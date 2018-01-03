Иерусалим не может быть предметом торговли, заявили в Палестине

Иерусалим и его святыни не могут быть предметом торговли и обмена на золото или серебро,

Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна в ответ на угрозы Дональда Трампа прекратить предоставление финансовой помощи палестинцам заявил, что Иерусалим не является предметом торговли или обмена на деньги, передает РИА Новости Ранее президент США написал в своем «Твиттере», что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей «сотен миллионов долларов в год».говорится в заявлении Рудейна.По его словам, «настоящий мир и переговоры строятся на легитимной основе, ведущей к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме».Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это решение было позитивно встречено в Израиле, однако вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.