12:42 04 января

МО РФ: в результате обстрела боевиками авиабазы Хмеймим погибли двое военнослужащих

Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

МО РФ: в результате обстрела боевиками авиабазы Хмеймим погибли двое военнослужащих


31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли
- говорится в сообщении.


При этом в оборонном ведомстве отметили, что информация об уничтожении боевиками семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности.

Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме
- сказали в Минобороны.

Также в Минобороны заявили, что "сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
43

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 183

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii Сегодня, 10:14
    Скудная информация, ладно хоть так.
    ul_vitalii
    1. самый главный Сегодня, 10:17
      Мда... пять дней не хватило на подробности...либо всё совсем плохо.
      самый главный
      1. Кот Всапогах Сегодня, 10:18
        пресс центр не работал в связи с празниками!!! на то и расчёт у фейкомётов hi
        Кот Всапогах
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 10:20
          Да и страна еще не протрезвела
          Аристарх Людвигович
          1. moskowit Сегодня, 11:05
            Вот же много у нас любителей за всех "лопотать".... И главное оперируют глобальными величинами...
            Да и страна еще не протрезвела

            Отвечайте, любезный, за себя... Вы то как? В порядке?
            moskowit
          2. фигвам Сегодня, 11:12
            Значит факт обстрела подтверждён. Не исключено что какие-то самолёты могли быть повреждены.
            фигвам
            1. просто экспл Сегодня, 11:20
              они утверждают что не уничтожены семь самолетов , а про шесть самолетов и меньше или больше семи они не утверждали , более того факт того что они молчали столько дней говорит о том что наше МО реально скрывает потери . так что отныне МО я тоже не верю , ни либерасам не верю , ни МО .
              врут и те и те .
              соболезнования семьям погибших , расчет на то что 31го все будут или бухие или заняты другими праздничными мероприятиями по ходу оправдался .
              по ходу теперь пить будут меньше ибо будут знать что бухать равно смерть ...
              просто экспл
              1. фигвам Сегодня, 11:31
                Я так понимаю удар был нанесён в новогоднюю ночь, в самый уязвимый момент. Если есть 2-е погибших значит есть ещё большее число и раненых. А самолёты не обязательно уничтожать, если есть осколочные попадания, то самолёт выведен из строя и не является боеготовым, значит они будут разобраны и отправлены на ремонтный завод, а на их замену прилетят новые.
                фигвам
                1. Deck Сегодня, 12:35
                  27 декабря группировка "Вторая прибрежная бригада ССА" сообщала об обстреле базы. Они проиллюстрировали это фотографией снаряда с надписью "Сочи ваш, а Хама наша"
                  Deck
              2. zyzx Сегодня, 11:44
                А армия тебе обовсем докладывать должна? Это тебе на детский сад,а военная организация,она Родину должна защищиать,а не в твиттеие чирикать.
                zyzx
                1. просто экспл Сегодня, 11:49
                  а чего тогда про пабеду над игилом они так быстро отрапортовали ? ведь не должны они передо мной отчитываться , однако про успехи они бодро рапортую , в тот же день. а как огребли , так молчок .
                  я тоже так хотел бы на работе , что бы если сделал хорошо . меня к премии , если накосячил , то я никому ничего не обязан докладывать.
                  просто экспл
          3. askort154 Сегодня, 12:29
            Аристарх Людвигович.....а и страна еще не протрезвела

            С таким "погоняло-ником" , видимо трезвым быть не суждено по жизни. wink
            askort154
        2. karish Сегодня, 10:22
          Цитата: Кот Всапогах
          пресс центр не работал в связи с празниками!!! на то и расчёт у фейкомётов hi

          прессцентр работает всегда.
          karish
          1. Кот Всапогах Сегодня, 11:02
            нет смысла им работать, ни одного журналюгу не загоните, все гуляють laughing
            Кот Всапогах
            1. просто экспл Сегодня, 11:50
              однако про матрасов новости на ОРТ и РТР каждый день , и про каклов узнают так же в тот же день , а что на собственной базе происходит , их надо персонально вызывать и просить ?
              просто экспл
              1. катана Сегодня, 12:01
                Цитата: просто экспл
                однако про матрасов новости на ОРТ и РТР каждый день , и про каклов узнают так же в тот же день , а что на собственной базе происходит , их надо персонально вызывать и просить ?

                Военных в России персонально вызвать может только один человек ,военные у вас вне гражданского контроля.Грустно,если вы до этой простой истины еще не "доперли".
                катана
          2. askort154 Сегодня, 12:34
            karish....прессцентр работает всегда.

            Судя по тому, как давно не выходят в эфир "Белые каски",
            вы , мягко говоря - не правы. в своих домыслах. tongue hi
            askort154
        3. ИмПерц Сегодня, 10:35
          Цитата: Кот Всапогах
          пресс центр не работал в связи с празниками!!! на то и расчёт у фейкомётов hi

          В новостной ленте МО ничего нет...
          ИмПерц
          1. Ингвар 72 Сегодня, 10:38
            Цитата: ИмПерц
            В новостной ленте МО ничего нет...

            Уже есть
            Ингвар 72
            1. Muvka Сегодня, 10:48
              Зашел на сайт МО, нет там ничего.
              Muvka
            2. DalaiLama Сегодня, 11:00
              Ссылкой на нее не поделитсь?
              DalaiLama
              1. moskowit Сегодня, 11:30
                "Элементарно, Ватсон"
                Просто "набивайте" слово министерство и в поисковике уже всё "выскочит"....
                moskowit
                1. woron333444 Сегодня, 11:44
                  нет там ничего
                  woron333444
        4. 210окв Сегодня, 11:16
          Министерство Обороны такая контора,что ссылаться на не работающий пресс-центр в праздничные дни полная чушь.Иначе зачем тогда вообще они существуют..
          Цитата: Кот Всапогах
          пресс центр не работал в связи с празниками!!! на то и расчёт у фейкомётов hi
          210окв
      2. NordUral Сегодня, 11:06
        Да нет, похоже врет "коммерсант", полазал по https://space.utema.ru/earth-online/, тут один "дружок" сообщил, что все своими глазами видит сгоревшие. так врет и он, и коммерс, на спутниковой нет сгоревших на базе самолетов или вертолетов.
        Можно своими глазами посмотреть вид базы с МКС.
        NordUral
        1. Серега82 Сегодня, 11:16
          Вот только столбы дыма до сих пор с мест стоянки самолётов до сих пор поднимаются.Если бы вы смотрели онлайн трансляцию со спутника,вы бы их увидели.А если вы их видели,то просто замалчиваете,как и доблестное МО.А самолеты,кстати,сгорают полнлстью,только хвосты остаются...
          Серега82
          1. NordUral Сегодня, 11:29
            Дружок, вы лжец! Я смотрел снимки с МКС базы сегодня, нет дыма, а самолеты есть.
            NordUral
            1. aurano Сегодня, 12:12
              а картинку не могли поставить
              aurano
        2. kebeskin Сегодня, 11:44
          Цитата: NordUral
          Да нет, похоже врет "коммерсант", полазал по https://space.utema.ru/earth-online/, тут один "дружок" сообщил, что все своими глазами видит сгоревшие. так врет и он, и коммерс, на спутниковой нет сгоревших на базе самолетов или вертолетов.
          Можно своими глазами посмотреть вид базы с МКС.
          я для интереса посмотрел полет мимо северных стран европы. И о чудо зеленая трава везде. Как такое мжет быть. Наверное гномы снег собирают, и землю подогревают. Снимки же не могут врать. - А для просвещения, фотоснимки местности проводят специально ориентированые под это дело спутники. Плюс данные нуждаются в обработке. Это не реал тайм. А на этом сайте просто положееие спцтника на старых добрых картах гугл.
          kebeskin
          1. NordUral Сегодня, 12:23
            Возможно, но тогда и видящие дымы курят гашиш. Поживем - увидим, быть может. Но слабо верится, чтобы допустили такое, даже с учетом нашего раздолбайства. Ставки не те.
            NordUral
      3. Scoun Сегодня, 11:16
        Цитата: самый главный
        Мда... пять дней не хватило на подробности...либо всё совсем плохо.

        Новогоднее поздравление ВВП, он уже знал и он должен принять этот харчок от "опозиции и партнёров", и ответка должна сокрушающей.
        Scoun
      4. 7gor Сегодня, 11:26
        Расслабились к празднику,и проспали вспышку,к сожалению sad
        7gor
    2. Кот Всапогах Сегодня, 10:17
      в новостях ниже до сих пор споры фейк ни фейк laughing
      Кот Всапогах
    3. Rusland Сегодня, 10:17
      Погибшим земля пухом.
      Rusland
    4. Бивень Сегодня, 10:25
      Ну теперь бармалеи держитесь...Месть будет жестокая! Всех подымут и США с Израилем вас не спасут. Мои соболезнования родственникам погибших, они будут отомщены и скоро ! soldier
      Бивень
      1. shvn Сегодня, 10:32
        Ну что ж, новый год наступил, пора возвращать войска в Сирию и наводить порядок дальше...
        shvn
        1. Бивень Сегодня, 10:35
          Цитата: shvn
          Ну что ж, новый год наступил, пора возвращать войска в Сирию

          Сперва стратегами отработают, а там видно будет..
          Бивень
          1. 79807420129 Сегодня, 10:58
            Цитата: Бивень
            Сперва стратегами отработают, а там видно будет.

            Ту 160 или ТУ 95 по миномету лихо laughing Легче с того же Хмеймима пару вертушек поднять.
            79807420129
            1. Бивень Сегодня, 11:24
              Цитата: 79807420129
              Цитата: Бивень
              Сперва стратегами отработают, а там видно будет.

              Ту 160 или ТУ 95 по миномету лихо laughing Легче с того же Хмеймима пару вертушек поднять.

              Вертушки само сабой...А вот базы остались , под прикрытием США и т.д. Они нарушили договор, имеем право нанести удар возмездия , чем мы хуже Израиля..?
              Бивень
              1. alexneg Сегодня, 12:08
                Пока не уничтожат (случайно) все базы подготовки бармалеев так и будет продолжаться. Поря этих подготовителей проучить раз и навсегда, чтобы от одной мысли, что будут держать "ответ по полной" за все, у них дрожь в коленках начиналась.
                alexneg
      2. просто экспл Сегодня, 11:24
        какая нахрен месть , сглотнут и выразят озабоченность , на более импотенты не способны .
        когда убили генерала , как отомстили ? сколько убили натовских генералов ? накрыли хот одну базу наты или даже бабахов но что бы там были натовские инструкторы ?
        терпилы до последнего будут обтекать .
        просто экспл
        1. Бивень Сегодня, 11:41
          Цитата: просто экспл
          когда убили генерала , как отомстили ? сколько убили натовских генералов ? накрыли хот одну базу наты или даже бабахов но что бы там были натовские инструкторы ?
          терпилы до последнего будут обтекать .

          А дальше мысль у вас такая... разбитые дороги и голодающие пенсионеры , "кровавый режим" и т.д. ))))
          Мы отомстили всем ,своей операцией в Сирии! Как и кто , это не важно..
          Сейчас такие диверсии будут периодически особенно перед мартом 2018 г.
          Что делать? Будем мочить тихо и без воплей в СМИ!
          Понятно объяснил, надеюсь.. soldier
          Бивень
          1. просто экспл Сегодня, 11:56
            нет , я не из тех кто просит сменить власть и прочее , более того я один из самых упоротых путиноидов . но то что наши терпилы признал уже давно .
            правда есть одна отмазка , они играют в мирненьких и якобы мы все такие солнечные с веснушками и детскими флажками . поэтому европе нас не надо бояться . это и есть расчет дедушки Пу , для него вырвать Германию себе в союзники стратегическая цель , ну заодно и ЕС из наты вырвать .
            но то что надо мстить наши почему то задумываться бояться .
            почему бы каким то бандфармированиям не бабахнуть по амерской базе ? не обязательно что бы наши , можно арабов так обработать что они и в смертники пойдут . а уже и это лишнее достаточно хорошо обучить , экипировать и заплатить хорошо и пойдут десятки с минами , НУРСами и прочим , и ад будет у матрасов , можно снайперов нанимать через НКО и платить им например по косарю за голову матраса , за косарь даже игилоиды начнут матрасов на части резать.
            однако матрасы живут спокойно , пьют холодную колу и убивают наших руками арабов . а на вопрос - а где ответка ? отвечать Вам не будут , потому как за наших убитых мстить не обязательно , наверное их жизни мало важны . были бы важны , матрасов уже столько бы слегло что они даже думать про пакости боялись бы , не то что делать .
            просто экспл
            1. Krabik Сегодня, 12:36
              У матрасов денег больше, платить им за головы наших военных сподручнее.

              И самих военных больше и на службу они всяких негров да трансгендеров отправляют.

              Но ваше предложение разменять наших военных на негров трансгендеров США выглядит заманчиво.

              Предложите МО, они точно оценят ваш посыл по достоинству ;)
              Krabik
            2. Бивень Сегодня, 12:39
              Цитата: просто экспл
              нет , я не из тех кто просит сменить власть и прочее , более того я один из самых упоротых путиноидов

              Оно и заметно..))) А дальше , просто много букв.. soldier
              Бивень
        2. катана Сегодня, 12:04
          Цитата: просто экспл
          какая нахрен месть , сглотнут и выразят озабоченность , на более импотенты не способны .
          когда убили генерала , как отомстили ? сколько убили натовских генералов ? накрыли хот одну базу наты или даже бабахов но что бы там были натовские инструкторы ?
          терпилы до последнего будут обтекать .

          Вашего генерала убили солдаты НАТО?Вы живете в параллельной реальности.
          катана
    5. Rusland Сегодня, 11:00
      У "Коммерсанта" появились военно-дипломатические источники, во как, а может с них бабло срубили, а может МО с них срубит за такие "новости".
      Rusland
      1. Бивень Сегодня, 11:28
        Цитата: Rusland
        У "Коммерсанта" появились военно-дипломатические источники,

        Либерастное СМИ было и осталось, которое ненавидит Россию и все ,что с ней связано..Так ,что ничего нового,фейк запустили , чтобы позлить народ и ведь знают падлы в какое именно время..хе хе
        Бивень
        1. катана Сегодня, 12:08
          Цитата: Бивень
          Цитата: Rusland
          У "Коммерсанта" появились военно-дипломатические источники,

          Либерастное СМИ было и осталось, которое ненавидит Россию и все ,что с ней связано..Так ,что ничего нового,фейк запустили , чтобы позлить народ и ведь знают падлы в какое именно время..хе хе

          Как оказалось - это был не фейк.На базе что то определенно произошло,раз ваше МО призналось о 2 погибших солдатах.Выстроенные в ряд самолеты -это более удобная мишень,чем часовой на взлетке.
          катана
    6. макс702 Сегодня, 11:12
      По уму надо бы "Комерсантъ" привлечь к ответственности за клевету и штраф впаять очень нехилый... Но у нас же "демократия" тьфу блин...
      макс702
      1. катана Сегодня, 12:09
        Цитата: макс702
        По уму надо бы "Комерсантъ" привлечь к ответственности за клевету и штраф впаять очень нехилый... Но у нас же "демократия" тьфу блин...

        Вы должны были поблагодорить газету за информацию,а то бы не узнали никогда факта обстрела аэродрома бармолеями.
        катана
  2. Muvka Сегодня, 10:14
    Надеюсь эта вылазка поможет сделать защиту нашей базы надежнее. И повторюсь, если бы самолеты были уничтожены, наши партнеры давно бы выложили снимки спутниковые. Времени было достаточно.
    Muvka
    1. Кот Всапогах Сегодня, 10:22
      к сожалению очень сложно т.к. расположение не очень sad
      Кот Всапогах
      1. shvn Сегодня, 10:33
        Сложно "танцевать" когда что то мешает, а свою жизнь нужно ОХРАНЯТЬ
        shvn
    2. tforik Сегодня, 10:37
      Сложилось впечатление, что при неудачах наши про америкосов а они про нас молчат. Этакая солидарность, которая выгодна всем.
      tforik
    3. частное лицо Сегодня, 10:51
      Выложить снимки? И тем самым объявить на весь мир себя причастным к обстрелу. Кому надо эти снимки и так увидят .
      частное лицо
      1. Muvka Сегодня, 10:51
        Каким образом снимки со спутника являются свидетельством причастности к обстрелу? Не ломайте мне мозг.
        Muvka
        1. частное лицо Сегодня, 11:05
          А кто ваши партнёры в Сирии ? И кто по вашему может кроме МО РФ предоставить снимки? А мозг у вас видно и так сломан раз уж не можете понять очевидные вещи.
          частное лицо
          1. Muvka Сегодня, 11:07
            Стратфор показывал снимки якобы уничтоженных наших вертолетов на базе Т-4 и? Израиль не раз показывал снимки нашей базы. Но сейчас у них спутники отказали?
            Muvka
            1. частное лицо Сегодня, 11:11
              Подождите чуть чуть про потери тоже замалчивали про пленных наших тоже отнекивались. Всё вам покажут , ну может быть .
              частное лицо
              1. Muvka Сегодня, 11:18
                Да при чем тут инфа от нашего МО? Я спрашиваю про инфу с Американских спутников. Зачем им то замалчивать? Особенно с тем учетом, как раньше они свои спутниковые снимки чуть ли не каждый день выкладывали?
                Muvka
          2. макс702 Сегодня, 11:38
            Скоко там по сообщению всего уничтожили? и вы всерьез думаете что это никто бы это не показал . да ради такого дела партнеры бы и спутники перенаправили( хотя я уверен спутники там давно и очень плотно) и с БПЛА много чего сняли бы .. Так что как говориться "не запостил, значит не было!"
            макс702
    4. катана Сегодня, 12:13
      Цитата: Muvka
      Надеюсь эта вылазка поможет сделать защиту нашей базы надежнее. И повторюсь, если бы самолеты были уничтожены, наши партнеры давно бы выложили снимки спутниковые. Времени было достаточно.

      А почему они ,ваши "партнеры" , должны выложить снимки со спутников?Выкладывая эти снимки со своих спутников - шпионов,ваши "партнеры" показывают то качество ,на которое способны их спутники сфоткать земную поверхность.А оно им надо?
      катана
  3. Vyacheslav73 Сегодня, 10:16
    Правду мы скорее всего не узнаем, поэтому можем только выдвигать версии произошедшего.Я думаю, что инцидент имел место быть, может последствия не такие, как в "прессе", но то,что произошло однозначно приятными событиями не назовешь.В общем-будем посмотреть...
    Vyacheslav73
    1. sheridans Сегодня, 10:32
      Проверка оставшихся сил РФ в Сирии? Вывод авиасил можно было заместить ротацией?
      sheridans
    2. zadorin1974 Сегодня, 10:50
      Давайте рассуждать логически.Если имело место быть уничтожение самолетов,то вся западная пресса уже бы раздула такую бурю,что даже бы в Северной Корее не смогли закрыть информацию.Так,что это все фейк.Прикрыть периметр авиабазы полностью практически не реально,это не футбольное поле.Ну а бродячие минометы в Чечне постоянно появлялись-и на мотоциклах с колясками и на легковых машинах бармалеи гоняли -остановятся-пару тройку выстрелов и в ноги.При поимке такому расчету доставалось на уровне снайперов-до комендатуры живых не довозили.
      zadorin1974
  4. voyaka uh Сегодня, 10:19
    Вот и подтверждение МО.

    " о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк"////

    Опровергли "фактическе уничтожение". Но не сказано: "Самолеты не были повреждены"
    voyaka uh
    1. karish Сегодня, 10:21
      Цитата: voyaka uh
      Вот и подтверждение МО.



      Опровергли "фактическе уничтожение". Но не сказано: "Самолеты не были повреждены"

      я то же на это обратил внимание.
      karish
      1. Дрюня2 Сегодня, 10:38
        Цитата: voyaka uh
        Опровергли "фактическе уничтожение". Но не сказано: "Самолеты не были повреждены"

        Цитата: karish
        я то же на это обратил внимание.

        про склад , про слад забыли fellow
        Дрюня2
      2. SklochPensioner Сегодня, 11:22
        Цитата: karish
        то же

        подтягивай Русский Язык, срочно)))
        SklochPensioner
        1. voyaka uh Сегодня, 12:11
          "аналитег, пошел ты на хрен,"///

          А Вы, пожалуйста, подтягивайте вежливость в общении на форуме, срочно )))
          voyaka uh
    2. Muvka Сегодня, 10:21
      Ну раз группировка боеготова, значит пару самолетов посекло осколками, не более.
      Muvka
    3. Водоплавающий Сегодня, 10:23
      Они же по самолетам не могли попасть, а по солдатам запросто?!)))))
      Водоплавающий
      1. Berkut24 Сегодня, 10:31
        В темноте стреляли наугад, любые попадания и жертвы абсолютно случайны.
        Berkut24
    4. tomket Сегодня, 10:44
      Цитата: voyaka uh
      Но не сказано: "Самолеты не были повреждены"

      А потом вы будуту строчить :" Но не сказано, что краску кое где потерло"))))
      tomket
    5. silver_roman Сегодня, 11:08
      а слово "ЯКОБЫ" Вам ни о чем не говорит?
      silver_roman
    6. Кент0001 Сегодня, 11:18
      У МО свои формулировки. Они их используют постоянно.
      Кент0001
    7. Кент0001 Сегодня, 11:19
      У МО свои формулировки. Они их используют постоянно.
      Кент0001
    8. Кент0001 Сегодня, 11:20
      У МО свои формулировки. Они их используют постоянно.
      Кент0001
  5. Zomanus Сегодня, 10:21
    Закину просто эту ссылку сюда.
    Тут разбор по этой "новости"
    http://www.yaplakal.com/forum3/topic1718238.html
    Кто-то пукнул и понеслось по "новостям".
    Zomanus
  6. Tiras Сегодня, 10:23
    Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии.


    Сбить минометные снаряды не смогли...
    Военнослужащие погибли...
    Реакция МО скользкая...

    На самом деле все может быть хуже...
    Tiras
    1. Muvka Сегодня, 10:25
      Если все хуже, где спутниковые снимки стратфора? Ммм? И откуда вы знаете, что не сбивали снаряды? Может и сбивали, просто не смогли сбить все. А то, что потери всего 2 человека - значит снарядов долетело очень мало. Может 1 или 2.
      Muvka
      1. Ингвар 72 Сегодня, 10:41
        Цитата: Muvka
        И откуда вы знаете, что не сбивали снаряды? Может и сбивали, просто не смогли сбить все

        Сбить минометные мины??? А это возможно? belay
        Ингвар 72
        1. Muvka Сегодня, 10:45
          Почему нет? Из пушек Панциря вполне возможно.
          Muvka
          1. Ингвар 72 Сегодня, 10:47
            Насколько я знаю нереально. Слишком маленькая мишень для радара. hi
            Ингвар 72
            1. Muvka Сегодня, 10:51
              При чем тут радар? У панциря не только радар есть.
              Muvka
              1. Капитан Пушкин Сегодня, 11:16
                Цитата: Muvka
                Muvka Сегодня, 10:51 ↑ Новый
                При чем тут радар? У панциря не только радар есть.

                Вы такой зоркий сокол, что можете разглядеть мину в полете? И сразить её снайперским выстрелом? Молодца, можете взять с полки пирожок.
                Капитан Пушкин
                1. Muvka Сегодня, 11:20
                  Вообще то там автоматически все разглядывается и наводится. 21 век на дворе. Пора бы проснуться. Нужно только нажать кнопку подтверждения.
                  Muvka
                2. просто экспл Сегодня, 11:28
                  а чего там невозможного ? у немцев даже на экспорт такой комплекс предлагался , мантис . мина цель хоть и небольшая но арт и другими радарами малого диапазона видна очень хорошо , радары засекают не только мину но и расчитывают место где ее выстрелили . сама мина очень медленная .
                  просто экспл
          2. Капитан Пушкин Сегодня, 11:23
            Цитата: Muvka

            0
            Muvka Сегодня, 10:45 ↑ Новый
            Почему нет? Из пушек Панциря вполне возможно.

            Не, ну настоящий полковник! "Полковник", а вы в армии когда-либо служили? Что, и на экскурсии ни разу не были? Тогда ладно...
            Капитан Пушкин
            1. Muvka Сегодня, 11:25
              Что вас не устраивает? Напишите.
              Muvka
        2. Tiras Сегодня, 11:16
          Цитата: Ингвар 72
          Сбить минометные мины??? А это возможно?


          Да, конечно. Железный Купол сбивал минометные снаряды . Правда тут важно расстояние так же.
          Tiras
      2. voyaka uh Сегодня, 10:58
        А то, что потери всего 2 человека - значит снарядов долетело очень мало."///

        Это значит, что обстрел был в новогоднюю ночь. Все празновали, а
        около самолетов людей было мало. Только часовые. Вероятно, они и погибли.
        voyaka uh
        1. Muvka Сегодня, 11:08
          Сомневаюсь, что в новогоднюю ночь охрана базы была хоть чуть чуть ослаблена. Где то на территории России, может быть, но не в Сирии. Тем более с учетом обстрела РСЗО 28 числа.
          Muvka
        2. SklochPensioner Сегодня, 11:49
          аналитег, пошел ты на хрен, прости господи)))
          SklochPensioner
        3. Владыка Ситх Сегодня, 11:52
          Та каких самолетов? Там база огромна по размеру, Боевики могли по КПП отработать или по казарме вблизи КПП.
          Владыка Ситх
      3. Tiras Сегодня, 11:19
        Цитата: Muvka
        Если все хуже, где спутниковые снимки стратфора?


        Может скоро будут wink

        Цитата: Muvka
        И откуда вы знаете, что не сбивали снаряды?


        Я знаю, так как часть не сбили как минимум, так как погибли военнослужащие.

        Цитата: Muvka
        А то, что потери всего 2 человека - значит снарядов долетело очень мало. Может 1 или 2.


        Не понятно сколько и как повреждены самолёты, сколько человек и в каком количестве охраняли базу итд
        Tiras
        1. Muvka Сегодня, 11:26
          Цитата: Tiras
          Цитата: Muvka
          Если все хуже, где спутниковые снимки стратфора?


          Может скоро будут wink

          Цитата: Muvka
          И откуда вы знаете, что не сбивали снаряды?


          Я знаю, так как часть не сбили как минимум, так как погибли военнослужащие.

          Цитата: Muvka
          А то, что потери всего 2 человека - значит снарядов долетело очень мало. Может 1 или 2.


          Не понятно сколько и как повреждены самолёты, сколько человек и в каком количестве охраняли базу итд

          Почему скоро будут? Их должны были выложить 1 или на край 2 числа. Обстрел не сегодня произошел, а 31 декабря, если что.
          И еще. Не сбили и не сбивали - это 2 разных по смыслу понятия. Мне жаль, что вы этого не знали.
          Muvka
    2. DenZ Сегодня, 10:51
      Цитата: Tiras
      На самом деле все может быть хуже...

      А может быть и лучше wassat Еще погадаем?
      DenZ
  7. Хаджи Мурат Сегодня, 10:24
    военная цензура...таковы времена.....
    Хаджи Мурат
    1. Гардамир Сегодня, 10:39
      военная цензура..
      сегодня вы победитель в номинации юморист-комментатор. Времена такие, что летают спутники и дроны. Есть интернет. И это не цензура, а желание усидеть в кресле после выборов.
      Гардамир
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:25
    Сообщение "Коммерсанта"... фейк
    А не пора ли "Коммерсант" с его "собственными источниками" во всех структурах уже и к суду привлечь.
    rotmistr60
  9. Кот Маркиз Сегодня, 10:25
    Ну-да -"не соответствует действительности", а сообщение о том, что в Сирии "всех победили" действительности соответствует. lol
    Кот Маркиз
    1. Muvka Сегодня, 10:28
      Тогда сообщение 9 мая 1945 года тоже не соответствует действительности. Потому как фашисты до сих пор есть и убивают людей. И в США война между севером и югом не закончилась, т.к. до сих пор убивают людей из-за этого.
      Muvka
    2. Вадим237 Сегодня, 10:31
      В Сирии только ИГИЛ разгромили, а остальных, умеренно - не умеренных, там полно.
      Вадим237
      1. просто экспл Сегодня, 11:31
        это да , но пиарится как они тоже не стоило , уже сколько раз им говорили что бы молчали в тряпочку , а то наши на что рот не откроют матрасы их потом мордой в какихи тыкают , так было со всем что наши объявляли , не устали какхи с морды вытирать ? ну тогда пускай рассказывают какие они классные дальше , будут и дальше потери нести и замалчивать эти потери.
        в общем меня взбесило не то что проморгали обстрел , а то что молчали про это .
        просто экспл
  10. tchoni Сегодня, 10:25
    А вот и огонь от утреннего дыма. Но, както невнятно. Очень неверится в отсутствие повреждений матчасти при той скученности размещения авиатехники, которая наблюдается в хмеймиме. И , сразу, возникает вопрос: а можноли верить МО РФ сейчас и дальше после того , как они скрывали 4 дня факт обсьрела базыи гибели двоих военнослужащих....
    tchoni
    1. Дрюня2 Сегодня, 10:42
      Цитата: tchoni
      И , сразу, возникает вопрос: а можноли верить МО РФ сейчас и дальше после того

      звиздобол - с*ка
      Дрюня2
    2. Горный стрелок Сегодня, 10:45
      Били по жилью. До аэродрома там - порядочно, и без корректировки не попали бы никуда. Жильё ближе к периметру...миномет при всем желании - километра 4, не больше.
      Горный стрелок
      1. tchoni Сегодня, 11:42
        Цитата: Горный стрелок
        Били по жилью. До аэродрома там - порядочно, и без корректировки не попали бы никуда. Жильё ближе к периметру...миномет при всем желании - километра 4, не больше.

        По чем били - история умалчивает. Да и не относится это к делу. Важен сам факт обстрела и "разглашения" тайны не через официальный пресцентр МО, а через левого "комерсантъ". И не сразу по факту обстрела, а спустя 4 дня.
        tchoni
  11. TRex Сегодня, 10:27
    На Асада надейся, но сам - не плошай... Армия САР не способна полностью контролировать ситуацию не только в стране, но даже на подступах к авиабазе. По Сирии еще долго будут шастать банды бармалеев. Не поторопился ли Путин с выводом мотопехоты, то бишь трех батальонов военной полиции?
    TRex
    1. shvn Сегодня, 10:51
      Для выпендрежа было нормально... А фактически нужно усиливать группировку в Сирмм.
      shvn
  12. Водоплавающий Сегодня, 10:29
    Цитата: tchoni
    И , сразу, возникает вопрос: а можноли верить МО РФ сейчас и дальше после того , как они скрывали 4 дня факт обсьрела базыи гибели двоих военнослужащих....


    Генералам никогда не верь!
    Водоплавающий
  13. Aleksandr21 Сегодня, 10:30
    Новость к прошлой статье, частично оказалась правдой. Факт нападения (обстрела) боевиками авиабазы Хмеймим подтверждён минобороны, признали гибель 2х военнослужащих, пусть земля им будет пухом. Про уничтожение 7 самолётов, видно что инфу преувеличили, но вот получили ли самолёты на авиабазе различные повреждения ? вполне возможно, при миномётном обстреле, тем более там самолёты как я понимаю не защищены от обстрелов (стоят не в ангарах, а на открытой площадкой, если ошибаюсь надеюсь меня поправят), про ранения 10 военнослужащих тоже тишина, но тоже такой вариант возможен, раз уж признали гибель 2х военнослужащих.... легче от этой новости точно не стало. Боевики обошли защиту базы и нанесли удар, грустно всё это....
    Aleksandr21
  14. Dave36 Сегодня, 10:31
    Мы же всех победили? Так ВВП на весь мир сказал...
    Что бы такого не было, надо зачищать страну, причём полностью, до этого момента может быть по хуже Афгана..
    Dave36
    1. Ингвар 72 Сегодня, 10:45
      Цитата: Dave36
      Мы же всех победили?

      Бандерлогов на Украине до середины 50-х гоняли. А вы про какие то недели говорите. no
      Ингвар 72
      1. Dave36 Сегодня, 10:49
        Смысл звездиться на весь мир, мы даже не можем небо закрыть, под боком американцы воспитывают новые отряды...Печально там все..
        Dave36
    2. SklochPensioner Сегодня, 11:04
      Цитата: Dave36
      Мы же всех победили? Так ВВП на весь мир сказал...

      Врете, г-н Соврамши, ВВП так не говорил)
      Как можно победить ГЛУПОСТЬ ( в Вашем случае))? Терроризм? Фашизм, маоизм или коммунизм?!! Я не ровняю эти понятия),
      Цитата: Dave36
      может быть по хуже Афгана..

      Не будет, НЕ НАДЕЙТЕСЬ)))
      SklochPensioner
  15. Водоплавающий Сегодня, 10:31
    Что было, если такое случилось в Израиле?
    Водоплавающий
    1. voyaka uh Сегодня, 11:01
      О раненых сообщили бы в тот же день.
      Об убитых - на следующий день.
      О технике - "есть повреждения" без подробностей.
      voyaka uh
      1. Комментарий был удален.
    2. SklochPensioner Сегодня, 11:10
      Что было бы, если ТАКОЕ случилось бы в Израиле (уважаю потому что))

      ОНИ... Посовещались, видимо, и решили не отвечать на Ваш коммент)

      Но буду следить за Вашей репликой и ответом на нее)))
      SklochPensioner
    3. профессор Сегодня, 11:25
      Цитата: Водоплавающий
      Что было, если такое случилось в Израиле?

      1.Самолеты у нас не стоят под открытым небом крыло к крылу и минометным обстрелом повредить/уничтожить столько ЛА невозможно.
      2. В остальном соглашусь с земляком лишь с уточнением, что если бы были были погибшие, то в тот же день на радио сменили бы плэй лист на тихие и "грустные" песни.
      3. Имена погибших сообщили бы сразу же после того как военком лично сообщил бы их семьям о случившимся.
      профессор
  16. polpot Сегодня, 10:31
    Идет война , противника учили специалисты из ЦРУ а они большие любители подобных сюрпризов ,дата нападения выбрана 31 декабря , все расслабленые, новый год ,вот и получили , я думаю надлежащие меры приняты будут и за науку террористы и их учителя ответку получат.
    polpot
    1. ventel Сегодня, 11:29
      У вас уже параноя везде вам мерещятся ЦРУ . Я хочу спросить а в Ймене хуситов тоже ЦРУ готовит.В Афганистане инструкторами были китайцы с пакистанцами американцы занимались там чисто збором разведданых та контролем финансовыми потоками моджахедов.
      ventel
      1. SklochPensioner Сегодня, 11:59
        да америка с вами, это всем известно, предателей никто не любит
        )))
        это не я: так сказал: трос кан, умнейший из финансистов, впрочем ВАМ ))) наслаждайтесь незалежностью!!!!
        SklochPensioner
      2. SklochPensioner Сегодня, 12:03
        У Вас, щенок, другая паранойя, искать ГРУ во всем), ЦРУ Вас убьёт, щенок, пойми ТЫ это!!!"
        SklochPensioner
  17. Masya Masya Сегодня, 10:32
    Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме
    и это главное!!!! парней жаль, царствие небесное....
    Masya Masya
  18. Гардамир Сегодня, 10:32
    поддерживая соболезнования, хочу напомнить, что как и с Донбассом, половину потерь не показывают.
    Гардамир
  19. тополь на киев Сегодня, 10:32
    Все пресс-релизы МО о Сирии можете умножать на 3. Более лживой пресс-службы нет ни где. Помните,когда осенью при посадке ту22 в калужской области выкатился за полосу. От МО лишь жалкие две строчки о незначительных повреждениях, а видео показало,что самолёт развалился полностью
    тополь на киев
    1. SklochPensioner Сегодня, 12:11
      ответить: пошел нахуйгаденышь))))
      тополь на киев актуально)
      я бы вдул))))
      без обид, есть какбы друзья в киеве
      ТОПОЛЬ на киев, ...ю.ють!!!!!
      SklochPensioner
  20. тополь на киев Сегодня, 10:35
    Кого ВВП там победил??
    Задаётся мне, что и самолёты уничтожены, а брехуны с МО методичку ждали.
    4дня прошло и лишь тока сегодня выспались из мо
    тополь на киев
  21. тополь на киев Сегодня, 10:37
    Самый брехливый орган это пресс-служба МО. Умножайте на 3,то что говорят из мо
    тополь на киев
  22. фрезер Сегодня, 10:37
    Очень мутный ответ от МО. Да, обстрел был двое погибли, 4 дня об этом молчали, хотя ещё вчера про вертушку (с двумя погибшими, кстати) сказали, а об обстреле базы молчали. Странно, не правда ли?
    Да и про уничтоженных самолёты тоже ответили размыто. Сдаётся мне, что там все серьёзно и более трагично-позорно.
    фрезер
  23. Гильятон Сегодня, 10:38
    Надеюсь минометный расчёт уничтожен, а меры по усилению защиты авиабазы предприняты! am Расслабляться никак не стоит! Давить гадов ещё пуще!!! angry soldier
    Гильятон
    1. Вадим237 Сегодня, 10:43
      Пора туда снова группировку возвращать.
      Вадим237
  24. dimasik-nl Сегодня, 10:39
    В голландских медиа уже во всю трубят об уничтожении 7 самолетов и 10 раненых российских военослужащих боевиками. Причем трубят и по тем радиостанциям, которые гонят развлекательный контент.
    dimasik-nl
  25. Горный стрелок Сегодня, 10:40
    Ну вот и все проявилось. Жаль людей. Обстреливали, очевидно, жилой городок. Мобильный миномет, несколько мин, "на кого Аллах пошлёт", и побросав все, удрали. Могли и из пикапа или микроавтобуса садануть. 82-х миллиметровый при достаточном навыке расчёта позволяет до 15 мин в минуту выпустить. Война, братцы. Земля пухом погибшим. Бдительности воинам. Возможно, минометный обстрел приурочили к "пиротехническим забавам", потому и жертвы, просто не поняли, что обстрел... И это не "алахакбары" придумали... Ушки полосатые торчат, ИМХО!
    Горный стрелок
  26. q75agent Сегодня, 10:41
    там что периметр авиабазы не могут оборудовать всякими камерами и датчиками слежения ? Посмотришь тв Звезда , так чего только не напридумывали : и бпла всякие и робототехника для охраны , а на деле пшик .... request
    q75agent
    1. Dave36 Сегодня, 10:51
      Пропаганда))
      Dave36
    2. donavi49 Сегодня, 10:54
      В 23-28 км от базы идет зона деескалации, то есть бабахи в перемирии (у которых есть болгарские градины). Плюс могли подогнать грузовичок через блоки с дарами Идлиба (там большая часть овощей/фруктов растет и Латакия кушает Идлибское фактически) и отстреляться. Хотя это сложнее - ибо надо привязать позицию, посчитать данные на стрельбу.
      donavi49
      1. Deniska999 Сегодня, 11:06
        Зона деэскалации в Идлибе почти что миф.
        Deniska999
        1. donavi49 Сегодня, 11:09
          Нет. Туркоманов не трогают. Архарок не трогают. Протурецкие зинки ССА не трогают. Вообще там движение идет только в южном Идлибе и северной Хаме. Где основная масса сейчас Нусрачи, радикальные зинки ССА и узбеко-уйгуры из ТИП.
          donavi49
  27. senima56 Сегодня, 10:49
    Похоже, пора вводить статью УК о "фейках" в СМИ! А то "переболомутили" народ: "Уничтожено семь самолётов!" А потом оказалось- брехня! Так вот, за такую "брехню"(фейк) надо года три давать "на стройках народного хозяйства"( типа "лесоповала"). А то эти "писаки" совсем обнаглели- отца родного не пожалеют, только бы попасть на первую полосу! А там хоть трава не расти!
    senima56
    1. Aleksandr21 Сегодня, 11:06
      Цитата: senima56
      Похоже, пора вводить статью УК о "фейках" в СМИ! А то "переболомутили" народ: "Уничтожено семь самолётов!" А потом оказалось- брехня! Так вот, за такую "брехню"(фейк) надо года три давать "на стройках народного хозяйства"( типа "лесоповала"). А то эти "писаки" совсем обнаглели- отца родного не пожалеют, только бы попасть на первую полосу! А там хоть трава не расти!


      А сам факт нападения на авиабазу и гибель наших военнослужащих по вашему тоже фейк и брехня ? Если бы коммерсант не сообщил инфу то мы бы ничего об этом вообще не знали, а минобороны из за скромности о своих "достижениях" тоже не стало бы распространяться. Про ранения 10 человек инфы нет, но какова такая вероятность ? 2е официально погибли, значит и раненные по логики должны быть..... уничтожение 7 самолётов, да инфа там преувеличена , но были ли повреждения ? какой степени ? Так что не всё тут чисто, мы можем лишь догадываться о реальном положение вещей. И сам факт, что нашу оборону обошли и нанесли удар с расстояния миномётного обстрела, это вообще ни в какие рамки не лезет.
      Aleksandr21
      1. слава1974 Сегодня, 11:55
        А сам факт нападения на авиабазу и гибель наших военнослужащих по вашему тоже фейк и брехня ?Если бы коммерсант не сообщил инфу то мы бы ничего об этом вообще не знали, а минобороны из за скромности о своих "достижениях" тоже не стало бы распространяться.

        по закону все данные о боевых потерях являются секретными сведениями. Поэтому МО обязано ничего не разглашать.
        Если что-то просочилось в открытую печать , то реагируют.
        слава1974
        1. Aleksandr21 Сегодня, 12:42
          Цитата: слава1974

          по закону все данные о боевых потерях являются секретными сведениями. Поэтому МО обязано ничего не разглашать.
          Если что-то просочилось в открытую печать , то реагируют.


          Да это понятно, но тут тоже такой момент, что минобороны по своему желанию не особо спешит информировать общественность о своих неудачах и провалах, зато когда речь идёт о победах и достижениях, то информации хоть отбавляй. И публикуется информация о боевых потерях выборочно, как вы правильно заметили, если что-то попадает в СМИ не через минобороны, то пресс-служба уже реагирует, а если не попадёт то соответственно. И этот же случай, про гибель лётчиков Ми-24 31 декабря в Хаме сообщили (так как инфа стала достоянием общественности), а случай тоже 31 декабря на авиабазе Хмеймим и тоже гибель военнослужащих замалчивали, пока коммерсант инфу не опубликовал.
          Aleksandr21
  28. мерцание Сегодня, 10:52
    Двое военнослужащих погибли, что печалит. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме

    Все остальное лирика
    мерцание
    1. Ратуш Сегодня, 11:02
      Цитата: мерцание
      Двое военнослужащих погибли, что печалит. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме

      Все остальное лирика




      МО написало обтекаемо: "информация об уничтожении боевиками семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности." , а не "потерь в самолетах не было"

      Это может значить, что семь самолетов повреждены, но их можно восстановить, так и то, что уничтожены например только 5.


      Заявления что ВСЕ самолеты на базе целы-не было даже от МО
      Ратуш
      1. Серега82 Сегодня, 11:29
        На онлайн трансляции со спутника видно 4 столба дыма .Можно предположить,что уничтожено 4 самолёта,а погибшие,скорее всего,часовые.
        Серега82
        1. Muvka Сегодня, 11:52
          Ссылочку кинете на онлайн трансляцию? Какие же вы глупые. Я так понимаю самолеты уже 5 сутки горят? Обстрел то 31 был. Видимо пожарников на базе нема. ПС: на будущее, тролль, ты хоть изучи вопрос, прежде чем что-то писать.
          Muvka
      2. мерцание Сегодня, 11:55
        Еще раз, главное : авиагруппа продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме.
        Очень обидно что погибли ребята - а технику или починят или заменят, если она повреждена.
        мерцание
    2. БЛОНДИН Сегодня, 11:03
      Цитата: мерцание
      Двое военнослужащих погибли, что печалит. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме

      Все остальное лирика

      тут скоро всё ВО лирикой станет...
      Расскажите не про краску на ЛА, а про коммерсант с его источником и ретрансляторами...
      И какой модер выпер фейк на ВО?
      Требую его на сцену... Автора Автора!!!
      БЛОНДИН
  29. кедр Сегодня, 11:03
    А натурку-то некоторые, не смотря на все старания и соболезнования придавить не могут. Вылазит желание, что бы оказалось не два погибших (упокой Господи их душу), а двести двадцать два и не семь самолётов, а семьсот семьдесят семь. Вот тогда БЫ на Путине отоспались по полной...
    НО.., губу подтяните неуважаемые.
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
  30. Подкидыш Сегодня, 11:06
    Жаль парней. Вопрос к командирам: "как ДРГ просрали у себя в тылу?"
    Подкидыш
    1. donavi49 Сегодня, 11:13
      Пока не ясно. Вообще болгарскими могли прямо с зоны перемирия бить.

      С Идлиба идет довольно большой трафик мирняка (идлиб и хама - это с/х провинции). Пропихнуть грузовичок, где под дарами земли миномет спрятан и 50 мин, да следом бусик с расчетом - это вопрос мелких натурных взяток на КПП сирийцам.

      В принципе, если за базу взялись серьезно и продвинутые инструктора, то они могут попробовать повторить рейд на Кемп-Бастион. Где под видом афганской армии - зашли на базу, только когда на летную площадку побежали, они вызвали подозрения. В итоге 6 Харриеров все, топливохранилище все, еще 2 самолета под списание, 5 или 6 часов боя.
      donavi49
  31. q75agent Сегодня, 11:14
    Цитата: кедр
    А натурку-то некоторые, не смотря на все старания и соболезнования придавить не могут. Вылазит желание, что бы оказалось не два погибших (упокой Господи их душу), а двести двадцать два и не семь самолётов, а семьсот семьдесят семь. Вот тогда БЫ на Путине отоспались по полной...
    НО.., губу подтяните неуважаемые.
    Суверенитет. Россия. Путин.

    Согласен со всем написанным , кроме последней фамилии hi
    q75agent
  32. rpuropuu Сегодня, 11:15
    Цитата: Подкидыш
    Жаль парней. Вопрос к командирам: "как ДРГ просрали у себя в тылу?"

    Всему виной извечная доверчивость и порядочность России к своим так называемым "партнерам" recourse Далеко не случайно что данное событие было именно 31 Декабря what Нам всячески пытаются испоганить наши праздники и достижения.
    rpuropuu
  33. rpuropuu Сегодня, 11:19
    Цитата: Scoun
    Цитата: самый главный
    Мда... пять дней не хватило на подробности...либо всё совсем плохо.

    Новогоднее поздравление ВВП, он уже знал и он должен принять этот харчок от "опозиции и партнёров", и ответка должна сокрушающей.

    У нас много часовых поясов, поэтому поздравление записывается заранее belay
    rpuropuu
  34. Captain Nemo Сегодня, 11:20
    Давайте прикинем... Что можно поставить в пикап? Что-то типа наших БМ 82 мм. Дальность стрельбы около 3 км. И что такую угрозу структура обороны базы не предусмотрела?
    Captain Nemo
  35. infantry76 Сегодня, 11:21
    A la guerre comme a la guerre - на войне как на войне. Вечный покой и Слава павшим воинам!
    infantry76
  36. КВУ-НСвД Сегодня, 11:21
    Скорее всего был ночной обстрел из "блуждающих" миномётов . Без корректировки и наугад . С расчётом на праздник у русских . Возможно - что-то сбили , ну а что-то долетело . Нет неприступных крепостей и неуязвимой ПВО . Земля пухом погибшим - но они были на войне . Серьёзных повреждений технике и базе скорее всего нет . Самолёты может и посекло осколками - но это ниочём . Надеюсь проведут"разбор полётов" и исправят ошибки и недочёты в ПВО и охранении базы
    КВУ-НСвД
  37. Восточный ветер Сегодня, 11:21
    Сочувствую близким погибших, а более и говорить не о чем... оставлю "аналитикам" разбираться.
    Восточный ветер
  38. rpuropuu Сегодня, 11:23
    Цитата: тополь на киев
    Кого ВВП там победил??
    Задаётся мне, что и самолёты уничтожены, а брехуны с МО методичку ждали.
    4дня прошло и лишь тока сегодня выспались из мо

    Тогда получается Трамп, Оланд и Мей, тоже ни кого не победили, будьте объективны , а не валите на одну голову все и вся stop
    rpuropuu
  39. 1536 Сегодня, 11:25
    Еще раз следует констатировать успех западных СМИ и их пособников внутри страны по дискредитации нашей миссии в Сирии. Браво!
    Когда же нам ждать прибытия "маршала Жукова" на информационный фронт в военном ведомстве? В МИДе, например, в этом отношении всё в порядке, потому и спокойнее, и доверительно.
    1536
  40. Captain Nemo Сегодня, 11:27
    Перерыл весь сайт МО. Такой новости не нашел. Что я делаю не так? Редакторы, может проверять новости уже?
    Captain Nemo
    1. Мимопроходил Сегодня, 12:03
      Про сбитый "Ми-25" тоже не было новости на сайте МО
      Мимопроходил
  41. axxenm Сегодня, 11:33
    Когда будет объявлена 4-я по счету победа?
    axxenm
  42. Lionov Сегодня, 11:33
    Не понятно,как это могло произойти,где хваленный спецназ с приборами ночного видения и тепловизорами,и что это за мобильные группы,которые спокойно раскатывают вокруг базы на расстоянии минометного выстрела как невидимки?Чудеса да и только.
    Lionov
  43. NKVD Сегодня, 11:34
    Предвыборная риторика Путина стоила военнослужащим жизней. Рановато объявили о победе над такой мощной группировкой.Даже в Чечне никто так не хвастался.
    NKVD
  44. Captain Nemo Сегодня, 11:39
    Еще раз.... Ткните в ПЕРВОИСТОЧНИК? Где сообщение упомянутой пресс-службы МО? На сайте МО не нахожу
    Captain Nemo
  45. zyzx Сегодня, 11:42
    Вон,американцы пишут,что ракета в Северной Корее на город упала,я удумаю это,та же ракета,что 7 самолетов в Сирии уничтожила.
    zyzx
  46. камо грядеши Сегодня, 11:46
    Слишком много было шумихи и победных реляций в последнее время, расслабились наши
    пареньки, а до полной победы ещё далековато, да и отмечать праздник на войне надо лишь
    тогда, когда безопасность обеспечена на все сто процентов. А куда, спрашивается, смотрела
    разведка, тоже праздновала, что ли? Как можно было проморгать передвижение такой
    немалой группы, способной нанести удар? Чёрт, все проколы наши - на известной русской
    слабости, а теперь дело чести отомстить так, чтобы никого из тех нападавших не осталось
    в живых, не взирая, были там американские советники или нет. Лично я уверен, что без них
    не обошлось...
    камо грядеши
  47. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 11:47
    Мои глубокие соболезнования родственникам погибших! Вечная слава павшим героям! Не верю, что тут не обошлось без наших заклятых "друзей" -как то очень гладко все выглядит и ведь никого не поймали судя по сообщениям, отстрелялись и спокойно ушли?! Что не снимает ответственность с наших военноначальников за организацию обороны базы! Поторопились с сообщениями о победе, уже и наградили всех, вот и расслабились, а тут еще новый год..
    ALEX_SHTURMAN
  48. Старый военрук Сегодня, 11:50
    В любом случае это - война, извините за банальность, в том числе и информационная. Обстрел имел место, погибли люди, мир их праху и скорбь . Кто-то за это ответит и ответит по полной, так как, несмотря на политический режим, армия остаётся армией пока есть дисциплина. Что интересно - первыми стали выкладывать эту информацию анти путинские масс-медиа. А "друзья", как ни странно, помалкивают. А ведь вентиляторы работают в полную силу и что на них набрасывать имеется в избытке...
    Старый военрук
  49. Геркулесыч Сегодня, 11:59
    Первое -засудить "коммерсанта "за откровенную ложь, второе -почему новость не удосужились сразу народу сообщить, или себе не желали застолье портить? ?? fool Кто же им после такого верить будет? ?? fool Третье и самое главное -земля нашим воинам пухом! soldier Это только подтверждает, что нам очень и очень срочно нужны ударные беспилотники! !!!!!! sad
    Геркулесыч
  50. yuliatreb Сегодня, 12:03
    Погибли два пилота прибывшего как раз в момент обстрела Ми 24, оба пилота из г. Бердска Новосибирской области, информация проверенная 100%, на счет пострадавших 7 самолетов фейковая лажа. Вечная память нашим героям!
    yuliatreb
    1. Captain Nemo Сегодня, 12:11
      Эти пилоты погибли во время крушения вертолета. Как раз 31 декабря. О котором ранее сообщалось. Может, стоит "проверенную" информацию перепроверять?
      Captain Nemo
  51. Немезида Сегодня, 12:14
    Тех,кто отвечает за наземную охрану базы нужно разжаловать в рядовые и отдать под трибунал...Минометы не ракеты Скад,чтобы с них обстреливать нужно подходить близко к базе,а раз смогли подойти близко,значит охрана базы никуда не годиться...
    Немезида
  52. Adlik Сегодня, 12:15
    Странно все, нет видео от террористов, нет фоток со спутников от партнеров, не фоток столбов дыма, из самого городка уже бы местные сирийцы запечатлели и выложили в сеть, вообщем ждем подробностей, сам допускаю что просто взлетел склад с БК , разлет боеприпасов посекло несколько самолетов, но списывают на террористов дабы за такую халатность можно и лишиться кое-чего
    Adlik
  53. Сержант71 Сегодня, 12:16
    В общем, подтвердили то, что не скрыть - погибших. Замалчивать не получится - не СССР как-никак уже. Разные нехорошие слухи в преддверии выборов не нужны. А вот в то, что совсем техника не пострадала, верится слабо. Многие тематические сайты писали со ссылкой на своих подписчиков, как правило чвкшников, что был сильный взрыв на базе. И скорее всего рванули авиабомбы/ракеты.
    Сержант71
  54. Сержант71 Сегодня, 12:19
    Цитата: yuliatreb
    Погибли два пилота прибывшего как раз в момент обстрела Ми 24, оба пилота из г. Бердска Новосибирской области, информация проверенная 100%, на счет пострадавших 7 самолетов фейковая лажа. Вечная память нашим героям!

    Про 7 самолётов - фейк, но вот взрыв на базе сильный был. Возможно, рванул склад боеприпасов от попадания мины. А вот пострадала ли в результате техника - вопрос.....
    Сержант71
  55. Mestny Сегодня, 12:20
    Цитата: просто экспл
    они утверждают что не уничтожены семь самолетов , а про шесть самолетов и меньше или больше семи они не утверждали , более того факт того что они молчали столько дней говорит о том что наше МО реально скрывает потери . так что отныне МО я тоже не верю , ни либерасам не верю , ни МО .

    Вы читать умеете?
    Цитата из статьи:

    Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме
    - сказали в Минобороны.

    Обращаю внимание всех фейкомётов и борцов за правду - "продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме"
    Впрочем, вопрос веры он такой - либо ты веришь своим, либо врагам.
    Что прекрасно некоторых характеризует.
    Mestny
  56. Tusv Сегодня, 12:41
    Да фиг с ними самолетами. Их либо отремонтируют, либо нет. Двое погибли.
    Где Возмездие на право и на лево
    Tusv
Картина дня