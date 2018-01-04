01:09 05 января

На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод

Киев в 2014-2015 годах планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире киевского телеканала Zik.

Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю
— отметил он.

На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод



По мнению замминистра, эта газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.

Грымчак добавил, что сегодня Россия "делает все", чтобы построить газопровод "в обход Украины".

Чиновник, очевидно, имел в виду "Северный поток — 2". Украина, как и США, выступает против строительства трубопровода, который планируется проложить рядом с "Северным потоком". Киев опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 63

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аристарх Людвигович Вчера, 17:33
    Идея конечно интересная
    Аристарх Людвигович
    1. No pasaran Вчера, 17:36
      Немцы продавят этот свой проект(Северный поток-2")-это вам не болгары,ни братства славянского,ни выгоды своей не ведающие более.А вот потом пусть бандеры с американцами взрывают что хотят на территории незалежной. smile
      No pasaran
      1. Идущий Вчера, 17:44
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Идея конечно интересная


        Этот способ даже поляк удивил laughing :

        Идущий
        1. СРЦ П-15 Вчера, 17:53
          На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод

          Как жаль, что нам не дали повод
          Взорвать российский газопровод!
          Воюем с ними столько лет!
          А повода всё нет и нет... laughing
          СРЦ П-15
      2. майор Юрик Вчера, 17:45
        Киев опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

        Вот и объединить их вместе,пущай замутят на Привозе открытие лавки по продаже сжиженого янкесовского газа! negative
        майор Юрик
      3. влад66 Вчера, 17:59
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Идея конечно интересная

        Конечно интересная,тот же ЕС вставил бы в зад хохлам обломки взорванной трубы.
        Цитата: No pasaran
        Немцы продавят этот свой проект(Северный поток-2")-это вам не болгары,ни братства славянского,ни выгоды своей не ведающие более.

        Кстати у матрасных время есть и логика их понятна
        Украина, как и США, выступает против строительства трубопровода, который планируется проложить рядом с "Северным потоком". Киев опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

        Не даром Вашингтон толкает Петрушку в наступление на Донбассе,его цель втянуть Россию в войну на Украине и закрыть полностью "Северный Поток 2" и перенаправить Европу на более дорогой сжиженный газ из США.Хохлы лишь инструмент в руках Вашингтона против России.
        влад66
        1. Идущий Вчера, 18:02
          его цель втянуть Россию в войну на Украине


          Это их мечта , но...
          Идущий
    2. 210окв Вчера, 17:40
      Злобные твари.И сказать больше нечегоГотовы откусить себе лапы и хвост...
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Идея конечно интересная
      210окв
      1. Идущий Вчера, 17:46
        “Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю
        — отметил он.


        И это образование хочет себя государством назвать.
        Идущий
    3. Svarog Вчера, 17:43
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Идея конечно интересная

      Да идея феерична, немцы бы оценили, да и вся европа)) У украинцев много светлых мыслей))
      Svarog
  2. sir_obs Вчера, 17:34
    Ну так самое время подтолкнуть европу к строительству Северного потока. Или взрывчатка закончилась?
    sir_obs
  3. ИмПерц Вчера, 17:37
    Цитата: sir_obs
    Ну так самое время подтолкнуть европу к строительству Северного потока. Или взрывчатка закончилась?

    Европейцы прознали... И "попросили" в ультимативной форме не страдать ерундой.
    Поэтому и СП-2 не задвинули, а поддерживают.
    ИмПерц
  4. pvv113 Вчера, 17:39
    Киев в 2014-2015 годах планировал подорвать российский газопровод

    Взрывать, ломать, сносить - это все, чего добилась Украина за свою незалежность. А хоть что-то создано? Я имею ввиду кроме трезуба из протухшего сала?
    pvv113
    1. Идущий Вчера, 17:48
      Приветствую Владимир! hi Как что Черное море выкопали:

      Идущий
      1. pvv113 Вчера, 17:52
        Привет, Виктор! Море было задолго до незалежности. Ты еще вспомни понадкусанные яблоки в райском саду wink
        pvv113
        1. Идущий Вчера, 17:58
          Так вот ещё пожалуйста :

          Идущий
          1. pvv113 Вчера, 18:01
            А как они докажут, если у них нет такой акамедии наук?
            pvv113
            1. влад66 Вчера, 18:12
              Цитата: pvv113
              А как они докажут, если у них нет такой акамедии наук?

              Докажут,еще как докажут. fellow
              влад66
              1. Идущий Вчера, 18:18
                Цитата: pvv113
                А как они докажут, если у них нет такой акамедии наук?


                А зачем им утруждать себя , у них "историки" есть.
                Идущий
              2. pvv113 Вчера, 18:20
                Цитата: влад66
                Докажут,еще как докажут.

                Во как!!! belay
                pvv113
    2. Mavrikiy Вчера, 17:55
      Создано. Новая общность свидомых. И такая общность, доложу я вам.... ПЕРЕКОВКА займет лет 60 (сколько создавали, столько и ковать обратно в людину)
      Mavrikiy
      1. pvv113 Вчера, 17:59
        Боюсь, 60 будет мало. Бандеровцы и эсэсовцы через 70 лет еще шевелятся. А в 404-й детей чуть ли не с роддома учат свидомости
        pvv113
        1. Krasnyiy komissar Вчера, 20:44
          Перековывать этих выродков лучше дождем из свинца и напалма, чтобы жмуров не успевали закапывать !
          Krasnyiy komissar
          1. pvv113 Вчера, 21:05
            Ну если другого языка не понимают no
            pvv113
            1. Krasnyiy komissar Вчера, 21:15
              Конечно, не понимают ! Худшие качества русских, поляков и евреев слились в т.н. окраинцах. Слава Богу, что Россия, наконец, сбросила ярмо из небратьев со своей шеи. Еще бы границу намертво закрыть минными полями и колючкой, чтобы свидомиты не лезли в обход погранпереходов.
              Krasnyiy komissar
              1. pvv113 Вчера, 21:46
                Цитата: Krasnyiy komissar
                Худшие качества русских, поляков и евреев слились в т.н. окраинцах.

                pvv113
    3. амурец Вчера, 23:52
      Цитата: pvv113
      Я имею ввиду кроме трезуба из протухшего сала?

      "Великий Шёлковый Путь!" В обход РФ, влетевший хохлам в "копеечку." Аж а полгода целый поезд пропустили туда и обратно, за полгода. Правда, с тех пор об этом проекте ничего не слышно.
      "Первый контейнерный поезд, который был отправлен из Украины в Китай 15 января по «шелковому пути», прибыл 29 января с двухдневным опозданием. Об успехе альтернативного маршрута в обход России говорить не приходится, считают эксперты. По предварительным данным, такой способ перевозки товаров в Китай является убыточным как минимум в два раза.
      © Подробнее: http://forum-ukraina.net/threads/gruzy-iz-ukrainy
      -v-kazaxstan-i-kitaj-v-obxod-rossii.16540/page-10
      "
      амурец
      1. pvv113 Вчера, 23:56
        У меня в памяти отложилось, что поезд туда пошел, потом пропал и только через несколько месяцев нашелся в Китае. А вот про обратную дорогу - никакой информации не попадалось wink
        pvv113
        1. амурец Сегодня, 00:11
          Цитата: pvv113
          А вот про обратную дорогу - никакой информации не попадалось

          ЕМНИП, через полгода, была попытка вернуть состав. А китайцам он если и был нужен то в качестве металлолома. В КНР колея 1435мм и другие требования к габаритам, поэтому постоянно происходят перегрузки товаров на российско-китайской границе.
          амурец
          1. pvv113 Сегодня, 00:19
            Понятно, как-то я это пропустил. Спасибо
            pvv113
  5. Dzafdet Вчера, 17:40
    Цитата: No pasaran
    Немцы продавят этот проект-это вам не болгары.А вот потом пусть бандеры с американцами взрывают что хотят на территории незалежной. smile

    К моменту реализации у Украины будет куча ржавого металлолома..Флаг им в руки и барабан на шею!
    Dzafdet
  6. ВЕРЕСК Вчера, 17:41
    Украина, как и США, выступает против строительства трубопровода, который планируется проложить рядом с "Северным потоком". Киев опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу. Сало .Только сало.Мягко будет.Удовольствие никто не отменял.
    ВЕРЕСК
  7. Воронок Вчера, 17:43
    Нашел чем хвастаться, неумный человек. Сами Европу на СП2 толкают.
    Воронок
    1. Идущий Вчера, 18:06


      Не хватает у них специалистов.
      Идущий
  8. tchoni Вчера, 17:44
    Да, про чай с опиумом слышать приходилось от проходивших срочную службу этнических таджиков.... А вот про сало с коноплей как то не слыхивал..
    tchoni
  9. Egorovich Вчера, 17:47
    Если бы и взорвали газопровод в хохляндии, то быстрее бы "Северный поток-2" построился бы. Гейропа бы поморозилась немного и сама бы предложила начать это строительство.
    Egorovich
    1. ИмПерц Вчера, 17:53
      Цитата: Egorovich
      то быстрее бы "Северный поток-2" построился бы

      Не факт. Рынок сбыта мог бы быть занят другими поставщиками и доля Газпрома резко бы снизилась. И не факт, что восстановилась бы.
      ИмПерц
      1. Идущий Вчера, 18:04
        Цена вещь упрямая , а перебить наши цены никто не сможет.
        Идущий
      2. Egorovich Вчера, 18:07
        Прямо точно вы сказали. СПГ пошел бы со всех сторон!!! У матрасии нет газовозов, чтобы обеспечить Гейропу. У Норвегии добываемого газа недостаточно для нужд ЕС. Катарский СПГ в основном идет в Азию(Китай). Из Азербайджана газопровод еще не построен до сих пор. Так что по быстрому бы все восстановили и тут же бы начали строительство СП-2.
        Egorovich
        1. ИмПерц Вчера, 20:45
          Европа везде в точках приёма СПГ. Так что расчёт "западных партнёров" был правилен. Строительство СП-2 это два года (вроде, не менее). Если бы это случилось, то заработали бы другие пути доставки газа в Европу, а СП-2 бы заморозили под вопли экологов и под правила 3-го энергопакета.
          Ну подключился бы Ямальский завод СПГ, но он бы не смог удержать теряемый объём.
          Не обольщайтесь.
          Скорее всего немцы, австрийцы и итальянцы подсуетились.
          Не дали укропитекам взорвать. И продвигают СП-2.
          А можно было бы потерять европейский рынок.
          ИмПерц
          1. Egorovich Вчера, 21:35
            Умный платить дороже никогда не будет, если есть дешевле. Себестоимость своей продукции ЕС сознательно повышать не захочет(а там один из основных энергоносителей именно трубный газ). С СПГ они попухнут. Их готовая продукция будет дороже конкурентов. Финиш!!! Им нужен только трубный газ-именно российский.
            Egorovich
  10. Mavrikiy Вчера, 17:50
    На Украине рассказали о планах взорвать российский газопровод
    А че, "на зло мамке, отморожу уши". Какая мамка, такие и уши. Не дранные.
    Mavrikiy
  11. Геркулесыч Вчера, 17:55
    Они такие, что хоть завтра, по приказу госдепа, не только газопровод -атомную станцию взорвут, обвинив во всем, естественно, Россию! fool
    Геркулесыч
    1. sabakina Вчера, 19:25
      Вроде вчера писали, на Хмельницкой АЭС блок аварийно остановлен.
      sabakina
  12. Masya Masya Вчера, 18:07
    Я вам о государственных планах рассказываю
    или я чего-то не понимаю, но это или государственная тайна, или признание в терроризме... ну никак не план... план- это то, что они там курят...
    Masya Masya
    1. Идущий Вчера, 18:20
      Всё у них в головах уже смешалось , план не план - главное все ломать.
      Идущий
  13. Горный стрелок Вчера, 18:12
    Вообще то газопровод украинский. Во вторых - пусть взрывают. Быстрее второй "Северный поток" построят. В третьих, Европа точно им границу закроет! Какой безвиз. Чипировать будут, как в зоопарке wassat
    Горный стрелок
  14. Маз Вчера, 18:25
    Цитата: No pasaran
    Немцы продавят этот свой проект(Северный поток-2")-это вам не болгары,ни братства славянского,ни выгоды своей не ведающие более.А вот потом пусть бандеры с американцами взрывают что хотят на территории незалежной. smile

    Боюсь шо Бандеры ни за шо не взорвут на территории незалежной. А вот нитка газопровода по дну моря гораздо уязвимие и найти виноватого будет невозможно, в случае подрыва. Тогда : Немцам кукиш а не газ, укре - угроза перекрыть нитку и поднять цену, нам убытки и кидалово на весь мир... Нашим партнерам урок, кто против дяди Сэма, тот в проигрыше и сам себе виноват. Так шо не надо расслабляться. Понятно зачем флот строим ннмерянными темпами?
    Маз
    1. sabakina Вчера, 19:28
      Ну, если у шпротов подводную лодку в аренду возьмут, то, усё могет быть.
      sabakina
  15. Alex20042004 Вчера, 18:50
    Как не крути, всё равно везде ж_па.
    Alex20042004
  16. rocket757 Вчера, 19:02
    Это даже по определению не описать, типа МАРАЗМ КРЕПЧАЛ??? слишком слабо и ситуацию охарактеризовать неможно.
    rocket757
  17. лысова Вчера, 19:30
    Продолжают пилить сук под собой, да и пускай рвут - три зимы уже пережили! lol
    лысова
  18. Berkut24 Вчера, 19:32
    Кажется у Меркель появился ценный свидетель.
    Berkut24
  19. Немезида Вчера, 19:56
    А вы сразу взорвите газопровод,который идет из РФ на Украину...Если Россия не сможет транспортировать газ в ЕС,то зачем РФ снабжать газом Украину,которая за газ не платит...
    Немезида
  20. Ментат Вчера, 20:11
    США выступает против строительства трубопровода, который планируется проложить рядом с "Северным потоком". У Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

    В эту чушь кто-то верит? Настолько нелепая отговорка политическому давлению в чистом виде, что диву даёшься.
    А бизнес в Германии настолько тупой, что раскрыв рот и уронив калькулятор на пол, развесив уши внемлет этой ахинее? Сомнительно.
    Ментат
  21. Дормидонт Вчера, 21:17
    Секрет Полишинеля. Эти кровожадные животные спит и видят, как бы чего - нибудь взорвать или убить несколько сотен тысяч беззащитных женщин, стариков и детей. С русофобской свидомией мира не будет
    Дормидонт
  22. bogadun Вчера, 21:31
    Зачем взрывать ? Не проще было кран закрыть ? Дэбилы, лишь бы что нибудь сломать. Строить то мозгов не хватает.
    bogadun
  23. Стройбат запаса Вчера, 22:04
    То есть, этот недоумок официально сообщил, что были планы террористических актов? Так почему еще не заведено дело?
    Стройбат запаса
  24. Комментарий был удален.
  25. rehev931 Вчера, 23:11
    Вот же д...билы!!! Ну как можно обещать Европе бесперебойный транзит и в то же время говорить о реальных планах подорвать инфраструктуру, его обеспечивающей!!! А в Гейропе тоже все обсаженные чтоли? Прибалты с пшеками понятно- у них карма такая!!! Но ведь адекватные люди должны понимать, что Украина НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНА!!! И если заокеанский хозяин прикажет взорвать, ведь взорвут "назло бабушке" и при этом будут утверждать, что они единственные и надежнейшие транзитеры!!! Или я что то не понимаю...
    rehev931
  26. NF68 Вчера, 23:41
    А в ЕС Украина после этого будет прокачивать свой цевый газ. За такие фокусы немцы и французы быстро придумают что нибудь на головы излишне любителей горики и сала.
    NF68
  27. Кент0001 Вчера, 23:49
    Я в шоке. Властям руины даже не надо прикидываться иди отами. Они ими реально являются. И там вся власть такая. Дело "труба".
    Кент0001
    1. LeonidL Сегодня, 00:19
      Вы в состоянии их мозгов ранее сомневались?
      LeonidL
  28. LeonidL Сегодня, 00:18
    Отличная идея, однако! Взорвать к чертовой матери на своей территории газопроводы (хорошо бы вместе с газохранилищами!), оставить столь милую задницам еуропу без газа (желательно зимой!) и ... инициировать скоростное строительство "Северного потока 2"!!!!! Вот это была бы ПЭРЭМОГА так перемога! думаю немцы прочитав, кинутся достраивать газопроводы ударными темпами!
    LeonidL
Картина дня