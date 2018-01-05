Украина увеличивает финансирование спецслужб в 2018 году

Государственный бюджет Украины в 2018 году предусматривает выделение 8,15 миллиарда гривен (292 миллиона долларов) Службе безопасности. На данные закона «О государственном бюджете Украины на 2018 год» в четверг, 4 января, обратил внимание «Интерфакс».Как отмечает агентство, планируемая к выделению для СБУ сумма на 21 процент больше, чем годом ранее. В прошлом году ведомство получило 6,75 миллиарда гривен (242 миллиона долларов).Главному управлению разведки Минобороны страны достанется 2,5 миллиарда гривен (почти 90 миллионов долларов). Это на 72 процента больше, чем в прошлом году.Кроме того, Службе внешней разведки планируют выделить 1,78 миллиарда гривен (63,8 миллиона долларов). Из них Антитеррористический центр при СБУ получит 13,8 миллиона гривен (495 тысяч долларов), еще 120,1 миллиона гривен (4,3 миллиона долларов) пойдут на строительство или приобретение жилья для военнослужащих СБУ.В начале декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко порадовался, что на армию в бюджете предусмотрено 86 миллиардов гривен, что почти на 25 процентов больше, чем ранее.Официальный курс Национального банка Украины по состоянию на 4 января 27,8905 грн/$1.