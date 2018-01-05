КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне

Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высшем уровне на следующей неделе, объявило министерство по делам национального объединения Республики КореяКак сообщил на брифинге представитель ведомства Пэк Тхэ Хён, ранее в пятницу Пхеньян направил от имени председателя Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Квона телефонограмму о том, что пошлет 9 января свою делегацию на переговоры, которые пройдут в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.Южная Корея и КНДР в среду восстановили линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. За прошедшие два дня стороны связывались уже несколько раз. Ожидается, что на предстоящих переговорах на высоком уровне будет обсуждаться вопрос участия сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане.В последний раз переговоры на высоком уровне между КНДР и Южной Кореей проводились в декабре 2015 года.