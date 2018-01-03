00:27 04 января

В Сирии разбился российский Ми-24

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии. Об этом сообщило сегодня министерство обороны России.

В Сирии разбился российский Ми-24


При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли,
приводит сообщение ТАСС.


Согласно информации ведомства, «борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь».

Причиной трагедии была названа техническая неисправность машины.

Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было,
добавили в пресс-службе.

Ранее было известно, как минимум, о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии.

1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8. В апреле 2016 года у города Хомс разбился российский вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». В ноябре 2015 года в Сирии в ходе спасательной операции по поиску летчиков сбитого ВВС Турции Су-24 был подбит с земли вертолет Ми-8.

Использованы фотографии: ИА Новости / Дмитрий Виноградов
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Бивень Вчера, 13:44
    Такие потери самые обидные! Пусть земля пухом будет ..
    Бивень
    1. Комментарий был удален.
    2. андрей юрьевич Вчера, 13:56
      пилоты...слов нет... обвинять кого то-смысл? "технари" в этом самые последние, кто НЕ заинтересован.дефекты...цепочка будет разматываться,но крушений вертолётных много что то.
      андрей юрьевич
      1. андрей юрьевич Вчера, 14:12
        Цитата: андрей юрьевич
        "технари" в этом самые последние, кто НЕ заинтересован.-Ярко показано.

        андрей юрьевич
      2. MOSKVITYANIN Вчера, 14:18
        Цитата: андрей юрьевич
        пилоты...слов нет... обвинять кого то-смысл? "технари" в этом самые последние, кто НЕ заинтересован.дефекты...цепочка будет разматываться,но крушений вертолётных много что то.

        Техника на износ работает, замена вертолетов не осуществляется, вывод на плановый ремонт авиатехники то же...вряд ли за это ответит, командир ВВБ....
        MOSKVITYANIN
        1. фигвам Вчера, 14:35
          Ранее было известно, как минимум, о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии

          Ещё Ми-35 под Хомсом сбили, экипаж погиб.
          фигвам
    3. Татьяна Вчера, 13:59
      Бивень
      Такие потери самые обидные!

      Присоединяюсь к общему выражению сочувствия родным и близким погибших пилотов, а также их друзьям и товарищам по службе. Раненному желаю скорейшего выздоровления.

      Татьяна
  2. Андрей К Вчера, 13:44
    ...В Сирии разбился российский Ми-24...

    Земля пухом ребятам...

    P.S. Коллеги, давайте без всяких "плюсиков", ни к чему...
    Андрей К
    1. Арон Заави Вчера, 14:24
      Цитата: Андрей К

      Земля пухом ребятам....

      Это да.
      Арон Заави
      1. Молодой_Коммунист Вчера, 15:39
        А чего отчество с маленькой буквы?
        Молодой_Коммунист
      2. Pete Mitchell Вчера, 17:53
        Земля им пухом. Летчики не погибают, они улетают и не возвращаются...
        Они Коряновские? Кто знает может
        Pete Mitchell
  3. Krasnodar Вчера, 13:45
    Соболезнования семьям погибших, скорейшее выздоровление раненому
    Krasnodar
    1. андрей юрьевич Вчера, 14:15
      Цитата: Krasnodar
      Соболезнования семьям погибших, скорейшее выздоровление раненому

      после праздников,особенно остро...у кого то- похмелье,а кто то ушёл " в Небо"...Пилотам-Полёта... soldierони просто не вернулись... sad
      андрей юрьевич
  4. ВЕРЕСК Вчера, 13:49
    ............................чёрте-что.Как такое может быть? За 20 лет у нас-ниодной трагедии.А тут-машина шла на базу! Что-то тут не так.Видать Комэска пору(повыпендриваться) захотел.Просто так наши не падают.Машины очень надёжные.Даже Ми-8т!Отличная машина.Но-то,что в Сирии-непонятки.Что-то нам не договаривают.
    ВЕРЕСК
    1. Идущий Вчера, 13:57
      Говорят зацепил провода , это что он на брюхе шёл? Родственникам и близким соболезнование.
      Идущий
      1. ВЕРЕСК Вчера, 14:20
        Говорят зацепил провода Ну не может командир провода зацепить.Лётчики знают и умеют.Кто-такую ерунду скинул-по морде лица настучать. Они не понимают.И не знают.Это ужет не тема Лебедя.Когда действительно,левой стойкой зацепили за провод.На картах этой линии небыло. Там погиб не один Лебедь.Но и мой экипаж. Я с этими ребятами подчти 20 лет отслужил.Они и тогда ещё в Сирии были.
        ВЕРЕСК
        1. Идущий Вчера, 14:23
          Ниже профессор привел выдержку :

          Есть другая информация:
          Как сообщается в среду, 3 января, в Telegram-канале CIT, вертолет Ми-24 сопровождал колонну близ населённого пункта аз-Зара провинции Хама. Летательный аппарат задел провода и разбился. В результате погибли майор Артем Кулиш и второй член экипажа Матвеев (полное имя устанавливается).

          Подробнее: https://www.newsru.com/world/03jan2018/gibel.html
          Идущий
      2. андрей юрьевич Вчера, 15:31
        Цитата: Идущий
        Говорят зацепил провода , это что он на брюхе шёл? Родственникам и близким соболезнование.

        не мы шли,-не нам судить. Песок- он там всюду,отсюда и многие отказы.кстати,и тактика СУшек-с высоты работать-умная.
        андрей юрьевич
    2. q75agent Вчера, 14:01
      если духи видео не выложили до сих пор , значит действительно техническая неисправность
      q75agent
  5. pvv113 Вчера, 13:59
    Соболезнования родным и близким. Экипажу - вечного полета
    pvv113
  6. Мар.Тира Вчера, 14:01
    Цитата: ВЕРЕСК
    ............................чёрте-что.Как такое может быть? За 20 лет у нас-ниодной трагедии.А тут-машина шла на базу! Что-то тут не так.Видать Комэска пору(повыпендриваться) захотел.Просто так наши не падают.Машины очень надёжные.Даже Ми-8т!Отличная машина.Но-то,что в Сирии-непонятки.Что-то нам не договаривают.

    Во время службы доводили информацию,о ЧП в войсках.Так от все ЧС случались во время праздников.Особенно Нового года,и 9 Мая!Не хотелось бы ,что бы эта традиция осталась с Советских времён!
    Мар.Тира
    1. ВЕРЕСК Вчера, 14:04
      Тут не праздники виноваты.Хреново всё в стране нашей.Тяжко.Слижком.Почему они разбились...Нам тоже доводили.Всё-не очень.
      ВЕРЕСК
      1. Piramidon Вчера, 15:27
        Цитата: ВЕРЕСК
        Хреново всё в стране

        Во времена СССР тоже всё хреново было? Катастроф было не меньше, просто их замалчивали.
        Piramidon
        1. ВЕРЕСК Вчера, 15:52
          Страна-не знала.Мы-знали.
          ВЕРЕСК
    2. андрей юрьевич Вчера, 14:09
      Цитата: Мар.Тира
      .Особенно Нового года,и 9 Мая!Не хотелось бы ,что бы эта традиция осталась с Советских времён!

      у нас на Базе,такого не припомню.всё было неожиданно, и не в праздники.
      андрей юрьевич
  7. Altona Вчера, 14:10
    Погибшим членам экипажа - светлая память. Будем считать, что потерей техники послужил скрытый не выявленный дефект.
    Altona
    1. андрей юрьевич Вчера, 14:18
      Цитата: Altona
      скрытый не выявленный дефект.
      звучит Евгений,-плохо...
      андрей юрьевич
  8. panzerfaust Вчера, 14:11
    Ребят, ну обидно...Ну нельзя так летать, кладёте свои жизни почём зря! Соболезную...
    panzerfaust
    1. андрей юрьевич Вчера, 14:20
      Цитата: panzerfaust
      кладёте свои жизни почём зря!

      ???
      андрей юрьевич
      1. panzerfaust Вчера, 14:37
        Вот товарищ из Израиля сообщил,что провода задели. Второй борт уже так теряем. Обидно и глупо.
        panzerfaust
    2. Piramidon Вчера, 15:31
      Цитата: panzerfaust
      Ну нельзя так летать

      А вы видели или точно знаете, КАК они летали? Что за народ? К дивану штурвал приколотят и уже эксперты в вертолетовождении.
      Piramidon
  9. senima56 Вчера, 14:12
    Жалко ребят. Царствием им небесное. Но почему у нас до сих пор сохраняются "штампы"?! Если случается аврия и все погибли -" ошибка экипажа", если экипаж жив (или кто-то из экипажа) - "техническая неисправность"! В последнем случае что? Не накого свалить?!
    senima56
    1. андрей юрьевич Вчера, 14:23
      Цитата: senima56
      Если случается аврия и все погибли -" ошибка экипажа", если экипаж жив (или кто-то из экипажа) - "техническая неисправность"! В последнем случае что? Не накого свалить?!

      свалите на меня-легче? техника...у меня раз в год и "десятка" своими руками пребраная-встаёт.-кого винить? а я на земле.
      андрей юрьевич
    2. donavi49 Вчера, 14:43
      Столкновение с препятствием в воздухе. ЛЭП поймали. Из-за высокой скорости - сильно разбились. Если бы шли медленнее - то отделались бы травмами.
      donavi49
      1. андрей юрьевич Вчера, 15:01
        Цитата: donavi49
        Столкновение с препятствием в воздухе. ЛЭП поймали.

        пруффы (пардон,за мой французский).
        андрей юрьевич
    3. Челдон Вчера, 14:51
      60%-человеческий фактор,30%-отказ техники,10%-метеоусловия,примерно. Летные происшествия(катастрофы) в основном на взлете и посадке. Царствие Небесное погибшим ребятам.
      Челдон
      1. андрей юрьевич Вчера, 15:03
        Цитата: Челдон
        60%-человеческий фактор,30%-отказ техники,10%-метеоусловия,примерно. Летные происшествия(катастрофы) в основном на взлете и посадке.

        ЛИШНЕЕ.
        Цитата: Челдон
        Царствие Небесное погибшим ребятам
        в тему...
        андрей юрьевич
      2. Ратуш Вчера, 15:04
        Цитата: Челдон
        60%-человеческий фактор,30%-отказ техники,10%-метеоусловия,примерно. Летные происшествия(катастрофы) в основном на взлете и посадке. Царствие Небесное погибшим ребятам.




        Не все так просто.Есть человеческие ошибки изза раздолбайства-а есть изза несовершенства систем самолета,изза плохой эргономики,изза неполноценной системы обучения, изза обычной усталости потому что заставляли летать больше норм,изза дурацких приказов.


        В таких случаях человеческая ошибка-только следствие более глубоких системных провалов.
        Ратуш
  10. Captain Nemo Вчера, 14:15
    Что могло случиться, что бы крокодил вот так внезапно "жестко приземлился"? Внезапный отказ движков? Обоих сразу? Топливо? В любом случае мужиков жалко ужасно. Земля пухом
    Captain Nemo
    1. donavi49 Вчера, 14:41
      ЛЭП поймали, шли на большой скорости, поэтому весь импульс в землю.
      donavi49
  11. профессор Вчера, 14:16
    Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии

    Есть другая информация:
    Как сообщается в среду, 3 января, в Telegram-канале CIT, вертолет Ми-24 сопровождал колонну близ населённого пункта аз-Зара провинции Хама. Летательный аппарат задел провода и разбился. В результате погибли майор Артем Кулиш и второй член экипажа Матвеев (полное имя устанавливается).

    Подробнее: https://www.newsru.com/world/03jan2018/gibel.html
    профессор
    1. ВЕРЕСК Вчера, 14:39
      Задел провода...Офигеть подготовка наших вертолётчиков.Они откуда были! Даже в Магадане есть провода. И мы супротив америкосов что-то можем? Я не слышал,что они провода сшибают.Или наши на медь подшхерились?Все-сволочное.Слишком просто и плохо.Нам ещё надо из детского садика расти.
      ВЕРЕСК
      1. Челдон Вчера, 14:54
        Кто тебе мешает,расти. Конфетку дать,али чупачупс?
        Челдон
        1. ВЕРЕСК Вчера, 15:00
          Парни из Израиля могут написать что хотят.Хоть и провода и по пути-булыжники.Челдон-пасть закрой,непотребность.
          ВЕРЕСК
          1. Челдон Вчера, 15:10
            Цитата: ВЕРЕСК
            Нам ещё надо из детского садика расти.
            Не нам, тебе! Конфетку дать,чтобы рос быстрее?
            Челдон
      2. андрей юрьевич Вчера, 15:06
        Цитата: ВЕРЕСК
        адел провода...Офигеть подготовка наших вертолётчиков

        Вы вертолётчик? пилотировали в условиях запылённости? Когда и Колонну нужно сохранить...? Иногда лучше- ЖЕВАТЬ, чем говорить.
        андрей юрьевич
        1. ВЕРЕСК Вчера, 15:35
          Юричь!Забыл?Я вертолётчик.Мне те условия,которые ты нарисовал-по барабану.Нас готовили и мы других готовили.Не тебе мне говорить,как летать.Слишком вас дохрена умников на сайте развелось,включая и челдона.Заткнитесь.Слишком много умничать стали. За собой лучше смотрите.А тебе,Юричь-Мы с тобой одно время хорошо стояли.А ты скурвился.Бывай здоров.И не кашляй!Удачи.
          ВЕРЕСК
          1. андрей юрьевич Вчера, 15:44
            Цитата: ВЕРЕСК
            Юричь!Забыл?Я вертолётчик.Мне те условия,которые ты нарисовал-по барабану.

            снимаю кепку...ты-герой.я,когда "накачу",тоже,могу доказать,что звено МИ -24х, берлин взяло бы, легко...без обид, но Ты(дружба?)явно утрируешь,понты (в студии)-не то что ТАМ.Там реальность,и вихревые потоки,и роза ветров( близость моря)...как ты "писец"(дружба...стоять...) можешь судить о время-положении экипажа? там же каждые пять минут, вектора меняются, и вихри? зачем "базарить" ? drinksбыл бы Друг- "Древний"-Он бы точно смог.... а так...я-никакой "доказатель"....
            андрей юрьевич
            1. ВЕРЕСК Вчера, 15:47
              снимаю кепку...ты-герой. Пока не герой.Сними лучше скальп.Нежный ты наш.
              ВЕРЕСК
            2. ВЕРЕСК Вчера, 15:55
              Прекрати на грудь принимать.Протрезвеешь-поговорим.
              ВЕРЕСК
              1. андрей юрьевич Вчера, 15:59
                Цитата: ВЕРЕСК
                ВЕРЕСК Сегодня, 15:55 ↑
                Прекрати на грудь принимать.Протрезвеешь-поговорим.

                о как...да ладно, ни к чему тогда говорить.бывай.
                андрей юрьевич
                1. ВЕРЕСК Вчера, 16:05
                  Бывай здоров.И-удачи.С Новым,Юрич!
                  ВЕРЕСК
      3. donavi49 Вчера, 15:11
        У них такая-же проблема есть. Они даже WSPS (комплект резаков - Wire Strike Protection System) внедрили повсеместно, правда в основном для мелких и гражданских. Вот как это выглядит


        С другой стороны там иные тактики применения вертолетов. Они банально не стригут землю на высоте ЛЭП. Они отталкиваются от других тактик огневого воздействия, не входя в зону интенсивного противодействия. Собственно поэтому им не нужно летать брюхом по земле. Также - у них обычно более лучшие системы наблюдения. Опять же для европейцев/американцев норма многорежимный шлем с вынесенными ТПВ/ПНВ матрицами. На всех вертолетах в России используют древний ОНВ1 - который вроде как начинают модернизировать устанавливая ЭОП 3 поколения. Только там катод остается 18мм. То есть каменный век. Сегодня 24мм катод - это охотничья норма и их валом на алиэкспрессе.
        donavi49
      4. профессор Вчера, 19:15
        Цитата: ВЕРЕСК
        Задел провода...Офигеть подготовка наших вертолётчиков.Они откуда были! Даже в Магадане есть провода. И мы супротив америкосов что-то можем? Я не слышал,что они провода сшибают.Или наши на медь подшхерились?Все-сволочное.Слишком просто и плохо.Нам ещё надо из детского садика расти.

        При чем здесь подготовка? По вашему в Сирии все ЛЭП обозначены специальными знаками для вертолетов? Это вам не Израиль, ничего подобного в Сирии нет.
        У буржуинов для таких случаев специальные резаки установлены.
        профессор
  12. Мар.Тира Вчера, 14:27
    Цитата: андрей юрьевич
    Цитата: Мар.Тира
    .Особенно Нового года,и 9 Мая!Не хотелось бы ,что бы эта традиция осталась с Советских времён!

    у нас на Базе,такого не припомню.всё было неожиданно, и не в праздники.

    Имел тогда доступ к информации Особого Отдела,и читал про это в так называемых "Информационных бюллетенях".Это было правда,особенно в Среднеазиатских республиках,и на Д В почему то?Я не говорю про все ЧП,но в праздники они были чаще,и на это командованием просили уделять особо пристальное внимание.Не хочу бросать тень на наших воинов.
    Мар.Тира
    1. андрей юрьевич Вчера, 15:07
      Цитата: Мар.Тира
      в праздники они были чаще

      ...в студию...Не нужно "воздух гонять".
      андрей юрьевич
  13. Мар.Тира Вчера, 14:30
    Цитата: ВЕРЕСК
    Тут не праздники виноваты.Хреново всё в стране нашей.Тяжко.Слижком.Почему они разбились...Нам тоже доводили.Всё-не очень.

    А когда нам было легко брат?Это не повод паниковать.Знаешь как говорил герой фильма,будем жить!
    Мар.Тира
    1. ВЕРЕСК Вчера, 14:44
      Мы не паникуем,братуха.Просто-в этой катастрофе непонятки есть.
      ВЕРЕСК
      1. Piramidon Вчера, 15:38
        Цитата: ВЕРЕСК
        Просто-в этой катастрофе непонятки есть.

        А вам нужно, чтобы через пять минут после ЛП создали комиссию, во всем разобрались и вам доложили? Не гоните лошадей. Будет расследование и тогда станет понятно.
        Piramidon
        1. ВЕРЕСК Вчера, 16:02
          Не надо меня учить в разборке по ЛП.Подчти 30 аварий и катастроф в моём расследовании.Включая последний Ту-154 над Чёрным морем.
          ВЕРЕСК
  14. Masya Masya Вчера, 14:32
    опять беда, от куда не ждали... мои соболезнования родным и земля пухом парням! Беснуются лопасти над головой,
    Дрожит рукоять управленья.
    Заходишь от солнца и то, что живой,
    Сверяешь с наземною тенью.
    Берёшь на себя, всё берёшь на себя,
    За все отвечаешь исходы.
    Железная птица, покорно трубя,
    Соскальзывает с небосвода...
    Masya Masya
    1. андрей юрьевич Вчера, 17:30
      Цитата: Masya Masya
      Железная птица, покорно трубя,
      Соскальзывает с небосвода...

      Высоцкий..я-ЯК истребитель...до слёз.
      андрей юрьевич
  15. infantry76 Вчера, 14:36
    Господи, со Святыми упокой и прими души рабов твоих с миром! Царствие Небесное и Вечный покой! Глубокое соболезнование родным, близким и сослуживцам!
    infantry76
  16. Bronevick Вчера, 14:42
    Соболезнования семьям погибших. Пусть души погибших обретут покой.
    Bronevick
  17. ВЕРЕСК Вчера, 14:47
    ...........МИ-24.
    ВЕРЕСК
    1. андрей юрьевич Вчера, 15:10
      [quote=ВЕРЕСК] как то вы, не понятны,готовы и пилотов обвинить, и техников,и видимо сборщиков и техничек,...потом видео такое вставляете...нет жизненной платфортмы?
      андрей юрьевич
      1. ВЕРЕСК Вчера, 15:45
        Я готов обвинить тебя во флуде.Про авиацию-не надо со мной спорить.И,Юричь.Извините- проявилось в лице вашец морды на сайте.Погон пятку жмёт? Рули дальше.Жаль.А был толковый парень.Не кашляй. drinks Не захлебнись.
        ВЕРЕСК
        1. андрей юрьевич Вчера, 17:32
          Цитата: ВЕРЕСК
          Извините- проявилось в лице вашец морды на сайте.Погон пятку жмёт? Рули дальше.Жаль.А был толковый парень.Не кашляй. Не захлебнись.

          пьёте,"Писец"... ваш выбор. Раньше и вы, были Разумны...проспитесь-пишите, я не злой. hi
          андрей юрьевич
  18. Ищущий Вчера, 14:59
    Как можно задеть .наверное единственную ЛЭП в округе.Непонятно!!!
    Ищущий
    1. андрей юрьевич Вчера, 15:10
      Цитата: Ищущий
      Как можно задеть .наверное единственную ЛЭП в округе.Непонятно!!!

      полетай...поймёшь...
      андрей юрьевич
      1. Captain Nemo Вчера, 16:26
        В Европе видал на ВВ проводах над шоссе белые шары, обозначающие (надетые на них) собственно провода. Объясняли, что пилоты спасательных и полицейских вертушек физически не в состоянии без таких маркеров провода заметить
        Captain Nemo
    2. Маки Авелльевич Вчера, 21:04
      Цитата: Ищущий
      Как можно задеть .наверное единственную ЛЭП в округе.Непонятно!!!


      и не такое случалось
      у нас был случай когда арт. снаряд (наш) сбил вертолёт (тоже наш) который был на задании над Ливаном в 2 Ливанскую.
      вот так то карта ложится иногда
      Маки Авелльевич
  19. ВЕРЕСК Вчера, 15:06
    Это вечно в России будет.
    ВЕРЕСК
  20. 72jora72 Вчера, 15:06
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Андрей К

    Земля пухом ребятам....

    Это да.

    плюсики зарабатываешь?
    72jora72
  21. Мар.Тира Вчера, 16:03
    Цитата: андрей юрьевич
    Цитата: Мар.Тира
    в праздники они были чаще

    ...в студию...Не нужно "воздух гонять".

    Да где же я тебе копию то возьму тех бюллетеней?Это было в начале 80-х.Да и за копию можно было загреметь за милую душу.Я же не бог,что бы предвидеть ваш запрос?А самому спрогнозировать слабо,что в праздники и такое могло быть.Иначе зачем усиленные проверки?Как будто вы на Луне служили?А вот у меня товарищ,командир ,иногда и с коньячком в термосе летает.И ни чего два вертолёта разбил,но он и экипаж до сих пор тьфу,тьфу живой.Опыт не пропьёшь.Вообще не хочется ругаться в такие дни,тем более на крови наших товарищей.Прости если обидел,это не нарочно.
    Мар.Тира
  22. cap cup Вчера, 16:16
    Уважаемые глубокие теоретики и практики. А Вам не кажется странным что вертолёт упал 31-го, а сообщают об этом третьего? И никто не выдвинул самую реальную версию огневого воздействия с земли....
    cap cup
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 18:18
      Многие военные уже 31го вечером поднимали за упокой. А насчёт СМИ- вы разве не в курсе что у нас с 1по2 января включительно главное и единственное событие в новостях: как отметили новый год в мире ? Как "освободились" от освещения главных новостей, так и к "второстепенным" перешли
      Рашнэйрфорс
  23. Azazelo Вчера, 17:13
    Земля пухом, ребята.
    Azazelo
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 18:14
      Ещё 31го вечером писали ребята, тоже говорят ЛЭП цепанули. Вечная память мужчинам. 31го в "ПЕСОЧНИЦЕ" ещё по су24 "отработали", вроде как из ЗУ. В Хмеймиме сел с раздолбанным Х.О. Вот так
      Рашнэйрфорс
  24. LeonidL Вчера, 18:40
    Земля пухом героям-летчикам и вечная Память!
    LeonidL
  25. rocket757 Вчера, 18:48
    Бывает.
    Крылатые всегда рискуют, даж в мирное время. Человек даж на земле умудряется гробиться, а уж в чужой стихии как бы заказано.
    rocket757
  26. Немезида Вчера, 20:21
    Ну вот опять...Путин и компания подарили Узбекистану 12 вертолетов Ми-35,а летчики РФ гробятся на старых Ми-24...
    Немезида
  27. dmmyak40 Вчера, 21:06
    Цитата: ВЕРЕСК
    Говорят зацепил провода Ну не может командир провода зацепить.Лётчики знают и умеют.Кто-такую ерунду скинул-по морде лица настучать. Они не понимают.И не знают.Это ужет не тема Лебедя.Когда действительно,левой стойкой зацепили за провод.На картах этой линии небыло. Там погиб не один Лебедь.Но и мой экипаж. Я с этими ребятами подчти 20 лет отслужил.Они и тогда ещё в Сирии были.

    Ребята, в авиации, как в жизни, может быть все. И провода зацепить. Даже самые опытные делают ошибки, порой фатальные.
    Земля пухом винтокрылым!
    dmmyak40
  28. шурави Вчера, 21:12
    Как не прискорбно признавать, но очень вероятен именно человеческий фактор.
    шурави
  29. viktorch Вчера, 22:00
    бились и будут биться, нормальных приборов обнаружения-наблюдения нет, авиация для бедных она такая, что бы куда то попасть надо лезть в упор под огонь, рисковать, в том числе и сложный пилотаж осуществлять с риском впендюриться куда нибудь.
    viktorch
    1. шурави Вчера, 22:15
      Цитата: viktorch
      бились и будут биться, нормальных приборов обнаружения-наблюдения нет, авиация для бедных она такая, что бы куда то попасть надо лезть в упор под огонь, рисковать, в том числе и сложный пилотаж осуществлять с риском впендюриться куда нибудь.


      Да ладно тебе. Какие к чёрту приборы обнаружения на ПМВ? Здесь ничего лучше глаз не придумано.
      И пилотирование только ручное, никаких САУ.
      Только на кой чёрт планировать полёты и перелёты на такие дни? Кому-то из начальства нужно было отчётность закрыть? Похоже эти "грабли" вечными будут.
      шурави
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