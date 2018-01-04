СМИ: Ракетные планы Трампа нарушат условия договора РСМД
Президент США Дональд Трамп, подписав в декабре законопроект о национальной обороне, одобрил разработку ракеты, нарушающей условия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, пишет журнал Time.
Бюджет проекта мобильной крылатой ракеты наземного базирования составляет 25 миллионов долларов. Новая разработка, как отмечается в статье, должна стать прямым ответом на "развертывание" Россией собственных ракет, "противоречащих" договору.
Эксперт по ядерному оружию Стивен Шварц уверен, что разработка нарушает условия договора РСМД.
По мнению директора по проблемам разоружения и снижения уровня угроз Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстона Рейфа, новая американская ракета увеличивает вероятность того, что Россия ответит официальной денонсацией договора, передает РИА Новости
Бюджет проекта мобильной крылатой ракеты наземного базирования составляет 25 миллионов долларов. Новая разработка, как отмечается в статье, должна стать прямым ответом на "развертывание" Россией собственных ракет, "противоречащих" договору.
Эксперт по ядерному оружию Стивен Шварц уверен, что разработка нарушает условия договора РСМД.
В законопроекте от министра обороны требуется потратить миллионы долларов на разработку неядерной мобильной ракеты, которая будет противоречить условиям договора, если ее начнут испытывать, производить или развертывать— заметил он.
По мнению директора по проблемам разоружения и снижения уровня угроз Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстона Рейфа, новая американская ракета увеличивает вероятность того, что Россия ответит официальной денонсацией договора, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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