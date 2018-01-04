01:04 05 января
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О Последнем Богатыре. И похоже действительно последнем

Ох, начиталась о "Последнем богатыре" много чего.



Фильм отличный, не мешайте, тупые мракобесы, наслаждаться веселым развлекаловом. Потому что в былинах было всякое, надо знать первоисточники - ну и всякое такое.


Проблема лишь в том, что я как раз филолог, а не ракетчик. Преподаватель фольклора у нас был лучший. Ветеран, кстати, ВОВ. Разведчик.

Хотите "по-научному"? Хорошо.

Былина - это героический эпос. Быль (этимологию слова-то понимаете?) Песня. В эпосе есть пафос, почти нет иронии с юмором. Илья, Добрыня и Алеша - персонажи эпоса. В нашем эпосе герои редко решают личные задачи. Они всегда защитники: земли русской, русских, святой Руси. От чудовищ (змееборцы), от разбойников, от иноземцев. Во многих случаях герои былин имеют реальных прототипов той или иной степени достоверности.

Сказка (волшебная сказка) - небылица. "Сказка - ложь". В сказке персонаж решает личные задачи. Чаще всего - ищет и находит себе тетку. Юмор не только допустим, он желателен. (Тут надо понимать, что юмор изменчив - юмор наших предков у нас вряд ли вызовет особую улыбку). Никаких реальных прототипов герои сказок не имеют, никто их и не ищет.

Водяной, леший, баба Яга, Кощей, царевна-лягушка и т.п. - персонажи волшебной сказки. Конкретные богатыри - персонажи героического эпоса. Разные жанры. Конечно, есть некоторые пересечения (меч-кладенец, Змей Горыныч, допустим, встречаются и в сказках, и в былинах). Пересечения, но и только.

При этом эти жанры как жанры устного народного творчества давно мертвы.

Однако есть сухой остаток. От былин - не литература, а картина Васнецова. Она и есть застывший фундамент русской политической нации. И трогать этот фундамент не решался позже никто, включая большевиков. Пьеса Демьяна Бедного "Богатыри" (1936) вызвала жуткий скандал. С передовицами в газетах и всяким таким. Пролетарскому автору так дали по шапке, чтобы он не забывался, что мало не показалось. Не трожь в предвоенное время то, в чем ни ухом, ни рылом.

Поэтому речь не о самих былинах, а о том, что от них осталось в коллективном бессознательном.

(Кстати, если уж мы говорим о былинах, то есть былина, в которой на самом деле появляется сын Ильи Муромца. Муромец в итоге сына убивает и слез над ним не льет - вот такие дела).

Фильм "Последний богатырь" - типичная волшебная сказка. Со всеми её атрибутами. Главный герой обретает себя и находит любовь. Точка. Но не классическая сказка, конечно, авторская.

Так и можно было в ней обойтись без героев эпоса? Да запросто. Не прострадало бы ничего. Ни сюжет, ни образы, ни сборы - вообще ничего.

Зачем тогда в этом фильме конкретные богатыри? А хрен его знает. Просто потому что. Чтоб "було". Зрителя надо удивлять. А как удивить без особых творческих затрат. А вот: "Все думают, что Добрыня - положительный герой, а он - гыгыгы - мерзавец". Бинго.

Обратите внимание, что население в волшебной стране Белогорье отсутствует как класс. Нет его в принципе. Есть подлец Добрыня, есть его сука-жена, есть его дружина (трусы, садисты, воры и подонки все), но обычных людей нет. Даже маленькой массовки. Нет ни крестьян, ни купцов, нет кузнецов, - никого. Кого там защищали богатыри? Нет никаких русских, никакой святой Руси, ничего этого. Людей нет. Откуда там Алеша Попович, если нет ни церквушек, ни попов? Пейзажи фильма взяты прямо из "Властелина колец". Это не типично русские пейзажи. Горы. Известное дело, картинка-то получше. Но уж тогда бы брали и остальное. "Властелин" населен людьми, жителями, женщинами, детьми, - так густо, как только возможно. Понятно, кого и зачем защищают герои. Сказочный мир "Последнего богатыря" - это пустота. Подданых нет. Отсюда и вся история с богатырями выглядит притянутой за уши.

Почему так произошло. Собрались какие-то масоны в Лондоне на сходку и с сатанинским смехом, потирая потные ручки, сказали: "А давайте им уже и мифологических героев очерним? Вот это вот безусловное испохабим?" Да нет, это ерунда. Создатели фильма не желали ничего дурного. Они просто хотели развлечь публику и заработать денег. Ни в том, ни в другом нет ничего плохого. Более того, создателям это удалось. У них есть талант, но понимания того, что они делают - нет. И ответственности - нет. Такие сейчас в мире тенденции.

Более того, если бы я знала, что этот фильм - исключительно для взрослой аудитории, а детям он будет неинтересен, то я бы слова не написала вообще. Поднимать очередной политический фильмосрач на ровном месте - была бы охота.

Но это фильм для семейного просмотра. И сделан по всем канонам. В таких фильмах ориентируются прежде всего на младшую часть аудитории, на детей. А взрослые идут по остаточному принципу. Если взрослые на стенку в кинотеатре не полезли, не сдохли от тоски, не почувствовали, что совершили подвиг ради своих детей - то уже и хорошо.

Поэтому фильм сделан грамотно. По учебникам. Не шедевр, не новое слово, но крепкий середнячок.

Этот фильм будут часто показывать по телику. На праздниках, на каникулах. Снимут продолжение, потому что первая часть была успешна.

Ну и я вам говорю сейчас как педагог. Эффект от таких фильмов и веселых игр с архетипами - далеко отложен. Но он обязательно проявится.

Мы уже сегодня получили общество, в котором большинство ничего страшного в "подлеце Добрыне" не видит. Плевать. Не видят не только обычные граждане, но и сами творцы - любых политических направлений.

Это же не вопрос цензуры или скандала. Это вопрос инстинкта самосохранения. Иммунитета. А у нас от него, похоже, хрен да маленько.

Подлец-богатырь и язычник под нейтральным флагом неведомой страны в желании потешить собственное эго. Символичненько.
Автор: Ольга Туханина
Первоисточник: https://www.facebook.com/olgatuhanina/posts/893499394151484?comment_id=893521680815922&notif_id=1514976106107618&notif_t=feed_comment_reply


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 100

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  1. Мих1974 Вчера, 15:13
    Ну вообще то "разВеличивание" богатырей, как эпичных героев, началось еще с мультфильма "про богатырей". Там и Илья Муромский - неумный человек суеверный, и Алеша попов сын - вообще неумный человек, если не даун, да и Добрыня - болен (название забыл, но что то такое есть с неконтролируемым сном).
    Конспирологическая теория - слаба, на фоне того что сам с собой вытворяет Запад, это детские шалости. Ну или тогда нужно признавать правдивость разговоров об Мировом Правительстве lol
    Мих1974
    1. Мар.Тира Вчера, 15:27
      Посмотрел фильм.Ни чего антироссийского я там не увидел?Туповатый для моего мировоззрения,но и не рассчитан только на меня.К тому же все фильмы пускают в прокат с одобрения министерства культуры,а они ни чего опасного для нашего государства там не увидели.Натянуть на идеологию,это надо постараться!!!!!Похоже опять бесогоны проснулись??????????????????????
      Мар.Тира
      1. Мих1974 Вчера, 15:30
        Для вашего сведения - минкульт не то что "не увидел" он проффинансировал абсолютно антироссийский "Левиафан" negative и многое другое. А на "панфиловцев" народ более 30 млн скинулся good
        Мих1974
        1. Hoc vince Вчера, 16:07
          Ай, браво, автор! Спасибо за классную статью!.. блестяще!
          Подвига 28 панфиловцев - нет, пионеров-героев - нет, все Павлики Морозовы и т.д и т.п.
          Однако, на Западе нет фильмов про негодяя Зигфрида, труса Роланда, короля Артура, развратника Тристана,... Нет, свой эпос они берегут. Называют: "Героический эпос Средневековья"
          Hoc vince
          1. Lexa-149 Вчера, 19:18
            А что вы имеете против Павлика Морозова? То, с чем он ассоциируется, полный бред. Вам стоит детально изучить всю эту историю с Павликом и его семьёй: что к чему и почему. Никого он не предавал и не сдавал. Он всего лишь был свидетелем на суде его отца, который на тот момент уже не был мужем его матери и жил отдельно от семьи. Мало того, отец Павлика избивал и мать, и детей. А смерть обоим сыновьям досталась жуткая - зарезали их в лесу. Чистой воды криминал без следов идеологии.
            А всё, с чем сейчас ассоциируется имя Павлика Морозова, это следы советской пропаганды.
            Lexa-149
            1. Hoc vince Вчера, 19:43
              Внимательно прочитайте написанное.
              Павлик Морозов - пионер - герой и его память осквернили и оболгали. Зоя Космодемьянская – поджигательница, теперь вот Добрыня – «подлец»!
              Hoc vince
          2. антивирус Вчера, 19:23
            Мы уже сегодня получили общество, в котором большинство ничего страшного в "подлеце Добрыне" не видит. Плевать.
            ДА, ВСЁ ПРАВИЛЬНО.
            МЫ УШЛИ ОТ ОСНОВЫ НАШЕГО НАРОДА(-ОВ).
            ПОЗДНО.
            СДАЛИСЬ И ПЛАВАЕМ В КОКА-КОЛЕ.
            обсуждается налог на зап фильмы , а франц ввели его давно(12%) и на мак-бургеры тож. в защиту "зап образа жизни" ничиго не добавить
            почему обсуждаем свое?
            антивирус
      2. Boris55 Вчера, 16:53
        Цитата: Мар.Тира
        Посмотрел фильм.Ни чего антироссийского я там не увидел?

        А анти человеческого?
        Цитата: Мар.Тира
        с одобрения министерства культуры,а они ни чего опасного для нашего государства там не увидели

        wassat
        Бойтесь диснейцев, дары приносящих: https://www.planet-kob.ru/articles/6877

        "...Отдельно отметим внушительную серию каннибалистических шуток:
        Баба-Яга в тюрьме отмечает, что здесь её будут бесплатно кормить. Смотря на стражника, она отмечает, что тут есть и «свежатинка».
        Баба-Яга Кощею: «Ты, костлявый, хорошо придумал, взять задохлика (Ивана) с собой. Щас хоть пожрем на славу».
        Баба-Яга бьет Ивана за избушку: «Говорила, сожрать его надо».
        Кощей про Ивана: «Богатырь он. Сын Ильи Муромца. Меч-кладенец добывать будет». Иван Бабе-Яге: «Точно. Не надо меня жрать!»
        Баба-Яга заставляет Ивана биться с тролльшей: «Шуруй давай, а то сожру».
        Баба-Яга Ивану после похвалы за танец: «Смекалистый», «только нос-то не задирай, а то правда сожру».
        Иван назойливо расспрашивает Кощея о том, как вернуться в Москву с помощью меча-кладенца. Баба-Яга на это недовольно говорит: «Говорила же, жрать его надо».
        Иван говорит чародею Светозару о Белогорье: «Меня там то убить, то сожрать хотели».
        В финале, когда Иван возвращается и помогает команде, Баба-Яга говорит: «Хорошо, что я не сожрала его».
        В сцене общей трапезы в конце фильма Баба-Яга комически-недовольно смотрит на обычную еду на столе, показывая, что она ей не по душе, ведь она – людоед..."
        Boris55
        1. Мур Вчера, 18:58
          Цитата: Boris55
          "...Отдельно отметим внушительную серию каннибалистических шуток:

          Ээээ... "Морозко" тоже про каннибалов?? Там бабуля Ивана с не меньшим энтузиазмом сожрать норовила.
          Полагаю, бабуся-ягуся все-таки не совсем человек. Она везде представителями рода человеческого не брезгует. Мультик "Жихарка", например.
          Мур
      3. Альф Вчера, 18:46
        Цитата: Мар.Тира
        а они ни чего опасного для нашего государства там не увидели.

        Штрафбат, Последний бой майора Пугачева, Сволочи, Левиафан.. Нет там ничего опасного, просто наброс вещества на свою страну. А так ничего, все нормально, сказал коля с Уренгоя.
        Альф
        1. ИмПерц Вчера, 20:33
          Цитата: Альф
          А так ничего, все нормально, сказал коля с Уренгоя.

          Цитата: Альф
          коля с Уренгоя

          Коля "Вермахт".
          ИмПерц
      4. KaPToC Сегодня, 00:31
        Цитата: Мар.Тира
        Посмотрел фильм.Ни чего антироссийского я там не увидел?

        И это хорошо - что в нашем развлекательном кино пока нет политики и пропаганды.
        Цитата: Мар.Тира
        Похоже опять бесогоны проснулись

        автор просто лжет. К примеру пейзажи. Напомню что все события происходили на равнине - в лесостепной зоне и лишь потом пошли в горя за мечом-кладенцом и в России гор таки не мало.
        KaPToC
    2. AwaZ Вчера, 16:00
      Вы Мих преувеличиваете. В русской мифологии все положительные герои всегда слегка ленивы разхлябанны , не то что дураки, но простые без хватки без злости . Поэтому в мультике - нормально все.
      В Кино про последнего богатыря - все гораздо хуже . Автор текста четко подметил моменты . Я с ним согласен. Антирусского там нет ничего , но и русским духом там тоже не пахнет. Все нейтрально как под белым флагом МОК...
      AwaZ
      1. EwgenyZ Вчера, 16:15
        Цитата: AwaZ
        Антирусского там нет ничего , но и русским духом там тоже не пахнет. Все нейтрально как под белым флагом МОК...

        Да нет, фильм как раз "бьет" туда куда надо. Тут используется "принцип салями": надо резать тоненькими кусочками, чтоб не было заметно что колбаса уменьшается. Понятно, что умысел был один - "срубить бабки", но параллельно получить "ништяки" в виде очернения наших устоев.
        EwgenyZ
      2. Nikolaevich I Вчера, 17:06
        Цитата: AwaZ
        Автор текста четко подметил моменты . Антирусского там нет ничего , но и русским духом там тоже не пахнет. Все нейтрально как под белым флагом МОК...

        И я согласен !Как "нарочно",сегодня с утра показывали "по телику" энтого самого..."Последнего Богатыря" ! Кинулся к ,,телику" посмотреть...(внучка "советовала"!),заодно огорчился,что "не с самого начала"...Но вскоре понял,что ничего не потерял! Фильм можно было смотреть.....а можно и не смотреть! Фильм категории :1. Ни то,ни сё ;2.Ни рыба,ни мясо ;3.Ни себе,ни людям ;4.Серединка-на половинку;5. Ни в пи.....внушку,ни в Красную Армию....!!! В общем...: ни "хороший",ни "плохой...ни куда не зовущий,ни чему не поучающий...пресненький,но с пивом и корейскими чипсами YangBAN "потянет".....
        Nikolaevich I
        1. Nikolaevich I Вчера, 17:32
          P.S.Кстати, сегодня же...(ёлы-палы ,уже не сегодня!)посмотрел фильм "Движение вверх".Фильм мне понравился:динамичный,не даёт скучать,познавательный...патриотичный (когда в фильме на последних 3 секундах игры советские баскетболисты забрасывают победный мяч-в кинозале захлопали). Конечно же, как всегда найдутся люди,которые,как всегда,найдут к чему придраться...куда уж "теперича" без этого(!)...но я всё же советую всем посмотреть этот фильм. С "комсомольским" приветом-ваш Nikolaevich ! wink
          Nikolaevich I
    3. народник Вчера, 16:06

      Мих1974
      Ну вообще то "разВеличивание" богатырей, как эпичных героев, началось еще с мультфильма "про богатырей"

      По поводу всех этих антикультурных явлений возникает пара вопросов.
      1. Сами собой так по свински am получаются все эти фильмы, тв передачи и прочее непотребство или целенаправлено.
      2. А если не само собой, то должны быть какие-то установки, какие-то центры их распространяющие, какие-то исполнители и связи между ними.
      На первый вопрос ответ будет, и да, и нет. У части деятелей антикультуры всяческая мерзость выходит сама собой. Они просто следуют за господствующим направлением.
      Но есть и люди работающие целенаправлено.
      А следовательно есть, и центры, и установки, и крыши в различного уровня бюрократических организациях. (Ответ на второй вопрос) Есть ещё и третья составляющая всех этих чрезвычайно опасных явлений. Это индивидуи творящие всё непотребство по своим убеждениям, так сказать по «зову их сердца».
      Главной подоплёкой всех этих антинациональных и антикультурных действий и событий является русофобия, широко распространенная и чуть ли не господствующая в нашем обществе. Путин недавно поблагодарил минкульт за «успехи» кинематографа. bully
      народник
    4. aybolyt678 Вчера, 18:04
      Цитата: Мих1974
      Конспирологическая теория - слаба, на фоне того что сам с собой вытворяет Запад

      чтобы воспитывать нацию способную выставлять боеспособную армию, необходимо культивировать чувство самопожертвования. Без жертвы чего то своего, ради социального блага, не бывает героев.
      В фильме собой жертвует не герой богатырь, мужчина, а девушка. Она смело и умело бросается на врага. А герой даже пистолетом не смог распорядится. Позор. Зачем спрашивается девушке такой герой??? Фильм реально способствует распаду общества. Не показывает каким надо быть, а все как раз наоборот. В красивой упаковке - вредный продукт
      aybolyt678
      1. Boris55 Вчера, 18:44
        Видео с ютуба про этот фильм "Сказка, где добро меняют местами со злом".
        Boris55
    5. сибиралт Вчера, 20:04
      Главный герой - пройдоха и мошенник (целитель-предсказатель), спасаясь от обманутых клиентов, случайно попадает в сказку с такими же пройдохами. В чем смысл то этой киноблевотины! belay
      сибиралт
      1. народник Вчера, 20:26
        сибиралт
        В чем смысл то этой киноблевотины!

        Смысл огромный в этой киноблевотине и цель архиважная для врагов России. Смысл состоит в уничтожении в народном сознании нормальных героев и водружении на их место прохвостов и мерзавцев.
        Герои являются примерами для подражания, причем неосознанными. Неосознанно будут подражать сволочам и мерзавцам. Таким образом нравственность населения будет кардинально изменяться в худшую сторону.
        народник
      2. KaPToC Сегодня, 00:42
        Цитата: сибиралт
        В чем смысл то этой киноблевотины!

        Смысла нет в развлекательном кино, главное чтобы "пипл хавал". В чем смысл "киноблевотины" про алкаша, который после попойки в бане в канун нового года с такими же алкашами случайно уезжает в ленинград?.
        KaPToC
  2. Вождь краснокожих Вчера, 15:18
    А почему модераторы пропустили в составе статьи слово... ну, собака в женском роде? Нам, за него замечания ставят... Про данный фильм говорить пока ничего не буду - посмотрю, может и "отстреляюсь", хотя фэнтези не мой любимый жанр.
    Вождь краснокожих
    1. Mavrikiy Вчера, 15:35
      feel
      ну, собака в женском роде

      Обидно? Терпи, ты же большой мальчик. Почти воин. feel
      И не завидуй. Вишь сколько у меня блох, скоро до смерти заедят, потому как нарушал дисциплину. А АВТОРЫ..., так на то они и авторы, чтобы будить в тебе доброе-вечное. Скажи им спасибо. Хочешь, так матерись, только жить тебе останется.... Тебе это надо?
      Mavrikiy
    2. Fitter65 Вчера, 15:38
      Цитата: Вождь краснокожих
      А почему модераторы пропустили в составе статьи слово... ну, собака в женском роде

      А меня за такое вААще на неделю отключали...
      Fitter65
      1. aybolyt678 Вчера, 18:20
        Цитата: Fitter65
        Цитата: Вождь краснокожих
        А почему модераторы пропустили в составе статьи слово... ну, собака в женском роде

        А меня за такое вААще на неделю отключали...

        самка собаки , или можно по английски, за английский не отключат.
        aybolyt678
    3. сибиралт Вчера, 20:09
      Не забывайте, что у нас народ в загуле на 10 дней по решению Власти. laughing
      сибиралт
  3. Horst78 Вчера, 15:19
    Что то на ВО стало слишком много критики отечественного кинематографа. То "Крым" не угодил, то "Викинг" и т.д. А что в Союзе все отличные фильмы были? Процентов 75-80 откровенно "проходящие", для галочки "У нас есть фильмы, режиссеры, актеры и т.д.".
    Horst78
    1. Korsar4 Вчера, 15:23
      Зато сколько осталось - до сих пор пересматриваем. А сколько хороших отечественных фильмов можно назвать, начиная с 90-х годов? Какой процент?
      Korsar4
      1. Horst78 Вчера, 15:26
        Цитата: Korsar4
        Зато сколько осталось - до сих пор пересматриваем.

        На мой взгляд не больше 20 фильмов в год снимали.
        Цитата: Korsar4
        А сколько хороших отечественных фильмов можно назвать, начиная с 90-х годов? Какой процент?

        Не больше 1-3х думаю.
        Horst78
        1. Ferra Вчера, 17:13
          Цитата: Horst78
          На мой взгляд не больше 20 фильмов в год снимали.

          Серъёзно больше 100 в 70-х.
          Ferra
    2. avt Вчера, 15:26
      Цитата: Horst78
      Что то на ВО стало слишком много критики отечественного кинематографа. То "Крым" не угодил, то "Викинг" и т.д.

      Вот
      Цитата: Horst78
      и т.д.

      Равно как и пресловутый
      Цитата: Horst78
      "Викинг"

      прекрасно разобранный ,,Гоблином" не смотрел . Сподобился давеча энтого ,,богатыря" последыша глянуть . Ну в целом позабавила игра актёров Особенно Дятлов кажись в Добрыне и Водяной. А больше всего в этой ,,русской нео былине" торкнули с-а-таринные саундпесняки на с-а-атаринной , былинной аглицкой мове ! bully Так что я лучше сериал ,,Викинги" гляну , хотя сюжет они уже в 5 версии по кругу пустили.После повторного похода на Париж как то мелко пошло.
      avt
    3. Мих1974 Вчера, 15:28
      А по вашеме это "проблема ВО"? Может все таки "в консерватории" что то исправить, а то как ни "российских фильм" - так "переработанная еда" (дерьмо). Что то давно не видать ни "любовь и голуби", "кавазкая пленница" или "а зори тут тихие". sad . Даже такой веселухи как "приключение итальянцев в России" и то не снимают.
      Мих1974
    4. Mavrikiy Вчера, 15:33
      Horst78 Сегодня, 15:19
      А ты посмотри фильмы СССР. Только разложи по полочкам: сегодня смотрю сталинские, завтра хрущевские, после завтра брежневские.... Может и умные мысли в головенке заведутся, а не либеральная хрень.
      Mavrikiy
      1. Horst78 Вчера, 15:38
        Цитата: Mavrikiy
        Может и умные мысли в головенке заведутся, а не либеральная хрень.

        Впервые меня либералом назвали. Удивлен и насторожен laughing hi
        Horst78
    5. albert Вчера, 17:46
      Цитата: Horst78
      то то на ВО стало слишком много критики отечественного кинематографа. То "Крым" не угодил, то "Викинг" и т.д.

      Это к министерству Мединского надо такие вопросы задавать.На других сайтах,не на ВО, российское "гано", (назвать это кином язык не поворачивается), матерят так, что пыль столбом летит!
      albert
    6. Svidetel 45 Вчера, 20:58
      Но в Союзе пусть хотя бы 30 % процентов стоящих фильмов было, а сколько в нынешней России? Наверное, пальцев одной руки хватит пересчитать.
      Svidetel 45
    7. ZAV69 Вчера, 22:08
      Были в союзе проходящие фильмы. Были. Но шедевров было очень много. А вот сейчас шедевров и не наблюдается, ширпотреб пополам с идеологическими диверсиями. Прием диверсии делают ведущие режиссеры которым минкульт отстегивает полной мерой. Фильмы которые не диверсия и не ширпотреб вышедшие за последние 25 лет можно пересчитать по пальцам одной руки
      ZAV69
  4. andrej-shironov Вчера, 15:29
    Фильм смотрел лично- полный отстой! Показан типичный офисный планктон. Так беспардонно обгадить былинных богатырей-надо очень постараться.В этом вся суть большей части современной молодёжи.
    andrej-shironov
  5. Воложанин Вчера, 15:32
    Да,к фильму есть вопросы.По пейзажам ,не наши они,не русские.Ну так ведь вымышленная страна,Белогорье.Хотя могли бы конечно найти что-то у нас.На фоне этого звучат англоязычные песенки.Меня это как бы покоробило.Про отсутствие населения,так сказать внутреннего мира, правильно сказано,тоже подметил.Но в целом,кино на твёрдую четвёрку.Многим из моего окружения понравилось.И отзывы в основном положительные.А ведь могло быть и хуже.Сами знаете что и как сейчас снимают наши "деятели искусств." Да я про очередной " шедевр" Пиманова, гораздо больше критики услышал.Неизмеримо больше.Впрочем сам я ещё не смотрел 'Крым"'.Он у меня в планах на днях.Просто поверьте,не всё так плохо с этим "Богатырём"
    Воложанин
  6. ИмПерц Вчера, 15:39
    Фильм посмотрел, смешной)))
    И проблема здесь не в смешении стилей и всего остального)))
    Проблема в том, что у государства нет идеологии и соответственно госзаказа под это. Поэтому и финансируется всякое дерь...о.
    И "Последний богатырь" не самое худшее.
    ИмПерц
    1. vlad007 Вчера, 16:30
      Цитата: ИмПерц
      Проблема в том, что у государства нет идеологии и соответственно госзаказа под это.


      Про отсутствие идеологии сейчас многие говорят и постоянно. Думаю, что в классовом обществе невозможна общая для всех идеология. В СССР идеология была, но там было бесклассовое общество.
      vlad007
      1. ИмПерц Вчера, 17:43
        Цитата: vlad007
        Думаю, что в классовом обществе невозможна общая для всех идеология

        Возможна.
        Как думаете, какая идеологическая платформа в Британской империи? Если у них даже оппозиция называется "оппозиция её величества".
        ИмПерц
        1. vlad007 Вчера, 18:32
          Цитата: ИмПерц
          Как думаете, какая идеологическая платформа в Британской империи?

          И какая же у них идеологическая платформа?
          vlad007
          1. ИмПерц Вчера, 20:31
            Правь, Британия.
            Только не надо вступать в дискурс по поводу того, что времена Pax Britannica давно прошли)))
            Ведь в американском классовом обществе есть идеологическая подпорка в виде американской мечты. И США хоть и находится надире, но говорить о разрушении Pax Americana пока рано)))
            ИмПерц
            1. vlad007 Вчера, 20:47
              Цитата: ИмПерц
              Правь, Британия.

              Это не идеология, а лозунг.
              "Идеоло́гия — совокупность системных упорядоченных взглядов, выражающая интересы различных социальных классов и других социальных групп, на основе которой осознаются и оцениваются отношения людей и их общностей к социальной действительности или к друг другу".
              Примеры системных взглядов: "Человек человеку друг, товарищ и брат", "Сам погибай, а товарища выручай".
              Идеология, на мой взгляд, должна формировать отношения между людьми. Сейчас много говорят и пишут об объединении общества. Захар Прилепин, писатель, в одной из передач сказал в адрес понятно кого : "А с кем объединяться, с этими?"
              vlad007
  7. viktorch Вчера, 15:48
    фильмец в треде, ничего противоестественного там нет, чистая развлекуха

    по сравнению с "историческими" и "основанными на реальных событиях": сталинградами, предстояниями, викингами и прочим высокобюджэтным шлаком, у меня вот при просмотре богатыря, не возникало ощущение что меня кто то раскаленным штырем в лицо тычет.
    viktorch
  8. Fitter65 Вчера, 15:52
    Создатели фильма не желали ничего дурного. Они просто хотели развлечь публику и заработать денег. Ни в том, ни в другом нет ничего плохого. Более того, создателям это удалось. У них есть талант,

    И у них есть талант это правильно вы заметили,вы указали на все нестыковки,на все не соответствия с легендами и былинами,на эгоиста героя который нашёл себе любовь-вы только один МА-А-А-АЛЕНЬКИЙ эпизод упустили,когда Иван вернулся в реанимацию к мальчику и принёс ему живую воду...ВОТ он главный смысл фильма,а всё наносноё,всё так для антуража,давайте заботится о ближних,о тех кому мы нужны сейчас-вот он посыл фильма,а не развенчание легенд.С помощью вот таких экспертов и искали врагов в 37-м...
    Fitter65
  9. Лексус Вчера, 15:53
    Современное российское кино, как впрочем, и мировое, ничего, кроме рвотных позывов, не заслуживает, увы.
    Лексус
    1. Svidetel 45 Вчера, 21:06
      Полностью согласен, когда смотрю фильмы американские 50-х и до начала 70-х и последнего десятилетия, то можно сказать, это небо и земля, теперь в основном в фильмах главный герой это экшен, спецэффекты, одним словом развлекуха, ни уму. ни сердцу.
      Svidetel 45
  10. РУСС Вчера, 15:54
    "Последний богатырь" самый кассовый фильм российский фильм за всю историю проката!!!
    Народ не обманешь , фильм собрал массу положительных отзывов, это наверное один из лучших игровых российских фильмов за последние постсоветские годы.
    К 2020 году запланирован выход "Последний богатырь 2" , а в будущем возможно целая серия ,на подобие франшизы " Пираты Карибского моря"
    РУСС
    1. ВладГашек Вчера, 23:23
      Сколько кассовых фильмов мы пережили за последние 30 лет. Были и индийские "Зиты и гиты", латиноамериканские богатые, которые плачут, просто Марии и прочие, от которых публика тащилась и кошельки творцов и прокатчиков разбухали. Ну и что. Где эти шедевры ныне. Так и последние богатыри - это не показатель вкуса, а торжество кича. безвкусицы и бульварщины. Вместо народа на Руси рождается ТОЛПА, безмозглая и тупая масса. Нет основания восхищаться этой шедевральностью.
      ВладГашек
  11. andr327 Вчера, 16:03
    Фильм со старой истиной : во всех бедах ищи клинтон...... женщину.
    И еще это сказка развлекуха, в любой сказке "скреп" должен быть, а тут их нема.
    andr327
  12. КВУ-НСвД Вчера, 16:07
    Да ладно вам - прикольная фэнтазийно-былинная посмотрюха в выходные
    КВУ-НСвД
  13. Горный стрелок Вчера, 16:19
    Кто ищет, тот найдёт. Если хочет найти, со всей пролетарской сознательностью. Чёрную кошку в чёрной комнате... А 28 панфиловцев как? А ведь отличный фильм. А это - просто сказка. Да и то с положительным концом. "Светозар" перевоспитался, спас девочку и умотал в Белогорье. Автору "пять" за пролетарскую сознательность и бдительность. laughing
    Горный стрелок
  14. АлеБорС Вчера, 16:28
    Однозначно фильм вредный. Подмена добра злом. С самой премьеры, как увидел анонс и тех кто изготовил сию идеологическую диверсию, сразу понял-добра не жди.
    Вот тут подробнее, добавить нечего
    https://whatisgood.ru/tv/films/film-posledniy-bog
    atyir-2017/
    АлеБорС
    1. андрей юрьевич Вчера, 18:22
      Цитата: АлеБорС
      Однозначно фильм вредный. Подмена добра злом. С самой премьеры, как увидел анонс и тех кто изготовил сию идеологическую диверсию, сразу понял-добра не жди.

      на мой взгляд,"Новогодний" Огонёк" по "Первому каналу"-ещё хуже,чем этот мало-мальский фильмик...
      андрей юрьевич
      1. АлеБорС Вчера, 18:41
        Не спорю. Был "огонёк" голубых... Поэтому смотрел в НГ телеканал "Спас". И не пожалел.
        АлеБорС
      2. Svidetel 45 Вчера, 21:13
        Да, с "Новогодними Огоньками" на 1 канале действительно просто беда, столько появляется интересных молодых исполнителей на различных конкурсных программах, но на "Огонек" им хода нет, кажется, что этот канал просто в руках какой-то мафиозного клана, который от туда танком "Армата" не вытянешь.
        Svidetel 45
    2. ВладГашек Вчера, 23:28
      Согласен. В этой фильмографии РФ прослеживается смена генетическо-рационального кода народа. Сознательная и целенаправленная политика "Моисея мотающего 40 народ Израиля по синайской пустыне", чтобы познавшие "прелести египетского рабства" вымерли, а в нашем случае, чтобы вымерли поколения, познавшие "ужасы социализма".
      ВладГашек
    3. KaPToC Сегодня, 00:47
      Цитата: АлеБорС
      Однозначно фильм вредный. Подмена добра злом.

      Только лишь с точки зрения христианской псевдоморали.
      KaPToC
  15. Сержант71 Вчера, 16:35
    У меня чуть кровь из глаз не пошла, пока прочитал laughing
    "Пейзажи фильма взяты прямо из "Властелина колец". Это не типично русские пейзажи. Горы" (с) Местность та называется Б-е-л-о-Г-О-Р-ь-е. Тут то к чему докапываться? Бярёзок мало всё, автор? am
    В общем, смешно.
    Сержант71
  16. Сержант71 Вчера, 16:38
    Цитата: АлеБорС
    Однозначно фильм вредный. Подмена добра злом. С самой премьеры, как увидел анонс и тех кто изготовил сию идеологическую диверсию, сразу понял-добра не жди.
    Вот тут подробнее, добавить нечего
    https://whatisgood.ru/tv/films/film-posledniy-bog
    atyir-2017/

    Однозначно вредный. Надо бы запретить, чтоб скрепы не ломал у нормальных людей! laughing
    Сержант71
  17. ВЕРЕСК Вчера, 17:13
    На ВО бестолковый фильм! Однако! Может скоро начнём и Машу с медведем обсуждать?Куда летим?Модэры!Лучше просто воткните фильм-Шторм.Военный сайт-или уже так себе? Что-ж Вы творите.Гробите наилучшее.Эх-вы,вояки...Швали на сайте-немерянно.Баните толковых .Сами-то о чём думаете? О переходе на мультики? Держите планку,ребята.Либо Вы слишком заумничали,либо просто дурочка включили. Зря вы так.
    ВЕРЕСК
    1. РУСС Вчера, 17:25
      Цитата: ВЕРЕСК
      Швали на сайте-немерянно.Баните толковых .

      good
      РУСС
      1. ВЕРЕСК Вчера, 17:27
        ВО на это внимания не обращает.Так-же,как и на обстрел Хмеймима.Ничего не могут сказать.Только-с левых сайтов новости скидывают. ВО-будте посерьёзнее.Создали сайт-отвечайте честно.В последнее время вы малость подустали.Передайте ваше нашим. Тупите слишком.
        ВЕРЕСК
  18. Путник Вчера, 17:17
    Большинство фильмов направлены на размывание русских корней. Возьмите творения Бондарчука: 9-рота или последний его фильм - откровенная русофобия. Надежда только на смену власти, тогда только вероятно поставят заслон на пути всей этой грязи.
    Путник
    1. РУСС Вчера, 17:24
      Цитата: Путник
      : 9-рота или последний его фильм - откровенная русофобия

      А последний это какой?
      РУСС
      1. ВЕРЕСК Вчера, 17:37
        [b]А последний это какой? Все. Извини,но-дибильные фильмы.
        ВЕРЕСК
      2. Путник Вчера, 19:39
        Притяжение
        Путник
  19. Комментарий был удален.
  20. Даос Вчера, 17:37
    Ну почему то из этой статьи выкинули мой комментарий... (я эту статью размещал и там изначально была от меня подводка и комментарий в финале) - странно...
    Так вот по поводу:
    А сейчас и (задолго до) как раз и идёт атака на архетипы. Не нужны этому миру богатыри защитники нашего мира. Это "архаика" - нужен "новый герой" - глобальный как этот мир, не очень понимающий (да и не желающий понимать) кто он собственно и на чьей стороне... (на своей конечно) - и самое печальное что это действительно не заговор и не "англичанка гадит" - это логика развития мира в который мы с таким "энтузазизмом" вляпались с размаху. Собираемся сопротивляться? а некому... потому что это всего лишь зеркало.
    Даос
  21. Сержант71 Вчера, 17:49
    Цитата: Fitter65
    Создатели фильма не желали ничего дурного. Они просто хотели развлечь публику и заработать денег. Ни в том, ни в другом нет ничего плохого. Более того, создателям это удалось. У них есть талант,

    И у них есть талант это правильно вы заметили,вы указали на все нестыковки,на все не соответствия с легендами и былинами,на эгоиста героя который нашёл себе любовь-вы только один МА-А-А-АЛЕНЬКИЙ эпизод упустили,когда Иван вернулся в реанимацию к мальчику и принёс ему живую воду...ВОТ он главный смысл фильма,а всё наносноё,всё так для антуража,давайте заботится о ближних,о тех кому мы нужны сейчас-вот он посыл фильма,а не развенчание легенд.С помощью вот таких экспертов и искали врагов в 37-м...

    Лучший коммент. Всё в точку. А авторшу в топку с "врагоискательной" аналитикой. А вообще, зачем обсуждать фильмы на данном ресурсе? Админы, совсем с ума уже не сходите. Тем больше нет?
    Сержант71
    1. Svidetel 45 Вчера, 21:20
      Нет. админы с ума не сходят, все правильно, моральные, нравственные устои, мировозрение граждан страны и боеспособность армии связаны самым прямым образом, если Вы этого не понимаете, то это только ваша проблема.
      Svidetel 45
  22. Trouble Вчера, 18:00
    Проблема лишь в том, что я как раз филолог, а не ракетчик.

    Угу, "филолог". Больше на перекрасившегося тупого замполита смахивает.
    Trouble
  23. aybolyt678 Вчера, 18:15
    Это же не вопрос цензуры или скандала. Это вопрос инстинкта самосохранения. Иммунитета. А у нас от него, похоже, хрен да маленько.

    присоединяюсь к автору. Трусоватый внук богатыря, убегающий в трудную минуту, имеющий в руке меч кладенец - ядерное оружие русских сказок!! не умеющий применить во время пистолета. По мнению жены, это вообще высмеивание современного человека, насколько он немощен, слаб и эгоистичен. Причем слаб именно духовно. Единственно что он делает хорошо это - убегает.
    советую посмотреть "Он дракон" лучший российский фильм
    aybolyt678
    1. Путник Вчера, 19:44
      Цитата: aybolyt678
      "Он дракон"
      Вы это серьезно? Русофобская халтура бездарная. Начал смотреть и не стал себя насиловать, портить настроение, зачем, забросил это дело.
      Путник
      1. aybolyt678 Вчера, 22:41
        Цитата: Путник
        Русофобская халтура бездарная. Начал смотреть и не стал себя насиловать,

        надо было досмотреть, по крайней мере персонажи по ходу сюжета развиваются, и даже приносят себя в жертву, большому и светлому чувству, совсем не по Голливудски. И Зло достойно наказано, единственный минус - счастье в конце сугубо индивидуальное, но это спорно
        aybolyt678
  24. петька слесарь Вчера, 18:23
    странный фильм - нечто среднее между фильмами о попаданцах в прошлое , передачей "в мире животных" и отчетом Остапа Бендера о "собственной мясохладобойне"
    петька слесарь
  25. Старый26 Вчера, 18:33
    Посмотрел это фильм. Полностью согласен с Сержантом71 - самого главного автор похоже и не заметил. Последнего поступка Ивана в реанимации.
    Фильм не лучше и не хуже других фильмов. Для отдыха в выходной или праздник, чтобы не вдаваться в хитросплетения сюжета.

    Откровенно говоря лучше посмотреть его, чем в течение недели на различных каналах полтора десятка раз натыкаться на "Иронию судьбы". На что уж фильм хороший, сроднились с ним за более чем 40 лет, но когда повторюсь за неделю натыкаешься на него полтора десятка раз, то даже такой спокойный человек как я выхожу из себя. Сказав, что или переключите на что-то другое или я антенну вырву..
    Я не филолог в отличии от автора, но по мне, как наверно и для подавляющего числа людей нет особой разницы между былинами и сказками. Для нас это просто сказка. И наверно, как в любой сказке герои, былинные или сказочные наделяются и некими человеческими слабостями и чувствами. И богатыри - не исключения. А тут автор чуть ли вселенский заговор начал искать, видите ли Добрыню нарисовали в таком неприглядном виде, но что характерно в нем есть человеческие качества. Та же подлость, к примеру
    Старый26
    1. АлеБорС Вчера, 18:46
      Так и есть вселенский заговор. Информационная война. Вас это уже не трогает, жизнь прожили, печально только, что утратили способность различать добро и зло. Сия поделка направлена на наших детей. Этот фильм лишь один эпизод ведущейся войны за умы и сердца детей наших. Жаль, что вы этого не понимаете.
      P.S: ИМХО, но "Ирония судьбы" тоже весьма неполезный фильм.
      АлеБорС
  26. soldner Вчера, 18:37
    Конечно, это позор. Россия с одной стороны кроет Украину, там книги про Илью Муромца запретили ввозить и вообще русские былины, а с другой стороны, плодит пасквили. Россиянам вообще врагов не надо, они сами себе на голову нагадят. Я такого даже представить не мог - Добрыня - подлый предатель и убийца, Варвара-краса - змея подколодная. Так в России, кроме жулика Солженицина и педераста Нуриева и героев не останется.
    soldner
  27. WapentakeLokki Вчера, 18:57
    И чего автор взъелся-то на фильму?И все ему не так( а вот Викинг или к примеру сериал Дружина нет отторжения ?).А по мне так альтернативный взгляд на богатырей и воев Светлой Руси это шаг вперед,ну сколько можно жевать одно и то-же.Я вспоминаю бессмертного Дюма и его мушкетеров(которых переснимали уже все :в том числе индусы(с песнями и плясками ага)и корейцы с прыжками и беганием по деревьям вверх-вниз)и все одно и то-же,но Бушков еще в 90-х написал,на мой взгляд гениальную книгу Д'Артаньян-гвардеец кардинала и что у кого-то хватило снять по ней фильм???А тут такой шедевральный Богатырь и сразу зашевелилось наше болото:на СвяТое покусились ироды ага.А автор просто сбацал веселую сказку в духе всеми восхваляемого Голливуда(никого не смущал Ксеркс персингист из 300 нет,а их Спартак сурово разбавленный 3.142дорами это что вполне исторично ага).Так-что по мне все в плепорцию:ребята постебались,болото патриотов разворошили а в богатыре из нашего XXI-го века офисных хомячков кое-кто себя не узнал нет.Ваше мнение негатив мое мнение позитив как кому на Руси всегда и бывало.С Новым годом всем помнящим Светлую Русь(по своему конечно но помнящим)!!!
    WapentakeLokki
  28. 1536 Вчера, 19:20
    К сожалению, у тех, кто мог бы снять сказку на основе русских былин, прославлявших древнюю Русь, нет денег. А у тех, у кого деньги есть, те такое не снимают да и снять не могут.
    И потом, не надо путать былины, сказания и т.п. с летописями. Это, как говориться, две большие разницы.
    1536
  29. Cannonball Вчера, 19:23
    "Последний богатырь" - это комедийный фильм в стиле фэнтези, считай - стёб, балаган, возможность посмеяться над самим собой, над своими предрассудками. А над собой смеяться может только духовно сильный человек, только духовно сильная нация.
    Так к чему этот "плач Ярославны" по поводу развеличивания богатырей?
    Или же вы считаете, что былинные богатыри были ангелами во плоти, рыцарями без страха и упрёка с чистыми помыслами и исключительно богоугодными делами, этаким суперменами черепашками-ниндзя,стоящими грудью за Россию?
    Так не было тогда никакой России. Была так называемая Киевская Русь - типичное феодальное квазигосударство, раздробленное на множество мелких княжеств-соседей, погрязших в междоусобных войнах, в полонении друг друга, в сжигании городов и сёл, грабеже и мародёрстве.
    И богатыри служили этим мелкопоместным князькам, участвовали в набегах, пленении, грабеже и дележи добычи. И это считалось нормальным. Они - служивые люди, они зарабатывали этим себе на жизнь. Они не были ангелами.
    Так чего сейчас устраивать вселенский вой по поводу того, что "принцессы, оказывается, тоже какают"?
    И потом, борьба света со тьмой, добра со злом - есть иллюзия и не более. На самом деле идёт только борьба интересов одних групп, кланов с интересами других. А в какой цвет они выкрашены, какими лозунгами прикрываются разницы не имеет. Были помещики с капиталистами - было плохо, их сменили большевики с коммунистами, опять многим было плохо. Им на смену пришли демократы с либералами - почему-то опять лучше не стало...
    Вывод когда, "Белые пришли грабят, красные пришли - грабят. Ну куда бедному крестьянину податься?", один - живите своим умом, по своей совести и не творите себе кумиров.
    Cannonball
    1. Svidetel 45 Вчера, 21:55
      Не согласен с Вашей позицией, да, богатыри святыми не были, была и тогда, как и сегодня проза жизни, однако не надо забывать, что такие фильмы в первую очередь смотрят дети, а их все-таки лучше воспитывать на возвышенных идеалах, именно они делают человека человеком с большой буквы, именно они способствуют появлению таких, как Зоя Космодемьянская, готовностью поступиться тем, "что можно пощупать или пожевать" ради того, что, нельзя "пощупать" - правды, чести, достоинства, справедливости. Эти идеалы в советское время насаждались через воспитание, еще раньше - через религию, благо тогда у нее не было конкурента в лице таких вот фильмов. А что касается "прозы жизни" то да, она имеет право быть и на экране, однако, если эта проза жизни будет доминировать там над идеальным, и главное будет показать, что "принцессы тоже какают", то мы получим общество нормальных обывателей-потребителей, но вряд ли у нас появятся герои, готовые к самопожертвованию и к героическим поступкам, а именно такие в трудную минуту могут вдохновить обычных людей на совершение подвигов, делают армию непобедимую духом. Так что такое легкомысленное отношению к подобным фильмам, которые подрывают традиционные моральные и нравственные устои нашего народа, вызывает только сожаление.
      Svidetel 45
      1. Cannonball Вчера, 23:26
        Был такой фильм "Подвиг разведчика" с Павлом Кадочниковым. Типичный лубок, не имеющий ничего общего с реальной войной. Однако на этом псевдошедевре советского кинематографа воспитывалось не одно поколение, считающих тех же немцев тупыми идиотами, которых даже мальчишка якобы мог в лёгкую оставить в дураках.
        Вы предлагаете воспитывать молодёжь на подобных фильмах? Или на "9-й роте"?
        Вам не нравятся легкомысленные фильмы о героях? А как же тогда быть с "Небесным тихоходом", "Беспокойным хозяйством" и им подобным?
        Если уж и воспитывать, то есть и более достойные образцы - "На войне, как на войне", "В бой идут одни старики", "Они сражались за родину", "28 панфиловцев", "Освобождение"... даже "4 танкиста и собака", в конце концов.
        У нас с историей вечная проблема, то мы её превозносим до небес, то сами же втаптываем в грязь. А она просто была такой как была. Её и воспринимать следует как историю, как урок, как предупреждение, а не как догму, ограничивающую главное - возможность самому осмысливать произошедшее и делать верные выводы из этого, чтобы не повторять ошибок и глупостей в будущем.
        А герои как раз и появляются в результате чьей-то лени, глупости, самонадеянности, ошибок и предательства.
        Кто-то, извиняюсь, всё просрёт, а герою это выгребать. Прям культ ассенизатора какой-то... А может проще и правильнее всем нам делать своё дело как нужно, как полагается, тогда и в отдельных героях не будет необходимости.

        "В сущности, героизм — весьма прискорбное явление. Необходимость в героях и подвигах возникает лишь в критической ситуации, а в девяносто девяти случаях из ста таковые происходят вследствие человеческой глупости или недобросовестности. Почти все герои, которыми восхищается человечество — это герои войны, что естественно, поскольку трудно придумать ситуацию более критическую. И если в воюющей армии много героев, можно не сомневаться, что командует ей . Хорошему генералу герои не нужны." Борис Акунин. Аристономия
        Cannonball
    2. aybolyt678 Вчера, 22:55
      Цитата: Cannonball
      Так чего сейчас устраивать вселенский вой по поводу того, что "принцессы, оказывается, тоже какают"?

      почти согласен с Вами, возмущает только беспомощность главного героя. Думал, хоть может бокс покажет... Не показал. А девочка ничего, бой баба. Может с этого и начинается Унисекс?
      aybolyt678
      1. Голован Джек Вчера, 23:14
        Цитата: aybolyt678
        Может с этого и начинается Унисекс?

        Нет.
        С этого начинается матриархат laughing
        Голован Джек
      2. Cannonball Вчера, 23:46
        Я в подобных случаях говорю так: "Герой (героиня) поступает так, например идёт в стрёмное место (особенно актуально для триллеров и ужастиков) исключительно по требованию режиссёра. :) Они ж не , чтобы добровольно искать собственной смерти. Вот и здесь, режиссёр сказал: "Герой должен быть беспомощным", актёр "взял под козырёк" (ему ж и дальше сниматься). А девочка сама с Украины, ей тоже надо запомниться публики, чтобы и её дальше у нас снимали. Проза жизни, кушать хочется всем.
        Cannonball
  30. пушкарь Вчера, 19:40
    Короче - "Руки прочь от святого!" Дотянулась кровавая рука Вашингтона и до наших сказок.
    пушкарь
  31. Комментарий был удален.
  32. Gato Вчера, 21:28
    Да нормальный фильм, для подростков. Нечего в нем искать подтексты. Религиозные или политические. Иногда даже было смешно - когда на Кащея каменюка свалилась crying
    Gato
  33. Altona Вчера, 21:49
    Фильм этот я не смотрел, но осуждаю. Как и осуждаю все нынешнее российское кинематографическое фекалетворчество. Про этот фильм, упомянутый в статье, сразу по выходу было дано много рецензий и именно в том духе, что ГГ(главный герой) в общем-то умом недалекий, а вообще фильм выставляет традиционных богатырей в негативном свете. И сделано это якобы в связи с авторским переосмыслением. У нас этого "авторского видения и переосмысления" в искусстве(даже язык не поворачивается назвать это искусством) уже через край, как забитый коллектор канализации. Даже народный фильм "28 панфиловцев" не обошла скверна толерантности, везде как-то пытаются умолчать о Совесткой власти и вводят симулякры типа "русский", "нет, я татарин(казах, узбек), ну значит русский". Ерунда полная, в общем. В США когда пародируют что-то, то для этого есть специальные мульфильмы "симпсоны", "южный парк" и ролевое кино для взрослых. У нас стендапом решили сделать все. Больше хохмы,больше хардкора,даешь волну "юмора".
    Богатыри-это возвеличивание подвига русского воина,хоть в сказке,хоть в былине. Поэтому пародирование и выставление их донкихотами или мерзавцами-это подло и мерзко. Богатыри бились за Русь, Русское государство. В текстах так и сказано.
    Кащей, Баба-Яга, Идолище, Соловей-разбойник и прочая нечисть являются воплощением врагов Руси. Недаром Баба-Яга говорит "там русский дух, там Русью пахнет". Она ненавидит Русь и применяет все методы для устрашения, вплоть до людоедства. Кащей олицетворяет Европу и крестоносцев. Соловей-разбойник-собирательный персонаж всякого рода разбойников, ходивших шайками и грабивших путников и торговцев. Ну и Тугарин Змей-это всякого род кочевники.
    В общем, такая вот парадигма патриотических и вражеских образов выкладывалась и лихим диснеевским наскоком сценаристы все это остендапили. Вложили детям в головы "доброго Гитлера". Что им сказать на это? Ахеджакнулись вы по-новой, господа сценаристы. Не дает вам свернуть в сторону известный орган Нуреева, чтобы вы там не говорили про "свободу творчества". Свобода похабщины у вас всегда торжествует и оплачивается.
    Altona
    1. Голован Джек Вчера, 22:02
      Цитата: Altona
      Недаром Баба-Яга говорит "там русский дух, там Русью пахнет"

      Блин, это не баба... Это Пушкин, "Руслан и Людмила":
      Там ступа с Бабою Ягой
      Идет, бредет сама собой;
      Там царь Кащей над златом чахнет;
      Там русской дух... там Русью пахнет!

      Хотя и Баба-Яга, да... присутствует.
      Цитата: Altona
      Фильм этот я не смотрел, но осуждаю

      Достаточно, Вы уже выиграли этот конкурс good
      Голован Джек
    2. WapentakeLokki Вчера, 22:34
      Ой да ладно вам из княжьих дружинников(высокого ранга да но из дружины т.е. служилых людишек ходящих под Князем)делать лыцарей без страху и упреку-для этой роли место забито гейропой с их Ролланом и Британией с Королем Артуром и его круглыми лыцарями увы вам.Богатыри так-же ходили войной куда пошлют и в полюдье за оброком для Князя и в ушкуй(т.е. набег-грабеж как Васька Буслай).А то что они за простой народ стояли так у Англов их Робин Локсли то-ж в Шервудском лесу типа только богатых ставил на гоп-стоп(а типа бедных пропускал и да-же делился с ними нажитым непосильным трудом ага)и стал сугубо положительным потом спустя какое-то время когда страсти улеглись.Так и богатыри на Руси как говорится образ собирательный в основном взятый с картины Васнецова ну той где на троих три коня,булава меч да лук.Все это конечно красочно но вот ведь беда :от Батыя-Мамая Святую Русь оборонили простые воины,не богатыри(хотя были Пересвет и Ослябля но и все,а где все остальные-то?И тут можно вписать оскорбительные для Русского предположения но будем считать что пали в бою как Евпатий,или ушли в гористую местность как Святогор не суть.Как и во все войны на Руси в Тяжелое время оборонил ее простой муж,пахарь или кузнец,воин или монах-паладин а где герои,славные Богатыри профи одной левой косившие ворога,непобедимые и легендарные.Вот такой у меня грустный сказ
      P.S. А вообще вся эта бодяга с супермунами-профи напоминает мне все войны XX-го века на Руси когда армия(в мирное время могучая и самая-самая)дохнет в первые пол-года год(с разной степенью успешности в соотношении убил врага-сдох запросто так) и в бой вступает мирняк который кормил ентих могутных воев все время до того как,и эти простые пахари и работяги выносят на своих плечах войну и заканчивают её самку сабаки в столицах супостатов,но это уже совсем другая история правда??
      WapentakeLokki
  34. Старый26 Вчера, 22:10
    Цитата: WapentakeLokki
    Я вспоминаю бессмертного Дюма и его мушкетеров(которых переснимали уже все :в том числе индусы(с песнями и плясками ага)и корейцы с прыжками и беганием по деревьям вверх-вниз)и все одно и то-же,но Бушков еще в 90-х написал,на мой взгляд гениальную книгу Д'Артаньян-гвардеец кардинала и что у кого-то хватило снять по ней фильм???

    Да, прочел на одном дыхании. Написал захватывающе

    Цитата: АлеБорС
    Так и есть вселенский заговор. Информационная война. Вас это уже не трогает, жизнь прожили, печально только, что утратили способность различать добро и зло. Сия поделка направлена на наших детей. Этот фильм лишь один эпизод ведущейся войны за умы и сердца детей наших. Жаль, что вы этого не понимаете.
    P.S: ИМХО, но "Ирония судьбы" тоже весьма неполезный фильм.

    Вы знаете, что-то в последнее время в любом событии ищут вселенский заговор и проявление информационной войны. Не стоит плодить сущностей сверх меры. надеюсь знаете такое выражение. Богатыри (реальные, с которых и были "списаны" эти образы) были людьми, со всеми присущими им слабостями. Но постепенно то, что было в них негативное ушло, остался только "светлый", можно сказать "лубочный" образ. И тут кто-то вдруг взял и усомнился в их ангенльской сущности. Так ату его. Сразу можно сказать, что он наймит империализма, нештатный сотрудник Госдепа и ЦРУ, призванный разрушить самое святое. что у нас есть. Наши былины.

    Вас это уже не трогает, жизнь прожили, печально только, что утратили способность различать добро и зло.

    Может из-за того, что я прожил как минимум 2/3 своей жизни (надеюсь) я не утратил способности различать добро и зло. Зато научился не видеть во всем "руку империализма".
    Наши дети (точнее для меня это уже время внуков) может и хуже нас разбираются в политике, но вот не ищут во всем происки. Смотря каждый день по ТВ весь тот негатив, убийства, разборки между кланами или бандами, видя на ТВ фильмы о предательстве и подлости, вы считаете, что они обратят внимание, что Добрыня подлец? Они на это просто не обратят внимание. Для них это экшн. Примерно такого же уровня, как "Шрэк", "Богатыри" "Маша и медведь" и прочее. Да, конечно с тем же "Морозко" этот фильм сравнивать не стоит. Но и делать из фильма "Бомбу замедленного действия" думаю тоже не стоит

    P.S: ИМХО, но "Ирония судьбы" тоже весьма неполезный фильм.

    Вот видите. Даже в отношении этого 40-летнего фильма различные взгляды. Можно взять любой фильм и сколько людей - будет столько же и мнений.
    Старый26
  35. corsar26 Вчера, 22:18
    Был бы совсем плох, никто бы не обсуждал и не смотрел. а так сколько народу то посмотрело))) я смотрю, что кто написал статью, тот наверное в Ну погоди увидел пропаганду сигарет, в семитецветике педофилию и прочее в советских мультиках. Коммент про каннибализм, это просто шедевр, можно статью о психологических отклонениях писать. пока никто не обращал внимание все нормально было, и всем все нравилось. По поводу сказок, у меня сборники народных сказок Русских, Молдавских, Латвийских, Африканских и еще парочка еще советского издания конца 80-х, все перечитал, так по сравнению с ними фильм добрая сказка, на современный лад. Только ни разу не поверю,что никто про попаданцев не читал, пока идея нова с нее будут зарабатывать.
    PS. мне вот интересно, вы со своими детьми уроки делаете, или сплошь пенсионеры сидят здесь и знают только фразу : "А вот у нас....лучше выше сильнее толще глубже "? Для примера, кто хочет тот найдет, а нет я скан выложу: сказка в учебнике за 3 класс 2017 г.в. по литературному чтению общеобразовательной школы: понесли кони ведьму по полю, где рука оторвется, там колода, где нога - там дерево и т.д. там про голову и пр. так что в фильм где никого не убили, уже можно считать шедевром отечественного кино. И вопрос, а чем мультик про трех богатырей отличается от фильма? только тем что там все три богатыря положительные...при желании там можно столько антиросийского и пр. нарушения чувств верующих найти... закачаешься. Но пусть этим занимаются, кому по штату положено)))
    corsar26
    1. WapentakeLokki Вчера, 23:02
      Про каннибализм мне почему-то припоминается анекдот когда врач выкладывает перед пациентом картинки и спрашивает:''а что Вам это напоминает'' и постоянно слышит в ответ:'' да у Вас тут все время 3.141орасы изображены''(это и стая гусей и что-то там еще)и тогда выведенный из себя врач вопрошает:''так и что,и я по вашему 3.141орас?'' на что слышит уверенный такой ответ:''конечно 3.141орас,иначе откуда у вас такие вот картинки.По моему не прибавить и не убавить а по Вашему?
      WapentakeLokki
  36. Altona Вчера, 23:25
    Цитата: Голован Джек
    Достаточно, Вы уже выиграли этот конкурс

    --------------------------
    Ну вот идут трейлеры фильмов "Салют-7", "Движение вверх", "Время первых", "Викинг", "Ёлки" и прочую фигню в духе Эрнст-Мединский пикчерз. Тут же появляются статьи с очевидцами, с документами, с экспертами. Женя Бэдкомедиан, куда же без него? И начинается подробный разбор, чуть ли не покадровый всех этих шедевров. В общем и "кино смотришь" и тебе тут же киноляпы выдают. Потом уже эти "шедевры" и "верхние точки кассовых сборов" смотреть не хочется. Лучше уж сразу Голливуд посмотреть. Хотя и его не смотрю.
    Altona
  37. Altona Вчера, 23:33
    Цитата: WapentakeLokki
    P.S. А вообще вся эта бодяга с супермунами-профи напоминает мне все войны XX-го века на Руси когда армия(в мирное время могучая и самая-самая)дохнет в первые пол-года год(с разной степенью успешности в соотношении убил врага-сдох запросто так) и в бой вступает мирняк который кормил ентих могутных воев все время до того как,и эти простые пахари и работяги выносят на своих плечах войну и заканчивают её самку сабаки в столицах супостатов,но это уже совсем другая история правда??

    -------------------------------------
    Ну тут вы как-то сильно загустили краски. Мирняк с винтовкой и 10 патронами тоже воевать пытался в 1941 годе,но весь полег под Москвой и прочими городами. Военным пришлось переосмысливать тактику и обучать новых военных в уже начавшейся войне. А богатырь или батор(батыр) у тюрков он же во многих эпосах присутствует и как служака и как романтический герой как вы упомянули западноевропейские эпосы об Артуре и Роланде. Богатырь наверное олицетворяет еще и какой-то национальный стержень, патриотическую верность.
    Altona
  38. Altona Вчера, 23:37
    Цитата: corsar26
    И вопрос, а чем мультик про трех богатырей отличается от фильма? только тем что там все три богатыря положительные...при желании там можно столько антиросийского и пр. нарушения чувств верующих найти... закачаешься.

    -----------------------------------------------
    Мультик по крайней мере не оспаривает дружбу и говорит о взаимовыручке. Другая роль мультика-описать современную действительность, правда почему-то в рамках феодального государства, тем не менее с шутками-прибаутками многое похоже.
    Altona
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