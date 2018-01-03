00:28 04 января

В Киеве завили, что страна третью зиму обходится без российского газа

Украина по итогам 2017 года нарастила импорт газа из Европы на 26,8%, до 14,1 млрд. кубометров, при этом уже третью зиму страна обходится без российского природного топлива, передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Укртрансгаза».



Уже в течение 768 дней (третью зиму) Украина не импортирует газ для своих нужд из РФ. За этот период, включая 2017 год, объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. Всего в этом году (2017 году) из словацкого, венгерского и польского направлений протранспортировано 14,1 миллиарда кубов, что на 26,8% больше чем в прошлом году и является рекордным значением за всю историю функционирования украинской ГТС,
говорится в релизе.


Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015-го и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону.

При этом отмечается, что «поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины выросло до 20,8 млрд. кубов, и по сравнению с 12-месячным периодом 2016 года добыча на Украине увеличилась на 620 млн. кубов или на 3,1%».

Согласно сообщению, в 2018 год Украина вошла «с наибольшими, по сравнению с началом пяти последних лет, запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубов».

Так, "Укртрансгаз" закачал в подземные хранилища 9,2 млрд. кубометров газа поставщиков и производителей голубого топлива, что на 43,2% больше чем в 2016 году. «За январь-декабрь 2017 года из украинских ПХГ отобрано 6,4 миллиарда кубов, это на 23,2% меньше чем в 2016 году», – пояснили в пресс-службе.

По данным компании, «украинским потребителям всех категорий транспортировано магистральным газопроводом 28,4 миллиарда кубов газа, что на 14,9% меньше чем в 2016 году». Отмечается, что «показатель потребления газа Украиной указан без учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрангаза", облгаза и добывающих предприятий».

В компании заявили также, что объемы транзита газа по территории Украины достигли рекордного значения за последние восемь лет: «В целом за отчетный год по украинской ГТС протранзитировано 93,5 миллиарда кубов природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года».

В пресс-службе добавили, что филиал компании – «Оператор ГТС Украины» своевременно и в полном объеме выполняет заявки на транспортировку голубого топлива.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 116

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  1. Бивень Вчера, 18:05
    А должок остался...!!!
    Бивень
    1. 210окв Вчера, 18:19
      Ну,с этим должном они ещё и десять лет проживут.Менталитет не позволит вернуть..
      Цитата: Бивень
      А должок остался...!!!
      210окв
      1. sabakina Вчера, 19:07
        дмитрий, нихрена у них не выйдет. Надо будет, Чудо-Юдо на помощь позовём!

        А вообще, мне тут белочка по Первому каналу два дня стучалась в монитор телевизора. А к Вам?
        sabakina
        1. 210окв Вчера, 19:22
          Против нечисти нечисть?Слав,тут я думаю нужны светлые силы..А именно политическая воля нашего руководства,ну а если не поможет то я думаю что скелетов там в шкафу полно коими можно придать.
          Цитата: sabakina
          дмитрий, нихрена у них не выйдет. Надо будет, Чудо-Юдо на помощь позовём!

          А вообще, мне тут белочка по Первому каналу два дня стучалась в монитор телевизора. А к Вам?
          210окв
          1. INVESTOR Вчера, 20:07
            А именно политическая воля нашего руководства

            Какого? Вот этого?
            INVESTOR
            1. 210окв Вчера, 20:11
              Пескова что ли?Это дудка при руководстве..Просто озвучка за кадром..
              Цитата: INVESTOR
              А именно политическая воля нашего руководства

              Какого? Вот этого?
              210окв
              1. INVESTOR Вчера, 20:24
                Тогда я вам дам еще персонажей из нашей власти, как вам этот? И таких большинство, могу еще много пруфов накидать, царь хороший, бояре плохие?

                Камент пользователя "Он окончил престижный колледж, а вас всех с Новым Годом собаки, вы там держитесь."
                INVESTOR
                1. инструктор батутной зоны Вчера, 22:40
                  ***Некоторые журналисты утверждают, что Навка, помимо российского, имеет гражданство США[7][8]***
                  Из Википедии. Но утверждения некоторых журналистов я бы не стал брать за истину в последней инстанции.
                  инструктор батутной зоны
                  1. инструктор батутной зоны Вчера, 23:06
                    А если посмотреть тему новости, то гражданство Пескова-Навки и прочее, то всё это к теме новости вообще никак не относится - OFF-TOP.
                    инструктор батутной зоны
              2. moskowit Вчера, 21:28
                Бывает и "дудка" ведёт главную партию....Какой он к чертям собачьим патриот....
                moskowit
            2. papas-57 Вчера, 20:20
              Сиротинушка. Один ''патриот'' в семье остался, обложили проклятые иноземцы.
              papas-57
          2. Captain Nemo Вчера, 22:23
            Да, да.... Как белочку увидал первый раз, аж вздрогнул... Хорошо, что малопьющая жена призналась, что тоже ее видала negative
            Captain Nemo
        2. Tusv Вчера, 21:34
          Цитата: sabakina
          мне тут белочка по Первому каналу два дня стучалась в монитор телевизора. А к Вам?

          Слава, держись. Нас мало. На каждого из Нас по полтора буржуя на рыло. Или Вы таки хотите сказать, что отряд потерял бойца? soldier
          Tusv
        3. dubovitskiy.1947 Вчера, 22:15
          Цитата: sabakina
          дмитрий, нихрена у них не выйдет. Надо будет, Чудо-Юдо на помощь позовём!

          А вообще, мне тут белочка по Первому каналу два дня стучалась в монитор телевизора. А к Вам?

          Я знаю, почему. У вас на столе слишком много чего стоит, вот она и ломится к вам. У меня ничего, кроме засохшего винегрета нет. Ко мне не ломится.
          Или выпейте, или спячьте в холодильник. Или выпейте..... Или спрячьте...... или .....
          dubovitskiy.1947
    2. словак Вчера, 22:43
      Перед кем выпендриваются? В любом случае, покупают российский газ и в итоге платят России. Да еще и посредникам. ...
      словак
  2. Pirogov Вчера, 18:07
    Дурдом продолжается . Это не лечится ,срочно нужна ампутация , а то хуже будет.............
    Pirogov
    1. Идущий Вчера, 18:10
      Ну что сказать - только по Лаврову , видимо им так нравится переплачивать или комиссию там больше дают , за счет карманов народа.
      Идущий
      1. loginovich Вчера, 18:56
        Им нравится только шара. Каждый рубль в кармане у другого для них личное оскорбление.
        loginovich
    2. рюрикович Вчера, 18:30
      Цитата: Pirogov
      Это не лечится ,срочно нужна ампутация , а то хуже будет.............

      .....и желательно тупыми ножницами what ....под обрез.... yes ...иначе - никак request
      рюрикович
  3. DEZINTO Вчера, 18:11
    Ну это правда не лечится, я даже не знаю что с ними ещё должно случится что-бы начали задумываться....."а не фигню-ли я творю" ?
    DEZINTO
    1. 210окв Вчера, 18:21
      А зачем задумываться?Тебя и напоят и накормят...И вовремя если что зафиксируют..Дурдом понимаете ли..
      Цитата: DEZINTO
      Ну это правда не лечится, я даже не знаю что с ними ещё должно случится что-бы начали задумываться....."а не фигню-ли я творю" ?
      210окв
  4. КОТ БАЮН Вчера, 18:13
    Ну да, ну да...
    Отказались, превышает, повысилось, незалежность, перАмога... Эти мантры, говорят, лечебные...
    Жить то легче стало вам, небратья?
    Не? А чего так?
    КОТ БАЮН
    1. 210окв Вчера, 18:43
      По большому счету многие населенные пункты в Центральной России живут вообще без "своего газа"..Может все же "национальное достояние "раскошелится на газификацию собственных граждан?Или собственное эго не позволяет?Понятно что этим должны заниматься местные власти.Но они либо бедны как церковные мыши,либо все украдено до них..
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну да, ну да...
      Отказались, превышает, повысилось, незалежность, перАмога... Эти мантры, говорят, лечебные...
      Жить то легче стало вам, небратья?
      Не? А чего так?
      210окв
      1. mihey Вчера, 19:04
        Что Вы выберете: тянуть газ на 1 км для 100 жителей или на 100 км для 1 жителя? Почему спрашиваю? А потому, что у нас в регионе проектировали проводку газа до нескольких населенных пунктов, но потом отказались поскольку там живет в одном случае 5 человек (2 дома), в другом 3 человека (2 дома), в 2-ух н.п. вообще уже никто не живет (только дачники летом из Нижнего, Казани и Москвы). Так что копайте глубже - требуйте посадки и расстрела всех газпремовцев, лукозлицев и иже с ними (ну это по минимуму, а максимум выбирайте сами).
        mihey
        1. 210окв Вчера, 19:32
          Не надо копать глубже.Все на поверхности.Пример-Смоленская область,не тайга,Газовые магистрали и тут и там .Процент газификации-70%..Это у области через которую ведётся транзит на Запад.Что в приоритете?Расстреливать газпромовцев?Там рядовые трудяги и специалисты,которые выполняют свою работу..Расстреливать тех надо кто это все допустил в свое время.
          Цитата: mihey
          Что Вы выберете: тянуть газ на 1 км для 100 жителей или на 100 км для 1 жителя? Почему спрашиваю? А потому, что у нас в регионе проектировали проводку газа до нескольких населенных пунктов, но потом отказались поскольку там живет в одном случае 5 человек (2 дома), в другом 3 человека (2 дома), в 2-ух н.п. вообще уже никто не живет (только дачники летом из Нижнего, Казани и Москвы). Так что копайте глубже - требуйте посадки и расстрела всех газпремовцев, лукозлицев и иже с ними (ну это по минимуму, а максимум выбирайте сами).
          210окв
          1. mihey Вчера, 21:17
            Наверное, Вы плохо представляете себе схему доводки газа до конечного потребителя: от магистрального газопровода (высокое давление) до условной квартиры или дома (низкое давление). Только не подумайте, что я оправдываю продажу газа за границу. Ваши примеры могу расширить до невообразимых, вплоть до того, что города с населением под 100 000 жителей до сих пор целиком на угольном обеспечении, хотя в условной шаговой доступности 3-4 нитки магистральных газопроводов проходит.
            Пока не будут созданы условия для развития села, пока село будет уезжать на заработки в районные центры, жители райцентров - в столицы регионов, жители столиц регионов - в крупные города-миллионники ничего не поменяется. Нет смысла тащить трубу в деревню, которая умрет через 3-4 условных года. К сожалению, такова объективная реальность.
            mihey
          2. dubovitskiy.1947 Вчера, 22:30
            Цитата: 210окв
            Не надо копать глубже.Все на поверхности.Пример-Смоленская область,не тайга,Газовые магистрали и тут и там .Процент газификации-70%..Это у области через которую ведётся транзит на Запад.Что в приоритете?Расстреливать газпромовцев?Там рядовые трудяги и специалисты,которые выполняют свою работу..Расстреливать тех надо кто это все допустил в свое время.
            Цитата: mihey
            Что Вы выберете: тянуть газ на 1 км для 100 жителей или на 100 км для 1 жителя? Почему спрашиваю? А потому, что у нас в регионе проектировали проводку газа до нескольких населенных пунктов, но потом отказались поскольку там живет в одном случае 5 человек (2 дома), в другом 3 человека (2 дома), в 2-ух н.п. вообще уже никто не живет (только дачники летом из Нижнего, Казани и Москвы). Так что копайте глубже - требуйте посадки и расстрела всех газпремовцев, лукозлицев и иже с ними (ну это по минимуму, а максимум выбирайте сами).

            Я читаю много ваших высказываний, и думаю, вы считать умеете. Тогда скажите- если при продаже дружественной Украине газ стоит 210 долларов за тысячу кубометров, а у меня в квитанции 5,42 за кубометр, то что нужно сделать с Газпромом, чтобы он захотел гнать газ не туда, а наоборот? Совсем недавно, газ в СССР стоил вообще 2 копейки за кубометр. Может именно поэтому, степень газификации тогда была 12%, и 70% сегодня- это бесспорное достижение?
            dubovitskiy.1947
        2. udincev Вчера, 22:19
          Цитата: mihey
          Так что копайте глубже - требуйте посадки и расстрела всех газпремовцев, лукозлицев и иже с ними (ну это по минимуму, а максимум выбирайте сами)

          Так и до Горбачёва-Ельцина и им рукоплескавшим можно докопаться.
          Если ещё копать, то и до их (горбачёвых-ельциных) породивших докопаться можно. Не с луны они свалились.
          udincev
  5. pvv113 Вчера, 18:13
    Уже в течение 768 дней (третью зиму) Украина не импортирует газ для своих нужд из РФ.

    А еще донбасский уголь под маркой пенсильванского у США покупает laughing
    pvv113
    1. Мих1974 Вчера, 18:28
      Я так понимаю что последней "перемогой" будет - отказ дышать одним и тем же воздухом с москалями belay fool .
      И вот даже не удивлюсь ибо "чудны дела твои господи".
      Мих1974
      1. pvv113 Вчера, 18:44
        Похоже к этому и идет
        pvv113
        1. sabakina Вчера, 19:14
          Володь, прЮветствую! Походу, Солнце и Луну они нам уже перекрыли. Полгода уже не видно. laughing
          sabakina
          1. pvv113 Вчера, 19:40
            С Новым годом, Слава! Это я заметил. А еще снег в эту зиму в дефиците wink
            pvv113
            1. svd-73 Вчера, 20:54
              А еще снег в эту зиму в дефиците wink
              Так везет же дуракам,уже подряд четвертая зима "сиротская" идет.И это у нас на 100км северней незалежников.Морозы за 20 начиная с зимы 13-14г.г. недели 2-3 за все время были.Как припрется антициклон из Арктики(как зимой 2011) на месяц,тут вся "независимость" и кончится.
              svd-73
  6. Selin Andrey Вчера, 18:13
    Логика поломалась абсолютно... Прямое доказательство параллельных миров.
    Selin Andrey
  7. Не либероид Русский Вчера, 18:26
    селюки схавают... а на деле все знают, чей газ
    Не либероид Русский
  8. kush62 Вчера, 18:28
    Лет сорок с лишним назад читал сказки о похождениях весельчака Ходже Насреддине.
    Однажды Ходже Насреддину пришла гениальная мысль. А что если я сегодня не покормлю осла. Утром просыпается, осёл жив. Попробовал ещё день. И так почти неделю. А очередным утром осёл сдох от голода.
    Надо же, сокрушался Насреддин, почти приучил осла не есть, чуть чуть не успел.

    Мораль. Всего три года не берут газ .Ещё пару лет не будут в России газ брать. он им уже и не понадобиться. Нет страны, нет промышленности, нету населения. Нахрена газ кому нужен.
    kush62
    1. Не либероид Русский Вчера, 18:53
      будут, через силу но будут... их шведы через суд обязали 5 лярдов покупать в год
      Не либероид Русский
      1. udincev Вчера, 23:05
        Цитата: Не либероид Русский
        обязали 5 лярдов покупать в год

        Деньги платить будут! Но газ брать!?! Ни-ни, перемоги не будет!... москальский газ, очень неправильный...
        udincev
    2. sabakina Вчера, 19:18
      Простите, я тоже читал книжку про Ходжу Насрединна. Что то такого я там не помню. Ходжа очень любил своего парнокопытного, ласково его называя Серый.
      sabakina
      1. Svarog51 Вчера, 21:22
        Спасибо, я доверие оправдаю. wink
        Слава, с Новым Годом! drinks
        Svarog51
  9. Лексус Вчера, 18:31
    Давно пора этих "халявщиков" ссадить с трубы и насадить туда, где им место...
    Лексус
  10. ВохаАхов Вчера, 18:33
    Они там, на Украине не знают, что "нероссийский" газ, это тот же самый российский только по двойному тарифу от европейских друзей.
    ВохаАхов
  11. Masya Masya Вчера, 18:33
    бабла то немеряно, переплачивайте... laughing перемога однозначно... wink
    Masya Masya
    1. LeonidL Вчера, 18:36
      А сколько бабла прихватизировано, распилено и просто украдено!!!! Две, нет даже две с половиной пэрэмоги!
      LeonidL
  12. Кент0001 Вчера, 18:33
    Хохлы в своем репертуаре-хвастаются успехами Газпрома по росту продаж в европу. Надо им винтель транзитный перекрыть после 19-года.
    Кент0001
  13. LeonidL Вчера, 18:35
    Правы кукуевские мудрецы!!! Газ получали из Европы, который европа покупала у России и с надбавками в свою пользу продавала мудрецам из укакаины!
    LeonidL
    1. NKT Вчера, 18:41
      Ну и нам так лучше, Европа вовремя платит.
      NKT
      1. LeonidL Вчера, 18:42
        Вот это так, а то от нищебродов денег не дождешься ... пусть уж лучше за них екуропейцы платят регулярно и полностью. А с нищебродов потом сами уж втройне шкурку спустят.
        LeonidL
  14. Идущий Вчера, 18:39
    В Киеве завили, что страна третью зиму обходится без российского газа


    Эта новость как эта статистика :

    Идущий
    1. Dym71 Вчера, 18:59
      анекдот в тему:
      Сын:
      - Батько, расскажи будь ласка, хто такие евреи, а хто ж..ы, хто такие
      русские, а хто москали, хто такие хохлы, а хто такие украинцы?
      - Отец, переставая нарезать ломтики сала, взглянул на сына и сказал:
      - Евреи, сынок, живут в Израиле. Это героический народ вот уже 60 лет
      сражается за свою государственность, имеет сильную армию и прекрасных дивчин.
      А ж..ы, сынок, живут в Украине. Пьють нашу горилку, спят с нашими
      дивчинами, покупают наши дома и пытаются построить незалежну Україну.

      - Русские, сынок, живут в России - огромной стране. Добывают нефть и
      газ, продают лес, строят и лелеют свою государственность.
      А москали, сынку, это те сволочи, шо живут в Украине, жрут, подляки,
      наше сало, пьют нашу горилку, совращают наших дивчин и пытаются
      построить незалежну Украiну.

      - Ну а хохлы, сынку, живут в Украине, пьють нашу горилку, едять наше
      сало, спят с нашими дивчатами и пытаються построить незалежну Україну.
      А украинцы, сынок, живут ЗДЕСЬ у КАНАДЕ, и мы едим украиньске сало, пьем
      настоящую, нашу, родную горилку, работаем, не покладая рук, и смотрим,
      як эти кляти хохлы мешают жидам и москалям строить незалежну Україну...
      Dym71
  15. Симон Вчера, 18:39
    Еще не вечер! Время покажет!
    Симон
  16. polpot Вчера, 18:40
    Да не вопрос ,осталось признать что Земля плоская и Христос был из Львова ,новая реальность практически готова
    polpot
    1. NKT Вчера, 18:58
      Уже давно все сделано wink
      NKT
    2. мордвин 3 Вчера, 19:00
      Цитата: polpot
      а не вопрос ,осталось признать что Земля плоская

      Это не проблема. В США уже прошла Всемирный Конференция Сторонников Теории Плоской Земли. Думаю, щирые от них отставать не будут. Ещё и добавят, что Земля на Трёх Кiтах стоит. wink
      мордвин 3
      1. майор147 Вчера, 21:01
        Не, но Уродина точно плоская!
        майор147
  17. Симон Вчера, 18:43
    Цитата: Кент0001
    Хохлы в своем репертуаре-хвастаются успехами Газпрома по росту продаж в европу. Надо им винтель транзитный перекрыть после 19-года.

    Так они переплачивают! Денюшка быстро кончится, а поляки руки потирают и похохатывают над киевскими дураками! fool
    Симон
  18. Egorovich Вчера, 18:44
    Страна Укропия третью зиму обходится без российского трубного газа, но при этом переплатила Гейропе за тот же российский газ в пределах 265 млн. зеленых в год. Это конечно верх крутизны, над которой остается только громко смеяться.
    Egorovich
    1. НЕКСУС Вчера, 19:17
      Цитата: Egorovich
      Страна Укропия третью зиму обходится без российского трубного газа, но при этом переплатила Гейропе за тот же российский газ в пределах 265 млн. зеленых в год. Это конечно верх крутизны, над которой остается только громко смеяться.

      Да нет...жалко простых украинцев(не скакунов),которые из своего и так не большого кармана третью зиму платят ЕС за тот же российский газ.При этом ,Киев засирает мозги им заявлениями,что газ не москалей,а толерантный демократический газ из Европы.
      НЕКСУС
      1. Egorovich Вчера, 20:54
        Сначала мне их тоже было жалко, но за последнее время у меня появилось полное безразличие и даже презрение к ним.Ведь они же сами во всем этом виноваты, выбрав эту власть. А самое главное предали своих дедов и отцов, став поклоняться предателям. Они это заслужили.
        Egorovich
  19. Masya Masya Вчера, 18:49
    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015-го и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону
    не надо останавливаться на достигнутом! даешь пятилетку!!! laughing
    Masya Masya
  20. К-50 Вчера, 18:51
    Украина по итогам 2017 года нарастила импорт газа из Европы на 26,8%, до 14,1 млрд. кубометров, при этом уже третью зиму страна обходится без российского природного топлива

    Ага, а в гейропе газ почкованием размножается что ли? fool
    Мало того, что газ тот же, российский, только вот доплачивать надо ещё маржу гейропейским "держателям" газа, а не только его стоимость. мало того, газ Уркаине шёл с существенной скидкой, когда она брала его у России. Теперь приходится про скидку забывать, да ещё "интерес" европейцев оплачивать.
    Когда Боги решили наказать Уркаину, они лишили разума почти всех его жителей, особенно власть имущих. yes laughing
    Не, теоретически Уркаина может прожить без стороннего газа, сколько то там они его добывают. Вот только для этого придётся остановить ВСЁ промышленное производство, тогда может населению и хватит собственного.
    Правда про промышленную страну Украину придётся забыть, причём навсегда. yes
    К-50
  21. Противный Вчера, 19:07
    А мы до сих пор платим бандеровцам за транзит?
    Противный
  22. Комментарий был удален.
  23. Lenivets2 Вчера, 19:09
    "В Киеве завили, что страна третью зиму обходится без российского газа"

    Зачем же так откровенно врать.
    404 покупает реверсный (тот же российский) газ, только по завышенным ценам.
    Вот и вся перемога (или это была зрада)?! laughing
    Lenivets2
    1. Masya Masya Вчера, 19:17
      Цитата: Lenivets2
      Вот и вся перемога (или это была зрада)?!

      Всё смешалось в доме Облонских... wink
      Masya Masya
  24. НЕКСУС Вчера, 19:14
    Уже в течение 768 дней (третью зиму) Украина не импортирует газ для своих нужд из РФ. За этот период, включая 2017 год, объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

    То есть реверсный российский газ из ЕС -это нифига не российский газ получается? wassat
    НЕКСУС
    1. Dym71 Вчера, 19:20
      Цитата: НЕКСУС
      То есть реверсный российский газ из ЕС -это нифига не российский газ получается? wassat

      Это газ, прошедший люстрацiю! Газ, который горит незалежно! lol
      Dym71
    2. Tusv Вчера, 21:44
      Цитата: НЕКСУС
      То есть реверсный российский газ из ЕС -это нифига не российский газ получается?

      Аполитично мыслишь Андрюха. Там в далекой Словении отделяют Туркменский от Нашего. Российский оккупационный движется в Европы, а Туркменский прям в ГТС Великой Украины drinks
      Tusv
  25. Yoshi Вчера, 19:40
    Украина добывает своего газа с избытком, если считать нужды населения. Промышленность - это другой коленкор. Население жучат на мировые цены из-за того, что гавномутам-олигархам нужно жечь больше.
    Yoshi
  26. gladcu2 Вчера, 19:52
    Ещё бы не пользоваться ТОЛЬКО своим газом.

    С момента начала официального капитализма, выхода Юкрейн из СССР, население страны уменьшилось аккурат на 50%.

    Социализм может и не идеальный но жизнеспособный. Капитализм, а особенно его либеральная форма опасны для всех.
    gladcu2
  27. ушкуйник Вчера, 19:54
    Накопленный веками национальный менталитет, который не излечим и не изменяем во времени и пространстве, однако: "из рук соседа ничего дешевого не возьму"; "сам не съем, но понадкусываю; "хотя бы кочергой, но ближе к печке" и много ещё чего другого, от которого "в зобу дыхание сперло".
    ушкуйник
    1. gladcu2 Сегодня, 00:19
      Не надо про века говорить. Говори о последних 15-25 лет.
      Эгоизм, он воспитуем на лжи. Иллюзии собственной значимости.
      gladcu2
  28. мерцание Вчера, 20:03
    "В Киеве заявили, что страна третью зиму обходится без российского газа"
    Это что ... намек на то, что покрышек еще навалом ? fellow
    мерцание
  29. Горный стрелок Вчера, 20:04
    Не, ну что за чудики... Им сказали, что газ из Словакии не Российский - и они верят! А что, Словакия газ добывать научилась?
    Горный стрелок
  30. MA3031SWL Вчера, 20:09
    Да, эти войдут в историю, ибо свет таких ещё не видовал. О как: росийский газ, проходя через территорию 404 уже становится "украинским". Соответственно, российский газ из Польши, Венгрии, Словакии тоже меняет национальную принадлежность. Нет, это уже неизлечимо. И, да: мне совсем не жалко простых украинцев (ну, кроме ЛДНР). За что боролись-то получили. И не важно, скакал ли ты на майдане, или тихо жрал сало дома, пялясь в телевизор. В нелюдей все превратились по ходу. Не жалко, от слова "совсем". Даже если все там передохнете. "Сдохнете-закопаем!" (с)
    MA3031SWL
  31. С.В.Ю Вчера, 20:22
    Заявление рассчитано на ИДИОТОВ , за которых держит своих сограждан киевская власть ! laughing
    С.В.Ю
  32. Suhow Вчера, 20:23
    бу-га-га .не использует газ из РФ а откудаж он ,да ишшо и дороже??? ФРГ- крупный газодобытчик вместе с Польшей и Словатчиной. В такую чушь и свидомые вряд ли поверят...слава цээуропейским откатам.вот бараны.
    Suhow
  33. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 20:24
    Сначала я слегка удивился – что-то не так. Вся транзитная ГТС строится на принципе перекачки в одну сторону. Для того, что бы качать в обратную сторону нужно сначала остановить подачу газа, выровнять давление до атмосферного и создать перепад давления в обратном направлении. Дорого, хлопотно и если проектом не было предусмотрено сразу – то и не возможно. Вопрос как взять? Да легко --- сливают газ сразу на территории Украины, из объемов зафрахтованных на определенную Европейскую страну и делят барыш. А накрутка на газ возмещается населением и предприятиями. Как-то так.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  34. Esoteric Вчера, 20:49
    Хотя бы одну неделю обойтись без новостей из Украины...
    Esoteric
    1. Александр 3 Вчера, 20:59
      Хохлы они навязчивые,обязательно чего нибудь предложат ,или скажут.
      Александр 3
      1. БМП-2 Вчера, 21:20
        Или чего-нибудь споют или покрасят. lol
        БМП-2
    2. БМП-2 Вчера, 21:19
      Нельзя... Тогда жёлто-синюшные будут целую неделю трендеть о том, что они победили в информационной войне! laughing lol
      БМП-2
      1. Александр 3 Вчера, 21:25
        Да они и так победили только их и слушают, и смеются.
        Александр 3
  35. assa67 Вчера, 20:50
    Цитата: Лексус
    Давно пора этих "халявщиков" ссадить с трубы и насадить туда, где им место...

    вот так и "обходится без российского газа"укропия....насосали транзитного по-тихому
    assa67
    1. Svarog51 Вчера, 21:31
      Ваша честь, а сколько мне за умышленное убийство "светит"?
      До 10 лет строгого, а кого грохнуть то собрался?
      Тёщю!
      Если и мою прихватишь - два года условно.
      Анекдот, ежели что wink
      Svarog51
      1. assa67 Вчера, 21:39
        еще раз приветствую hi ....грохать надо того кто на фото возле трубы сидит,и иже и ним....а то мы как в песне: не стой у мого окна,не ковыряй замазку,мотай сопли на кулак..то-не так,и се не так."...когда уже руки-то отбьем по газу укролобым?
        assa67
        1. Svarog51 Вчера, 21:54
          грохать надо того кто на фото возле трубы сидит

          Низ-зя, его в руки правосудия надо передать, и чтоб прокурор опытный был.
          Svarog51
          1. assa67 Вчера, 22:00
            нее,я по земле бегал,рысачил...этого кролика бы в Россию привезти...
            assa67
            1. Svarog51 Вчера, 22:14
              И "сожрать" со всем судейским прилежанием! am Я "за", руками, ногами и усами. good
              Svarog51
              1. assa67 Вчера, 22:21
                а что жрать-то?ухватить за все места незагорелые и потрясти....эти ж,грамодяне за гривну себе в штаны насс...писают....а если кубышка опустеет,то сам повесится
                assa67
                1. Svarog51 Вчера, 22:34
                  Не-е, такое дело уже раз пустили на самотёк, теперь только по закону. А незагорелые места всё равно в руки правосудия попадут. Ежели до этого аннигилированы будут - тоже хорошо, суду меньше работы.
                  ЗЫ Моего бы кота в руки правосудия отдать. Этот гад, проходя по ноуту, умудряется экран перевернуть, а я репу чешу - как это безобразие назад возвернуть.
                  Svarog51
                  1. assa67 Вчера, 22:36
                    аналогично laughing ....только разобрался что эта красота лапами избразила laughing
                    assa67
                    1. Svarog51 Вчера, 23:07
                      Я уже махнул рукой на это хулиганьё. Пернатая ещё круче дела творит, даже коменты за меня пишет. good lol
                      Svarog51
                      1. assa67 Вчера, 23:13
                        переделывая Шарикова,скажу: что ж я не понимаю-совы животные полезные laughing
                        assa67
                    2. Svarog51 Вчера, 23:45
                      Начни с пары филинов, один птенец мой, точно заберу.
                      Svarog51
                2. Svarog51 Вчера, 23:24
                  совы животные полезные

                  Дык я же не против сего утверждения, но только до тех пор, пока мне на макушку не падает кусок куриной шеи, который ей не понравился. Я во гневе суров - она мне ещё за посиделки на моём пузе не ответила. Тебе хоть раз пару вилок в пузо втыкали?
                  Svarog51
                  1. assa67 Вчера, 23:28
                    случалось yes ...говорил же,что не одного подранка хищного выходил...если бы не работа-завел бы на постоянной основе,так сказать,кого-нибудь..ну нравятся они мне,что поделаешь...
                    assa67
  36. майор147 Вчера, 20:59
    Да! Они с Марса получают.
    майор147
  37. NF68 Вчера, 21:00
    Это называется так: " На зло кондуктору куплю трамвайный билет, а сам пойду пешком".
    NF68
  38. Machete Вчера, 21:07
    Всё ещё не признают реверсный газ русским? Ну-ну...
    Ну, эти кастрюлеголовые всё сожрут.
    Даже если Украина будет его добывать на Луне.
    Machete
  39. БМП-2 Вчера, 21:14
    А мне вот сейчас кажется зря тут украинцев хают: они же открыли гениальный способ использования газа без его получения! laughing И секрет ведь, до безобразия прост: достаточно лишь используемый газ не называть российским! yes Данное открытие как минимум на Нобелевскую премию тянет! lol Ну или хотя бы на получение патента и увековечивание памяти о нём путём переименования Украины во ВРУанду! laughing laughing wassat

    P.s.: впрочем, с названием я ещё полностью не определился: возможно Урванда всё-таки будет точнее.
    БМП-2
  40. Alex20042004 Вчера, 21:19
    Вспомнилось вот это:
    Alex20042004
  41. assa67 Вчера, 21:53
    Цитата: Alex20042004
    Вспомнилось вот это:

    и речь:мы на попе волосынки плоскогубцами дэргалы,
    что-бы вы ,укропы,хоть у нас не воровалы
    и бабах,вышли из договора о беспошленной торговли от 15-го года,с формулировкой"несоблюдение авторских прав"
    assa67
  42. alavrin Вчера, 21:54
    Ну да, обходится... Она закупает его у великой газовой державы Словакии...)
    alavrin
  43. Василенко Владимир Вчера, 22:05
    интересно а какой газ они пользуют?
    Василенко Владимир
  44. Captain Nemo Вчера, 22:24
    Объясните мне, что такое реверс газа в трубе с односторонним направлением прокачки и с отсутствием второй трубы в обратную сторону?
    Captain Nemo
    1. NKT Вчера, 22:49
      Это виртуальный реверс, а так просто - отбор оговоренных объемов газа из транзитной трубы. На самом деле - несанкционированный отбор, так как газ границу еще не пересек и он - собственность Газпрома.
      NKT
    2. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 23:23
      Сначала я слегка удивился – что-то не так. Вся транзитная ГТС строится на принципе перекачки в одну сторону. Для того, что бы качать в обратную сторону нужно сначала остановить подачу газа, выровнять давление до атмосферного и создать перепад давления в обратном направлении. Дорого, хлопотно и если проектом не было предусмотрено сразу – то и не возможно. Вопрос как взять? Да легко --- сливают газ сразу на территории Украины, из объемов зафрахтованных на определенную Европейскую страну и делят барыш. А накрутка на газ возмещается населением и предприятиями. Как-то так.
      МИМО ПРОХОДИЛ
    3. dubovitskiy.1947 Вчера, 23:34
      Цитата: Captain Nemo
      Объясните мне, что такое реверс газа в трубе с односторонним направлением прокачки и с отсутствием второй трубы в обратную сторону?

      Да дело не в том, есть ли на трубе прибамбасы, смахивающие на сложную развязку автотранспорта в мегаполисе. Можно закрутить и понаставить кучу вентилей, которые могут направить. Установить дополнительные обратные клапаны, которые в сумме направят хоть куда, в том числе и назад. Вопрос не в этом железе. Вопрос- где взять газ там, куда качал некоторое время назад? Качал в Польшу, там его израсходовали, и остатки кто-то должен начать качать назад. В этом проблема. И, при этом, ещё и суметь набашлять. Пожалуй, тут сам Конфуций башку сломает.
      dubovitskiy.1947
  45. Incvizitor Вчера, 22:38
    И четвёртую без мозга.
    Incvizitor
  46. Radikal Вчера, 22:42
    Цитата: INVESTOR
    А именно политическая воля нашего руководства

    Какого? Вот этого?

    ...приходится разрываться между тремя странами... wassat
    Radikal
    1. saturn.mmm Вчера, 22:58
      Цитата: Radikal
      ...приходится разрываться между тремя странами...

      За что не люблю коммунистов так за их ложь и лицемерие.
      Ну расскажите о внучке и правнуке друга Стлина Буденного?
      saturn.mmm
  47. saturn.mmm Вчера, 22:45
    Горох уродил.
    saturn.mmm
    1. Дормидонт Вчера, 23:08
      Основа энергетической безопасности свидомии - кизяководороды
      Дормидонт
  48. Radikal Вчера, 23:02
    Цитата: saturn.mmm
    Цитата: Radikal
    ...приходится разрываться между тремя странами...

    За что не люблю коммунистов так за их ложь и лицемерие.
    Ну расскажите о внучке и правнуке друга Стлина Буденного?

    О как задело! Обязательно расскажем обо всех - никого не забудем! Вас особенно! wassat Только подскажите, что за летательный аппаратик на Вашем аватаре, и чьи опознавательные знаки на нём , не разглядел - глазами слаб стал. laughing tongue
    Radikal
  49. Дормидонт Вчера, 23:05
    И все благодаря невиданным урожаям бобовых
    Дормидонт
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