул в соцсетях

        Вы прям как дети. Ну попробуйте "качнуть" Израиль в соцсетях. Ничего у Вас не получится так как мы и на выборах решаем свою судьбу и на демонстрации ходим почти еженедельно. И самое смешное никто не обвиняет в организации демонстраций иностранные спецслужбы. Еще раз: у бездарных руководителей ВСЕГДА виноваты внешние силы.
        профессор
        1. мерцание Сегодня, 12:39
          " ...мы и на выборах решаем свою судьбу..."
          lol Да уж! На выборах вашу судьбу решает американская элита. Беда Израиля в том, что он не суверен. Радость Израиля в том, что ТОТ кто управляет им ценит его, правда, пока ценит ... а когда придет время бросит его в топку войны за свои интересы. К бабке не ходи.
          мерцание
    2. To be or not to be Сегодня, 11:11
      Правильно .товарищ.Профессор..Все что намекает на Израиль баним или в минус
      А если серьезно .? .
      Персы в результате войны в Сирии больше всего выиграли и укрепили свои позиции на БВ .Становятся ведущей региональной державой, без мнения которой не будет решаться ни один вопрос в том регионе
      Иран строит постоянную военную базу в Сирии в 14 километрах к югу от Дамаска и в 50 километрах от границы с Израилем, сообщает Би-би-си..
      Впервые нахождение иранских военных формирований в Сирии позволило Ирану выйти на Средиземноморье Теперь надо готовит Цахал к другим формам веления вооруженной борьбы и с более серьезным противником
      Заявление Президента США о переносе Посольства США в Израиле в Иерусалим .. без конкретных действий только спровоцировало мир против этой идеи ..Что и подтвердило голосование на генеральной ассамблее ООН.не смотря на угрозы со стороны должностных лиц Америки
      А тут как раз и бедные в Иране вспомнили о своей бедности . wink
      To be or not to be
  6. Strashila Сегодня, 08:11
    Ни чего нового... США всегда поддерживает свою агентуру.
    Strashila
    1. Лекс. Сегодня, 08:27
      И не только сша все страны так делают
      Лекс.
      1. Strashila Сегодня, 08:35
        Но только при поддержке США своей агентуры всегда имеются погибшие... среди агентуры, вот такая закономерность.
        Strashila
    2. To be or not to be Сегодня, 11:21
      Ив случае провала идут по отработанной схеме (ничего нового)

      Постпред США при ООН Никки Хейли. Мы созовем экстренные сессии в Нью-Йорке и Совете по правам человека ООН в Женеве, заявила Хейли. По словам Хейли, заседания будут созваны в ближайшие дни.

      По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у Вашингтона есть большой опыт разгона протестных акций Хейли расскажет, как "зачищался" Фергюсон


      «Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter
      Хейли все занималась миром и безопасностью в Сирии теперь беспокоится о мире, безопасности и свободе в Иране.» Пушков: "Мир и безопасность в Иране" для США означают смену режима
      To be or not to be
  7. Геркулесыч Сегодня, 08:45
    Автору на заметку -режим, и тем более диктаторский в сша, или вна укроине, а в Иране законно избранный президент!
    Геркулесыч
  8. Бивень Сегодня, 10:16
    Нетаньху прекрасно понимает, что режим в Тегеране устоит и свернет шею всем этим протестующим очевидно.

    Это первый звоночек...Израиль , просто так от Ирана и Сирии не отстанет ,все ресурсы мировые и рычаги задействуют! Держись Иран, Россия поддержит..
    Развал государства изнутри, эти схемы у них отработаны..А потом кровавый хаус и ограбление !
    Бивень
  9. Дроздов Сегодня, 10:34
    хорошая статья,эмоциональная...
    по гегемону из-за лужи давно саван плачет,усыпанный зелёными фантиками
    Дроздов
  10. Немезида Сегодня, 12:17
    КСИР выбросил США из Ирана и США жаждут реванша...Это понятно...
    Немезида
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