США, Израиль, Саудовская Аравия: в Иране назвали организаторов протестов

Основным организатором заговора был американский гражданин по имени Майкл Андреа, бывший сотрудник ЦРУ, ответственный за борьбу с терроризмом, который сформировал группу для создания беспорядков в Исламской Республике Иран. Майкл Андреа вместе с офицером, связанным с израильским разведывательным агентством Моссад, отвечал за создание заговора, в то время как Саудовская Аравия оплачивала все расходы

Они предложили две модели развития событий, названные Тунис и Ливия, и наконец, выбрали последний, который должен был создать волнения извне. Они подготовили две операционные ячейки в Эрбиле (Ирак) и в центре Афганистана, которые должны были влить такфиристских террористов ДАИШ (запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ) в поток этих беспорядков

Генеральный прокурор Ирана Джафар Монтазери обвинил власти США, Израиля и Саудовской Аравии в организации заговора, направленного на то, чтобы вызвать беспорядки в исламской республике.По его словам, план заговора был подготовлен примерно четыре года назад при тесном сотрудничестве этих стран.- приводит иранское информационное агентство IRNA слова Дж.Монтазери.По его словам, заговор, получивший название "Доктрина последовательной конвергенции", был разработан на основе данных, собираемых на протяжении многих лет. Он отметил, что планировались различные сценарии заговоров, такие как протесты против высокой стоимости жизни, высоких расходов и финансовых требований пенсионеров.Он также уточнил, что в заговоре были задействованы "и другие находящиеся вне закона группы, такие как Моджахеддине Халк (МКО) (признана террористической в Иране и ряде государств) последователи монархического режима, националисты и несколько групп, связанных с коммунистами.- сказал прокурор.В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов. В четверг министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что в протестах в стране приняли участие около 42 тысяч человек.