13:28 05 января

КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне

Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высшем уровне на следующей неделе, объявило министерство по делам национального объединения Республики Корея

КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне


Как сообщил на брифинге представитель ведомства Пэк Тхэ Хён, ранее в пятницу Пхеньян направил от имени председателя Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Квона телефонограмму о том, что пошлет 9 января свою делегацию на переговоры, которые пройдут в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.


Южная Корея и КНДР в среду восстановили линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. За прошедшие два дня стороны связывались уже несколько раз. Ожидается, что на предстоящих переговорах на высоком уровне будет обсуждаться вопрос участия сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В последний раз переговоры на высоком уровне между КНДР и Южной Кореей проводились в декабре 2015 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 07:19
    Худой мир лучше доброй ссоры.Снижать там градус просто необходимо..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 07:48
      Юная Корея сейчас между США и Китаем. Заварушка там никому не нужна.
      сибиралт
    2. vovanpain Сегодня, 09:38
      Цитата: 210окв
      Худой мир лучше доброй ссоры.Снижать там градус просто необходимо..

      Это точно Дмитрий,но не договорятся скорей всего,не буду конечно ванговать,но слишком много там США гнили намутили. hi
      vovanpain
      1. Hoc vince Сегодня, 12:07
        США предложили Ким Чен Ыну прекратить ядерные испытания и перейти к диалогу, как это сделали Каддафи и Саддам Хусейн.
        Hoc vince
    3. БАРХАН Сегодня, 12:42
      Ын -красавчик...
      БАРХАН
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:20
    За прошедшие два дня стороны связывались уже несколько раз
    Что явно не нравится американцам, которые, честно говоря, были посрамлены КНДР как не пыжились. Теперь, когда есть хоть какое-то взаимодействие между двумя Кореями, американцам будет трудновато все стрелки переводить на Пхеньян. Ким Чен Ын выиграл этот раунд.
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 07:22
      Будем ждать какой нибудь гадости от амерзцев..Типа задержание северокорейского корабля итд...
      210окв
      1. Дормидонт Сегодня, 07:44
        Скорее всего наши западные и ближневосточные партнёры организуют "обстрел южной кореи со стороны КНДР", чтобы можно было "на законных основаниях" побомбить КНДР
        Дормидонт
    2. Житель Урала Сегодня, 11:56
      Это все с санкции США - им сейчас надо Олимпиаду спокойно провести, где американцы естественно победят - потом будут по новой Ына давить.
      Житель Урала
  3. андрей юрьевич Сегодня, 07:20
    КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне
    конца света не будет? опять картошку по весне сажать... request
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 07:24
      Куда же мы денемся от нее родимой.. laughing
      Цитата: андрей юрьевич
      КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне
      конца света не будет? опять картошку по весне сажать... request
      210окв
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:31
      Цитата: андрей юрьевич
      КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне
      конца света не будет? опять картошку по весне сажать... request

      wassat
      ДЕДПИХТО
  4. лысова Сегодня, 07:40
    Как туда бы заокеанцы не влезли - им это как кость в горле.
    лысова
  5. Дормидонт Сегодня, 07:41
    Ну, а это уже полное безобразие. Куда только смотрят наши западные и ближневосточные партнёры? Ведь они просто обязаны не допустить мирное сосуществование двух корей, а не то, не ровен час, они могут и обьединиться
    Дормидонт
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:52
    Хороший поворот. И американцев не позовут? Совсем не позовут? Даже в прихожей постоять?
    Если они договорятся, все кончится для полосатоухих очень кисло. Демилитаризация в зоне Корейского полуострова, с ликвидацией военных баз... И кто то мне будет утвёрждать, что внезапное сказочно быстрое развитие ракетно-ядерной программы КНДР - не китайский проект?
    Ой, не смешите мои тапки! Ищите, кому выгодно! Ну как ещё Китай может убрать американские базы из этого региона?
    Горный стрелок
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 08:56
      Не надо быть наивным, звезднополосатые везде без смазки пролезут, так что и они там будут, будьте уверены.

      КНДР - Китайско-Российский проект, и ракетно-яденая программа Северной Кореи не была "сказочно быстрая". Они ее десятилетиями развивали в режиме строжайшей секретности, а сейчас поставили США и ее сателлитов перед фактом.
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. роман66 Сегодня, 10:19
      как же без них - раз на высшем уровне - значит напрямик с оккупационными войсками
      роман66
  7. anjey Сегодня, 08:00
    Ожидается, что на предстоящих переговорах на высоком уровне будет обсуждаться вопрос участия сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане.
    Всегда Олимпийские игры примиряли народы,так что эта тенденция не плоха,если только не вмешаются западные реакционные политические провокаторы и поджигатели мира ,С сожалением, сразу вспоминается агрессия грузии против южной Осетии 08.08.2008, и подлые " олимпийские "войны против России ,которые идут и по сей день....
    anjey
  8. Alone Сегодня, 08:01
    Северную Корею уговаривают участвовать.А "наших" нейтралов всё пинками,но те пищат да лезут.
    Alone
  9. Геркулесыч Сегодня, 08:15
    Не дадут им сша мирно поговорить! Жду от янки провокаций!
    Геркулесыч
  10. Костадинов Сегодня, 11:35
    Цитата: Дормидонт
    Скорее всего наши западные и ближневосточные партнёры организуют "обстрел южной кореи со стороны КНДР", чтобы можно было "на законных основаниях" побомбить КНДР

    У них всегда било только одно самое законное основание - мьи их разбомбим а они ответит не могут. Не бомбят только потому что ето основание им не хватает.
    Костадинов
  11. APASUS Сегодня, 11:59
    Интересно каким способом американцы все это быстро прекратят? Опять самолет или катер потопят?
    APASUS
  12. pvv113 Сегодня, 12:09
    Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высшем уровне

    Сомневаюсь, что штатам это понравится. Наверняка начнут давление на своих южнокорейских подопечных
    pvv113
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