Бразилия приобретает британский вертолетоносец Ocean

ВМС Бразилии все таки пополнится британским вертолетоносцем. Как сообщил британский ресурс "UK Defense Journal" со ссылкой на источник в министерстве обороны Бразилии, бразильская и британская стороны достигли окончательного соглашения о приобретении Бразилией выводимого из состава Королевских ВМС Великобритании десантного вертолетоносца L 12 Ocean. Стоимость контракта составит 312 млн бразильских реалов (около 84,3 млн фунтов стерлингов).Оcean должен быть выведен из состава британского флота в марте 2018 года. Ожидается, что корабль уже под бразильским флагом покинет Великобританию не ранее октября или ноября 2018 года. В ближайшие недели первая группа из четырех бразильских офицеров должна отправиться в Великобританию для подготовки приемки корабля. Прибытие в Великобританию первой части собственно бразильского экипажа ожидается в начале апреля.Ocean был введен в состав Королевского флота в 1998 году и с 2014 года является единственным авианесущим кораблем ВМС Великобритании, а с июня 2015 года - флагманским кораблем флота. В 2012-2014 годах прошел средний ремонт и модернизацию общей стоимостью 65 млн фунтов, так что сейчас он находится в хорошем техническом состоянии.В ВМС Бразилии Ocean также станет единственным авианесущим кораблем в связи с принятым решением о прекращении эксплуатации последнего бразильского авианосца A 12 São Paulo (бывший французский Foch). Согласно бразильским источникам, наиоболее вероятно, что в бразильском флоте вертолетоносец получит название Minas Gerais (ранее это название носил первый бразильский авианосец - бывший британский Vengeance типа Colossus, приобретенный в 1956 году и списанный в 2001 году), передает BMPD