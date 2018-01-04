01:07 05 января

Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины в Казахстан и Киргизию

Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2018 года действие указа о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России.

Соответствующий документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины в Казахстан и Киргизию



Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте 4 слова "до 31 декабря 2017 г." словами "до 30 июня 2018 г.
- говорится в документе.

С 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. В сложившихся обстоятельствах Россия, как заявил МИД РФ, вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговли. Так, до отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин. Обнуление ставок таможенных пошлин при ввозе европейских товаров на Украину могло привести к их неконтролируемому перетоку на территорию РФ.

В связи с приостановкой действия договора о ЗСТ в отношении Украины президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан через территорию России. Указ президента от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через РФ осуществляются только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым отсекам средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС. 1 июля 2016 года Путин внес изменения в указ, распространив содержащиеся в нем требования на Киргизию и продлив его действие до 31 декабря 2017 года, передает ТАСС


Использованы фотографии: http://asia.in.ua/
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Комментарии 61

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  1. Бивень Вчера, 16:31
    Явно не сало...)))
    Бивень
    1. влад66 Вчера, 16:47
      Укропам есть еще чего везти за границу? laughing
      влад66
      1. Идущий Вчера, 16:56
        Обнуление ставок таможенных пошлин при ввозе европейских товаров на Украину могло привести к их неконтролируемому перетоку на территорию РФ.


        Иначе будут вести это , свое они уже все вывезли. lol
        Идущий
      2. 210окв Вчера, 17:23
        Вы удивитесь.Не смотря на санкции на Кубани полно металла и профтруб оттуда,про продовольствие умолчу.Я говорил с одним предпринимателем,он говорит что давно перестал возить трубу из Волгограда-дорого.Кому война,кому мать родна.И ещё.Вы думаете что там все накрылась медным тазом?Отнюдь.
        210окв
        1. частное лицо Вчера, 19:01
          Сеть магазинов "Магнит" тушёнка производства украина макеевка про ЛДНР на банке ни чего не написано.
          частное лицо
          1. 210окв Вчера, 19:13
            В сетевых я не видел.А вот в магазинах поменьше полно продуктов с Западной Украины.Колбасы и мясные деликатесы.Даже из Армении есть.Ну куда же без них и на Кубани..
            Цитата: частное лицо
            Сеть магазинов "Магнит" тушёнка производства украина макеевка про ЛДНР на банке ни чего не написано.
            210окв
            1. частное лицо Вчера, 19:52
              Ну Кубань и хохляндия рядом а мы центр России. Импорто замещение? А потом ещё пишут и говорят что промышленности хохлов каюк а они ещё импортируют товары.
              частное лицо
            2. Мих1974 Вчера, 22:53
              Ну так проявите "социальную сознательность" - "настучите" во всякие инстанции, и вообще привлеките внимание к конкретному магазинц - "там продают БЕНДЕРОВСКИЕ продукты!! " .
              У нас в городе очень развита социальная активность в соц.сетях. Даже власти реагируют быстро. Так что достаточно быстро эта контробанда с прилавков исчезнет. good
              Мих1974
      3. Мих1974 Вчера, 22:48
        sad Да если бы укропы везли, черт бы с ними, много не на контробандируют. Они же сцуки пытаются как раз обогатиться как раз на том о чем их предупреждали - попытаетесь тащить к нам без пошлины европейские товары , закроем границу!! am Нееет, они вон через "како анальное отверстице" пытались проскочить без мыла - через якобы "транзит" а по факты "терять" его на территории России, а якобы "казахский получатель" пертензий не выставит по причине что его и не существует. negative По хорошему - нужно полностью блокировать ЛЮБЫЕ поставки из Укрии, в том числе и якобы транзитные!! И через белоруссию так же, пусть через Грузию везут tongue good
        Мих1974
    2. Геркулесыч Вчера, 16:50
      Но и не бивни wassat !Виталий, с праздникоми тебя! drinks Посторайся "дожить" как минимум, до полковника ! lol Только запомни -твое "хе-хе " тебя и выдает! !! lol
      Геркулесыч
      1. lis-ik Вчера, 22:44
        Цитата: Геркулесыч
        Но и не бивни wassat !Виталий, с праздникоми тебя! drinks Посторайся "дожить" как минимум, до полковника ! lol Только запомни -твое "хе-хе " тебя и выдает! !! lol

        Его выдаёт стиль, хе-хе фишка последних двух месяцев.
        lis-ik
    3. lis-ik Вчера, 22:42
      Цитата: Бивень
      Явно не сало...)))

      Михан. Что то пошло не так. Комент первый, а плюсов нет.
      lis-ik
  2. DEZINTO Вчера, 16:34
    Кто-нить что-нибудь понял ? объясните в двух словах....? Я всё прочитал дважды, и понял только то как же умеют витиевато писать....
    А! не ладно с третьего раза понял.....
    Просто тут нужно на карту посмотреть что-б доходчевее стало.
    DEZINTO
    1. allaykbar Вчера, 16:36
      в двух словах если:

      "Кастрюлеголовые, скакать дальше!"
      allaykbar
      1. No pasaran Вчера, 16:39
        осуществляются только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым отсекам средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.
        C белорусских сыров пармезанских перепадает им,а с украинских-нет.Вот и всё.
        No pasaran
        1. Мих1974 Вчера, 22:51
          Таки пломба и "трекер ГЛОНАС" не позволяет "рествориться" на просторах России контейнеру, а то и целому составу! good . Ну или явно увидеть "а чего это у нас в этом городе стала пропадать транзитярщина?" laughing
          Мих1974
    2. assa67 Вчера, 16:42
      приветствую hi ....это все чтобы укропские креветки в РФ не оставались,и денежку за транзит поиметь laughing
      assa67
    3. Captain Nemo Вчера, 17:36
      Кратко так: укрославяне имеют возможность безпошлино таскать к себе товар из ЕС. Что бы под видом транзита через РФ они к нам не возили пармезан и вустрицы, им транзит так организовали, что бы вагон гарантированно дошел до Казахстана или Киргизии и только из Белорусии
      Captain Nemo
  3. ВЕРЕСК Вчера, 16:36
    перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через РФ осуществляются только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым отсекам средств идентификации Это как это? belay Или я географии чего-то прошляпил?DEZINTO -обьясни...
    ВЕРЕСК
    1. assa67 Вчера, 16:40
      там дальше прописано:..пломбировка вагонов,отслеживание ГЛАНАСом...чтобы вагончики не остались на территории РФ ,а прибыли по месту назначения hi ....
      assa67
      1. ВЕРЕСК Вчера, 16:43
        А причём тут Белоруссия?Сами не можем припаять маячки?
        ВЕРЕСК
        1. pvv113 Вчера, 17:07
          Там еще рельсы остались laughing А прямые ж\д пути в Россию укропы уже разобрали wink
          pvv113
          1. ВЕРЕСК Вчера, 17:09
            А прямые ж\д пути в Россию укропы уже разобрали Это их проблемы. hi
            ВЕРЕСК
            1. Комментарий был удален.
            2. Комментарий был удален.
          2. Masya Masya Вчера, 17:22
            Цитата: pvv113
            А прямые ж\д пути в Россию укропы уже разобрали
            шпалы же остались?
            и так по шпалам, опять по шпалам иду с тобой по привычке... попарумпарумпарумпарум пам ее... laughing
            Masya Masya
            1. pvv113 Вчера, 17:25
              Правильно, а если идти по шпалам - никогда не заблудишься wink
              pvv113
              1. Masya Masya Вчера, 17:37
                во, во... им ещё к гармонике барабан на шею и барабанные палочки в зубы lol и я не про Гену с Чебурашкой.... wink
                Masya Masya
                1. pvv113 Вчера, 17:41
                  Марина, а я бы предложил самокаты, дудки и воздушные шарики wink
                  pvv113
                  1. Masya Masya Вчера, 17:47
                    Цитата: pvv113
                    я бы предложил самокаты, дудки и воздушные шарики

                    Владимир, зачем такие излишиства? скачки их всё!!! lol
                    Masya Masya
                    1. pvv113 Вчера, 17:48
                      И обязательно в кастрюлях lol
                      pvv113
                    2. Мих1974 Вчера, 23:00
                      [media=https://vk.com/video29766016_163328138] смотреть с отметки 17,00 минут good laughing
                      Мих1974
          3. Антарес Вчера, 22:19
            Цитата: pvv113
            А прямые ж\д пути в Россию укропы уже разобрали

            что за ересь... в три часа дня каждый день поезд Одесса Москва телепортом что ли идет?
            Антарес
            1. pvv113 Вчера, 22:23
              Ну, значит еще не все разобрали
              pvv113
          4. Нормаль ок Сегодня, 00:55
            Цитата: pvv113
            Там еще рельсы остались laughing А прямые ж\д пути в Россию укропы уже разобрали wink

            Читая ваши комменты, регулярно отмечаю, что фейк, - ваше всё. Ну должен же быть предел маразму?!
            Нормаль ок
            1. pvv113 Сегодня, 01:01
              Украина начала разбирать железную дорогу в Россию

              Источник: http://rusnewstoday24.ru/novosti-ukrainy/2523-ukr
              aina-nachala-razbirat-zheleznuyu-dorogu-v-rossiyu
              .html
              © RNT24
              Не сидите на одном месте среди кулинарных рецептов, интересуйтесь новостями.
              pvv113
        2. 210окв Вчера, 17:26
          Ну типо того..Бешеной собаке сто верст не крюк..
          Цитата: ВЕРЕСК
          А причём тут Белоруссия?Сами не можем припаять маячки?
          210окв
      2. Касым Вчера, 16:58
        Смысл в другом. Не позволить Киеву организовать ЗСТ с СНГ и ЕС - такой посредник нам не нужен. Х.охлы думали, что будут беспошлино торговать с Востоком и Западом и тем самым быть в шоколаде. Фигуру из трех пальцев им, а не ЗСТ. Они что самые ушлые - снимать проценты с нашей торговли с Западом и наоборот. Например, покупать газ по внутренним ценам, а потом перепродавать на Запад (Кучма на этом золото-валют. резервы Украины поднял). Или завозить беспошлинно парфюм с Франции, и затем перепродавать нам с накруткой.
        Киев сразу предупредили, что их евроинтеграция будет проходить без нашей помощи - не поняли убогие.
        РФ просто организовал для Батьки источник дохода. Транзит увеличивается за счет прохождения ч\з Беларусь, та же пломбировка. Вместо + Киев получил -. hi
        Касым
        1. ВЕРЕСК Вчера, 17:02
          Спасибо,Касым! Теперь понял. hi
          ВЕРЕСК
        2. loginovich Вчера, 18:05
          Х.охлы думали, что будут беспошлинно торговать с Востоком и Западом и тем самым быть в шоколаде.
          Не поверишь не думал торговать беспошлинно..
          Если можно по конкретней .Мне не приятно когда меня путают с Вальцманом Гройсманом
          х...хлов пожалуйста отдельно.Мы не претендуем на звание самых умных , и чужая слава нам не нужна.
          loginovich
          1. Касым Вчера, 18:54
            Хорошо, попробую. ЗСТ - зона Свободной торговли, т.е. нет таможенных пошлин . Украина в СНГ имела такую ЗСТ. Теперь, Киев объявляет об евроинтеграции, то есть создает ЗСТ с ЕС. Что это означает для нас объясняю. Например, покупаю я какие-то комплектующие детали или изделия из пластмассы в Германии. Таможенная пошлина (акциз) 20% от цены. Так как Киев имеет ЗСТ с ЕС, то у нее отсутствует эта тамож. пошлина. Украинец, покупая эти пластм. изделия и приплюсовывает допустим 15%, имеет преймущество. Теперь я буду покупать у украинца, т.к. мне дешевле, а имея с нами ЗСТ, то мне не надо платить эти тамож. акцизы в виде 20%, торгуя с украинцем (на 5% мне дешевле обходится).
            Таким образом, украинец выступает посредником и рубит бабло на ровном месте.
            Также наоборот. Кучма покупал газ за 80 евро за тыс. кубов в СНГ, а продавал полякам и венграм по общеевропейской цене в 140-160 евро. Поэтому при нем выросли ЗВР Украины.
            Государства СНГ будут терять на этих тамож. сборах.
            Вот таких Януковичей (при нем пошел базар за евроинтеграцию), Вальцманов и т.д. я и назвал х.охлами. hi
            Касым
    2. Геркулесыч Вчера, 16:51
      ВЕРЕСК - hi С Праздникоми! !! drinks Не ломай себе голову recourse она тебе для других целей потребуется еще! !! drinks
      Геркулесыч
      1. ВЕРЕСК Вчера, 16:56
        Геркулесыч! drinks hi И тебя с Наступающим. Моя голова уже полностью не в понятках.Это я про Сирию.А если лампочку вкрутить-так это завсегда.Хреново что-то. Это вы на выходных.Я с утра завтра.У меня 21 час.В 5 утра вставать.Прорвёмся.
        ВЕРЕСК
        1. Геркулесыч Вчера, 16:58
          ВЕРЕСК hi я вот тоже на работе, вместо двух командированных в другой регион! drinks
          Геркулесыч
          1. ВЕРЕСК Вчера, 17:04
            Возми меня к себе.Я толковый электрик.Начальство-достало.Молодые пацаны,не соображающие в Ггватах.КРУ и ОРУ для них-фантастика.Современные "инженеры".
            ВЕРЕСК
            1. Геркулесыч Вчера, 18:02
              ВЕРЕСК hi -увы, но подбор кадров не от меня зависит! К сожалению, а то я бы половину отсюда уволил! !!Или даже больше чем половину! !! sad
              Геркулесыч
    3. Мих1974 Вчера, 22:55
      Это - подозревают что к осени "завянет" жд.сообшение с Укрией и транзит будет только через Белоруссию (что видно и так уже пытаются наладить через "хитрого Батьку"). Вот и "затывают" это "дырдочку" протекания в Россию беспошлинных товаров ЕС.
      Мих1974
  4. Вождь краснокожих Вчера, 16:38
    Укропы тоже станут от наших санкций сильнее!)))
    Вождь краснокожих
  5. Лексус Вчера, 16:39
    Сами долго напрашивались.

    Лапой уже не отделаются laughing
    Лексус
  6. Дормидонт Вчера, 16:43
    Ограничения транзита - полуметра. Только полная блокада
    Дормидонт
  7. assa67 Вчера, 16:44
    а что они везут-то туда?
    Цитата: Бивень
    Явно не сало...

    ....вооружение старое? request
    assa67
  8. Геркулесыч Вчера, 16:46
    А слабо укроине товары в обход России, через сша вести? wassat
    Геркулесыч
  9. Masya Masya Вчера, 16:47
    как меркантильный человек, интересуюсь... а за транзит они оплачивают? или взятки гладки?
    Masya Masya
  10. Ferdinant Вчера, 16:55
    Ну ни чего,есть много других дорог.
    Ferdinant
  11. мичман Вчера, 17:22
    Спасибо Владимир Владимирович, нечего хохлам тащить всякую рухлядь в страны, дружественные России. Честь имею.
    мичман
  12. Францисканец Вчера, 18:43
    А Путин мнение Казахстана и Киргизии спросил по этому поводу ?
    Францисканец
  13. Маз Вчера, 18:44
    Цитата: влад66
    Укропам есть еще чего везти за границу? laughing

    Таки есть, все продукты на Украине дешевле чем в России . Так, шо не надо расслабляться. Был дважды в этом году в России из Украины. Питался с рынка. В магазинах еще дороже. Так шо сравнил .
    Маз
  14. sapporo1959 Вчера, 19:26
    Да чудеса да и только! Читаешь порой что бандеровский режим и на ладан уже давным давно дышит и типа ни чего у них там и нет в отличие от российского изобилия и тут такие прям ограничения,да еще и лично самим подписанные? Как то да же и удивительно? А когда же ладан там наступит как по телевизору российскому через день рассказывают?
    sapporo1959
  15. rocket757 Вчера, 21:37
    Да нам своего бардака хватает и мздоимства тож, чего добавлять ещё и чужого.
    Без иллюзий, "бизнес" всё равно дырку найдёт, или солидную крышу.
    rocket757
    1. LeonidL Сегодня, 00:23
      Свой бардак к телу ближе!
      LeonidL
  16. LeonidL Сегодня, 00:22
    Ограничивать не нужно - прекращать нужно! Или зона свободной торговли с ЕС - либо зона свободной торговли в СНГ. Иначе получается, что беспошлинные европейские товары для формы везут в Казахстан, а потом беспошлинно возвращают в РФ!
    LeonidL
    1. rocket757 Сегодня, 00:31
      Схема крученая. да и расстояние по факту приличное ... игра наверно стоит затрат,а то б не делали!
      rocket757
  17. Нормаль ок Сегодня, 00:42
    международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через РФ осуществляются только с территории Белоруссии

    Во батьке подфартило!
    Нормаль ок
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