12:43 04 января

Надо меньше пить. Горилки

Пранкеры «Вован» и «Лексус» (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) «поймали» на свой крючок гауляйтера Украины Петра Порошенко прямо в новогоднюю ночь. Позвонили ему от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чем вызвали у «шоколадного барона» неподдельную радость и восторженный возглас: «Вау!» Слишком опускается «барон», однако, - так холоп радуется, если его вдруг решит поздравить хозяин. Петр Алексеевич рассыпался было в комплиментах и поздравлениях, но тут…



Тут Порошенко услышал неудобное и, видимо, болезненное для себя пожелание: «Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» Не нашел подходящих слов и с раздражением бросил трубку. А зря. Вдруг однажды, послушав речи украинского президента, не только пранкеры, но и настоящий генсек НАТО или кто-либо еще из западных политиков задаст ему подобный вопрос? Он прямо-таки напрашивается.


Новогодняя речь Порошенко перед украинским народом, опубликованная на его сайте, наводила именно на такие мысли — она была бравурной, задиристой, хвастливой. Предварялось обращение «победным» видеорядом с главными «перемогами» Украины в ушедшем году, среди которых: открытие «Евровидения», марш вышиванок, многочисленные рукопожатия с западными политиками, крестный ход филаретовцев и т. д., ну, и, конечно же, безвиз с Европой.

Ах, да, и то, что по Крещатику впервые прошли войска НАТО. Это «великое достижение» молодой и, главное, «независимой» демократии, также было вмонтировано в ролик. При этом Порошенко сказал, что главные ресурсы — это «оптимизм, вера в свою страну, в свои силы». Видимо, без натовского сапога этих «своих сил» недостаточно для оптимизма.

«И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас», - заявил глава укрохунты. Да уж. При эдаких достижениях «незалежности» только и остается, что молиться.

Как когда-то писал великий русский поэт Сергей Есенин в стихотворении «Собаке Качалова»: «И никого ни капли не спросив, / как пьяный друг, ты лезешь целоваться». Ладно, оставим собаку в покое — все-таки символ наступившего года. А вот «пьяный друг», который без спросу лезет целоваться, действительно вдруг появился у жителей Крыма и Донбасса. Кто же он? Да все тот же Петр Алексеевич.

После всех ужасов карательной операции под вывеской «АТО», после варварских обстрелов Донецка, Луганска и других городов, после убийств тысяч мирных жителей, разрушения домов, музеев, детских садов, больниц, Порошенко вдруг обратился к измученным войной людям (а также к крымчанам, которые лишь благодаря твердой позиции России избежали участи жителей Донбасса): «Мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры! Ваш дом — Украина».

Что ж, это — определенный прогресс. Еще сравнительно недавно Порошенко говорил, будто бы украинские дети будут учиться в школах, а дети «сепаратитов» - сидеть в подвалах. А теперь - «братья и сестры»… Так какие же его слова являются искренними?

Такому «прогрессу» дал справедливую оценку глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. В своем «Твиттере» он заявил: «После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ».

Действительно, похоже… Разве что предположить, что это был не цинизм, а последствия предновогоднего «расслабона». Тем более, что не обошлось без чрезмерной и неадекватной задиристости, свойственной именно в таком состоянии: «А грабителя, который надругался над нашим домом, мы когда-нибудь прогоним и накажем» («грабитель» - это Россия, значит!) Ах, силён, ему и море по колено, и Россия по плечу!

Но праздники продолжаются, и Петр Алексеевич лезет с непрошеными поцелуями и объятиями уже не только к жителям Донбасса и Крыма, а и к своим европейским друзьям. В частности, к Болгарии, которая стала председателем в Совете Евросоюза. В своем блоге в «Твиттере» Порошенко обратился к болгарскому руководству: «Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: в углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также в укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины». Попросту говоря, попросил еще крепче дружить против России, а заодно — и денег дать.

Но «Твиттера» ему мало — нужно было и в «Фейсбуке» отметиться. Чтобы быть пооригинальнее, он поделился своими музыкальными вкусами и прихвастнул… украинской армией, «одной из самых эффективных в Европе». В свои великие достижения он записал то, что «военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 миллиарда гривен» (и это в то самое время, когда эта самая страна стремится сэкономить гроши на пенсионерах).

«Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США», - продолжил Порошенко. Опять «полез целоваться». Однако в самих США по этому вопросу нет однозначной позиции. Там сперва заявляют, что будут поставлять летальное вооружение Киеву, затем — следуют опровержения и утверждения, что речь идет исключительно об оборонительном оружии.

Противоречивая позиция США — это отдельная тема, как и то, будут ли они действительно поставлять Украине летальное вооружение или нет (а, возможно, негласно уже давно поставляют). Ясно одно: судя по последним событиям, г-н Порошенко уже отнюдь не является любимцем Вашингтона. Напротив, Вашингтон держит его «на коротком поводке». Из США давно уже дают понять, что замена Петру Алексеевичу может внезапно найтись. Как бы не пришла тогда его очередь жевать свой галстук в телеэфире, а заодно с тоской вспоминать доброе пожелание пранкеров, озвученное в новогоднюю ночь.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 06:44
    Ай моська!Знать она сильна,коль лает на слона......Раз "марш вышиванок"- достижение,то тогда пьянка-высшее достижение.
    210окв
    1. dsk Сегодня, 07:13
      Здравствуйте Дмитрий!
      Цитата: Елена Громова
      Противоречивая позиция США — это отдельная тема,
      "Заводят тень на плетень." Работают системно, по "накатанной" программе. России расслабляться нельзя. "В конце декабря возжелавший повидать родственников участник "АТО" был задержан в столице России. Служба безопасности Украины назвала "антиукраинской провокацией" задержание российскими спецслужбами участника военной операции в Донбассе Олега Негоду, приехавшего в Москву к своим родственникам." (Телеканал "Царьград"02:00.,04.01.18) Вышлют обратно или будут судить по уголовным делам, открытым по преступлениям против мирного населения Донбаса?
      dsk
  2. svp67 Сегодня, 07:33
    То как эти пранкеры "пробивают" заслоны различных служб безопасности Президентов и иных государственных служащих высокого ранга сильно укрепляет уверенность во всемогущество "русских хакеров"
    svp67
    1. Curious Сегодня, 09:15
      Это говорит лишь о том, что наследники барона Мюнхгаузена живы и продолжают дело своего великого предка. Кстати, водка и горилка - это одно и то же. Раз некоторые авторы кормятся темой про Украину и ее президента, надо бы знать тему.
      Curious
      1. svp67 Сегодня, 11:06
        Цитата: Curious
        Кстати, водка и горилка - это одно и то же.

        Да, что Вы говорите? Не дай Бог это Вам такое сказать. И "ВОДКА", это товарное, запатентованное название спиртного напитка. А вот "Горилка", это ближе к самогону и виски. Если Вы в курсе, таких тонкостей. Зразумили?
        svp67
        1. Uxus Сегодня, 11:23
          Некто с российским флагом рассуждает о том, к чему ближе горилка... Куда катится этот мир?
          Uxus
          1. svp67 Сегодня, 11:46
            Цитата: Uxus
            Некто с российским флагом рассуждает о том, к чему ближе горилка... Куда катится этот мир?

            Скажем так, этот некто ДОСТАТОЧНО прожил на той территории, которая сейчас зовется "самостийной Украиной" и знает О ЧЕМ ГОВОРИТ. А вот Вам, молодой человек, надо быть "мягче" к другим людям...глядишь они к Вам и потянуться.
            svp67
        2. Curious Сегодня, 11:47
          Что мне нравится в Вашем комментарии, так это уверенность, с которой Вы транслируете информацию по вопросу, в котором, скажем деликатно, мало информированы. И не только в тонкостях, но и в "толстостях". Особенно хотелось бы увидеть патент на название спиртных напитков "водка", аналогично "коньяк", "шампанскоое", "арманьяк" и т.д.
          Хочу так же заметить что самогон и виски совсем не одно и то же. А "горилка" - это по украински "водка". Откройте русско-украинский словарь 1948 года.
          Curious
          1. svp67 Сегодня, 11:59
            Цитата: Curious
            собенно хотелось бы увидеть патент на название спиртных напитков "водка", аналогично "коньяк", "шампанскоое", "арманьяк" и т.д.

            Уважаемый совсем недавно была ЦЕЛАЯ ВОЙНА, за это название.
            Осенью 1977 года неожиданно возник вопрос государственного значения: имеет ли право СССР выпускать продукт под названием "водка"? Запад начал оспаривать право Советского Союза на ее изготовление. Судебный процесс был надуманным: некоторым "у них, на Западе" очень хотелось присвоить себе прибыль от продажи vodka. И за рубежом подвергли бойкоту ряд марок советского "продукта", дабы пресечь "незаконное обогащение плагиаторов". Ряд американских фирм стал претендовать на право использовать наименование "водка": они уверяли всех, что стали выпускать водку раньше, чем СССР.
            Репутация великой державы серьезно пошатнулась. Под угрозой оказались и экономические интересы: без экспорта водки бюджет страны мог сильно оскудеть. Если бы США доказали обоснованность претензий, то Советскому Союзу запретили бы не только название "водка", но и производство этого напитка под любым другим названием. Даже продавать водку на территории СССР было бы невозможно — на это потребовалось бы разрешение США (то есть покупка патента у американцев).
            Советские внешнеторговые организации поначалу отнеслись с высокомерной снисходительностью к подобным претензиям. Многие русские фабриканты бежали от революции в США, где и открыли водочные предприятия — в 1918 году и позднее. В СССР, согласно декрету ЦИК и СНК, промышленное производство водки было начато только после 26 августа 1923 года.

            С декабря 1917 года советское правительство запрещало производство водки на территории страны. Шесть лет водка не изготавливалась. Однако "сухой закон" был введен еще Николаем II после начала Первой мировой войны. Затем запрет на производство спиртоводочных изделий и торговлю ими был продлен Временным правительством.
            Поэтому СССР ничего не запрещал, а всего лишь подтвердил ранее действовавшие постановления "о временном запрете на водку". Это доказывало преемственность государственной монополии и ее право приостанавливать, прерывать, возобновлять производство по собственному желанию. Поэтому дата 26 августа 1923 не имела никакого отношения к началу производства водки в Союзе и к вопросу о приоритете названия "водка", так как название возникло задолго до 1923 года.
            Поэтому Международный арбитражный суд обязал страны, претендующие на авторство и исключительное употребление исконно русского названия, предоставить убедительные данные, подтверждающие, что водка действительно была изобретена на их территории. Все зарубежные водочные фирмы сразу же сняли свои претензии на приоритет изобретения русской водки.

            Первая победа досталась нашей стране очень легко. Поэтому Минвнешторг на радостях позволил себе непростительное легкомыслие — и оказался абсолютно неподготовленным к новым претензиям. Тем более, что от братской Польши такой каверзы никто ожидать не мог.
            Удар, нанесенный государственной водочной монополией ПНР, был воспринят как "удар в спину". ПНР утверждала, что территория Польши — это территория Королевства Польского, Великого Герцогства (Княжества) Литовского, Речи Посполитой, которые включали в себя Великую и Малую Польшу, Мазовию, Куявию, Померанию, Галицию, Волынь, Подолию, Украину с Запорожской Сечью. Поляки заявили, что водка была изобретена на этой территории и производилась на польских землях раньше, чем в Российской империи, Московии, Древней Руси и так далее. И поэтому право продавать и рекламировать на внешнем рынке продукт "водка" имеет право только Польша, а советские товары "Московская особая", "Столичная", "Русская", "Пшеничная" и другие водки, которые экспортировались, должны именоваться по-новому, так как их необходимо лишить права называться водкой. В то время в Польше производились некоторые сорта напитка: "Кристалл", "Вудка выборова"… Поэтому страна была кровно заинтересована в получении международной монополии на этот продукт.
            В Минвнешторге не придали этой угрозе никакого значения. Как можно было всерьез рассматривать требование, предъявленное государством, входящим в социалистический лагерь? Какая нелепость! Была полная уверенность в том, что о старинном производстве водки в России знает весь просвещенный мир: русская водка не может перестать называться ни "русской", ни "водкой", а капризы ПНР — попытка шантажа для получения выгоды.

            Однако мировой рынок не принимает во внимание традиции. Он требует документальных, правовых, подтвержденных историей — и очень достоверных — доказательств, которые устанавливают даты изобретения водки, первого вывоза товара за рубеж, начала промышленного производства продукции. Только точная дата подтверждает право собственности.

            Производство всех западноевропейских видов крепких спиртных напитков имело фиксированную дату: коньяк — 1334; английские джин и виски — 1485; шотландское виски — 1490-1494; шнапс (немецкий брантвайн) — 1520-1522. Это мировая практика — и никто не собирался делать исключение для водки.

            Мировой рынок считает себя демократом — права одни и те же ак для великой державы, так и для небольшой европейской страны. "Историческая традиция", "сложившаяся практика" — эмоции, недостойные обсуждения. Рынок суров и практичен — все должно быть подтверждено документами. Аргументы советской стороны — "весь мир знает", "всегда так было" — были отклонены.
            Дата изобретения водки должна была быть предоставлена не только Польшей, но и СССР, — чтобы установить истину. Суду предстояло решить, какой стране принадлежит право быть единственным производителем продукта.
            В начале 1978 года сторонам было предоставлено время для сбора доказательств. Минвнешторг по-прежнему не осознавал всей серьезности ситуации. Считали, что вопрос с приоритетом названия "водка" несерьезен, и один человек быстро справится: покопается в исторической "спиртоводочной" литературе, найдет дату — и все, дело выиграно. Через полгода безуспешных поисков оказалось, что не только даты начала производства водки, но и литературы о истории ее производства нет. Сведения об изобретении водки отсутствовали даже в государственных архивах.
            Министерство внешней торговли поняло, что вопрос необычайно сложен и его решение требует поддержки специалистов. К весне 1979 было проведено и написано исследование. Ответили не только на вопрос о дате возникновения водки, но и объяснили, по какой причине данное событие произошло именно в данный момент. А вот Польша не смогла доказать, что "горзалка" была создана ранее середины XVI века. Международный Арбитражный суд признал доводы о создании водки в России в середине XV века убедительными.

            В 1439 году монах Исидор из Чудова монастыря, находившегося на территории Московского Кремля, создал первый рецепт русской водки. Он стал автором качественно нового алкогольного напитка не в последнюю очередь потому, что имел и подходящее образование, и любознательность, и винокуренное оборудование.
            Уже в 1533 году была введена государственная монополия на производство и продажу водки в "царевых кабаках". В 1982 году — по решению Международного Арбитражного суда — за СССР было закреплено право создания водки как оригинального русского напитка. Решение суда вступило в законную силу.
            Благодаря выигранному в 1982 году процессу в России существуют и музеи водки. В Угличе, на родине водочного короля Смирнова, поставщика Двора Его Императорского Величества с 1866 года, в 1998 году открылся муниципальный музей истории русской водки. В Смоленске в 2003 году на месте Пятницких водяных ворот смоленской крепостной стены, взорванной при отступлении французов в 1812 году, открылся Музей русской водки. Еще один музей — истории водки — до 2006 года располагался в Санкт-Петербурге, затем был переведен в Москву в Измайловский кремль. А в Питере после реконструкции в 2008 году открылась обновленная экспозиция — Музей русской водки.
            На территории ОАО "Московский завод "Кристалл" есть выставочный зал, где можно познакомиться с историей водки с XVII по XIX век. В Тюмени в 2008 году открыт музей истории сибирского винокурения… Экспозиции пользуются вниманием. Но если бы суд был проигран, в России никогда не был бы открыт ни один музей русской водки, да и о самом напитке пришлось бы забыть навеки.
            svp67
            1. Curious Сегодня, 12:17
              Вы совершенно зря копипастили эту информацию. Ею полна сеть, Википедия и т.д. Она не по теме нашего спора.Героем этой эпопеи является Вильям Похлебкин. Не будем сейчас углубляться в вопрос достоверности исторических документов, представленных Похлебкиным в те далекие советские времена. Остановимся на предмете спора. Тяжба была не за право назвать свой напиток "водка", а за исторические приоритеты - кто первый начал производить "водку" (по польски водка - wоdka). Патентованное название и "кто первый изготовил" - разные вещи. Поэтому если Вы на бренди своего производства напишете "коньяк" - вопрос попадет в суд. Название "водка" может ставить любой изготовитель, хотя приоритет "открытия" оспаривают Россия и Польша.
              Почитайте книгу Бориса Родионова "История русских крепких питей". Ну и со словарями поработайте.
              Curious
              1. svp67 Сегодня, 12:21
                Цитата: Curious
                Ну и со словарями поработайте.

                Ага. Спасибо. Вот только Вы, за умными словесами так и не поняли, о чем шла речь. Это еще в году так 1948 можно было говорить что "горилка" и "водка" одно и тоже, в едином государстве, да еще и когда в СССР о патентном праве не сильно беспокоились. Сейчас, после этих судебных разбирательств 70-х годов того века, этот фокус уже не пройдет. Это вы внутри страны можете, до поры- до времени "щеки надувать", пока на вас внимание патентного права не обращено, а затем придется делить...
                svp67
          2. svp67 Сегодня, 12:05
            Цитата: Curious
            Хочу так же заметить что самогон и виски совсем не одно и то же. А "горилка" - это по украински "водка"

            Что то не помню, что бы я это говорил. Продукты схожие, но не один в один, так же как и "горилка" с "водкой"
            На сегодняшний день в Украине к производству горилки выдвигают очень жесткие требования, касающиеся состава ингредиентов, количества примесей и, собственно, технологиям изготовления. Залогом успеха качественной горилки является спирт класса люкс, который делают по древнему солодовенному способу, тогда как для изготовления русской водки используют спирт, полученный ферментным путем. Вместо сорокадневного брожения, его начинают готовить уже на третий день, что существенно сказывается на вкусе конечного продукта.
            Вторым важнейшим фактором, влияющим на вкус водки, является вода – так, русскую водку производят на дистиллированной воде, а украинскую – на основе природной артезианской воды, обладающей необходимой мягкостью и чистотой. Кроме этого, на украинских заводах жидкостные ингредиенты горилки проходят обязательную «серебряную» фильтрацию, позволяющей убрать резкий спиртовой вкус из напитка. Благодаря данной технологии, горилка, в отличие от водки, пьется легко и не обжигает рецепторы языка.
            svp67
    2. Dashout Сегодня, 10:44
      Порошенко обсуждать заново - это пустое... Мерзавец!
      А вот панкерам Вовану и Лексусу я предлагаю присвоить звание заслуженных артистов РФ! Заслужили!
      Dashout
  3. Геркулесыч Сегодня, 08:42
    Его дом тюрьма, или место в доме для умалишенных, но. ..пока у власти у нас изобилие либералов, "домой " это мерзавец нескоро попадет. ...
    Геркулесыч
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:08
    силён, ему и море по колено, и Россия по плечу!
    Вот только с утра ни чего не помнит из того, что наговорил вечером и голова чугунная. Но приняв опохмел опять и по колено и по плечу.
    rotmistr60
  5. TRex Сегодня, 10:36
    Звонят ему чуть не каждую неделю, а он, лошара кучерявый, каждый раз ловится на эту муру... Можно подумать, Порошенко хватает трубку мобильного телефона по каждому поводу... Эти самые "пранкеры" не сильно преувеличивают свои таланты?
    TRex
  6. Сергей Корягин Сегодня, 11:18
    Ему давно пора ограничиться только кисломолочными продуктами!
    Сергей Корягин
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