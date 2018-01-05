Индия приобретает 240 корректируемых авиационных бомб КАБ-1500Л

Как сообщило министерство обороны Индии, министр обороны Нирмала Ситхамаран 2 января 2018 года утвердила закупку для ВВС Индии 240 корректируемых авиационных бомб у российского АО "Рособоронэкспорт". Стоимость закупки составит 197,4 млн долл. Согласно источникам в ВВС Индии, речь идет о корректируемых авиационных бомбах КАБ-1500Л калибра 1500 кг с лазерной системой наведения, которые приобретаются для оснащения истребителей Су-30МКИ.Одновременно министр обороны Индии утвердила закупку для ВМС Индии очередной партии в 131 корабельную зенитную управляемую ракету малой дальности Barak 1 производства израильской корпорации Israel Aerospace Industries (IAI). Стоимость закупки 72 млн долл.Индия ведет приобретение израильских корабельных ЗРК малой дальности Barak 1 и ракет для них уже длительное время. Первый контракт на приобретение одной системы Barak 1 и 36 ЗУР был заключен в 1996 году для установки на модернизируемом индийском авианосце Viraat. В 2000 году индийцами было подписано соглашение о закупке семи комплексов и 200 ЗУР на общую сумму 268,63 млн долл. В 2003 году были заказаны еще три комплекса стоимостью 100 млн долл, в 2004 году – еще два комплекса и дополнительная партия ЗУР на 58 млн долл., а в 2007 году - еще три комплекса.Однако нынешняя одобренная закупка представляет собой финализацию тянущейся уже почти 12 лет эпопеи по закупке дополнительных систем и ракет Barak 1. В 2006 году правительство Индии приняло решение о закупке еще семи комплексов Barak 1 и 2000 ракет, причем часть данных систем предназначалась для оснащения заказанной в России второй "тройки" фрегатов проекта 11356, передает блог bmpd