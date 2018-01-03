00:24 04 января

Иерусалим не может быть предметом торговли, заявили в Палестине

Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна в ответ на угрозы Дональда Трампа прекратить предоставление финансовой помощи палестинцам заявил, что Иерусалим не является предметом торговли или обмена на деньги, передает РИА Новости.



Ранее президент США написал в своем «Твиттере», что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей «сотен миллионов долларов в год».


Иерусалим и его святыни не могут быть предметом торговли и обмена на золото или серебро,
говорится в заявлении Рудейна.

По его словам, «настоящий мир и переговоры строятся на легитимной основе, ведущей к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме».

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это решение было позитивно встречено в Израиле, однако вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 101

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  1. Шура пермский Вчера, 14:53
    Палестинцы пусть это торгошам-ростовщикам соседям донесут...
    Шура пермский
    1. Бивень Вчера, 14:55
      Иерусалим -это международный город! Был и будет...В России есть АО Еврейская со столицей..))))
      Бивень
      1. karish Вчера, 15:01
        Цитата: Бивень
        Иерусалим -это международный город! Был и будет

        Никогда им не был и не будет.
        Иерусалим - столица Израиля.

        Цитата: Бивень
        В России есть АО Еврейская со столицей.

        А Киев столица Киевской Руси. wink
        karish
        1. Шура пермский Вчера, 15:13
          вы оккупировали иерусалим по беспределу в середине 20 века,так что не надо ляля... столица израиля ну ну,оккупанцы
          Шура пермский
          1. Krasnodar Вчера, 15:22
            Цитата: Шура пермский
            вы оккупировали иерусалим по беспределу в середине 20 века,так что не надо ляля... столица израиля ну ну,оккупанцы

            Какой по беспределу? Иорданцы обстреливали еврейскую часть Иерусалима в 1967 году после атаки израильтян на египетские войска, которые выгнали силы ООН, стоявшие буфером между арабами и евреями. В ответ евреи атаковали иорданцев, забрали у них Восточную часть Иерусалима, а также выбили их войска из Иудеи и Самарии, с которых по Израилю велся артиллерийский огонь.
            О палестинских арабах тогда речи не было, Восточный Иерусалим был иорданским городком...
            Krasnodar
            1. Шура пермский Вчера, 15:57
              я про 1949 год и следующие,неуч ... учи матчасть,как твои соплеменники террористы мечети взрывали и устраивали дикий террор на территориях арабов...
              Шура пермский
              1. Татьяна Вчера, 16:12
                в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.
                Как говорится, "Не было у мира в Иерусалиме печали, так черти накачали!"
                Татьяна
              2. Krasnodar Вчера, 17:49
                Цитата: Шура пермский
                я про 1949 год и следующие,неуч ... учи матчасть,как твои соплеменники террористы мечети взрывали и устраивали дикий террор на территориях арабов...

                ))))
                В 1948, вообще то, арабы выгнали евреев из Восточного Иерусалима (в т.ч. еврейского квартала Старого Города), но не смогли завоевать Западный, если уж Вы настаиваете на точности. Взорванная арабами арка синагоги Еврейского Квартала Иерусалима до недавнего времени (реконструкции) была одним из символов города. И про дикий террор подробнее можно? :)
                Krasnodar
        2. APASUS Вчера, 15:15
          Цитата: karish
          Цитата: Бивень
          В России есть АО Еврейская со столицей.
          А Киев столица Киевской Руси.

          Сможете опровергнуть
          APASUS
          1. APASUS Вчера, 15:17
            Цитата: karish
            Цитата: Бивень
            Иерусалим -это международный город! Был и будет
            Никогда им не был и не будет.
            Иерусалим - столица Израиля.

            Да ландо ,нагнетать.Он не всегда был еврейским
            первые поселения датируются IV тысячелетием до н. э. В XI веке до н. э. город был занят евреями и провозглашён столицей Израильского царства, а с X века до н. э. — Иудейского. После распада Римской империи Иерусалим отошёл к Византии. С этого момента начинается христианизация города. C захватом в 639 году арабским халифом Умаром ибн Хаттабом город начинает приобретать мусульманский облик. В 1099—1187 и 1229—1244 годах Иерусалим был под властью крестоносцев
            APASUS
            1. хрыч Вчера, 15:47
              Цитата: APASUS
              В XI веке до н. э. город был занят евреями и провозглашён столицей Израильского царства, а с X века до н. э. — Иудейского

              Ну, кроме Танаха и Иосифа якобы Флавия никто сие не знает laughing
              Предательские клинописи и гадкий Геродот не подтвердили сии сказки.
              Цитата: APASUS
              После распада Римской империи Иерусалим отошёл к Византии.

              Не существовало никакой Византии, была Римская Империя, когда римский император Константин перенес столицу в Новый Рим, он был единожды переименован из Нового Рима в Стамбул турками. Термины - Византия и Константинополь выдумка греческих попов, насочинявших сие уже после гибели Римской империи.
              хрыч
              1. Комментарий был удален.
                1. хрыч Вчера, 16:14
                  Посмотрел на эту печать wassat и что увидел?... а вот что wassat

                  Доказательство фантастическое, ну ... согласен: палка, палка, огуречик, причем в бекини, а не в длинных одеждах, как мелет умная дама wassat как привязали к Танаху, не могу представить. Как сделали датировку? Но "пипл хавает" wassat Скажу по секрету там нет надписи, что она говорит, там четыре знака, причем на арамейские не похожи и тем более нет надписи названия города ‏יְרוּשָׁלַיִם wassatНас старых археологов не проведешь wassat
                  хрыч
                  1. Shahno Вчера, 16:28
                    Там написано. Сар а Ир.
                    Shahno
                    1. хрыч Вчера, 16:47
                      Цитата: Shahno
                      Там написано. Сар а Ир.

                      У вас три гласных буквы wassat арамейский алфавит (чем пользуется книжный иврит) не содержит гласных букв, а только согласные wassat Кто, кого дурит?
                      хрыч
                      1. Лекс. Вчера, 17:22
                        У вас три гласных буквы арамейский алфавит
                        Интересуетесь языком ?
                        Лекс.
                      2. Shahno Вчера, 18:02
                        На современном иврите שר העיר. На печате древний иврит для высокого стиля. По русски Министр Города. Именно слово в слово так не раз именуются в Ветхом Завете именно правители Иерусалима, и больше ни один правитель др. области так не именуется.

                        По оценке археологов, эта находка датируется VII-VI веками до н.э., то есть поздним периодом Первого Храма.
                        Так именуют Иеошуа, правившего Иерусалимом в царствование Езекии (VIII век до н.э), и Маасея, правившего Иерусалимом в царствование Иосии (VII век до н.э).
                        Все варианты Ветхого Завета написаны позднее по времени, чем возраст печати.

                        Обнаружил печать археолог Шимон Коэн во время просеивания почвы на руинах строения, датируемого поздним периодом Первого Храма. Это строение находилось примерно в 100 метрах к западу от западной стены Храма (Стены Плача). В нем, очевидно, могли жить высокопоставленные чиновники.
                        Shahno
                    2. хрыч Вчера, 18:49
                      Цитата: Shahno
                      оптического датирования

                      Хотелось бы ссылочку по применению этого метода для датирования этой печати. Как велась калибровка и пр. Почему именно правитель Иерусалима? Хотя названия города нет, почему печать не может быть привезена из другого места, где финикийский язык родной. Если эти буквы скорей финикийские, чем арамейские, то зачем удивляться если письмо фелистимлян, от коих местность прозывается Палестиной, именно ближе к финикийскому письму, чем к арамейскому. На лицо опять попытка притянуть за уши, под текст сказания. Считаем печать подленником и что мы имеем - земля Фелистимлян, знаки Фелистимлян, Сар - царь - кесарь - цезарь - сие название правителей от Африки до Индии. Чем лучше Танах?
                      хрыч
                      1. Shahno Вчера, 20:02
                        Это переходное финикийское письмо. Тут именно то, что не в одном памятнике или находке нигде не упоминался Сар Ир как правитель и тем более на протоиврите, а это протоиврит, либо классическое финикийское письмо, которое практически исчезло к 7-8 веку д. н. э. И это подтверждает Библия. Значит такой был в реальности. Или как авторы Танаха могли изобрести печать и более древнюю. Если они о ней знали, она имела большое хождение.
                        Shahno
                    3. хрыч Вчера, 20:44
                      Отбрасываем сказания, берем папу истории - Геродота, который именовал эту территорию Сирия Палестинская, или Палестина в 5 веке до нашей эры. О евреях он не упоминает вообще. Населяли Палестину по Геродоту сирийцы и финикийцы (т.е. филистимляне, правда их должен, как бы раньше Давид зачистить), поэтому печать на их языке не должна удивлять. И как быть? Геродот описывает ранешнее вторжение скифов в Палестину, когда фараон Псаметтих убедил не идти их на Египет, что опять нестыкуется с Танахом. Поэтому финикийская печать вполне себе выглядит нормально, правда уродская какая-то, могла быть и покрасивей. К Танаху, по традиции притянули за уши однозначно. События разрушения Первого храма, в 586 году до н.э. от Геродота родившегося около 484 до н.э. как бы недавние события должны быть, а он и подревнее события описывает и археология его подтверждает и стелы с клинописями соседей. С Геродотом трудно бороться, он пааапа laughing
                      хрыч
                      1. Арон Заави Вчера, 22:09
                        Цитата: хрыч
                        Отбрасываем сказания, берем папу истории - Геродота, который именовал эту территорию Сирия Палестинская, или Палестина в 5 веке до нашей эры. С Геродотом трудно бороться, он пааапа laughing

                        Ну Геродот нмчего не написал зато у Тацита достаточно об евреях написано.
                        http://jhistory.nfurman.com/code/greki042.htm
                        Да и вообще хватает античных источников о евреях. Просто глаза надо раскрывать.

                        Философ Феофраст (IV-III ее. до н.э.) с симпатией относился к евреям и называл их "племенем мудрецов", проводящих время "в беседах друг с другом о божестве".
                        Историк Гекатей Абдерский жил во времена Александра Македонского (IV в. до н.э.) и уделил евреям и их истории в своих трудах много внимания. В частности, он сообщает, что, когда в Египте "в древние времена" случилась повальная болезнь, народ приписал эти несчастья божественному гневу и решил, что следует из страны изгнать иноземцев. Часть из них "отправились в Элладу и в какие-то еще страны... Но большинство народа отправилось в изгнание в землю, называемую ныне Иудеей... Вел переселенцев человек по имени Мозес, далеко превосходивший других как мудростью, так и мужеством... Он помимо других городов основал и самый знаменитый ныне, называемый Гиеросолимы. Он же воздвиг самое почитаемое у них святилище, научил чтить Бога и поклоняться ему". У Гекатея нет антисемитских настроений, он с уважением относится к большинству еврейских обычаев и законов и отмечает, что "позже, когда иудеи оказались под игом, будь то владычество персов или одолевших их македонян, то из-за смешения их с инородцами многие из исконных иудейских обычаев переменились".
                        Историк Гермипп Смирнский (около 200 г. до н.э.), рассказывая о знаменитом философе Пифагоре, допускает, что "свою философию Пифагор принес эллинам от иудеев". Интересное свидетельство о евреях оставил живший во втором веке до н.э. Агатархид Книдский. Оно исполнено иронии по отношению к еврейскому суеверию, но не является антисемитским. Автор пишет: "Существует народ, называемый иудеями: обладая укрепленным и большим городом Гиеросо-лимы, они позволили Птолемею захватить его, ибо не хотели брать в руки оружие (в субботу. - А. В.) и предпочли из-за своей неуместной богобоязни терпеть над собой сурового властелина".
                        Образованнейший римский писатель Варрон (II-I в. до н.э.) с уважением относился к иудейскому монотеизму, видя в нем образец чистого и достойного поклонения Богу, и враждебно относился к языческим изображениям богов, полагая, что "боги в виде бесчувственных болванов легко могли вызвать презрение".
                        Знаменитый Плутарх (I-II в. н.э.) упоминает евреев главным образом в связи с соблюдением ими субботы и пищевыми запретами, но он не считает суеверность их особенностью. Враждебных евреям высказываний в его трудах не имеется.
                        Философ-стоик Эпиктет (50-130 гг. н.э.) относится к евреям нейтрально. Он знает обычай погружения в воду при принятии иудейской веры, но не осуждает его и не иронизирует над ним. Вообще же над рядом еврейских обычаев, казавшихся греко-римским писателям суевериями, посмеивались многие. Например, поэт Персии (I в. н.э.) иронизировал по поводу зажигания евреями свечей и еврейского обычая подавать рыбу в пятницу на ужин. Вызывало насмешки и то, что у еврейского Бога не было определенного имени (в отличие от греко-римских "богов), и поэтому "писатель Лукан (I в. н.э.) называет Иудею "рабой своего неизвестного бога". Другой автор, Квинтилиан (I в. н.э.) называет Моисея "первым изобретателем еврейского суеверия". Помпеи Трог (I в.до н.э. - I в. н.э.) одобряет успешную государственную политику евреев и пишет, что "верность закону вкупе с верностью Богу придала евреям невероятную силу". 
                        Арон Заави
                      2. Shahno Вчера, 22:16
                        Да конечно с Геродотом бы я спорить не стал. А вот с достоверностью списков Истории(минимум 1-2 век н. э), почему бы нет. Если уж мы сомневаемся в Библейских списках того же возраста. Проблему надо рассматривать с разных сторон. И сегодня возник аспект в защиту Библейской теории, не более(печать загадочного могущественного владыки города на месте нынешнего Иерусалима, подписавшего ее как говорит Ветхий Завет, причем печать старше,случайно обнаруженная именно там, не в Каире, не в Дамаске, о чудо).
                        Shahno
                    4. хрыч Вчера, 22:24
                      Видно ли из Иерусалима Мертвое море?
                      хрыч
                      1. Shahno Вчера, 22:35
                        Мы туда их не выгоняли. Они сами там прятались. Если вы о том что я подумал.
                        Shahno
                    5. хрыч Вчера, 22:42
                      Кого вы там выгоняли? Вопрос только видно ли Мертвое море из города или нет laughing
                      хрыч
                      1. Shahno Вчера, 22:47
                        Прошу пардона. Это все зеелоты. Видно. В Араде моя школьная подруга.. В Иерусалиме другая. А вообще.... Не поймите превратно.
                        Shahno
                      2. Shahno Вчера, 22:48
                        Какой вопрос-такой ответ.
                        Shahno
                    6. хрыч Вчера, 23:16
                      Вопрос чисто про визуальный эффект, видно море или нет, все, никакого подтекста laughing А за подружек уважуха good
                      хрыч
                      1. Shahno Сегодня, 00:03
                        Хрыч у меня со зрением не очень. В ополчении, конечно увижу.
                        Shahno
                  2. Лекс. Вчера, 17:20
                    По радиоуглеродному анализу вы не в курсе ?
                    Лекс.
                    1. хрыч Вчера, 17:26
                      Цитата: Лекс.
                      По радиоуглеродному анализу вы не в курсе ?

                      Чего? Глины? wassat Глина происхождения с Кембрийского периода wassat Радиоуглеродный метод только для органики.
                      Цитата: Лекс.
                      Интересуетесь языком ?

                      В иврите используется консонантное письмо, алфавит состоит из согласных букв, а в 6 веке до нашей эры, к сожалению не знакомы с работами масоретов wassat А так арамейские знаки родные на всем БВ, до македонян, арамейский был лингва франка Персидской Империи. Т.е. имел статус дипломатического языка, бухгалтерского и письменности Персидской империи. Поэтому первично, любой арамейский знак, говорит о финикийцах, персах и пр. Ибо иврит вторичен, а арамейский первичен и это аксиома.
                      хрыч
                      1. Shahno Вчера, 18:11
                        Возраст если уж быть точным определен методом оптического датирования, что позволил хим. состав печати(когда последний раз минерал находился на свету) и место нахождения печати(отсутствие света).
                        Shahno
        3. хрыч Вчера, 16:01
          Цитата: karish
          Никогда им не был и не будет.

          Будь-то история сей минутой закончилась. Будь-то будущее известно laughing
          хрыч
          1. А. Привалов Вчера, 23:09
            Цитата: хрыч
            Будь-то история сей минутой закончилась. Будь-то будущее известно

            Во II веке н. э., после поражения второго иудейского восстания (Бар-Кохбы, 135 г.), римские завоеватели Земли Израиля, изгнав большую часть еврейского населения и желая стереть из памяти потомков связь этой страны (именовавшейся тогда Израиль и Иудея) с евреями, вспомнили про древних филистимлян. Они переименовали Израиль в Syria Palaestinei, что буквально переводится “Палестинская Сирия”, и присоединили его к уже существовавшей римской провинции Сирия (впервые же выражение “Сирия Палестинская” действительно встречается еще у Геродота – об этом вспомнили придворные историки императора Адриана, когда выполняли его политический заказ).
            Так вот, название это пережило и филистимлян, и римлян (подобно тому, как название страны Сирия пережило древних сирийцев, истребленных и ассимилированных арабскими завоевателями после ухода оттуда римлян и византийцев). В Средние века название “Палестина” ассоциировалось с библейской землей, захваченной сарацинами – так тогда называли в Европе арабов. Сами сарацины, кстати, воспользовались этим названием, когда вторглись в опустошенную Землю Израиля в 638 году н. э. и Земля Израиля стала провинцией Фаластын арабского халифата. Тогда в Палестине поселились первые арабы. Земля эта много веков была почти безлюдной пустыней. Арабских правителей спустя четыре столетия на долгие века сменили крестоносцы и турки, а название “Палестина” осталось. Так в Европе называли библейскую Святую землю – родину евреев. Как географическое целое Палестина обладала неясными и постоянно перемещающимися границами. Палестина не была географической единицей ни в каком смысле слова. При османском владычестве, которое продолжалось с 1516 по 1918 г., Палестина делилась на несколько округов, именуемых санджаками. Эти санджаки входили в более крупные административные единицы, которые назывались вилайетами. Большая часть Палестины входила в состав Сирийского вилайета и управлялась пашой из Дамаска. Этим объясняется тот факт, что Палестина обычно относилась к Южной Сирии. Соответственно никакого государства Палестина никогда не существовало.
            Что до Иерусалима, то 400 лет -- до 1917 года он входил в состав Бейрутского вилайета Османской империи. С 1922 по 1948 год Иерусалим был административным центром английской подмандатной территории. В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 181 (II). Резолюция предусматривала для Иерусалима специальный международный статус, который должен был обеспечиваться Организацией Объединенных Наций через Совет по Опеке. Однако, статус в силу не вступил, поскольку в день провозглашения независимости государства Израиль, 15 мая 1948 года, Иерусалим был атакован ударными частями трансиорданского Арабского легиона. Обращаю внимание, на тот факт, что до этого времени Иерусалим был городом цельным, без всякого деления. В результате полномасштабных военных действий Арабо-израильской войны, к концу 1948 года, Западный Иерусалим находился под контролем Израиля, а Восточный, включая Старый город — под контролем Трансиордании. 13 декабря 1948 года Восточный Иерусалим был аннексирован Трансиорданией. 5 декабря 1949 года Израиль объявил Западный Иерусалим своей столицей. В апреле 1950 года Трансиордания также объявила Иерусалим своей второй столицей. В таком статусе Иерусалим находился без малого 20 лет. (Ни о каком палестинском народе в ту пору никто и слыхом не слыхивал.) Во время Шестидневной Войны 1967 года иорданская армия была разгромлена в течение двух дней и Иордания утратила Иерусалим. Город был объединён. Бывшие властители Иерусалима — Турция, Британия и Иордания территориальных претензий более не предъявляли. В 1980 году Израиль принял основной закон, по которому Восточный Иерусалим официально аннексировался и объединенный город объявлялся столицей Израиля. (Я сознательно не привожу тут различные резолюции ООН о непризнании иорданской и израильской аннексий, т.к. они оказались не релевантными после того, как Ассамблея ООН отменила решение о выделении ассигнований на установление постоянного международного статуса в Иерусалиме, тем самым сняв свои претензии на управление этим городом.) С тех пор и по сей день, уже 50 лет (пятьдесят лет, Карл!) объединённый Иерусалим управляется, снабжается, убирается, охраняется, лечится и пр. и пр. Израилем. Ещё одно действующее лицо неожиданно появилось на нашей сцене -- Палестинская национальная администрация. Это она, якобы выставляет сегодня свои претензии на Иерусалим. По крайней мере на его Восточную часть. Однако, далее политических деклараций дело не идёт, ибо претензии такого рода могут выдвигать исключительно государства, да и то, хорошо обосновав свою позицию, ведь ни у какого "государства Палестина" Израиль Иерусалим не отбирал. Мировые политические процессы штука не простая, возможно, что со временем, появится такое государство — "Палестина" и оно сможет доказать свои возможности управления городом и с полным правом заявить о своих претензиях. Покамест, ПНА государством ещё не стала, она и своими-то, подвластными ей территориями распорядиться толком не может (подстрекательствами к террору и красивыми лозунгами про «неотъемлемое право палестинского народа», людей накормить нельзя (городской бюджет Иерусалима равен приблизительно четверти всего бюджета ПНА треть которого гуманитарная помощь, а остальные 2/3 -- дефицит), а Сектором Газы, вообще ХАМАС управляет), соответственно и говорить, покамест, не о чем. Вот, как-то так.
            А. Привалов
            1. хрыч Вчера, 23:37
              Ой, как много, ну прочитал. Дело не о римлянах, дело в Геродоте, там несоответствие, а он типа современник, по крайней мере по возведению Второго храма. Ладно проехали. Для начала Сирию и Сирию Палестинскую у Империи Селевкидов, т.е. македонцев оттяпал Гней Помпей. Тиран был Александр, сыновья его были Гиркан и Аристобул. Не Абрам, не Авессалом, а чисто греческие-македонские имена. Все точка, после этого правили этнархи, тетрархи, прокураторы, все граждане Рима. Зачем было штурмовать и разрушать свой город Веспасиану ибо город сотню лет был римским - глупость приписанная Ёсипу, якобы взявшего Веспасиана же фамилию laughing Дальше, зачем было уничтожать город, а потом на его месте строить новый, не проще бы было отгеноцидить население, там мужиков убить, остальных угнать в рабство, а не заморачиваться с вытравлением памяти. Почему все остальные захваченные территории сохранили названия, а тут вдруг понадобилось возвращать старое и пр. Подобные несоответствия дурно пахнут. А у Танаха главная проблема - худо-бедно народы и страны соответствуют, но не соответствует хронология и полное несоответствие имен царей. Египетские фараоны вообще не называются в принципе, хотя, как бы половина истории связана с Египтом, персидские цари не имеют аналогов, поход Набукко был в Анатолию. Что говорит о том, что писал человек не владеющий на тот момент информацией, что соответствует примерным знаниям времен Маймонида, сейчас все выглядит иначе. И пропустить Империю, народ и мегаполис с хронологией в полтысячи лет весьма странно. Тут либо Геродот врет, либо кто-то другой. Но есть хеттские, аккадские и вавилонские клинописные библиотеки, есть археология и все это совпало с Геродотом. Значит врет другой.
              хрыч
        4. Комментарий был удален.
        5. Комментарий был удален.
        6. Hottabych Вчера, 16:45
          Цитата: karish
          А Киев столица Киевской Руси.

          А не боитесь ли вы, братья наши хитрые, что Киев будет столицей Руси? Вам сейчас, видимо, политически выгодно такое правительство на Украине. Но, там же фашисты?...
          Hottabych
      2. Джунгар Вчера, 16:46
        Цитата: Бивень
        .В России есть АО Еврейская со столицей..))))

        Вот только не надо бы... Нигде у нас. У них же своя Земля есть....
        Джунгар
        1. alexsipin Вчера, 19:10
          Цитата: Джунгар
          Вот только не надо бы... Нигде у нас. У них же своя Земля есть....

          100%
          Вашу ЕАО через 10 лет в Китайскую АО можно будет переименовывать
          alexsipin
          1. Джунгар Вчера, 20:30
            Посмотрим.... Но ваших там мало, так что название символическое
            Джунгар
            1. alexsipin Вчера, 23:24
              Цитата: Джунгар
              Посмотрим.... Но ваших там мало, так что название символическое

              И я о том же. Пора переименовывать. Там евреев меньше чем в Иране
              alexsipin
    2. karish Вчера, 14:59
      Цитата: Шура пермский
      Палестинцы пусть это торгошам-ростовщикам соседям донесут...

      Время покажет.
      Что то мне кажется , что в ближайшее время они о своих заявах забудут.
      Трамп молодец, давно пора им бабки перестать дарить..
      karish
    3. Арон Заави Вчера, 15:11
      Цитата: Шура пермский
      Палестинцы пусть это торгошам-ростовщикам соседям донесут...

      Пилите Шура...
      Арон Заави
      1. хрыч Вчера, 22:40
        Тацит - это после евангельских событий и это не сильно интересно, от Геродота полтысячи лет, а что он описывает про религию и нравы, то лучше не читать, сразу печать антисемита надо ставить. Гораздо интересней данные Страбона, он жил на стыке новой и старой эры и там есть интересные факты.
        хрыч
  2. kpotr Вчера, 14:58
    Думаю, что евреи полностью согласны с утверждением.
    kpotr
  3. Hoc vince Вчера, 15:09
    Косово, теперь - Иерусалим, другие страны будут поступать точно так же, захватывать чужие города и признавать своими.
    Hoc vince
    1. Арон Заави Вчера, 15:17
      Цитата: Hoc vince
      Косово, теперь - Иерусалим, другие страны будут поступать точно так же, захватывать чужие города и признавать своими.

      Смотря кому Иерусалим чужой, а кому...

      В понедельник, 1 января, Управление древностей Израиля анонсировало уникальную находку: в ходе раскопок около Стены Плача была найдена уникальная глиняная печать, принадлежавшая правителю Иерусалима 2700 лет назад.

      Арон Заави
    2. alexsipin Вчера, 19:11
      Цитата: Hoc vince
      Косово, теперь - Иерусалим, другие страны будут поступать точно так же, захватывать чужие города и признавать своими.

      С Крымом вы так и поступили.
      alexsipin
  4. профессор Вчера, 15:14
    Иерусалим не может быть предметом торговли, заявили в Палестине

    В Палестине? Нет, не знаю такой. А что думают об Иерусалиме в Атлантиде?
    профессор
    1. Krasnodar Вчера, 15:30
      Цитата: профессор
      Иерусалим не может быть предметом торговли, заявили в Палестине

      В Палестине? Нет, не знаю такой. А что думают об Иерусалиме в Атлантиде?

      Главное, чтобы амазонки протест не выразили.
      Krasnodar
      1. Громобой Вчера, 15:34
        Цитата: Krasnodar
        Главное, чтобы амазонки протест не выразили.

        А как амазонки смогут выразить свой протест по этому поводу?Вторую грудь себе отрежут наверно sad)))
        Громобой
        1. Krasnodar Вчера, 15:52
          Цитата: Громобой
          Цитата: Krasnodar
          Главное, чтобы амазонки протест не выразили.

          А как амазонки смогут выразить свой протест по этому поводу?Вторую грудь себе отрежут наверно sad)))

          Например.
          Krasnodar
        2. alexsipin Вчера, 19:14
          Цитата: Громобой
          А как амазонки смогут выразить свой протест по этому поводу?Вторую грудь себе отрежут наверно )))

          Вот именно:
          alexsipin
    2. Шура пермский Вчера, 16:33
      напомню тебе,профессор,палестина,это та страна,кою вы оккупировали за полвека почти полностью
      Шура пермский
      1. Арон Заави Вчера, 17:11
        Цитата: Шура пермский
        напомню тебе,профессор,палестина,это та страна,кою вы оккупировали за полвека почти полностью

        Да и кто и когда был президентом этой страны? Можешь назвать имя хоть одного палестинского писателя печатавшегося в 1950 году?
        Арон Заави
        1. хрыч Вчера, 22:47
          Цитата: Арон Заави
          Можешь назвать имя хоть одного палестинского писателя печатавшегося в 1950 году?

          Я вот грешным делом ни одного израильского писателя не знаю. laughing И мне почему-то не стыдно, если честно. Русской и зарубежной классикой владею, если к тому, что обвить в невежестве сильно меня нельзя wassat
          хрыч
          1. Арон Заави Вчера, 23:07
            Цитата: хрыч
            Цитата: Арон Заави
            Можешь назвать имя хоть одного палестинского писателя печатавшегося в 1950 году?

            Я вот грешным делом ни одного израильского писателя не знаю. laughing И мне почему-то не стыдно, если честно. Русской и зарубежной классикой владею, если к тому, что обвить в невежестве сильно меня нельзя wassat

            Прошу прощения ,но позволю напомнить что Шауль Агнон стал Нобелевским лауреатом по литературе в 1966 году. Это классика или?
            Арон Заави
            1. хрыч Вчера, 23:56
              Цитата: Арон Заави
              в 1966 году

              Конечно нет. Даже Шолохов и Булгаков классикой не являются. Это литература 20 века. Хоть и гениальная. Классический - прилагательное, характеризующее признанное произведение ушедшей эпохи. Чтоб стать классикой мало получить Нобеля, есть слабенький литератор Солженицын, получивший за предательство, есть даже обамоподобные лауреаты. Если брать русскую классику, то она ограничивается так называемым Серебряным веком. Если хотите Шолом-Алейхем туда попадает с произведениями на русском и идише..
              хрыч
              1. Shahno Вчера, 23:58
                Ну вот Булгаков. Ну не в тему...Ну не стоит это же вам русским опора.
                Shahno
      2. Krasnodar Вчера, 17:52
        Цитата: Шура пермский
        напомню тебе,профессор,палестина,это та страна,кою вы оккупировали за полвека почти полностью

        Палестина это страна? ))))
        Тогда Алтай, наверное, государство...
        Krasnodar
        1. хрыч Вчера, 22:48
          Цитата: Krasnodar
          Палестина это страна?

          Так есть резолюция ООН так-то. Институты государственные Палестинской Автономии таки имеют место быть. И уж не надо их представлять полными невеждами. Справятся с построением государства, главное дать им возможность.
          хрыч
  5. Лексус Вчера, 15:31
    А нам-то какая разница? Что ли других проблем, более насущных, нет?
    Лексус
  6. Masya Masya Вчера, 15:31
    Ранее президент США в своем написал в своем «Твиттере», что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей «сотен миллионов долларов в год».
    излюбленный метод штатовцев- неприкрытый шантаж!
    Masya Masya
  7. 32363 Вчера, 15:31
    явреи, валите в Крым, там ваша земля.
    32363
    1. alexsipin Вчера, 19:17
      Цитата: 32363
      явреи, валите в Крым, там ваша земля.

      Мрачный тевтонский гений нашел решение проблемы.
      alexsipin
  8. brigadir Вчера, 15:36
    А ведь чего от Аббаса хотят? - что-бы он вел с Израилем переговоры о решении палестиноизраильского конфликта при участии США. А ему видите ли США не подходят и он с США дел иметь не хочет. А деньги получать, сотни миллионов $ в год, 90% который оседает у него и его приближенных в карманах - не западло?
    Сегодня по дороге на работу слушал по армейскому радио выступление Ави Дихтера, который был начальником шин бэт в своё время. Всего в мире насчитывается порядка 64 миллионов официально признанных беженцев, которым помогает ООН и его агентства. Всеми этими беженцами занимаются 10 000 человек на зарплате у ООН.
    Палестинские беженцы вынесены в отдельный пункт и их всего 5 миллионов - это включает в себя ВСЕХ т.н. палестинцев - и жителей западного берега и сектора Газы и Ливана - все, кто называет себя "палестинцы". Этими людьми занимается 30000 человек на зарплате ООН. Разницу заметили? 10000 на 64 миллиона и 30000 на 5 миллионов. 90% этих денег на зарплаты даёт США и все получатели живут в Газе или на западном берегу. Если США прекратит переводить деньги в UNRWA (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) - у Аббаса будут большие проблемы. Так что разбрасываться деньгами ему ни с какой стороны не прокатит.
    Иерусалим - столица Израиля. Это медицинский факт. Может кому и не нравится - но это уже его проблема.
    brigadir
    1. Vard Вчера, 15:43
      Возражений нет... Иерусалим столица Израиля. Крым часть России...
      Vard
      1. Esoteric Вчера, 16:15
        Цитата: Vard
        Иерусалим столица Израиля. Крым часть России...


        А ещё часть России - Аляска и Калифорния... belay request
        Вам, господа иудеи, не надо было Иисуса вести на распятие и не было бы у вас проблем. А, когда вы набираетесь смелости только при поддержке США, это говорит о том, что вы не в состоянии решать вопросы мирно. Для России должен быть приоритет на решение своих, внутренних проблем. А делёж города, расположенного на территории Израиля надо оставить живущим там жителям, без участия таких "главных посредников", как США.
        Esoteric
        1. alexsipin Вчера, 19:18
          Цитата: Esoteric
          Вам, господа иудеи, не надо было Иисуса вести на распятие и не было бы у вас проблем.

          А aрабы в это время жили в Иерусалиме?
          alexsipin
    2. мерцание Вчера, 16:23
      "Если США прекратит переводить деньги в UNRWA .... "
      ------
      ... то, вероятнее всего, участятся терракты и обстрелы belay
      ...переводимые деньги есть инструмент управления : есть деньги - есть управление, нет денег - нет управления
      мерцание
      1. Джунгар Вчера, 16:54
        Цитата: мерцание
        Если США прекратит переводить деньги в UNRWA .... "
        ------
        ... то, вероятнее всего, участятся терракты и обстрелы
        ...переводимые деньги есть инструмент управления : есть деньги - есть управление, нет денег - нет управления

        То денег даст Иран.....
        Джунгар
        1. Krasnodar Вчера, 17:54
          Цитата: Джунгар
          Цитата: мерцание
          Если США прекратит переводить деньги в UNRWA .... "
          ------
          ... то, вероятнее всего, участятся терракты и обстрелы
          ...переводимые деньги есть инструмент управления : есть деньги - есть управление, нет денег - нет управления

          То денег даст Иран.....

          В Иране сейчас демонстрации массовые идут против разбазаривания средств на Ирак, Сирию и Хизбаллу.. куда им ещё палестинцев...
          Krasnodar
        2. мерцание Вчера, 18:31
          ... перехватит управление
          мерцание
        3. alexsipin Вчера, 19:23
          Цитата: Джунгар
          То денег даст Иран.....

          Иран 2 войны ведет, в Сирии в Йемене. Там скоро жрать нечегo будет, а хотелки у мулл всё растут. Большинство иранцев не хотят войны и конфронтации с Израилем.
          alexsipin
          1. мерцание Вчера, 20:24
            Войны могут хотеть только те, кто непосредственно в ней участвовать (читай: погибать) не будет - находятся далеко или слиняют подальше от зоны боевых действий. Подавляющему большинству война не нужна, думаю в их числе Иран и Израиль. У которых непростые межгосударственные отношения, но которые, к счастью, в горячую войну не превращаются - есть еще трезвые головы. Но вот есть ТЕ (известные уже в мире поджигатели), которые очень хотят подтолкнуть к горячей войне Иран и Израиль.
            мерцание
          2. Hottabych Вчера, 21:59
            Зато, почему-то, большинство израильцев) хотят конфронтации с Ираном. Не наталкивает ни на какую мысль?
            Hottabych
            1. мерцание Вчера, 23:07
              Ну так они хотят, чтобы матрасники за них это сделали, причим, сделали быстро и сердито. Последние не горят желанием погибать, даже за союзников, просто побомбить - могуть, погибать - нет. Больше того, придет время они своих союзников (Израиль ) сами в топку войны бросят, правда это будет тогда, когда первый их эшелон воинов (террористы) сгинет.
              И похоже, это время уже не за горами. sad
              мерцание
  9. Дормидонт Вчера, 16:10
    Как говорят общечеловеки: если нельзя, но очень хочется, то можно
    Дормидонт
  10. Джунгар Вчера, 16:44
    Говорят Машиах уже во плоти.... И скоро явится миру. Когда на Храмовой горе в Иерусалиме возникнет Иудейский храм....
    Джунгар
    1. alexsipin Вчера, 19:24
      Цитата: Джунгар
      Говорят Машиах уже во плоти.... И скоро явится миру. Когда на Храмовой горе в Иерусалиме возникнет Иудейский храм....

      Наоборот, сначала Машиах, потом храм.
      alexsipin
      1. Джунгар Вчера, 20:37
        Трудно вам будет....
        Джунгар
        1. alexsipin Вчера, 21:41
          Цитата: Джунгар
          Трудно вам будет....

          А кому сейчас легко?
          alexsipin
  11. borys Вчера, 17:46
    Здесь израильские товарищи часто ссылаются на Библию. Книга интересная, но ни в коем случае не является юридически обязывающим документом. Ни на одну копейку! Вполне возможно, что было вполне себе дееспособное еврейское государство со
    столицей в Иерусалиме. Но не удержалось. Потом, на протяжении почти двух тысяч
    лет никакого еврейского государства не существовало в природе. Современному
    еврейскому государству около 70 лет и появилось оно с разрешения и при помощи
    нескольких сильных государств. Без внешней поддержки Израиль был бы вынесен со своего места арабскими соседями. Желание израильтян безраздельно владеть
    Иерусалимом понятно, но от этого не становится законным.
    borys
  12. Товарищ Ким Вчера, 17:51
    " Новое государство (Израиль) было создано решением Сов. безопасности ООН в 1948 году.
    Согласно этой резолюции в Палестине предполагалось создать два государства - еврейское и арабское , а Иерусалим поставить под международный контроль. Из этих положений до сих пор реализовалось лишь одно -создание еврейского государства...
    При этом обе державы СССР и США поддержали решение.
    Более того, в сразу же возникших арабо-израильских столкновениях обе они оказывали военную помощь еврейской стороне...
    Бен-Гурион со всегдашним своим мужеством об этом напоминал: " Если сейчас я принимаю вас в еврейском государстве, -сказал он журналистам Израильского ТВ,- то этим мы обязаны гораздо больше Советскому Союзу, чем Соединённым Штатам, ибо во время нашей войны за независимость, когда мы были окружены арабскими армиями, мы не получили из США ни одного ружья".
    "Ещё поразительнее, что практически у всех нееврейских вождей жёны были еврейки.
    Так, жена Дзержинского была Соня Мушкат; одной женой Бухарин была Гурвич, другой - Лурье; женой Рыкова была Маршак, Молотова - Жемчужная (Перл Карповская), Ворошилова - Горбман, Ежова - Е.С. Ноткина, Куйбышева -Коган, Андреева - Хазан ...
    И ведь так продолжалось вплоть до маршала Жукова (1-я жена) и Брежнева."
    Игорь Ростиславович Шафаревич
    "Большая тайна малого народа"
    P.S. ночная кукушка дневную перекукует- Русская пословица.
    Товарищ Ким
  13. кедр Вчера, 19:06
    Цитата: Джунгар
    Говорят Машиах уже во плоти.... И скоро явится миру. Когда на Храмовой горе в Иерусалиме возникнет Иудейский храм....


    Во всяком случае у Сиона всё готово, но мешают мечети мусульман на Храмовой горе, а время поджимает...
    Зрим в корень событий на БВ и в Мире, уважаемые...
    кедр
  14. alexsipin Вчера, 19:28
    Цитата: borys
    Здесь израильские товарищи часто ссылаются на Библию. Книга интересная, но ни в коем случае не является юридически обязывающим документом. Ни на одну копейку! Вполне возможно, что было вполне себе дееспособное еврейское государство со
    столицей в Иерусалиме. Но не удержалось. Потом, на протяжении почти двух тысяч
    лет никакого еврейского государства не существовало в природе. Современному
    еврейскому государству около 70 лет и появилось оно с разрешения и при помощи
    нескольких сильных государств. Без внешней поддержки Израиль был бы вынесен со своего места арабскими соседями. Желание израильтян безраздельно владеть
    Иерусалимом понятно, но от этого не становится законным.

    А кто на планете Земля определяет законость тех или иных действий стран?
    alexsipin
  15. alexsipin Вчера, 19:31
    Цитата: Товарищ Ким

    Игорь Ростиславович Шафаревич
    "Большая тайна малого народа"
    P.S. ночная кукушка дневную перекукует- Русская пословица.

    Шафаревич сделал для эмиграции советского еврейства (считай сионизма) больше чем весь израильский Сохнут и Моссад вместе взятые.
    alexsipin
    1. Pancir026 Вчера, 19:46
      Цитата: alexsipin
      Шафаревич сделал для эмиграции советского еврейства (считай сионизма) больше чем весь израильский Сохнут и Моссад вместе взятые.

      Иными словами,шафаревич навредил России куда как поболее чем Цру,сохнуты и моссады вместе взятые.
      Pancir026
      1. alexsipin Вчера, 20:26
        Цитата: Pancir026
        Иными словами,шафаревич навредил России куда как поболее чем Цру,сохнуты и моссады вместе взятые

        В еврейской среде, Шафаревич считается автором теоретического обоснования необходимости погромов. На кой ляд нам жить в государстве, где культивируются подобные теории?
        alexsipin
        1. Pancir026 Вчера, 20:45
          Цитата: alexsipin
          В еврейской среде, Шафаревич считается автором теоретического обоснования необходимости погромов.

          А в среде нашей,этот умный математик и настолько же неумный изобретатель теории национализма для русских,считается одним из тех,кто способствовал разрушению страны,даже и на исходе жизни не уяснившим,что через его ксенофобию Запад смог развалить страну ,в конечном итоге ударив по русским, о благе которых этот деятель так пекся.
          Pancir026
          1. А. Привалов Вчера, 22:09
            Цитата: Pancir026
            Цитата: alexsipin
            В еврейской среде, Шафаревич считается автором теоретического обоснования необходимости погромов.

            А в среде нашей,этот умный математик и настолько же неумный изобретатель теории национализма для русских,считается одним из тех,кто способствовал разрушению страны,даже и на исходе жизни не уяснившим,что через его ксенофобию Запад смог развалить страну ,в конечном итоге ударив по русским, о благе которых этот деятель так пекся.

            Более того, на склоне дней Шафаревич обратился в иудаизм. Близкие и друзья недоумевали. Он пояснил, что хочет умереть с полным сознанием того, что ещё одним евреем на земле стало меньше.
            А. Привалов
          2. alexsipin Вчера, 23:30
            Цитата: Pancir026
            А в среде нашей,этот умный математик и настолько же неумный изобретатель теории национализма для русских,считается одним из тех,кто способствовал разрушению страны,даже и на исходе жизни не уяснившим,что через его ксенофобию Запад смог развалить страну ,в конечном итоге ударив по русским, о благе которых этот деятель так пекся.

            Согласен с вами. Но мне кажется ваше мнение - это мнение очень небольшой здравомыслящей группы людей. Шафаревич до сих пор очень популярен в России, его книги издаются тиражом в десятки тысяч.
            alexsipin
  16. Ураган70 Вчера, 20:40
    Цитата: karish
    Цитата: Бивень
    Иерусалим -это международный город! Был и будет

    Никогда им не был и не будет.
    Иерусалим - столица Израиля.

    Цитата: Бивень
    В России есть АО Еврейская со столицей.

    А Киев столица Киевской Руси. wink

    Косишь под еврея- учи свою историю!
    "...ортодоксальные евреи считают создание государства Израиль богохульством; по их убеждению, согласно Божьей воле, еврейский народ должен жить в рассеянии вплоть до пришествия Мессии.
    ...Поэтому мы принципиально против государства Израиль и сионизма как политического движения, под какими бы названиями он ни прятался.
    ...мы никогда не согласимся с присутствием в Израиле сионистов, так как Бог запретил нам возвращаться в Палестину в виде народа или политической власти. Как согласно Библии, так и исторически эта страна не принадлежит евреям. Мы надеемся, молимся и приложим все наши усилия для того, чтобы Иерусалим был освобожден от сионистов..."
    Это умные, старые евреи говорят! Кто ты то...
    Ураган70
    1. Shahno Вчера, 21:07
      Говорится в Торе: «И овладейте землею (речь идет о Земле Израиля) и поселитесь в ней, ибо Вам даю Я землю эту, чтобы владеть ею» (Бамидбар, гл. 33, ст. 53).

      Это - одна из мицвот асе (повелительных заповедей), - пишет Рамбан (раби Моше бен Нахман, великий комментатор Торы и Талмуда; Испания, 13 в.), комментируя эту фразу.

      В своем Кодексе всех еврейских законов - Мишнэ Тора - великий Рамбам (раби Моше бен Маймон, Испания, конец 12-го - начало 13-го вв.) формулирует закон: «Еврей должен жить в Эрец Исраэль» (раздел Мелахим, гл. 5, параграф 12
      Заповедовано изучать Тору, ни слепо подчиняться, а трактовать законы, имея разные взгляды...
      Shahno
    2. alexsipin Вчера, 21:13
      Цитата: Ураган70
      ортодоксальные евреи

      Ортодоксальные евреи не причем, речь идёт об ультраортодоксах
      Они в своё время приложили немало сил к тому, что бы евреи Европы не выезжали в Палестину, поскольку не считали Гитлера большой угрозой. На сегодняшний день большая часть ультраортодоксальных евреев Израиля это потомки тех, кто всё таки переехал и потомки евреев из США, где всегда была большая ультраортодоксальная община. Благодаря им большая часть евреев Европы не сопротивлялись Гитлеру, что дало возможность в последствии утверждать, что евреи шли умирать как овцы. Вот такие они "умные, старые евреи". Нет среди них старых европейских евреев - сгорели все.
      alexsipin
  17. borys Вчера, 20:42
    Для alexsipin.
    Вы задали хороший вопрос. В общих чертах так: внутри государства действующим внутри этого государства законодательством; на нашей планете - международными
    договорами и всевозможными конвенциями. На практике все несколько сложнее -
    большинство физических лиц и государств не любит исполнять какие то там законы и
    соглашения. Но при этом обижаются, когда получают отпор. Так что израильтянам
    не следует сильно возмущаться действиями агрессивного Ирана и неблагодарных палестинцев. Как сказано в той же Библии: "Какой мерой мерите, ей же вам отмерится".
    borys
    1. alexsipin Вчера, 21:06
      Цитата: borys
      Так что израильтянам
      не следует сильно возмущаться действиями агрессивного Ирана и неблагодарных палестинцев.

      Наша армия не так уж сильно и возмущается, просто отстреливает исламистов по-тихонечку.
      alexsipin
  18. Маз Вчера, 21:24
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: Шура пермский
    я про 1949 год и следующие,неуч ... учи матчасть,как твои соплеменники террористы мечети взрывали и устраивали дикий террор на территориях арабов...

    ))))
    В 1948, вообще то, арабы выгнали евреев из Восточного Иерусалима (в т.ч. еврейского квартала Старого Города), но не смогли завоевать Западный, если уж Вы настаиваете на точности. Взорванная арабами арка синагоги Еврейского Квартала Иерусалима до недавнего времени (реконструкции) была одним из символов города. И про дикий террор подробнее можно? :)

    Можно, как то раз воюя с Египтом израильская бригада прихватила около трех десятков строительных рабочих египтян, они там дорогу строили, или еще чего. Всех перебили и закатали бульдозером в песок. Нет людей, нет проблем. Командовал сией бригадой будущий генерали министр обороны кажись господин Барак. Ближе к 21 веку на это место приехали израильские археологи. Сдуру раскопали братскую могилу. Примчались репортеры, тоже израильские, и уже они "раскопали" подробности, фамилии, должности, звания, исполнителей. Был дикий скандал и его благополучно заияли. Все таки министр обороны замешан, патриот , демократ и тд. Вы думаете арабы забыли? Сомневаюсь. Там у каждого своя правда.
    Маз
    1. alexsipin Вчера, 21:34
      Цитата: Маз
      Можно, как то раз воюя с Египтом израильская бригада прихватила около трех десятков строительных рабочих египтян, они там дорогу строили, или еще чего. Всех перебили и закатали бульдозером в песок. Нет людей, нет проблем. Командовал сией бригадой будущий генерали министр обороны кажись господин Барак. Ближе к 21 веку на это место приехали израильские археологи. Сдуру раскопали братскую могилу. Примчались репортеры, тоже израильские, и уже они "раскопали" подробности, фамилии, должности, звания, исполнителей. Был дикий скандал и его благополучно заияли. Все таки министр обороны замешан, патриот , демократ и тд. Вы думаете арабы забыли? Сомневаюсь. Там у каждого своя правда.

      Российские военные убили в Сирии 443 ребёнка и 286 женщин — SNHR
      http://newsader.com/20928-rossiyskie-voennye-ubil
      i-v-sirii-443-reb/

      Думаете арабы забыли?
      alexsipin
  19. alexsipin Вчера, 21:47
    Цитата: кедр
    Цитата: Джунгар
    Говорят Машиах уже во плоти.... И скоро явится миру. Когда на Храмовой горе в Иерусалиме возникнет Иудейский храм....


    Во всяком случае у Сиона всё готово, но мешают мечети мусульман на Храмовой горе, а время поджимает...
    Зрим в корень событий на БВ и в Мире, уважаемые...

    Что б вам 2 раза не искать, следующее видео по теме:
    alexsipin
  20. Hottabych Вчера, 22:05
    Цитата: alexsipin
    Большинство иранцев не хотят войны и конфронтации с Израилем.

    Зато, почему-то, большинство израильцев) хотят конфронтации с Ираном. Не наталкивает ни на какую мысль?
    Hottabych
    1. alexsipin Вчера, 22:14
      Цитата: Hottabych
      Зато, почему-то, большинство израильцев) хотят конфронтации с Ираном. ?

      ???
      alexsipin
      1. Hottabych Вчера, 23:05
        Это значит, что общество в Иране менее политизированно и натравлено своим правительством, чем в Израиле.
        Hottabych
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