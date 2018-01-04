В Латвии утвердили закон, уравнивающий ветеранов СССР и фашистской Германии
Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон о статусе участника Второй мировой войны, который уравнивает ветеранов, воевавших на стороне СССР и нацистской Германии, сообщает официальное издание Latvijas vestnesis.
В декабре 2017 года сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам страны, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.
Участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты.
Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.
Закон устанавливает, что Латвия "не несет юридической ответственности за деяния оккупационных властей во время ее оккупации и что как оккупированное государство она не участвовала в военных действиях во время Второй мировой войны".
Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. .
Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек, передает РИА Новости.
В декабре 2017 года сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам страны, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.
Участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты.
Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.
Закон устанавливает, что Латвия "не несет юридической ответственности за деяния оккупационных властей во время ее оккупации и что как оккупированное государство она не участвовала в военных действиях во время Второй мировой войны".
Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. .
Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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