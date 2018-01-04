«Российские военные смогут подавлять враждебные спутники с Земли»

Российская армия в перспективе может получить систему противоспутникового оружия, которая сможет блокировать в ближайшем космосе спутники связи противника. Работы над проектом "Тирада-2С" начались в 2001 году, сообщает "Интерфакс".Как ранее заявил на заседании комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ заместитель начальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов, разрабатывается мобильный комплекс, который действует путем радиоэлектронного подавления спутников связи. Других данных о разработке системы в открытых СМИ не сообщается.Напомним, что в ноябре прошлого года появилась информация о проектно-исследовательских работах над ударным противоспутниковым комплексом "Рудольф".46-й Центральный научно-исследовательский институт является головной научной организацией в Министерстве обороны России по проблемам разработки программ развития отечественной технологической базы, обосновании реализации современных наукоемких проектов в оборонной промышленности, а также подготовки предложений и заключений по вопросам продвижения российских технологий и научно-технологических достижений, передает РГ-Сила