01:12 05 января

Российские военные смогут подавлять враждебные спутники с Земли

Российская армия в перспективе может получить систему противоспутникового оружия, которая сможет блокировать в ближайшем космосе спутники связи противника. Работы над проектом "Тирада-2С" начались в 2001 году, сообщает "Интерфакс".

Российские военные смогут подавлять враждебные спутники с Земли


Как ранее заявил на заседании комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ заместитель начальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов, разрабатывается мобильный комплекс, который действует путем радиоэлектронного подавления спутников связи. Других данных о разработке системы в открытых СМИ не сообщается.


Напомним, что в ноябре прошлого года появилась информация о проектно-исследовательских работах над ударным противоспутниковым комплексом "Рудольф".

46-й Центральный научно-исследовательский институт является головной научной организацией в Министерстве обороны России по проблемам разработки программ развития отечественной технологической базы, обосновании реализации современных наукоемких проектов в оборонной промышленности, а также подготовки предложений и заключений по вопросам продвижения российских технологий и научно-технологических достижений, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. 210окв Вчера, 19:28
    А почему "Рудольф"?С чем связано?Аббревиатура?А вражьи аппараты в космосе надо безусловно гасить..Кстати про абреввиатуру..У нас разработчиков-шутников полно.Комплект "АТАС" для газовых котельных..Автоматический Транслятор Аварийных Ситуаций..
    210окв
    1. pvv113 Вчера, 19:31
      Фантазии наших конструкторов-изобретателей. Например, в артиллерии полно всяких растений - пион, гиацинт, тюльпан, василек, акация и т.д. Или ТОС - Буратино! winked
      pvv113
      1. sabakina Вчера, 20:06
        Цитата: pvv113
        Фантазии наших конструкторов-изобретателей. Например, в артиллерии полно всяких растений - пион, гиацинт, тюльпан, василек, акация и т.д. Или ТОС - Буратино! winked

        Вов, есть ещё огурцы, маслята, карандаши....Главное запутать противника.
        sabakina
        1. Идущий Вчера, 20:36
          Вячеслав , приветствую! hi , наш юмор им никогда не понять и объяснить не возможно , поэтому пусть они гадают , а " Рудольф" - мне нравится. lol
          Идущий
          1. sabakina Вчера, 20:40
            Витя, прЮветствую! Понять наш юмор они могут, если пустить закадровый смех, который они и придумали. Хотя нет, не факт... drinks
            sabakina
            1. Идущий Вчера, 20:52
              Ты думаешь , что они не безнадежные ? , подсказка за кадром это их супер изобретение , по оболваниванию людей , а вот думать они не хотят , вернее они думают , но только о своих бытовых проблемах и дальше их не колышет. drinks
              Идущий
              1. pvv113 Вчера, 21:48
                Цитата: Идущий
                Ты думаешь , что они не безнадежные ?

                И не сомневайся wink
                pvv113
          2. Летунъ Вчера, 20:54
            Цитата: Идущий
            наш юмор им никогда не понять и объяснить не возможно

            Да уж точно, после того, как наши научились подавлять собственные спутники не выводя их на орбиту (привет из 1957 года), такие заголовки выглядят ну просто, обхохочешься laughing Всем урякалкам сайта ВО троекратное Урьььяяяяя-урррьььяяяяя-уррьььяяяяяяяяя!!!111 lol
            Летунъ
            1. Идущий Вчера, 21:02
              У Вас что то где то прошло мимо Вас , успокойтесь.
              Идущий
              1. Летунъ Вчера, 21:24
                Цитата: Идущий
                У Вас что то где то прошло мимо Вас , успокойтесь.

                У Вас в голове мысли складываются как числа в рулетке? Вы о чём? Можно излагать ясснее? Успокойтесь и попробуйте пожалуйста снова, Вы меня заинтересовали lol
                Летунъ
                1. Идущий Вчера, 21:29
                  Цитата: Летунъ
                  Да уж точно, после того, как наши научились подавлять собственные спутники не выводя их на орбиту (привет из 1957 года), такие заголовки выглядят ну просто, обхохочешься


                  А Вы сначала это Ваше повествование , а вернее сарказм , расшифруйте.
                  Идущий
                  1. Летунъ Вчера, 21:35
                    Цитата: Идущий
                    А Вы сначала это Ваше повествование , а вернее сарказм , расшифруйте.

                    Понятно, Вы совсем не в теме современной тематики космических запусков России. Совсем не удивляет после этого Ваше "экспертное" мнение по этой теме. Ну что сказать, гугл, яндекс, рамблЁр в помощь. Сумеете или сЦылки дать?
                    Летунъ
                    1. Идущий Вчера, 21:47
                      Так что съезжаем с темы , Ваше право и на вопрос не отвечаем , всего вам доброго.
                      Идущий
                      1. Комментарий был удален.
                    2. Идущий Вчера, 22:32
                      Цитата: ser65
                      летунъ таблетки забыл принять.... уже не помнит свой мыслъ.


                      Похоже у человека в жизни полная безнадега и он хочет найти виноватых в его проблемах , можно только посочувствовать.
                      Идущий
                      1. Идущий Вчера, 22:40
                        Цитата: pvv113
                        Виктор, он похоже из числа вечно всем недовольных. От таких тяжело добиться истины wink


                        Володя , если честно жалко мужика , хоть он и пытается брызгать желчью , но я то понимаю это защитная реакция .
                        Идущий
                2. Комментарий был удален.
                  1. Комментарий был удален.
                    1. Идущий Вчера, 22:03
                      А по теме то что , кроме ухода в сторону ? Ответьте :
                      “Да уж точно, после того, как наши научились подавлять собственные спутники не выводя их на орбиту (привет из 1957 года), такие заголовки выглядят ну просто, обхохочешься


                      Что Вы этим хотели сказать?
                      Идущий
                      1. ser65 Вчера, 22:27
                        летунъ таблетки забыл принять.... уже не помнит свой мыслъ.
                        ser65
                      2. pvv113 Вчера, 22:35
                        Виктор, он похоже из числа вечно всем недовольных. От таких тяжело добиться истины wink
                        pvv113
        2. pvv113 Вчера, 21:09
          А еще - елка, береза, фасоль, сирень, азалия витебск, рычаг - системы РЭБ
          pvv113
          1. Летунъ Вчера, 21:26
            Цитата: pvv113
            А еще - елка, береза, фасоль, сирень, азалия витебск, рычаг - системы РЭБ

            И Хибины! Непременно Хибины, и американские матросы пишущие рапорты в ближайшем порту НАТО laughing
            Летунъ
      2. NKT Вчера, 20:32
        Поднос, Василек wink
        NKT
    2. сибиралт Вчера, 19:42
      Сами же будем запускать их спутники, а потом и "подавлять", если сочтем враждебными. Политический онанизм какой-то. winked
      сибиралт
      1. 210окв Вчера, 19:45
        Ну так думайте.Сначала их денежки(Правда они неизвестно в чей карман пойдут),потом их спутники..
        Цитата: сибиралт
        Сами же будем запускать их спутники, а потом и "подавлять", если сочтем враждебными. Политический онанизм какой-тоwinked
        210окв
        1. Летунъ Вчера, 21:30
          Цитата: 210окв
          Ну так думайте.Сначала их денежки(Правда они неизвестно в чей карман пойдут),потом их спутники

          Не дорогой (читай дешёвый) типичный урякалка, ещё один-два таких запуска, и о денежках можно будет забыть от слова совсем. И останется таким как Вы для гордости только утешалка типо о том, что американцы никогда не были на Луне. Ну и да, как же можно забыть, РД-180 и батут краснорожего Рогозина и его сынка lol
          Летунъ
          1. Комментарий был удален.
          2. Голован Джек Вчера, 21:34
            Цитата: Летунъ
            ещё один-два таких запуска, и о денежках можно будет забыть от слова совсем

            Поясните, по возможности?
            Голован Джек
            1. Летунъ Вчера, 21:46
              Цитата: Голован Джек
              Цитата: Летунъ
              ещё один-два таких запуска, и о денежках можно будет забыть от слова совсем

              Поясните, по возможности?

              Постараюсь. Вот Вы собираетесь перевезти на дачу диван, ну чтобы там отдыхать после праведной трудовой недели. Звоните в грузоперевозки, приезжает не свежего вида Газель. Грузит Ваш диван, и где-то на первой трети пути улетает в кювет потому, что у неё отлетает в повороте рулевая тяга. Газель и Ваш любимый диван в руинах.
              Дальше Вы решаете, ну ладно, мы люди добродушные, можем всё понять, нужно теперь перевезти на дачу телевизор. Звоните тому же перевозчику , снова приезжает Газель, перевозчик упаковывает его на борт, помогает чё-то там подпаять, довозит наконец то до дачи, но он, мать его, не включается. Хрен знает в чём там причина, может в пайке, может в том как везли, но не включается и всё! Вы в третий раз будете звонить?
              Летунъ
              1. Голован Джек Вчера, 21:52
                Цитата: Летунъ
                Вы в третий раз будете звонить?

                Вас понял.
                Звонить (при таком раскладе) вряд ли буду.
                Полагаете, там вместо спутников бонбы будут, чтобы с гарантией "не долетело"?
                А то ведь может и долететь... и "позвонят" еще не раз потом...
                Для негров-то спутник починили, вроде как?
                Голован Джек
                1. Идущий Вчера, 21:56
                  Товарища крепко в жизни обидели и он оказался недооцененным специалистом , только не востребованным.
                  Идущий
                  1. Комментарий был удален.
                    1. Комментарий был удален.
                      1. Комментарий был удален.
                    2. Комментарий был удален.
                      1. Летунъ Вчера, 22:21
                        Цитата: Идущий
                        Вы себя переоцениваете , Вам не кажется ? так разговаривать с незнакомым человеком или Вы считаете себя непогрешимым и всезнающим.

                        Слушай, родной, ну если тебе хочется поругаться, давай, пиши в личку, а так что-то тут бузить на публику, а потом кидать репорты модераторам, ну это так себе, в принципе достойно таких как ты. Конкретно по твоему посту скажу тебе, да, ты абсолютно не в теме. Наша космонавтика сейчас переживает тяжёлые времена, и лично я за неё очень переживаю и именно поэтому, забахвальские статьи типа этой меня очень сильно раздражают. Нужно больше работать и меньше трепать своим языком, но поскольку в данный момент курирует эту отрасль краснорожий балабол Рогозин, есть серьёзные сомнения в том, что будут положительные сдвиги. Это моё личное мнение. Хочешь соглашайся, хочешь, живи в розовом шлеме и кричи уря. Конкретно тебе сказал всё, в теме больше отвечать не буду. напишешь в ПМ, продолжим. Всё.
                        Летунъ
                2. Летунъ Вчера, 22:02
                  Цитата: Голован Джек
                  Полагаете, там вместо спутников бонбы будут, чтобы с гарантией "не долетело"?

                  Да вот в том то и дело, что гарантии, что бонбы долетят снижаются. Не, оно понятно, что из тыЩи бонб семьсот долетят, но меня, как гражданина, рождённого в стране отправившей в космос первый спутник и первого космонавта это всё= расстраивает. Рогозин гробит космонавтику, но сидит в должностях и шоколаде, МуДко гробит спорт, но идёт на повышение и лыбится в камеру. Можете называть меня либералом (такое тут было не раз), но меня это не устраивает...
                  Летунъ
              2. Идущий Вчера, 22:26
                Цитата: Летунъ
                Слушай, родной, ну если тебе хочется поругаться, давай, пиши в личку, .


                Я ни с кем не хочу ругаться и не собираюсь , а вот Вы зачем свои хамские посты удаляете? Мне от Вас ничего не надо , Вы сами начали умничать и ничего не отвечать на вопросы , так что извините Вы так ничего и не поняли , это Вас и тревожит , жизнь прошла мимо Ваших надежд.
                Идущий
    3. Piramidon Вчера, 19:46
      Цитата: 210окв
      А почему "Рудольф"?С чем связано?

      Может быть дедушку конструктора Рудольфом звали. wink А может быть он и не "Рудольф" вовсе. Тем более, что
      данных о разработке системы в открытых СМИ не сообщается.
      Piramidon
      1. Дембель77 Вчера, 20:49
        Бьём америкосов по всем фронтам?
        Дембель77
        1. ЗВО Вчера, 21:17
          Цитата: Дембель77
          Бьём америкосов по всем фронтам?


          По какому вы уже их побили?
          ЗВО
  2. No pasaran Вчера, 19:28
    Так Рудольф или Тирада?Может,определиться надо,нет?
    No pasaran
  3. Вадим237 Вчера, 19:29
    Недавно у самих сбой был в "Глонасcе"
    Вадим237
  4. Офицер запаса Вчера, 19:39
    Два заголовка подряд на главной странице ВО:
    «С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники»
    «Российские военные смогут подавлять враждебные спутники с Земли»
    Прямо-таки какая-то интересная связь прослеживается…
    Офицер запаса
    1. sabakina Вчера, 20:12
      Алексей, Вы про какую связь? Я почему то посмотрел на пол....Никак линолиум послать не могу...
      sabakina
      1. Офицер запаса Вчера, 20:15
        Цитата: sabakina
        Никак линолиум послать не могу...

        Вячеслав, а куда Вы его послать хотите? Это ж надо, как он Вас достал...
        Офицер запаса
        1. sabakina Вчера, 20:20
          Алексей, причём тут линолиум? Я его ещё не купил, я про связь. Кстить, не возражаете перейти на ты?
          sabakina
          1. Офицер запаса Вчера, 20:25
            Да давно пора на "ты". Не первый год друг друга тут знаем.
            А связь по аппаратам простая. Напрашивается мысль об уничтожении особо вредных враждебных спутников при запуске. Еще на Земле. При острой необходимости. Главное, чтобы там на носителе наших аппаратов не было.
            Офицер запаса
            1. sabakina Вчера, 20:29
              Леш, принято. drinks Ну, дык, спутник их, РН наша. Хорошо, если взлетит. Вон, у кого то на связь не вышел, хотя РН отработала.
              sabakina
              1. Офицер запаса Вчера, 20:31
                Ну, если вывели, а на связь не выходит, то тут причина другая. Не принимает небо супостатские спутники.
                Офицер запаса
        2. Голован Джек Вчера, 20:30
          Цитата: Офицер запаса
          куда Вы его послать хотите

          Воистину - велик и могуч наш Русский язык good
          Голован Джек
          1. sabakina Вчера, 20:47
            Роман, это от Бога и нам с ним жить! С прошедшими и наступающими! Ведь тут как? Они до сих пор ищут вьетнамцев с фамилией Ли си цин и Ван ю шин!
            sabakina
    2. svd-73 Вчера, 20:56
      «С космодрома Восточный запустят американские и немецкие спутники»
      «Российские военные смогут подавлять враждебные спутники с Земли»
      Так может их там на космодроме перевербовывают,и в час X они восстанут против супостатов wink
      svd-73
  5. loginovich Вчера, 19:39
    Российские военные смогут подавлять враждебные спутники с Земли

    Если честно удивлюсь ,если глагол смогут сменят на могут или подавили.Рогозин только хвастаться может к сожалению.
    loginovich
  6. Jovanni Вчера, 19:43
    Российские военные смогут подавлять враждебные спутники с Земли

    Сперва бы надо российским военным криворуких бракоделов подавить, тогда наши бы спутники летали... Ну те, которые подавленные в океане лежат...
    Jovanni
  7. Masya Masya Вчера, 19:49
    Всё течёт, всё изменяется... прогресс нельзя остановить!
    Masya Masya
    1. Идущий Вчера, 22:52
      А кто то думает , что можно и даже пытается его запретить. belay laughing
      Идущий
  8. sabakina Вчера, 19:56
    Российская армия в перспективе может получить систему противоспутникового оружия,

    Даже не знаю, что сказать. Только вспоминаю своё пионерское лето, концерт в в/ч, и солдата, который рассказывал, как сбивали спутник. Было это в на переломе 70-80 годов.
    sabakina
    1. Идущий Вчера, 20:39
      Тогда можно было , а сейчас нельзя - они партнеры. lol
      Идущий
  9. Горный стрелок Вчера, 19:59
    Ну, удивительно, если бы у нас за пазухой ничего не было.
    Горный стрелок
    1. Идущий Вчера, 22:51
      Цитата: Горный стрелок
      Ну, удивительно, если бы у нас за пазухой ничего не было.


      Все почему то хотят что бы мы были не погрешимы , так не бывает , но мы должны понимать , что мы защищены.
      Идущий
  10. sergo1914 Вчера, 20:27
    Такое ощущение, что Сергей Кужегетович посмотрел в праздники цикл о Чужих. Ксеноморфов надо мочить на подлете. Желательно хотя бы на орбите Луны. И. да, зачем Рудольф? Есть Сулако. Хорошее название. Рудольф не звучит
    sergo1914
  11. Геркулесыч Вчера, 20:33
    Тот случай, когда нужно было сделать молча, и не афишировать подобное оружие!!!
    Геркулесыч
  12. viktorch Вчера, 20:33
    А РАНЬШЕ ЧТО НЕ БЫЛО ?

    или уже просра_ь успели, а теперь восстанавливаем ?
    viktorch
  13. sergo1914 Вчера, 20:37


    Ударный транспорт колониальной морской пехоты. USS <Sulaco> - тринадцатый корабль в серии десантных транспортов типа Конестога. С момента ее последнего ремонта в ее дизайн включили новую разработку - <блок 74>, и считалось, что она должна послужить еще пять лет, прежде чем быть списанной и присоединиться к своим сестрам в коммерческой службе.
    Десантный космический корабль, обладающий большой огневой мощью, предназначен для высадки десанта, огневого прикрытия десантных операций, свободного крейсирования, уничтожения малых, средних и больших кораблей. Полностью монтируется только на орбитальных верфях. Обычно эскортируется группой десантно-штурмовых кораблей малого радиуса действия, для которых служит ремонтно-снабжающей базой. Неаэродинамичен, свободно маневрирует лишь в безвоздушном пространстве. Обладает усиленным (как обычным так и ядерным) ракетно-бомбовым вооружением для нанесения ударов по поверхности и фактически неограниченным запасом хода. Система жизнеобеспечения рассчитана на поддержание жизни максимального экипажа из 90 человек и столько же в анабиозных камерах. Транспорт способен экстренно принять на борт до 2.000 человек в грузовом отсеке ангара и поддерживать их в состоянии анабиоза в течение четырех дней. Оптимальное ускорение 0,5 g (5 m/s2), максимальное ускорение 1 g (10 m/s2), но при этом расход топлива увеличивается в 16 раз. Для полетов на досветовой скорости используются четыре реактивных импульсных двигателя GF-2400, на углеродном топливе. Для сверхсветовых полетов используется тахионный шунт с максимальной скоростью 0.74 световых года за стандартные сутки. Термоядерный реактор Westingland A-59 3.6 тераватт, использует в качестве топлива гидрид лития. Гидрид лития обладает высокой плотностью: 900 кубометров топлива обеспечивают корабль энергией на целый год. Реактор защищен броней и в аварийной ситуации, реактор может увеличить давление и выбросить опасные жидкости в космическое пространство, предохраняя судно от повреждения. Первоначально космические корабли типа Конестога были разработаны как десантный транспорт для перевозки военных отрядов и логистики с ограниченной защитной способностью. Однако со временем их роль первичных военных грузовиков изменилась и, в конце концов, они стали легким атакующим транспортом с вторичными задачами по осуществлению контроля над небольшим участком космоса и орбитальной бомбардировки. Они заполняют нишу во флоте КМП, которую не суждено, будет заполнить ни одному другому транспорту до тех пор, пока в действие не будут введены первые из новых атакующих кораблей типа Буганвилл. С этого момента корабли типа Конестога будут постепенно изыматься из употребления, пока не исчезнут полностью (из 36 построенных кораблей типа Конестога в CL3 остаются на службе 35 судов, в СL4 - 27, в CL5 - 25 и менее 10 в CL6).
    Конструкция
    Имея массу, приближающуюся к 78.000 метрическим тоннам, и длину 385 метров, этот транспорт способен перевозить до 20.000 тонн груза. Корабли типа Конестога разработаны в проекции 8-17-0 - асимметричной конфигурации, которая предоставляет оптимальную грузовую вместимость внутри компактного и хорошо бронированного корпуса. В носовом отсеке расположены сенсорные антенны, большая часть датчиков, отсек систем жизнеобеспечения и рубка управления, в главном корпусе располагается, секции оружия, летная палуба и грузовой ангар с боевой и погрузочно-разгрузочной техникой. За ним находится топливные баки с гидридом лития, башня системы РЭБ с антеннами связи, охлаждающая башня и термоядерный реактор <Вестинглэнд А-95> мощностью 3,6 ТВт, к которому примыкает секция двигателей, где размещаются все импульсные двигательные системы, включая тахионный двигатель для FTL-путешествий.
    На главной палубе расположен зал криогенного отделения с анабиозными камерами, раздевалка со шкафчиками, душевая, тренажерный зал и столовая с автоматической раздачей. На полетной палубе располагается грузовой ангар и смежный с ним отсек оборудования, содержащий шагающие автопогрузчики <Caterpillar> P-5000, вооружение и боекомплект для 2-х десантно-штурмовых кораблей UD-4L <Cheyenne> и БМП M-577 ACP (ракеты и боекомплект загружаются в десантные корабли и БМП непосредственно перед вылетом). Полетная палуба оснащена автоматизированной системой с гидравлическим подъемником транспортером для доставки десантно-штурмовых кораблей к шлюзу. Ангарный отсек имеет два воздушных шлюза - основной и вспомогательный, который используется как мусорный шлюз для сброса отходов. Также в непосредственной близости к ангарному отсеку расположен отсек подготовки для войск. Эта комната содержит стойки с оружием и снаряжением, стенды для проверки и компьютерного тестирования вооружения и оборудования, плюс шкафчики, которые также содержат личные вещи морпехов.
    Все вышеуказанные отсеки находятся на одной палубе, которая примыкает к легкому корпусу судна, из-за размещения десантно-штурмовых кораблей в непосредственной близости от воздушного шлюза. Предположительно десантный транспорт разделен на 2 палубы и имеет три уровня-этажа, на первом располагается командная рубка - центр управления кораблем. На втором уровне в ангаре грузового отсека находится два десантно-штурмовых бота UD-4L <Cheyenne>, максимальное количество которых может достигать восьми. Эти основные спускаемые корабли способны совершать посадки на планеты, а также передвигаться в космосе автономно, как небольшие космические корабли. На третьем <стыковочном> уровне шлюзов в стартовых шахтах размещены 10 отстреливаемых аварийно-спасательных модулей BD-409 EEV модели 337. Военные корабли имеют двойной корпус и построены сегментами, это герметично соединяемые секции, переборки между которыми компрессионно устойчивы и взрывобезопасны. Панели обшивки выполнены из радиопоглощающего материала, снижающего эффективную площадь рассеивания корабля. Темно-серый цвет корпуса снижает визуальную заметность.
    Управление
    Sulaco - полностью автоматизированный войсковой транспорт, управляется продвинутым компьютером с искусственным интеллектом, который способен самостоятельно пилотировать корабль и обороняться. Транспорту для управления необходим лишь один член экипажа - исполнительный офицер, чтобы выполнять основные обязанности пилота-навигатора, например, орбитальное маневрирование и проверять состояние систем жизнеобеспечения (эту роль выполняет синтетик, которому не требуется длительный сон, на Sulaco это был андроид Бишоп 341-Б).
    Тактико-технические характеристики
    Класс: <Конестога> легкий крейсер (ударный транспорт)
    Оптимальное ускорение: 0,5 g (5 m/s2)
    Максимальное ускорение: 1 g (10 m/s2)
    Максимальная сверхсветовая скорость: 0,74 световых лет/день
    Вспомогательные космические корабли: 2-8 десантно-штурмовых кораблей UD-4L <Cheyenne> Utility Dropship, 10 аварийно-спасательных модулей класса BD-409 EEV Emergency Escape Vehicle модели 337
    Десантная и вспомогательная техника: 2-8 БМП среднего класса M-577 APC Armored Personnel Carrier, 2 шагающих автопогрузчика фирмы <Caterpillar> P-5000
    Силовая установка: 1 термоядерный реактор <Вестинглэнд А-95> мощностью 3,6 ТВт
    Маршевая установка: 2 импульсных двигателя GF-2400
    Гиперпривод: 1 тахионный двигатель <Cygnus-5>
    Масса: 78 тыс. тонн
    Длина: 385 м
    Ширина: 50 м
    Высота: 85 м
    Экипаж: 90 человек (максимум)
    Вооружение
    8 ракет большой дальности ASAT тип XIM-28A в верхнем пусковом отсеке
    2 электронно-импульсных 800 МВт нейтрализующих излучателя, способных выводить из строя электронные системы корабля противника на расстоянии до 100.000 км
    2 фронтальных лазерных батареи для уничтожения ракет противника и кинетических снарядов, имеют по пять 80 МВт излучателей в каждой установке
    Установка минирования - магазин содержит до 60 орбитальных осколочных мин
    До 80 самонаводящихся устройств оснащенных ускорителями, с взрывными, химическими, биологическими и ядерными боеголовками
    4 (две спаренных установки - верхняя и нижняя) кинетических рельсовых пушки
    20 ложных целей и 2 имитатора в кормовом отсеке
    Система электронного подавления, которая излучает сигналы электромагнитных помех на расстояние от 6,000 миль в открытом космосе и до 60 миль в атмосфере.

    P.S. Оборонка! Не спать!
    sergo1914
    1. Pancir026 Вчера, 20:48
      Цитата: sergo1914
      P.S. Оборонка! Не спать!

      НЕ СПИМ.
      В серии: “Советский Союз”, “Советская Россия”, “Советская Украина”, “Советская Белоруссия”, “Советская Молдавия”, “Советская Грузия”, “Советская Киргизия”, “Советский Казахстан”, “Советская Армения”, “Советский Азербайджан”

      Производство: верфи L2 системы Земля-Луна

      Применяется: Военно-космический Флот России

      Масса: 24500 тонны (пустой)

      Максимальное ускорение: 10,5g

      Характеристическая скорость: до 105 км/с

      Оснащение:

      2x РЛС ФАР общего обнаружения “Рубин-ТМ”
      8x многоканальные РЛС контроля ракет 9Ф7-11 (на линкорах начиная с “Советской Белоруссии” – 9Ф8)
      4x РЛС управления системами ПРО “Хризантема”
      1x РЛС контроля торпедного огня “Хризантема-Астра”
      8x лидара наведения ТФЕ-1 “Гиперболоид”
      2x 300-сантимтеровых оптических навигационных телескопа
      Система управления ПРО “Бастион”
      Система управления ракетным залпом “Раструб-М”
      Вспомогательная система управления рактеным залпом “Раструб-Е”
      Центральный компьютер ТДЕ-71 “Беркут”

      Вооружение:

      12x 8-зарядных контейнерных ПУ дальнобойных ракетных платформ “Раскат”
      12x спаренных 25-миллиметровых рейлгана
      2x 24-зарядных револьверных пусковых тактических торпед
      8x мегаваттных лазерных кластера ПРО “Альфа”

      Ангар:

      Стыковочные порты для 4-ех тяжелых челноков

      Стыковочный порт для легких челноков

      Линейные ракетоносцы класса ”Советский Союз” являются становым хребтом русского космического флота. Эти корабли – наиболее крупные из строящихся серийно, уступают в размерах лишь русскому ”superheavy”-класс.
      Pancir026
    2. Pancir026 Вчера, 21:07
      Цитата: sergo1914
      Не спать!

      Кстати,вспомнил)))
      Много не знаю, но кое-что расскажу.
      Когда я был пионером и рос на Байконуре (Ленинск), отец принимал участие в этих разработках... На работе времени не хватало, жестко было при СССР, он брал чертежи домой... График, пятилетка - ужас... Сами понимаете... Аппарат Берии (он, кстати, в то время еще жил... Сейчас не знаю. На самом деле никто его не убивал, кто же талантливого управленца будет ликвидировать... Правда, очевидцы шептались, что у него половина тела из искусственных материалов, созданных на основе космической программы по выживанию в дальнем космосе...)
      У отца не было времени с нами общаться, но как-то он мне принес и дал поиграться мечом, какой потом я видел у джедаев в известном фильме... Мальчишка-пионер и крутой меч Джедая!). Круто, да!?!
      ...Теперь можно чуток рассказать, ведь подписка о неразглашении как раз закончилась на день пионерии 19 апреля 2017! )))
      Так что не зря и не раз писал, что убитый СССР еще охраняет и бережёт РОССИЮ...
      Вы думаете, что имея возможность расчленить Россию при Ельцине, пи.нд.ос.ня просто так не сделала этого?

      Ага, с-час! Им кое-кто, видать, объяснил, что - хватит, а то...!
      http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43706398106/O-za
      konservirovannom-kosmoflote-Sovetov..
      Можно еще многое приплести в буйный рассказ в стиле байки фантастической, но думаю, с последним утверждением никто спорить не будет:

      Россия опять вынужденна взять курс на силу... Опять качаем мускулы, а значит автоматом вокруг нас начнут объединятся народы... Вот так и создается империя по имени Россия.
      Pancir026
    3. dubovitskiy.1947 Сегодня, 00:10
      Цитата: sergo1914
      .....


      И не лень было столько чернил изводить? Электричества, поди на рубль нажгли компом, пока сочиняли.
      dubovitskiy.1947
  14. КВУ-НСвД Вчера, 20:46
    Спутники могут сбивать или глушить их каналы давно и в случае заварухи меж большими дядьками нам это массово продемонстрируют сразу же . Другое дело спутники-убийцы (ремонтники) - но они медлительны для оперативного выведения из строя значительной группировки спутников противника. Возможно речь об узконаправленном СВЧ излучателе на земле , что бы выжечь электронику аппарата - но там мощности нужны недетские и соответственно мобильностью не пахнет , а стационар такого предназначения = приоритетная цель удара. Так что думаю речь всё же о новых противоспутниковых ракетных комплексах для низких орбит
    КВУ-НСвД
    1. Вадим237 Вчера, 21:02
      Вот если бы создали систему, которая сможет подрывать вражеские боеголовки в космосе -воздействовать на программируемые взрыватели.
      Вадим237
      1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 00:13
        Цитата: Вадим237
        Вот если бы создали систему, которая сможет подрывать вражеские боеголовки в космосе -воздействовать на программируемые взрыватели.

        Экологичней было бы уничтожать подрывное устройство и превращать его в пустопорожнюю безответную консерву. Трофеи собирать у себя в огороде и направлять их содержимое на электростанции.
        dubovitskiy.1947
  15. rocket757 Вчера, 20:57
    К выборам что ли фантазия у всяких разных передовых и рядом, разыгралась???
    Слушать такую бред ....у не хочется совсем.
    Нет шоб озаботится за падающие ракеты, самолеты... тонущие подлодки, взрывающиеся дома и .... шо у нас насущных, жизненно важных проблем мало!!!!
    Оно конечно, там ведь ежедневный ТРУД нужен и без перспективы получить награду или хотя бы похвалу, взгляд лучезарного.
    А так, наобещал с три короба, "плюшки" из бюджета под себя гребёшь и ...через надцать лет, либо ишак сдохнет либо шах помрёт!!!
    rocket757
    1. ТОР2 Вчера, 23:12
      Ну почему же фантазия, всё старо как мир. Сигнал с орбиты принимается даже портативными устройствами. Более серьёзное устройство сможет определить и источник сигнала. В плане мощности возможности передатчика на земле намного превышают возможности передатчика на орбите. Антенны спутника будут принимать паразитный сигнал который далеко не положительным образом будет влиять как на работу спутника.
      Только кто будет воплощать всё это в жизнь.Сейчас начнётся распихивание бобла по карманам, а когда дело дойдёт до реального сектора выяснится, что технарям выгоднее собирать и сдавать пластиковые бутылки чем заниматься этой темой. После чего проект будет закрыт в виду не перспективности, а господа его провалившие пойдут на повышение.
      ТОР2
      1. rocket757 Вчера, 23:24
        Я начинал\ учился на аналоговой технике приема - передачи и там, что то подобно описанного вами могло прокатить.
        Теперь ЦИФРА, уплотнённость (концентрация информации), защищённость, кодировки и прочая, прочая ... просто забить канал эт совсем НЕ ПРОСТО, а уж защищённые каналы отбрыкиваются от помех и прочих нападок оченно эффективно.
        Конечно, что один сделал, то другой завсегда сломать может, но это оченно надо постараться.
        rocket757
  16. Старый военрук Вчера, 21:08
    Давно пора. Хотя я подозреваю, что мы по прежнему пользуемся наработками советской науки и производства. От эффективных менеджеров толку как от козла молока, а вот подлости и предательства сколько угодно, что и было очень убедительно продемонстрировано Альфа-банком, а ещё раньше в Крыму господином Грефом. Сбербанк там так и не заработал.
    Старый военрук
  17. Лена Петрова Вчера, 21:13
    В случае большой заварушки, в космос потом уже долго никто не полетит. Все развёрнутые группировки спутников, - это то, что будет короткое время в наличии. Что-то уничтожат сразу, что-то само превратится через пяток лет в космический мусор. Выжившим, всё это будет ни к чему.
    Лена Петрова
  18. Кот Маркиз Вчера, 22:22
    перспективе может получить

    ....а может и "не получить"..... wink
    Кот Маркиз
  19. Симон Вчера, 22:50
    Во! Все запуски американцев - насмарку! laughing good
    Симон
  20. rocket757 Вчера, 23:09
    В тиши кабинетов, КБ делают свою работу люди любящие свою Родину, заботящиеся о её обороноспособности!!!
    А эти ОБЕЩАЛКИНЫ и БЮДЖЕТОПРОС.....И, дела нет и будет ли а болтовни!!!
    rocket757
  21. ушкуйник Сегодня, 00:03
    Замечательно, что "тирады" стали полезными материальными "обитателями" помещений КБ, лабораторий, стендов, заводских цехов и полигонов, а не словесными разносами своих подчиненных большими начальниками.
    ушкуйник
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