14:03 06 января

Немецкие политики видят единую Европу под Германией?

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в своём новогоднем обращении призвала соотечественников и всех европейцев «работать активнее, чем когда-либо, чтобы сохранить единство сообщества». Годом ранее бундесканцлерин желала немцам сохранять оптимизм. Это пожелание было следствием тяжёлого кризиса с мигрантами и ожидающимися выборами в Бундестаг. Теперь, несмотря уже на другой кризис – правительственный, Меркель настраивает немцев на работу вместе со всей Европой.

Немецкие политики видят единую Европу под Германией?


Грёзы о Соединённых Штатах Европы


Комментаторы германских социальных сетей на этот раз не отказали себе в удовольствии резко покритиковать своего многолетнего канцлера. Ей припомнили все кризисы последних лет, расколовшие немецкое общество. На странице канцлера в Facebook актриса Silvana Heißenberg опубликовала набравший сотни лайков пост: «Вы самая презираемая и криминальная федеральный канцлер, которую немецкий народ когда-либо вынужден был терпеть».

Такую резкость оценок местные СМИ объясняют возросшими в последнее время центробежными настроениями немцев, проще говоря, ростом числа евроскептиков и националистов. На недавно прошедших выборах в Бундестаг они проголосовали за правые партии. Главным бенефициаром возросших националистических настроений немцев стала партия «Альтернатива для Германии», занявшая по итогам голосования третье место.

Настроение этих людей выразил другой посетитель странички Меркель в Facebook – Patrick Brandl. «Не парадоксально ли, – пишет Brandl, чей пост набрал почти 500 лайков, – когда канцлера Германии освистывает родной немецкий народ, а хвалят всякие сирийцы, румыны и компания. О чем это говорит? Очевидно о том, что канцлер управляет не той страной».

На первый взгляд, германский политикум занимает диаметрально противоположную позицию по отношению к критикам Меркель. Он последовательно выступает за дальнейшую евроинтеграцию. 8 декабря лидер второй по значимости в стране – Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц даже предложил создать к 2025 году Соединённые Штаты Европы.

«Я предлагаю европейский конституционный договор, который образует федеральную Европу, — сказал демократ Шульц и добавил. – Договор будет представлен государствам-членам ЕС для ратификации, и те, кто откажется от него, автоматически должны будут покинуть блок». Такая вот почти принудительная интеграция по Шульцу.

Многие в Германии отнеслись к ней с одобрением. Это зафиксировала британская компания YouGov. Она по горячим следам выступления Мартина Шульца провела опрос отношения европейцев к новой концепции германского политика. По данным исследования, примерно треть немцев согласились с федерализацией Европы.

Близки к ним по настроению французы. Во Франции идея Шульца понравилась 28% опрошенных YouGov. Остальные европейцы были более сдержанны, если не сказать, скептичны. В Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Великобритании создание СШЕ поддержали только 10-12% участников опроса.

Проект Шульца резко отвергло большинство финнов (56%) и норвежцев (55%). Настроение этих людей можно понять из комментария, который дал корреспонденту RT директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По мнению эксперта, есть опасность, что более глубокое объединение Европы превратит её в одну большую Германию.

«Шульц хочет, чтобы все согласились с новой Конституцией, – отметил Журавлёв. – А что это будет означать? Единая Конституция — это, в конечном счёте, единое правительство, избираемое во всей Европе. Но мы понимаем, что промышленное превосходство Германии, превосходство германской экономики, бизнеса во многом будут определять, кого и как станут избирать».

Меж тем, немецкий истэблишмент в целом с одобрением отнесся к предложению Шульца. Потому в новогоднем поздравлении Ангелы Меркель он увидел нацеленность как раз на такую интеграцию Европы, которая бы усиливала германские позиции. Круг замкнулся. Критики Меркель и её сторонники, выступая с разных политических позиций, выразили по сути настоящее настроение немцев – ориентироваться не на европейские, а на свои национальные интересы.

От кого Германия черпает свои силы?

Для Европы это не новость. Не случайно президент Чехии Милош Земан увидел в предложении Шульца угрозу единству в ЕС и подчеркнул: «Никто не нанёс идее европейской федерализации большего ущерба, чем Мартин Шульц этим своим заявлением». Земан имел ввиду тезис Шульца об автоматическом исключении из СШЕ членов Евросоюза, не согласных с «европейским конституционным договором».

Президент Чехии – давний оппонент немецких политиков. Компанию ему составляют лидеры Польши, Венгрии, Греции и даже стран Прибалтики, недовольных планами строительства балтийского газопровода. Периодически этот круг критиков немецкой политики в ЕС расширяется. Причиной тому неприкрытое давление Берлина на принятие решений сообществом.

Если раньше выгодные ей решения Германия проводила «через тихие консультации», то теперь она это делает с помощью громких заявлений и активной работы немецких СМИ. Яркий пример тому – «принуждение» членов ЕС к квотам на мигрантов, которых в надежде на повышение трудового потенциала собственной страны пригласила в Европу сама Ангела Меркель.

Это доминирующее положение Германии закономерно объясняют мощью её экономики. Немцы и вправду много получили от расширения европейского рынка. Они продвинули свой бизнес по континенту с заметной выгодой. Ведь германская экономика на 30% – экспортная. Причем, тут дело не только в вывозе из страны продукции известных в мире машиностроительных или электротехнических компаний. Их доля не так велика в экономике Германии. Здесь доминируют услуги, составляющие до двух третей ВВП. Они – главный предмет германского экспорта в страны европейского содружества.

Речь, понятно, не о починке обуви или ремонте квартир. Услуги в германской экономике держатся на трёх китах – банковско-финансовой системы государства, торговле и транспорте. В центре этой композиции – Deutsche Bank, Dresdner Bank и Commerzbank, включающие в себя коммерческие и ипотечные банки, инвестиционные, страховые и лизинговые компании, специализированные консультационные фирмы и т.д.

Вся эта радость рухнула на европейские головы, мощно продвигая по ЕС немецкий бизнес, включая средний и мелкий. Не забыли в банках и о своих национальных партнёрах по «услугам». Достаточно вспомнить торговую компанию Metro AG из Дюссельдорфа, с помощью немецкого капитала щедро рассыпавшую свои супер- и гипермаркеты по всем европейским странам.

Со временем германский бизнес стал контролировать инвестиционные проекты, рынок финансов и услуг во многих странах Евросоюза и даже влиять на кадровую политику в местных компаниях. В сухом остатке – положительное сальдо торгового баланса в пользу Германии. В 2016 году оно составило по странам ЕС более € 75 миллиардов (экспорт на € 707,9 млрд. против импорта на €632,5 млрд.).

Что показывает эта арифметика? Прежде всего, то, что немецкий бизнес планомерно обескровливает экономики соседей по ЕС. Германское сальдо 2016 года больше, например, чем ВВП Болгарии и Латвии за тот же период. Получается, за год ФРГ фактически «проглатывает» две малых страны содружества. В ушедшем году немецкие аппетиты только выросли. По предварительным оценкам, положительное торговое сальдо между Германией и ЕС увеличилось на 5 процентных пунктов.

Такое положение не способствует укреплению единства в Евросоюзе. Новые планы немецких политиков лишь подливают масла в огонь раздора. Ведь эти планы сегодня можно рассматривать, как попытку немцев закрепить свою гегемонию в ЕС, придать ей новый структурный характер с помощью наднационального правительства федеральной Европы.

Ради этой цели, действительно, надо «работать активнее, чем когда-либо», как и призвала в своём новогоднем обращении Ангела Меркель. Согласятся ли европейцы с этим призывом действующего руководителя Германии? Ответ мы узнаем уже в наступившем году…
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 28

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  1. 210окв Сегодня, 06:00
    Можете забрать к себе всю северную Африку вместе с Ближним Востоком..Израиль научит вас Германию любить..А не все гуано вокруг..
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:17
      Немецкие политики видят единую Европу под Германией?
      оживают мертвецы...?
      андрей юрьевич
      1. лысова Сегодня, 07:08
        Андрей Юрьевич, доброе утро . А правильно мысль ухватили. Когда читаешь читаешь, наворачивается мысль - что то знакомое напоминает. А к концу статьи, всё встаёт на своё место. Пускай и будет так - пока нам выгоден бардак в ЕС, Но до определённого момента.
        лысова
    2. сибиралт Сегодня, 06:51
      Пока что Меркель - и.о. канцлера. Но будет ли им еще тот вопрос. Мало будет, Эрдоган ей еще беженцев подкинет. lol
      сибиралт
      1. Vard Сегодня, 09:03
        Похоже немкам нравятся ядреные мужички с ближнего востока... Иначе они бы давно Меркель выкинули...
        Vard
      2. лысова Сегодня, 11:18
        То про что мы с Андреем говорили (ситуацию Меркель делает , как при Гитлере ) - она не доживёт, а нам просто выгоден бардак в ЕС, по доходам в казну. Она своё отжила, но неважно кто там дальше будет - Германия всёравно подойдёт к тому порогу и опять нож в спину. Только сейчас ядерное оружие и и как в те года не получится.Мы всёравно будем торговать с кем захотим в Европе. А Германии это не понравится и опять война хоть в Болгарии, да хоть где. Так в определённый момент, Германию нужно будет нагнуть. Ну а Америка с Англией по боку - хотят дружить - пожалуйста. Нам нужен бардак В Европе - Германия теперь их долго приручать будет из за беженцев, а мы будем спокойно торговать с кем хотим. Тем более Германия у нас на крючке из за северного потока - это ж какая прибыль ей пойдёт - Америку кинет.
        лысова
  2. апро Сегодня, 06:13
    Альтернативы Евросоюза нет.это понимал Карл Великий.Наполеон.и еще некоторые деятели.Евросоюз прямой наследник Римской империи.и не важно кто во главе Рим.Париж или Берлин.сама система европейского права и экономического базиса едина на всем европейском пространстве.
    В противовес пиратской англосасконской системе индустриальная инновационная европа должна быть единой.какова роль сегодняшней россии в этой системе?да наверное никакая.россия ничего не может предложить европе и сама во многом зависима от англосаксов.и реального противодействия этому не ведет.
    апро
    1. Vard Сегодня, 09:04
      Ключевое слово... Пиратской... Ни чего неизменилось с тех пор...
      Vard
    2. Тарелка Сегодня, 10:46
      А зачем что-то предлагать им? Даже если ваши и суждения и верны, то, может быть, нам сформировать что-то своё, отдельное от англосаксов и "индустриальной инновационной" Европы? На мой взгляд, у нас для этого есть всё, что нужно.
      Тарелка
    3. iouris Сегодня, 13:17
      Цитата: апро
      россия ничего не может предложить европе

      Ага. Кроме дешёвых газа, нефти, металлов, воздушного пространства, рынков сбыта и т.д. А без этого германский проект не сможет реализоваться.
      Карл Великий, Наполеон, и даже Гитлер действовали совершенно в иной исторической среде. Сегодня лозунг СШЕ устарел. На повестке дня СШ всего мира, а после этого конец. Полный и окончательный.
      Однако с тактической точки зрения СШЕ имеют смысл как промежуточный этап глобализации, на котором Германия удушает малые государства Евразии и выходит на прямой контакт с Китаем.
      А где в этой схеме РФ? Её нет. Фактическое существование РФ с точки зрения одних глобализаторов есть недоразумение, а с точки зрения других - тактическая проблема, требующая стратегического терпения.
      iouris
  3. лысова Сегодня, 06:59
    --- «Вы самая презираемая и криминальная федеральный канцлер, которую немецкий народ когда-либо вынужден был терпеть». --- Это конечно так. Но!!! То что она пытается подмять, под себя, всю Европу и внесёт в неё раскол, это для России выгодно. Там будет бардак - плюс эмигранты усилят его - ЕС должен быть слабым, правда Великобритания отошла. А Россия наоборот крепчает.
    лысова
    1. To be or not to be Сегодня, 10:39
      Может как раз наоборот-России нужен сильный .самостоятельный и предсказуемый ЕС. То .что сейчас с ЕС творят и политика между РФ и ЕС продукт третьей силы-США. которые свои проблемы решают за счет европейский "союзников"
      To be or not to be
      1. лысова Сегодня, 12:20
        США так запугало бедный ЕС - они даже думать разучились и делают се только во зло. А Германия у нас на крючке, из за северного потока. Они не побоятся кинуть штаты. А Меркель, какая бы она не была- думает на перёд и подомнёт однозначно всю Европу. Они долго воевать там будут и с эмигрантами тоже - нам это на руку - иначи нас просто сожрут со всех сторон. А ситуация такая же как с Гитлером Европа под Германией - мы вроди дружим с ней - территории делим - а нам раз и нож в спину. Короче нам нужен бардак в Европе - нам с югом сперва разобраться надо - как то так.
        лысова
        1. To be or not to be Сегодня, 12:44
          "А Германия у нас на крючке, из за северного потока."
          ..1 февраля 1970 года в конференц-зале эссенского отеля «Кайзерхоф» соглашения, подписанного министром внешней торговли Николаем Патоличевым и министром экономики ФРГ профессором Карлом Шиллером, о поставке природного газа из СССР в Западную Германию. ....Были подписаны три договора. СССР обязывался ежегодно поставлять в Западную Германию 3 млрд кубометров природного газа....
          Бардак в Европе нужен только США. Для этого они и Украину на дыбы подняли и организовали ..южный поток -2 М (мигрантский..). ..Удержать Европу в сфере своего влияния-основная цель США при этом все экономические расходы свалить на европейцев...( тут даже пошли на усиление своих оккупационных группировок и развертывание ненужных Европе стационарных систем ПРО ) ...
          По поводу крючка ...улыбнуло . . Европе дают комфорт ..Россия газ продает...не вв атмосферу же его спускать Рынок газа насыщен и сбыть его то же надо пошустрить
          To be or not to be
          1. лысова Сегодня, 13:03
            А СССР не существует и где теперь наша Украина, Белоруссия, Прибалтика и т.д. Германии придётся попрощаться с США . Там выше написано желание Германии подмять под себя ЕС и ЕС по очереди будут покидать эту лохань. А беженцы, нам всё на руку. Нам с Югом надо подумать что делать. Европе не до нас будет - если жить хотят. Америка вылетит рано или позно с Европы. Украина пока мешает - точнее матрасы толкают её на войну . Джавелины уже на складах - нам надо дать ДЛНР подобное, оно даже лучше, вчера смотрели все.- а оно так ибудет.
            лысова
  4. parusnik Сегодня, 07:35
    Такое положение не способствует укреплению единства в Евросоюзе. Новые планы немецких политиков лишь подливают масла в огонь раздора.
    ...Поэтому Британия и отскочила от ЕС из-за национальной гордости англосаксов..как-то находиться под экономической пятой Германии, не прилично...А остальным противопоставить нечего...
    parusnik
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:55
    «Вы самая презираемая и криминальная федеральный канцлер, которую немецкий народ когда-либо вынужден был терпеть».
    Хорошо отпостили старую фрау. С другой стороны хочется задать немцам вопрос - а, что же вы голосовали за нее (и ее партию) понимая все это?
    Немецкие политики видят единую Европу под Германией?
    Не выбили значит из их голов надежду на реванш.
    rotmistr60
  6. svp67 Сегодня, 10:17
    Немецкие политики видят единую Европу под Германией?
    И назвать эту "единую Европу" просто - Рейх...
    svp67
  7. andrej-shironov Сегодня, 10:34
    Чем слабее наши враги, тем лучше России. Вот только главные наши враги не там, а во власти.
    andrej-shironov
    1. Голован Джек Сегодня, 10:40
      Цитата: andrej-shironov
      главные наши враги не там, а во власти

      Отсюда до призыва "сдаться немцам и пить баварское, сосиськами заедая" - даже не полшага. Сильно меньше.
      Верной дорогой идете, ческазать yes
      Голован Джек
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:49
        Головастик, ты не представляешь как я по тебе соскучился! Вот сижу и пью с семьёй кофей с бутербродом и первая мысль: а как там голован? wink
        Твоя первая мысль относительно моего месседжа должна быть другой: а как нам поменять эту власть?
        andrej-shironov
        1. Голован Джек Сегодня, 10:55
          Цитата: andrej-shironov
          ты не представляешь как я по тебе соскучился

          Что-то я не припоминаю, чтобы с вами на брудершафт пил... ну, да ладно.
          Я по тебе - не соскучился, не напрягайся laughing
          Цитата: andrej-shironov
          а как нам поменять эту власть?

          Гондурас беспокоит?
          Не чеши - и перестанет yes
          Цитата: andrej-shironov
          Вот сижу и пью с семьёй кофей

          Ну, понятненько. Ты осьминог, наверное. В одной, гм... ноге - бутер, в другой - кофе... а остальные топчут Клаву laughing
          А еще ты крымчанка, и дочь офицера...
          Голован Джек
          1. andrej-shironov Сегодня, 10:58
            laughing Хамишь...значит нет у тебя аргументов против Кости Сапрыкина, это радует. Потому как не однократно писал, Путину стоит быть осторожней с такими защитниками. Кстати а ты чего подписи за самовыдвиженца не собираешь? Там ведь тоже деньги платят. Ааааа понимаю, там же работать надо, а ты не привычен к физическому то.
            andrej-shironov
            1. Голован Джек Сегодня, 10:59
              Цитата: andrej-shironov
              Хамишь...

              Не-а... еще "жизни" на тебя тратить... пхе negative
              Мотобот, блин laughing
              Голован Джек
              1. andrej-shironov Сегодня, 11:01
                wink А чего ж тогда тратишь? Кста, а у тебя хоть семья и дети есть? А то выглядишь как то одиноко.
                andrej-shironov
  8. михаил3 Сегодня, 12:34
    А что такое ЕЭС вообще? Что это за структура такая? Некое обьединение, которым рулит неизвестно кто. То есть известно - безликая и безответственная бюрократия. Такое положение долго продолжаться не может. Просто потому, что бюрократия не власть и не может быть ею. Бюрократия -инструмент.
    Будучи предоставлена сама себе, забирая себе всю власть бюрократия в темпе повторяет судьбу КПСС - когда функционеры всем командуют, получают жирный кусок за все достигнутые не ими победы и никогда не отвечая ни за какие провалы. Что ведет управляемую систему к неминуемой стагнации а затем к распаду.
    Европейцы прекрасно чувствуют (думать их отучили, но чуйка, используемая в бизнесе, как без нее?) к чему идет дело. И немцы, как умелые, организованные и вообще приспособленные ребята на уровне подкорки знают, что нужно Евросоюзу. Фюрер! Единая, крепкая, ведущая всех одной волей рука! Это точно спасло бы глупую структуру,ныне идущую к распаду. Но остальные тоже это чуют. И в принципе были б не против... только б фюрер был из них. А не из немцев.
    Все это старая, очень, очень старая история с известным финалом.
    михаил3
  9. vlad007 Сегодня, 13:28
    Германия превращается в главную дойную корову Евросоюза - будет помогать слабым странам дотациями. Умные англичане потому и свалили, что не хотят содержать за свой счет тех, кто не хочет работать.
    vlad007
  10. Лексус Сегодня, 13:54
    Меркель настраивает немцев на работу вместе со всей Европой.

    Знакомые призывы. Рейх 4.0?
    Лексус
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