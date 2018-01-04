МО РФ: в результате обстрела боевиками авиабазы Хмеймим погибли двое военнослужащих
Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.
При этом в оборонном ведомстве отметили, что информация об уничтожении боевиками семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности.
Также в Минобороны заявили, что "сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".
31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли- говорится в сообщении.
При этом в оборонном ведомстве отметили, что информация об уничтожении боевиками семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности.
Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме- сказали в Минобороны.
Также в Минобороны заявили, что "сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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