13:22 05 января

США, Израиль, Саудовская Аравия: в Иране назвали организаторов протестов

Генеральный прокурор Ирана Джафар Монтазери обвинил власти США, Израиля и Саудовской Аравии в организации заговора, направленного на то, чтобы вызвать беспорядки в исламской республике.

По его словам, план заговора был подготовлен примерно четыре года назад при тесном сотрудничестве этих стран.

США, Израиль, Саудовская Аравия: в Иране назвали организаторов протестов



Основным организатором заговора был американский гражданин по имени Майкл Андреа, бывший сотрудник ЦРУ, ответственный за борьбу с терроризмом, который сформировал группу для создания беспорядков в Исламской Республике Иран. Майкл Андреа вместе с офицером, связанным с израильским разведывательным агентством Моссад, отвечал за создание заговора, в то время как Саудовская Аравия оплачивала все расходы
- приводит иранское информационное агентство IRNA слова Дж.Монтазери.

По его словам, заговор, получивший название "Доктрина последовательной конвергенции", был разработан на основе данных, собираемых на протяжении многих лет. Он отметил, что планировались различные сценарии заговоров, такие как протесты против высокой стоимости жизни, высоких расходов и финансовых требований пенсионеров.

Он также уточнил, что в заговоре были задействованы "и другие находящиеся вне закона группы, такие как Моджахеддине Халк (МКО) (признана террористической в Иране и ряде государств) последователи монархического режима, националисты и несколько групп, связанных с коммунистами.

Они предложили две модели развития событий, названные Тунис и Ливия, и наконец, выбрали последний, который должен был создать волнения извне. Они подготовили две операционные ячейки в Эрбиле (Ирак) и в центре Афганистана, которые должны были влить такфиристских террористов ДАИШ (запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ) в поток этих беспорядков
- сказал прокурор.

В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов. В четверг министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что в протестах в стране приняли участие около 42 тысяч человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 90

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  1. НЕКСУС Сегодня, 07:50
    Кто бы сомневался.Везде одно и то же. Матрассы со своими вассалами за столько лет ничего нового не придумали. Разделяй и властвуй. Ну а если это не сработала,тогда кнут и пряник. Причем чаще кнут.
    НЕКСУС
    1. сибиралт Сегодня, 07:55
      Было бы одно и тоже, кабы Трамп не признал Иерусалим столицей Израиля. Теперь весь исламский мир против США.
      Привет, Андрей!
      сибиралт
      1. anjey Сегодня, 08:22
        Исламский мир разный-богатый исламский мир дружит с сша,завязан по уши экономически на западе и плывет часто в форватере их политики- яркий пример -саудовская Аравия,странно( хотя многие считают что башни взорвали сами сша в сговоре с саудитами,что вполне вероятно) ,что даже башни небоскребы не разделили эти страны ,и они остаются ,вместе с израилем,основными игроками на БВ,против недавно сложившейся команды Россия,Иран,Сирия,сейчас будут вбиватся клинья раздора и противоречий в отношения этой тройки,другой тройкой: сша ,израиль и саудовская аравия -более агрессивной и деструктивной в этом регионе....так что говорить о тотальном противостоянии исламского мира сша не правильно и не точно...
        anjey
      2. татарин 174 Сегодня, 08:22
        Цитата: сибиралт
        Теперь весь исламский мир против США.

        Я, как представитель исламского мира и без этого был всегда против США, потому как знаю где их корни и какие у них цели.
        татарин 174
      3. НЕКСУС Сегодня, 08:23
        Цитата: сибиралт
        Привет, Андрей!

        Привет ,Олег.
        Цитата: сибиралт
        Теперь весь исламский мир против США.

        Уверен,что весь? И уверен,что против? Штатам нужен раскол на БВ,а какими способами этого достичь...как я выше сказал,в данном случае-РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Схема то та же и суть такая же.После будет КНУТ И ПРЯНИК,вопрос ,кто следующий на очереди.
        НЕКСУС
        1. Hoc vince Сегодня, 12:38
          США обвинили Иран в "кровавом режиме" из-за сорванных "оранжевых революций".
          Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что сейчас протесты, которые проходят в Иране, смогут повернуть всю ситуацию таким образом, что в Иране повторится сирийский сценарий.
          Hoc vince
      4. xetai9977 Сегодня, 09:13
        Когда дела в стране не ахти, когда население выражает недовольство, то всегда нужен враг, а лучше целых 3 врага, чтобы отвлечь внимание! Никто на сытый желудок не будет выходить на улицу лишь из-за того, что "США, Израиль и саудовцы" нашептали на ухо что-то. Если народ выходит и протестует, то значит есть причины и очень веские! И что закономерно, никакая развитая нация не винит в своих проблемах "внешних врагов",хотя проблемы есть у всех. Этим занимаются обычно ущербные страны, которых "обложили враги , которые во всём виноваты, ну абсолютно во всём" laughing .
        xetai9977
        1. vovanpain Сегодня, 09:35
          Цитата: xetai9977
          Никто на сытый желудок не будет выходить на улицу лишь из-за того, что "США, Израиль и саудовцы" нашептали на ухо что-то

          Ливия была намного богаче и демократичней Ирана,однако это не помешало CША и ЕС уничтожить страну. yes
          vovanpain
          1. Korax71 Сегодня, 09:57
            Конечно богаче.только не народ.а строго определенные личности.началось все с проявления недовольства именно простого народа.
            Korax71
            1. Dashout Сегодня, 10:07
              Цитата: Korax71
              не народ.а строго определенные личности

              Зачистить все, и повод есть... А если опять будут оглядываться на "общественное мнение", то получат более сильную волну...
              Dashout
              1. Караул73 Сегодня, 10:57
                Асад уже пробовал зачистить все. Чем закончилось? Полнейший развал страны, руины и голод. Кому это нужно?
                Караул73
              2. катана Сегодня, 11:37
                Цитата: Dashout
                Цитата: Korax71
                не народ.а строго определенные личности

                Зачистить все, и повод есть... А если опять будут оглядываться на "общественное мнение", то получат более сильную волну...

                Я уверен ,что протесты в Иране подавят (зачистят) и аятоллы не сделают из этих протестов никаких выводов.Они могут повториться снова и снова ,пока Иран окончательно не деградирует.
                катана
                1. dauria Сегодня, 11:46
                  ,пока Иран окончательно не деградирует.


                  Это серьёзная космическая держава. О какой деградации речь ? Или неподчинение США уже называется деградацией ?
                  dauria
            2. PN Сегодня, 12:23
              Не надо ля-ля, что ливийцы были бедными.
              PN
          2. А. Привалов Сегодня, 13:17
            Цитата: vovanpain
            Цитата: xetai9977
            Никто на сытый желудок не будет выходить на улицу лишь из-за того, что "США, Израиль и саудовцы" нашептали на ухо что-то

            Ливия была намного богаче и демократичней Ирана,однако это не помешало CША и ЕС уничтожить страну. yes

            Вспоминается очень старый анекдот:
            Просыпается ротмистр после вчерашнего. Слышит приглушённый мат денщика чистящего заблёванный мундир своему хозяину. Офицеру неудобно и он говорит:
            -- А знаешь, Иван, эти штатские штафирки ни черта пить не умеют! Вчера, я даже увернуться от него не успел, вот и результат.
            -- Так точно, вашбродь! Настоящый гад, этот штацкий! Он не токо мундир обрыгал, а ишшо и в кальсоны вам напудил!

            ...За последнюю неделю в Иране произошло 96 "мятежей". <...> В общей сложности, в акциях протеста принимали участие около 15 тысяч человек...

            Так третьего дня сообщил Командующий "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) генерал Мохаммад Али Джафари.
            То, что сообщения иранского официоза можно смело умножать на 5, если не на 10, я не говорю. Оставим так как есть. Но всё равно, "настоящый гад", этот "американский гражданин по имени Майкл Андреа"! Он не только сформировал группу для создания беспорядков, а ещё и умудрился под носом у тамошней охранки 96 мятежей организовать, стахановец эдакий! Видимо штатники с ЕСовцами пожмотились и бабки решили сэкономить. Послали бы троих таких, точно революцию по типу ливийской удалось бы замутить. А так, только 25 убитых, да 450 арестованных... По сегодняшним меркам -- сущие пустяки. fellow
            А. Привалов
        2. ИНТЕР Сегодня, 09:35
          Цитата: xetai9977
          Когда дела в стране не ахти, когда население выражает недовольство, то всегда нужен враг, а лучше целых 3 врага, чтобы отвлечь внимание! Никто на сытый желудок не будет выходить на улицу лишь из-за того, что "США, Израиль и саудовцы" нашептали на ухо что-то.

          А что не хватило ливийцам? Все революции устраивают маленькая часть населения в большинстве случаев проплаченая, подготовленная. Что и в СССР народ вышел (вспомните результаты референдума) или же вышли либералы всех мастей?
          ИНТЕР
        3. APASUS Сегодня, 11:54
          Цитата: xetai9977
          Когда дела в стране не ахти, когда население выражает недовольство

          В Вашей стране нет проблем? Я думаю есть и достаточно,но вот проблемы не выводят на площадь протестовать,от чего такая пассивность.
          Цитата: xetai9977
          то всегда нужен враг, а лучше целых 3 врага, чтобы отвлечь внимание!

          В Иране не стали ждать пока разрастется протест и рубанули интернет,протесты стали менее организованными сразу .Что то говорит об управляемом протесте или Вам не заметно?
          Можно спорить о том кто это организовал ,но все идет по отработанному пути,даже изобретать ничего не пришлось
          APASUS
      5. Бродяга1812 Сегодня, 09:46
        В Иране массовые беспорядки, число погибших исчисляется сотнями,арестованных -тысячами,страна информационно заблокирована. Аятоллы заявляют ,что одним из организаторов беспорядков является Саудовская Аравия-лидер мусульманского мира. Ваш вывод: «Если бы Трамп не признал Иерусалим столицей Израиля ...Теперь весь исламский мир против США. « Как говорится ,кто о чем, а голый о бане.Но ваши доводы неверны изначально. Потому что имеет место неправильное построение силлогизма.Нарушается логический закон «исключённого третьего». Поясню: Трамп признал Иерусалим,Саудовская Аравия -лидер исламского мира, в Иране беспорядки, весь исламский мир против США. При таких посылках ,весь исламский мир ,ну никак не может быть против США. Силлогизм обязан быть построен иначе. Саудовская Аравия и США организовали беспорядки в Иране. Тогда силлогизм бездоказательный,но хоть не противоречивый. Ох,уж мне эти юдофобы.Ни секунды времени на собственное развитие.Все борьбой с евреями и сионизмом занимаются.Мир спасают.
        Бродяга1812
        1. Геркулесыч Сегодня, 09:59
          Бродяга1812-с какого перепуга саудиты лидеры арабского мира? Из за изобилия халявной нефти, и вашей с америкой их поддержки? ??? belay Там вроде как другие, мусульманские критерии на этот счет существуют! И по ним, лидером является Иордания, ибо королевская Иорданская династия потомки пророка Мухаммада !
          Геркулесыч
          1. igor67 Сегодня, 10:21
            Цитата: Геркулесыч
            Бродяга1812-с какого перепуга саудиты лидеры арабского мира? Из за изобилия халявной нефти, и вашей с америкой их поддержки? ??? belay Там вроде как другие, мусульманские критерии на этот счет существуют! И по ним, лидером является Иордания, ибо королевская Иорданская династия потомки пророка Мухаммада !

            только сам пророк Мухамед родился в Мекке, современная территория Саудии, и миллионное поломничество как раз в Саудию, а не в Иорданию.Пророк Мухаммед родился в 570 году в Мекке в роду Бану Хашим (хашимиты), относящемся к племени курайш (курайшиты)
            igor67
            1. Геркулесыч Сегодня, 11:07
              Игорь67 -вы к примеру, родились в СССР, или я ошибаюсь? Кто или что мешает человеку жить там, где он захочет? belay Или вы в Израиле типа гость -умирать в Россию придите? ????
              Геркулесыч
              1. igor67 Сегодня, 11:19
                Цитата: Геркулесыч
                Игорь67 -вы к примеру, родились в СССР, или я ошибаюсь? Кто или что мешает человеку жить там, где он захочет? belay Или вы в Израиле типа гость -умирать в Россию придите? ????

                кто или что мешает человеку?обстаятельства. В Россию не приеду,я с Украины только какя связь с Саудовской Аравией. Саудиты имея ресурсы и самое главное Мекку имеют огромное влияние на исламский мир.вы не представляете насколько здесь ,имею ввиду БВ ,люди религиозные,это не яйца крашенные есть на Пасху,здесь на много всё серьёзней.Что может противопоставить король Иордании
                igor67
                1. Геркулесыч Сегодня, 12:26
                  Игорь67, не поверите, от наших военных кто был советниками в арабских странах, имею информацию что там все страшно сложно для нас, христиан! Но, жить там, как и в любой части нашей планеты можно!А король Иордании при желании, мог бы страны региона удержать от участия в гражданской войне в Сирии! Другой вопрос, почему он не сделал ничего, чтобы в эту войну не вмешиваюсь те же саудиты, например!
                  Геркулесыч
                2. просто экспл Сегодня, 12:50
                  ну это то логично , Украина лидер иудаистических стран , туда едут паломники из среды хасидов .
                  (ну если паломничество в Мекку это повод считать страну лидером , то чем это не повод ? а стена плача уже другой критерий , так как она главная не у хасидов , как и у шиитов не такие же ценности как и суннитов) .
                  просто экспл
    2. dsk Сегодня, 07:57
      Здравствуйте Андрей!
      Цитата: НЕКСУС
      чаще кнут
      Перегонят ли АУГ из под Кореи поближе к Ирану?
      dsk
      1. dsk Сегодня, 08:10
        "Американский госдеп опубликовал обновленный список стран, которые, по мнению Америки, имеют отношение к систематическому нарушению религиозных свобод. Так, в списке оказались такие страны как Иран, Мьянма, Китай, Эритрея, Северная Корея, Судан. Кроме того, в нем же значатся Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Особое внимание Америка решила уделить Пакистану. Эта страна попала в список «возможного пересмотра». В Америке отметили, что защита религиозной свободы — важна для мира, стабильности и процветания. По этой причине у США есть претензии к странам из этого списка." (Телеканал "Царьград"00:35.,05.01.18)
        dsk
      2. НЕКСУС Сегодня, 08:20
        Цитата: dsk
        Здравствуйте Андрей!

        Здравствуй,Сергей!
        Цитата: dsk
        Перегонят ли АУГ из под Кореи поближе к Ирану?

        Уверен,что нет. Иран для США сейчас не цель номер один. Китай их забота и мы,как бельмо на глазу,все никак не хотим сдаваться. Ну и эпопея с БВ далеко не закончена.
        НЕКСУС
        1. ИНТЕР Сегодня, 09:39
          Цитата: НЕКСУС
          Уверен,что нет. Иран для США сейчас не цель номер один. Китай их забота и мы,как бельмо на глазу,все никак не хотим сдаваться. Ну и эпопея с БВ далеко не закончена.

          Так США никогда в лобовую и не шёл всегда окольными путями подкрадывался им бы дестабилизировать обстановку, тем более на фоне успехов в Сирии, а Иран там принимал не последнюю роль. А там и наш Кавказ рукой подать с ахилесовой пятой в Карабахе.
          ИНТЕР
        2. Korax71 Сегодня, 09:40
          А вы уверены,что мы им бельмо???где мы можем с ними конкурировать на равных???а Китай давно не их проблема.экономика Китая завязана на торговлю с США.в курсе какой годовой объем торговли между этими странами???
          Korax71
          1. ИНТЕР Сегодня, 09:47
            Цитата: Korax71
            А вы уверены,что мы им бельмо???где мы можем с ними конкурировать на равных???а

            Если бы не Россия они были бы везде и устроили бы жескую фашистскую чистку народов земли.
            У нас разные понятия в конкуренции, они все как и вы меряете деньгами и конкуренцией, а у нас многое меряется духом, отчизной, честью, и др категориями. Вот и не получается сравнить несравнимое, мы можем идти с коктейлем Молотова на их танк, они нет, вот и сравните это экономическими категориями.
            ИНТЕР
            1. Korax71 Сегодня, 10:08
              Откуда вы знаете.и с чего и какого потолка это берете.по части духа,отчизны,чести можно мне не рассказывать,вроде в одной стране живем.мне конечно тоже хочется думать о нас как о высокодуховной нации,но только это далеко от реальности.а понятие конкуренции в России вообще отсутствует.по части походов с коктелем Молотова на танк,то если интересно,то посмотрите как воюет их армия,но только не из наших источников.начиная с пмв. Открою вам страшную тайну,но в америкосии не принято выделять какого то одного героя.у них для этого есть дни памяти.там любой военнослужащий выполняющий долг перед родиной-уже герой.а на кладбище генерал будет лежать рядом с солдатом и надгробия ничем отличаться не будут.не надо превозносить,героизм от нации не зависит.
              Korax71
          2. НЕКСУС Сегодня, 10:33
            Цитата: Korax71
            А вы уверены,что мы им бельмо???где мы можем с ними конкурировать на равных???

            Не конкурировать,а мешать. Чуете разницу понятий? Вы не забыли что РФ самая большая земля не только в Евразии,но и в мире? И все это богатство принадлежит несчастным 140 миллионам .Задайтесь вопросом,отчего за последние 1000 лет русские воевали.Причем практически всегда оборонялись,а не нападали.
            НЕКСУС
            1. Korax71 Сегодня, 11:18
              От лукавого.а посмотрите за последние 100 лет воевала Россия.просто ради примера. Русско-японская1904-05,ф инская 39 года.война с Японией 45 года,если не знали,то у нас был с ней подписан пакт о ненападении,можно рассмотреть это как интервенцию,чехословакию,прагу,приднестровье можно посчитать просто как конфликт,афганистан,чечня.практически всегда оборонялись????сильный всегда жрет слабого.я не осуждаю ни руководство,ни кого другого.это отстаивание геополитических интересов,а эта вещь очень грязная.
              Korax71
        3. Маки Авелльевич Сегодня, 10:51
          Цитата: НЕКСУС
          верен,что нет. Иран для США сейчас не цель номер один. Китай их забота и мы,как бельмо на глазу,все никак не хотим сдаваться. Ну и эпопея с БВ далеко не закончена.


          думается что Россия для США не столько "бельмо на глазу" сколько потенциальный инструмент против Китая.
          Маки Авелльевич
    3. Злой543 Сегодня, 07:58
      А мне больше интересно где штаты новую войну развяжут? Иран или Корея?
      Злой543
      1. askort154 Сегодня, 08:08
        Злой543....А мне больше интересно где штаты новую войну развяжут? Иран или Корея?

        Скорее всего на Украине (Донбасс). КНДР и Иран - отвлечение. Усиленно готовят плацдарм в Польше. Как минимум, сорвут чемпионат мира. fool
        askort154
        1. Злой543 Сегодня, 08:50
          Я про прямое участие, на Донбассе они руками скакунов отметятся
          Злой543
      2. НЕКСУС Сегодня, 08:25
        Цитата: Злой543
        А мне больше интересно где штаты новую войну развяжут? Иран или Корея?

        Думаю начнется возня в Афганистане...так то поближе к нашей границе...
        НЕКСУС
    4. Маз Сегодня, 09:26
      Надо доллар валить, именно он позволяет легко устраивать майданы в странах с засильем нищеты. А у зачинщиков станок - печатай не хочу.
      Маз
      1. Арон Заави Сегодня, 09:41
        Цитата: Маз
        Надо доллар валить, именно он позволяет легко устраивать майданы в странах с засильем нищеты. А у зачинщиков станок - печатай не хочу.

        Вперед. Удачи.
        Арон Заави
        1. Tusv Сегодня, 12:39
          Цитата: Арон Заави
          Вперед. Удачи.

          Китай нефть на свои кровные Юани покупает. Будем посмотреть
          Tusv
      2. Кент0001 Сегодня, 11:56
        Поведайте как. Поддержим.
        Кент0001
  2. Комментарий был удален.
  3. parusnik Сегодня, 07:54
    "и другие находящиеся вне закона группы, такие как Моджахеддине Халк (МКО) (признана террористической в Иране и ряде государств) последователи монархического режима, националисты и несколько групп, связанных с коммунистами.
    ...Если с первыми понятно, с коммунистами не ясно..Этих еще при шахском режиме вырезали, а те кто остались, дорезали во время исламской революции...
    parusnik
    1. sogdy Сегодня, 09:08
      Цитата: parusnik
      Если с первыми понятно, с коммунистами не ясно

      Троцкисты.
      sogdy
  4. профессор Сегодня, 07:58
    США, Израиль, Саудовская Аравия: в Иране назвали организаторов протестов

    А кто сомневался? Именно эти страны после отмены санкций еще больше уронили экономику Исламского Государства Иран. Именно они приняли в местном парламенте драконовские законы. Именно они подняли цены в Исламском Государстве Иран. А местное руководство вообще не причем. Нефтедоллары хлынули в Тегеран, а народ еще больше обнищал. Где деньги, Зин? request
    профессор
    1. Vard Сегодня, 08:09
      Деньги... Опыт КНДР показал что только то государство сможет существовать, которое вклыдывает деньги в оборону... Это и Израиля касается...
      Vard
      1. Korax71 Сегодня, 09:48
        Опыт КНДР показывает,что при желании своему народу можно промыть так мозг,что он будет с обожанием смотреть на своего феодала.а что то я не заметил,чтобы Израиль только в оборону деньги вкладывал.у них довольно неплохо и сельское хозяйство,и промышленность,и сфера услуг ,и ITтехнологии развиты,ну и оборонка само собой.уже был в истории пример страны,которая выпускала "лучшее" в мире вооружение,а нормального утюга и пылесоса сделать не могла.
        Korax71
        1. Кент0001 Сегодня, 12:00
          Утюги и холодильники из "той страны" работали по 30 лет и более. А в гараже до сих пор пылесос из "той страны"-ему тоже уже столько же.
          Кент0001
    2. starogil Сегодня, 08:18
      "Королевская кровать в самолёте для царственных супругов
      Нет денег для бедных, но в тоже время построена спальня с широкой кроватью в
      самолёте для 5-ти часового полёта в Англию Главы Правительства Нетаньяху и его
      жены Сары за 138 тысяч долларов. Эта сумма выплаченная, разумеется, из
      государственного бюджета равняется 120 минимальным месячным заработным
      плата. 10 лет мог бы получать зарплату один рабочий. Отвечая на публичную критику,
      Премьер цинично объяснял, что, заказывая кровать на двоих в самолёт, он, мол, не
      знал, что это так дорого стоит. Ах, наивняк какой! А что же тогда он вообще знает об
      экономике? Как такому можно доверять руль правления страной?"

      Где деньги, Зин?
      starogil
      1. профессор Сегодня, 08:56
        Цитата: starogil
        "Королевская кровать в самолёте для царственных супругов

        То есть Вы хотите сказать, что у премьера Израиля нет не то что правительственного авиаотряда, но и даже одного специального борта? Просто нет не то что обшитого карельской березой борта, но и даже простого бизнесджета? Pазрыв шаблона. fellow

        Цитата: Геркулесыч
        Профессор, а что санкции с Ирана уже сняты полностью, всяческие эмбарго тоже отменили?

        Типа того. Разморозили многомиллиардные счета. Дали продавать нефть без ограничений. Сняли ВСЕ санкции на поставку товаров народного потребления. где деньги, Зин? request

        Цитата: Геркулесыч
        Страна как существовала под санкциями, так и под ними живет, денег Ирану вернули только часть. А проблем из за санкций у страны накопилось несчетное количество! Легче назвать что у них там еще осталось хорошего ибо неготива в экономике у них море. И все из за санкций, которые де факто так же действуют.

        Под такими же санкция Израиль живет 70 лет. Результат озвучить?

        Цитата: Геркулесыч
        Тем более что ваш дружбаняра Трампоид вводит новые санкции против Ирана.

        Не против Ирана, а против нескольких иранских компаний ВПК.
        профессор
        1. Korax71 Сегодня, 09:33
          Профессор,проще сослаться на санкции и на то что весь мир ополчился против одного,изобразить из себя страдальца.хотя по совести надо было заниматься внутренними делами,а не раздувать какие то свои имперские замашки и быть проводником исламской революции и тешить свои амбиции.
          Korax71
        2. Геркулесыч Сегодня, 09:48
          Профессор, не кривите душой, с персов сняли санкции и негласным условием -не строить свое а покупать западное! Поэтому они и самолеты пассажирские покупают себе в убыток! Потому что, завтра введут по новой санкции, и запчасти на боинги и эрбасы они не получат из за запрета ваших дружбанов типа Трампа! Это на примере авиации я хочу вам показать, что Иран как был, так и остался под санкциями! Там все плохо, не оттого что народ не хочет работать! Там все плохо оттого что вы с сша и саудитами желаете, и все делаете чтобы Иран как государство кончился! !!!!!!!
          Геркулесыч
          1. профессор Сегодня, 10:32
            Цитата: Геркулесыч
            Профессор, не кривите душой, с персов сняли санкции и негласным условием -не строить свое а покупать западное! Поэтому они и самолеты пассажирские покупают себе в убыток!

            Да ну? А до этого значит они конкурировали с Боингом или с Даймлером? А персидский процессор делал из Интеля посмешище? lol

            Цитата: Геркулесыч
            Потому что, завтра введут по новой санкции, и запчасти на боинги и эрбасы они не получат из за запрета ваших дружбанов типа Трампа! Это на примере авиации я хочу вам показать, что Иран как был, так и остался под санкциями!

            ... и поэтому Исламское Государство Иран сразу подписало контракт на покупку не Тушек и Сухих, а Боингов и Аэрбасов на десятки миллиардов долларов? Кстати, а где персы брали запчасти на свои Боинги ДО отмены санкций?

            Цитата: Геркулесыч
            Там все плохо, не оттого что народ не хочет работать! Там все плохо оттого что вы с сша и саудитами желаете, и все делаете чтобы Иран как государство кончился! !!!!!!!

            Там всё плохо исключительно благодаря бездарному иранскому руководству для которого религия выше всего.
            профессор
            1. Геркулесыч Сегодня, 11:11
              Профессор, ваш пост только подтвердил мой комментарий, о том что снятие санкций это для Ирана и кнут, и пряник. А живут они бедно, не из за лени, а из за вмешательства в их жизнь! Отмените санкции, навсегда, по настоящему, из они через пару десятков лет заживут даже лучше вас!
              Геркулесыч
              1. профессор Сегодня, 11:51
                Цитата: Геркулесыч
                Профессор, ваш пост только подтвердил мой комментарий, о том что снятие санкций это для Ирана и кнут, и пряник. А живут они бедно, не из за лени, а из за вмешательства в их жизнь! Отмените санкции, навсегда, по настоящему, из они через пару десятков лет заживут даже лучше вас!

                Конечно лучше нас. Кто бы спорил? По пять раз за день намаз служить и гонять даже тех кто не скромно одевается очень способствует улучшению уровня жизни народа. То ли дело у нас. По 12 часов в день впахивать. Разве так можно развить страну? lol
                Кстати, а Вы то чего лучше нас не живете? Вроде и гарант ваш уже дольше Брежнева правит, и нефть не по $8 за бочку и санкции вам "на благо"? Риторический вопрос.

                Ах да, отгадайте сколько в среднем на одну детородную иранку приходится детей? Виноавты в этом США, Израиль, Саудовская Аравия.
                профессор
    3. Геркулесыч Сегодня, 08:28
      Профессор, а что санкции с Ирана уже сняты полностью, всяческие эмбарго тоже отменили? Страна как существовала под санкциями, так и под ними живет, денег Ирану вернули только часть. А проблем из за санкций у страны накопилось несчетное количество! Легче назвать что у них там еще осталось хорошего ибо неготива в экономике у них море. И все из за санкций, которые де факто так же действуют. Тем более что ваш дружбаняра Трампоид вводит новые санкции против Ирана.
      Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:58
    приняли участие около 42 тысяч человек.
    Не зря столько готовились спецслужбы Сша и Израиля - сумели поднять приличное число "недовольных". Страны зачинщики названы (хотя понятно было кто за этим стоит), теперь жестко разберутся со своими "оппозиционерами". И пока должно будет там затихнуть. У нас перед выборами либероиды тоже активно зашевелились и с ними (если власть не хочет "сюрпризов") тоже просто необходимо разбираться, а не сюсюкать.
    rotmistr60
    1. Rusland Сегодня, 08:32
      Навальный, Яшин и К на американские деньги хорошо себя чувствуют. Как будто хулиганы в наших городах перевелись, не могут уделить им минимум внимания. Выдавливать их нужно было ещё в прошлом году.
      Rusland
      1. Tiras Сегодня, 08:42
        Цитата: Rusland
        Навальный, Яшин и К на американские деньги хорошо себя чувствуют. Как будто хулиганы в наших городах перевелись, не могут уделить им минимум внимания


        А российские олигархи и верхушка себя хорошо чувствуют на российские...

        А то налоги растут, цены на проезд растут, цены на жкх растут, цены на продукты растут, цены на бензин растут, а реальные доходы населения почти нет.
        Tiras
        1. PN Сегодня, 08:48
          В мире есть только одна страна, где цены падают, а не растут.
          PN
    2. Korax71 Сегодня, 09:22
      Если бы в стране все было в порядке,то никто бы и не поднялся!!!судя по комментариям у всех навязчивая идея по поводу США и Израиля. Никто даже не думает,что может это действительно недовольство иранского народа?у нас сейчас модно во всем искать агентов их влияния.скоро дойдет до того,что в соседний магазин хлеба не завезли-это влияние агентов госдепа и моссада.
      Korax71
      1. Mestny Сегодня, 11:00
        Ни в одной стране никогда не бывает всё в порядке.
        Вопрос в том, готово ли население конкретной страны "терпеть" недостатки.
        А вот тут и начинают работать современные технологии промывки мозгов при поддержке развитых средств коммуникации.
        Во времена Второй мировой войны таких средств было сильно меньше. Промывка мозгов конечно велась, но эффективность оставляла желать. Да и тогдашние "режимы" были покруче нынешних в плане закрутки гаек на своей территории.
        Приходилось искателям мирового господства орудовать многомиллионными армиями.
        А так представьте, в СССР 30-х годов. Проблем - полные руки, однако руководство и граждане работают. Вражеская пропаганда тех лет и несовершенна, и не обладает средствами распространения даже близко к современным.
        И даже во время ВОВ, когда казалось всё, враг у ворот столицы, явно "не всё в порядке", народ не "поднялся" против "недостатков".
        Информационные технологии это тоже оружие. По эффективности способное поспорить с ОМП. Только действие его замедленно, убивает не сразу.
        Увы, приходится признать, владеющих этими технологиями пока не может остановить ничто на их пути к глобальному доминированию, только замедлить.
        Пока всё человечество медленно, с потерями отступает под натиском США, а одна маленькая,но очень злобная страна радостно трясёт губами в предвкушении победы - многие работают над задачей противодействия агрессору.
        Получится его остановить, или нет, пока не ясно.
        Mestny
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:06
    Было бы удивительно, если бы принципиальные противники Ирана не попробовали разрушить его изнутри. Это по любому дешевле, чем война с неизбежными потерями. Вот и пробуют. То за зуб, то когтями...
    Горный стрелок
    1. василий50 Сегодня, 08:11
      Ну что Вы, поскольку среди оппозиционеров, и тех кто их прикармливает, в том числе и представители власти или их сородичи,особо там ничего не поменяется. Ну постреляют -посадят самых одиозных, и всё. Первые лица, хотя бы на словах, только за власть, а вот их дети или сородичи могут быть и в оппозиции и с захватчиками, во время войны. Вот так и сохраняются-сколачиваются благосостояние привластных деятелей и тех кто претендует на власть.
      василий50
  7. igor.borov775 Сегодня, 08:14
    Привет!!!! Ой спешат .Ничего не закончилось. Это просто первый звонок, что за Иран взялись серьёзно. Всегда с мирных протестов а вот дальше. В Сирии тоже начали с мирных протестов. . А проблем в любом государстве есть любое расскачать можно попробовать.
    igor.borov775
    1. PN Сегодня, 08:45
      Всё от властей зависит. Если будут, как китайцы, кропнокалиберными пулемётами толпу усмирять, то и протестов не будет. А если, как Янукович...
      PN
  8. Tiras Сегодня, 08:15
    Кто бы сомневался, что при любых справедливых протестах иранцев, иранская верхушка будет переводит стрелки на своих врагов.

    Людям надоело жить в нищите и при религиозном диктате, когда Иран тратит миллиарды долларов на поддержку террористов и попыток продавить свои интересы.
    Tiras
  9. Rusland Сегодня, 08:16
    Вроде Иран демократичностью особо не отличался, мог бы и на опережение сработать, а так радует кого не надо.
    Rusland
  10. Геркулесыч Сегодня, 08:20
    Как только поймают Якина, то есть Андреа первым делом на кол посадить wassat !!!А если серьезно, то и так понятно , кто очень желает развала Ирана! Боятся его и саудиты, и израильтяне, оттого и гадят! А про сша можно и не вспоминать, они сами о себе напоминают постоянно, творя всякие гадости на планете.
    Геркулесыч
  11. Viktor.12.71 Сегодня, 08:22
    Ну да, цену на продукты США и страны залива подняли...
    Viktor.12.71
  12. Лелёк Сегодня, 08:45
    ...приводит иранское информационное агентство IRNA слова Дж.Монтазери.
    По его словам, заговор, получивший название "Доктрина последовательной конвергенции", был разработан на основе данных, собираемых на протяжении многих лет. Он отметил, что планировались различные сценарии заговоров, такие как протесты против высокой стоимости жизни, высоких расходов и финансовых требований пенсионеров.

    По "толстым" намёкам Никки Хейли для Ирана готовился и продолжает готовиться ливийско-сирийский вариант смуты. Не прошёл план "А", наверняка готовится к проведению план "Б". Янки последовательны в своих действиях.
    Лелёк
  13. Дратуй Сегодня, 08:55
    Прежде всего организатор беспорядков, хоть и косвенный, правительство Ирана!.. Если в России подобное произойдёт, тоже америгу обвинять будут?!
    Дратуй
    1. Korax71 Сегодня, 09:28
      Конечно.крайнего всегда проще найти.тем более на них и так все косо смотрят.даже при кривой роже проще на зеркало пенять.
      Korax71
      1. anjey Сегодня, 10:01
        Где только дестабилизация происходит в какой нибудь стране - ищите америку(сша)- это уже доказанная теорема нашей современной истории,на свое влияние в мире они не жалеют миллиарды долларов и тысячи бомб и пуль и не видеть этого -это полное " дб "или кровная поддержка такой преступной политики и великое лукавство...
        anjey
      2. Mestny Сегодня, 11:14
        Иногда нужно просто подтолкнуть в нужном направлении - залить что надо в мозги, дать денег, поддержать "мировым сообществом" ( тем самым, которое уже проходит процедуру уничтожения без революций). Разумеется опираться всё это должно на недостатки в стране-цели.
        Основная мысль внедряемая в мозги граждан этих стран - невозможно исправить эти недостатки никаким способом, кроме революционных. В результате естественно разрушение страны исключительно внутренними силами под руководством и финансовой поддержке заинтересованной стороны. Что и требовалось агрессору.
        Неужели не видите - сценарий как под копирку, во всех странах, неугодных США.
        Mestny
  14. фа2998 Сегодня, 09:13
    Цитата: Viktor.12.71
    Ну да, цену на продукты США и страны залива подняли...

    Просмотрел комменты- 99 % писателей последнюю тельняшку за Иран порвали, винят кого угодно! А , что в Иране реформировать нечего, цветущая страна, и народу живется легко? А власти и не шевелятся, обвиняя кого угодно, только не себя! У нас и Москве таких полно, страна катится неизвестно куда, но виновато не правительство, а Госдеп, Навальный, санкции,5 колонна, и пр.! Скоро люди на улицы выйдут, и подобные статьи будут появляться уже о России, опять власти будут виновных искать. А скажите, чем лучше их чиновник с кроватью в самолете, или нашего губернатора с унитазом за 8 млн! Наверно Госдеп! lol no hi
    фа2998
    1. Идущий Сегодня, 09:18
      А скажите, чем лучше их чиновник с кроватью в самолете, или нашего губернатора с унитазом за 8 млн! Наверно Госдеп!


      Нет не лучше , только давайте разбираться сами без Госдепа - это не его дело.
      Идущий
      1. фа2998 Сегодня, 10:04
        Согласен! Но не разбираемся! Раз в год, демонстративно берем одного чиновника, и долго пиаримся в СМИ.НО ПОТОМ ПОМИЛУЕМ! Вот так боремся. hi
        фа2998
        1. Голован Джек Сегодня, 10:37
          Цитата: фа2998
          Раз в год, демонстративно берем одного чиновника...

          Гоните... negative
          Цитата: фа2998
          НО ПОТОМ ПОМИЛУЕМ!

          Тоже - не всех и не всегда.
          Кстати, отстранение от кормушки власти для чиновника - похуже смерти порой; он же ничего, как правило, толком делать не умеет больше request
          Голован Джек
          1. Идущий Сегодня, 11:49
            Цитата: фа2998
            Согласен! Но не разбираемся! Раз в год, демонстративно берем одного чиновника, и долго пиаримся в СМИ.НО ПОТОМ ПОМИЛУЕМ! Вот так боремся. hi


            А что мешает , только наше равнодушие , но США в нашей стране не место , пусть у себя разбираются.
            Идущий
          2. фа2998 Сегодня, 12:15
            Только не надо людей делить на обычных и элиту.Закон пишется для ВСЕХ! А то одному за ерунду 3 года реальной отсидки, другому, за миллиардные махинаци- отстранение от дел, по потере доверия.Вор должен сидеть! А то, что не всех амнистируют, есть другие методы как вывести от ответственности-награды (а они сами себе навесили), болезни (включая родственников), дети малолетки, и многое другое Причем наш "непоткупный" суд трепетно относится с смягчающим обстоятельствам именно у них. hi
            фа2998
      2. Azim77 Сегодня, 10:24
        Верно. Во всех странах бывает категория недовольных, по разным причинам. И в США их полно. Но никто же не лезет к ним разбираться. А вот США всегда пользуются возможностью войти в дверь без приглашения. Дай только повод. По этой теме вот у Маршака есть:

        Под праздник, под воскресный день,
        Пред тем, как на ночь лечь,
        Хозяйка жарить принялась,
        Варить, тушить и печь.

        Стояла осень на дворе,
        И ветер дул сырой.
        Старик старухе говорит:
        - Старуха, дверь закрой!

        - Мне только дверь и закрывать,
        Другого дела нет.
        По мне - пускай она стоит
        Открытой сотню лет!

        Так без конца между собой
        Вели супруги спор,
        Пока старик не предложил
        Старухе уговор:

        - Давай, старуха, помолчим.
        А кто откроет рот
        И первый вымолвит словцо,
        Тот двери и запрет!

        Проходит час, за ним другой.
        Хозяева молчат.
        Давно в печи погас огонь.
        В углу часы стучат.

        Вот бьют часы двенадцать раз,
        А дверь не заперта.
        Два незнакомца входят в дом,
        А в доме темнота.

        - А ну-ка, - гости говорят, -
        Кто в домике живет? -
        Молчат старуха и старик,
        Воды набрали в рот.

        Ночные гости из печи
        Берут по пирогу,
        И потроха, и петуха, -
        Хозяйка - ни гуту.

        Нашли табак у старика.
        - Хороший табачок! -
        Из бочки выпили пивка.
        Хозяева - молчок.

        Все взяли гости, что могли,
        И вышли за порог.
        Идут двором и говорят:
        - Сырой у них пирог!

        А им вослед старуха: - Нет!
        Пирог мой не сырой! -
        Ей из угла старик в ответ:
        - Старуха, дверь закрой!
        Azim77
  15. Идущий Сегодня, 09:16
    По его словам, план заговора был подготовлен примерно четыре года назад при тесном сотрудничестве этих стран.


    А чего ждали четыре года или не знали , что ещё хуже.
    Идущий
  16. сорок восьмой Сегодня, 09:35
    Хм, странно... А ведь пару дней назад обвиняли США, Великобританию и саудитов. Видать бриташек с евреями спутали издалека, а присмотревшись узнали, не иначе
    сорок восьмой
  17. 452336 Сегодня, 09:48
    План заговора был подготовлен четыре года назад. А куда спецслужбы смотрели?
    А может население просто ДОСТАЛО?
    452336
  18. Николай Петров Сегодня, 10:08
    Не прокатило у "демократизаторов" с майданом в Иране. Вскоре увидим гирлянды из майданутых на площадях Ирана.
    Николай Петров
  19. TUFAN Сегодня, 10:10
    Цитата: ИНТЕР
    Цитата: НЕКСУС
    Уверен,что нет. Иран для США сейчас не цель номер один. Китай их забота и мы,как бельмо на глазу,все никак не хотим сдаваться. Ну и эпопея с БВ далеко не закончена.

    Так США никогда в лобовую и не шёл всегда окольными путями подкрадывался им бы дестабилизировать обстановку, тем более на фоне успехов в Сирии, а Иран там принимал не последнюю роль. А там и наш Кавказ рукой подать с ахилесовой пятой в Карабахе.

    Вот и пора перехватывать инициативу в руки. Нет никакой ахиллесовой пяты, есть резолюции ООН, которые не соблюдаются и не выполняются.
    TUFAN
  20. TUFAN Сегодня, 10:16
    Цитата: Korax71
    А вы уверены,что мы им бельмо???где мы можем с ними конкурировать на равных???а Китай давно не их проблема.экономика Китая завязана на торговлю с США.в курсе какой годовой объем торговли между этими странами???

    Цифра внушительная, около 700 млрд $, при том что бюджет РФ на 2018 год около 260 млрд $.
    TUFAN
  21. Zomanus Сегодня, 10:40
    В общем ничего нового, все те же лица.
    Все американские шавки региона против Ирана.
    Zomanus
  22. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 11:28
    Что- то долго Иранское руководство раскачивается.
    Где танки,бтры,пулеметы,на улицах комендантский час?
    Для Ирана.
    Опыт Китая,площадь Тяньаньмэнь.
    Или хотят повторить Украину?
    Крановщик Нахамкинсон
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