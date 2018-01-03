В Сирии разбился российский Ми-24
Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии. Об этом сообщило сегодня министерство обороны России.
Согласно информации ведомства, «борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь».
Причиной трагедии была названа техническая неисправность машины.
Ранее было известно, как минимум, о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии.
1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8. В апреле 2016 года у города Хомс разбился российский вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». В ноябре 2015 года в Сирии в ходе спасательной операции по поиску летчиков сбитого ВВС Турции Су-24 был подбит с земли вертолет Ми-8.
При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли,приводит сообщение ТАСС.
Согласно информации ведомства, «борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь».
Причиной трагедии была названа техническая неисправность машины.
Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было,добавили в пресс-службе.
Ранее было известно, как минимум, о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии.
1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8. В апреле 2016 года у города Хомс разбился российский вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». В ноябре 2015 года в Сирии в ходе спасательной операции по поиску летчиков сбитого ВВС Турции Су-24 был подбит с земли вертолет Ми-8.
Использованы фотографии: ИА Новости / Дмитрий Виноградов
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