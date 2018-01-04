СМИ: Боевики уничтожили семь самолетов ВКС России при обстреле авиабазы Хмеймим

Как сообщает издание "Коммерсант"со ссылкой на собственные источники, 31 декабря 2017 г. авиабаза Хмеймим (сирийская провинция Латакия) подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, в следствии чего были потеряны боевые самолетыО чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим “Ъ” стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих.Издание отмечает, что если данные источников окажутся верными, этот инцидент можно считать одним из самых серьезных происшествий за время проведения военно-воздушной операции России в Сирии.Официального подтверждения данного инцидента от Минобороны РФ на данный момент нет. В военном ведомстве лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.