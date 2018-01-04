12:48 04 января

СМИ: Ракетные планы Трампа нарушат условия договора РСМД

Президент США Дональд Трамп, подписав в декабре законопроект о национальной обороне, одобрил разработку ракеты, нарушающей условия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, пишет журнал Time.

СМИ: Ракетные планы Трампа нарушат условия договора РСМД


Бюджет проекта мобильной крылатой ракеты наземного базирования составляет 25 миллионов долларов. Новая разработка, как отмечается в статье, должна стать прямым ответом на "развертывание" Россией собственных ракет, "противоречащих" договору.


Эксперт по ядерному оружию Стивен Шварц уверен, что разработка нарушает условия договора РСМД.

В законопроекте от министра обороны требуется потратить миллионы долларов на разработку неядерной мобильной ракеты, которая будет противоречить условиям договора, если ее начнут испытывать, производить или развертывать
— заметил он.

По мнению директора по проблемам разоружения и снижения уровня угроз Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстона Рейфа, новая американская ракета увеличивает вероятность того, что Россия ответит официальной денонсацией договора, передает РИА Новости



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. solzh Сегодня, 11:11
    Россия ответит официальной денонсацией договора

    Ага, счас, прям вот денонсацией и ответим. Кроме выражения крайней озабоченности ничего другого не будет.
    solzh
    1. Александр 3 Сегодня, 11:13
      Очень озабоченный.Там вирус у них озабоченности.
      Александр 3
      1. Masya Masya Сегодня, 11:15
        Цитата: Александр 3
        Очень озабоченный.Там вирус у них озабоченности.

        Самый, самый, самый!!! laughing
        Masya Masya
    2. Бивень Сегодня, 11:15
      Цитата: solzh
      Кроме выражения крайней озабоченности ничего другого не будет.

      Да есть у нас уже все и ПРО в том числе..А вот выражать озабоченность будем!!!
      "Холодная война " в самом разгаре. А ВОТ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ , не будет! (опыт имеется уже)
      Бивень
      1. 210окв Сегодня, 11:40
        Дело не в опыте.А в возможностях отечественной промышленности.Что,мы бы не строили бы эсминцы?Строили бы.Только невозможно это на данный момент
        Цитата: Бивень
        Цитата: solzh
        Кроме выражения крайней озабоченности ничего другого не будет.

        Да есть у нас уже все и ПРО в том числе..А вот выражать озабоченность будем!!!
        "Холодная война " в самом разгаре. А ВОТ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ , не будет! (опыт имеется уже)
        210окв
    3. dorz Сегодня, 11:15
      Ну никак ракеты средней дальности не могут угрожать США.
      dorz
      1. Александр 3 Сегодня, 11:24
        Ну если только с Кубы
        Александр 3
    4. svp67 Сегодня, 12:12
      Цитата: solzh
      Ага, счас, прям вот денонсацией и ответим. Кроме выражения крайней озабоченности ничего другого не будет.

      Хорошо бы, что и они бы так думали....А уж ответ будет быстро готов, благо договор о РСМД не запрещал развивать ракеты морского базирования, и тягач у нас подходящий найдется...
      svp67
  2. Masya Masya Сегодня, 11:12
    ну и у кого рыльце в пушку, да рожа крива? recourse прежде , чем других обвинять, на себя, кума, оборотися... wassat
    Masya Masya
  3. Мишка на севере Сегодня, 11:15
    Втягивают нас в гонку вооружения, санкциями перекрывают финансовые потоки. Полагают-захлебнёмся. Однако уже есть некий опыт, надеюсь не вляпаемся....
    Мишка на севере
  4. Romanych.by Сегодня, 11:17
    Ещё не придумали договор,чтобы его не нарушили США.Плевать они хотели на всех,а мы,в прочем как всегда,только проявляем озабоченность.И это печально...
    Romanych.by
  5. voyaka uh Сегодня, 11:20
    Модифицированный Калибр, установленный на шасси Искандера уже существует и испытывался.
    Договор нарушен частично (испытания были). Но не нарушен полностью (производство не налажено).

    Если американцы начнут испытывать свою будущую разработку, то они частично нарушат договор.
    voyaka uh
    1. слава1974 Сегодня, 11:42
      Модифицированный Калибр, установленный на шасси Искандера уже существует и испытывался.
      Договор нарушен частично (испытания были). Но не нарушен полностью (производство не налажено).

      У американцев универсальные пусковые установки установлены для противоракет. Могут применяться для пуска Томагавков. Есть и испытания, и массовое производство, и возможность массового применения. С такой точки зрения США уже давно его нарушили.
      слава1974
      1. voyaka uh Сегодня, 12:00
        "Есть и испытания"////

        По сути, Вы правы.
        Но "юридически" тут формальность: из НАЗЕМНЫХ универсальных
        пусковых контейнеров Томагавки НИКОГДА не пускались. Только из морских.
        Так что - формально - они договор не нарушили. Хотя фактически разницы мало, конечно.
        Короче, надо садиться за стол переговоров и уточнять виды оружия, типы запуска и формулировки.
        voyaka uh
    2. Tusv Сегодня, 12:27
      Цитата: voyaka uh
      Модифицированный Калибр, установленный на шасси Искандера уже существует и испытывался.

      Не ну, когда Мы говорим, что ви таки читото испытываете. Это понятно. Мощная система раннего ракетного предупреждения. А от куда вам известно, что мы испытываем? Сорока на хвосте сообщила или сами догадались? bully
      Tusv
      1. APASUS Сегодня, 12:48
        Цитата: Tusv
        Сорока на хвосте сообщила или сами догадались?

        Американцы как правило опираются на такие сообщения:
        Проведенные 29 мая испытания сразу двух ракетных систем – МБР РС-24 и КР Р-500 - до сих пор являются загадкой для военных специалистов. Если РС-24 это, по всей видимости, модернизированный вариант «Тополя-М» с РГЧ от БРПЛ «Булава», то Р-500 может быть наземным вариантом морской противокорабельной крылатой ракеты 3М54 «Калибр-НК» (экспортное обозначение "Клаб-М" - Club-M).

        Это может быть ,а может и не быть,но как доказательство уже сойдет,так что русские виновны по любому!
        APASUS
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:43
    За 25 млн там разве что предварительные НИОКР может начнут . А может и просто нашу реакцию помониторят. Для их ВПК это не сумма . Хотя в общем-то создать мобильный комплекс им для Топоров ( нам для Калибров ) в принципе не трудно . Или убрать одну ступень с межконтинетальной ракеты ,превратив её в РСД и установив на мобильное шасси - тоже не бином Ньютона . Тем более у обоих сторон все эти технологии никуда не делись
    КВУ-НСвД
  7. Геркулесыч Сегодня, 12:07
    Сто раз на эту тему ломали копья! Нужно нам офицеально выйти из этого договора! Он нас ограничивает в создании новых ракет малой и средней дальности! !!
    Геркулесыч
  8. Немезида Сегодня, 12:12
    США давно нарушают договор РСМД
    Немезида
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