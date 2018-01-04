01:13 05 января

С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев разрешил Минобороны России использовать космические системы для запуска с космодрома Восточный пяти германских и четырех американских спутников в качестве полезной нагрузки при выведении российских аппаратов "Канопус-В" №3 и "Канопус-В" №4. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на портале правовой информации.

С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники


Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2" (этапа 1а) с разгонным блоком "Фрегат" космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и "Канопус-В" №4 (Российская Федерация), а также полезной нагрузки в составе четырех космических аппаратов технологического назначения S-NET (Федеративная Республика Германия), четырех космических аппаратов для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (Соединенные Штаты Америки) и космического аппарата технологического назначения D-Star One (Федеративная Республика Германия)
- говорится в документе.


Ранее в Роскосмосе сообщили, что следующий запуск с Восточного запланирован на 1 февраля 2018 года - с космодрома стартует "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4. Их запуск изначально планировался на 22 декабря 2017 года, однако из-за нештатного пуска с Восточного 28 ноября он был перенесен. Тогда старт прошел в нормальным режиме, однако после выведения на промежуточную орбиту разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками связь с ним была потеряна.

Основной полезной нагрузкой тогда стал российский трехтонный гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1 производства корпорации "ВНИИЭМ". Вместе с ним на орбиту отправились 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе 10 спутников LEMUR и D-Star One, передает ТАСС


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 88

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  1. 210окв Вчера, 18:44
    Блин,я поражаюсь..Ещё есть желающие запускать у нас что нибудь...Надеюсь военные не подведут.Там же наши спутники,забугорные прицепом..
    210окв
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 18:46
      У нас все надежно! Только с программами проблемы иногда бывают, но в целом статистика успешных запусков неплохая.
      Аристарх Людвигович
      1. 210окв Вчера, 18:48
        Это Вы про постоянство?Признак мастерства?
        Цитата: Аристарх Людвигович
        У нас все надежно!
        210окв
        1. bulvas Вчера, 19:00
          использовать космические системы для запуска с космодрома Восточный пяти германских и четырех американских спутников в качестве полезной нагрузки при выведении российских аппаратов "Канопус-В" №3 и "Канопус-В" №4.

          Надеюсь, не уронят, когда-нибудь должны на место встать

          Американцам и немцам демпинг предложили?
          Там же Маск цены опустил

          Наверно, попутный груз, запросили немного, все равно выгодно
          bulvas
      2. 210окв Вчера, 19:01
        Ага.Или датчик впихнут невпихуемым способом...
        Цитата: Аристарх Людвигович
        У нас все надежно! Только с программами проблемы иногда бывают, но в целом статистика успешных запусков неплохая.
        210окв
      3. Piramidon Вчера, 19:33
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Только с программами проблемы

        Поменяют Windows на Linux и вперед. lol
        Piramidon
      4. Alex_Rarog Вчера, 20:21
        Да незнаю. При словосочетании Союз и Фрегат аж колотить начинает. Особенн изза последнего.
        Alex_Rarog
        1. Игорь В Вчера, 22:43
          Цитата: Alex_Rarog
          Да незнаю. При словосочетании Союз и Фрегат аж колотить начинает. Особенн изза последнего.

          Это Вам опохмелиться надо. feel
          Игорь В
    2. Глядя Петрович Вчера, 18:49
      Нашлись. Там прошлого штатного попа прогнали. Теперь нового выписали освещать, прокаченного. Старый поп на последнем освящении еле кадило держал.
      Глядя Петрович
      1. allaykbar Вчера, 18:50
        Глядя Петрович ты в своей борьбе с Кремлем плюешь на православных. Смотри как бы в тебя не плюнул православный народ, а то захлебнешься - ибо отмерят тебе тем, чем ты отмерял

        ты конечно красавчик сейчас и весь такой с юморком. Но ты сейчас как обезьяна из группы Пуси Риот или жаба из Фемен - которая пилила Крест в Киеве или светила своим местом для заработка в Церкви
        allaykbar
        1. starogil Вчера, 18:59
          Вас православных воцерквлённых плевальщиков если посчитать так на народ ну никак
          не наберётся так что не колотись и плюй в тряпочку или в урну, понЯл?
          starogil
          1. allaykbar Вчера, 19:02
            ты видимо католик? с галиции? или от куда ты?
            allaykbar
          2. Васян1971 Вчера, 19:06
            Цитата: starogil
            Вас православных воцерквлённых плевальщиков если посчитать так на народ ну никак
            не наберётся так что не колотись и плюй в тряпочку или в урну, понЯл?

            Нас православных достаточно. ПонЯл?
            Васян1971
            1. sabotage Вчера, 20:28
              Цитата: Васян1971
              Назвался православным

              Купил пианино - еще не пианист...
              sabotage
              1. Васян1971 Вчера, 23:31
                Цитата: sabotage
                Цитата: Васян1971
                Назвался православным

                Купил пианино - еще не пианист...

                По себе судишь? Не суди и не судим будешь.
                Васян1971
          3. Идущий Вчера, 20:42
            Ты даже себе не представляешь сколько , но мы тебе зла не желаем , ты сам его найдешь.
            Идущий
        2. 210окв Вчера, 19:04
          Прям с языка сняли..Священник тот возможно уже и Богу душу отдал..Да и не "штатные" они.А то что чистить эти Авгиевы конюшни давно пора.В смысле "Роскосмос"..
          Цитата: allaykbar
          Глядя Петрович ты в своей борьбе с Кремлем плюешь на православных. Смотри как бы в тебя не плюнул православный народ, а то захлебнешься - ибо отмерят тебе тем, чем ты отмерял

          ты конечно красавчик сейчас и весь такой с юморком. Но ты сейчас как обезьяна из группы Пуси Риот или жаба из Фемен - которая пилила Крест в Киеве или светила своим местом для заработка в Церкви
          210окв
        3. Молодой_Коммунист Вчера, 19:23
          Цитата: allaykbar
          Глядя Петрович ты в своей борьбе с Кремлем плюешь на православных.

          Почему православные не отвечают за качество указанных магических услуг и освященные ими ракеты валятся?
          Молодой_Коммунист
          1. allaykbar Вчера, 19:24
            тебе должно быть стыдно выступать на русском форуме под своим флагом

            ну а свои подколы оставь своему просвещенному колхозу) бесправному)
            allaykbar
            1. Молодой_Коммунист Вчера, 19:35
              Не говорите что мне делать и не узнаете куда Вам идти.

              Если по существу, то поп взял бабло за освящение ракеты, а благодать не только не снизошла, а еще и ракета ударилась об небесную твердь и упала. Я себе это могу объяснить только несколькими способами:
              - существа "Бог" не существует и на лцо факт мошейничества со стороны попа.
              - существо "Бог" существует, но РПЦ (МП) не явлется его полномочным представителем, тогда на освящение ракет надо приглашать по списку мулл, шаманов, католиков, протестантов, зороастрийцев и т.д. до того момента, пока ракеты не перестанут падать и духовному лицу, успевшему остановить их падение и предоставить подряд на оказание магических услуг Роскосмосу в будущем.
              - Бог есть и РПЦ (МП) его полномочный представитель, но освящение было проиведено непрофессиоально и на лицо - халатность.

              Как будете из ситуации выходить?
              Молодой_Коммунист
              1. demo Вчера, 20:04
                Когда Иисусу Христу задали провокационный вопрос: "Как быть? Отдать подати Кесарю или пойти против Бога?" То он ответил так, как может ответить Сын Божий. "Отдайте Кесарю Кесарево. А Богу отдайте Божье."
                Напомню что вопросы задавали фарисеи.
                Кто такие фарисеи вам ведомо?
                Интересная нация! Провокационная!
                А вы не из тех ли?
                И еще.
                Не стоит в суе поминать имя Бога. И о делах его, если вы не служитель Церкви. не стоит судить.
                Ибо в ваших вопросах провокация.
                demo
                1. Shahno Вчера, 20:07
                  Приезжайте к нам в Иерусалим. Потолкуем...
                  Shahno
                  1. Идущий Вчера, 20:45
                    Цитата: Shahno
                    Приезжайте к нам в Иерусалим. Потолкуем...


                    О чем , о том что вы не признаете христианство , так это и без приезда понятно.
                    Идущий
                2. Молодой_Коммунист Вчера, 20:10
                  Цитата: demo
                  Не стоит в суе поминать имя Бога. И о делах его, если вы не служитель Церкви. не стоит судить.

                  Стотит - интересно, почему поп кинул Роскосмос на бабло? Пусть РПЦ возвращает деньги за освящение упавшей ракеты, либо обеспечит снисхождение благодати, за которую Роскосмос уже уплатил - с этим мы будем разбиратся.
                  Молодой_Коммунист
                  1. Korsar4 Вчера, 21:05
                    У Вас какой интерес? Позлорадствовать?
                    И здесь точно считать не стоит. Вы же не скидывались.
                    Жизнь показывает - ответ приходится держать за любое слово. Подумайте, если время будет.
                    Korsar4
                  2. vovanpain Сегодня, 00:07
                    Цитата: Молодой_Коммунист
                    с этим мы будем разбиратся.

                    Кто это мыкак будете разбираться?
                    Цитата: Молодой_Коммунист
                    Стотит - интересно, почему поп кинул Роскосмос на бабло?

                    Интересно?Так задайте попу этот вопрос.
                    И да,до Иосифа Виссарионовича вам как до Пекина на карачках. request yesА он в духовной семинарии учился,так что не богохульствуйте уважаемый Молодой Коммунист. hi
                    vovanpain
                    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 00:40
                      Цитата: vovanpain
                      Цитата: Молодой_Коммунист
                      с этим мы будем разбиратся.

                      Кто это мыкак будете разбираться?
                      Цитата: Молодой_Коммунист
                      Стотит - интересно, почему поп кинул Роскосмос на бабло?

                      Интересно?Так задайте попу этот вопрос.
                      И да,до Иосифа Виссарионовича вам как до Пекина на карачках. request yesА он в духовной семинарии учился,так что не богохульствуйте уважаемый Молодой Коммунист. hi

                      Да он из стационара пишет, че привязались к болгарину....
                      MOSKVITYANIN
                      1. allaykbar Сегодня, 00:58
                        Да он из стационара пишет, че привязались к болгарину....


                        так может он румын
                        allaykbar
              2. Комментарий был удален.
      2. No pasaran Вчера, 18:51
        Будем надеяться,что не упадёт.. laughing
        No pasaran
      3. фигвам Вчера, 18:55
        С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

        А что шоумен Маск занят?
        фигвам
        1. 210окв Вчера, 19:08
          Этот "шоумен",точнее его спецы (а там полно и наших,не пригодились видите ли,с зарплатой пожадничали)фору такую дадут что и пыли не увидим.
          Цитата: фигвам
          С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

          А что шоумен Маск занят?
          210окв
        2. APASUS Вчера, 19:20
          Цитата: фигвам
          С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

          А что шоумен Маск занят?

          Не говорите так ,сейчас группа поддержки испишет всю страницу ,он у них идол. Просто задрали меня своими текстами о его гениальности
          APASUS
          1. Вадим237 Вчера, 19:26
            Он просто достиг значительного успеха, взявшись за очень сложную, работу.
            Вадим237
            1. APASUS Вчера, 19:39
              Цитата: Вадим237
              Он просто достиг значительного успеха, взявшись за очень сложную, работу.

              Писец началось!
              APASUS
              1. Вадим237 Вчера, 19:45
                Халяву любят все, только далеко не все, умеют ей правильно распорядится.
                Вадим237
            2. фигвам Вчера, 19:43
              APASUS

              Да, поклонников голливудских мюзиклов у нас на сайте много.
              фигвам
              1. Вадим237 Вчера, 21:05
                Мьюзиклов нету - есть настоящее железо, которое выводит полезную нагрузку на орбиту и возвращает первую ступень, для повторного использования.
                Вадим237
                1. фигвам Вчера, 21:44
                  Для того чтоб это железо летало вверх и вниз, Маск не требуется, требуются миллиарды долларов и NASA. При этом когда требуется вывезти действительно тяжёлый груз, ракета летит в обычном режиме, т.е. в один конец и потом сгорает.
                  фигвам
                  1. Вадим237 Сегодня, 00:07
                    Ещё как требуется - организатор сего действия он, под его предводительством создана компания и создают всё остальное, у нас то же есть миллиарды - сотни миллиардов рублей на космос, только такта от этих вливаний не видно - то Ангара ракета не летайка, то космодром Восточный - недоделок, за то планов громадьё: Союз 5, новая возвращаемая ступень, сверхтяжёлая ракета, корабль Федерация, метановый ракетный двигатель и невнятная программа развития космоса - Луна, летим не летим и триллионы рублей на пустое место - всё это деятельность без единоначалия.
                    Вадим237
    3. влад66 Вчера, 18:50
      Цитата: 210окв
      Блин,я поражаюсь..Ещё есть желающие запускать у нас что нибудь..

      Есть,тогда была ошибка в программировании.надеюсь что сейчас не напортачат.
      Цитата: 210окв
      .Надеюсь военные не подведут.Там же наши спутники,забугорные прицепом..

      Тоже надеюсь на это. hi
      влад66
    4. rocket757 Вчера, 18:51
      Когда их спутники пойдут они глюк на мозги наших в космоспускателей насылать не будут???
      rocket757
    5. Muvka Вчера, 19:09
      А чего не желать? У нас надежность пусков +- как у Амеров.
      Muvka
    6. 73bor Вчера, 19:10
      Да американский в США а немецкий в Германию! wassat
      73bor
      1. pvv113 Вчера, 19:23
        Можно наоборот, чтобы разговоров о коррупции не было wink
        pvv113
    7. Комментарий был удален.
    8. INVESTOR Вчера, 19:32
      Америга нас санкиями душит а мы им движки для ракет, спутники их запускаем,а как же батут? Россия-щедрая душа.
      INVESTOR
    9. сибиралт Вчера, 19:40
      И чего только не изволят для американских партнеров. lol
      сибиралт
    10. 7gor Вчера, 22:23
      Вообще не понимаю wassat
      7gor
  2. Джек О’Нилл Вчера, 18:44
    Бизнес, просто бизнес.
    Джек О’Нилл
    1. rocket757 Вчера, 18:54
      Конечно бизнес и никакого мозгошевеления у наших эффективноменеджерпутов.
      rocket757
      1. Джек О’Нилл Вчера, 19:05
        Цитата: rocket757
        Конечно бизнес и никакого мозгошевеления у наших эффективноменеджерпутов.

        Ну да, давайте всех иностранных заказчиков пошлем, а работникам Роскосмоса скажем, чтобы держались, так как денег на зарплаты нет.
        Джек О’Нилл
        1. 210окв Вчера, 19:25
          Дело не в "пошлем".Контракты безусловно важны.Дело в опущенном имидже Российской космонавтики.
          Цитата: Джек О’Нилл
          Цитата: rocket757
          Конечно бизнес и никакого мозгошевеления у наших эффективноменеджерпутов.

          Ну да, давайте всех иностранных заказчиков пошлем, а работникам Роскосмоса скажем, чтобы держались, так как денег на зарплаты нет.
          210окв
          1. 73bor Вчера, 19:33
            Просто в 90-е слишком доверяли РОСКОСМОСУ считали их непогрешимыми бессребренниками ,но на деле всё оказалось более прозаичным ,-как так "у колодца,да не напиться"!
            73bor
        2. rocket757 Вчера, 21:03
          А мозгами ПОШЕВЕЛИТЬ, шоб обеспечить достойной работой и оплатой НАШИХ работников и не только Росскосмоса??? У наших эффектоменеджеров одна забота - их золотой парашют.
          rocket757
  3. allaykbar Вчера, 18:45
    космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и "Канопус-В" №4 (Российская Федерация), а также полезной нагрузки в составе четырех космических аппаратов технологического назначения


    ужас. сверхлюди из кисельного западного мира дотируют запуски русских спутников кгб what
    запусти русский спутник за счет американских налогоплательщиков - давняя мечта кровавого Кремля

    теперь те кто клял Восточный и Рогозина с его блажью - должны каяться в стиле Ахиджаковой и посыпать головы свои пеплом.
    allaykbar
  4. Egorovich Вчера, 18:49
    Зарабатывание денег, ничего личного. Все правильно, любые лишние деньги не пахнут, чьи бы они не были.
    Egorovich
    1. Геркулесыч Вчера, 19:02
      К сожалению, деньги очень часто пахнут обычной человеческой кровью. ....
      Геркулесыч
      1. allaykbar Вчера, 19:12
        Геркулесыч ну что ты везде ныть то начинаешь в любой теме вообще) Ну при чем тут кровь? чья кровь? О чем ты?

        allaykbar
    2. сибиралт Вчера, 20:15
      Деньги пахнут по разному. (афоризм Семена Альтова)hi
      сибиралт
      1. Egorovich Вчера, 21:41
        Деньги пахнут тем, в чьих они руках.
        Egorovich
      2. 7gor Вчера, 22:26
        Деньги не пахнут друг мой÷
        7gor
        1. Lycan Сегодня, 01:03
          - 30 серебренников тоже не пахли? Что ж Иуда повесился-то? (да простит Всевышний его душу)
          - ФРС тоже не пахла (в деле с Кеннеди)? [версия излагается здесь: http://www.orator.ru/stories_pochemu_ubili_kenned
          i.html ]
          - принятие Горбачёва как "прогрессивнейшего советского политика" на Западе, гарантии безопасности и празднование 80-летия в Лондоне тоже не пахли? (миллионами разрушенных судеб, крушением гос-ва, моральным загниванием хотя бы)...
          Lycan
  5. Геркулесыч Вчера, 19:01
    Айфон с айпадом он свои лучше бы запустил! sad Можно в космос, можно куда подальше !Лишь бы работать начал! А решение недалекое, выводить спутники противника, которые против нас и будут использованы! !!! fool
    Геркулесыч
    1. allaykbar Вчера, 19:14
      Беда этой страны в том, что любой с дивана может оценить и посоветовать, как надо работать.
      allaykbar
      1. MOSKVITYANIN Сегодня, 00:31
        Цитата: allaykbar
        Беда этой страны в том, что любой с дивана может оценить и посоветовать, как надо работать.

        Т.С. плюрализм...
        MOSKVITYANIN
  6. Masya Masya Вчера, 19:07
    Я верю в нашу звезду! 1 февраля- четверг, не понедельник... wink
    Masya Masya
  7. Молодой_Коммунист Вчера, 19:20
    С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

    Возможно, это хитрый план Путина, чтобы утопить и эти спутники в море?
    Молодой_Коммунист
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 00:36
      Цитата: Молодой_Коммунист
      С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

      Возможно, это хитрый план Путина, чтобы утопить и эти спутники в море?

      А это как то заботит болгарских коммунистов ставшие либерастами?
      MOSKVITYANIN
  8. Гардамир Вчера, 19:25
    Ну, Слава Путину, партнёры не забыты!
    Гардамир
  9. Бедняк Вчера, 19:29
    Прежде, чем чего-либо запускать, надобно наладить глобальную систему слежения и контроля за выведением на орбиту запускаемых спутников, как это было в СССР. Только это видимо не интересно и не нужно нашему "Роскосмосу". Улетело и ладно, и с глаз долой.
    Бедняк
  10. Jovanni Вчера, 19:40
    С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

    Туда их тоже! В океан их! Партнеры...
    Jovanni
  11. мерцание Вчера, 19:50
    А как же санкции? recourse
    мерцание
  12. groks Вчера, 19:55
    В данном случае, отрицательным результатом, наверное будет успешный запуск. Появляются подозрения уже, что всё это контролируется "партнёрами". А уж немцев, после их заявления, стоило бы послать. Но это ж бизнес. А вот чего бы им Кремль в аренду не сдать? Какому всемирному ЛГБТ конгрессу.
    groks
  13. лысова Вчера, 19:57
    А мы вообще знаем , что там внутри, иностранных спутников? Ведь на словах одно, на деле другое. Имфа ведь закрытая.
    лысова
  14. мерцание Вчера, 20:05
    Все будет путем. Запустим свои спутники, а партнерам скажем, что их спутники на связь не вышли ... ну не вышли и все ... поди пойми эти спутники ? what
    мерцание
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 00:30
      Цитата: мерцание
      Все будет путем. Запустим свои спутники, а партнерам скажем, что их спутники на связь не вышли ... ну не вышли и все ... поди пойми эти спутники ? what

      Точно заместо вражеских спутников запустим ведры с гвоздями, а их спутники можно Ыну пропить...
      MOSKVITYANIN
  15. Bronevick Вчера, 20:31
    Зрада че перемога?
    Bronevick
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 00:27
      Цитата: Bronevick
      Зрада че перемога?

      Перемога конечно, сколько "бакинских" отвалили нам...
      MOSKVITYANIN
    2. Lycan Сегодня, 01:11
      Это - с какой стороны посмотреть:
      - наша перемога, как космотранспортного тренда, с тенью зрады, как вынужденной помощи вероятному противнику в запусках неизвестных нам объектов;
      - их перемога, как пользование условно задёшево нашим отлаженным космотранспортом (+страховка, +вероятно, за зелёные фантики) с тенью зрады, как неразвития своего космотранспорта.
      Lycan
  16. vlad007 Вчера, 20:31
    Из заметки непонятно на какие орбиты выводятся спутники. "Фрегат" единственный разгонный блок в мире выводивший аппараты на 3 разные орбиты за запуск. Думаю, что именно в этом привлекательность запуска для Заказчиков.
    vlad007
  17. Дормидонт Вчера, 21:12
    И желательно из запустить в дальний космос
    Дормидонт
  18. Теренин Вчера, 21:34
    [i]С космодрома Восточный запустят американские и немецкие .../i] это,как жест доброй воли или как угроза? winked
    Теренин
  19. Симон Вчера, 22:44
    А вообще, можно было бы, объявить санкции на запуск спутников этих стран в космос! Или хотя бы припугнуть об этом.
    Симон
  20. Симон Вчера, 22:45
    Цитата: Дормидонт
    И желательно из запустить в дальний космос

    Ага, по ближе к солнцу! Чтоб сгорели! laughing
    Симон
  21. Lesorub Вчера, 23:24
    Все правильно!!! Они нас Санкциями, а Мы ихние спутники в космос ! )) Вот Меркель с Трампом посмеются ))), да еще наверное за пол цены )
    Lesorub
  22. aries2200 Вчера, 23:59
    медведев предатель. его под трибунал требуется отправиить! шпионские спутники США разрешил приказал запустить , это США которые нас РОССИЮ считают врагами №1 и мы им спутники запуск ...это как гитлеру когда он в осаду ленинград взял ,(как сейчас сша россию) поставлять на передовую боеприпасы
    aries2200
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 00:24
      aries2200
      медведев предатель. его под трибунал требуется отправиить!

      Почему именно Медведева и какой еще трибунал, ФКС "О судебной системе в РФ", не предусматривает никаких требуналов....завязывайте с пьянкой, а то так трудовые будни проспите и стране угля не дадите...
      Сказано Вам Партия и Правительство заработать решило....или Вы не разделяете линию Партии и не чувствуете весь политический момент...., так Вы идеологический враг, а не Медведев, иш на сироту замахнулся....босяк..
      MOSKVITYANIN
  23. MOSKVITYANIN Сегодня, 00:17
    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев разрешил Минобороны России использовать космические системы для запуска с космодрома Восточный пяти германских и четырех американских спутников

    Подхалтурили немного...деньги на запуск американских спутников можно потратить на ремонт самолетов поврежденных на нашей ВВБ в САР подготовленными и вооруженными американцами боевиками...
    Бизнес и внешняя политика РФ в одном флаконе, гы...
    MOSKVITYANIN
  24. Нормаль ок Сегодня, 00:39
    С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники

    Пока, что "Восточный" больше славиться космическим распилом бабла, чем удачными космическими запусками. Неужели американцы с немцами рискнут?!
    Нормаль ок
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