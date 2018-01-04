12:49 04 января
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Корейская Олимпиада Васи Булкина

Корейская Олимпиада Васи Булкина


«Олимпийским спортсменам из России» посвящается.

- Внимание! Внимание! – выступающий постучал карандашом по стоявшему на столе графину, - Прошу тишины! Товарищи, мы сегодня собрались, чтобы разобрать личное дело нашего земляка Василия Булкина.
При этих словах сидевший в центре сцены на стуле молодой человек низко опустил голову.

- Но прежде чем мы приступим к прениям, предоставим слово нашему гостю товарищу Тюриной.
Полная пышногрудая женщина в спортивном костюме поднялась на сцену деревенского клуба и стала за трибуну.
- Товарищи! Вася Булкин – спортивный самородок, с раннего детства демонстрировавший поразительные спортивные способности: быстрый бег и невероятную прыгучесть.
- А как же, знаем, - сторож дед Пахом выпустил клуб самосадного дыма, - из колхозного сада бежит – хрен догонишь! И через любой забор с ходу перепрыгивал.

Женщина продолжала.
- Эти его задатки вовремя были замечены представителями спортивного движения, которые взяли Васю под свою опеку. Под моим чутким руководством Вася достиг высоких результатов, стал призером многих спартакиад и олимпиад.
- Ага, а пока он тренировался, мы колхозом ему на форму скидывались, его поездки на соревнования оплачивали, тренеров, да и его самого кормили – подал голос с места комбайнер Митюхин, - а он в ответ нам подстаканники привозил.
- Это не подстаканники, а кубки! – возмутилась Тюрина. – Они - свидетельства его спортивных побед! И кроме того, он прославлял вас, выступая на соревнованиях в майке с надписью «Тверская область, деревня Запрудкино, агрофирма «Заветы Ильича», рассказывал в своих интервью, как он любит свою родную деревню, уважает своих земляков, помните?
- Помним, - загудело собрание.

- Но потом этот «самородок»… - загремел с места бригадир механизаторов Быков.
- Товарищ! – попыталась перебить оратора Тюрина.
- Этот «самородок», - Быков своей глоткой «гасил» ор целой бригады, что ему одна женщина? – нашу майку снял, в интервью говорил, что ничего общего с нашей деревней не имеет, мол он сам по себе! Гражданин мира, блин! Забыл, сволочь, на какие шиши на свои спортивные сборы катался?
- Уууу, подонок, - загудела толпа.

- Товарищи! - закаленная в спортивных баталиях тренер не собиралась сдаваться, - таковы были условия соревнований! Поймите, Васю пригласили на международные состязания! Он не мог упустить такой шанс! У спортсмена жизнь только одна! Он шел к ним можно сказать всю свою жизнь!!!
- А чего он говорил, что колхозники все сплошь алкаши? И что ему стыдно за своих земляков? – закричала встав со своего места доярка Агафья.
-Ме… ме… меня заставили, - всхлипнул сидящий на стуле Булкин, - они сказали, что так надо… Иначе меня не допустят к соревнованиям…
- Значит, как жрать наш мед, так морда не лопалась. А тут вдруг стыдиться стал? – пасечник Егор смачно сплюнул на пол, - мало тебя драли, паршивца.

Тюрина подошла к сидевшему на стуле Булкину, встала за его спиной и положила руки ему на плечи:
- Вы не знаете, товарищи, с какими трудностями столкнулся на соревнованиях наш Вася. Расскажи им, не стыдись.
Вася начал вытирать слезы.
- Они заставляли меня просить прощения. Перед каждым состязанием становиться на колени и каяться: за убитых под Полтавой шведов, утопленных на Чудском озере немцев, расстрелянных под Бородино французов и загубленных в Московском Кремле поляков. За погибших японцев, на которых мы скинули атомную бомбу.
- Не понял? – удивленно протянул агроном Потехин, - ее же американцы скинули!
- Знаю. Но я все равно каялся.
- Говори все, не стесняйся – сказала Тюрина.
- Мне не позволили жить в отеле вместе с другими спортсменами. Поставили раскладушку возле общественного туалета. Сказали, что мое место возле параши. И приказали ходить по городу только в наморднике.
- И ты ходил?! – Пахомыч чуть не поперхнулся своей самокруткой.
- Я хотел завоевать медаль. Для вас всех. Она бы висела в Красном уголке нашей агрофирмы. Я потом всем бы сказал, что я очень люблю и свою деревню, и вас всех. Я бы обязательно это сказал – потом, – плакал Булкин.

- Так ты завоевал медаль-то? – робко подала свой голос доярка Василиса.
Вася не ответил, только опустил голову и зарыдал. Вместо него ответила тренер.
- Вася бегал быстрее всех. Прыгал выше всех. Но проклятые буржуины обманули его. Они сказали, что Вася во время тренировок принимал допинг - дышал неправильным русским воздухом и отобрали у него медаль.
- Две. Две медали, - всхлипнул Вася.
Толпа ахнула.

- Мы уже подали протест организаторам соревнований. Мы будем бороться. В следующем году мы снова поедем на соревнования и обязательно выиграем их. Правда, Вася? – Тюрина наклонилась к Булкину и тот закивал головой.
– А сейчас я обращаюсь к Вам с просьбой помочь Васе. Я думаю, мы должны возместить ему страшные истязания, которые ему пришлось пережить и за счет агрофирмы купить спортсмену Булкину, нашей спортивной гордости… Вася, чего тебе хочется?
- Новую машину, – прошептал спортсмен.
- Автомобиль марки «Лексус», - закончила спортивная наставница, - а также выделить сумму, для спортивной подготовки спортсмена Булкина за пределами России, во Франции или Германии, чтобы он дышал правильным воздухом. И тогда я уверяю вас, в следующем году мы обязательно возьмем первое место и привезем золотую медаль. Кто за это предложение, прошу голосовать, - закончила Тюрина и подняла руку.
В зале повисла тишина.

- А на фига нам нужна эта медаль? Может, лучше мы на эти деньги кинотеатр в деревне построим? – прервал тишину один из присутствующих мужиков.
- Детский садик, – возразила ему женщина.
- Спортивную площадку! – прозвучал юношеский голос.

- Вы не понимаете, товарищи! – загорячилась Тюрина, - Вася – очень перспективный спортсмен! Если вы не создадите ему условий для развития его спортивной карьеры, он может уехать за границу! У нас уже есть предложения. Вот прямо сегодня он сядет в самолет и улетит!

Гомон стих. Снова в зале повисла тишина.
- Кхм, - Пахомыч встал, бросил на пол самокрутку и затоптал ее сапогом, - Улетит, говоришь? Ну и перо ему в зад – для легкости.
Автор: Klim Podkova


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. тасха Сегодня, 05:59
    Не смешно.
    Или настроение у меня такое с утра. wink
    тасха
    1. 210окв Сегодня, 06:27
      Это не настроение....Это страна у нас такая.Без идеалов,без принципов.Перед глазками существа,которому очень жалко потраченные силенки на тренировки стоит одно бабло.
      Цитата: тасха
      Не смешно.
      Или настроение у меня такое с утра. wink
      210окв
      1. БЛОНДИН Сегодня, 10:50
        Нормальная у нас страна! Получше многих стран
        Улетит, говоришь? Ну и перо ему в зад – для легкости.

        А за статью спасибо! Автору
        А не смешно потому что серьёзнее уж куда?
        БЛОНДИН
      2. Dashout Сегодня, 10:55
        Стыд-позор! Поездка этих спортсменов (спортсменов "мира") просто официальное и признанное самой нашей страной унижение! Как можно? На прошлой олимпиаде поносили предательницу, донесшую про применение допинга. Ей МОК разрешил отделиться от команды РФ и выступить под белым флагом!, а сегодня вся команда отделилась от команды РФ и поехала выступать под белым флагом! Да пусть чиновники хоть заагитируются... Хоть бы ЦСКА отказались ехать!!!
        Люди без Родины...
        Dashout
  2. апро Сегодня, 06:04
    О чём пишуть...?...?Россия уже давно не колхоз.а передовое фермерское хозяйство.с дефективным собственником во главе.или нет крупный агрохолдинг с зарубежной регистрацией и офшорными счетами.или просто развалины колхоза.на выбор или всё сразу.
    Спорт сегодня это фабрика чеславия за госсчёт или налогоплательщиков.а оно нам надо?
    апро
    1. амурец Сегодня, 06:38
      Цитата: апро
      Спорт сегодня это фабрика чеславия за госсчёт или налогоплательщиков.а оно нам надо?

      Ну если правящей элите не надо, то нам тем более. Тем более Олимпийскому комитету РФ:
      "Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принес Международному олимпийскому комитету извинения за допущенные нарушения антидопинговых правил. «Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране», — сказал Жуков на заседании исполкома МОК во вторник, текст которого размещен на сайте ОКР."
      http://stockinfocus.ru/2017/12/06/zhukov-prines-m
      ok-izvineniya-za-dopushhennye-narusheniya-antidop
      ingovyx-pravil/
      «Двух мнений тут быть не может. Да, ОКР к этому не был причастен никоим образом. Но я извинился за это и считаю, что правильно сделал. Потому что отрицать этот нанесенный вред невозможно. Мы должны пережить этот тяжелый момент в истории нашего спорта, перевернуть страницу», — добавил Жуков. Далее: https://sport.rambler.ru/winter/38511503/?utm_con
      tent=rsport&utm_medium=read_more&utm_sour
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      амурец
    2. Alber Сегодня, 07:31
      Цитата: апро
      Спорт сегодня это фабрика чеславия за госсчёт или налогоплательщиков.а оно нам надо?

      Действительно! Нахрен нам их медали?
      Нехай ездят за свой счет на эти алимпиада.
      Сколько сочинская денег из бюджета собрала, а толку?
      Сейчас в заведомо никчемный ЧМ валят сотни миллиардов, как будто некуда потратить деньги.
      Alber
  3. Masya Masya Сегодня, 06:32
    Ну и перо ему в зад – для легкости.
    три пера!!!!
    Masya Masya
    1. Смог Сегодня, 08:51
      Цитата: Masya Masya
      три пера!!!!

      Жестко, Марина, но справедливо! good
      Мариночка! С наступившим!!!!! И доброго утречка! love soldier Как успехи в борьбе с салатами в Новогоднюю ночь? У меня примерно так как на картинке- laughing
      Смог
      1. Masya Masya Сегодня, 09:10
        Константин, приветик! love С наступившим!!!! love

        Цитата: Смог
        Как успехи в борьбе с салатами

        замерзли на балконе, за бортом минус 30!!!! lol
        Masya Masya
        1. Смог Сегодня, 09:19
          Цитата: Masya Masya
          за бортом минус 30!!!!

          Блин, у нас с точностью до наоборот . +2 сегодня с утра. Такая мерзопакостная погодка.........
          У кота "весенние" гонки начались. Домой приходит изредка, с диким взглядом, типа доложиться что живой, и назад
          Смог
          1. Masya Masya Сегодня, 09:48
            Моего с дивана не выковыришь... laughing
            Masya Masya
            1. Смог Сегодня, 09:53
              Цитата: Masya Masya
              Моего с дивана не выковыришь

              Дык кому Марин Фаберже то захочется отморозить? lol
              Смог
              1. амурец Сегодня, 11:36
                Цитата: Смог
                Дык кому Марин Фаберже то захочется отморозить?

                У нас до -35 в середине декабря доходило и ничего1/2 годовалого котёнка, домой не загонишь как белка по деревьям носится
                амурец
  4. Кот_Кузя Сегодня, 06:32
    Было бы смешно, если бы не было так грустно...
    Кот_Кузя
  5. рюрикович Сегодня, 06:34
    Настроение с утра поднято good
    А вот мораль пусть каждый для себя с утра выискивает...
    Я для себя уже давно выводы сделал - картинка,главное,в тему hi
    ПС Вот только уважение и уважительное отношение - это две совершенно разные вещи what
    рюрикович
  6. Васся Вассин Сегодня, 06:47
    Великолепно!
    Васся Вассин
  7. Letnab Сегодня, 07:37
    Все правильно!!
    Letnab
  8. _Vlad_ Сегодня, 07:55
    Русские(типа спортсмены) на корейских соревнованиях нужны только для того, что бы остальные на МОК в суд не подали. Ведь олимпийский чемпион только тогда чемпион,когда всех победил , а если Российскую команду признали непобедимой (сказки про допинг, это отмазка)то нужно же кого то победить.
    _Vlad_
  9. сайгон Сегодня, 08:23
    Ну хотят позора пущай едут .
    Некоторым стыд не дым , и честь пустое слово .
    Так к этим персонажам и стоит относится .
    сайгон
  10. Геркулесыч Сегодня, 08:29
    Хорошо, Клим, и правильно! good Иваны родства не помнющие пускай едут но не от имени нашего государства, а сами по себе, на этот позор! Спортсмен не поедет без флага, формы и гимна страны!
    Геркулесыч
  11. philosopher Сегодня, 08:30
    Однажды кто-то подсчитал, что на деньги, потраченные для организацию олимпийских игр в Сочи, можно было бы построить по стадиону и бассейну в каждом городе, а на остатки денег раздать всему населению в активном возрасте спортивный инвентарь в виде мячей, коньков и пр. Вот это было бы настоящим вложением в популяризацию спорта в стране. А ваши олимпиады только популяризируют распитие алкоголя перед экраном телевизора. Вот честно, нафиг бы они были не нужны с такими тратами.
    philosopher
  12. Гардамир Сегодня, 08:31
    Всё правильно на соревнованиях такого уровня соревнуются страны, а не спортсмены, которые якобы всю жизнь тренировались. И если какой-нибудь партизан победит, то непричастные к его победе Путин, Жуков и Мутко, тут же постараются примазаться.
    Гардамир
  13. XYZ Сегодня, 09:06
    Потом, когда они вернутся оплеванными и униженными, будет много воплей, какие они трудности преодолевали ради нас. А их бедных никто не защищал, медали отобрали (а остальное отберут года через два) и все равно при закрытии они так прошли, что что у ВАДА затряслись коленки. Им срочно надо всем выдать по Лексусу, денег насыпать вволю и наградить орденами. А страдать будем мы, морально, т.к. не патриоты и материально - деньги же на поощрение идут из бюджета. И Мутко обязательно наградят!
    XYZ
  14. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    Перед каждым состязанием становиться на колени и каяться
    Грустно, но так и будет. Унизив один раз и проверив реакцию, устроили соревнование по придумыванию новых унижений. Стыдно до безобразия за таких спортсменов, чтобы не говорили об их стремлении отстоять "честь России". Если унижение - это честь, то...
    rotmistr60
    1. амурец Сегодня, 11:45
      Цитата: rotmistr60
      Если унижение - это честь, то...

      Утереть плевок с лица и не ответить на оскорбление-это "доблесть." Что продемонстрировали наши правители.
      амурец
  15. 97110 Сегодня, 10:35
    Быков своей глоткой «гасил» ор целой бригады, что ему одна женщина?
    За отчётный период (более 60 лет) наблюдал, что обычный разговор двух женщин в лодке слышен намного раньше, чем мотор "Москва-30", работающий и орущий изо всех своих 30 лс в той же лодке. Когда бригадир и депутат городского Совета товарищ Петрыгина заявляла неудовольствие бригады лесокатов сигнальщику на расстояние за пределами слышимости мужского ора, мужские уши увядали и краснели от силы и цветистости речи. Уважаемый Автор! Срочно меняйте Вашего бригадира Быкова на бригадира Быкову, чтобы была правда в Вашем творчестве. Ребёнка от 3 до 13 переорать не пробовали? А, у Вас ещё детей нет? И жены? Взрослеть надо, потом на ВО писать...
    97110
  16. vladimirvn Сегодня, 10:57
    Поддерживаю позицию автора. И еще. В обществе накопился большой потенциал ненависти и раздражения. Не дай бог выплеснется. Вспоминается история. 1917 год и гражданская война. Бессмысленная и беспощадная. http://russian7.ru/post/skolko-chelovek-na-samom-
    dele-pogiblo/
    vladimirvn
  17. Curious Сегодня, 11:08
    Читая такие шедевры литературного творчества, как сегодняшний, создается устойчивое впечатление, что чем персона дальше от каких-либо реальных личных достижений и понимания конкретной ситуации, тем громче ее крик "не ехать" и тем яростнее ее критика "ренегатов от спорта", "не помнящих родства" и т.д.
    Curious
  18. Дмитрий84 Сегодня, 11:50
    А вот кто-нибудь задумался: ну выиграет такой спортсмен 1 место (ну допустим), станет он на пьедестал, принесут ему медальку белого нейтрального цвета, поднимут белый нейтральный флаг, и сыграют... а что они сыграют?

    На мой взгляд, это конечно, предательство нашей страны. Но обратная сторона медали - это в первую очередь, предательство наших спортсменов государством. Не нужно их пускать на эту "недоолимпиаду". А вот провести на базе Сочи свою общероссийскую олимпиаду что мешало? Действительно спортсмен готовиться всю жизнь, живет этим, нельзя его не понять. Но не так же. Россию благодаря нашим дармоедам-чинушам мордой в говно уткнули, а мы облизываемся и просим прощения, что не быстро кушаем. Нельзя так. Мы государство с многолетней славной историей, а не торгаши.
    Дмитрий84
  19. Димитракис Сегодня, 11:55
    Хороший рассказ. Только забыли добавить что Васю лицом в грязь воткнут и заставят грязь с ботинок гейропы слизывать и обоного без медали домой отправят. Получте, распишитесь. А мы народ все это схаваем. Вспомните звезд НХЛ которые за Россию выступали спустя рукава. Патриотов-спортсменов нет, есть БАБЛООООО.
    Димитракис
  20. мичман Сегодня, 12:40
    На ОРТ по ТВ был проведен опрос "Ехать на зимнюю олимпиаду? Или нет?" 86% населения проголосовало -НЕТ. А что будет дальше? Я считаю_ не ехать. Провести в Сочи свою. Наградить спортсменов победивших на ней по полной программе.
    Но думаю, что примут решение в Правительстве в отрыве от народа. Это также как : пытались фашисту маннергейму открыть доску в Ленинграде (Петербурге) в городе,который этот и помощник гитлера хотел умертвить голодом; доску колчаку, который считается в стране преступником и т.д. Честь имею.
    мичман
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