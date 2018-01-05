Японские боевые машины

Сильный сокол прячет когти

Мне не нравятся японцы. Но нравится их инженерная мысль, их корабли

- из интернета

Японские власти изучают возможность создания производства крылатых ракет большой дальности для нанесения ударов по наземным целям. Об этом изданию рассказал источник в кабинете министров страны. Такие планы возникли в связи с нестабильной обстановкой на Корейском полуострове.

Приниматься нужно за то, что можно закончить в течение одного дня. Завтра тоже будет только один день.

Японское военно-морское чудо начала XX века, превратившее Страну восходящего солнца в сверхдержаву, стало возможно лишь благодаря удивительному рационализму "Тэйкоку Кайгун" (Императорского флота). В отличие от разброда и шатаний, царивших в морских штабах и адмиралтействах многих стран (и особенно в России), японцы не сделали практически ни одной ошибки, переняв у союзников-англичан всё самое передовое - технику, тактику, боевую подготовку, систему базирования и снабжения, - и в кратчайшие сроки создав "с чистого листа" современный флот, доминирующий в дальневосточных водах.

Прошлой осенью в Нагасаки состоялась церемония спуска на воду второго эсминца типа “Асахи”. Корабль получил имя “Сиранухи” (“свечение моря“ - неизученное оптическое явление, наблюдаемое у побережья Японии).Тем временем, головной “Асахи”, спущенный на воду в 2016 г., уже завершает цикл испытаний. Церемония вступления в строй намечена на март 2018.Со стороны морских сил самообороны Японии озвучены только краткие сведения, касающиеся назначения новых эсминцев: “Асахи” и “Сиранухи” (тип 25DD) имеют расширенные противолодочные возможности.Корпус идентичен предыдущей серии 19DD “Акидзуки”. Внешние отличия имеет надстройка, где размещен новый радар с приемно-передающими модулями из нитрида галлия (вместо применявшегося ранее кремния). Вместо копии американского AN/SQQ-89, на эсминцах 25DD установлен гидроакустический комплекс собственной разработки. Из экономических соображений, боекомплект “Асахи” был сокращен вдвое (с 32 до 16 УВП). Эсминец оснащен газотурбинной силовой установкой с электрической трансмиссией.Вот, пожалуй, и все, что достоверно известно о боевых кораблях сынов Аматэрасу.“Сиранухи” завершает собой эпоху в истории японского флота. Следующие проекты: перспективный эсминец (33DD) и создаваемый для работы с ним в паре эскортный фрегат (30DEX) изменят облик японских ВМС. Сгруппированный силуэт, единый “восьмигранник” надстройки с интегрированным антенными устройствами и корпус из композитов. Впрочем, я бы не стал придавать этой информации большого значения: спуск на воду головного 33DD запланирован на 2024й год. С учетом традиционной для японцев параноидальной секретности вокруг приоритетных проектов, описать точный облик эсминца 33DD сейчас не представляется возможным.Возвращаясь к “Сиранухи” и “Асахи”: на протяжении последних трех десятилетий японские корабли строились в соответствии со строгой концепцией. Во главе боевых групп - крупные эсминцы с системой “Иджис” (6 единиц), ориентированные на выполнение задач ПРО и перехват целей на границе атмосферы и космоса. Вокруг “флагманов” выстроено плотное кольцо охранения из 20 эсминцев, спроектированных в Японии.Сохраняя общую компоновку и черты американских “Арли Берков”, японские проекты отличаются меньшими размерами, но имеют более богатую комплектацию и повышенную эффективность при решении оборонительных задач. Например, японцы первыми внедрили на боевом корабле радиолокатор с АФАР (система OPS-24 на эсминце “Хамагири”, 1990 год).Для противодействия угрозам со стороны скоростных низколетящих ракет (совместно с Нидерландами) был создан радиолокационный комплекс FCS-3 с восемью активными фазированными антеннами. Четыре - для обнаружения и сопровождения целей. Еще четыре - для наведения собственных зенитных ракет.На сегодняшний день - одна из лучших систем подобного назначения.В том или ином виде (FCS-3A, OPS-50), комплекс устанавливается на всех эсминцах МС самообороны Японии, начиная с 2009 года. Особенностью данного РЛК является сантиметровый диапазон работы, обеспечивающий наилучшую разрешающую способность (ценой снижения дальности обнаружения).Таким боевым средствам предписано действовать в связке с Иджис-эсминцами.Самые грозные и современные - “Акидзуки” (“осенняя луна”) и “Асахи” (“лучи восходящего солнца”). Отряд из шести самураев, которые, даже в отрыве от своих старших собратьев, остаются одними из лучших в мире проектов эскадренных миноносцев. Имеющиеся недостатки (отсутствие РЛС дальнего обзора) перекрываются их главным достоинством - четким соответствием стоящим перед ними задачам.Многофункциональные боевые корабли (7 тыс. тонн - достаточно для размещения любого вооружения) с выдающейся ближней ПВО. С дальними целями в стратосфере поручено разобраться Иджису.Малый боекомплект - иллюзия мирного времени. Японцы уже демонстрировали похожий фокус, с заменой артиллерийских башен “Могами”. Крейсеры, в тайне, проектировались под 8” калибр, но, по условиями международного соглашения, несли “бутафорские” шестидюймовки. Пока не грянул гром. А у японцев - четыре тяжелых крейсера из ниоткуда.В случае с “Асахи” - корабль с полным в/и 7 тыс.тонн рассчитан явно на большее. Наверняка, имеется зарезервированное пространство дополнительные модули УВП.Ударное вооружение отсутствует по политическим причинам. С учетом состояния японской науки и промышленности, создание собственного аналога “Калибра”, для них не проблема, а мелкие расходы.Собственная ПКР у Японии создана уже давно (“Тип 90”). Унифицирована для запуска с надводных кораблей и подводных лодок.До недавнего времени японцы не имели заметного опыта в области военно кораблестроения. Звучит смешно для создателей “Нагато” и “Ямато”. Увы, опыт прошлого был безвозвратно утрачен вместе с поражением в войне.На протяжении сорока лет надводные силы составляли фрегаты с американским вооружением. Японцы проводили собственную модернизацию оборудования (система управления FCS-2 для ЗРК “Си Сперроу”), развернули по лицензии масштабное производство газотурбинных силовых установок (“Митсубиси-Роллс-Ройс”, “Исикавадзима-Харима”), но общий уровень военного кораблестроения выглядел недостойно потомков адмирала Ямамото.Прорыв произошел в 1990 году, когда Японии, с большими трудностями, была передана техническая документация на эсминец “Арли Берк” и морскую систему ПВО “Иджис”.Получив технологии, японцы немедленно построили 4 первоклассных эсминца типа “Конго”. Название, никак не связанное с африканским государством. “Конго” - в честь легендарного линейного крейсера, участника обеих мировых войн, в переводе - “неуничтожимый”.От своих американских “близнецов”, японские Иджисы отличаются ферменной мачтой и более громоздкой надстройкой, в которой размещен флагманский командный пункт.Что произошло дальше - догадаться несложно. Началось серийное строительство военных кораблей по собственным проектам, сочетавшим лучшие черты “Арли Берков” с японскими представлениями о современном флоте.За одно десятилетие были введены в строй 14 эсминцев типа “Мурасамэ” и “Таканами”, ставшие учебными пособиями на пути возрождения ВМС. В конструкции этих кораблей нашли воплощение самые передовые решения того времени (напомню, речь идет о середине 1990-х):- сплошная надстройка “от борта до борта”, напоминающая "берк";- элементы технологии “стелс”. Корпус и надстройка получили неповторяющиеся углы наклона наружных поверхностей, а в конструкции мачт были использованы радиопрозрачные материалы;- универсальные пусковые установки Mk.41 и Mk.48;- комбинированная станция радиоэлектронной борьбы NOLQ-3, скопированная с американской “слик-32”;- впервые в мировой практике - радар с АФАР;- прообраз БИУС нового поколения, развитием которой, впоследствии, стала ATECS (advanced technology command system) - “японский Иджис”. Собственно, никто и не сомневался в японских успехах в области микроэлектроники.- масштабные меры по повышению автоматизации, позволившие сократить экипаж “Мурасамэ” до 170 чел;- мощная и "приёмистая" газотурбинная установка, способная выйти на режим полной мощности за 1,5 минуты.В остальном - без безумств и излишеств. Целью была постройка надежных и сбалансированных кораблей, чей облик соответствовал текущим возможностям промышленности.Японцы, со свойственным им упорством и вниманием к мелочам, даже не поленились построить полномасштабный “макет” эсминца с неблагозвучным именем JS-6102 Asuka. Фактически - испытательный стенд для отработки новых решений. Ввиду практически полной идентичности его характеристик строевым кораблям (за исключением некоторых узлов и “мешанины” из вооружений) - у японцев, при необходимости, будет еще один эсминец.Освоив в совершенстве технику строительства современных боевых кораблей, самураи перешли к более дорогостоящим и технически изощренным проектам. Так появились “Акидзуки” (2010 г.) и “Асахи” (2016 г.).На сегодняшний день, располагая 30 боевыми единицами океанской зоны, в т.ч. 26 ракетными эсминцами и 4 авианесущими кораблями, с учетом технического уровня этих средств, надводная компонента МС самообороны Японии по-достоинству занимает второе место в мире. Экономическая составляющая успеха - военные расходы Японии составляют всего 1% от ВВП (лидер среди развитых государств - Россия с показателем свыше 5%), а по абсолютным значениям японский военный бюджет уступает отечественному в 1,5 раза.Остается главный вопрос - когда, наконец, морские силы самообороны Японии уберут из своего названия “самооборона”?