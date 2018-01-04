СМИ: Ракетные планы Трампа нарушат условия договора РСМД

В законопроекте от министра обороны требуется потратить миллионы долларов на разработку неядерной мобильной ракеты, которая будет противоречить условиям договора, если ее начнут испытывать, производить или развертывать

Президент США Дональд Трамп, подписав в декабре законопроект о национальной обороне, одобрил разработку ракеты, нарушающей условия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, пишет журнал Time.Бюджет проекта мобильной крылатой ракеты наземного базирования составляет 25 миллионов долларов. Новая разработка, как отмечается в статье, должна стать прямым ответом на "развертывание" Россией собственных ракет, "противоречащих" договору.Эксперт по ядерному оружию Стивен Шварц уверен, что разработка нарушает условия договора РСМД.— заметил он.По мнению директора по проблемам разоружения и снижения уровня угроз Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстона Рейфа, новая американская ракета увеличивает вероятность того, что Россия ответит официальной денонсацией договора, передает РИА Новости