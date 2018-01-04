С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2" (этапа 1а) с разгонным блоком "Фрегат" космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и "Канопус-В" №4 (Российская Федерация), а также полезной нагрузки в составе четырех космических аппаратов технологического назначения S-NET (Федеративная Республика Германия), четырех космических аппаратов для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (Соединенные Штаты Америки) и космического аппарата технологического назначения D-Star One (Федеративная Республика Германия)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев разрешил Минобороны России использовать космические системы для запуска с космодрома Восточный пяти германских и четырех американских спутников в качестве полезной нагрузки при выведении российских аппаратов "Канопус-В" №3 и "Канопус-В" №4. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на портале правовой информации.- говорится в документе.Ранее в Роскосмосе сообщили, что следующий запуск с Восточного запланирован на 1 февраля 2018 года - с космодрома стартует "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4. Их запуск изначально планировался на 22 декабря 2017 года, однако из-за нештатного пуска с Восточного 28 ноября он был перенесен. Тогда старт прошел в нормальным режиме, однако после выведения на промежуточную орбиту разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками связь с ним была потеряна.Основной полезной нагрузкой тогда стал российский трехтонный гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1 производства корпорации "ВНИИЭМ". Вместе с ним на орбиту отправились 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе 10 спутников LEMUR и D-Star One, передает ТАСС