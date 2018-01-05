Миротворцы ЦВО в 2018 году примут участие в восьми учениях
Миротворцы ЦВО, дислоцированные в Самарской области, в 2018 году примут участие в 8 учениях, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.
В пресс-службе отметили, что в 2018 году боевая подготовка миротворцев будет направлена на повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование полученных навыков, поддержание установленных требований боеспособности подразделений, внедрение в систему подготовки практического опыта, полученного в ходе последних локальных конфликтов.
Миротворческая бригада ЦВО была создана в 2005 году в Самарской области и является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках России. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники
Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, в 2018 году примут участие в 8 учениях. Основным мероприятием боевой и специальной подготовки для миротворцев станет тактическое учение на Рощинском полигоне в начале августа- сообщили в военном ведомстве.
В пресс-службе отметили, что в 2018 году боевая подготовка миротворцев будет направлена на повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование полученных навыков, поддержание установленных требований боеспособности подразделений, внедрение в систему подготовки практического опыта, полученного в ходе последних локальных конфликтов.
Миротворческая бригада ЦВО была создана в 2005 году в Самарской области и является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках России. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники
Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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