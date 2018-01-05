13:26 05 января

Украина увеличивает финансирование спецслужб в 2018 году

Государственный бюджет Украины в 2018 году предусматривает выделение 8,15 миллиарда гривен (292 миллиона долларов) Службе безопасности. На данные закона «О государственном бюджете Украины на 2018 год» в четверг, 4 января, обратил внимание «Интерфакс».

Как отмечает агентство, планируемая к выделению для СБУ сумма на 21 процент больше, чем годом ранее. В прошлом году ведомство получило 6,75 миллиарда гривен (242 миллиона долларов).

Украина увеличивает финансирование спецслужб в 2018 году



Главному управлению разведки Минобороны страны достанется 2,5 миллиарда гривен (почти 90 миллионов долларов). Это на 72 процента больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Службе внешней разведки планируют выделить 1,78 миллиарда гривен (63,8 миллиона долларов). Из них Антитеррористический центр при СБУ получит 13,8 миллиона гривен (495 тысяч долларов), еще 120,1 миллиона гривен (4,3 миллиона долларов) пойдут на строительство или приобретение жилья для военнослужащих СБУ.

В начале декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко порадовался, что на армию в бюджете предусмотрено 86 миллиардов гривен, что почти на 25 процентов больше, чем ранее.

Официальный курс Национального банка Украины по состоянию на 4 января 27,8905 грн/$1.

Использованы фотографии: http://noviy.net/
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Комментарии 33

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  1. ul_vitalii Сегодня, 08:42
    Цели и задачи поставлены. Всё для нас родных.
    ul_vitalii
    1. Идущий Сегодня, 09:01
      В начале декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко порадовался, что на армию в бюджете предусмотрено 86 миллиардов гривен, что почти на 25 процентов больше, чем ранее.


      Нет , это что бы Петя порадовался. lol
      Идущий
      1. vovanpain Сегодня, 09:53
        Цитата: Идущий
        Нет , это что бы Петя порадовался.

        Виктор Здрав Будь drinks hi Это не только для того что бы Петюнька порадовался и залил на радостях побольше за воротник,но и что бы мы "порадовались" за "братскую" Украину,которая и плюет и гадит нам в глаза и под дверь,а нам хоть бы хны,утеремся и по новой "порадуемся" как СБУ будет с удвоенной силой прессовать сепаров,вот и ВО начало радоваться этому тьфу.
        vovanpain
        1. Идущий Сегодня, 11:51
          Приветствую Влад! drinks hi , есть такое дело , медленно мы запрягаем , будем надеятся , что развязка скоро.
          Идущий
    2. volodya Сегодня, 10:18
      Цитата: ul_vitalii
      Цели и задачи поставлены. Всё для нас родных.

      Ох и надоела эта болячка!!!
      volodya
  2. Геркулесыч Сегодня, 08:42
    Бюджет останется то же, а "сверхплановые " 90 миллионов баксов осядут в чьих-то корманах!
    Геркулесыч
    1. Rusland Сегодня, 08:49
      Трёшку на подкуп президента не заложили (по Хазанову).
      Rusland
  3. НЕКСУС Сегодня, 08:46
    Государственный бюджет Украины в 2018 году предусматривает выделение 8,15 миллиарда гривен (292 миллиона долларов) Службе безопасности.

    Я дико извиняюсь,а за чей счет банкет? И до коле мы будем ждать возврата долгов то от самой демократической и свободной страны,Украины?
    НЕКСУС
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:49
      Андрей! hi Им эти долги простили наши либеры, а отдовать казне данные денежки будем мы с вами, из наших копеечных зарплат! "Братсконародники " от власти взяли верх над здравым смыслом!
      Геркулесыч
    2. Не либероид Русский Сегодня, 08:50
      мы это кто ? вас кто-то уполномочил говорить за всех ?
      Не либероид Русский
      1. НЕКСУС Сегодня, 08:52
        Цитата: Не либероид Русский
        мы это кто ? вас кто-то уполномочил говорить за всех ?

        А вы меня можете порадовать возвратом более 3 лярдов американских фантиков Украины нашему государству,в котором мы так хорошо,зажиточно и благополучно проживаем?
        НЕКСУС
        1. Не либероид Русский Сегодня, 09:10
          а что, окончательное решение лондонский суд вынес, укроаппеляцию рассмотрел уже ? или по своему обыкновение с дивана ура победу отпраздновали ?
          Не либероид Русский
          1. Геркулесыч Сегодня, 09:34
            Не либероид Русский -вам же явно больше пяти лет, в компьютере вон тексты пишите, а сами как малое дитя -верите какому-то англицкому суду! am Да ничего нам не отдадут, тему будут мусолить годами, лишь бы не было прецедента! Тогда укроину через тот же суд исками развалят на куски, даже к примеру, те наши компании, что не получили проплаченный товар от укроины, или деньги за него назад! А решение вынести сейчас суд не может именно из за единой политики навязанной Европе сша -"Россия бяка, ибо она во всем плохом виновна "! Поэтому, решения суда не ждите, от слова вообще! !!!
            Геркулесыч
            1. Не либероид Русский Сегодня, 10:05
              да как то пофиг на поучения неизвестно кого с исландским флагом... сидите там на вулканах и помалкивайте
              Не либероид Русский
              1. Геркулесыч Сегодня, 10:12
                Не лебероид Русский -не хамите! Флаг мне поставила система, а сам я в Ростове на Дону! sad И еще раз, пока по человечески -не хомите, нарветесь на адекватный вашему посту ответ! !!Надеюсь, вы меня правильно поняли! !!!
                Геркулесыч
                1. Не либероид Русский Сегодня, 11:44
                  господя, до чего ж руки то кривые, даже ник скопировать не могут... еще и систему приплели
                  Не либероид Русский
                  1. Геркулесыч Сегодня, 12:22
                    Нерусский либероид sad !!!Вот вот, поплачьте, легше станет! sad Пряморукий. ...
                    Геркулесыч
      2. Геркулесыч Сегодня, 09:26
        Не лебероид Русский -мы это мы с вами -население России! От имени страны меня уполномочила моя совесть говорить, ибо власти наши молчат, или говорят нечто невнятное! Так вам будет понятно? ?? am
        Геркулесыч
    3. Лелёк Сегодня, 08:57
      Цитата: НЕКСУС
      И до коле мы будем ждать возврата долгов то от самой демократической и свободной страны,Украины?


      hi , Андрей. А до-толе, пока решения международных судов не будут приводиться в отношении "должника" к исполнению принудительным порядком. Они там решили, что Руина должна выплатить долг с моржой по издержкам и процентам, а эта самая Руина плюнула на их решения, и суды утёрлись. yes
      Лелёк
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:43
        Поверьте! Еще все так перекрутят, что мы им должны останемся!)) laughing
        Вождь краснокожих
        1. Лелёк Сегодня, 09:49
          Цитата: Вождь краснокожих
          Еще все так перекрутят, что мы им должны останемся!


          hi , Игорь. Так на кой хрен наши ВУЗы выпускают тоннами юристов? Вот и надо защищаться от этих "перекруток" и лишать "неучей" лицензий и дипломов, а учреждения их выпускающие лишать права дипломирования. yes
          Лелёк
          1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:12
            Ну, без госзаказа на профессию все это пустой звук. Да из правителей наших ( включая СССР) юридически подкованных не припоминаю)))) А ведь поступки и решения принимают именно они...
            Вождь краснокожих
  4. Геркулесыч Сегодня, 08:46
    И сикоко "шпигунов "из России по плану должна отловить сбу? wassat А то мы не в курсе того количества разведчиков wassat которых засылаем "со старой отцовской буденовкой " и медведем с тантамом wassat вна укроину! Не страна, а общепланетное недоразумение! fool
    Геркулесыч
  5. федоров Сегодня, 08:57
    Просто интересно, сколько СБУ на меня потратило? Так долго искали по плевкам и матюкам в их сторону. Впаяли три условно.Хотели "добровольно" выслать - чемодан,вокзал,Россия, нихрена,я им нервы еще попорчу. Теперь даже местные полицаи не останавливают. Ссут или боятся ? request
    федоров
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:58
    Так у них инфляция порядка 20%. Посему практически финансирование просто НЕ СНИЖАЕТСЯ!
    Горный стрелок
    1. Антарес Сегодня, 11:38
      Цитата: Горный стрелок
      ак у них инфляция порядка 20%

      У НБУ-12.1 у Fitch Ratings, инфляция в Украине на конец 2017 года - 13,7% и 9,1% - на конец 2018 года.
      Антарес
  7. Смог Сегодня, 09:19
    Территория 404 все больше и больше превращается в полицейское государство, где власть держится на штыках. А что бы штыки не разбежались или не повернулись в сторону власть предержащих, власть что должна делать? Правильно, кормить их и холить и давать денюжку. Что петя и делает в ущерб всему остальному.
    Смог
    1. No pasaran Сегодня, 09:39
      recourse Вот прочёл,и странным образам мне это всё нас напомнило.Всё то же увеличение бюджета силовых ведомств,постоянное увеличение полицейских служб и ведомств,как количественно,так и материальное их обеспечение.
      No pasaran
  8. 452336 Сегодня, 09:45
    Было бы странно, если бы не увеличивали. В стране война.
    452336
    1. Vard Сегодня, 10:15
      Замкнутый круг... деньги на силовиков отнимают у населения... оно недовольно... надо больше денег на силовиков...
      Vard
  9. Егоза Сегодня, 10:14
    Ничего то вы не поняли! американским инструкторам на жисть не хватает при нынешних ценах! Вот и увеличили!
    Егоза
    1. APASUS Сегодня, 11:47
      Цитата: Егоза
      американским инструкторам на жисть не хватает п

      Инструкторам или не инструкторам - это бюджет войны! При таком финансировании Украина свалиться к военной хунте.Стране нужны экстренные экономические реформы ,вложения в основные фонды и инфраструктуру ,а пока видно только попытка закрутить гайки и начать войну.
      APASUS
  10. Комментарий был удален.
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:15
    Украина увеличивает финансирование спецслужб в 2018 году
    Значит стоит ожидать активных мероприятий на нашей территории и в первую очередь в Крыму.
    rotmistr60
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