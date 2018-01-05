Морская авиация ВМФ РФ определилась с основным самолетом

В дальнейшем будем менять практически весь парк оперативно-тактической авиации на Су-30СМ - он станет нашим базовым самолетом

Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н "Новелла" и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М. На ближайшую перспективу Ка-27М составит основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок

Тяжелый истребитель Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России. Его получат части берегового базирования. Об этом заявил начальник морской авиации генерал-майор Игорь Кожин. В 2017 году морская авиация получила шесть самолетов данного типа.- сказал Кожин.Также в 2018 году в морской авиации ВМФ продолжится работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы.— уточнил начальник морской авиации ВМФ России.Отметим, что ранее директор по производству Иркутского авиазавода (корпорация "Иркут") Сергей Яманов заявил, что до конца 2018 года в интересах ВКС и ВМФ на Иркутском авиазаводе будет произведено и поставлено еще 55 самолетов. Общая численность составит 116 Су-30СМ - 88 для ВКС и 28 для морской авиации ВМФ.Напомним, что двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Более подробные тактико-технические характеристики этих машин до сих пор остаются засекреченными.