Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины в Казахстан и Киргизию

Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте 4 слова "до 31 декабря 2017 г." словами "до 30 июня 2018 г.

Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2018 года действие указа о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России.Соответствующий документ опубликован в четверг на портале правовой информации.- говорится в документе.С 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. В сложившихся обстоятельствах Россия, как заявил МИД РФ, вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговли. Так, до отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин. Обнуление ставок таможенных пошлин при ввозе европейских товаров на Украину могло привести к их неконтролируемому перетоку на территорию РФ.В связи с приостановкой действия договора о ЗСТ в отношении Украины президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан через территорию России. Указ президента от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через РФ осуществляются только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым отсекам средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС. 1 июля 2016 года Путин внес изменения в указ, распространив содержащиеся в нем требования на Киргизию и продлив его действие до 31 декабря 2017 года, передает ТАСС