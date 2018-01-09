16:01 09 января

Абрау-Дюрсо: посёлок, возведённый воином, вино, ставшее символом. Часть 1

Смотреть в сторону политических дрязг на новогодних каникулах, да ещё в преддверии Рождества, как-то не очень хочется. Посему предлагаю уважаемым читателям историю и фотопрогулку (фото автора) по знаковому в эти дни месту – по Абрау-Дюрсо. Ведь Абрау не просто родина шампанского. Посёлок основан кадровым офицером русской армии. Мало кто знает, но трагедии нашей истории могли неоднократно стереть Абрау с лица земли, но обо всём по порядку…

Официально Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по «царскому повелению об учреждении нового особого удельного имения». Управление имением было поручено генералу Дмитрию Васильевичу Пиленко, первому начальнику Черноморского округа. Первым агрономом, разглядевшим в Абрау-Дюрсо уникальный памятник природы, созданный для виноделия, был Фёдор Гейдук. Чех по происхождению он видел в России и только в России опору славянства и работал крайне фанатично. Он поднял на Черноморском побережье не только виноградарство, но и садоводство, и табаководство и т.д. Вместе с Гейдуком в Новороссийский район потянулись и его соотечественники, основав деревни Глебовка, Кирилловка, Мефодиевка и так далее. А Гайдук вообще был назван в честь Фёдора Гейдука, правда, на русский манер.

Абрау-Дюрсо: посёлок, возведённый воином, вино, ставшее символом. Часть 1



Фёдор Гейдук и генерал Дмитрий Пиленко

Генерал Пиленко тем временем отстраивает Новороссийск, Анапу и, конечно, Абрау. Дмитрий Васильевич основал первые новороссийские школы, много писал об особенностях местного климата и ландшафта. Именно его можно считать основателем Абрау-Дюрсо.



Абрау-Дюрсо в 19-м веке

Внезапно в 1976 году, накануне очередной Русско-турецкой войны, генерал Пиленко, опора и товарищ Гейдука, попал в немилость. А, соответственно, в немилость попал и сам Гейдук. За несколько лет до этого он успел закупить за границей и высадить виноградные лозы сортов Рислинг и Португизер. Война и опала главного энтузиаста привела в запустение сады и виноградники. Опустел и сам край. Новый управляющий и высокое начальство не спешило возрождать уникальный район, а виноград дал при полном безразличии со стороны новых «хозяев» прекрасный урожай. Возник лишь вопрос, что с ним делать.

Гейдук скупил урожай и создал первое вино Абрау, которое к всеобщему удивлению на винодельческой выставке в Ялте в 1884 году легко обошло признанные крымские вина. Тогда же были вырыты уникальные подвалы Абрау с удивительным микроклиматом. Несмотря на это дикая косность мышления начальства, наветы, зависть и кончина любимой жены, а также слух о том, что Черноморский округ собираются упразднить с вливанием этой особой земли в континентальную Кубань (как местный житель подтверждаю, что Черноморье и Кубань вещи разные и плохо сочетаемые, мы не лучше, не хуже – мы просто другие) заставили Гейдука покинуть Новороссийск. В итоге легендарный агроном и слуга Отечества, чья фамилия тщательно вымарывалась ещё при жизни, умер от язвы желудка в 1890 году по пути на Дальний Восток и похоронен во Владивостоке.



Одно из производственных зданий завода

Судьба генерала Пиленко сложилась несколько иначе. Оставив пост начальника Черноморского округа в 1876 году, он принимает командование Кубанской казачьей дивизией и отправляется на Русско-турецкую войну. После двух лет боёв он уходит в отставку в чине генерал-лейтенанта. Кавалер орденов св. Анна, св. Станислава, св. Владимира, обладатель множества медалей («За покорение Чечни и Дагестана 1857-59 годов» и т.д.) и крестов селится в своём имении Хан-Чокрак (Крым) и принимается… выращивать виноград и закладывать сады. Дмитрий Васильевич умрёт в 1895 году, сразу после любимой супруги. Их похоронят рядом друг с другом в заложенном трудами неутомимого генерала саду.

А как же виноградники Чёрного моря? Мощный задел генерала Пиленко и агронома Гейдука дали свои плоды. До начальства наконец дошло какой ресурс державы они могут потерять. В 1891 году главным виноделом Абрау становится князь Лев Голицын (к тому времени уже ставший знатным и опытным виноделом). Правда, к этому времени линейка вин Абрау уже сложилась, а князь, большой поклонник шампанского, закладывает виноградники шампанских сортов и усовершенствует существующие подвалы. В 1890 году строится здание завода, новые подвалы-тоннели и шоссейная дорога до Новороссийска. А уже в 1896 поступает в продажу первое шампанское «Абрау-Дюрсо».



Вид на озеро Абрау с восточной стороны

В 1905 году главным шампанистом Абрау становится француз Виктор Дравиньи. На его годы выпал один из сложных периодов нашей истории. При этом «Абрау-Дюрсо» становится придворным шампанским, а Дравиньи награждён золотыми часами и золотым портсигаром из рук самого Николая II. Теперь наше шампанское покоряет даже заграничный рынок. Ему отдают предпочтение даже в США, несмотря на цену.

Но разгоревшаяся в Европе война снова подкосила развитие района. В 1916 году все работавшие в Абрау французы, специалисты-шампанисты, были отозваны французским правительством на родину. Первая мировая полностью стёрла все мечты превратить Абрау в Шампань. В течение следующих годов новые тиражи шампанского не закладывались. Статус шампанского «Абрау» неуклонно снижался, а соответственно и статус державы, оспаривающей первенство в винодельческом искусстве. Да никто и не думал тогда об этом, как и многом другом. Сложно в ситуации череды трагедий и гибели целой империи понять, что производство собственного шампанского не просто престиж, но и сложный промышленный цикл, уровень образования и так далее.



Примерно в это же время, когда в наших краях свирепствовала война и её постоянный спутник – голод, на плантации винограда прибыл будущий генерал-майор и легенда советской авиации Владимир Коккинаки. Странным образом, но история Абрау и виноградарства тесно переплетена со служивыми людьми нашего Отечества. История Коккинаки и его работы на плантациях яркий пример для «булкохрустов», что любят фантазировать о великой аристократической России и кровавых «красных». На страшной жаре без средств защиты Владимир, тогда ещё совсем мальчишка 11 лет отроду, работал с утра до ночи. А когда его «повысили», взвалив на хрупкие плечи мальчика баллон с серой от вредителей, то кожа стала с него сползать в прямом смысле. Но это никого не смущало. Более того рукоприкладство тоже тогда не было из ряда вон выходящим событием. Такими жертвами ковалась целая промышленность Юга России.



Наконец хаос гражданской войны начинал стихать, в Абрау окончательно утвердилась советская власть. И эти люди, которых принято в определённых кругах упрекать в неграмотности, сразу осознали всю перспективность шампанского производства. В 1920 году принято решение об основании совхоза «Абрау-Дюрсо». У руля встал Эдуард Ведель, опытный винодел так называемых «тихих» вин. А научными работами в области улучшения промышленного производства шампанского заведовал воистину выдающийся сын России Антон Фролов-Багреев.



Его история в унисон истории нашей страны. В 1905 году его заподозрили в революционной деятельности, по некоторым данным не без помощи французских коллег, увидевших в умном молодом русском виноделе конкурента. Причём конкурента, который не просто хочет повторить французские технологии, но превзойти их. Кстати, вся вина винодела перед властью состояла в том, что он подписал петицию в адрес Удельного ведомства царского правительства об улучшении материально-правового состояния рабочих завода шампанских вин. Мол славу российского шампанского мы руками своими добыли для вас, уж не обессудьте и нас облагодетельствовать. А какие порядки творились в этом «шампанском» доме нам уже известно.

Абрау медленно, но уверенно отвоёвывает свои позиции. Более того совхоз превращается в настоящий исследовательский центр стараниями Фролова-Багреева, который наконец смог вернуться в родные пенаты благодаря Советской власти. Антон станет основоположником технологии игристых вин и основателем исключительно советской отечественной школы шампанистов.

И снова война, разорившая Абрау до крайности… Но это уже в следующей части.
Автор: Восточный ветер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. parusnik Сегодня, 12:14
    Рекомендую ...Брют Абрау-Дюрсо...Всех с прошедшими праздниками и как бы нелепо ни звучало со Старым Новым годом, наступающим... drinks smile
    parusnik
    1. Vard Сегодня, 12:27
      Увы... после того как это всё купил сын бывшего Самарского губернатора Титова... Практически все что там производят... делают из виноматериалов производства ЮАР...
      Vard
      1. parusnik Сегодня, 12:32
        Господи...и пить уже нечего...А какой брют был..Новый год встречал с бутылочкой из старых запасов....
        parusnik
        1. Монархист Сегодня, 14:16
          Паруснику, а я встречал с Дербентским( подарили знакомые ), а прошлый год использовал " Абрау". Приятель" запал" на""Голицина" и уже лет пять кроме"Голицинна" другого не использует.
          Монархист
          1. давно в запасе. Сегодня, 15:54
            да.голицинское теперь ощутимо лучше абрау.а ведь брют был прекрасен...
            давно в запасе.
  2. максим1987 Сегодня, 12:16
    начало замечательное. Жду 2 части. Особенно понравилось как ткнули мордой в гуано "сектантов 1913г"
    максим1987
  3. Des10 Сегодня, 12:17
    Спасибо за историю, но сейчас Абрау-Дюрсо, к сожалению, выпускает так много шампанского, не обеспеченного собственными виноградниками... Впрочем, это удел практически всех нонешних винзаводов.
    Des10
    1. урман Сегодня, 14:01
      Сейчас натуральное вино на Кубани дефицит, сплошь порошковое.
      Как сказал нынешний глава мин сельхоза, мы пока не можем конкурировать с ин виногродарями, хотя должен был сказать , мы уже, благодаря мне.
      Горбатый был просто младенцем, в деле уничтожения, виноградников и садов, по с сравнению с ним.
      урман
      1. Curious Сегодня, 15:14
        А как вино из порошка делают?
        Curious
  4. урман Сегодня, 12:31
    Статья интересная познавательная.
    Вот только что там сейчас творится?
    Раньше у совхоза были и виноградники и вин завод .
    Теперь винзовод отошёл к родственникам Ткачёва а виноградари сами по себе,
    цену на ягоду им навязывают какую хотят,з\п соотвественно ни какие люди не очень то идут на виноградник работать.
    При проклятой совдепии, у нас в Анапе виноградари, при хорошем урожае за два сезона,
    строили полутора этажные капитальные дома исключительно на з\п и премиальные по итогам года. Вот так вот плохо жили. А теперь бывший ком -ий вожак один из крупнейших землевладелцев России.\\\\\\\\\\\\\\\
    а также слух о том, что Черноморский округ собираются упразднить с вливанием этой особой земли в континентальную Кубань (как местный житель подтверждаю, что Черноморье и Кубань вещи разные и плохо сочетаемые, мы не лучше, не хуже – мы просто другие)\\\\\\\\\\\
    Кубанских во власть пускать не надо ,от слова вообще, моментально все родственники и кумовья на хлебных должностях окажутся.
    Всё распродадут, Анапа тому пример, живут по принципу после нас хоть потоп, менталитет сильно напоминает, бывшую страну по соседству.
    урман
    1. Русфанер Сегодня, 14:07
      Ваши бы слова да Богу в уши!
      Регулярно бываю и в Абрау и в Анапе - нет Хозяина, который бы для внуков старался. Из Анапы можно сделать жемчужину (30км песчаных пляжей!), ан нет...
      Русфанер
      1. урман Сегодня, 14:29
        Цитата: Русфанер
        Из Анапы можно сделать жемчужину (30км песчаных пляжей!), ан нет...

        А делают мини шанхай, продовая землю направо и налево, Анапа ведь славилась не только пляжами ну и тем что обеспечивала детские здравницы, собственными фруктами , овощами, соками . Сейчас всё выруьили и потихоньку преврощается в каменные джунгли.
        урман
  5. XII легион Сегодня, 13:36
    Императорские виноградники заложили такой почин
    Спасибо!
    XII легион
  6. Монархист Сегодня, 14:05
    Уважаемый"Ветер",у Вас получилась маленькая ошибка:"в 1976 накануне очередной русско- турецкой войны",надо читать 1876.
    Не знал, что за началом виноделия на Кубани стояли чехи
    Монархист
  7. Монархист Сегодня, 14:17
    Цитата: parusnik
    Рекомендую ...Брют Абрау-Дюрсо...Всех с прошедшими праздниками и как бы нелепо ни звучало со Старым Новым годом, наступающим... drinks smile

    Присоединяюсь к поздравлению
    Монархист
  8. Ольгович Сегодня, 14:30
    яркий пример для «булкохрустов», что любят фантазировать о великой аристократической России и кровавых «красных». Более того рукоприкладство тоже тогда не было из ряда вон выходящим событием. Такими жертвами ковалась целая промышленность Юга России.

    Проклятые капиталисты! am То ли дело через 20 лет , 1933 г, не так уж далеко от Абрау, на Дону:

    1) В полночь вызывали в комсод, по одному, колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки: между пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить.

    2) В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос.
    3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили . В этом же колхозы, допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос.
    4. В Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК Плоткин при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом “прохладиться” выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плит и снова допрашивают.

    5.члены бюро РК Пашинский при допросах в штабе колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с керосином.

    6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.

    7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами.

    8. В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью
    И т.д. (Письма Шолохова Сталину)
    Ольгович
    1. Curious Сегодня, 15:21
      Продолжу исторические изыскания.
      Князь Долгоруков рассказывает о генерале М. И. Леонтьеве, державшем двух поваров, француза и русского. Когда барин бывал недоволен обедом, он призывал провинившихся к себе. Француз отделывался строгим выговором, русского же били в присутствии барина кнутом, после чего его заставляли проглотить сначала кусок хлеба с солью и перцем, затем селедку и два стакана водки. После этого несчастного повара запирали на сутки в карцер, не давая ему пить. Леонтьев хвастал, что такой метод "учить" русского человека он заимствовал у своего отца. "Это единственный способ управлять ими", - пояснял он.
      Curious
    2. давно в запасе. Сегодня, 15:57
      ольговичь когда сможете смешать САЛО воду и керосин тогда и пишите.я все понимаю-но мозги то должны присутстовать..
      давно в запасе.
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