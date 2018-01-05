13:25 05 января

Индия приобретает 240 корректируемых авиационных бомб КАБ-1500Л

Как сообщило министерство обороны Индии, министр обороны Нирмала Ситхамаран 2 января 2018 года утвердила закупку для ВВС Индии 240 корректируемых авиационных бомб у российского АО "Рособоронэкспорт". Стоимость закупки составит 197,4 млн долл. Согласно источникам в ВВС Индии, речь идет о корректируемых авиационных бомбах КАБ-1500Л калибра 1500 кг с лазерной системой наведения, которые приобретаются для оснащения истребителей Су-30МКИ.

Индия приобретает 240 корректируемых авиационных бомб КАБ-1500Л


Одновременно министр обороны Индии утвердила закупку для ВМС Индии очередной партии в 131 корабельную зенитную управляемую ракету малой дальности Barak 1 производства израильской корпорации Israel Aerospace Industries (IAI). Стоимость закупки 72 млн долл.


Индия ведет приобретение израильских корабельных ЗРК малой дальности Barak 1 и ракет для них уже длительное время. Первый контракт на приобретение одной системы Barak 1 и 36 ЗУР был заключен в 1996 году для установки на модернизируемом индийском авианосце Viraat. В 2000 году индийцами было подписано соглашение о закупке семи комплексов и 200 ЗУР на общую сумму 268,63 млн долл. В 2003 году были заказаны еще три комплекса стоимостью 100 млн долл, в 2004 году – еще два комплекса и дополнительная партия ЗУР на 58 млн долл., а в 2007 году - еще три комплекса.

Однако нынешняя одобренная закупка представляет собой финализацию тянущейся уже почти 12 лет эпопеи по закупке дополнительных систем и ракет Barak 1. В 2006 году правительство Индии приняло решение о закупке еще семи комплексов Barak 1 и 2000 ракет, причем часть данных систем предназначалась для оснащения заказанной в России второй "тройки" фрегатов проекта 11356, передает блог bmpd

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 24

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:38
    Не хилый боезапас - кого ровнять с землёй собрались ?
    КВУ-НСвД
    1. Mavrikiy Сегодня, 10:43
      Цитата: КВУ-НСвД
      Не хилый боезапас - кого ровнять с землёй собрались ?

      Тибет ровнять будут или наоборот делать непреодалимыми для китайцев.
      Mavrikiy
      1. Vadivak Сегодня, 12:46
        Цитата: Mavrikiy
        Тибет ровнять будут или наоборот делать непреодалимыми для китайцев.

        Тибетский вариант
        ФАБ-9000м54: полный вес 9т снаряжена 4297кг тротила.
        Кстати используется не для борьбы с живой силой, а вот рельеф изменить это да, в самый раз
        Vadivak
    2. РУСС Сегодня, 10:46
      Цитата: КВУ-НСвД
      Не хилый боезапас - кого ровнять с землёй собрались ?

      Кашмир
      РУСС
    3. лысова Сегодня, 11:28
      Ну точно не Камбоджу. lol
      лысова
    4. cariperpaint Сегодня, 11:51
      обычный резерв. для чего то серьезного то капля в море
      cariperpaint
  2. Vard Сегодня, 10:43
    Бомба ценой 820 000 долларов за штуку... зенитная ракета 540 000 долларов .... Информация к размышлению... Я до этого думал что ракеты дороже бомб...
    Vard
    1. Muvka Сегодня, 10:45
      Это корректируемая бомба, при этом очень мощная.
      Muvka
      1. Vard Сегодня, 10:51
        Да понятно что мощная... но ракета она как бы это... технологичнее... тем более зенитная...
        Vard
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:56
          КАБ уж ни как не примитивней ЗУР малого радиуса
          КВУ-НСвД
      2. alexmach Сегодня, 13:19
        пишут, что по лазерному лучу корректируемая. Странно как-то я что-то думал КАБ корректируются по ГЛОНАС. Американская СДБ кореектирумемая по GPS помниться стояла что-то в раёне 50 тысяч долларов. Ну совсем не такая мощьная но все же. Что-то с этой ценой не так.
        alexmach
    2. APASUS Сегодня, 11:26
      Цитата: Vard
      Бомба ценой 820 000 долларов за штуку... зенитная ракета 540 000 долларов .... Информация к размышлению... Я до этого думал что ракеты дороже бомб...

      Бомба без системы наведения - ведро с гексогеном,это скорее цена комплекса
      APASUS
      1. Vadivak Сегодня, 12:34
        Цитата: APASUS
        Бомба без системы наведения - ведро с гексогеном,это скорее цена комплекса

        Там от головы цена лазерная или телевизионная
        Телевизионные головки самонаведения с корреляционным алгоритмом обработки информации о цели способны "запомнить" местонахождение цели и корректировать полет бомбы до встречи с целью, чем обеспечивается реализация принципа "сбросил-забыл".

        Vadivak
    3. Vadivak Сегодня, 11:46
      Цитата: Vard
      Бомба ценой 820 000 долларов за штуку.


      Пробивает 3 метра ЖБИ или 20 метров земли
      11 апреля 2017 года Су-34 уничтожил бункер боевиков в городе Сармин близ Идлиба
      34 берет 4 бомбы. Хотя обычно 2.
      Vadivak
  3. ланс Сегодня, 10:58
    пусть лучше раскажут как ф-18 сможет поднять брамос с их авианосца.
    ланс
    1. Мимопроходил Сегодня, 11:14
      Будто МиГ-29К сможет поднять Брамос
      Мимопроходил
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:20
      брамос сих авианосца МиГ=29К поднимет или корабль эскорта жахнет
      КВУ-НСвД
  4. Геркулесыч Сегодня, 10:59
    Вот индусы, например, не парятся -не могут пока сделать то или иное оружие или боеприпас, так просто покупают. А нашим оборонщикам денежка на карман!
    Геркулесыч
    1. pjastolov Сегодня, 12:15
      это пика в адрес сынов дракона?
      pjastolov
  5. Пардон Сегодня, 11:15
    Если щепетильные к оружию индийцы решили так, значит, по меньшей мере, оружие неплохое!
    Пардон
  6. федоров Сегодня, 11:28
    Это серьезная штука, В Сирии опыт показал. И все шутки в сторону.
    Другое дело как и где применять, или с каких носителях, а то уронят криворукие невзначай,обвинив Россию .
    федоров
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:37
    ... вооружаются по-полной индусы...
    a.s.zzz888
  8. polpot Сегодня, 12:08
    Реклама в Сирии сделала свое дело
    polpot
  9. turcom Сегодня, 13:19
    Бородатая новость
    turcom
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