01:10 05 января

В Латвии утвердили закон, уравнивающий ветеранов СССР и фашистской Германии

Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон о статусе участника Второй мировой войны, который уравнивает ветеранов, воевавших на стороне СССР и нацистской Германии, сообщает официальное издание Latvijas vestnesis.

В декабре 2017 года сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам страны, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.

В Латвии утвердили закон, уравнивающий ветеранов СССР и фашистской Германии



Участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты.

Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.

Закон устанавливает, что Латвия "не несет юридической ответственности за деяния оккупационных властей во время ее оккупации и что как оккупированное государство она не участвовала в военных действиях во время Второй мировой войны".

Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. .

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 59

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  1. 210окв Вчера, 15:43
    А чего ещё ждать от фашистского государства..
    210окв
    1. Идущий Вчера, 15:48
      Нам нечего , а они видимо дождутся очередного "пинка" , пусть потом не скулят , что весь транзит российских грузов ушёл от них.
      Идущий
      1. 210окв Вчера, 16:10
        Насколько я в курсе Латвийская дорога уже договорилась с РЖД..Они постоянно в контакте.Деньги не пахнут.
        Цитата: Идущий
        Нам нечего , а они видимо дождутся очередного "пинка" , пусть потом не скулят , что весь транзит российских грузов ушёл от них.
        210окв
        1. влад66 Вчера, 16:53
          что Латвия "не несет юридической ответственности за деяния оккупационных властей во время ее оккупации и что как оккупированное государство она не участвовала в военных действиях во время Второй мировой войны".

          Эту басню шпротоеды расскажите белорусам и жителям Псковской,Новгородской и Ленинградской областей,как "нейтральные латыши"уничтожали деревни вместе с жителями. am
          влад66
    2. Anyone Вчера, 15:53
      Не так вопрос поставлен у Вас. Надо спрашивать: "А какой реакции ждать от МИДа России?". Ответ - никакой. А должен быть - жёсткий, включая эмбарго, санкции, запрет для судовладельцев из России пользоваться портами, терминалами, включать в стоп-лист всех туристов, которые едут в Литву и так далее. Как США с Кубой... Но кишка слаба у нас. Не латвийцы/литовцы/пр. эстонцы виноваты в реабилитации фашизма, а мы. Тем, что руки не отшибли паршивцам. Теперь поздно уже.
      Anyone
      1. mat-vey Вчера, 15:56
        У какой вы ...а вдруг от этого ещё какой банк пострадает?
        mat-vey
        1. Anyone Вчера, 16:10
          Сомневаюсь, что власть заботится о банках... Четверть миллиона наших туристов, посещающих Латвию ежегодно, это не банки. Их всегда можно запрессовать, если у нашей власти, как Вы предположили, кишка тонка заставить бизнес уйти из Латвии. Тут то в чем проблема?
          Anyone
          1. mat-vey Вчера, 16:18
            Причём тут Латвия ...у лимитрофа есть хозяева ...
            mat-vey
            1. Anyone Вчера, 16:27
              Хозяева определяют общую политику, а что делает конкретная Латвия в рамках этой подитики - отдается на откуп Латвии. Не преувеличивайте вездесущность Госдепа™.
              Anyone
              1. mat-vey Вчера, 16:43
                А г.Фридман то и не вкурсе ...
                mat-vey
      2. No pasaran Вчера, 16:00
        Озабоченность глубокая хоть будет выражена?
        No pasaran
        1. Бивень Вчера, 16:03
          Цитата: No pasaran
          Озабоченность глубокая хоть будет выражена?

          Будет, но вот потом мочить будем..(уже молча..)
          Бивень
          1. 210окв Вчера, 16:11
            Виталий будет!Только после того как наш МИД напрягается в сортире.!
            Цитата: Бивень
            Цитата: No pasaran
            Озабоченность глубокая хоть будет выражена?

            Будет, но вот потом мочить будем..(уже молча..)
            210окв
      3. катана Вчера, 16:12
        Цитата: Anyone
        Не так вопрос поставлен у Вас. Надо спрашивать: "А какой реакции ждать от МИДа России?". Ответ - никакой. А должен быть - жёсткий, включая эмбарго, санкции, запрет для судовладельцев из России пользоваться портами, терминалами, включать в стоп-лист всех туристов, которые едут в Литву и так далее. Как США с Кубой... Но кишка слаба у нас. Не латвийцы/литовцы/пр. эстонцы виноваты в реабилитации фашизма, а мы. Тем, что руки не отшибли паршивцам. Теперь поздно уже.

        Насчет фашистов в Латвии я сказать ничего не могу,но российский МИД взялся за героя армянского национально - освободительного движения Гарегина Нжде,громогласно заявляя о том,что он фашист.Если у российского МИДа фашисты все такие ,как ВЕЛИКИЙ ГАРЕГИН НЖДЕ ,то я на стороне ТАКИХ ФАШИСТОВ И ПРОТИВ РОССИЙСКОГО МИДа,которое пытается очернить национального героя армянского народа и мне начинает казаться- не только армянского народа!!Вот так вот ,дорогие форумчане из России ,настойчивые попытки вашего МИДа выставить в неприглядном виде великого армянского патриота вызывают у меня лишь озлобление и обоснованные сомнения в мотивах вашего МИДа.
        катана
        1. pvv113 Вчера, 16:40
          А что не так? Гарегин Нжде в годы войны вплотную сотрудничал с фашистами. Это написано в Википедии, которая не блещет любовью ни к Союзу, ни к России. А вот Баграмян бил фашистов, и это действительно герой!
          pvv113
          1. катана Вчера, 16:54
            Цитата: pvv113
            А что не так? Гарегин Нжде в годы войны вплотную сотрудничал с фашистами. Это написано в Википедии, которая не блещет любовью ни к Союзу, ни к России. А вот Баграмян бил фашистов, и это действительно герой!

            Сталин то же сотрудничал с фашистами и он до сих пор кумир миллионов русских.И мне плевать,что написано в Википедии.Гарегин Нжде - герой национально - освободительного движения армянского народа и не вашему МИДу пачкать славное имя ГЕРОЯ армянского народа своими грязными лапами.
            катана
            1. влад66 Вчера, 17:03
              Цитата: катана
              то я на стороне ТАКИХ ФАШИСТОВ

              Так что ты тут НАЦИК делаешь?Жаль что не могу глаз тебе на зад натянуть за такие слова,не всех к сожалению fool война приголубливает.
              влад66
            2. pvv113 Вчера, 17:04
              Согласно документам ЦРУ, рассекреченным в соответствии с законом о раскрытии нацистских военных преступлений, 1 сентября 1945 года в армянском еженедельнике Armenian Mirror-Spectator[en] был опубликован перевод оригинального немецкого документа, из которого следовало, что Армянский национальный совет, в который входили дашнакские лидеры — председатель Арташес Абегян, заместитель Абрам Фулханданян, Арутюн Багдасарян, Давид Давидханян, Гарегин Нжде, Ваган Папазян, Дро Канаян и Дертовмасян, — в своё время обращался к нацистскому министру восточных оккупированных территорий Альфреду Розенбергу с предложением о создании германской колонии на территории советской Армении
              pvv113
              1. катана Вчера, 17:19
                Цитата: pvv113
                Согласно документам ЦРУ, рассекреченным в соответствии с законом о раскрытии нацистских военных преступлений, 1 сентября 1945 года в армянском еженедельнике Armenian Mirror-Spectator[en] был опубликован перевод оригинального немецкого документа, из которого следовало, что Армянский национальный совет, в который входили дашнакские лидеры — председатель Арташес Абегян, заместитель Абрам Фулханданян, Арутюн Багдасарян, Давид Давидханян, Гарегин Нжде, Ваган Папазян, Дро Канаян и Дертовмасян, — в своё время обращался к нацистскому министру восточных оккупированных территорий Альфреду Розенбергу с предложением о создании германской колонии на территории советской Армении

                Ну так Гарегин Нжде этим шагом смягчал условия оккупации Германии Армянской ССР
                катана
                1. pvv113 Вчера, 17:30
                  А при наступлении Советской Армии, он тут же предложил свое сотрудничество в письме главнокомандующему советскими войсками в Болгарии генералу Толбухину
                  pvv113
                2. влад66 Вчера, 18:05
                  Цитата: катана
                  Ну так Гарегин Нжде этим шагом смягчал условия оккупации Германии Армянской ССР

                  Да уж не туда ты попал фашист,не на тот сайт,тут не смягчают условия оккупации и не почитают разных власовых которые то же смягчали условия оккупации angry
                  Цитата: катана
                  своими грязными лапами.

                  За своими гляди лапами следи, angry
                  влад66
                  1. катана Вчера, 18:28
                    Цитата: влад66
                    Цитата: катана
                    Ну так Гарегин Нжде этим шагом смягчал условия оккупации Германии Армянской ССР

                    Да уж не туда ты попал фашист,не на тот сайт,тут не смягчают условия оккупации и не почитают разных власовых которые то же смягчали условия оккупации angry
                    Цитата: катана
                    своими грязными лапами.

                    За своими гляди лапами следи, angry

                    У вас сложились превратные представления как обо мне ,так и об Гарегине Нжде - я,как и этот великий человек,националист ,а не фашист или нацист.Впрочем,эт ваше дело - обзывайте меня как вам угодно,от ваших обзывалок величие Гарегина Нжде не померкнет.
                    Что касается сотрудничества Нжде с немецкими национал - социалистами - так этот великий армянин согласился бы сотрудничать с самим чертом во имя интересов армянского народа.Или вы хотели,что бы армян,как в Первую мировую войну турки пустили под нож,так во Второй мировой войне немцы пустили под топор?Идеологи немецкого национал - социализма признали армян арийской расой и не пустили армян в газовые камеры,как евреев и цыган.И в этом заслуга Гарегина Нжде.Ваш российский МИД не протестует против героизации фашистов в Латвии,зато изо всех сил старается стереть в порошок памятник Гарегина Нжде в Ереване и вообще память об этом человеке.Напрашивается вывод,что МИД России все просчитал - сейчас Армения находится в тяжелейшем экономическом и политическом положении ,полностью зависит от России и не может ответить достойно инсинуациям чиновников России .
                    катана
            3. 210окв Вчера, 17:32
              Сталин получается был коллаборационистов -предателеи?Рамзик,ты лгун.Одно дело до войны поддерживать отношения,другое во время войны поддерживать фашистов..Как твой "герой".На "Вы"даже обращаться больше не буду..Лжец!
              Цитата: катана
              Цитата: pvv113
              А что не так? Гарегин Нжде в годы войны вплотную сотрудничал с фашистами. Это написано в Википедии, которая не блещет любовью ни к Союзу, ни к России. А вот Баграмян бил фашистов, и это действительно герой!

              Сталин то же сотрудничал с фашистами и он до сих пор кумир миллионов русских.И мне плевать,что написано в Википедии.Гарегин Нжде - герой национально - освободительного движения армянского народа и не вашему МИДу пачкать славное имя ГЕРОЯ армянского народа своими грязными лапами.
              210окв
        2. Lenivets2 Вчера, 17:20
          "Если у российского МИДа фашисты все такие ,как ВЕЛИКИЙ ГАРЕГИН НЖДЕ"

          Вполне среднестатистический фашист.
          Что Вам не нравится?
          Или Вы считаете, что эта гнид.. (простите, Ваш герой) не сотрудничал с фашистами, не организовывал газеты, отряды, не вербовал военнопленных для диверсий в пользу фашистов?
          Lenivets2
      4. Deck Вчера, 16:26
        Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима.


        Можете пояснить где тут реабилитация фашизма. Все в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Или он вам то же не нравится?
        Deck
      5. Hoc vince Вчера, 16:26
        «…включая эмбарго…»
        В своих местных газетенках они уже неделю так и пишут - "мы нагнули Россию!".
        Это они на радостях, после того как им разрешили шпроты ввозить. А Вы - эмбарго.
        Hoc vince
        1. Lenivets2 Вчера, 17:28
          "Это они на радостях, после того как им разрешили шпроты ввозить."

          А кто и когда им запрещал ввозить шпроты?
          На прилавках они были всегда вне зависимости от "распоряжений" правительства. hi
          п.с. Во всяком случае я их видел и в 14 и 15 и 16 и 17 годах.
          Lenivets2
          1. mat-vey Вчера, 18:10
            Я то же шпроты видел,но какие то не лимитрофские ...
            mat-vey
    3. Pancir026 Вчера, 16:49
      Цитата: 210окв
      А чего ещё ждать от фашистского государства..

      От них ничего иного и не ожидается..
      Но вот чего ждем вот от таких чинуш МИНОБРА-"«Возможно, говорить о солдатах вермахта, что они "невинно погибшие", некорректно. Лучше было определить их как бессмысленных жертв войн», – заключает Ермакова. Вдобавок перед этим она называет «безусловно похвальным» взаимодействие молодежи России и Германии, объединенной идеей «противостояния милитаризму и войне». Вот так Минобраз ответил — абстрактненько, нейтрально, гуманистично, на первый взгляд. Дескать, война — это зло, мир — это хорошо, любой милитаризм — это плохо. Как будто над ведомством Ермаковой развевается нейтральный белый флаг (вспоминая наши недавние олимпийские злоключения)."Иван Ваганов, РИА Катюша https://cont.ws/@riakatyusha/813580
      Pancir026
  2. Ferdinant Вчера, 15:45
    Они даже кресты свои сохранили или им новые понаделали за счет бюджета.
    Ferdinant
    1. Iaaa Вчера, 15:58
      Мало того. Этим фашикам кажется по 50 евров в месяц к пенсии государство доплачивает. А как же "борцы" за "независимость" маму их.........
      Iaaa
      1. Hoc vince Вчера, 16:30
        Жить им от этого легче не станет, да и от позора не отмоешься.
        А оправдание нацизма - тоже преступление
        Hoc vince
      2. frols Вчера, 17:59
        Сегодня, 4 января, правительство Латвии рассмотрит вопрос о повышении с этого года на 240 евро пособий участникам движения национального сопротивления.Участниками движения национального сопротивления считаются лица, которые на территории Латвии с 17 июня 1940 года по 31 декабря 1960 года участвовали в подпольной и вооруженной борьбе с оккупационными властями и воинскими формированиями, оказывали борцам материальную и другую поддержку.
        frols
        1. Iaaa Вчера, 19:25
          В переводе на русский- лесным братьям.
          Iaaa
          1. frols Вчера, 21:41
            А кому же ещё.Те кто воевал с фашистами у правящих в ЛАТВИИ не в почёте.
            frols
  3. ВЕРЕСК Вчера, 15:45
    Шифер слетел,стропила сгнили!Что ещё придумают шпротополитики?
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Вчера, 15:48
      Это одно из немногого на чем они могут подзаработать..
      Цитата: ВЕРЕСК
      Шифер слетел,стропила сгнили!Что ещё придумают шпротополитики?
      210окв
  4. andrej-shironov Вчера, 15:47
    А скоро ветеранов СССР будут преследовать как военных преступников. Всё идёт к этому, окно Овертона в действии.
    andrej-shironov
    1. No pasaran Вчера, 16:14
      "В Латвии осужден 82-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Ларионов. Его приговорили к 5 годам строгого режима. Прокуратура обвиняет его в геноциде и настаивает на том, что именно Ларионов стоит за высылкой 500 человек из Латвии в Сибирь в 1949 году. Защита утверждает, что бывший офицер лишь выполнял приказ. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

      Это уже десятое уголовное дело, в котором фигурируют ветераны Великой Отечественной. В частности, в начале 90-х к пожизненному заключению был приговорен бывший министр КГБ Латвии, который вскоре умер в тюрьме. Два года назад состоялся суд над партизаном Василием Кононовым, который был освобожден в зале суда. Впоследствии ему было предоставлено российское гражданство."
      Скоро???Давно уже...Этой цитате туча лет.
      No pasaran
      1. Iaaa Вчера, 17:56
        Цитата: No pasaran
        Давно уже...Этой цитате туча лет.

        Значит это оправдывает ветеранов СС в прибалтике? Или их там тоже кого то осудили?
        Iaaa
  5. Masya Masya Вчера, 15:55
    "нормально" так, сравняли маньяка и потерпевшего... мой мозг этого не переваривает... am а они с этим живут и ничего переваривают...
    Masya Masya
    1. Hoc vince Вчера, 16:29
      Уравняли детский концлагерь Саласпилс с детскими пионерлагерями СССР.
      Hoc vince
  6. DEZINTO Вчера, 15:55
    Чё происходит вообще? Они приравняли фашистов к героям и освободителям? Совсем с ума посходили?
    Жалеют что из них не сделали абажуры?
    DEZINTO
    1. ВЕРЕСК Вчера, 16:42
      Нам не понять убогих.То мы их захватить хотим,то они к нам собираются.Может заставить их шпроты перекопчёные жрать? И на кой мне они нужны...
      ВЕРЕСК
      1. DEZINTO Вчера, 16:46
        Не фу шпроты нафиг! Ну они реально не вкусные. Как и вся их страна.... request
        Ну конечно везде есть люди как люди, но вот "эти" создающие такие законы - реально конченные шпроты!
        DEZINTO
        1. ВЕРЕСК Вчера, 16:48
          . Как и вся их страна.... Реально попробовал? wassat hi drinksЕсли так-завидую.
          ВЕРЕСК
  7. Геркулесыч Вчера, 15:57
    МиДа нашего не слышно, как минимум с протестами! am Да и власти наши от проблем Русскоязычного, и поРусскиговорящего населения устранились напрочь! Отсюда и законы антиРоссийские, ибо воистину, безнаказанность порождает вседозволенность!
    Геркулесыч
  8. Лексус Вчера, 16:05
    Не добили в своё время фашистских прихвостней. А зря!
    Лексус
  9. Zomanus Вчера, 16:12
    А кто там из проебалтов намеревался с нами отношения улучшать?
    Нужно дать им понять, что подобные законопроекты не очень
    хороши для улучшения взаимоотношений.
    И завернуть еще несколько составов на Усть-Лугу.
    Zomanus
  10. словак Вчера, 16:19
    И с этой страной существуют какие- то отношения у России?
    словак
  11. anjey Вчера, 16:21
    Становится не понятно для кого был проведен международный Нюрнбергский процесс,кому то хочется забыть последствия попустительства, взращивания фашизма и нацизма,кто то и сейчас считает что может контролировать и использовать коричневую чуму в своих целях,..,посеяв снова ветер посеют и бурю ,в которой отсидется им не суждено и мировая лужа не защитит,,,,а чума все равно будет выженна и уничтоженна...
    anjey
  12. Дормидонт Вчера, 16:47
    Курляндия, как союзник гитлеровской германии должна быть обложена репарациями
    Дормидонт
  13. Mavrikiy Вчера, 17:22
    КАКАЯ ГРЯЗЬ!
    ФОТОМОНТАЖ! В результате Победитель под плинтусом, с опущенными глазами, а побежденный в роли пиявки, сверлит буркалами, пьет кровь победителя.
    Пришлось фото с победителем перевернуть, для композиции, медали не там и ордена.
    Не могли они так сидеть, но кому то очень нужно.
    Медератор! Нет иллюстрации, ну и не надо, переживем. А зачем на Запад работаешь?
    Mavrikiy
  14. Cap.Nemo58rus Вчера, 17:29
    Четыре фашистские змеи извиваются клубком,ядом исходят.Три прибалтийские республики и ещё одни бывшие братья.Наши деды и прадеды чуть-чуть не додавили. Как говорится"Можем повторить."
    Cap.Nemo58rus
  15. gig334 Вчера, 18:30
    Это уже серьёзно.
    Ждём адекватный ответ Путина, о высылки из России всех дипломатов Латвии и о закрытии их посольства в России, а также запретить с Латвией торговые отношения. Если этого не будет сделано, тогда Володе со своей добротой, от которой страдают только Русские люди, пора на покой. Пусть Грудинин с коммунистами решает уже эти проблемы.
    gig334
  16. APASUS Вчера, 18:30
    Начало переписывания истории! Дальше будет еще круче ,ветеранами признают только фашистов ,а вся ответственность ляжет на плечи СССР.
    Вот так не проронив и капли крови фашисты переписывают ее.Образование вещь страшная
    APASUS
  17. viktorch Вчера, 20:36
    макнули в то самое, только не народ, а наших беззубых правителей,

    мне вообще чудится что наше правительство - это куклы из сексшопа надутые не воздухом, а зелеными бумажками.
    viktorch
  18. DPN Вчера, 23:21
    Если учесть что Россия стала капиталистической страной ,то возможно и её направят по этому пути.
    DPN
  19. LeonidL Сегодня, 00:24
    ПОЗОРИЩЕ!!!!!
    LeonidL
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