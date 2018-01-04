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Государственный переворот как метод американской дипломатии

Государственный переворот как метод американской дипломатии


ИГИЛ в Сирии официально побеждено. Уж кому-кому, а американской стороне, незаконно, но все же присутствующей на территории арабской республики, следовало быть в курсе происходящего. А еще лучше признать факт разгрома террористической организации во всех населенных пунктах. Исключение составляют лишь районы, подконтрольные тем же американцам, где из бывших палачей и головорезов сегодня формируется вооруженное образование – «Новая сирийская армия» - проект, лоббируемый Вашингтоном еще с начала 2015 года.

О том, что в качестве подопечных США выступают вчерашние террористы говорят не только в СМИ России или Сирии. Упоминания о военной подготовке зарубежными инструкторами радикальных экстремистов для борьбы с сирийским правительством все чаще просачиваются в западную прессу, становясь достоянием гласности для международной общественности. Возможно, все это нелегко признать рядовому европейцу. Тем не менее, тренировочные центры по переквалификации игиловцев в бойцов «Новой сирийской армии» действительно существуют в провинциях Хасеке и Хомс. Именно здесь, на военных базах США, расположившихся в аккурат поблизости лагерей для беженцев, бывшие носители идей великого халифата постигают новые для себя идеологические вершины и принципы – демократические ценности и свободы Запада.


Однако подобные «шалости» - лишь верхушка айсберга. Для возвращения своего влияния на Ближнем Востоке США задействовали целый комплекс мероприятий. В результате под прицелом Америки оказалась не только Сирия, но и страны поддерживающие официальный Дамаск.

Еще с 28 декабря в крупных населенных пунктах Ирана начались массовые беспорядки. Словно позабыв, к чему привела «демократия» американского образца в некогда процветающих Ираке и Ливии, иранцы требуют «перемен». На улицы Тегарана, Мешхеде и других городов вышли протестующие, скандирующие политические и экономические требования. Разумеется, массовые волнения не обошла стороной политическая элита Запада. Жертвами демонстраций уже стали несколько десятков человек, а американский президент выразил сочувствие жителям лишь в связи с «репрессиями» Тегерана, недостатком в еде и свободе. Кроме того, Трамп обвинил власти Исламской Республики в поддержке терроризма, что, по мнению главы Белого дома, и спровоцировало недовольство местного населения.

На фоне неспокойной обстановки в Иране, которую политические лидеры этой страны связывают с вмешательством США, Тегеран в свою очередь выразил обеспокоенность военным присутствием США в Сирии.

О том, что нахождение вооруженных сил США в Сирии претит всем международным нормам, Вашингтону напомнил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани. В интервью телеканалу «Al Mayadeen» он отметил, что в отличие от Ирана и России США не согласовали с официальным Дамаском отправку контингентов в Сирию. Это является оккупацией суверенного государства, а беспорядки в городах Исламской Республики - следствием вмешательства США, Великобритании и Саудовской Аравии, которые таким образом пытаются избавить Дамаск от помощи союзников.

Это не первая попытка Запада взбунтовать народ и организовать в Иране что-то наподобие «цветной революции». Ранее в иранском внешнеполитическом ведомстве напоминали, что США на протяжении 70 лет вмешивались во внутренние дела Ирана. По словам пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Касеми, США стояли во главе переворота в 1953 году. Более того, США спровоцировали ирано-иракскую войну, а теперь делают все возможное, чтобы представить акции протеста в стране, как массовые, разжигая их и освещая события в зарубежных СМИ по своему усмотрению.

Сегодня эти попытки остаются безуспешными. Да и Сирия для Ирана слишком важный и давний союзник. Тегеран поддерживает сторонников Асада с самого начала кризиса в Сирии в 2011 году, предоставляя миллиарды долларов для экономики, направляя советников, а также военных. Не намерены в ИРИ отворачиваться от законных сирийских властей и сейчас, несмотря на внешнее вмешательство. Шамхани недвусмысленно дал понять, что Иран будет добиваться не только вывода США со всей сирийской территории, но и продолжать оказывать содействие в проведении Конгресса национального диалога для определения будущего этой страны.
Автор: Александр Викторов


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Комментарии 12

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  1. Татьяна Вчера, 15:22
    Хорошая статья! Изложение автором материала в статье вселяет уверенность, что американизм на БВ - на фоне изгнания ИГИЛ в Сирии - сейчас уже в Иране всё-таки тоже не пройдёт!
    Татьяна
    1. Татьяна Вчера, 15:41
      США спровоцировали ирано-иракскую войну, а теперь делают все возможное, чтобы представить акции протеста в стране, как массовые, разжигая их и освещая события в зарубежных СМИ по своему усмотрению.
      Нужно чаще рассказывать о сути прокси-войн, которые во всём мире разжигают и ведут США против стран всего мира для установления своего т.н. "мирового господства", и о том, кто именно и что конкретно за ними стоит.
      Татьяна
      1. Hoc vince Вчера, 16:11
        Переложить свои грехи на других, любимое занятие политиков США.
        Hoc vince
      2. dsk Вчера, 17:39
        Здравствуйте Татьяна!
        Цитата: Татьяна
        конкретно за ними стоит
        "Иранская полиция в среду задержала одного из главных организаторов беспорядков в стране, которым оказался гражданин не названного пока государства Евросоюза. Какого же было удивление стражей порядка, когда оказалось, что за судьбы родины переживает не местный житель, а гражданин ЕС. ОН участвовал в антиправительственных митингах и был одним из «заводил». Его задержали во время митинга в округе Боруджерд на западе страны."(Телеканал "Царьград"16:32.,04.01.18)
        dsk
        1. Татьяна Вчера, 18:10
          Здравствуйте, Сергей!
          "Легенда" у главных организаторов беспорядков может быть какая угодно. Главное состоит в том, что без ДЕНЕГ они не работают!!! Это всё наёмники иностранных спецслужб, причём за большие бабки.
          Даже Муаммара Каддафи растерзала не столько сама толпа, сколько четверо наёмников, присланные в страну за месяц до этого - именно специально для этой цели. В течение последующего за этим событием года они все были ликвидированы при "невыясненных обстоятельствах", поскольку один из них проболтался.
          Отсюда проистекало и снятие отчётного видео о т.н. расправе "толпы" над Каддафи, над которым восторгалась Хиллари Клинтон со своим "Вау!".
          Татьяна
          1. dsk Вчера, 22:32
            Цитата: Татьяна
            наёмники иностранных спецслужб

            Учли "вьетнамскиий" опыт, своих солдат берегут, "безлимитный печатный станок" используют на "полную катушку". Ираном сейчас плотно занялись - в Ю.Корее скоро ОИ, в Сирии ВКС России уходить не собираются. hi
            dsk
  2. gridasov Вчера, 19:07
    А по моему стоит сказать спасибо американцам за то . что они как чистильщики проверяют на вшивость различные так наз. демократии и государственные образования . Естественный отбор никто не отменял на любом уровне . Поэтому импонирует то . что русские не помогают в Сирии одним племенам побеждать другие , а решают те задачи которые выгодны именно им
    gridasov
    1. паратирон Вчера, 22:52
      Россия это не одно из племен, она имеет миссию в мире и борется прежде всего за справедливость, а о своих интересах не забывает уже во вторую очередь. А если будет сидеть и безучастно смотреть за этим не естественным отбором, а американским беспределом, то и до нее до временем дойдет
      паратирон
      1. aybolyt678 Вчера, 23:08
        Цитата: паратирон
        она имеет миссию в мире и борется прежде всего за справедливость, а о своих интересах не забывает уже во вторую очередь.

        да просто армия России используется для занятия плацдарма по откачке нефти. И лишь потом борьба со злом, во вторую очередь. Дай бог чтобы для страны от этого была польза а не только Олигархату.
        aybolyt678
        1. Голован Джек Вчера, 23:20
          Цитата: aybolyt678
          ... армия России используется для занятия плацдарма по откачке нефти. И лишь потом борьба со злом, во вторую очередь. Дай бог чтобы для страны от этого была польза...

          Доктор, опять двадцать пять?
          Вы ж бюджетник же ж, как я понимаю?
          Сколько процентов "нефтегаза" в доходной части бюджета РФ - Вам напомнить, или сами посмотрите?
          К тому же - далеко не только "за нефть" там война, да-ле-ко...
          Есть еще такое длинное слово - "геополитика" belay
          Голован Джек
          1. gridasov Сегодня, 00:19
            Революции происходят там где есть созданные условия для их осуществления. Точно так же как вирус ищет среду для размножения таки и революции это следствие непродуманного поведения лидеров , которые не прилагают усилий . а порой не знают как управлять людьми и как поддерживать стабильность в обществе на всех уровнях. То же самое произошло и с Украиной . Это не украинцы такие сякие-это вторично . Это российские лидеры прошляпили завоеванные территории , жизнями миллионов павших воинов . Это не продуманные действия привели к развалу СССР . а не к трансформации огромной страны в духе новых исторических и общественно экономических и социальных вызовов. Поэтому просто нужно думать и понимать причинно следственные связи , а не искать виноватых или оправдываться. А главное уметь учитывать как можно больше факторов влияния на процессы развития и страны и общества и социального индивидуума человека и др. При этом новые и более динамично развивающиеся процессы нужно и анализировать новыми методами .
            gridasov
  3. NF68 Вчера, 23:43
    Похоже что на нечто по настоящему дельное США уже в принципе не готовы. Только гадить где только можно и кому только можно.
    NF68
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