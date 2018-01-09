Абрау-Дюрсо: посёлок, возведённый воином, вино, ставшее символом. Часть 1

Смотреть в сторону политических дрязг на новогодних каникулах, да ещё в преддверии Рождества, как-то не очень хочется. Посему предлагаю уважаемым читателям историю и фотопрогулку (фото автора) по знаковому в эти дни месту – по Абрау-Дюрсо. Ведь Абрау не просто родина шампанского. Посёлок основан кадровым офицером русской армии. Мало кто знает, но трагедии нашей истории могли неоднократно стереть Абрау с лица земли, но обо всём по порядку…Официально Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по «царскому повелению об учреждении нового особого удельного имения». Управление имением было поручено генералу Дмитрию Васильевичу Пиленко, первому начальнику Черноморского округа. Первым агрономом, разглядевшим в Абрау-Дюрсо уникальный памятник природы, созданный для виноделия, был Фёдор Гейдук. Чех по происхождению он видел в России и только в России опору славянства и работал крайне фанатично. Он поднял на Черноморском побережье не только виноградарство, но и садоводство, и табаководство и т.д. Вместе с Гейдуком в Новороссийский район потянулись и его соотечественники, основав деревни Глебовка, Кирилловка, Мефодиевка и так далее. А Гайдук вообще был назван в честь Фёдора Гейдука, правда, на русский манер.Генерал Пиленко тем временем отстраивает Новороссийск, Анапу и, конечно, Абрау. Дмитрий Васильевич основал первые новороссийские школы, много писал об особенностях местного климата и ландшафта. Именно его можно считать основателем Абрау-Дюрсо.Внезапно в 1976 году, накануне очередной Русско-турецкой войны, генерал Пиленко, опора и товарищ Гейдука, попал в немилость. А, соответственно, в немилость попал и сам Гейдук. За несколько лет до этого он успел закупить за границей и высадить виноградные лозы сортов Рислинг и Португизер. Война и опала главного энтузиаста привела в запустение сады и виноградники. Опустел и сам край. Новый управляющий и высокое начальство не спешило возрождать уникальный район, а виноград дал при полном безразличии со стороны новых «хозяев» прекрасный урожай. Возник лишь вопрос, что с ним делать.Гейдук скупил урожай и создал первое вино Абрау, которое к всеобщему удивлению на винодельческой выставке в Ялте в 1884 году легко обошло признанные крымские вина. Тогда же были вырыты уникальные подвалы Абрау с удивительным микроклиматом. Несмотря на это дикая косность мышления начальства, наветы, зависть и кончина любимой жены, а также слух о том, что Черноморский округ собираются упразднить с вливанием этой особой земли в континентальную Кубань (как местный житель подтверждаю, что Черноморье и Кубань вещи разные и плохо сочетаемые, мы не лучше, не хуже – мы просто другие) заставили Гейдука покинуть Новороссийск. В итоге легендарный агроном и слуга Отечества, чья фамилия тщательно вымарывалась ещё при жизни, умер от язвы желудка в 1890 году по пути на Дальний Восток и похоронен во Владивостоке.Судьба генерала Пиленко сложилась несколько иначе. Оставив пост начальника Черноморского округа в 1876 году, он принимает командование Кубанской казачьей дивизией и отправляется на Русско-турецкую войну. После двух лет боёв он уходит в отставку в чине генерал-лейтенанта. Кавалер орденов св. Анна, св. Станислава, св. Владимира, обладатель множества медалей («За покорение Чечни и Дагестана 1857-59 годов» и т.д.) и крестов селится в своём имении Хан-Чокрак (Крым) и принимается… выращивать виноград и закладывать сады. Дмитрий Васильевич умрёт в 1895 году, сразу после любимой супруги. Их похоронят рядом друг с другом в заложенном трудами неутомимого генерала саду.А как же виноградники Чёрного моря? Мощный задел генерала Пиленко и агронома Гейдука дали свои плоды. До начальства наконец дошло какой ресурс державы они могут потерять. В 1891 году главным виноделом Абрау становится князь Лев Голицын (к тому времени уже ставший знатным и опытным виноделом). Правда, к этому времени линейка вин Абрау уже сложилась, а князь, большой поклонник шампанского, закладывает виноградники шампанских сортов и усовершенствует существующие подвалы. В 1890 году строится здание завода, новые подвалы-тоннели и шоссейная дорога до Новороссийска. А уже в 1896 поступает в продажу первое шампанское «Абрау-Дюрсо».В 1905 году главным шампанистом Абрау становится француз Виктор Дравиньи. На его годы выпал один из сложных периодов нашей истории. При этом «Абрау-Дюрсо» становится придворным шампанским, а Дравиньи награждён золотыми часами и золотым портсигаром из рук самого Николая II. Теперь наше шампанское покоряет даже заграничный рынок. Ему отдают предпочтение даже в США, несмотря на цену.Но разгоревшаяся в Европе война снова подкосила развитие района. В 1916 году все работавшие в Абрау французы, специалисты-шампанисты, были отозваны французским правительством на родину. Первая мировая полностью стёрла все мечты превратить Абрау в Шампань. В течение следующих годов новые тиражи шампанского не закладывались. Статус шампанского «Абрау» неуклонно снижался, а соответственно и статус державы, оспаривающей первенство в винодельческом искусстве. Да никто и не думал тогда об этом, как и многом другом. Сложно в ситуации череды трагедий и гибели целой империи понять, что производство собственного шампанского не просто престиж, но и сложный промышленный цикл, уровень образования и так далее.Примерно в это же время, когда в наших краях свирепствовала война и её постоянный спутник – голод, на плантации винограда прибыл будущий генерал-майор и легенда советской авиации Владимир Коккинаки. Странным образом, но история Абрау и виноградарства тесно переплетена со служивыми людьми нашего Отечества. История Коккинаки и его работы на плантациях яркий пример для «булкохрустов», что любят фантазировать о великой аристократической России и кровавых «красных». На страшной жаре без средств защиты Владимир, тогда ещё совсем мальчишка 11 лет отроду, работал с утра до ночи. А когда его «повысили», взвалив на хрупкие плечи мальчика баллон с серой от вредителей, то кожа стала с него сползать в прямом смысле. Но это никого не смущало. Более того рукоприкладство тоже тогда не было из ряда вон выходящим событием. Такими жертвами ковалась целая промышленность Юга России.Наконец хаос гражданской войны начинал стихать, в Абрау окончательно утвердилась советская власть. И эти люди, которых принято в определённых кругах упрекать в неграмотности, сразу осознали всю перспективность шампанского производства. В 1920 году принято решение об основании совхоза «Абрау-Дюрсо». У руля встал Эдуард Ведель, опытный винодел так называемых «тихих» вин. А научными работами в области улучшения промышленного производства шампанского заведовал воистину выдающийся сын России Антон Фролов-Багреев.Его история в унисон истории нашей страны. В 1905 году его заподозрили в революционной деятельности, по некоторым данным не без помощи французских коллег, увидевших в умном молодом русском виноделе конкурента. Причём конкурента, который не просто хочет повторить французские технологии, но превзойти их. Кстати, вся вина винодела перед властью состояла в том, что он подписал петицию в адрес Удельного ведомства царского правительства об улучшении материально-правового состояния рабочих завода шампанских вин. Мол славу российского шампанского мы руками своими добыли для вас, уж не обессудьте и нас облагодетельствовать. А какие порядки творились в этом «шампанском» доме нам уже известно.Абрау медленно, но уверенно отвоёвывает свои позиции. Более того совхоз превращается в настоящий исследовательский центр стараниями Фролова-Багреева, который наконец смог вернуться в родные пенаты благодаря Советской власти. Антон станет основоположником технологии игристых вин и основателем исключительно советской отечественной школы шампанистов.И снова война, разорившая Абрау до крайности… Но это уже в следующей части.