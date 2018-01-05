13:22 05 января

Японские боевые машины


Сильный сокол прячет когти


Прошлой осенью в Нагасаки состоялась церемония спуска на воду второго эсминца типа “Асахи”. Корабль получил имя “Сиранухи” (“свечение моря“ - неизученное оптическое явление, наблюдаемое у побережья Японии).

Тем временем, головной “Асахи”, спущенный на воду в 2016 г., уже завершает цикл испытаний. Церемония вступления в строй намечена на март 2018.


Со стороны морских сил самообороны Японии озвучены только краткие сведения, касающиеся назначения новых эсминцев: “Асахи” и “Сиранухи” (тип 25DD) имеют расширенные противолодочные возможности.

Корпус идентичен предыдущей серии 19DD “Акидзуки”. Внешние отличия имеет надстройка, где размещен новый радар с приемно-передающими модулями из нитрида галлия (вместо применявшегося ранее кремния). Вместо копии американского AN/SQQ-89, на эсминцах 25DD установлен гидроакустический комплекс собственной разработки. Из экономических соображений, боекомплект “Асахи” был сокращен вдвое (с 32 до 16 УВП). Эсминец оснащен газотурбинной силовой установкой с электрической трансмиссией.

Вот, пожалуй, и все, что достоверно известно о боевых кораблях сынов Аматэрасу.



“Сиранухи” завершает собой эпоху в истории японского флота. Следующие проекты: перспективный эсминец (33DD) и создаваемый для работы с ним в паре эскортный фрегат (30DEX) изменят облик японских ВМС. Сгруппированный силуэт, единый “восьмигранник” надстройки с интегрированным антенными устройствами и корпус из композитов. Впрочем, я бы не стал придавать этой информации большого значения: спуск на воду головного 33DD запланирован на 2024й год. С учетом традиционной для японцев параноидальной секретности вокруг приоритетных проектов, описать точный облик эсминца 33DD сейчас не представляется возможным.

Возвращаясь к “Сиранухи” и “Асахи”: на протяжении последних трех десятилетий японские корабли строились в соответствии со строгой концепцией. Во главе боевых групп - крупные эсминцы с системой “Иджис” (6 единиц), ориентированные на выполнение задач ПРО и перехват целей на границе атмосферы и космоса. Вокруг “флагманов” выстроено плотное кольцо охранения из 20 эсминцев, спроектированных в Японии.

Сохраняя общую компоновку и черты американских “Арли Берков”, японские проекты отличаются меньшими размерами, но имеют более богатую комплектацию и повышенную эффективность при решении оборонительных задач. Например, японцы первыми внедрили на боевом корабле радиолокатор с АФАР (система OPS-24 на эсминце “Хамагири”, 1990 год).

Для противодействия угрозам со стороны скоростных низколетящих ракет (совместно с Нидерландами) был создан радиолокационный комплекс FCS-3 с восемью активными фазированными антеннами. Четыре - для обнаружения и сопровождения целей. Еще четыре - для наведения собственных зенитных ракет.

На сегодняшний день - одна из лучших систем подобного назначения.

Японские боевые машины


В том или ином виде (FCS-3A, OPS-50), комплекс устанавливается на всех эсминцах МС самообороны Японии, начиная с 2009 года. Особенностью данного РЛК является сантиметровый диапазон работы, обеспечивающий наилучшую разрешающую способность (ценой снижения дальности обнаружения).

Таким боевым средствам предписано действовать в связке с Иджис-эсминцами.

Самые грозные и современные - “Акидзуки” (“осенняя луна”) и “Асахи” (“лучи восходящего солнца”). Отряд из шести самураев, которые, даже в отрыве от своих старших собратьев, остаются одними из лучших в мире проектов эскадренных миноносцев. Имеющиеся недостатки (отсутствие РЛС дальнего обзора) перекрываются их главным достоинством - четким соответствием стоящим перед ними задачам.

Многофункциональные боевые корабли (7 тыс. тонн - достаточно для размещения любого вооружения) с выдающейся ближней ПВО. С дальними целями в стратосфере поручено разобраться Иджису.

Мне не нравятся японцы. Но нравится их инженерная мысль, их корабли
- из интернета


Малый боекомплект - иллюзия мирного времени. Японцы уже демонстрировали похожий фокус, с заменой артиллерийских башен “Могами”. Крейсеры, в тайне, проектировались под 8” калибр, но, по условиями международного соглашения, несли “бутафорские” шестидюймовки. Пока не грянул гром. А у японцев - четыре тяжелых крейсера из ниоткуда.

В случае с “Асахи” - корабль с полным в/и 7 тыс.тонн рассчитан явно на большее. Наверняка, имеется зарезервированное пространство дополнительные модули УВП.

Ударное вооружение отсутствует по политическим причинам. С учетом состояния японской науки и промышленности, создание собственного аналога “Калибра”, для них не проблема, а мелкие расходы.

Японские власти изучают возможность создания производства крылатых ракет большой дальности для нанесения ударов по наземным целям. Об этом изданию рассказал источник в кабинете министров страны. Такие планы возникли в связи с нестабильной обстановкой на Корейском полуострове.

- газета Sankei, 28 декабря 2017 г.

Собственная ПКР у Японии создана уже давно (“Тип 90”). Унифицирована для запуска с надводных кораблей и подводных лодок.

До недавнего времени японцы не имели заметного опыта в области военно кораблестроения. Звучит смешно для создателей “Нагато” и “Ямато”. Увы, опыт прошлого был безвозвратно утрачен вместе с поражением в войне.

На протяжении сорока лет надводные силы составляли фрегаты с американским вооружением. Японцы проводили собственную модернизацию оборудования (система управления FCS-2 для ЗРК “Си Сперроу”), развернули по лицензии масштабное производство газотурбинных силовых установок (“Митсубиси-Роллс-Ройс”, “Исикавадзима-Харима”), но общий уровень военного кораблестроения выглядел недостойно потомков адмирала Ямамото.

Прорыв произошел в 1990 году, когда Японии, с большими трудностями, была передана техническая документация на эсминец “Арли Берк” и морскую систему ПВО “Иджис”.



Получив технологии, японцы немедленно построили 4 первоклассных эсминца типа “Конго”. Название, никак не связанное с африканским государством. “Конго” - в честь легендарного линейного крейсера, участника обеих мировых войн, в переводе - “неуничтожимый”.
От своих американских “близнецов”, японские Иджисы отличаются ферменной мачтой и более громоздкой надстройкой, в которой размещен флагманский командный пункт.

Что произошло дальше - догадаться несложно. Началось серийное строительство военных кораблей по собственным проектам, сочетавшим лучшие черты “Арли Берков” с японскими представлениями о современном флоте.



За одно десятилетие были введены в строй 14 эсминцев типа “Мурасамэ” и “Таканами”, ставшие учебными пособиями на пути возрождения ВМС. В конструкции этих кораблей нашли воплощение самые передовые решения того времени (напомню, речь идет о середине 1990-х):

- сплошная надстройка “от борта до борта”, напоминающая "берк";

- элементы технологии “стелс”. Корпус и надстройка получили неповторяющиеся углы наклона наружных поверхностей, а в конструкции мачт были использованы радиопрозрачные материалы;

- универсальные пусковые установки Mk.41 и Mk.48;

- комбинированная станция радиоэлектронной борьбы NOLQ-3, скопированная с американской “слик-32”;

- впервые в мировой практике - радар с АФАР;

- прообраз БИУС нового поколения, развитием которой, впоследствии, стала ATECS (advanced technology command system) - “японский Иджис”. Собственно, никто и не сомневался в японских успехах в области микроэлектроники.

- масштабные меры по повышению автоматизации, позволившие сократить экипаж “Мурасамэ” до 170 чел;

- мощная и "приёмистая" газотурбинная установка, способная выйти на режим полной мощности за 1,5 минуты.

В остальном - без безумств и излишеств. Целью была постройка надежных и сбалансированных кораблей, чей облик соответствовал текущим возможностям промышленности.

Приниматься нужно за то, что можно закончить в течение одного дня. Завтра тоже будет только один день.


Японцы, со свойственным им упорством и вниманием к мелочам, даже не поленились построить полномасштабный “макет” эсминца с неблагозвучным именем JS-6102 Asuka. Фактически - испытательный стенд для отработки новых решений. Ввиду практически полной идентичности его характеристик строевым кораблям (за исключением некоторых узлов и “мешанины” из вооружений) - у японцев, при необходимости, будет еще один эсминец.



Освоив в совершенстве технику строительства современных боевых кораблей, самураи перешли к более дорогостоящим и технически изощренным проектам. Так появились “Акидзуки” (2010 г.) и “Асахи” (2016 г.).

На сегодняшний день, располагая 30 боевыми единицами океанской зоны, в т.ч. 26 ракетными эсминцами и 4 авианесущими кораблями, с учетом технического уровня этих средств, надводная компонента МС самообороны Японии по-достоинству занимает второе место в мире. Экономическая составляющая успеха - военные расходы Японии составляют всего 1% от ВВП (лидер среди развитых государств - Россия с показателем свыше 5%), а по абсолютным значениям японский военный бюджет уступает отечественному в 1,5 раза.

Остается главный вопрос - когда, наконец, морские силы самообороны Японии уберут из своего названия “самооборона”?

Вместо послесловия:

Японское военно-морское чудо начала XX века, превратившее Страну восходящего солнца в сверхдержаву, стало возможно лишь благодаря удивительному рационализму "Тэйкоку Кайгун" (Императорского флота). В отличие от разброда и шатаний, царивших в морских штабах и адмиралтействах многих стран (и особенно в России), японцы не сделали практически ни одной ошибки, переняв у союзников-англичан всё самое передовое - технику, тактику, боевую подготовку, систему базирования и снабжения, - и в кратчайшие сроки создав "с чистого листа" современный флот, доминирующий в дальневосточных водах.

- из книги “Триумфаторы Цусимы. Броненосцы японского флота”, С. Балакин

Автор: Олег Капцов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 45

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  1. НЕКСУС Сегодня, 05:52
    Прошлой осенью в Нагасаки состоялась церемония спуска на воду второго эсминца типа “Асахи”. Корабль получил имя “Сиранухи” (“свечение моря“ - неизученное оптическое явление, наблюдаемое у побережья Японии).

    Японцы забыли урок истории ,который им преподали матрассы,скинув ядерные бомбы на их города. И снова вооружаются,наступая на те же грабли. При этом дружа с теми,кто когда-то утопил в крови их города.
    Японцы и европейцы начисто забыли свое прошлое и уроки,которые им были приподаны. Короткая память у этих народов. А без прошлого,у народа не будет будущего,своей идентичности,мудрости и культуры,самобытности. Сами как ластиком стирают свою историю на потеху корпорациям и богатеям,которым эта историческая память мешала .
    НЕКСУС
    1. Dart2027 Сегодня, 07:00
      Цитата: НЕКСУС
      При этом дружа с теми,кто когда-то утопил в крови их города.

      Ну дружба еще вопрос. Япония фактически оккупирована, а что они думают - это другой вопрос.
      Dart2027
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:09
        А вы предлагаете им дружить с теми, кто по их мнению, должен им острова?... Или сами собираетесь дружить с теми, кто нашим прадедам навалял под Цусимой? Нет, батенька... Японцы быстрее нас поняли, что войну можно выиграть на банковских биржах. Поэтому американцы им и стали ближе...
        Вождь краснокожих
        1. Dart2027 Сегодня, 10:28
          Цитата: Вождь краснокожих
          А вы предлагаете им дружить с теми

          В политике дружба понятие относительное.
          Dart2027
          1. TIT Сегодня, 11:23
            за прмером ходить вообще не надо

            су-24 -помидоры - газ - С-400
            TIT
            1. Dart2027 Сегодня, 11:31
              Цитата: TIT
              за прмером ходить вообще не надо

              С Су-24 история темная и всю правду нам вряд ли скажут.
              Dart2027
              1. zyablik.olga Сегодня, 12:10
                Цитата: Dart2027
                С Су-24 история темная и всю правду нам вряд ли скажут.

                По вашему это очередная "многоходовочка"? belay
                zyablik.olga
      2. seos Сегодня, 10:11
        Старшее поколение понимает оккупацию, а вот те что помоложе были выращены на американском образовании.
        seos
    2. Монархист Сегодня, 10:45
      Они удовлетворить тем,что бабуин в НАГАСАКИ помолился
      Монархист
  2. амурец Сегодня, 06:24
    Остается главный вопрос - когда, наконец, морские силы самообороны Японии уберут из своего названия “самооборона”?
    Вопрос конечно интересный, но ответ банальный: тогда, когда японцы отменят девятую статью Конституции:
    "Глава II. Отказ от войны
    Статья 9. Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров.
    Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся."
    "https://www.nippon.com/ru/features/h00146/
    амурец
    1. Монархист Сегодня, 10:50
      Амурец,а Вы не допускаете мысль,что они "болт положат" на 9- ю статью или слегка подредактировать? Я им мало доверяю и думаю,что с них станет выкинуть какую-то пакость
      Монархист
      1. амурец Сегодня, 11:26
        Цитата: Монархист
        Я им мало доверяю и думаю,что с них станет выкинуть какую-то пакость

        Ничто не вечно под луной и попытки такие уже были.
        "Дискуссии о пересмотре Девятой статьи ведутся главным образом вокруг следующих тем: (1) следует ли закреплять в конституции статус Сил самообороны; (2) следует ли ясно прописывать в конституции право на национальную самооборону; (3) следует ли определять в конституции невоенный характер международного сотрудничества, или же международное сотрудничество должно включать в себя и военную силу (в коллективных операциях ООН по поддержанию безопасности и т. п.). "https://www.nippon.com/ru/features/h00146/
        Я тоже мало доверяю японцам,тем более что показательно как подействовала на Японию денонсация Пакта о нейтралитете между СССР и Японией от 13 апреля 1941, в 1945 году. Сразу прекратились провокации на восточны рубежах СССР.
        амурец
  3. лысова Сегодня, 06:31
    Не плохой эсминец - много на штамповали, и назван не плохо. winked
    лысова
    1. Spez Сегодня, 08:16
      Ага, красивые "Сиранухи" ))
      Spez
      1. лысова Сегодня, 08:36
        Как назовёшь - так и пойдёшь. У нас тоже судно " Бедой " называли.
        лысова
  4. капрал Сегодня, 06:51
    - комбинированная станция радиоэлектронной борьбы NOLQ-3, скопированная с американской “слик-32”;
    ....... Собственно, никто и не сомневался в японских успехах в области микроэлектроники.

    А что же свою РЭБ не смогли осилить, или параметры американской устраивают?
    капрал
    1. амурец Сегодня, 07:56
      Цитата: капрал
      А что же свою РЭБ не смогли осилить, или параметры американской устраивают?

      Японцы стараются по максимуму использовать чужие разработки. Я полностью согласен с О.Капцовым и Балакиным, но расширил бы эту цитату:"В отличие от разброда и шатаний, царивших в морских штабах и адмиралтействах многих стран (и особенно в России), японцы не сделали практически ни одной ошибки, переняв у союзников-англичан всё самое передовое - технику, тактику, боевую подготовку, систему базирования и снабжения, - и в кратчайшие сроки создав "с чистого листа" современный флот, доминирующий в дальневосточных водах." Это относится ко всем отрослям знаний. И кстати, первыми в Азии, кто начал заниматься обходом лицензионного права и копированием новых образцов ВВТ в конце 19-го начале 20-го веков, были японцы, потом по их следам пошли китайцы. Это после ВМВ японцы начали соблюдать международные законы.
      амурец
      1. KaPToC Сегодня, 08:43
        Цитата: амурец
        японцы не сделали практически ни одной ошибки, переняв у союзников-англичан всё самое передовое

        Самое передовое в современном военно-морском флоте - это подводные атомные ракетоносцы. Сколько их у японцев?
        KaPToC
        1. амурец Сегодня, 09:27
          Цитата: KaPToC
          Цитата: амурец
          японцы не сделали практически ни одной ошибки, переняв у союзников-англичан всё самое передовое

          Самое передовое в современном военно-морском флоте - это подводные атомные ракетоносцы. Сколько их у японцев?

          Давайте не передёргивать и троллить! Для японцев построить АПЛ это не проблема. Тем более что компания Вестингауз электрик пока принадлежит японской Тошиба хотя объявлено об её банкротстве. Тем более, что все реакторы для американского ВМФ построены этой компанией.
          Westinghouse Electric — Википедия
          "В настоящее время принадлежащая японской корпорации Toshiba американская компания «Westinghouse Electric Company LLC» (зарегистрирована в штате Делавэр)[19] занимается проектированием ядерных реакторов."
          Хоть я и не любитель ВИКИ, но кое-что для общего развития можно взять и оттуда.
          амурец
          1. KaPToC Сегодня, 09:39
            Цитата: амурец
            Для японцев построить АПЛ это не проблема.

            Тут речь не о проблемах судостроения, речь об существующем флоте, где вы увидели троллинг?
            KaPToC
            1. амурец Сегодня, 13:10
              Цитата: KaPToC
              Тут речь не о проблемах судостроения, речь об существующем флоте

              Вы забываете, что у Японии помимо 9-й статьи конституции прямо запрещающей иметь наступательное оружие, есть другой контролёр: США. И как бы японцы не дёргались, именно США решают какое вооружение можно иметь Японии.
              амурец
          2. avt Сегодня, 10:20
            Цитата: амурец
            Давайте не передёргивать и троллить!

            А давайте хотя бы поисковиком поработайте , наберя ,,Муцу".Пусть даже в
            Цитата: амурец
            Википедия
            А вот пото-о-о-ом будете растекаться мислью по ветке за
            Цитата: амурец
            ] Хоть я и не любитель ВИКИ, но кое-что для общего развития можно взять и оттуда.
            Ну вот в добрый путь на неё. bully
            Цитата: KaPToC
            Самое передовое в современном военно-морском флоте - это подводные атомные ракетоносцы. Сколько их у японцев?
            Не только . Высшим достижением в кораблестроении в части решения сложнейших инженерных задач является на сегодня возможность самостоятельно спроектировать и построить ПЛАРБ и атомный авианосец.Россия , при наличии атомного надводного кораблестроения , на шаг покамест отстаёт от USA .
            avt
            1. KaPToC Сегодня, 10:29
              Цитата: avt
              Высшим достижением в кораблестроении в части решения сложнейших инженерных задач является на сегодня возможность самостоятельно спроектировать и построить ПЛАРБ и атомный авианосец.Россия , при наличии атомного надводного кораблестроения , на шаг покамест отстаёт от USA .

              Однако речь про Японию, у которой тоже нет атомного авианосца.
              KaPToC
            2. амурец Сегодня, 11:48
              Цитата: avt
              А давайте хотя бы поисковиком поработайте , наберя ,,Муцу".Пусть даже в

              Ну и что вы хотели этим сказать? Речь шла о том что могут ли японцы построить РПКСН? Да смогут, ссылка на вики была про компанию Вестингауз Электрик, кому она принадлежит в настоящий момент. А принадлежит она японцам, а значит японцы вполне могут построить ядерную энергетическую установку для своего флота. Не даёт им только 9-я статься конституции прямо запрещающая Японии иметь наступательное оружие.
              "Глава II. Отказ от войны
              Статья 9. Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров.

              Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся."
              амурец
              1. avt Сегодня, 13:12
                Цитата: амурец
                Ну и что вы хотели этим сказать?

                Только то что сказал
                bully Опять же про
                Цитата: амурец
                ядерную энергетическую установку для своего флота.

                Смотрим
                Цитата: avt
                ,,Муцу"

                Хотя бы в
                Цитата: амурец
                Хоть я и не любитель ВИКИ, но кое-что для общего развития можно взять и оттуда.

                Потом поговорим за прочие
                Цитата: амурец
                Не даёт им только 9-я статься конституции прямо запрещающая Японии иметь наступательное оружие.
                "Глава II. Отказ от войны

                В свете нетленного
                Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!
                avt
        2. Dart2027 Сегодня, 10:30
          Цитата: KaPToC
          Самое передовое в современном военно-морском флоте

          Вообще-то речь идет о конце 19 - начале 20 веков.
          Dart2027
          1. KaPToC Сегодня, 10:38
            Цитата: Dart2027
            Вообще-то речь идет о конце 19 - начале 20 веков.

            Статья о современном флоте.
            KaPToC
            1. Dart2027 Сегодня, 11:34
              Цитата: KaPToC
              Статья о современном флоте.

              А Вы ее внимательно прочитали?
              Вместо послесловия:
              Японское военно-морское чудо начала XX века, превратившее Страну восходящего солнца в сверхдержаву, стало возможно лишь благодаря удивительному рационализму "Тэйкоку Кайгун" (Императорского флота). В отличие от разброда и шатаний, царивших в морских штабах и адмиралтействах многих стран (и особенно в России), японцы не сделали практически ни одной ошибки, переняв у союзников-англичан всё самое передовое - технику, тактику, боевую подготовку, систему базирования и снабжения, - и в кратчайшие сроки создав "с чистого листа" современный флот, доминирующий в дальневосточных водах.
              - из книги “Триумфаторы Цусимы. Броненосцы японского флота”, С. Балакин

              Статья о современном флоте, но конкретно этот эпизод к нему не относится.
              Dart2027
  5. Vadim851 Сегодня, 07:18
    Отличный корабль и темп строительства впечатляет просто.
    Vadim851
  6. Одиссей Сегодня, 07:43
    Насчет второго в мире надводного флота можно поспорить.Второй,на мой взгляд, все же у КНР.У Японии третий.
    Но а так все красиво и правильно написано.Технически надводный флот у них хорош.
    Одиссей
    1. KaPToC Сегодня, 08:55
      Цитата: Одиссей
      Насчет второго в мире надводного флота можно поспорить.Второй,на мой взгляд, все же у КНР.У Японии третий.

      1. ВМС США: 3.378.758 тонн
      2. ВМФ России: 927.120 тонн
      3. ВМС Народно-освободительной армии Китая: 896.445 тонн
      4. ВМС Японии: 405.800 тонн
      KaPToC
      1. seos Сегодня, 10:16
        Можно еще тоннаж флота древнего Египта привести.... и на первое место его поставить...
        seos
        1. KaPToC Сегодня, 10:31
          Цитата: seos
          Можно еще тоннаж флота древнего Египта привести.... и на первое место его поставить...

          Вы преувеличиваете тоннаж древнеегипетского флота, но ваша мысль понятна. Во всех современных флотах мира высокая доля старых кораблей.
          KaPToC
      2. Nehist Сегодня, 10:37
        Только тоннаж ВМФ России размазан по 4 ТВД а японский вот он под носом. И нашему КТОФ противопоставить ему в надводной состовляющей нечего. А если посмотреть что реально в строю а не на ремонте и в резерве то тоннаж России можно смело умешить раза в два
        Nehist
        1. KaPToC Сегодня, 10:44
          Цитата: Nehist
          И нашему КТОФ противопоставить ему в надводной состовляющей нечего

          Это не справедливо в отношении Краснознаменного тихоокеанского флота! Почему он должен в одиночку противостоять всем японским вооруженным силам? У КТОФ есть одна "Слава" и два "Антея" - против этого у японцев - ничего нет.
          KaPToC
          1. кобальт Сегодня, 12:08
            Ну японцам есть что противопоставить, помимо 26 эсминцев, 4 эсминцев- вертолетоносцев у них 16 подлодок из которых 6 с внэу, 9 фрегатов, 80 противолодочных самолетов и 85 противолодочных вертолетов.
            кобальт
            1. KaPToC Сегодня, 12:38
              Цитата: кобальт
              них 16 подлодок из которых 6 с внэу

              Странное совпадение, у России в строю 16 только дизель электрических подводных лодок, не считая атомоходов.
              К чему это тупое перечисление? Вы хоть бы перечисляли в сравнении с ВМФ России.
              Один авианосец - у Японии - ноль.
              Три ракетных крейсера - у Японии ноль.
              Семь нестратегических подводных атомных ракетоносцев - у Японии ноль.
              KaPToC
          2. Nehist Сегодня, 12:20
            Это то как раз и справедливо. Так как КТОФ и создовался именно для противостояния Японии и 7 флоту США что он в свое время успешно и делал создовая паритет сил на данном ТВД
            Nehist
            1. KaPToC Сегодня, 12:40
              Цитата: Nehist
              Это то как раз и справедливо.

              У нас разные представления о справедливости.
              KaPToC
        2. EvilLion Сегодня, 13:05
          Как будто кто-то будет воевать только кораблями.
          EvilLion
  7. Голован Джек Сегодня, 10:30
    Мне не нравятся японцы. Но нравится их инженерная мысль, их корабли

    Навеяло:
    Цитата: Анекдот. Японцы в СССР:
    Все, что вы делаете руками, плохо.
    Дети. Только дети...
    Голован Джек
  8. Монархист Сегодня, 10:52
    Цитата: лысова
    Как назовёшь - так и пойдёшь. У нас тоже судно " Бедой " называли.

    И капитана звали Врунгель,а старший помошник Лом.
    Монархист
  9. Монархист Сегодня, 10:54
    Цитата: KaPToC
    Цитата: Одиссей
    Насчет второго в мире надводного флота можно поспорить.Второй,на мой взгляд, все же у КНР.У Японии третий.

    1. ВМС США: 3.378.758 тонн
    2. ВМФ России: 927.120 тонн
    3. ВМС Народно-освободительной армии Китая: 896.445 тонн
    4. ВМС Японии: 405.800 тонн

    А у 404-й какой
    Монархист
  10. Every Сегодня, 12:59
    Приниматься нужно за то, что можно закончить в течение одного дня. Завтра тоже будет только один день.


    Кто бы нашим идиотам из МО это сказал?
    А то только и слышно о планах и перспективных проектах, а по факту имеем кораблики прибрежной зоны, водоизмещением менее 1000 т и практически без ПВО.
    Every
  11. EvilLion Сегодня, 13:04
    Деньги есть, доступ к американским технологиям есть, каких-то особых потребностей в сухопутных войсках нет, можно и эсминцы клепать. Надо понимать, то японцам сейчас куда важнее думать не об островах, а о том, что они банально вымирают, причем в числе первых в мире по скорости.
    EvilLion
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