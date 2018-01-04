12:45 04 января

СМИ: Боевики уничтожили семь самолетов ВКС России при обстреле авиабазы Хмеймим

Как сообщает издание "Коммерсант"со ссылкой на собственные источники, 31 декабря 2017 г. авиабаза Хмеймим (сирийская провинция Латакия) подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, в следствии чего были потеряны боевые самолеты

СМИ: Боевики уничтожили семь самолетов ВКС России при обстреле авиабазы Хмеймим


О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим “Ъ” стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих.


Издание отмечает, что если данные источников окажутся верными, этот инцидент можно считать одним из самых серьезных происшествий за время проведения военно-воздушной операции России в Сирии.

Официального подтверждения данного инцидента от Минобороны РФ на данный момент нет. В военном ведомстве лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 213

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:38
    Началось.Есть анекдот такой про порутчика Ржевского и Наташу Ростову.Где они гуляли она упала он её отряхнул и дальше пошли.А пересказчик пятый шестому:
    -Ржевский Ростовой подножку подставил.
    А сотый сто первому вообще:
    -Сидел Ржевский на берёзе и всех нА посылал.
    Так что дождёмся видео и официальных объяснений от нашего МО.
    Наблюдатель2014
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:51
      Тут уже не до анекдотов. Подождем официального разъяснения от МО. Хотя вот если посмотреть "Военную приёмку": "База Хмеймим. Часть 2", не видно защитных укрытий для авиатехники. А вот на Шайрате они есть.
      Аристарх Людвигович
      1. новичок Сегодня, 07:58
        нашли кому верить, “коммерсант“ ещё тот коммерсант. сколько раз “ъ“ пускал пулю, оказывалось пшиком.
        новичок
        1. катана Сегодня, 08:18
          Цитата: новичок
          нашли кому верить, “коммерсант“ ещё тот коммерсант. сколько раз “ъ“ пускал пулю, оказывалось пшиком.

          Новичок -вспомни !!У русских есть пословица :"Дыма без огня не бывает!"
          катана
          1. zyzx Сегодня, 08:26
            Ну вот газета вру,каждую неделю пишет про резкое падение рубля,уже 2 месяца пишет. Вот после нового года,первая статья про обвал вышла....ну и где дым? Где огонь?
            zyzx
            1. Тралл Сегодня, 08:47
              Фейк. Расходимся.
              Тралл
              1. роман66 Сегодня, 09:24
                hi а побазарить, раз уж собрались?
                роман66
              2. Владимирский Сегодня, 09:57
                Возможно вертушку завалили, когда пыталась прикрыть авиабазу?
                А молчат, потому что восторженно рапортовать не о чем.
                Владимирский
                1. Дрюня2 Сегодня, 10:11
                  Цитата: Владимирский
                  Возможно вертушку завалили, когда пыталась прикрыть авиабазу?

                  Дрюня2
          2. новичок Сегодня, 08:29
            вы, то катана куда летите впереди паровоза? чтец “ъ“.
            новичок
          3. kartalovkolya Сегодня, 08:41
            Неужели не понятно,что сейчас задача "либерестов" в своих СМИ вылить как можно больше дерьма на Россию и Путина,авось в предвыборной суете прокатит,а там глядишь и позабудется...
            kartalovkolya
            1. Jovanni Сегодня, 12:34
              Цитата: kartalovkolya
              Неужели не понятно,что сейчас задача "либерестов" в своих СМИ вылить как можно больше дерьма на Россию и Путина,авось в предвыборной суете прокатит,а там глядишь и позабудется...

              В таком случае МО должно подать в суд на этих комерсантов за клевету, ибо это сообщение (если оно ложно), ЗЛОНАМЕРЕННО искажает ситуацию с боеготовностью наших Вооруженных Сил. А это, в свою очередь провоцирует недобитков на новые попытки нападать на нас...
              Jovanni
          4. icas Сегодня, 08:43
            Владелец "ъ" - А.Усманов, не являющийся налоговым резидентом России с 2015. Делайте выводы.
            icas
            1. Стирбьорн Сегодня, 10:02
              Цитата: icas
              Владелец "ъ" - А.Усманов, не являющийся налоговым резидентом России с 2015. Делайте выводы.

              кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени
              Стирбьорн
            2. Кэптен45 Сегодня, 11:51
              Цитата: icas
              Владелец "ъ" - А.Усманов, не являющийся налоговым резидентом России с 2015. Делайте выводы.

              А ещё он муж главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирины Виннер.Тут недавно по ТВ репортаж был,Виннер открыла новый центр художественной гимнастики где есть буквально всё от ноля.Стоимость центра 2 млрд.рублей.Интересно,где она их взяла?Не иначе,как у мужа заначку нашла lol
              Кэптен45
          5. просто экспл Сегодня, 09:09
            а есть еще другая пословица - либерасам верить , себя не уважать .
            помните как был случай с типа униточженной базой с нашими вертолетами ? и как там показывали спутниковые снимки с типа уничтоженными вертушками ?
            и что ? где все это ? где все те иксперды и их снимки ?
            просто экспл
            1. Мух Сегодня, 09:19
              Уничтоженных верхушек не было, но поврежденные были. Точно было. К сожалению.
              Мух
              1. просто экспл Сегодня, 09:24
                так писали про уничтоженных и фото прикладывали где видны сгоревшие вертушки .
                и че ? правдой этот фейк из за липовой фотки стал ?
                просто экспл
                1. Мух Сегодня, 09:34
                  Еще раз повторяю, что это не фейк. Машины отправлены были из Сирии 3 борта. Куда, откуда полк и откуда знаю выкладывать не собираюсь. Но охрана авиабазы тогда лоханулась. На этом все. Будете ли верить или нет, меня не волнует. Но в свете того прлишествия боюсь, что всё возможно.
                  Мух
            2. катана Сегодня, 09:31
              Цитата: просто экспл
              а есть еще другая пословица - либерасам верить , себя не уважать .
              помните как был случай с типа униточженной базой с нашими вертолетами ? и как там показывали спутниковые снимки с типа уничтоженными вертушками ?
              и что ? где все это ? где все те иксперды и их снимки ?

              Спуститесь комментариями пониже,там форумчане уже выложили эти
              катана
          6. 79807420129 Сегодня, 09:14
            Цитата: катана
            Новичок -вспомни !!У русских есть пословица :"Дыма без огня не бывает!"

            Чудо в перьях,сколько раз "Коммерсант" пулю запускал тебе не ведомо? fool Западные издания тоже молчат,хотя если такое есть трубили бы об этом на всех углах.
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Вот у меня вообще есть видео, как СУ 57 работает по ИГ

            Коллега откуда в Сирии взялся СУ-57? belay
            79807420129
          7. Не либероид Русский Сегодня, 09:40
            ты жалок в своих усилиях вранье правдой сделать... фейкотвинк дешевый
            Не либероид Русский
          8. AwaZ Сегодня, 09:49
            попытка обстрела была . От этого всякие и скачут и раздувают тему.
            AwaZ
          9. avt Сегодня, 10:14
            Цитата: катана

            Новичок -вспомни !!У русских есть пословица :"Дыма без огня не бывает!"

            Вай мэ!Ест , у русских всё ест . Тепер покажи дым. Ну конкретные фото с гугеля там , или сайта боевиков . Когда наши только прилетели , фото выложили в момент. Когда вертушку завалили - видео моментально выложили. Тут аж 31 пожгли почти эскадрилью - ни-че-го. Когда факты выложите , вот тогда и дым пускайте.
            avt
            1. stalkerwalker Сегодня, 10:22
              "МО РФ: в результате обстрела боевиками авиабазы Хмеймим погибли двое военнослужащих" - МинОбороны России дал ответ.

              А некоторые, особо резкие на язык, режущие "правду-матку" заточки армянского разлива, ответить по-взрослому не могут. Токма лають из-за угла.
              stalkerwalker
          10. sabakina Сегодня, 12:36
            Армян, у русские есть ещё пословица:"Не всё золото, что блестит".
            sabakina
        2. роман66 Сегодня, 09:23
          Добрейшего! hi после первой мины взлетел бы вертолёт и стрелять стало бы некому и не из чего
          роман66
        3. Навигатор 1 Сегодня, 11:48
          Уже по всем новостным сайтам пишут, а вы все не верете.
          Навигатор 1
        4. xetai9977 Сегодня, 12:29
          Вертушку стопудово завалили в то же время, когда пытался вычислить стрелявших. МО естественно об этом говорить не станет. Скопировали у американцев. У них тоже технику "никогда не сбивают, сама падает". 2 пилота и 2 на базе. Это то,что признали. Наверняка там определённо что-то произошло. И об этом все узнают только после видеоматериалов.выложенных боевиками.
          xetai9977
      2. svp67 Сегодня, 08:09
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Тут уже не до анекдотов.

        Правильно. Сейчас достаточно программ, когда на Землю можно взглянуть со спутников, он-лайн, то есть в реальном времени. Найдите аэродром "Латакия" и взгляните, следы взрыва и сгоревшие самолеты не скрыть.... Я пока наблюдаю 7 ед Су-24, и по три Су-30 и Су-35....
        svp67
        1. sabotage Сегодня, 08:13
          Он-лайн, в реальном времени? Это у какого сервиса такие возможности?
          sabotage
          1. 210окв Сегодня, 08:38
            Интересно.Новость от 31 числа,сегодня четвертое..Даже если делать поправку на праздники и невменяемость всего что только может быть.Снимки уже были бы в сообщениях.Пока ничего.Хотя....
            Цитата: sabotage
            Он-лайн, в реальном времени? Это у какого сервиса такие возможности?
            210окв
            1. Shahno Сегодня, 08:43
              Если снимки наши могут всплыть позже, или вообще не всплыть. В зависимости от политической обстановки.
              Shahno
              1. Не либероид Русский Сегодня, 09:41
                да их нет просто, вот и не всплывают
                Не либероид Русский
                1. svp67 Сегодня, 11:07
                  Цитата: Не либероид Русский
                  да их нет просто, вот и не всплывают
                  В точку
                  svp67
        2. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:15
          Будем посмотреть.Насчет наличия актуальных спутниковых снимков не уверен. А информация про обстрел может и фейком быть. Вот у меня вообще есть видео, как СУ 57 работает по ИГ fellow .
          Аристарх Людвигович
          1. untouchable6891 Сегодня, 11:52
            В ARMA 3 переиграли? НЕконструтив. Зачем?
            untouchable6891
        3. фрезер Сегодня, 08:16
          Цитата: svp67
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Тут уже не до анекдотов.

          Правильно. Сейчас достаточно программ, когда на Землю можно взглянуть со спутников, он-лайн, то есть в реальном времени. Найдите аэродром "Латакия" и взгляните, следы взрыва и сгоревшие самолеты не скрыть.... Я пока наблюдаю 7 ед Су-24, и по три Су-30 и Су-35....

          Онлайн? Реальном времени? Спутниковые снимки. Да вы бредите.
          фрезер
          1. svp67 Сегодня, 08:30
            Цитата: фрезер
            Онлайн? Реальном времени? Спутниковые снимки. Да вы бредит.

            https://space.utema.ru/earth-online/
            svp67
            1. фрезер Сегодня, 08:47
              Цитата: svp67
              Цитата: фрезер
              Онлайн? Реальном времени? Спутниковые снимки. Да вы бредит.

              https://space.utema.ru/earth-online/

              Что за чушь вы мне скинули. С таким же успехом можно глобус снимать.
              Вы мне дайте ссылку на сайт где спутниковые снимки в реальном времени, на которых хоть дома видно. Нет таких. Так что не морочьте людям голову.
              фрезер
              1. svp67 Сегодня, 11:08
                Цитата: фрезер
                Вы мне дайте ссылку на сайт где спутниковые снимки в реальном времени, на которых хоть дома видно. Нет таких. Так что не морочьте людям голову.

                Уважаемый ПРОТРИТЕ ГЛАЗА и НАУЧИТЕСЬ пользоваться компьютером.
                Наберите Земля с МКС в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
                Вот снимок от 04 января 2018 года 08.13 московского....

                Вам хорошо видно? Могу УКРУПНИТЬ. Ну даже так видны и "сухие"

                и "Ан-72", на отдельной площадки

                И Ту-154...
                svp67
            2. Василенко Владимир Сегодня, 09:33
              больше ни кого не смешите
              это движение спутника с подложкой карт из "гугл мэп"
              Василенко Владимир
        4. Spez Сегодня, 08:18
          Найдите аэродром "Латакия" и взгляните, следы взрыва и сгоревшие самолеты не скрыть.... Я пока наблюдаю 7 ед Су-24, и по три Су-30 и Су-35....

          Можно уточнить, наблюдаются сгоревшие?
          Spez
          1. svp67 Сегодня, 08:23
            Цитата: Spez
            Можно уточнить, наблюдаются сгоревшие?

            Нет пока ЦЕЛЫЕ. Подождем обновления и пролета МКС, через час. Тот район под Солнцем.
            svp67
            1. Tiras Сегодня, 08:45
              Цитата: svp67
              Нет пока ЦЕЛЫЕ. Подождем обновления и пролета МКС, через час. Тот район под Солнцем.




              Цитата: svp67
              https://space.utema.ru/earth-online/




              FAQ
              Вопрос: Можно ли увидеть самолеты и корабли?
              Ответ: Нет, высоко.



              what what
              Tiras
            2. Spez Сегодня, 08:59
              Т.е. миномётной атаки ещё не было? Какой там год на таймере?
              Spez
        5. Василенко Владимир Сегодня, 09:24
          Цитата: svp67
          Сейчас достаточно программ, когда на Землю можно взглянуть со спутников, он-лайн

          а ссылочку на такой ресурс не дадите?
          Василенко Владимир
          1. Evgeniy667b Сегодня, 10:11
            Чтото не приходилось встречать online из космоса в широком доступе. Интересовался этогй темой по профессиональным соображениям, но по 15 баксов за квдратный км, как-то много набегает. В лучшем случае это раз в квартал, а то и полгода. Теперь вопрос к svp67 Событие обстрела базы произошло вроде бы 31.12., на снимках стоят нормальные борта, которые показали сегодня, через час МКС? выдаст свежак возможно с обломками-и где логика??? На снимках GOOGL я видел базу Хмеймим, где самолеты стоят стройными рядами на стоянке. Ни капониров, ни рассредоточения там и близко нет. Неужели такая беспечность и самоуверенность наших командиров? А минометы можно на ишаках подвезсти, собрать и применить, а если что и ноги сделать. Их бин "мирные граждане" своей страны.???
            Evgeniy667b
      3. самый главный Сегодня, 08:54
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Подождем официального разъяснения от МО. Хотя вот если посмотреть "Военную приёмку": "База Хмеймим. Часть 2", не видно защитных укрытий для авиатехники. А вот на Шайрате они есть.

        Это результат неудержимой бравады. Прошло всего две недели, как по всем каналам со слезами умиления показывали ГЛАВНОГО, выводящего войска из Сирии в связи с полной победой! А вот и стало ясно, как картинка в телевизоре далека от реальности. К сожалению, это во всем так. А база Хмеймим расположена крайне неудачно... Её невозможно защитить от обстрелов. База должна быть в пустыне, что бы вокруг ни единой травинки на 300 верст вокруг! Чтобы любого суслика можно было видеть вокруг невооруженным глазом. А где защитные ангары для самолетов?? Они должны быть не только в Сирии, но и по всей России! Трамп ведь уже показал в Шайрате на какой уровень защиты их необходимо строить. За это ему надо дать медаль "заслуженный учитель". Но уроки не пошли впрок... Неужели так сложно возвести ангар и залить его бетоном, а сверху травку посадить??? Сколько уже можно доверять (или бояться??) "партнерам"?? Они же ВСЕГДА будут чужими руками пытаться уничтожить Россию!
        самый главный
      4. Графова Ирина Сегодня, 08:57
        А почему МиГ-21 (или Су-7) на фото?
        Графова Ирина
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:07
          28 декабря 2017 AL-MASDAR NEWS Оригинал
          AMN: российская авиация отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
          Материал представлен в пересказе ИноТВ
          Короткая ссылка
          581316
          ВКС России провели массированную атаку по позициям джихадистов вблизи сирийского города Джиср-эш-Шугур. Поводом для операции стала попытка боевиков совершить ракетный обстрел российской авиабазы Хмеймим, пишет Al-Masdar News.
          AMN: российская авиация отомстила боевикам за попытку напасть на ХмеймимReuters
          Российские ВКС отомстили джихадистам за попытку нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Хмеймим, пишет Al-Masdar News. По словам издания, самолёты Москвы начали мощную воздушную кампанию, основной целью которой стали базы и мобилизационные пункты боевиков в районе поселений Бидама и Аль-Нажия.

          Было установлено, что запуск ракет производился из этих населённых пунктов, расположенных к западу от города Джиср-эш-Шугур. К счастью для российских военных, их система ПВО смогла нейтрализовать ракеты противника, подчёркивается в статье.

          К настоящему моменту российская авиация нанесла более 10 ударов по позициям боевиков. Военные планируют продолжить операцию против джихадистского оплота в регионе, который печально известен благодаря огромному количеству иностранных наёмников, в том числе из Чечни и Китая, утверждает издание.

          «Как бы то ни было, ракетная атака — это опасный прецедент, который русские не намерены спускать с рук и игнорировать», — заключает Al-Masdar News.
          Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT

          Оригинал новости ИноТВ:
          https://russian.rt.com/inotv/2017-12-28/AMN-rossi
          jskaya-aviaciya-otomstila-boevikam
          андрей юрьевич
        2. Spez Сегодня, 09:27
          Су-20. База Шайрат.
          Spez
      5. Dart2027 Сегодня, 10:41
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Подождем официального разъяснения от МО

        Насколько я помню, была статья в которой говорилось, что ракеты были сбиты Панцирем.
        Dart2027
    2. Muvka Сегодня, 09:09
      Справедливости ради, если это произошло 31 декабря, то военные США или Израиля уже имели бы фотографии базы со спутника и выложили бы их на всеобщее обозрение. Но такого пока не произошло. Скорее всего фейк.
      Muvka
    3. ЮБОРГ Сегодня, 12:25
      Фейковые новости разошлись как жаренные пирожки. Не одного фото и видео, зато либеральные СМИ в экстазе пляски устроили, а "Военное обозрение" , эту пляску поддержало. Админам ВО осталось баян порвать.
      ЮБОРГ
  2. Арон Заави Сегодня, 07:38
    Я еще вчера прочитал это у Сапонькова. До публикации в "Комерсанте". Но если честно, то до какой либо реакции от МОРФ не знаю что сказать. Все таки информация достаточно острая , должна же пресслужба хотя бы опровергнуть.
    Арон Заави
    1. профессор Сегодня, 08:18
      С одной стороны, с трудом верится о таких потерях. С другой, техника стоит под открытым небом выстроенная в ряд.
      профессор
      1. Арон Заави Сегодня, 08:33
        Цитата: профессор
        С одной стороны, с трудом верится о таких потерях. С другой, техника стоит под открытым небом выстроенная в ряд.

        Это да.

        Но все равно потери явно раздуты.
        Арон Заави
      2. Spez Сегодня, 09:10
        Вот это и странно. Чтобы нанести такой урон, надо не с одного ствола, и не одну минуту накидывать, а самолёты расставить в кружок, и переложить боеприпасами. Подготовка атаки силами от пяти человек, с несколькими достаточно мощными стволами, и парой ящиков боеприпасов... т.е. либо схрон на позиции, либо транспорт. И всё это в радиусе до десяти км (это если с корректировщиком, со всеми отсюда вытекающими последствиями в случае пеленга сигнала), либо в зоне прямой видимости, на почти плоской поляне, которую пасут военные полицейские, прошедшие чеченские войны.
        Внимание, вопрос. Какому спецподразделению и из какой страны это по силам? В каком состоянии должна быть охрана объекта?
        Spez
        1. BlackMokona Сегодня, 09:44
          Одно удачное минометное попадание в склад боеприпасов, а потом боеприпасы из него крушат всё вокруг
          BlackMokona
          1. Spez Сегодня, 10:15
            И конечно же, этот склад находится прямо на площадке. Представляете себе горку из бомб, ракет, и прочих боеприпасов, на месяц работы такой базы, как Хмеймим? Если это рванёт, то не семь бортов разнесёт, а от базы останется небольшой котлован под застройку, типа москва-сити. Но по сводкам, самолёты уже четвёртый день после "нападения" отрабатывают по позициям бармалеев. Что-то тут не сходится, не замечаете?! Как косвенное подтверждения фейковости сообщения, отсутствие у Риафан и Анна-ньюс информации по этому инциденту. По Ми-24 есть, а про базу тишина. С чего бы?!
            Spez
        2. NordUral Сегодня, 10:26
          Вы вопросом уже и ответили. Бородачи только руки, голова за лужей, если это не фейк. Но ожидать подобного и готовиться к нему нужно. Да и укрытия для техники и боеприпаса нужно строить, раз там надолго. И людей, и технику, и престиж надо оберегать.
          Думаю, что налет был, но не с такими потерями. Если так, как сообщил буржуйский "Коммерс", то это позор и стыд тогда.
          NordUral
          1. Spez Сегодня, 10:33
            Цитата: NordUral
            Вы вопросом уже и ответили.

            Мой вопрос подразумевал отрицательный ответ. Наши не могли такого сделать против своих. Израиль мог технически. Сша... Вы уж извините, но сильно сомневаюсь, уровень не тот. ЮКорейцам сейчас не до Сирии. Китайцам политически совсем не выгодно, хоть их спецназ вроде как в Сирии уже.
            Spez
            1. NordUral Сегодня, 11:20
              Я посмотрел снимки базы с МКС, там нет фото сгоревших бортов, тем более такого, как Ан-74 сложно было бы не заметить. Хотя часть стоянки имеет следы пожожие на след от пожара, но это, скорее всего. старое. Самолеты же целы. Наверное попытка обстрела была, но такими потерями.
              А нашему МО надо оперативно отвечать и на фейки, и на реальные ситуации. Отсиживаться в кустах стыдно.
              NordUral
              1. Spez Сегодня, 11:25
                на каком ресурсе смотрели, ссылочку не скинете?
                Spez
      3. dr.star75 Сегодня, 09:46
        Добрый день! Вы, насколько мне помнится, ещё 2 года назад предполагали такую ситуацию, писали что самолеты открыты.Вас закидали тапками, мотивировая, что бармалеев на пушечный выстрел не подпустят к базе. Похоже, к сожалению, Вы правы оказались. hi
        dr.star75
    2. 210окв Сегодня, 08:21
      Вот то то и. оно.Коому положено не мычит ни телится.Праздники вовсю наверное отмечают.
      Цитата: Арон Заави
      Я еще вчера прочитал это у Сапонькова. До публикации в "Комерсанте". Но если честно, то до какой либо реакции от МОРФ не знаю что сказать. Все таки информация достаточно острая , должна же пресслужба хотя бы опровергнуть.
      210окв
  3. Самаритянин Сегодня, 07:41
    Приплыли...Вывели войска...и это будет продолжаться ещё долго... нет слов...
    Земля пухом погибшим...
    Самаритянин
    1. zyzx Сегодня, 08:24
      Вот не поверишь,есть такая профессия военный,для которого смерть на поле боя,такая же естественная как от инсульта.
      zyzx
    2. 210окв Сегодня, 08:31
      Дождемся до официального заявления.В МО наверное ещё не проснулись.Или что сказать не знают.
      Цитата: Самаритянин
      Приплыли...Вывели войска...и это будет продолжаться ещё долго... нет слов...
      Земля пухом погибшим...
      210окв
  4. Одиссей Сегодня, 07:45
    Будем надеяться.что Коммерсант врет,подождем появления каких-либо достоверных сведений.
    Однако после заявления о победе над ИГИЛ и выводе войск из Сирии (на мой взгляд преждевременного) усиление активности боевиков ,с целью нанесения как можно больших потерь "ушедшим", было вполне предсказуемым.
    Одиссей
  5. фрезер Сегодня, 07:45
    Помнится, года полтора назад наше МО отрицало уничтожение вертолетов на какой то базе в Сирии. Почти неделю отрицали пока спутниковые снимки кто то не опубликовал.
    Это я к чему? А к тому, что ждать каких то комментариев от МО - смысла нет.
    фрезер
    1. Genry Сегодня, 08:05
      На какой базе ? Или их там так много что вы забыли?
      Genry
      1. фрезер Сегодня, 08:13
        Цитата: Genry
        На какой базе ? Или их там так много что вы забыли?

        Авиабаза рядом с городом Тиас, сгорело 4-5 вертушек и грузовики. Иль такие новости помнить не хотим?
        Ещё когда сбили наш Ми 35, МО утверждал, что это сирийский ми 24.
        В общем, доверие нашему МО у меня ещё меньше чем коммерсанту.
        фрезер
        1. Genry Сегодня, 08:44
          Цитата: фрезер
          Авиабаза рядом с городом Тиас, сгорело 4-5 вертушек и грузовики. Иль такие новости помнить не хотим?

          Цитата: фрезер

          В общем, доверие нашему МО у меня ещё меньше чем коммерсанту.

          Где MO Pocсии давало неверную информацию? Тем более что в Тиасе можно было сделать повторные снимки.
          Genry
      2. sabotage Сегодня, 08:15
        Т-4 Тияс. Май 2016 года.
        sabotage
        1. Шухов Сегодня, 09:57
          Ну сколько можно постить этот фейк! Зачем вы распространяите эту дезинформацию! Давно уже все разобрали кому было интересно!
          Шухов
          1. Шухов Сегодня, 10:21
            Вот немного по теме авиабазы T4 (Тияс) https://nkfedor.livejournal.com/339113.html
            Шухов
      3. Арон Заави Сегодня, 08:18
        Цитата: Genry
        На какой базе ? Или их там так много что вы забыли?

        На авиябазе Тияс это было.
        Арон Заави
    2. катана Сегодня, 08:22
      Цитата: фрезер
      Помнится, года полтора назад наше МО отрицало уничтожение вертолетов на какой то базе в Сирии. Почти неделю отрицали пока спутниковые снимки кто то не опубликовал.
      Это я к чему? А к тому, что ждать каких то комментариев от МО - смысла нет.

      Вот именно - кому охота признаваться в таком.
      катана
    3. Muvka Сегодня, 09:00
      А как вы поняли, что это наши вертолеты? Можно узнать?
      Muvka
      1. просто экспл Сегодня, 09:12
        как он вообще понял что это не фейк ? помню тогда еще в коментах разоблачили эту брехню .
        просто экспл
        1. Muvka Сегодня, 09:13
          Я тоже помню, что все это чушью оказалось.
          Muvka
    4. просто экспл Сегодня, 09:11
      и вот ------ как сейчас дела с этими снимками? появились какие то доказательства о той базе ?
      или так , выкинули фейк в сеть и забыли ?
      просто экспл
  6. ViktorKarelin Сегодня, 07:46
    Если это правда, то я в шоке насчет охраны базы. Максимальная дальность современных минометов до 10 км. Как в !освобожденной! Сирии боевики смогли так близко подобраться к базе.
    Меня также всегда поражали сообщения о обстрелах пригородов Дамаска. Уж вокруг столицы в первую очередь должны были всё вычистить.
    ViktorKarelin
    1. anjey Сегодня, 08:07
      у янки и израиля там хорошо подготовленное бандитское подполье,так называемая оппозиция,гражданские люди на гражданских авто а оружия не меряно в разных схронах ну и развединфа из амерских ручонок и точная наводка на цель,и финансов никто не жалеет на эту подлую войну против Сирии и России,тем паче...
      anjey
      1. Tiras Сегодня, 08:11
        Цитата: anjey
        у янки и израиля там хорошо подготовленное бандитское подполье



        Нечего на зеркало пенять...
        Tiras
        1. PN Сегодня, 08:21
          Правда глаза колет?
          PN
          1. Tiras Сегодня, 08:26
            Цитата: PN
            Правда глаза колет?


            Фантазии некоторых товарищей глаза колят.
            Tiras
      2. Лекс. Сегодня, 08:25
        Вообще то война идёт на деньги Катара а обстрелы постоянно происходят вы вот в Исландии а это тоже страна НАТО так что можно сказать и вы к этому причастны платите налоги там wink
        Лекс.
    2. karish Сегодня, 08:32
      Цитата: ViktorKarelin
      Если это правда, то я в шоке насчет охраны базы. Максимальная дальность современных минометов до 10 км. Как в !освобожденной! Сирии боевики смогли так близко подобраться к базе.
      Меня также всегда поражали сообщения о обстрелах пригородов Дамаска. Уж вокруг столицы в первую очередь должны были всё вычистить.

      вообще то ( если это действительно произошло )
      я бы рассмотрел такой вариант.
      за все время существования базы её ни разу не атаковали , хотя первое время её нахождения ИГИЛ и находились гораздо ближе и возможностей у них было гораздо больше.
      Почему это произошло именно сейчас?Что раньше бабахи жалели ВКС и ждали заявление МОСКВА о победе ? Конечно но же нет
      Моё мнение -
      В свете пробуксовки , а точнее патовой ситуации как на переговорах так и вообще в Сирии.Россия продвигает инициативу по постепенно передаче власти от Асада к умеренным суннитским лидерам ( что абсолютно логично ) - кого это не устраивает в первую очередь ? Асада и Иран, кто занимается охраной базы в тактической глубине ?
      Асад и иранские милиции.
      Я думаю ( если это действительно имело место быть ) - это ясное предупреждение - или меняйте свою позицию или мы ещё несколько раз напомним в чьих руках находится безопасность баз и их судьба.
      karish
      1. ViktorKarelin Сегодня, 08:44
        Вариантом можно предложить очень много. Тока многие окажутся на грани бреда.
        "Россия продвигает инициативу по постепенно передаче власти от Асада к умеренным суннитским лидерам" - откуда такая инфа или даже предположение? Или задача Израиля поссорить Асада и Россию?! Мне вариант про диверсантов из соседнего гос-ва и от американских партнеров кажется более правдоподобной. Нагадить русским, после объявления победы - да это ж за здрасьте!!! сколько таких исторических примеров!!!!
        ViktorKarelin
        1. karish Сегодня, 08:52
          Цитата: ViktorKarelin
          Вариантом можно предложить очень много. Тока многие окажутся на грани бреда.
          "Россия продвигает инициативу по постепенно передаче власти от Асада к умеренным суннитским лидерам" - откуда такая инфа или даже предположение? Или задача Израиля поссорить Асада и Россию?! Мне вариант про диверсантов из соседнего гос-ва и от американских партнеров кажется более правдоподобной. Нагадить русским, после объявления победы - да это ж за здрасьте!!! сколько таких исторических примеров!!!!

          МИД России не толпа уроков , а прекрасно понимает реалии и то что Россия ни держится за Асада было заявлено ни раз.
          В России прекрасно понимают , что с Асад ом сохранить территориально целостность Сирии ни реально , а с иранскими милициями партизанская война не закончится никогда и интересы Ирана и России вступают в конкретные противоречия в видении будущего Сирии .
          В моем понимании это один из возможных результатов обострения этих противоречий
          karish
          1. Dart2027 Сегодня, 10:48
            Цитата: karish
            В России прекрасно понимают , что с Асад ом сохранить территориально целостность Сирии ни реально

            Правда?
            Dart2027
    3. krops777 Сегодня, 08:49
      Если это правда, то я в шоке насчет охраны базы. Максимальная дальность современных минометов до 10 км. Как в !освобожденной! Сирии боевики смогли так близко подобраться к базе.


      Давайте не будем поддаваться эфемерным рассуждениям, дождемся официальных сообщений, если было, скрыть не удастся, если что израильские обыватели на ВО прольют свет, у них побольше инфы.
      krops777
  7. Spez Сегодня, 07:50
    Как так-то?! В голове не укладывается. Как такое вообще может быть?
    Spez
    1. идунавы Сегодня, 08:32
      Это результат того ,что из охранения убрали и вывели из Сирии две трети морпехов.
      идунавы
      1. Spez Сегодня, 10:43
        Морпехи по своим задачам всё же штурмовики. Как наиболее боеспособные и подготовленные подразделения. заточенные на захват и удержание плацдарма, могут выполнять функции охраны базы. Но внешние и дальние кордоны держат не морпехи, а как я написал выше, военная полиция. И судя по тому, что за подразделения в контингент полиции в Сирии входят, то сомнительно, чтобы в их зоне ответственности смогли появиться диверсионные группы с артиллерией. Это что видно на поверхности, исходя из существующей информации. как там на самом деле, станет ясно в ближайшие дни, или даже часы.
        Spez
        1. идунавы Сегодня, 11:09
          Мой знакомый морпех из Севастополя говорил,что они патрулировали в радиусе до 30 км от Хмеймим.
          идунавы
          1. Spez Сегодня, 11:21
            Такое тоже возможно. Сложно судить о реальной обстановке сидя у компа. В комментарии я высказал лишь один из вариантов.
            Spez
      2. Spez Сегодня, 10:56
        Ан нет... Всё же прошляпили миномётчиков...
        Spez
  8. Tiras Сегодня, 07:50
    Не думаю, что МО признает - это был бы невероятный позор для России. Особенно после заявлений о победе над ИГИЛ, особенно перед выборами.

    Если никто из зарубежных компаний не опубликует спутниковые снимки, то ожидать признанием МО такого события не стоит.

    Так что либо будут снимки подтверждений, либо не будет понятно был ли случай или нет.

    Россия вообще не спешит признавать свои ошибки и потери.
    Tiras
    1. Shahno Сегодня, 08:00
      Если наш спутник зафиксировал и происшествие было, думаю снимки будут.
      Shahno
      1. катана Сегодня, 08:38
        Цитата: Shahno
        Если наш спутник зафиксировал и происшествие было, думаю снимки будут.

        Это вряд ли - ваш премьер - министр чуть не целуется с Путиным в десны!ВРЯД ЛИ!! wassat
        катана
        1. профессор Сегодня, 09:32
          Цитата: катана
          Цитата: Shahno
          Если наш спутник зафиксировал и происшествие было, думаю снимки будут.

          Это вряд ли - ваш премьер - министр чуть не целуется с Путиным в десны!ВРЯД ЛИ!! wassat

          Дык спутник не государственный. Он Биби не подчиняется.
          профессор
    2. seal78 Сегодня, 09:35
      Да если снимки есть, они по-любому будут выложены. Неужели матрасня упустит такую возможность ? И это не зависит от того, что скажет или сделает МО. Или вы считаете, что МО РФ может заставить молчать матрасню ? Ну, тогда зачем нам с ними воевать, если мы и так уже ими командуем ?
      seal78
    3. Evgeniy667b Сегодня, 10:34
      Да с реляциями о Победе явно поторопились! Основное кредо власти РФ-пиар и шоу, отсюда и ноги растут.
      Evgeniy667b
  9. svp67 Сегодня, 07:53
    Издание отмечает, что если данные источников окажутся верными, этот инцидент можно считать одним из самых серьезных происшествий за время проведения военно-воздушной операции России в Сирии.
    Пока ключевые слова в этом сообщении: "если данные источников окажутся верными "
    svp67
  10. Pax tecum Сегодня, 07:55
    Извините, что не совсем в тему (а, может наоборот). Ну, вот что это?! Очень странно видеть, что здесь и сейчас на сайте "Военное обозрение" рекламируются услуги частного "Альфа-банка" (если кто не знает, то он украинский). На экране смартфона это очень хорошо видно, просмотру контента здорово мешает.
    Может администрация сайта не в курсе (что очень сомнительно), что данный банк поддержал американские антироссийские санкции и отказался обслуживать счета ВПК России.

    Олег Сысуев, представитель «Альфа-банка» (одного из крупнейших частных банков России), заявил, что банк больше не будет обслуживать счета оборонных промышленных компаний России. Он заявил об этом в интервью журналистам «Эхо Москвы».
    В терминах Сысуева, речь идет о «максимальном сокращении рисков»: банк стремится избежать наказаний со стороны США, ведь значительная часть российских компаний ВПК находится под санкциями со стороны Штатов.
    Последствия для компаний оборонной сферы пока неочевидны: «Альфа-банк» вел только обслуживание счетов, а финансирование компаний осуществлялось из федерального бюджета.

    Внезапная отвага «Альфа-банка» может быть связана с намерением компании начать совместное предприятие с немецким концерном BASF, сообщают источники в Сети. Однако работа с «санкционными» российскими компаниями может воспрепятствовать этому проекту, поэтому банк «сокращает риски».
    Pax tecum
    1. kebeskin Сегодня, 08:03
      Это контекстная реклама. У меня например рекламы альфа банка тут нет. Ну а в целом деньги как вы знаете не пахнут. И какого бы не было наше желание что и как с кем вести решает само руководство банка. И не только эио касается данного банка. А заставить всех чтобы все вдруг разом отказались от услуг данного банка утопия. Это же все частные лавочки а они емеют свой подкупную цену.
      kebeskin
    2. svp67 Сегодня, 08:13
      Цитата: Pax tecum
      на сайте "Военное обозрение" рекламируются услуги частного "Альфа-банка" (если кто не знает, то он украинский).

      Слушайте и что с того? Этот банк платит в наш бюджет, а за рекламу нашей компании, но вот пользоваться или нет его услугами - Ваше решение. Лично Ваше и ни кто Вас к этому не принудит.
      svp67
    3. БЛОНДИН Сегодня, 08:34
      Цитата: Pax tecum
      Извините, что не совсем в тему (а, может наоборот).

      Мы ещё и не проверенную инфу от Коммерсанта раз и сразу к себе на ВО...
      У нас ещё много Дождей Эх и всяких проматрасных ретрансляторов
      БЛОНДИН
      1. Pax tecum Сегодня, 09:17
        Вот проверенная информация. Подойдет?
        Госдума на пленарном заседании 9 ноября рассмотрит проект парламентского запроса к генпрокурору России Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с сообщениями о возможной причастности структур Альфа-банка к финансированию украинских силовиков, вовлеченных в конфликт в Донбассе. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 7 ноября, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает ТАСС.

        По словам Исаева, инициатором парламентского запроса стал его коллега по фракции, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «Он [запрос] поддерживается фракцией», — добавил депутат.

        Ссылаясь на сообщения в интернете, Федоров попросил проверить факт того, что украинские военнослужащие получают зарплату через отделения украинского Альфа-банка, пояснил Исаев.

        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/politics/07/11/2016/58208b639a
        79476f3a4937ed
        Pax tecum
    4. катана Сегодня, 08:40
      Цитата: Pax tecum
      Извините, что не совсем в тему (а, может наоборот). Ну, вот что это?! Очень странно видеть, что здесь и сейчас на сайте "Военное обозрение" рекламируются услуги частного "Альфа-банка" (если кто не знает, то он украинский). На экране смартфона это очень хорошо видно, просмотру контента здорово мешает.
      Может администрация сайта не в курсе (что очень сомнительно), что данный банк поддержал американские антироссийские санкции и отказался обслуживать счета ВПК России.

      Олег Сысуев, представитель «Альфа-банка» (одного из крупнейших частных банков России), заявил, что банк больше не будет обслуживать счета оборонных промышленных компаний России. Он заявил об этом в интервью журналистам «Эхо Москвы».
      В терминах Сысуева, речь идет о «максимальном сокращении рисков»: банк стремится избежать наказаний со стороны США, ведь значительная часть российских компаний ВПК находится под санкциями со стороны Штатов.
      Последствия для компаний оборонной сферы пока неочевидны: «Альфа-банк» вел только обслуживание счетов, а финансирование компаний осуществлялось из федерального бюджета.

      Внезапная отвага «Альфа-банка» может быть связана с намерением компании начать совместное предприятие с немецким концерном BASF, сообщают источники в Сети. Однако работа с «санкционными» российскими компаниями может воспрепятствовать этому проекту, поэтому банк «сокращает риски».

      Ну сайту так же деньги нужны.А нести ваши деньги в этот банк или нет - это ваше личное дело.
      катана
      1. Pax tecum Сегодня, 09:24
        Ну, да. Ну, да. Война войной, а "деньги не пахнут"...
        За Русский мир и Донбасс обидно, а не за владельцев банка-олигархов-евреев Фридмана и Хана, и еже с ними.
        Вся суть российского суверенного капитализма (и кремлёвской политики) в этом.
        Цинизм какой-то!
        Pax tecum
    5. Fayth Сегодня, 08:43
      Справедливости ради стоит отметить, что банк этот сугубо еврейский и обслуживает хасидскую мафию, между прочим за обслуживание счетов МО взимается процент, так что не вижу никакого криминала, если этот хазарский банк перестанет извлекать выгоду из военного бюджета. Под шумок данного заявления было бы замечатель вовсе изгнать эту контору из России, но это уже мои ватные фантазии.
      Fayth
    6. ando_bor Сегодня, 10:12
      Цитата: Pax tecum
      Очень странно видеть, что здесь и сейчас на сайте "Военное обозрение" рекламируются услуги частного "Альфа-банка" (если кто не знает, то он украинский). На экране смартфона это очень хорошо видно, просмотру контента здорово мешает.

      Ничего странного сайт то американский, для российских патриотов.
      ando_bor
  11. kebeskin Сегодня, 07:57
    Вот мы и обосрались. Конечно боевиков уничтожат. Но нашим будет над чем днлать работу над ошибками.
    kebeskin
    1. seal78 Сегодня, 09:31
      Вы - это кто?
      seal78
    2. Piramidon Сегодня, 11:30
      Цитата: kebeskin
      Вот мы и обосрались.

      Не мы, а вы. Не нужно свои личные действия раскладывать не всех
      Piramidon
  12. Shahno Сегодня, 07:57
    Да, если так, это серьёзно. Но я думаю не надо посыпать голову пеплом. Даже заточенный на борьбу с минометным огнем Кипат Барзель уничтожает два из трех боеприпасов такого плана. Но вот что так близко подпустили, это сигнал нехороший.
    .
    Shahno
    1. seal78 Сегодня, 09:28
      Ключевое слово - если.
      seal78
  13. mag nit Сегодня, 07:57
    Победу над ИГИЛ поделили? Головокружение от успехов.
    mag nit
  14. Гардамир Сегодня, 08:06
    Будем надеяться.что Коммерсант врет,
    Вот так вот уже 17 лет все надеются. Только вот вопрос, если всех победили и войска пора выводить, то кто обстрелял? Может Навальный?
    Гардамир
  15. eugraphus Сегодня, 08:07
    Что то расслабились перед новым годом. Начальство же сказало, что всё - победа!
    eugraphus
  16. Русфанер Сегодня, 08:07
    Оч.похоже на Баграм 80-ых - духов победили, но обстрелы усилились...
    Русфанер
    1. seal78 Сегодня, 09:27
      Ну так США и тогда и сейчас гадили нам.
      seal78
  17. Million Сегодня, 08:07
    Брехня!Путин сказал,что всех победил!
    Million
    1. катана Сегодня, 08:46
      Цитата: Million
      Брехня!Путин сказал,что всех победил!

      Ну не надо прикалываться - на сайте все взрослые люди и все понимают ,что заявлениями глав государств такие войны,как в Сирии или типа Афганского ,одними заявлениями не заканчиваются.Не откого там принимать акт о безоговорочной капитуляции!!
      катана
      1. Million Сегодня, 08:58
        Тогда не надо было громко заявлять о победе над игил в Сирии.
        Million
    2. просто экспл Сегодня, 09:14
      брешешь господин американец , Путин не говорил что победили всех , говорили про игил , а про аннусру ничего такого не говорили .
      просто экспл
      1. Million Сегодня, 09:22
        А вам не все ли равно,террористы какой организации уничтожили наших 7 дорогущих самолетов?Не рановато было расслабляться,заявляя о победе?Больным детям по телевизору по копейке собираем,а тут миллиарды по глупости и безалаберности потеряли!
        Если это правда ,конечно...
        Million
  18. Кот Маркиз Сегодня, 08:08
    А, где были хваленные "Панцири" которые, якобы минометные мины в полете свободно уничтожают? И что-то уж очень точно мины попадают-то в штаб с генералом-теперь в склад с боеприпасами и в самолеты..... winked А где все эти "альфы", "беты", "гаммы" и прочие супер-пупер "специалисты" которые должны с бармалеями и их спонсорами разбираться? А то что-то их американцы бармалеев туда-сюда свободно перемещают и при этом нагло напоминают, что любой шаг солдат Асада или русских будет считаться "провокацией" и повлечет "тяжелые последствия" .... Что-то явно "не в порядке в королевстве Датском"..... Потерять столько самолетов в один день....столько денег улетело в никуда.... sad
    Кот Маркиз
    1. Михаил Крапивин Сегодня, 09:22
      Так вы и расскажите, вы ведь под американским флажком пишите, все знаете, все понимаете. Расскажите например об успехах янкесов в Афганистане, они там подольше наших сидят в разы, значит и успехов должно быть больше в разы. А там только погибших америкосов за две тысячи и успехов особых не видать.
      Михаил Крапивин
    2. seal78 Сегодня, 09:26
      Матрасники как обычно - всё измеряют в деньгах.
      seal78
    3. Коллега Сегодня, 09:34
      Ну ну прям так сразу, хватило утки и привет
      Коллега
  19. коноправ Сегодня, 08:08
    У войны , как у замыкателя, есть всего два положения - "вкл." и " выкл.". Что в Афганистане, что в Чечне, что в Сирии не выполняются основные принципы ведения войны." Там где армия - нет населения. Там где армия и население - там партизанская война".С диверсантами ещё как нибудь справится контрразведка, а вот партизан никто и никогда не побеждал. Артиллеристы могут точно сказать сколько 120 мм мин можно " повесить" на траекторию до разрыва первой мины. А после этого, бросив миномет, спокойно уехать на своей Тойоте по пыльной каменистой дороге.
    коноправ
    1. коноправ Сегодня, 08:42
      Осталось дождаться появления у противников Асада переносных зенитных комплексов.
      коноправ
  20. федоров Сегодня, 08:10
    Это же "коммерсант".
    Смирнов Вадим, Рома Баньши - фильтруйте хоть немного статьи.
    Там насколько мне наши говорили, на км 10 близко не подползти. Какие минометные обстрелы ?
    А то с утра кондратий может хватануть от таких новостей.
    федоров
    1. Монархист Сегодня, 08:35
      Федорову, чисто теоретически можно предположить: ребята накануне Нового года расслабились и "промухали". Вот только думаю,что миномет в данной ситуации не удобен,а ракетой пульнуть
      Монархист
      1. Vard Сегодня, 08:47
        Фейк как раз и рассчитан на наше национальное... херня всё это... и про базу... и про генералов...
        Vard
  21. Aleksandr21 Сегодня, 08:10
    Подождём официального комментария от минобороны, в целом я не помню чтобы "Ъ" публиковала уж совсем откровенные фейки, поэтому вполне допускаю что информация от двух не названых военно-дипломатических источников может быть правдой (никто не хочет потерять работу, а тем более под УК пойти), и если инфа всё таки правдивая то это очень печально. Если фейк то тогда коммерсант вышел на новый уровень, но зачем им это ? сенсация такого в таком издание точно не стоит)
    Aleksandr21
  22. Александр С. Сегодня, 08:11
    Вопрос один..почему тишина? Ни одни тер.организации не взяли ответственности(хотя про взрыв в супермаркете сразу..мы..это мы!)...это была бы огромная победа для них..прекрасная реклама для увеличения финансирования...и нет видео пожара на базе.
    Александр С.
    1. sabotage Сегодня, 08:18
      А вдруг это привет от иранских или турецких партнеров? Они на самообеспечении, спонсоры им денег не принесут.
      sabotage
  23. ul_vitalii Сегодня, 08:15
    Все это странно: панцирь стрелял, вертолет упал, три сирийских генерала погибли (прошла инфа), теперь это.
    ul_vitalii
  24. mavrus Сегодня, 08:15
    Цитата: Одиссей
    Будем надеяться.что Коммерсант врет,подождем появления каких-либо достоверных сведений.
    Однако после заявления о победе над ИГИЛ и выводе войск из Сирии (на мой взгляд преждевременного) усиление активности боевиков ,с целью нанесения как можно больших потерь "ушедшим", было вполне предсказуемым.

    А где сказано что это именно ИГИЛ, если и на самом деле был факт обстрела базы...
    А с другой стороны, любые "оппозиционеры" могли заснять новогодний фейерверк на базе и втюхать своим кураторам сей "факт" за круглую сумму.
    mavrus
    1. Одиссей Сегодня, 08:28
      Цитата: mavrus
      А где сказано что это именно ИГИЛ, если и на самом деле был факт обстрела базы...

      Это точно не ИГИЛ,хотя и ИГИЛ пока сохранил там опорные базы.Но людям будет все равно ИГИЛ или нет (тем более,что разница между "оппозиционерами" в Сирии невелика).Важен будет сам факт больших потерь после заявления о выполнение задач и начала вывода войск.
      Одиссей
  25. Из Германии Сегодня, 08:16
    Удивляет или наивность или неуместный сарказм некоторых комментаторов, мол как же так?

    В России Вторая чеченская война давно закончилась и границы достаточно хорошо охраняются, и ФСБ во всю работает, и всё-равно эти нелюди оружие с взврывчаткой достают и гадят. А в Сирии ошмётки в амерских базах пячутся, инструктаж с ними проводится, границы дырявые, если таковые есть вообще, тут уж диверсионную группу закинуть- небольшая проблема. А оружием и техникой этих бородачей те же евреи с амерами и саудовцы снабдят. Там ещё долго покоя не будет, уж эти три вышеназванных народца постараются.
    Из Германии
    1. Vard Сегодня, 08:45
      Конечно... у вас вон женщины скоро в парандже ходить будут... потому вы и думаете так...
      Vard
      1. Из Германии Сегодня, 10:14
        Цитата: Vard
        Конечно... у вас вон женщины скоро в парандже ходить будут... потому вы и думаете так...


        Думаем как? Не совсем понял взаимосвязь.

        Кстати: "Министерство обороны России назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. В ведомстве подтвердили сведения о минометном обстреле базы, в результате чего два военнослужащих погибли. Это произошло 31 декабря."
        Из Германии
  26. мыслитель Сегодня, 08:18
    Мозг включаем. Якобы СЕМЬ самолётов уничтожено 31 декабря 2017 г, и кроме “Ъ” никому об этом не известно.
    О выпущенных ТРЁХ ракетах по базе моментально раструбили во всех СМИ. stop
    мыслитель
    1. Aleksandr21 Сегодня, 08:27
      Цитата: мыслитель
      Мозг включаем. Якобы СЕМЬ самолётов уничтожено 31 декабря 2017 г, и кроме “Ъ” никому об этом не известно.
      О выпущенных ТРЁХ ракетах по базе моментально раструбили во всех СМИ. stop


      Когда были выпущены ракеты, то тоже сообщил 1 источник а остальные стали его цитировать и получилось что во всех "СМИ" + были зафиксированы следы ракет в воздухе и работа Панциря. Здесь же другая ситуация, миномётный обстрел и такая информация, думаете это не возможно ? вполне можно допустить. А то что источники не названы, не забываем про УК РФ и те законы что приняты на этот счёт..... поэтому 50 на 50. Конечно может быть и фейк но "Ъ" к Эху, Дождю и подобным СМИ не относятся.
      Aleksandr21
      1. мыслитель Сегодня, 09:04
        А кто не даёт посмотреть арабские СМИ, к примеру Al-Masdar, там тишина о таком "разгроме"
        https://www.almasdarnews.com/article/category/syr
        ia/
        мыслитель
  27. faiver Сегодня, 08:19
    если честно - в шоке, ну пока есть маленькая надежда что фейк, НО если это правда, то у товарища Шойгу мягко говоря не все в порядке в его королевстве...
    faiver
  28. Геркулесыч Сегодня, 08:20
    Во первых, если это откровенная ложь, то почему такая информация вообще поподает в новостные полосы, а никто не несет за это ответственность? Почему не отбитают лицензию, не закрывают канал или станцию? Для примера вспомните якобы наши "Эхо" и "Дождь "!Во вторых, и это самое плохое, боюсь что это правда, и мы только со стороны можем получить скажем, спутниковые фото, или власти набируться смелости, и скажут правду, какой бы горькой она не была!
    Геркулесыч
    1. krops777 Сегодня, 08:39
      Во первых, если это откровенная ложь, то почему такая информация вообще поподает в новостные полосы, а никто не несет за это ответственность? Почему не отбитают лицензию, не закрывают канал или станцию?

      Свобода слова, что вы хотели? демократия.
      krops777
    2. seal78 Сегодня, 09:20
      Потому, что государство, к сожалению, не контролирует СМИ.
      seal78
  29. Kail.kail Сегодня, 08:20
    Есть вопросы, очень много....
    Даже если обстрел был. Почему ПВО не сработало? Рядом корабли, ПВО тоже не сработало? Либо мин было настолько много.... хз по моему, это дезинформация.
    Kail.kail
    1. faiver Сегодня, 08:26
      не подскажете а когда ПВО начала работать против минометов?
      faiver
  30. кедр Сегодня, 08:26
    Цитата: ViktorKarelin
    Если это правда, то я в шоке насчет охраны базы. Максимальная дальность современных минометов до 10 км. Как в !освобожденной! Сирии боевики смогли так близко подобраться к базе.
    Меня также всегда поражали сообщения о обстрелах пригородов Дамаска. Уж вокруг столицы в первую очередь должны были всё вычистить.


    Враг нашёл слабину. Разведка и ССО врага сработали, как надо. Сделаем выводы и попрём дальше...Давно пора выкинуть из головы всяких "боевиков". Там воюют профессионалы сша под информационным прикрытием. Сегодня нам прилетело, завтра им прилетит. На войне, как на войне. И война на БВ не вчера началась и не завтра кончится, а кончится всё Армагеддоном.
    Зрим в метафизический корень войн на БВ, уважаемые.
    кедр
  31. Монархист Сегодня, 08:27
    Цитата: катана
    Цитата: новичок
    нашли кому верить, “коммерсант“ ещё тот коммерсант. сколько раз “ъ“ пускал пулю, оказывалось пшиком.

    Новичок -вспомни !!У русских есть пословица :"Дыма без огня не бывает!"

    Тут Вы правы: есть такая пословица, а ещё говорят:"брихун дня не проживет,чтоб не с брехать"
    Монархист
  32. Vita VKO Сегодня, 08:27
    Интересно, а здесь хоть один специалист есть, хотя бы немного знакомый с системами обороны аэродрома? Можно допустить еще вероятность обстрела ракетами типа "Град" все таки дальность большая 20 - 30 км и есть небольшая возможность приблизится банде террористов на такое расстояние. Но минометный обстрел с дальности 2-3 км, т.е фактически изнутри охраняемого периметра - это уже что то из области фантастики! Следующая странность в том, что крушение вертолета Ми-24 с гибелью пилотов и так называемый "минометный обстрел" случились в один день. Можно с большой долей вероятности сказать, что военно-террористические источники Комерсанта просто выдали желаемое за действительное.
    Vita VKO
  33. Могучий- Ка Сегодня, 08:32
    Если это правда, То вопрос к ВВПутину какого ты хе-ра поспешил обьявить о победе над бармалеями,тебя что кто-то за яйца тянул бежать с Сирии . Есть такая пословица поспешишь людей насмешишь.
    Могучий- Ка
    1. karish Сегодня, 08:45
      Цитата: Могучий- Ка
      Если это правда, То вопрос к ВВПутину какого ты хе-ра поспешил обьявить о победе над бармалеями,тебя что кто-то за яйца тянул бежать с Сирии . Есть такая пословица поспешишь людей насмешишь.

      После публикации в Коммерсантесли и не только , МО. просто обязано отреагировал. т.е. подтвердить или опровергнуть информацию.
      Если будет молчание в течении более чем суток - в моем понимание это ничто иное как подтверждение , просто пресслкжба выясняет степень ущерба и варианты комментария в свете предыдущих заявлений.
      Подождём сутки .
      karish
      1. Vard Сегодня, 09:12
        Нет... просто начали наконец перенимать ваш опыт освещения подобных историй...
        Vard
      2. seal78 Сегодня, 09:22
        Не матрасникам с евреями Путину претензии предъявлять.
        seal78
      3. ghby Сегодня, 10:13
        Цитата: karish
        После публикации в Коммерсантесли и не только , МО. просто обязано отреагировал. т.е. подтвердить или опровергнуть информацию.
        Если будет молчание в течении более чем суток - в моем понимание это ничто иное как подтверждение , просто пресслкжба выясняет степень ущерба и варианты комментария в свете предыдущих заявлений.
        Подождём сутки .

        Подождем пока праздники кончатся и гражданский персонал работать начнет wassat
        ghby
  34. Vard Сегодня, 08:39
    Гибель такого количества боевой техники предполагает весьма интенсивный обстрел... и воют там не первый год... какие то средства контрбатарейной борьбы есть... так что однозначно фейк...
    Vard
  35. alkor Сегодня, 08:44
    Без пруфов можно даже не обсуждать тему. Если да - американцы бы уже спутник выложили. Однозначно, чтобы нагадить в душу посильнее. Да и местные соцсети мгновенно фотки выкладывают хоть с дымом, но однозначно выкладывают. Если нет и не будет подтверждений - балабольство однозначно.
    alkor
    1. ando_bor Сегодня, 10:23
      Цитата: alkor
      Если нет и не будет подтверждений - балабольство однозначно.

      Не просто балобольство - мощная информационная атака, - уже масса СМИ информацию выложило.
      ando_bor
  36. seal78 Сегодня, 08:46
    Аха. Коммерсант - тот ещё источник ))
    seal78
  37. Million Сегодня, 08:50
    Если это правда, то стоимость 7 самолетов ,построеных на НАШИ с вами деньги ,кто будет возмещать?
    Million
    1. Михаил Крапивин Сегодня, 09:29
      А, так тебя наши деньги беспокоят, так бы сразу и сказал, американский ты мой. Даже если у таких, как ты полосатого флажка рядом с ником нет, таких сразу узнаешь по постам. Детский сад, американцы - большие тупые и злые дети.
      Михаил Крапивин
      1. Million Сегодня, 09:34
        Свои неумные люди гораздо хуже злых американцев.
        Million
  38. Krasnyiy komissar Сегодня, 08:52
    Это ответ тем, кто говорит о ненужности авианосцев. Охрана периметра авиабазы никак не может защитить ее от минометов и РСЗО - нужны средства обьектового ПВО типа "Железный купол" или же база должна быть защищена непреодолимым препятствием. Была бы у России хотя бы парочка АУГ с авианосцами типа "Шторм", то проблем с обстрелами не было бы никаких.
    Krasnyiy komissar
    1. gig334 Сегодня, 09:25
      Цитата: Геркулесыч
      Во первых, если это откровенная ложь, то почему такая информация вообще поподает в новостные полосы, а никто не несет за это ответственность? Почему не отбитают лицензию, не закрывают канал или станцию? Для примера вспомните якобы наши "Эхо" и "Дождь "!Во вторых, и это самое плохое, боюсь что это правда, и мы только со стороны можем получить скажем, спутниковые фото, или власти набируться смелости, и скажут правду, какой бы горькой она не была!


      Если бы это была правда. западные СМИ уже бы опубликовали снимки базы. Цензура вас что от интернета отключила, или поисковиком не можете пользоваться?
      gig334
  39. Prole Сегодня, 08:52
    Боевики снимают свои "подвиги" на видео, причем с криками Алах-Акбар....!!!
    Prole
  40. Хаджи Мурат Сегодня, 08:54
    каковы выводы? цензура полная тв молчит.....
    Хаджи Мурат
  41. БЛОНДИН Сегодня, 08:59
    Военное Обозрение. Мы "поднимаемся" на уровень коммерсанта?
    Их новость висит уже пол дня и обросла перепостами таких же комерсантов
    Теперь и ВО в этой же когорте, у нас что на ВО кризис с модераторами? Считаю что пропустил "Новость" казачок засланный!
    Меня ещё в 2015-м в такие "минуса" загоняли в чате Если на неправильный источник сослался!
    БЛОНДИН
    1. ando_bor Сегодня, 10:25
      Цитата: БЛОНДИН
      Военное Обозрение. Мы "поднимаемся" на уровень коммерсанта?

      Военное Обозрение - американский ресурс для российских патриотов, и какой у него должен быть уровень?
      ando_bor
      1. БЛОНДИН Сегодня, 10:29
        Цитата: ando_bor
        Цитата: БЛОНДИН
        Военное Обозрение. Мы "поднимаемся" на уровень коммерсанта?

        Военное Обозрение - американский ресурс для российских патриотов, и какой у него должен быть уровень?

        Значит или поднимем уровень или опустим ресурс
        БЛОНДИН
  42. Razvedka_Boem Сегодня, 09:03
    Там все контролируется минимум в радиусе 10 км - беспилотники, секреты и дозоры.
    Ждем комментария от МО.
    Razvedka_Boem
  43. kaschey Сегодня, 09:04
    Цитата: ul_vitalii
    Все это странно: панцирь стрелял, вертолет упал, три сирийских генерала погибли (прошла инфа), теперь это.

    Штирлиц, пролетая на служебном самолете над аэродромом увидел уничтоженную ВВП и целую эскадрилью уничтоженных бомберов, "бармалеи - подумал Штирлиц".
    kaschey
    1. seal78 Сегодня, 09:24
      Вы имели в виду ВПП ?
      seal78
      1. kaschey Сегодня, 12:08
        Нет, я имел в виду Штирлица.
        kaschey
  44. groks Сегодня, 09:08
    Ну, судя по всему, наши базы выдавливают из Сирии. МОРФ не признает факт, но продолжит вывод.
    groks
  45. voyaka uh Сегодня, 09:11
    Вот единственный источник. Репортер Роман Сапонков в ВКонтакте:

    "Russian reporter Roman Saponkov yesterday wrote about incident at Hmeimim at his Vk.com page:
    confirmed attack, 2 killed, several wounded. Equipment lost"
    Нет других подтверждений.
    voyaka uh
  46. Echo Сегодня, 09:13
    Новость - хрень полная, кто вообще пропустил сюда эту обоссанную мульку? Где снимки уничтоженных самолетов? Где спутниковые снимки обстрелянной авиабазы, которые западные СМИ распространили бы уже через 10 минут?
    Echo
  47. Горный стрелок Сегодня, 09:14
    Никаких данных больше ниоткуда, кроме "неполивной" газеты.. Ну когда за подобные "новости" МО, к примеру, будет шкуру снимать с газеты, через суд, разумеется am
    Горный стрелок
  48. GeorgeSev85 Сегодня, 09:15
    4 дня прошло и ни одного фото-видео!?!?!?!
    Да западные СМИ уже бы давно начали оргазмировать от такой новости,но тишина ... так же тишина от бармалеев.
    GeorgeSev85
    1. Бивень Сегодня, 09:25
      Цитата: GeorgeSev85
      Да западные СМИ уже бы давно начали оргазмировать от такой новости,но тишина ... так же тишина от бармалеев.

      Тоже такая мысль была...Тут бы такой шум поднялся и спутниковые снимки выложили и радость бармолеев и т.д...А эта газетенка либерастная всегда была..
      Бивень
  49. gig334 Сегодня, 09:19
    Коммерсант ссылается на анонимные источники, нет фото западных СМИ базы со спутников, обычно они сразу это печатают. Нет заявлений террористических группировок из Сирии, как у нас так и на западе. Завыли об этой новости только жёлтые русофобские газетёнки, подхватившие новость с коммерсанта. . Вы отдаёт себе отчёт, что если это окажется фейком, то многие пользователи припишут вас к газетёнкам из жёлтого источника, а не к серьёзном изданию и ресурсу? неужели рейтинг дороже чести?
    gig334
  50. alta Сегодня, 09:22
    Видимо, разворачивается новый виток войны :
    2 января Нидерландские ВВС сообщили о направлении авиации на Ближний Восток для борьбы с Игил.
    2 января уволен Министр Обороны Сирии Фахад Джасем Аль-Фрейджа, видимо, это результат уничтожения 7 военных самолетов России, не защитил
    alta
  51. alexhol Сегодня, 09:24
    Скорее всего и потеря вертолета, результат обстрела.
    alexhol
  52. senima56 Сегодня, 09:25
    Получается рано мы объявили о "разгроме ИГИЛ в Сирии"? Такого за всю войну в Сирии не было!
    senima56
  53. Vard Сегодня, 09:34
    Короче... брехня!
    Vard
  54. Немезида Сегодня, 09:48
    А не пора ли снимать погоны и отдавать под суд военного трибунала тех,кто посылает на задания транспортные вертолеты и бомбардировщики без истребительного прикрытия и спит,вместо того,чтобы заниматься наземной охраной военной базы?! Миномет ,это не ракета Скад,для стрельбы из минометов нужно подходить достаточно близко к объекту,который собираешься обстрелять...Если боевикам позволено спокойно ходить возле базы,то в России слишком много генералов,которых пора разжаловать в рядовые...Достали уже эти Паши-Мерседесы...
    Немезида
  55. rotmistr60 Сегодня, 09:54
    Издание отмечает, что если данные источников окажутся верными
    Этому "Ъ" может сначала информацию перепроверять, а потом уже печатать? Либеральные СМИ от своей безнаказанности уже совсем нюх потеряли.
    rotmistr60
    1. seal78 Сегодня, 10:59
      А зачем ? Спонсоры ему платят не за это.
      seal78
  56. слава1974 Сегодня, 10:02
    Дальность стрельбы миномета 82 мм до 5 км, 120 мм до 7 км. Охранный периметр по любому есть, и он минимум 3-4 км. 120 мм миномет притащить на контролируемую территорию проблематично. С максимальной дальности без корректировки просто так не попадешь. Просто дать несколько выстрелов и сбежать можно, но думаю и результаты обстрела будут соответствующие.
    Если не уследили и был обстрел, то кратковременный и без таких тяжелых последствий.Может самолеты и повредили, но они не сгорели. Иначе уже были бы фото со столбами дыма.
    слава1974
  57. Muvka Сегодня, 10:11
    Вышло опровержение о потере самолетов, но обстрел, вроде как, был...
    Muvka
    1. q75agent Сегодня, 10:12
      10:04Минобороны назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов в Сирии
      Министерство обороны России назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. В ведомстве подтвердили сведения о минометном обстреле базы, в результате которого два военнослужащих погибли. Это произошло 31 декабря. О нападении на базу 3 января сообщила газета «Коммерсантъ».
      q75agent
  58. Oberst_71 Сегодня, 10:14
    суровикин должен застрелиться.
    Oberst_71
  59. Клаус Сегодня, 10:23
    Коммерсант еще вчера выложил вечером поздно эту инфу. Меня аж затрясло от таких новостей... Но решил все-таки не делать поспешных выводов. Ну вот, сегодня опровержение появилось наконец-то. Вот что за уровень ответственности у официального, между прочим, сми? Такие новости, прежде чем выдавать, надо проверять 10 раз из разных источников, а не выкидывать жареные факты и нервировать людей.
    Клаус
    1. voyaka uh Сегодня, 11:13
      "Ну вот, сегодня опровержение появилось наконец-то"///

      Это не опровержение, а подтверждение.
      Опровержение было бы такое: "Не было минометного обстрела базы".
      А МО сообщает о том что "самолеты не уничтожены" (не сгорели, другими словами).
      А то что они, вероятно, посечены осколками мин ...
      voyaka uh
  60. ando_bor Сегодня, 10:30
    Цитата: Oberst_71
    суровикин должен застрелиться.

    - Повесить за шею до самой смерти, - как у нас в Англии говорят.
    ando_bor
  61. Egorovich Сегодня, 10:31
    Для того, что бы не было таких низкопробных фейков, нужно просто уничтожить агентство "Коммерсант".
    Egorovich
  62. pvv113 Сегодня, 10:37
    Как сообщает издание "Коммерсант"

    Обыкновенная ложь! МО РФ опровергло эту бредятину
    Двое российских военных погибли при минометном обстреле боевиками аэродрома «Хмеймим» 31 декабря. Об этом заявило Минобороны, передает Интерфакс.

    В ведомстве уточнили, что с наступлением темноты аэродром «Хмеймим» подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков. Несмотря на это российская авиагруппа в Сирии «боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме».

    «Сообщение „Коммерсанта“ о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе „Хмеймим“ — фейк», — сообщили в министерстве.

    Ранее об обстреле написала газета «Коммерсант». По данным издания, в результате были уничтожены семь самолетов, а ранения могли получить более десяти военнослужащих. Огнем был также был уничтожен склад боеприпасов, уточняет издание.

    Накануне Минобороны сообщило, что 31 декабря в Сирии российский боевой вертолет Ми-24 потерпел катастрофу, оба пилота погибли. В ведомстве отметили, что инцидент произошел из-за технической неисправности, когда вертолет летел на аэродром Хама.

    По данным группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), имена погибших пилотов — Артем Кулиш и Тимур Давлятов.

    В CIT отметили, что вертолет сопровождал колонну в районе населенного пункта аз-Зара в провинции Хама и задел провода.
    https://www.novayagazeta.ru/news/2018/01/04/13839
    7-minoborony-pri-obstrele-aviabazy-hmeymim-pogibl
    i-dvoe-rossiyskih-voennyh
    Сегодняшнее фото авиабазы
    pvv113
    1. NKT Сегодня, 11:15
      Все равно остаются вопросы к нашему МО:
      1. Почему до сих пор не построены капониры?
      2. Почему безопасный периметр базы такой маленький, что позволят вести обстрел из минометов?
      NKT
      1. Echo Сегодня, 11:50
        Авиабаза слишком вплотную примыкает к городской застройке, которую поставить под тотальный контроль весьма проблематично.
        Echo
    2. sabotage Сегодня, 12:42
      Конечно сегодняшнее. Гугл мапс обновляются каждый день. ДБ.
      sabotage
  63. MicXEm Сегодня, 11:24
    Вся прелесть современной системы дезинформации. Перепечатывают новости не опираясь на источники. Fake News как сказал один президент.
    MicXEm
  64. mikh-korsakov Сегодня, 11:51
    Однако, МО подтвердило, что обстрел действительно имел место, погибли двое военнослужащих, но все самолеты целы, меры по выявлению и предотвращению впредь принимаются. МО назвало информацию Коммерсанта фейком. По моему они зря стыдливо употребили иностранное слово. Конечно, благодаря свободе слова журналистам официально разрешено врать. Но все же врите, да знайте меру. После случившегося можно считать газету "Коммерсантъ" бульварным листком во главе с ее редактором, который любит так многозначительно поблескивать очками. Наши либералы любят остроумничать, мол, в газете "Правда" не было правды, теперь им можно ответить, а в газете "Коммерсантъ" - распространитель вони от г.овна.
    mikh-korsakov
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