"В Киеве завили, что страна третью зиму обходится без российского газа"

Уже в течение 768 дней (третью зиму) Украина не импортирует газ для своих нужд из РФ. За этот период, включая 2017 год, объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. Всего в этом году (2017 году) из словацкого, венгерского и польского направлений протранспортировано 14,1 миллиарда кубов, что на 26,8% больше чем в прошлом году и является рекордным значением за всю историю функционирования украинской ГТС,

Украина по итогам 2017 года нарастила импорт газа из Европы на 26,8%, до 14,1 млрд. кубометров, при этом уже третью зиму страна обходится без российского природного топлива, передает РИА Новости сообщение пресс-службы «Укртрансгаза».говорится в релизе.Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015-го и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону.При этом отмечается, что «поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины выросло до 20,8 млрд. кубов, и по сравнению с 12-месячным периодом 2016 года добыча на Украине увеличилась на 620 млн. кубов или на 3,1%».Согласно сообщению, в 2018 год Украина вошла «с наибольшими, по сравнению с началом пяти последних лет, запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубов».Так, "Укртрансгаз" закачал в подземные хранилища 9,2 млрд. кубометров газа поставщиков и производителей голубого топлива, что на 43,2% больше чем в 2016 году. «За январь-декабрь 2017 года из украинских ПХГ отобрано 6,4 миллиарда кубов, это на 23,2% меньше чем в 2016 году», – пояснили в пресс-службе.По данным компании, «украинским потребителям всех категорий транспортировано магистральным газопроводом 28,4 миллиарда кубов газа, что на 14,9% меньше чем в 2016 году». Отмечается, что «показатель потребления газа Украиной указан без учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрангаза", облгаза и добывающих предприятий».В компании заявили также, что объемы транзита газа по территории Украины достигли рекордного значения за последние восемь лет: «В целом за отчетный год по украинской ГТС протранзитировано 93,5 миллиарда кубов природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года».В пресс-службе добавили, что филиал компании – «Оператор ГТС Украины» своевременно и в полном объеме выполняет заявки на транспортировку голубого топлива.