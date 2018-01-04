01:02 05 января

Ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флот

Новый дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл во вторник на Северный флот, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

Ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флот


Илья Муромец" совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив. На причале в Североморске - в месте базирования ледокола его торжественно встречала делегация во главе с главнокомандующим СФ адмиралом Николаем Евменовым. В ближайшее время экипаж "Ильи Муромца" приступит к несению службы. Чуть ранее ледокол успешно прошел полный комплекс государственных испытаний на Балтике.


Заложили ледокол на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, а спустили на воду в июне 2016-го. Длина судна - 85 метров, ширина - порядка двадцати. Водоизмещение - около шести тысяч тонн. На борту ледокола имеется вертолетная площадка.

"Илья Муромец" - это многофункциональный ледокол серии 21180. Предназначен для работы в Арктике: развертывание военных сил в ледовых условиях, проводка кораблей и судов, буксировка и научная деятельность, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота
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Комментарии 31

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  1. katalonec2014 Вчера, 12:42
    ...заложили в апреле 2015...нам бы так ещё научиться 1 ранга строить.
    katalonec2014
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 12:44
      Есть уверенность, что и патрульные корабли проекта 23550 водоизмещением 8500 тонн Адмиралтейские верфи быстро построят. Тем более что движки не буржуйские, а отечественные.

      19 апреля 2017 года в АО «Адмиралтейские верфи» был заложен первый патрульный ледокол для Военно-Морского флота России «Иван Папанин» проекта 23550, силовая установка для которого создается в ОАО «Коломенский завод» (КЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»). Скорость корабля – 18 узлов (33,3 км/ч). Он сможет преодолевать лед толщиной до полутора метров. Дальность плавания – 6 тысяч морских миль (около 11 тысяч км). Корабль оборудуется буксирным устройством и двумя грузовыми электрогидравлическими кранами грузоподъемностью около 28 тонн каждый.
      Основой главных и вспомогательных судовых установок ледокола станут дизель-генераторы, которые созданы конструкторами ОАО «Коломенский завод». Для «Ивана Папанина» в производство предприятия запущено изготовление четырех основных дизель-генераторов 28-9ДГ, каждый мощностью по 3500 кВт, и двух вспомогательных 3-22ДГМ, каждый мощностью по 1000 кВт.
      16-цилиндровый дизель-генератор 28-9ДГ спроектирован на базе серийного дизеля 10Д49, дизель-генератор 3-22ДГМ – на базе 8-цилиндрового дизеля 22Д49. Оба – размерности 26/26. Каждый из дизелей смонтирован на единой раме с генераторами, производства компании РУСЭЛПРОМ.
      Такие дизель-генераторные установки (ДГУ) оснащены локальными системами управления производства завода «Фиолент». Они оборудованы системой «горячего резерва» – подогрева масла для постоянной готовности дизель-генераторов к пуску и приему нагрузки.
      Дизель-генераторы 28-9ДГ предназначены для выработки электроэнергии для питания гребных электродвигателей, которые работают на гребные винты и будут обеспечивать ход ледокола.

      http://www.kolomnadiesel.com/news/?id=959
      Аристарх Людвигович
  2. Идущий Вчера, 12:56
    Предназначен для работы в Арктике: развертывание военных сил в ледовых условиях, проводка кораблей и судов, буксировка и научная деятельность, передает "РГ-Сила"


    Не самые последние задачи предстоит ему решать.
    Идущий
    1. Лексус Вчера, 16:00
      Да, задач много. Новые военные базы нужно обеспечить круглогодичной навигацией (самолётами шибко не навозишься), да и Севморпуть уже пора полноценно запустить. А то так и возят товары из Китая через Суэцкий канал с разгрузкой в портах Германии.
      Лексус
      1. Идущий Вчера, 16:02
        Для СМП он будет на подхвате , а вот для военных много сюрпризов он в себе несет.
        Идущий
  3. seregatara1969 Вчера, 12:57
    мал да удал - большой помощник на севере
    seregatara1969
  4. Вождь краснокожих Вчера, 12:58
    Большому кораблю - большого плавания! А этому еще и посильных льдов!
    Вождь краснокожих
  5. Геркулесыч Вчера, 13:08
    К нему бы еще "Алешу Поповича , " да "Добрыню Никитича "! good Чтобы их всегда, как и в былинах, трое было! good hi
    Геркулесыч
    1. perepilka Вчера, 13:45
      Не будет Поповича, будет Папанин.
      Ещё бы на 03183 глянуть what
      perepilka
    2. Игорь В Вчера, 13:50
      Вы что-то путаете. С Иваном Папаниным были Петя Ширшов, Женя Фёдоров и Эрнест Кренкель. Четверо. smile
      Но Женя Фёдоров давно уж бороздит просторы мирового океана, с 1987 года. "Академик Ширшов " давно списан, а Эрнест Теодорович, вместе с Иваном Папаниным, отказался от звания академика, так что пароход ему не положен. Хотя, популярность Кренкеля в Арктике настолько велика, что ледокол с его именем был бы вполне естественен на Севере.
      Игорь В
      1. perepilka Вчера, 13:57
        Так 23550-х два запланировано. Ни разу не удивлюсь, если второй в честь Теодорыча назовут, учитывая их "тёплые" отношения с Дмитричем, одна история с маузером много стоит drinks
        perepilka
        1. Игорь В Вчера, 15:42
          Если Вы вспомнили либераста Веллера, то, поверьте, в его опусе только два правдивых момента - это то, что Кренкель немец и то, что он радист. Остальное - бред воспалённого воображения. Для справки: Кренкель вступил в партию в 1934 году, при возвращении из лагеря Шмидта, вместе с другими челюскинцами. Вся история, выдуманная Веллером, поэтому не стоит выеденного яйца. И отношения у всей четвёрки на льдине были братскими, иначе не прожить.
          Игорь В
          1. perepilka Вчера, 21:08
            К чорту Веллера. А вот в маузер, почему то верю. Такие приколы, как раз и помогают жить.
            А ствол, несколько раз соберёшь, разберёшь, и так все детальки запомнишь, но тут вдруг ещё, блин, да откуж она выпала, почему раньше не видел? what
            perepilka
  6. Смог Вчера, 13:31
    Ледокол предназначен для обеспечения деятельности Арктической группировки ВМФ России.
    Выполняет следующие задачи:
    Патрулирование территории Арктической зоны.
    Осуществляет буксировку других кораблей.
    Прокладывает путь по поверхности льда для кораблей не ледового класса.
    Снабжение береговых, островных баз и аэродромов, расположенных в Арктической зоне.
    Транспортирует грузы.
    Перевозит дополнительные экипажи (до пятидесяти человек).
    Ледокол будет также использоваться учеными при проведении гидрографического исследования.
    Смог
    1. Pancir026 Вчера, 13:44
      Цитата: Смог
      Ледокол предназначен для обеспечения деятельности Арктической группировки ВМФ России.
      Выполняет следующие задачи

      То есть ,стоит понимать,что данный корабль и вооружение имеет?В принципе это разумеется само собой.,коль у него такие задачи.
      Pancir026
      1. No pasaran Вчера, 13:49
        Есть!Наган у старпома,что бы панику на борту пресекать,и сигнальница у боцмана-белых медведей отпугивать. laughing
        No pasaran
        1. Pancir026 Вчера, 13:54
          Цитата: No pasaran
          Есть

          Ну тады я спокоен,супостат не сунется,унутренних паникеров, боцман в канатном ящике запрет. laughing
          Pancir026
        2. san4es Вчера, 14:30
          Цитата: No pasaran
          Есть!Наган у старпома,...

          ...Ещё пожарные стволы и ножи из напильников fellow wink

          ..."Оружейка" должна быть
          san4es
          1. APASUS Вчера, 15:51
            Цитата: san4es
            Цитата: No pasaran
            Есть!Наган у старпома,...

            ...Ещё пожарные стволы и ножи из напильников fellow wink

            ..."Оружейка" должна быть

            Как очередь быстро "отрезвляет"
            APASUS
          2. seregatara1969 Вчера, 15:59
            русские не сдаются
            seregatara1969
      2. Смог Вчера, 13:53
        Цитата: Pancir026
        данный корабль и вооружение имеет?

        Про вооружение ничего нигде не указано.Но это первый за последние 45 лет ледокол, созданный исключительно для нужд ВМФ
        Носовую часть судна планируют оснастить вертолётной площадкой, которая может принимать вертолёты типа Ка-32 или Ка-27. На палубе ледокола имеется место для многофункционального рабочего катера БЛ-820, использующего надувной борт.
        Смог
      3. perepilka Вчера, 14:14
        Не имеет, просто еще со времён СССР, на ледоколах предусматривались места для установки АК-130 и АК-630, ну и стволы, где то на хранении
        perepilka
        1. Pancir026 Вчера, 14:17
          Цитата: perepilka
          на ледоколах предусматривались места для установки АК-130 и АК-630, ну и стволы, где то на хранении

          Привет!
          Значит припрет нужда,поставят то что надо.И это радует.
          Pancir026
          1. perepilka Вчера, 14:28
            Привет! Лучше бы не припирала, там и так не мёд, не фига what
            perepilka
            1. Pancir026 Вчера, 14:31
              Цитата: perepilka
              Лучше бы не припирала, там и так не мёд, не фига

              Да..но тем не менее,кто предупрежден и вооружен,ведет себя спокойнее чем тот у кого ничего нет.Qui desiderat pacem, praeparet bellum или Si vispacem, para bellum
              Pancir026
              1. perepilka Вчера, 14:38
                Так КСФ на то и есть. А иначе соседи ещё прошлом веке там и так чуть Белое Безмолвие не устроили. Особливо норги постарались.
                perepilka
    2. perepilka Вчера, 14:21
      Цитата: Смог
      Прокладывает путь по поверхности льда

      Звиняйте, вштырило, так и представил корапь на коньках, на поверхности льда belay
      laughing
      perepilka
      1. Pancir026 Вчера, 14:32
        Цитата: perepilka
        Звиняйте, вштырило, так и представил корапь на коньках, на поверхности льда

        Тссс.это тайна всевеликая есть-мегаваттные лазеры режут лед.[b][/b] wassat :
        Pancir026
        1. perepilka Вчера, 14:49
          Да с каких лазари то? laughing
          Ещё поморские кочи на поверхнось льда выдавливало, ну и тащили, до свободной воды, если рядом, как раз попо верхности льда(пердячим паром, закат солнца вручную). Пока Пётр номер раз, указ не нарисовал, о правильном хождении под парусами, и всё на голландский манер перевёл. request
          perepilka
    3. seregatara1969 Вчера, 15:56
      красивый современный удобный наверное-приятно на таком службу нести
      seregatara1969
      1. perepilka Вчера, 18:18
        Ну да, ледок с палубы скинуть, клюзы отдолбить, по низу за дизелями присмотреть, и генераторные обиходить, бо в Карском без электричества, хреновенько как то, да жопа полная, а не хреновенько request Пахота, эт Севера, братка what
        perepilka
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