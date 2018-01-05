Модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 начнется в 2018 году

Проект глубокой модернизации бомбардировщиков до модификации Ту-22М3М реализуется согласно графику. В 2018 году приступаем к летным испытаниям

Затем, в этом же году, начнется модернизация находящихся на вооружении самолетов

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 показали в Сирии высокую эффективность. Эти многорежимные ракетоносцы отлично работают как поодиночке, так и в команде

"Туполев" в 2018 году приступит к глубокой модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3, сообщил источник в авиационной отрасли.- сказал собеседник агентства.- подчеркнул он.Ранее генеральный директор ПАО "Туполев" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") Александр Конюхов сообщил, что первый модернизированный дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М будет представлен в 2018 году.По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. До 2020 года около 30 самолетов будут модернизированы до модификации Ту-22М3М, сообщили ранее в Минобороны РФ.Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии - самолеты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.- сказал ранее "Интерфаксу" экс-главком ВКС РФ, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.