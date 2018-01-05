13:21 05 января

Миротворцы ЦВО в 2018 году примут участие в восьми учениях

Миротворцы ЦВО, дислоцированные в Самарской области, в 2018 году примут участие в 8 учениях, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.

Миротворцы ЦВО в 2018 году примут участие в восьми учениях


Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, в 2018 году примут участие в 8 учениях. Основным мероприятием боевой и специальной подготовки для миротворцев станет тактическое учение на Рощинском полигоне в начале августа
- сообщили в военном ведомстве.


В пресс-службе отметили, что в 2018 году боевая подготовка миротворцев будет направлена на повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование полученных навыков, поддержание установленных требований боеспособности подразделений, внедрение в систему подготовки практического опыта, полученного в ходе последних локальных конфликтов.

Миротворческая бригада ЦВО была создана в 2005 году в Самарской области и является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках России. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 9

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  1. m.cempbell Сегодня, 11:57
    является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках России

    А миротворцы в ПМР не российские?
    m.cempbell
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:06
      Так, может быть, именно от этой бригады миротворцы и находятся а ПМР! soldier
      Геркулесыч
      1. Идущий Сегодня, 12:14
        Это для Пети так подарок на всякий случай , если начнет хулиганить.
        Идущий
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:08
    Вот их и ввести вна укроину! drinks Свои там будут и ближе и роднее местному населению drinks чем всякие еуропэййцы! sad
    Геркулесыч
  3. 452336 Сегодня, 12:12
    Сидит Петро и думает: "Где бы разжиться миротворцами?" А тут миротворцы ЦВО такие: "К вашим услугам".
    452336
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:16
      Только сперва "браслеты "на запястьях застигнут, и по генеталиям дадут как следует, за бойню на Донбассе! sad
      Геркулесыч
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:16
    Не знал , что есть спец. миротворческая часть . думал , что эти подразделения формируются по сводному принципу при необходимости . Эта часть обеспечивает нашим контингентам ротацию или выполняет другие задачи ? кто в курсе ? напишите
    КВУ-НСвД
  5. 452336 Сегодня, 12:22
    Цитата: КВУ-НСвД
    Не знал , что есть спец. миротворческая часть . думал , что эти подразделения формируются по сводному принципу при необходимости . Эта часть обеспечивает нашим контингентам ротацию или выполняет другие задачи ? кто в курсе ? напишите

    Как дилетант предполагаю, миротворческая миссия предполагает исполнение полицейских функций. Плюс знание определённой правовой базы. Т.е подготовка отличается от типично военной.
    452336
    1. Vard Сегодня, 12:29
      Рядом живу... нет...обычные мотострелки...
      Vard
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