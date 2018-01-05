13:28 05 января

Похищение Европы. Россией

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль нанёс визит в Киев, где сделал «проукраинское» заявление о необходимости введения вооружённой «крепкой миротворческой миссии» на всю территорию Донбасса, назвав ситуацию очень опасной. По поводу же решения о поставках американского летального оружия в зону конфликта официальный Берлин выразил только сомнение в их целесообразности. Учитывая, что ранее Зигмар Габриэль проводил вполне адекватные совместные пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, это явный крен политики Берлина в сторону Вашингтона, и отход от Минских соглашений, на что указали российские политологи.



Здесь можно сказать, конечно, что Зигмар – «хромая утка» из старого правительства Ангелы Меркель, что Меркель никак не может сформировать правительство Германии по итогам последних выборов, что эта пауза скандально затянулась. Однако, это и проамериканское заявление Зигмара говорит о том, что сам правительственный кризис в Германии является следствием борьбы за выбор политического курса в условиях усиливающегося давления Вашингтона на Европу, подкрепляемого уже санкциями против европейских компаний за связи с российскими контрагентами, в первую очередь, по строительству «Северного потока – 2».


Германия хочет получать дешёвый российский трубный газ, и атлантическую солидарность показать Вашингтону. Расчёт Зигмара и стоящим за них германских кругов простой: если Россия согласится на ввод миротворцев на Донбасс на американских условиях, с последующим захватом его бандеровцами, тогда есть шанс продолжить строительство СП – 2 и, вообще, сохранить текущие экономические отношения с Россией.

На что рассчитывает Зигмар Габриэль и компания, не понятно: Владимир Путин уже сказал на это, что Россия не допустит повторения резни в Сребренице на Донбассе. Для России это неприемлемо. Упования на «крепкую» миротворческую миссию Зигмара и других западных политиков призваны как бы снять эту озабоченность России, но после того, как они отдали на произвол Киеву выполнение Минских соглашений, Москва именно на этот их произвол и может указать в ответ. Стратегически, смешно думать, что Вашингтон удовлетворится уступкой России в Донбассе, он посчитает это проявлением слабости и продолжит свой курс на разжигание конфликтов на границах уже собственно России.

Для Европы, и в первую очередь Германии, на Донбассе наступает момент истины в их отношениях с США. Вспомним, что президент Трамп называет Германию «плохой страной», и это не только его личное мнение: так же считает его советник и нобелевский лауреат по экономике Стиглиц и часть американских экономических элит. Германия стала серьёзным экономическим конкурентом США, торговый баланс между странами давно не в пользу США. Поставки сжиженного газа из Америки в Германию, взамен трубного газпромовского, могли бы сгладить сложившийся торговый дисбаланс между странами.

В Германии понимают, чего хочет трамповский Вашингтон, и Ангела Меркель делает сенсационное заявление о том, что Европа отныне должна рассчитывать только на свои силы. Лидер СДПГ Мартин Шульц, хотя и формальный политический оппонент Меркель, заявляет о необходимости строительства Соединённых Штатов Европы, ставленник Меркель в Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер давно говорит о необходимости создания Европейской армии, а сегодня мы видим первые шаги по её созданию, слегка замаскированные. Какое отношение к этому имеет российский газ, и «Северный поток – 2», в частности?

Секрет Полишинеля состоит в том, что конкурентноспособность германской экономики держится на относительно дешёвом российском трубном газе, поступающем по значительным долгосрочным контрактам. Поэтому он дешевле газа, поставляемого в Польшу и в другие страны в относительно небольших объёмах, это обычная экономическая практика.

Замена российского газа на американский сжиженный, который дороже примерно на 30%, делает Германию, и Европу в целом, не конкурентноспособными. В перспективе, европейскую экономику ждёт участь украинской экономики, которая уже загнулась без российского газа. Германия борется не только за СП - 2, но за конкурентноспособность своей экономики, а США хотят подмять под себя германскую экономику, поэтому им нужно сорвать энергетические отношения Европы с Россией, и навязать Европе свой сжиженный газ.

Россия, продавая свои энергоносители, покупает в Германии и Европе технологии общего характера, без двойного назначения, однако, такие технологии она может покупать и в Азии, например, в Китае. Высокоскоростным ж/д поездам, сименсовским турбинам вполне можно найти китайские и другие аналоги, России нужно только наладить энергетические поставки в Азию, чем она сейчас и занимается. А вот сможет ли Германия найти аналогичный российскому рынок сбыта для своих турбин и поездов – большой вопрос.

Германии предстоит выбор между своим кошельком с остатками суверенитета и атлантической дисциплиной, скорее всего, с этим и связана послевыборная «неопределённость Меркель», которая всё никак не может сформировать новое правительство Германии. В германских элитах идёт борьба по поводу отношений с Россией и с США. В Вашингтоне называют это «подрывной деятельностью России», как бы «похищением Европы Россией» из американской сферы влияния, но, заметим, по обоюдному согласию сторон.
Автор: Виктор Каменев


21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:02
    "Для Европы, и в первую очередь Германии, на Донбассе наступает момент истины в их отношениях с США."Это не для Европы момент истины.А для Кремля.Что главнее-доходы от газа или жизнь людей на Донбассе.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 07:52
      Габриель забоялся ехать в зону АТО как заявлял ранее. Сослались на плохую погоду. lol
      сибиралт
    2. dsk Сегодня, 08:37
      Здравствуйте Дмитрий!
      Цитата: 210окв
      жизнь людей на Донбассе.
      К сожалению развал Украины неизбежен. Целиком в НАТО её не затащить, это не Литва, Украина больше бывшей Югославии в два раза. Россия сейчас может защитить только "Донбасский клин" (ДНР и ЛНР не полностью контролируют свои области). hi
      dsk
    3. Виктор Каменев Сегодня, 10:23
      Кремль, в отличие от вас, думает об экономической стабильности и развитии страны, иначе накроется и Донбасс, и не только Донбасс. Вспомните, как быстро Россия провалилась в 90-е годы в тартарары.
      Виктор Каменев
      1. 210окв Сегодня, 12:03
        А при чем тут 90-е?Тогда как раз и развалились из за того что прогнулись под..К чему и сейчас все идёт..
        Цитата: Виктор Каменев
        Кремль, в отличие от вас, думает об экономической стабильности и развитии страны, иначе накроется и Донбасс, и не только Донбасс. Вспомните, как быстро Россия провалилась в 90-е годы в тартарары.
        210окв
      2. Hoc vince Сегодня, 12:06
        В 90х Клинтон хвалил Ельцина сейчас Путин Трампа, ждём развязки...
        Hoc vince
  2. лысова Сегодня, 06:18
    Немцы по умней Болгар будут. Мало того, что Российский газ дешевле, так они ещё и наварятся за счёт его. А счёт Донбасса - одно слово -ЛИСЫ.
    лысова
  3. zulusuluz Сегодня, 07:07
    И вашим и нашим уже не получается. Ох, не хочет Европа думать. И слушать, вникая в сказанное, тоже...
    zulusuluz
  4. новичок Сегодня, 07:20
    как не тосуй карты, получится вассал янки. колода ведь краплёная. по моему, практически все более менее значимые политики гейропы на крючке у АНБ. да и хочет ли сама Меркель острого кризиса с янки? по моему она хочет и морковку съесть и на ёлку залезть. чквствуется закат её популярности, как бы не сглаживали углы разные аналитики, но правые в гейропе это уже сила. вопрос лишь, смогут ли они развернуть “избушку“ задом к янки, передом к нам? а по поволу Донбасса, все хотелки запада рушатся перед железными доводами ВВП. сей год вообще, будет определяющим, я так думаю.
    новичок
    1. Виктор Каменев Сегодня, 10:28
      АНБ работает, конечно, однако не нужно думать, будто Меркель и другие немцы - бездушные твари, и судьба Германии их не колышет. Колышет, поэтому и мечутся в разные стороны, от СШЕ до Донбасса. Они рискуют сейчас своей экономикой, боятся отдавать её под контроль Трампа, и боятся остаться без СП - 2.
      Виктор Каменев
      1. новичок Сегодня, 11:24
        единственное, что их “колышет“ так это как можно дольше просидеть в креслах всех уровней. а уж если бы “колышело“ этих “бездушных тварей“ то не проводили бы политику открытых дверей для миграции. и не мечутся они, не волнуйтесь за них, они прекрасно себя чувствовали одной задницей на двух стульях всегда. не будет никаких самостоятельных решений и политики до тех пор, пока янки базы там держат. да нет у них самостоятельной политики со времён Аденауэра.
        новичок
        1. 32363 Сегодня, 11:54
          Цитата: новичок
          единственное, что их “колышет“ так это как можно дольше просидеть в креслах всех уровней. а уж если бы “колышело“ этих “бездушных тварей“ то не проводили бы политику открытых дверей для миграции. и не мечутся они, не волнуйтесь за них, они прекрасно себя чувствовали одной задницей на двух стульях всегда. не будет никаких самостоятельных решений и политики до тех пор, пока янки базы там держат. да нет у них самостоятельной политики со времён Аденауэра.


          вон шляпа признаёться, что с Европой запланировано кончать..

          32363
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:26
    то явный крен политики Берлина в сторону Вашингтона, и отход от Минских соглашений
    Так Берлин постоянно в крене к Вашингтону даже себе в убыток, а от "Минска" они сразу отошли после подписания соглашения. Противно то, что немец при такой должности предлагает заведомо не проходящий вариант и "лебезит" (делает вид, что озабочен обстановкой) перед Киевом.
    rotmistr60
  6. parusnik Сегодня, 07:33
    Германия хочет и на елку влезть и яблок на ёлке нарвать...
    parusnik
  7. Мар.Тира Сегодня, 07:38
    Цитата: 210окв
    "Для Европы, и в первую очередь Германии, на Донбассе наступает момент истины в их отношениях с США."Это не для Европы момент истины.А для Кремля.Что главнее-доходы от газа или жизнь людей на Донбассе.

    Германия показала своё гнилое нутро заявлением о необходимости введения вооружённой «крепкой миротворческой миссии» на всю территорию Донбасса,но автор не довёл речь до конца.Фрицы сделают это при одном условии,полной ликвидации ДНР,и ЛНР,как республиках.Сделать этакие гетто,как с индейцами,или палестинцами.А потом уже резать,как сказал бандеровец.
    Мар.Тира
  8. апро Сегодня, 07:50
    Да статья понравилась...но появились некоторые вопросы..а насколько зависима Европа от россии?неужто без Москвы она не может существовать и быть 3 экономическим центром?не сильно ли автора понесло?ведь сравнивание Европы и России то это не сопоставимые величины ни по финансам, ни по экономике ни по перспективам.
    Газовые контракты усилили Европу а не Россию, барыш от них всё равно не используеться для развития страны,а как правило уходит опять же в Европу или Америку.
    Россия сегодня ничего не может предложить кроме сырья и то рынок крайне уязвим,КНР не особо рветься к осуществления газовых контрактов с Москвой,а Европа может и диктует свои условия,и Москва ничего не может им противопоставить.
    апро
    1. Виктор Каменев Сегодня, 10:40
      Зависимость Европы от российского газа возросла до 40%. Насчёт сопоставимости - тайна сия велика есть и покрыта финансовым пузырём, для которого что производство стали, что производство улыбок в сфере услуг - не имеет разницы. Если отбросить производство улыбок, то по стали и другим таким активам Россия в первой пятёрке стран. Это подтверждает ВКС - не может "несопоставимая экономика" создать сопоставимые по качеству и мощи вооружения! На это чудо все закрывают глаза, а оно реально летает и стреляет.
      Финансовый пузырь может лопнуть, об этом многие говорят, а вот реальное производство останется. Россия стала ведущим производителем зерна, и оружия, после США, таких достижений не было у великого СССР, это серьёзный факт.
      Виктор Каменев
      1. Ратуш Сегодня, 10:55
        Цитата: Виктор Каменев
        Россия стала ведущим производителем зерна, и оружия, после США,




        Что таки и ЕС обогнали по производству зерна,оружия,промышленности и тд и тп?)
        Ратуш
  9. Горный стрелок Сегодня, 08:24
    Верное дело. Может ли Германия стать самостоятельным игроком, выскочив из потных амеровских объятий? Ей союзник нужен, а Россия - очень подошла бы в этом качестве. Прям события столетней давности... Униженная Германия и "изолированная" Россия...
    Горный стрелок
    1. синоби Сегодня, 09:14
      Оно конечно было-бы крайне выгодно.Воплатить в реальность страшный сон американских "элит".Ось Берлин-Париж-Москва-Пекин загнёт кого угодно в позу подчинения.Но США пойдут на всё чтобы этого не допустить.
      синоби
      1. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:35
        Вполне хватит и оси Москва-Тегеран-Пекин, если Индия будет нейтральной. Огромные ресурсы и огневая мощь России, помноженные на мощную промышленность КНР, способны загнуть раком США и НАТО.
        Krasnyiy komissar
    2. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:40
      В гробу я видал таких союзников. Эти твари дважды нападали на нас за последний век, убив миллионы русских людей. Пусть немчура будет на стороне мерикосов, чтобы можно было прихлопнуть этих гадов в случае чего.
      Krasnyiy komissar
    3. Виктор Каменев Сегодня, 10:44
      Верное замечание, и все, кому надо, держат его в уме.
      Виктор Каменев
    4. Ратуш Сегодня, 11:39
      Цитата: Горный стрелок
      Ей союзник нужен, а Россия - очень подошла бы в этом качестве. Прям события столетней давности... Униженная Германия и "изолированная" Россия...




      Не напомните чем закончился тот союз "обиженных"?
      Ратуш
  10. синоби Сегодня, 09:05
    Не знаю как,но в первую очередь надо вывести из под американской финансовой системы европейские банки.Наши тоже кстати.Вот тогда можно будет предпринимать какие-то реальные шаги и действия.Если это сделать,то США окажутся просто большим и мало кому интересным островом где-то далеко за большой лужей.Как было до 30х гг прошлого века.
    синоби
  11. Лелёк Сегодня, 09:43
    В Вашингтоне называют это «подрывной деятельностью России», как бы «похищением Европы Россией» из американской сферы влияния, но, заметим, по обоюдному согласию сторон.

    Ну, что ж - не плохо сказано. При этом касаемо не только и не столько Германии, но и других, мыслящих прагматично, стран Европы. В частности - Франции.
    Лелёк
    1. Виктор Каменев Сегодня, 10:49
      Францию вы кстати упомянули, Макрон остаётся тёмной лошадкой, и не делает резких движений, в отличие от Меркель. В случае разрыва энергетических отношений с Россией, судьба Франции будет ещё печальней. Макрон молчит, думу думает, вместе с теми, кто его привёл к власти...
      Виктор Каменев
      1. Heinrich Ruppert Сегодня, 11:58
        Цитата: Виктор Каменев
        Францию вы кстати упомянули, Макрон остаётся тёмной лошадкой, и не делает резких движений

        Макрон упорно занимается тем что разрушает парламенскую республику, путём упрощения камун и местных советов. И создания органа центральной власти который противоречит всей " идеи парламенской республики." (отодвинуть народ от волеизявления)
        Heinrich Ruppert
    2. Heinrich Ruppert Сегодня, 11:53
      Цитата: Лелёк
      Ну, что ж - не плохо сказано. При этом касаемо не только и не столько Германии, но и других, мыслящих прагматично, стран Европы. В частности - Франции.

      Привет!
      Самый прикол в том, что Они все вместе взятые незнают что делать дальше. У них нет плана на будущее. Пытаются сделать что то. Но для этого они в своих странах должны придти к общем целям и намериниям. Этого как раз и не наблюдается. У фрацузов идёт внутренняя борьба. Макрон укрепляет позиции. В Германии власти нет. Больше половины хотят чтоб Меркель ушла. У Голанцев правительства нет (правят монархи). Никто не знает как дальше идти. Пока самая устойчивая власть это Британская карона. Остальные "неутверждены как власть"
      Heinrich Ruppert
  12. Кот Маркиз Сегодня, 11:37
    Это верно: американский рынок для Германии практически закрыт-все то, что производит Германия так же производится в США, примерно по одинаковым ценам и с одинаковым же качеством. Американские неоконы, чтобы как-то держать Германию и следовательно всю Европу в своей узде придумали во времена "обамы" так называемое "трансатлантическое партнерство"-то есть попытались "квотировать" производство той или иной продукции производимой как в США так и в Европе, чтобы перемещать ее между обеими рынками. Однако, из этого ничего не вышло-так, как оказалось, что это сделать "технически" очень трудно из-за разной конъюнктуры и из-за того, что Европа перестала верить любым договорам с США, из-за того, что последние перестали их соблюдать или стали их трактовать только в сторону выгодную для себя. Американцы попробовали "приманить" Германию-"кнутом и пряником"-потребовав от Германии дополнительных взносов в НАТО, а потом сказали, что можно будет эти взносы "простить" и дать еще некоторые налоговые преференции немецким компаниям, торгующим в США в случае, если Германия перейдет на американский сланцевый газ, причем цена на этот газ, будет "приемлемой". Однако немцы уже поняли какие США "надежные" партнеры и что главной задачей для США является разрыв контрактов между Германией и "Газпромом", и как только это произойдет они сразу поднимут и цену на свой газ и потребуют платить за НАТО и пр. Но даже, несмотря на это понимание, Германия сейчас все же очень близка к тому, чтобы принять американское предложение. В Германии очень большое лобби тех, кто ратует за то чтобы вообще сдаться США и стать их полной марионеткой-дескать это выгоднее и удобнее и спокойнее.... Но есть одно "НО"- это....китайский ."Великий Шелковый Путь". В Европе понимают-стоит только Китаю проложить этот "путь"(через Россию или еще как) и всей экономике Европы придет каюк- промышленность Европы просто сдохнет под наплывом дешевой китайской продукции (если не поставить заградительных пошлин, но тогда амбец придет ВТО), России же в общем-то по барабану кому продавать свой газ если, загибающаяся промышленность Европы перестанет покупать российский газ, то его начнет закупать во все возрастающих объемах, развивающаяся промышленность Китая.... Вот тут-то и задумаешься, что делать: надо и свою промышленность с рабочими местами сохранить и китайцам не дать проложить прямой-дешевый путь в Европу для своих дешевых товаров и в могущественными США не разругаться.... Вот дилемма-то, для фрицев.... wink
    Кот Маркиз
    1. Ратуш Сегодня, 11:46
      Цитата: Кот Маркиз
      Это верно: американский рынок для Германии практически закрыт-все то, что производит Германия так же производится в США, примерно по одинаковым ценам и с одинаковым же качеством.



      Угу...


      "...США по итогам 2015 года стали важнейшим торговым партнером Германии, опередив Францию впервые за 40 лет, сообщает Deutsche Welle.

      Россия заняла в этом рейтинге 13-е место. Товарооборот между РФ и ФРГ в 2015 году равнялся 51,5 млрд евро. При этом Германия больше импортировала из России (29,8 млрд евро), чем экспортировала в РФ (21,8 млрд евро).

      По данным Федерального статистического управления (Destatis) ФРГ, товарооборот между США и ФРГ в 2015 году составил 173,2 млрд евро...."
      Ратуш
    2. 32363 Сегодня, 11:56
      Цитата: Кот Маркиз
      Это верно: американский рынок для Германии практически закрыт-все то, что производит Германия так же производится в США, примерно по одинаковым ценам и с одинаковым же качеством

      lol ты просто не в теме
      32363
  13. 32363 Сегодня, 11:50
    однако, такие технологии она может покупать и в Азии, например, в Китае.

    laughing а китай по вашему откуда берёт технологию, а? lol
    32363
Картина дня