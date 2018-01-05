13:27 05 января

Бразилия приобретает британский вертолетоносец Ocean

ВМС Бразилии все таки пополнится британским вертолетоносцем. Как сообщил британский ресурс "UK Defense Journal" со ссылкой на источник в министерстве обороны Бразилии, бразильская и британская стороны достигли окончательного соглашения о приобретении Бразилией выводимого из состава Королевских ВМС Великобритании десантного вертолетоносца L 12 Ocean. Стоимость контракта составит 312 млн бразильских реалов (около 84,3 млн фунтов стерлингов).

Бразилия приобретает британский вертолетоносец Ocean


Оcean должен быть выведен из состава британского флота в марте 2018 года. Ожидается, что корабль уже под бразильским флагом покинет Великобританию не ранее октября или ноября 2018 года. В ближайшие недели первая группа из четырех бразильских офицеров должна отправиться в Великобританию для подготовки приемки корабля. Прибытие в Великобританию первой части собственно бразильского экипажа ожидается в начале апреля.


Ocean был введен в состав Королевского флота в 1998 году и с 2014 года является единственным авианесущим кораблем ВМС Великобритании, а с июня 2015 года - флагманским кораблем флота. В 2012-2014 годах прошел средний ремонт и модернизацию общей стоимостью 65 млн фунтов, так что сейчас он находится в хорошем техническом состоянии.

В ВМС Бразилии Ocean также станет единственным авианесущим кораблем в связи с принятым решением о прекращении эксплуатации последнего бразильского авианосца A 12 São Paulo (бывший французский Foch). Согласно бразильским источникам, наиоболее вероятно, что в бразильском флоте вертолетоносец получит название Minas Gerais (ранее это название носил первый бразильский авианосец - бывший британский Vengeance типа Colossus, приобретенный в 1956 году и списанный в 2001 году), передает BMPD

Использованы фотографии: twitter.com/hms_ocean
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. No pasaran Сегодня, 09:29
    А зачем он им?Это оружие экспансии агрессивных капиталистических государств.И Бразилия туда же..?
    No pasaran
    1. Арон Заави Сегодня, 09:45
      Цитата: No pasaran
      А зачем он им?Это оружие экспансии агрессивных капиталистических государств.И Бразилия туда же..?

      Наверное затем же,зачем РФ авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
      Арон Заави
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 09:47
        Покупают корабль бразильцы недорого. К примеру бразильский футболист Неймар в полтора раза дороже стоит.

        Максимальная трансферная стоимость: Последнее изменение: 150,00 Млн. € 12 окт. 2017 г.
        https://www.transfermarkt.ru/neymar/profil/spiele
        r/68290
        стороны достигли окончательного соглашения о приобретении Бразилией выводимого из состава Королевских ВМС Великобритании десантного вертолетоносца L 12 Ocean. Стоимость контракта составит 312 млн бразильских реалов (около 84,3 млн фунтов стерлингов).
        Аристарх Людвигович
        1. Идущий Сегодня, 12:05
          Стоимость контракта составит 312 млн бразильских реалов (около 84,3 млн фунтов стерлингов).


          Подозрительно дешево , кто то напутал.
          Идущий
      2. Rusland Сегодня, 10:12
        У Бразилии много врагов? А что это вы с американцами не сравнили? По привычке?(Арону Заави) hi
        Rusland
        1. Арон Заави Сегодня, 10:25
          Цитата: Rusland
          У Бразилии много врагов? А что это вы с американцами не сравнили? По привычке?(Арону Заави) hi

          Так они же не задают таких вопросов.
          Арон Заави
        2. xetai9977 Сегодня, 10:25
          "У Бразилии много врагов? "
          а вы почему пытаетесь за бразильцев решать? Если покупают,то значит нужно! По вашей логике,то 80% стран не должны иметь армии, если у них нет видимых врагов. Только боюсь,после роспуска армии враги у них сразу появятся, и не один.
          xetai9977
          1. pjastolov Сегодня, 12:24
            Цитата: xetai9977
            По вашей логике,то 80% стран не должны иметь армии,

            не помню кто сказал request если не хочешь кормить свою армию - будешь кормить чужую
            pjastolov
      3. xetai9977 Сегодня, 10:22
        Очень удачное приобретение! Совсем недорого для нестарой ещё техники! И англичане не в накладе. Избавились от ненужного уже судна, содержание которого стоит ох как дорого!
        xetai9977
        1. pjastolov Сегодня, 12:25
          Цитата: xetai9977
          Совсем недорого для

          металлолом наверное стоит дороже, ведь там не одно только железо
          pjastolov
        2. KaPToC Сегодня, 12:55
          Цитата: xetai9977
          Совсем недорого для нестарой ещё техники!

          Цитата: xetai9977
          Избавились от ненужного уже судна, содержание которого стоит ох как дорого!

          Вам не кажется что эти две фразы противоречат друг другу?
          KaPToC
      4. zadorin1974 Сегодня, 10:41
        Арон,вообще то авиация Кузнецова должна прикрывать зону позиционирования подводных лодок.Так,что ваша ирония не засчитана.
        zadorin1974
      5. Vadivak Сегодня, 12:08
        Цитата: No pasaran
        А зачем он им?Это оружие экспансии агрессивных капиталистических государств.

        А вот от них родимых и защищается. Их же салом им же.....
        Vadivak
      6. pjastolov Сегодня, 12:21
        Цитата: Арон Заави
        Наверное затем же,зачем РФ авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

        а вы протяженность Российской береговой линии промеряли? теперь пересчитайте на полосатую и количество, просто количество, а не водоизмещение, их морского авиакрыла
        pjastolov
    2. Serg65 Сегодня, 10:04
      Цитата: No pasaran
      Это оружие экспансии агрессивных капиталистических государств

      what А личное оружие, ну там допустим пистолет, не оружие экспансии???
      Serg65
      1. Голован Джек Сегодня, 10:33
        Цитата: Serg65
        А личное оружие, ну там допустим пистолет, не оружие экспансии?

        В масштабах Вашей лестничной площадки... а то и всего Вашего подъезда - несомненно! laughing
        Голован Джек
        1. Serg65 Сегодня, 10:40
          Цитата: Голован Джек
          В масштабах Вашей лестничной площадки... а то и всего Вашего подъезда

          laughing Я бы расширил границы экспансии до внешнего периметра моего двора!
          Serg65
          1. Голован Джек Сегодня, 10:41
            Цитата: Serg65
            Я бы расширил границы экспансии до внешнего периметра моего двора!

            Зависит... от пистолета.
            С ПМ - я бы не рискнул. Со Стечкиным, например - можно и подальше расширить fellow
            Голован Джек
            1. Serg65 Сегодня, 10:54
              Цитата: Голован Джек
              С ПМ - я бы не рискнул.

              laughing Я тут перед НГ свеклу строгал, звонок в дверь...выхожу с ножом в руках весь в бордовом...мой вид обеспечил мне экспансию аж на двух этажах!!! А дай мне ПМ...так аж страшно подумать wassat
              Serg65
              1. pjastolov Сегодня, 12:28
                Цитата: Serg65
                А дай мне ПМ...так аж страшно подумать

                а мазаться чем будете? свеклу пм не почистишь laughing
                pjastolov
                1. Serg65 Сегодня, 12:47
                  Цитата: pjastolov
                  а мазаться чем будете?

                  bully С ПМом в руках мазаться не к чему wink
                  Serg65
                  1. pjastolov Сегодня, 12:49
                    Цитата: Serg65
                    С ПМом в руках мазаться не к чему

                    а пугать то чем? feel
                    pjastolov
                    1. Serg65 Сегодня, 12:57
                      Цитата: pjastolov
                      а пугать то чем?

                      Дружище, в большинстве случаев, передёргивание затвора ведёт к успокоению оппонента и наступлению мира во всём Мире yes
                      Я смотрю, вы как то недооцениваете пистолет Макарова, а зря! Им удобно не только бутылки с пивом открывать, но и вентиляцию в черепной коробке осуществлять yes
                      Serg65
                      1. pjastolov Сегодня, 13:00
                        Цитата: Serg65
                        Я смотрю, вы как то недооцениваете пистолет Макарова,

                        моё штатное - АПС, поэтому возможно чего то и не знаю
                        pjastolov
      2. pjastolov Сегодня, 12:26
        Цитата: Serg65
        А личное оружие, ну там допустим пистолет, не оружие экспансии???

        ну вы что? это же так грузик для рыбалки laughing
        pjastolov
        1. Serg65 Сегодня, 12:46
          Цитата: pjastolov
          это же так грузик для рыбалки

          В умелых руках этот "грузик" пострашней винтаря будет wink
          Serg65
          1. pjastolov Сегодня, 13:13
            Цитата: Serg65
            В умелых руках этот

            в умелых руках и карандаш - страшная вещь
            pjastolov
  2. nik-karata Сегодня, 09:33
    Если свой ресурс отработал, то вопрос - зачем покупать?
    А если "в хорошем тех состоянии", то - зачем выводить из состава флота. request
    nik-karata
    1. igordok Сегодня, 10:48
      Зачастую Латинская Америка напоминает свалку, помойку, куда скидывают ржаветь корабли из ВМФ Европы и Америки.
      И как всегда, вспоминается присказка- "Хочешь разорить страну - подари ей крейсер".
      igordok
    2. Piramidon Сегодня, 10:55
      Цитата: nik-karata
      Если свой ресурс отработал, то вопрос - зачем покупать?
      А если "в хорошем тех состоянии", то - зачем выводить из состава флота. request

      Бриты сейчас "Лизу" (авианосец "Queen Elizabeth") в строй вводят, видимо посчитали, что для бюджета накладно будет еще и "Оcean" содержать. В Лондоне умеют деньги считать. Наверное, им выгоднее его продать, чем держать у стенки.
      Piramidon
      1. nik-karata Сегодня, 10:57
        Тоже в принципе не лишено логики.
        nik-karata
  3. новичок Сегодня, 09:34
    значить на “Панцирь“ денег нет? а на б/у лоханку нашлись. что они с ним делать собрались? бриты хорошо освоили утилизацию по амерски, наверное.
    новичок
    1. антивирус Сегодня, 10:05
      продажа-покупка --это мягкая сила и подкормка против Аргентины.. не самим же воевать за Фолкленды. 500 лет так правят миром.
      антивирус
      1. новичок Сегодня, 10:10
        маловато будет для Аргентины. придётся бритам с янки ещё чё нить “утилизировать“.
        новичок
        1. антивирус Сегодня, 10:14
          и будет дешевле чем свое в войны гонять
          антивирус
          1. новичок Сегодня, 10:23
            так в донном слчае да. только чего ещё подкинуть то бразильцам, ну разве янки подкинут. а так понятно, что англосаксы ставят на браазильцев против аргентинцев, не даром же скинули президентшу. но думаю до острого не дойдёт.
            новичок
            1. антивирус Сегодня, 10:25
              и в комплексе всего подкинут, более чем РПГ
              и нефть -газ качать с сша без Аргентины
              антивирус
    2. Serg65 Сегодня, 10:06
      Цитата: новичок
      что они с ним делать собрались?

      laughing Так там полётка шо футбольное поле! Морской чемпионат по футболу будет!
      Serg65
      1. новичок Сегодня, 10:13
        как раз поиграют со сборной Аргентины, все споры глядишь и решат. шутка.
        новичок
    3. donavi49 Сегодня, 10:12
      У них новое руководство. Темер очень проамериканский и прозападный политик. Поэтому скорей всего громких контрактов с РФ больше не будет. Он скорее Ф-35 или Пэтриоты купит wink
      donavi49
    4. tchoni Сегодня, 10:31
      Цитата: новичок
      значить на “Панцирь“ денег нет? а на б/у лоханку нашлись. что они с ним делать собрались? бриты хорошо освоили утилизацию по амерски, наверное.

      Значит лоханка нужнее панциря. Да и не такая уж она и лоханка , особенно , если с отечественными ВМФ сравнивать. А за те деньги, что англы просят (полцены нового корвета 11356 российской постройки) так и вашпе отлично)
      tchoni
      1. новичок Сегодня, 10:40
        ну вы сравнили старый носитель оушн и наш новый корвет? не выдерживает критики.
        новичок
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 11:53
          Цитата: новичок
          ну вы сравнили старый носитель оушн и наш новый корвет? не выдерживает критики.

          Вот именно не выдерживает критики наш корвет, ибо эта "лоханка" позволит разместить кучу различных средств, которые заткнут десяток наших корветов.
          ProkletyiPirat
          1. новичок Сегодня, 12:30
            не выдерживает критики ваша “доктрина“. написал чуть ниже, интересно_ почитайте. не хочу повторяться.
            новичок
        2. tchoni Сегодня, 12:21
          Цитата: новичок
          ну вы сравнили старый носитель оушн и наш новый корвет? не выдерживает критики.

          Почему? На "океане" нет калибров? Так на корвете нет вертолетного полка)
          tchoni
          1. новичок Сегодня, 12:27
            вопрос, зачем корвету вертушки? второе, корветы на то и есть, что б разнести к чертям сии лоханки вместе с “дровами“.
            новичок
            1. tchoni Сегодня, 13:15
              Цитата: новичок
              вопрос, зачем корвету вертушки? второе, корветы на то и есть, что б разнести к чертям сии лоханки вместе с “дровами“.

              Вот не втягивайте меня в полемику на тему сравнения боевой эффективности паяльника и плоскогубцев. Это разные вещи. Если вам угодно щитать, что паяльник круче - счетайте. Будет нужно отвернуть гайку - все равно пойдете за пасатижами hi
              tchoni
          2. KaPToC Сегодня, 13:01
            Цитата: tchoni
            Так на корвете нет вертолетного полка)

            Вертолеты не справятся с ракетным кораблем, даже если это просто корвет.
            KaPToC
  4. 452336 Сегодня, 09:39
    Цитата: No pasaran
    А зачем он им?Это оружие экспансии агрессивных капиталистических государств.И Бразилия туда же..?


    Есть территориальные споры с Аргентиной в Антарктике.
    452336
  5. Геркулесыч Сегодня, 09:39
    Самбу негде танцевать, создадут единственную в мире плавучую школу национального танца! wassat
    Геркулесыч
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:42
    С вертолетами продадут? Это вряд ли. А так, за такой корабль такие небольшие деньги...
    Горный стрелок
    1. новичок Сегодня, 09:47
      прибавте вертушки, боеприпасы к ним, получается бриты наварили на лоханке, а янки на стрекозах.
      новичок
  7. faiver Сегодня, 09:46
    да за 110млн. зеленых он и нам бы неплох был бы...

    ща патриотический легион меня заклюет laughing
    faiver
    1. Геркулесыч Сегодня, 09:49
      Так перекупите, через подставную фирму! sad
      Геркулесыч
      1. faiver Сегодня, 09:53
        ну нету у страны на это денег, на роснану есть, на депутатов есть а вот на это нет...
        faiver
    2. новичок Сегодня, 09:55
      так оно с ценой то да. но зап. части и агрегаты к этому чуду, плюс переоборудовать под наши вертушки, плюс логистика_ есть ли она вообще под него? в общем, лучше не соваться. (да и не продадут нам его даже за тройной тариф, санкции, понимашь).
      новичок
      1. faiver Сегодня, 09:58
        наши запчасти типа дешевле? ой сомневаюсь, чего переоборудовать? мерлины явно больше наших КАшек, остается вооружение и электроника...
        faiver
        1. новичок Сегодня, 10:03
          чего ой то? лучше на эти деньги заказать модернизацию СУ27 из “отстойника“, если уж на то пошло. вы представьте себе не размеры вертушек, а сколько переделать надо на этом чуде, что б он смог обслуживать наши. таким макаром, логичнее у Китая купить/заказать, уж если вам подешевле.
          новичок
          1. faiver Сегодня, 10:12
            из наших "отстойников" цена модернизации чего угодно будет расти как на дрожжах laughing

            а здесь почти готовый параход, у китая своих потребностей мама не горюй, ждать устанем, хотя наши "модернизаторы" могут и китай по срокам переплюнуть... laughing
            faiver
            1. новичок Сегодня, 10:15
              я так понял, приглянулся вам оушн.так любуйтесь. уж лучше свои строить, чем брать бритский второсортный утиль.
              новичок
              1. faiver Сегодня, 10:20
                ну так не строим же, а что строим так по 10-15лет...
                faiver
                1. новичок Сегодня, 10:46
                  мы не просто строим, а восстанавливаем школу кораблестроения. уж если вы беспокоитесь о народных деньгах то лучше бы порадовались расширению наших верфей, дающие возможность строить корабли первого ранга, да сами вертолётоносцы, проект которых уже рассматривается в МО. рабочие места для наших корабелов поважнее будут дешевизны плавучего дрома.
                  новичок
                  1. faiver Сегодня, 10:48
                    их нет уже - корабелов, новых выращивать надо...
                    faiver
                    1. новичок Сегодня, 11:01
                      чё ж так скептически, есть и выращивают. омалаживание кадров тяжело, но идёт, свидетельство тому закладка новых верфей.
                      новичок
                      1. faiver Сегодня, 12:15
                        Вообщем был бы я абромовичем, дерипаской или потаниным - купил бы и подарил ВМФ РФ hi
                        faiver
                      2. новичок Сегодня, 12:22
                        я за, всеми конечностями. надо их немножко потрусить, пока не сдымили.
                        новичок
  8. Геркулесыч Сегодня, 09:52
    Бразилия уже готовится через полвека выкупить современный пока еще британский авианосец "Королева Элизабет "или как там его кличут? recourse
    Геркулесыч
    1. Vard Сегодня, 10:10
      Выкидывать жалко... а так дали кому надо в Бразилии денег... и впарили... И Англии хорошо... и Бразилии почётно...
      Vard
  9. Rusland Сегодня, 10:18
    Для парадов хорош. Ещё бы пару вертолётов в довесок.
    Rusland
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 10:21
    Вполне взаимовыгодная сделка . Бритам он не нужен - содержать накладно , а с вводом "Елизаветы" и "Уэльского" и бессмысленно с учётом нового видения концепции а\в-носного флота . Бразильцы же приобретают ещё нестарый (1998) корабль , к тому же недавно (2014) малость (65млн) подшаманеный . Он по видимому вполне отвечает задачам местного флота и полёту мысли местных стратегов - ведь они всегда имели в составе ВМС один авианесущий корабль . Просто на рынке нет предложений по б/у авианосцу ( на новый денег не хватит + надо авиапарк новый заказать ) , а вертолётоносец вполне сойдёт (может временно) . Кстати ещё и удивительно по-дешёвке (84 млн)
    КВУ-НСвД
  11. лысова Сегодня, 10:22
    Так они новый авианосец строят - зачем старый. Подшаманили и сдали. Хотят испытания с самолётами уже начать в конце 2018-го года. Авианосец HMS «Queen Elizabeth» (R08) .
    лысова
  12. san4es Сегодня, 10:29
    Бразилия приобретает британский вертолетоносец Ocean

    ...Впарили всё-таки "чемодан"...Частенько он в Бразилию бегал

    Основные характеристики: Водоизмещение 21760 тонн. Длина 203,4 метра, ширина 36,1 метра, осадка 6,6 метров. Максимальная скорость плавания 18 узлов, экономичная 15 узлов. Дальность плавания 8000 миль при скорости в 15 узлов. Команда: 255 человек + 180 человек летного состава.
    Питание осуществляется от двух дизельных двигателей Crossley Pielstick V12.
    На борту предусмотрено размещение четырех военных гидроциклов (LCVP) для переброски десанта. Может вместить 40 машин, 830 человек десанта.
    Вооружение: 4 х 30мм пушки DS30M Mk2; 8 пулеметов общего назначения; три зенитных артиллерийских комплекса Phalanx CIWS; четыре многоствольных пулемета M134 Minigun.
    На борту корабля находится радар 1008; два радара 1007; система поверхностного наблюдения Type 997 Artisan 3D.
    Авиакрыло: 18 вертолетов.
    san4es
  13. rotmistr60 Сегодня, 11:37
    Цитата: xetai9977
    Очень удачное приобретение!

    Вот и приобретите себе. будете в Каспийском море барражировать.
    По вашей логике,то 80% стран не должны иметь армии
    Тогда тем более Азербайджану он ну просто необходим - перед турками похвастаетесь.
    rotmistr60
  14. Николай Р-ПМ Сегодня, 12:14
    На фото не апачи ли на палубе? Лет пять-шесть назад в сми писали об экспериментах английских моряков по полетам сухопутных апачей с палубы вертолетоносца. Машины доработали и провели широкий спектр испытаний. Вот только чем они завершились? Заглохло предприятие?
    Николай Р-ПМ
    1. Воложанин Сегодня, 12:33
      Ничего не заглохло.В операции"Одиссея. Рассвет.",против Ливии в 2011 году, как раз "Океан" обеспечивал поддержку.Апачи с него летали.
      Воложанин
  15. Воложанин Сегодня, 12:31
    Жаль Оушена,даже 20 лет в Ройал Нейви не прослужил.Экипаж говорят,пойдёт на доукомплектование Принца Уэльского.Но в таком случае лаймы вообще остаются без авианесущих кораблей,пока Королева не достигнет оперативной готовности,а это будет в 2021 году
    Воложанин
  16. strannik1985 Сегодня, 13:11
    Цитата: faiver
    ну нету у страны на это денег, на роснану есть, на депутатов есть а вот на это нет...

    Пфффф, пытались. Вы же "Мистрали" не забыли? Нам такое не продадут, только если в Китае заказать.
    strannik1985
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