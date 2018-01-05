01:40 06 января

Морская авиация ВМФ РФ определилась с основным самолетом

Тяжелый истребитель Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России. Его получат части берегового базирования. Об этом заявил начальник морской авиации генерал-майор Игорь Кожин. В 2017 году морская авиация получила шесть самолетов данного типа.

В дальнейшем будем менять практически весь парк оперативно-тактической авиации на Су-30СМ - он станет нашим базовым самолетом
- сказал Кожин.

Морская авиация ВМФ РФ определилась с основным самолетом



Также в 2018 году в морской авиации ВМФ продолжится работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы.

Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н "Новелла" и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М. На ближайшую перспективу Ка-27М составит основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок
— уточнил начальник морской авиации ВМФ России.

Отметим, что ранее директор по производству Иркутского авиазавода (корпорация "Иркут") Сергей Яманов заявил, что до конца 2018 года в интересах ВКС и ВМФ на Иркутском авиазаводе будет произведено и поставлено еще 55 самолетов. Общая численность составит 116 Су-30СМ - 88 для ВКС и 28 для морской авиации ВМФ.

Напомним, что двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Более подробные тактико-технические характеристики этих машин до сих пор остаются засекреченными.

Использованы фотографии: Игорь Колоколов (c)
70

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 79

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov Вчера, 12:38
    Напомним, что двухместный истребитель Су-30СМ обладает
    один в бою, другой отслеживает и атакует good good good грамотно
    pjastolov
    1. хрыч Вчера, 12:43
      Цитата: pjastolov
      один в бою, другой отслеживает и атакует

      Еще ему под силу таскать перспективные ПКР, включая Оникс (На примере Брамоса видно), тяжелому истребителю сие под силу.
      хрыч
      1. pjastolov Вчера, 12:47
        Цитата: хрыч
        Еще ему под силу таскать перспективные ПКР

        про что я и говорил - один работает с авиацией, а другой с лоханками
        pjastolov
        1. Аристарх Людвигович Вчера, 12:50
          Су30СМ используется как учебный для подготовки лётчиков Су35
          Аристарх Людвигович
          1. pjastolov Вчера, 12:52
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Су30СМ используется как учебный для подготовки лётчиков Су35

            Тяжелый истребитель Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России.
            там что - все курсанты? fool
            pjastolov
            1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:31
              СУ 35 одноместный. Поэтому Су-30СМ нужен для подготовки летного экипажа, хотя он и вполне себе боевая единица, но все же уступает Су-35С по маневренности и мощности БРЛС
              Аристарх Людвигович
              1. NN52 Вчера, 14:25
                Аристарх Людвигович

                Просто в своё время наше МО отказалось от двухместной версии 35, хотя предлагали им...
                И сейчас, не поверите.. Чтобы с 35 пересесть на 30 СМ, пилоту необходимо заново переучиться в Липецке , как то так...
                NN52
                1. Рашнэйрфорс Вчера, 14:41
                  Так точно, Липецк- наше всё!!! НН52 -с наступающим Рождеством, давненько вас не было.
                  Рашнэйрфорс
                  1. NN52 Вчера, 15:06
                    Рашнэйрфорс

                    Вас с прошедшим Новым Годом и так же с наступающим рождеством!
                    Cайт просматривал, кое что комментировал..
                    Просто лезть в темы, где чето го не знаешь, не люблю...
                    Сейчас у всех модно на сайте иго, типо монгольское обсуждать...
                    NN52
          2. НЕКСУС Вчера, 14:49
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Су30СМ используется как учебный для подготовки лётчиков Су35

            Нет уважаемый...СУ-30 появился и был принят на вооружение раньше СУ-35,поэтому основным тяжелым МФИ он побудет еще лет 5,тк 30-х тупо больше чем СУ-35. А после основным тяжем до доведения до ума СУ-57 ,станет 35-й,летуны которых после постепенно будут пересаживать на СУ-57.
            НЕКСУС
            1. Vlad.by Вчера, 15:03
              Поясните - 35-й вроде бы и дальность побольше и РЛС помощнее? Почему Су-30? Брамос/Оникс вроде оба таскать в состоянии...
              Vlad.by
              1. Shahno Вчера, 15:09
                Скорее всего Су30 освоен лучше, больше налета, более надежное ТО. Да и тупо количество больше.
                Shahno
                1. Касым Вчера, 16:46
                  Смотрите даты приема на вооружение. Су-30 - 2012, Су-35 - 2017 (осень). Причем 35 поступал в ВКС, когда не был принят на вооружение. Очевидно, что заказчик ждал большего, чем мог дать Су-30. И наверняка одно из этих пожеланий БРЭО (тот Ирбис например), другое движки (АЛ-31ФП против АЛ-41Ф1). hi
                  Касым
              2. НЕКСУС Вчера, 15:10
                Цитата: Vlad.by
                Поясните - 35-й вроде бы и дальность побольше и РЛС помощнее? Почему Су-30? Брамос/Оникс вроде оба таскать в состоянии...

                Я же обьяснил...сколько бортов у нас СУ-30 на данный момент в ВКС?Правильно-В строю на начало ноября 2016 имеется: Су-30М2 — 20, Су-30СМ — 71,а с экспортом около 600 бортов.То есть технология сборки отработана,цена адаптированна,авионика модернизируется...А сколько у нас СУ-35?Правильно-52 борта,и до 20-го года их будет около сотни. Су-30 разных модификаций тупо больше пока и они дешевле.
                НЕКСУС
                1. Аристарх Людвигович Вчера, 15:36
                  Цитата: НЕКСУС
                  А сколько у нас СУ-35?Правильно-52 борта

                  У Вас старые данные.
                  В 2017 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" передал ВКС России десять истребителей Су-35С. Они были построены КнААЗ в рамках заключенного в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО «Компания «Сухой» пятилетнего контракта на поставку 50 истребителей Су-35С.

                  Первые десять самолетов Су-35С (с красными бортовыми номерами с "50" по "59") по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году и поступили для перевооружения 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии, с истребителей Су-27 и Су-27СМ.

                  Десять самолетов Су-35С, поставленных КнААЗ в 2017 году, также поступили в 159-й гвардейский истребительный авиационный полк. Первые шесть самолетов с красными бортовыми номерами "61", "62", "63", "64", "67" и "68" поступили в 2017 году в Бесовец 31 октября. Еще четыре самолета Су-35С, имеющие красные бортовые номера "21", "22", "23" и "24", прибыли туда 29 ноября 2017 года.

                  Ранее компания "Сухой" успешно реализовала первый контракт 2009 года на поставку Министерству обороны России 48 истребителей Су-35С. Все 48 самолетов постройки КнААЗ были поставлены ВКС с конца 2012 по начало 2016 года. Таким образом, общее количество Су-35С, полученных Министерством обороны России, по итогам 2017 года составило 68 самолетов.
                  Аристарх Людвигович
            2. NN52 Вчера, 15:11
              НЕКСУС

              Судя по тому, сколько 30 выпустили и выпускают, основным он будет лет 10-15...
              Пока ресурс не закончиться....
              А 35 в пару ему ..
              NN52
              1. НЕКСУС Вчера, 15:48
                Цитата: NN52
                Судя по тому, сколько 30 выпустили и выпускают, основным он будет лет 10-15...

                Нет,не думаю...с учетом того,что наша линейка тяжелых МФИ очень не хило растянута,думаю ее будут постепенно урезать. Не забываем и о скором принятии МИГ-35,который является средним МФИ.
                В течении 5-8 лет,СУ-30 ,думаю отдавать будут флоту,а СУ-35 постепенно станет основным ,скажем так переходным звеном к СУ-57.То есть летуны с СУ-35 будут постепенно пересаживаться на 57-е. При этом СУ-30 ,с учетом модернизации,скорее всего будут перенаправлять по тихоньку чисто на экспорт. По сути своей,что СУ-30 ,что СУ-35 хоть и машины знатные,но они переходные к СУ-57. Полагаю лет через 15 у нас останется массовым(относительно) СУ-35 и СУ-57 ,как инструмент хирурга в куда меньших количествах чем 35-й. А нишу более легких МФИ займет МИГ-35,который тоже является переходной машиной к среднему истребителю поколения 5.
                НЕКСУС
                1. NKT Вчера, 16:54
                  НЕКСУС, а вы не знаете, что наше МО решила со штурмовиком? Быть су-39 или нет? Будут новый разрабатывать, допилят су-39 или же откажутся вообще от вида «штурмовик»?
                  NKT
                  1. НЕКСУС Вчера, 17:12
                    Цитата: NKT
                    НЕКСУС, а вы не знаете, что наше МО решила со штурмовиком? Быть су-39 или нет? Будут новый разрабатывать, допилят су-39 или же откажутся вообще от вида «штурмовик»?

                    Есть три версии...первая,на основе СУ-34 разработать штурмовик.Но это дорого ,а по сему маловероятно.Второе,на платформе СУ-25 сварганить СУ-39. Но тут вопрос модернизационнного потенциала машины.И третий вариант,самый вероятный,-разработка нового штурмовика с нуля...его уже прозвали Шершень.
                    Поглядим чего решат. Парк штурмовиков у нас быстро стареет,а это около 200 бортов.
                    НЕКСУС
                2. MOSKVITYANIN Вчера, 16:59
                  НЕКСУС летуны с СУ-35 будут постепенно пересаживаться на 57-е.

                  А американцы к тому времени будут летать на истребителях Х-класса laughing

                  Полагаю лет через 15 у нас останется массовым(относительно) СУ-35 и СУ-57 ,как инструмент хирурга в куда меньших количествах чем 35-й. А нишу более легких МФИ займет МИГ-35,который тоже является переходной машиной к среднему истребителю поколения 5.

                  Блажен, кто верует.... laughing
                  Лучше повангуйте нам, когда Су-24/-34 и Ту-22М3 Авиации ВМФ вернут..
                  MOSKVITYANIN
                  1. НЕКСУС Вчера, 17:14
                    Цитата: MOSKVITYANIN
                    А американцы к тому времени будут летать на истребителях Х-класса

                    Ути пути...рельсотрону привет,и Х-47 тоже... wassat
                    Цитата: MOSKVITYANIN
                    Блажен, кто верует....

                    Ваша СОИ прям религия на все времена. lol
                    Цитата: MOSKVITYANIN
                    Лучше повангуйте нам, когда Су-24/-34 и Ту-22М3 Авиации ВМФ вернут..

                    А вы за нас не переживайте,лучше за вторым Замволтом смотрите,а то утонет это корыто в 14 лярдов ваших честно награбленных. wassat
                    НЕКСУС
                    1. MOSKVITYANIN Вчера, 17:25
                      НЕКСУС Ути пути...

                      Соседской жене так скажи (желательно при ее муже) laughing
                      рельсотрону привет

                      умойтесь, приходите через час и вернитесь в тему... fellow
                      Ваша СОИ прям религия на все времена

                      Опять не в тему, стыдно не смотреть "Звездные войны" от Лукаса и да для КНР она тоже постепенно религией становится, пока мы цинк с гвоздями в космос запускаем...
                      А вы за нас не переживайте,лучше за вторым Замволтом смотрите,а то утонет это корыто

                      Я только рад буду, я так понял Вы активный не приемник новых технологий....
                      14 лярдов ваших честно награбленных.

                      Мне бы и одного хватило, чтоб твой ник никогда не видеть... lol
                      MOSKVITYANIN
                      1. НЕКСУС Вчера, 17:31
                        Цитата: MOSKVITYANIN
                        Соседской жене так скажи (желательно при ее муже)

                        Цитата: MOSKVITYANIN
                        умойтесь, приходите через час и вернитесь в тему...

                        Цитата: MOSKVITYANIN
                        Мне бы и одного хватило, чтоб твой ник никогда не видеть...

                        Сегодня начался брачный период земноводных,что так пузыри то пускать начали? wassat Одно квакание и ноль информативности. fellowГений болотного креатива. Медаль вам,жене орден. wassat
                        НЕКСУС
                      2. Vlad.by Вчера, 20:14
                        Это фамильная черта всех провинциалов, примазывающихся к Москве? Таки знайте, хамство не красит. И русофобия на русском, скорее дурной тон (моветон, может так понятнее).
                        Кстати, когда наши пересядут на Су-50, ваши еще будут дыры на Ф-15-х латать. Зуб даю. Только пингвина не вспоминайте - афера должна остаться таинственной аферой. Иначе пропадет весь смысл. Дайте Локхиду денег заработать.
                        Vlad.by
            3. лысова Вчера, 16:08
              Андрей, интересные кадры, ты наверно видел, но многие не видели. У меня требуют другой формат, но они правильные. на своих сайтах проверял. Вот ссылка может у тебя получиться открыть трагедия на нашем авианосце - лётчик живой .Но там дальше - другой чуть его не взорвал - впечатляет, ушёл под сорок пять. https://youtu.be/5CIn3SLyZXc мы про это молчали , но это было
              лысова
  2. 210окв Вчера, 12:39
    ВМФ виднее какой им самолёт виден.Меня интересует другой вопрос.ТУ-22 планируется ли заменить скажем на СУ34?
    210окв
    1. хрыч Вчера, 12:41
      Цитата: 210окв
      ТУ-22 планируется ли заменить скажем на СУ34?

      Они разного класса самолеты и Ту22М3 незаменим good
      хрыч
    2. vovanpain Вчера, 12:53
      Цитата: 210окв
      .Меня интересует другой вопрос.ТУ-22 планируется ли заменить скажем на СУ34?

      Дима drinks hi Зачем менять самолет дальней авиации ТУ-22 на штурмовик фронтовой авиации belay
      vovanpain
      1. Кот Всапогах Вчера, 13:08
        в новостях выше все ответы на все вопросы wink hi
        Кот Всапогах
    3. pvv113 Вчера, 12:55
      Добрый день, Дмитрий! Ту-22 уже давно снят с вооружения. А стоящий на вооружении Ту-22М3 и Су-34 - это самолеты разных классов. Самолет Су-34 заменит Су-24. А у Ту-22М3, дальнего бомбардировщика-ракетоносца, эквивалентной замены на сегодня пока нет
      pvv113
    4. Vadivak Вчера, 12:59
      Цитата: 210окв
      Меня интересует другой вопрос.ТУ-22 планируется ли заменить скажем на СУ34?

      Легко, но лишь в в том случае, если ВВС и ВМФ России откажутся от решения задач в стратегической (а в перспективе и в оперативной) глубине противника, где Ту-22М3 превосходит по всем статьям Су-34.
      А пока что Су-34 приходят в войска, но на замену Су-24. Тема Т-60 который планировали принять на вооружение к 2003 к сожалению прикрыта
      Vadivak
    5. avt Вчера, 13:07
      Цитата: 210окв
      с.ТУ-22 планируется ли заменить скажем на СУ34?

      Где ? В Дальней авиации ?
      Цитата: vovanpain
      Зачем менять самолет дальней авиации ТУ-22 на штурмовик фронтовой авиации

      wassat
      avt
      1. vovanpain Вчера, 13:11
        Цитата: avt
        Цитата: vovanpain
        Зачем менять самолет дальней авиации ТУ-22 на штурмовик фронтовой авиации

        wassat

        Просьба простить великодушно yes Не авиатор я request
        vovanpain
        1. avt Вчера, 14:47
          Цитата: vovanpain
          Не авиатор я

          Да ладно !Настолько , что штурмовик от бомбардировщика не отличите ?? Скорей поверю в то что попутали в спешке ответа ( сам не раз так лепил горбыли laughing )Ну а по сути вопроса всё верно сказали- Ту -22М3 вроде как все в Дальней авиации и менять их на Су-34 вообще то только в порядке умопомрачения можно. Ну или ,,раскормить"там , или надуть 34-й до размеров 22М3bully
          avt
    6. НЕКСУС Вчера, 14:52
      Цитата: 210окв
      ВМФ виднее какой им самолёт виден.Меня интересует другой вопрос.ТУ-22 планируется ли заменить скажем на СУ34?

      А чего это стратега ровнять с бомбером-штурмовиком? Ту-22 собираются модернизировать до версии ТУ-22М3М. Глубоко и со всей страстью. И подозреваю,что на подходе и новая КР под него,так сказать младшая сестра Х-101.
      НЕКСУС
  3. Геркулесыч Вчера, 12:41
    Зная наших чинуш, уверен, что все как всегда 100 раз еще переиграют! am
    Геркулесыч
  4. viktorch Вчера, 12:41
    а где пак фа ????
    viktorch
    1. Muvka Вчера, 12:50
      Строятся. Вас устроит?
      Muvka
      1. bulvas Вчера, 13:00
        Цитата: viktorch
        а где пак фа ????


        Вообще-то, ФА - это фронтовая авиация,
        а здесь речь идет о морской

        bulvas
    2. tchoni Вчера, 13:07
      Цитата: viktorch
      а где пак фа ????

      Потом, все потом! гола после 25 го ... быть может.... а может и не быть. .
      tchoni
    3. poquello Вчера, 13:30
      Цитата: viktorch
      а где пак фа ????

      да где угодно, его ж не видно
      poquello
      1. bulvas Вчера, 14:28
        Цитата: poquello
        Цитата: viktorch
        а где пак фа ????

        да где угодно, его ж не видно


        Вам специально сообщат, не волнуйтесь и не переживайте

        Еще и полетать дадут и пострелять
        Как же без вас, любопытных
        bulvas
  5. Dartys Вчера, 12:47
    Интересно.А МИГ-35 разве не легче, меньше( полагаю, в следствие этого и взлет короче да и посадка) и тоже есть в варианте двухместка, разве не то , что надо для морского базирования на носителях?
    Dartys
    1. хрыч Вчера, 13:06
      Цитата: Dartys
      МИГ-35 разве не легче, меньше

      Именно легче и меньше, поэтому уступает в боевой нагрузке и ограничен в номенклатуре вооружений. Речь идет не о палубном самолете, а о морской авиации в целом, хотя Су-33 справляется и с палубными задачами. Миг-35 прекрасный ... истребитель, но таскать имеющиеся и перспективные КР ему не с руки wink
      хрыч
      1. PSih2097 Вчера, 19:03
        Цитата: хрыч
        но таскать имеющиеся и перспективные КР ему не с руки wink

        ПКР (противокорабельная ракета), а не КР (крылатая ракета)... yes
        PSih2097
        1. хрыч Вчера, 19:15
          Цитата: PSih2097
          ПКР (противокорабельная ракета), а не КР (крылатая ракета)...

          После применения Оникса по бармаглотам, он из ПКР стал КР wassat расширил круг общения, так сказать drinks
          хрыч
  6. мичман Вчера, 12:55
    Я поздравляю Игоря Сергеевича с развитием работ по укреплению обороны страны. Также рад, что у В. И. Бабурова в 2018 году будет большая работа по поставке на этот прекрасный самолет авионику А-340. Жаль, Игорь Сергеевич, что нас отклонили по Гос премии за систему для этого прекрасного самолета. Честь имею.
    мичман
    1. Vlad.by Вчера, 15:08
      Уважаемый Мичман,
      А надо ли такие подробности?
      Так и до обсуждения принципиальных схем поблочно дойдем...
      Vlad.by
  7. svp67 Вчера, 13:12
    Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н "Новелла" и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М. На ближайшую перспективу Ка-27М составит основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок
    А почему в списке отсутствуют Ту-22М3, Су-34 или флоту уже по настоящему ударные самолеты не нужны и где Су-33, их вроде то же планировали модернизировать?
    svp67
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 13:49
      Ту22м3 в составе флота нет с 2013 года, когда упразднили МРА. А су34 не знаю зачем им нужен, су30см получше 34го будет, это кстати и Сирия подтвердила.
      Рашнэйрфорс
      1. svp67 Вчера, 13:54
        Цитата: Рашнэйрфорс
        Ту22м3 в составе флота нет с 2013 года, когда упразднили МРА.

        Плохо, хотя ГШ виднее. Но флот явно утратил возможности "длинной руки".
        Цитата: Рашнэйрфорс
        А су34 не знаю зачем им нужен, су30см получше 34го будет, это кстати и Сирия подтвердила.

        Не стоит впадать в эйфорию от "сирийского опыта", он всего лишь опыт локальной войны с противником сильно уступающем в оснащении и вооружении, не имеющего флота, авиации и системы ПВО. Нам же уже завтра может противостоять противник превосходящий нас по силам и чем его бить будем? Су-30, это компромисс, как истребитель он ХУЖЕ Су-35, как ударный самолет он ХУЖЕ Су-34.
        svp67
        1. Рашнэйрфорс Вчера, 14:52
          Да вот как раз-таки не хуже су34, высокоточными пулял лучше су34, это было подтверждено в Сирии не раз, и отсутствие или присутствие ПВО на это это никак не влияет. Чугун бросал также не хуже су34, тяговооруженность у него выше чем у су34, дальность полёта и масса боевой нагрузки такая же. Единственное чем он хуже су34 так это отсутствием бронирования и худшими условиями для экипажа при длительных перелётах. По всем остальным характеристикам су30см превосходит су34. А су35с к слову сказать, несмотря на то что заточен под решение задач завоевания превосходства в воздухе, в той же Сирии произвёл фурор по части нанесения ударов по наземным целям как управляемым оружием так и АБСП , затмив "специализированные", заточенные на "землю" су34 и те же су30см.
          Рашнэйрфорс
          1. svp67 Вчера, 15:27
            Цитата: Рашнэйрфорс
            Да вот как раз-таки не хуже су34, высокоточными пулял лучше су34, это было подтверждено в Сирии не раз, и отсутствие или присутствие ПВО на это это никак не влияет.

            Ну конечно...Это Вы сами про отсутствие ПВО придумали или кто подсказал? Так же стоит учитывать, что Су-34 есть чем защитится, а у Су-30, при загрузке и работе по земле - нет чем.
            Цитата: Рашнэйрфорс
            Единственное чем он хуже су34 так это отсутствием бронирования и худшими условиями для экипажа при длительных перелётах.

            Вы считаете, что для летчиков морской авиации это лишнее?
            svp67
            1. Рашнэйрфорс Вчера, 17:06
              Про ПВО поясните, впрочем может я неправильно выразился: я имел ввиду что в Сирии су34 изначально ляпали вследствии несовершенства прицельного комплекса, и их промахи завязаны только на оборудовании а никак на противодействии ПВО. А тот же су30см в абсолютно таких же условиях показал себя более эффективно. Вот что я имел ввиду. Кстати помните первое награждение в Кремле? Там Героя России получил полковник, штурман-испытатель? Как раз за доводку су34, ну не "показывал парень" того что было заявлено и вот этот полковник "учил" сей самолёт, так сказать до кондиции доводил, попутно пару геройских подвигов совершив. Как-то так. Насчёт длительных перелётов: у моряков долго и далеко только ПЛА летает, поэтому для су30см задача в воздухе на час-полтора( ну два бог с ним) вытерпеть легко- мы на ту22м3 по 5 часов сидим, не кашляем. Так что довод в пользу су34 слабый, я лично считаю что в том же Черняховске лучше пусть будет полк су30 стоять которые одинаково эффективно работают что по земле ( доказано на практике и полигонами и войной)что по небу, чем су34, ограниченно способные выполнять задачи в плане перехвата и ВБ.С уважением.
              Рашнэйрфорс
          2. Sergei1982 Вчера, 17:10
            Цитата: Рашнэйрфорс
            Единственное чем он хуже су34 так это отсутствием бронирования и худшими условиями для экипажа при длительных перелётах. По всем остальным характеристикам су30см превосходит су34

            Дальность полета не та http://www.sukhoi.org/news/smi/?id=685
            Дальность (без дополнительных баков) 4000 км; с допбаками - 7000 к
            у Су-30 нет ПТБ,Су-34 их несет,нагрузка не та,уважаемый Древний говорил что в ГЛИЦе на Су-34 и по 13 тонн таскали,БКО опять на Су-34 лучше(там уже и Тарантул и САП групповой защиты можно весить),наличие ВСУ на Су-34. Да и все так сказать ударные возможности Су-30СМ и Су-35С были показаны как понимаю с ПНК Т220,иначе не как.
            Sergei1982
            1. Рашнэйрфорс Вчера, 18:03
              13 тонн? Не представляю. Движки от су27, а су34 пустой гораздо тяжелее су27, плюс керос и ещё 13 тонн вместо заявленных 8ми. На 5 тонн больше. Хотелось бы узнать вариант подвески- там что на каждый пилон фаб1500 подвешивали? Я слышал что он с 8 тоннами -никакой, а тут 13!!! У меня кашник испытатель, попробую написать ему, он как раз в Ахтубе, су24/34 его тема.
              Рашнэйрфорс
              1. Sergei1982 Вчера, 18:15
                Цитата: Рашнэйрфорс
                13 тонн?

                Возможно это были испытания на предельный вес.Могу привести слова Бондарева
                У фронтового бомбардировщика Су-24 бомбовая нагрузка — 7,5 тонн при боевом радиусе примерно 350 километров. Су-34 несет 12 тонн различного вооружения, а боевой радиус у него — тысяча с лишним километров", — заявил Бондарев в четверг во время посещения Новосибирского авиазавода холдинга "Сухой", где выпускают Су-34.

                РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20131226/986658004.
                html
                Цитата: Рашнэйрфорс
                там что на каждый пилон фаб1500 подвешивали?

                Ну если не ошибаюсь есть некоторые как например ФАБ-1500-2600ТС вес около 2600 кг.
                Цитата: Рашнэйрфорс
                Я слышал что он с 8 тоннами -никакой, а тут 13!!!

                Ну так я не говорю что он в бой с таким весом пойдет,вы же пилот и прекрасно понимаете что реальная боевая нагрузка 2-4 тонны.Просто запас по нагрузке можно использовать чтоб подвесить ПТБ,на Су-34 если не ошибаюсь это 3 бака ПТБ-3000(объем 3050 л).По морскому варианту,вы наверное слышали что была тема Су-34 с комплексом Морской Змей,ну и вы же знаете что в свое время Ту-22М2/3 были в основном МРА,то есть дальность в принципе нужна и морякам.По остальному что я написал выше,как понимаю у вас вопросов нет и вы согласны?
                Sergei1982
                1. Рашнэйрфорс Вчера, 19:00
                  Про морской змей не слышал, признаться, а что за комплекс? Про дальность- Черняховск и Гвардейское это Балтика и Черное море соответственно, там думаю дальности су30 за глаза, а если ещё аналог брамоса на вооружение поступит ( или сам брамос) вообще будет хорошо.Серёга я ни в коем случае не против су34, я не считаю его не нужным, просто по факту: 1.су30см по земле работает не хуже су34. 2.на индийском су30 уже прошли успешные испытания весьма грозной ПКР, и вероятно что-то подобное в ближайшее время будет запущено и с наших СМов, а это уже можно считать гроза морей( согласен?). 3. Су30см великолепный истребитель способный на равных тягаться практически со всеми истребителями мира( за исключением пожалуй ф22 ну и ф35 в ДВБ), то есть на сегодняшний день в той же Калининградской области или в Черноморском регионе он более востребован чем су34, так как может нести полноценное БД в рамках ПВО области(края). Су34: 1. Является условным истребителем, ограниченно способен выполнять перехват и вести МВБ. 2. На нём не проводились испытания ракет класса Брамос( и неизвестно будут ли) , а заявления типа "может" или "будет способен нести"-сам понимаешь, всего лишь заявления. 3. В результате боевого применения в Сирии и доводки оборудования стал отличным фронтовым бомбардировщиком, это хорошо но этого мало. Считаю всё же по совокупности су30см выигрывает, но это моё мнение , с удовольствием почитаю твои доводы. Прошу прощения что перешёл на ты, но если не возражаешь, предлагаю в дальнейшем без сантиментов.
                  Рашнэйрфорс
                  1. Sergei1982 Вчера, 19:31
                    Цитата: Рашнэйрфорс
                    Про морской змей не слышал, признаться, а что за комплекс?

                    Работы велись в 90-х(называли Су-32ФН),сейчас не знаю,вот коротко по БРЭО
                    РЛС в комплексе с гидроакустическими буями, включая пассивные направленные гидроакустические буи, работающие в диапазоне звуковых и инфразвуковых частот, активные направленные гидроакустические буи и средства образования взрывной волны. По своим характеристикам они превосходят известные американские буи типа SSQ-53B, SSQ-77А, SSQ-75.
                    РЛС как средство обнаружения малоразмерных объектов (например, перископы подводных лодок и шноркели), контроля за работой гидроакустических буев, а также навигации. Характеристики РЛС превосходят характеристики американского радара АN/АPS-137. Надо отметить, что входящее в состав гидролокационной системы оборудование и соответствующее программное обеспечение могут быть легко модифицированы и адаптированы к работе с гидроакустическими буями, применяемыми в Великобритании.
                    Магнитометр, регистрирующий вызванное наличием подводной лодки искажение магнитного поля Земли. По своим характеристикам он сходен с известными системами АN/АSQ-81 или АH/АSQ-502. Эффективность обнаружения с его помощью магнитных аномалий и слежения за лодкой может быть повышена при совместном использовании его с системой гидроакустических буев.
                    ИК-телевизионная система с телевизионным (оптическим) и инфракрасным каналами получения данных, которые могут использоваться независимо или совместно, с учетом погодных условий и времени суток.
                    Система электронной разведки (основной режим работы - ожидание, и в то же время может обнаружить, идентифицировать и определить направление на радиооборудование загоризонтной подводной цели).
                    Центральная вычислительная управляющая система .
                    Цитата: Рашнэйрфорс
                    Про дальность- Черняховск и Гвардейское это Балтика и Черное море соответственно, там думаю дальности су30 за глаза, а если ещё аналог брамоса на вооружение поступит ( или сам брамос) вообще будет хорошо

                    Так я не против,я предлагаю Су-34 не в качестве конкурента Су-30СМ,а так сказать раз у моряков отобрали Ту-22М3,то надо что то в замен,пусть будет Су-34(желательно со Змеем),это конечно не то,но на без рыбье и рак рыба.
                    Цитата: Рашнэйрфорс
                    2. На нём не проводились испытания ракет класса Брамос( и неизвестно будут ли) , а заявления типа "может" или "будет способен нести"-сам понимаешь, всего лишь заявления

                    А Оникс? Не знаю есть она в авиационной версии или нет на вооружение,но одно время часто говорили про это.
                    Цитата: Рашнэйрфорс
                    Прошу прощения что перешёл на ты, но если не возражаешь, предлагаю в дальнейшем без сантиментов.

                    хорошо
                    Sergei1982
                    1. Рашнэйрфорс Вчера, 20:51
                      Вывод сделал один- Змей вещь сурьёзная!!!! Только вот на замену к сожалению вряд ли придёт в ближайшее время( да и не в ближайшее тоже). Тут ведь дело в моряках собственно. В своё время МРА сократили почему? Реформы Сердюкова предполагали сокращение, все старались по возможности сократить самое ненужное. А у моряков что самое ненужное ? Авиация. А поскольку морская авиация того же Северного и Тихоокеанского флотов была в общем-то представлена в основном МРА и ПЛА ( у СФ ещё ОКИАП и Монча на су24), а без ПЛА флоту ой как туго то было решено порубить МРА и как самую дорогую и как самую ненужную ( дальники если что на подстраховке) , это было тогда. Сейчас картина не лучше, финансирование частично урезали, идёт сокращение по закупкам как кораблей так и ПЛ, и на этом фоне возраждать что-то наподобие МРА с принятием су34- в ущерб собственно флотским закупкам, моряки на это не пойдут ни за что. Они и Черняховск и Гвардейским весьма скудно перевооружают , сам видешь- 2-3 борта в год, по остаточному принципу, и то я думаю на них Генштаб давит: на Балтике НАТО борзеет, на ЧМ Украина с Петрухой непредсказуемым, Крым, Донбасс и всё такое, так что по ходу су34 с андреевским флагом никогда не увидем
                      Рашнэйрфорс
              2. Рашнэйрфорс Вчера, 18:18
                Кстати, если оставить в стороне теорию и ТТД, а обратиться к практике- вы можете дать ссылочку на видео где в той же Сирии су34 или су30 или су35 работают полным БК? Я думаю что нет, я был в Хотилово у одноканов гостях, меня возили на БД показывали су27, его "штатная" подвеска - 6 аур а пилонов 8. Ту22м3 может нести 3 х22, а нормальной считается одна! 2- это перегруз. У Миг29 6 точек подвески, а штатно 2хр27, 2хр73(р60м) или 4хр73. Поэтому заявленные ТТД и испытания по пределу это одно, а реальность нечто другое. В силу вышесказанного полагаю что нормальная боевая нагрузка у су30 и су34 примерно одинакова. И как бы там ни было су30см это ещё полноценный истребитель, и это его качество гораздо важнее чем способность су34 взять лишнюю пару тонн боеприпасов. А учитывая что индусы на своих МКИ уже Брамосом пульнули, я думаю это дополнительно сыграло в пользу выбора моряками су30см.
                Рашнэйрфорс
                1. Sergei1982 Вчера, 18:36
                  Цитата: Рашнэйрфорс
                  Кстати, если оставить в стороне теорию и ТТД, а обратиться к практике- вы можете дать ссылочку на видео где в той же Сирии су34 или су30 или су35 работают полным БК?

                  Я ответил выше,запас по нагрузке можно использовать для ПТБ,Су-30 лишен этой возможности.
                  Цитата: Рашнэйрфорс
                  В силу вышесказанного полагаю что нормальная боевая нагрузка у су30 и су34 примерно одинакова.


                  6 Х-31,честно я не встречал фото ,видео Су-30/35 с 6 Х-31.
                  Цитата: Рашнэйрфорс
                  И как бы там ни было су30см это ещё полноценный истребитель, и это его качество гораздо важнее чем способность су34 взять лишнюю пару тонн боеприпасов. А учитывая что индусы на своих МКИ уже Брамосом пульнули, я думаю это дополнительно сыграло в пользу выбора моряками су30см.

                  Я ни чего не говорю про выбор моряков,я начал разговор после вашего поста что Су-30/35 показали лучше себя как ударники в Сирии,как понимаю были проблемы с ПНК Су-34,раз ВТО,то вполне возможно что вина Платана,опять же я указал выше,что в полной мере свой ударные возможности Су-30/35 могли проявить только при условии наличия на них Т220. В чем проблема,плох Платан,вешаем/интегрируем Т220 на Су-34 и вперед.
                  Sergei1982
                  1. Рашнэйрфорс Вчера, 19:52
                    Ну как вариант. Спасибо за ссылку в личке. Интересно. Читал с удовольствием.
                    Рашнэйрфорс
  8. Одиссей Вчера, 13:30
    Правильное решение.Было бы неплохо получить для ВМФ еще 30-40 бортов.
    Одиссей
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 13:53
      Так точно, я честно говоря про 28 бортов не понял- это всего что ли???? Мало, учитывая что моряки перевооружают полк в Гвардейском и Черняховске, пусть там и там по 2АЭ- это уже 50 бортов, плюс в Ейск хотя бы штук 6 нужно - ЦБП всё же. Ещё в этом году новость была что в Североморск эскадрилью будут ставить палубникам для усиления а это 10-12 самолётов. Непонятно!!!!
      Рашнэйрфорс
      1. NN52 Вчера, 14:14
        Рашнэйрфорс

        Надо понимать так, что на конец 18 года будет 28 бортов у моряков..
        Потом будет ещё. Они же пишут для наших будет всего 55 бортов за год сделано, но есть ещё Казахстан и другие контракты.. Да и с деньгами видимо не очень..
        NN52
        1. Одиссей Вчера, 14:32
          Цитата: NN52
          Они же пишут для наших будет всего 55 бортов за год сделано

          55 это опечатка. Их по 18 в год делают.Как раз столько и осталось до выполнения контракта.
          Одиссей
          1. saturn.mmm Вчера, 18:39
            Цитата: Одиссей
            Их по 18 в год делают

            Как бы...
            Началась последняя трудовая неделя 2015 года. В годовом плане на ИАЗе (Иркутский Авиационный завод) значилась постройка 61 самолета и 25 ноября крайний самолет был передан в ЛИП.

            Цифра подтверждается поднятыми и переданными заказчикам машинами:

            Як-130 — 30 бортов (4 — белорусия /71, 72, 73, 74/, 6 — бангладеш /15101-15106/, 12 — ВКС России /57, 58, 71-80/, 8 — Бангладеш не переданы заказчику /15107-15114/)

            Су-30СМ — 31 борт (поднято в воздух с 1118 по 1308) (передано: 4 — Казахстан /01, 02, 03, 04/, 5 — МА ВМФ России /38, 39, 40, 41, 42/, 8 — ВКС России Миллерово (03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11), 2 — ВКС России ГЛИЦ /03, 04/, остались не переданными 12 бортов)

            Форум Аirforce Пользователь:cemichael
            saturn.mmm
      2. Одиссей Вчера, 14:34
        Цитата: Рашнэйрфорс
        Так точно, я честно говоря про 28 бортов не понял- это всего что ли????

        Все по этому контракту.Факт,что будет еще.В идеале ,на мой взгляд,как раз на 30-40 бортов.Иначе бред получается.
        Поставки пойдут уже после 18-го года.
        Одиссей
        1. Рашнэйрфорс Вчера, 14:55
          То есть ещё моряки закажут? Это очень хорошо, я видимо понял неправильно. Спасибо
          Рашнэйрфорс
          1. Касым Вчера, 20:20
            Так уже давно заметил, что заказы (контракты) МО делает "мелкооптовые". А потом новый размещает. Смотрите на контракты по Су-30, 34, 35.
            Су-34. Первый контракт 10 ноября 2008 - 32 машины. В 2013 г. 1-ый контракт закрыт, но 1 марта 2012г. подписан новый - 92 машины. Контракты заключались на пять лет.
            Су-35. Август 2015 контракт на 48 машин в течении 5 лет.
            Первый контракт на Су-30М2 МО подписала в 2008г. на 4 машины. После 20 первых машин пошла другая модификация Су-30. hi
            Так что новые контракты подписать для МО не составляет проблем.
            Касым
            1. Рашнэйрфорс Вчера, 20:36
              Касым здравствуйте, первые контракты типа пристрелочных, а ну как не подтвердит техника заявленных характеристик, так получается? Наверное это оправдано с одной стороны, ну и плюс даты первых контрактов- в те времена заводы только на ноги вставали, крупную партию могли не осилить. Кстати и по Миг35 подобные "осторожные" заявления- 30-35 бортов, а у нас командир с ВС привёз цифру в 100-150 самолётов( чему я рад например)
              Рашнэйрфорс
              1. Касым Вчера, 21:06
                С наступившим Вас НГ! И с наступающим Рождеством! Здоровья и всего наилучшего!
                МО называет первую партию самолетов "установочной" (название-то какое придумали). Наверняка все проверяют, прежде чем на большее замахнуться. Ну по Сушкам тяжело сказать, что производство налаживали - там китайцы с индусами подсобили. А вот по МиГу тяжелее придется. Первая партия будет "установочная" и как я понял 35-ми их тяжело будет назвать. Тут один колега писал по поводу фото первой демонстрационной выкатки - "мне бы руки оторвали за такую сборку" и т.д.- работал на заводе МиГ... Тут наверняка будет, как с Су-30 - по ходу будут "насыщать". ВАФ (Древний - по-моему такой ник сейчас) писал, что старые заделы 29-ых вначале поидут, и только крайние из установочной партии будут "насыщены" всем необходимым.
                Мне кажется, если заказчик будет доволен МиГ-35, то его будут заказывать гораздо больше 150 (об этом кол-ве ВВП говорил). В 2016 (или в 14г) на нашей выставке КАДЕКС Назарбаев просил его привезти на демонстрацию. Лично разговаривал с летчиком и конструктором. Говорил за 60-90 бортов. А теперь после Сирии (наконец Су-25 модернизировать начали) уверен, что закажет. Другое (импортное) даже не рассматривается. Так что, если РФ примет на вооружение, то кроме нас еще узбеки и туркмены закажут, Баку хотел. Так что ждем - он для нас в "цвет" придется. hi
                Касым
  9. Куница Вчера, 13:35
    Что-то ни одной новости про Хмеймим. Как там дела на самом деле? Из независимых источников желательно.
    Куница
  10. Dartys Вчера, 13:39
    Цитата: хрыч
    Су-33 справляется и с палубными задачами.

    Так уже устаревает, года то какие...и на примере СУ-27, который благодаря иудам изучен вдоль и поперек западными...."партнерами",он не будет проблемой для пингвинов.А МиГ вполне себе вещь в себе,полон сюрпризов для ..." партнеров" laughing
    Dartys
  11. MOSKVITYANIN Вчера, 16:45
    Общая численность составит 116 Су-30СМ - 88 для ВКС и 28 для морской авиации ВМФ.

    По звену самолетов на каждый флот, что ли?
    MOSKVITYANIN
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 19:03
      Выше уже написали- 28 в рамках этого ГОЗ. В следующем предусмотрено продолжение поставок для флота
      Рашнэйрфорс
  12. MOSKVITYANIN Вчера, 17:39
    НЕКСУС
    Сегодня начался брачный период земноводных,что так пузыри то пускать начали? wassat Одно квакание и ноль информативности.

    От Вашей информативности у детей волосы седеют, как например этот перл:
    на основе СУ-34 разработать штурмовик.


    жене орден.

    Ваша жена думаю больше чем орден заслуживает, гы... laughing
    MOSKVITYANIN
  13. VALERIK_097 Вчера, 18:46
    В статье сказано и про ИЛ-38е,
    Прикольные ребята.У меня очень хороший фонарь-с Мостика утилизируемой "Сибири"два раза моргнул,два раза посадочными ответили,приятно.
    VALERIK_097
Картина дня