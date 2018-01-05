01:41 06 января

Модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 начнется в 2018 году

"Туполев" в 2018 году приступит к глубокой модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3, сообщил источник в авиационной отрасли.

Проект глубокой модернизации бомбардировщиков до модификации Ту-22М3М реализуется согласно графику. В 2018 году приступаем к летным испытаниям
- сказал собеседник агентства.

Модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 начнется в 2018 году



Затем, в этом же году, начнется модернизация находящихся на вооружении самолетов
- подчеркнул он.

Ранее генеральный директор ПАО "Туполев" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") Александр Конюхов сообщил, что первый модернизированный дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М будет представлен в 2018 году.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. До 2020 года около 30 самолетов будут модернизированы до модификации Ту-22М3М, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии - самолеты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 показали в Сирии высокую эффективность. Эти многорежимные ракетоносцы отлично работают как поодиночке, так и в команде
- сказал ранее "Интерфаксу" экс-главком ВКС РФ, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 59

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  1. хрыч Вчера, 13:12
    Радует сие до невозможности. Еще унификация по новым движкам с Ту-160, просто бальзам на душу. Планер то долговечный, а движки ограничены ресурсом, серийный выпуск движка продлит жизнь этим неповторимым машинам до ЛА на новых физических принципах
    хрыч
    1. сибиралт Вчера, 13:18
      В первые полгода ничего не начнется. Сплошные праздники, да выборы. А там просмотрим. lol
      сибиралт
      1. lis-ik Вчера, 13:46
        Цитата: сибиралт
        В первые полгода ничего не начнется. Сплошные праздники, да выборы. А там просмотрим. lol

        Плюс ещё никому не нужный ЧМ 2018, сожравший уйму денег, на которые можно было бы ввести в строй не одну АУГ.
        lis-ik
    2. poquello Вчера, 13:23
      Цитата: хрыч
      Радует сие до невозможности. Еще унификация по новым движкам с Ту-160, просто бальзам на душу. Планер то долговечный, а движки ограничены ресурсом, серийный выпуск движка продлит жизнь этим неповторимым машинам до ЛА на новых физических принципах

      опыт накатали + прогресс по начинке так и прёт
      poquello
      1. фигвам Вчера, 13:28
        Проект глубокой модернизации бомбардировщиков до модификации Ту-22М3М реализуется согласно графику. В 2018 году приступаем к летным испытаниям
        - сказал собеседник агентства.

        Надеюсь установят систему дозаправки в воздухе.
        фигвам
        1. Рашнэйрфорс Вчера, 13:32
          Не установят насколько знаю
          Рашнэйрфорс
        2. Аристарх Людвигович Вчера, 13:47
          Хорошо, что у нас еще есть что модернизировать. Спасибо ВВС СССР. А вот соседи 6 десятков ТУ22 порезали crying
          Аристарх Людвигович
          1. zivXP Вчера, 22:21
            ТУ22 это очень старые борта, там не чего модернизировать.
            zivXP
        3. sanja.grw Вчера, 17:40
          Надеюсь установят систему дозаправки в воздухе.

          Штангу бы вернули которую по договору с америкосами сняли,было бы дело
          sanja.grw
          1. Kurare Вчера, 20:35
            Цитата: sanja.grw
            Штангу бы вернули которую по договору с америкосами сняли,было бы дело

            Так таки обещали, что вернут. Можно будет в Сирию с полной боевой нагрузкой летать, а это - почти в 3 раза больше, чем доставляют сейчас.
            Kurare
            1. abc_alex Сегодня, 00:43
              Уже сколько раз объясняли. В Ту-22М3 нет не только "штанги", там нет магистрали обеспечивающей заправку в воздухе. Кроме того, если её вернуть, эти самолёты станут учитываться как стратегические ракетоносцы в договоре СНВ, то есть придётся сократить количество других носителей. ЗАЧЕМ?
              abc_alex
              1. Dagen Сегодня, 01:40
                СНВ-3 в 2021-ом году заканчивается. Ничего не мешает начать модернизировать с установкой магистрали. А потом либо штангу добавить, либо сразу выйти из СНВ-3, если США выйдут из РСДМ (к чему сейчас всё и катится).
                Dagen
  2. Vadivak Вчера, 13:13
    Цитата: ..........
    До 2020 года около 30 самолетов будут модернизированы до модификации Ту-22М3М

    По ходу тема М5 тоже закрыта, а жаль, планировалось применять его для прорыва ПВО на сверх малых высотах как например Су-24, с огибанием рельефа.
    А в М3М будет применение изделия 715 которая летит на предельно малых высотах, в режиме огибания рельефа местности, хотя возможен и полёт на больших высотах — до 5 километров.
    А также ракеты Х-32 со скоростью полета 5М, оснащенные современной ГСН, обладающей высокой помехозащищённостью.
    Vadivak
    1. svp67 Вчера, 13:23
      Цитата: Vadivak
      По ходу тема М5 тоже закрыта

      А если в нем необходимость? В свете ограниченности бюджета. Может стоит его направить на создание чего то более совершенного? Тем более, что модернизированный Ту22М3М, будет явно нести Х-50 и иметь более мощные движки и современное оборудование.
      svp67
      1. Vadivak Вчера, 13:41
        Цитата: svp67
        А если в нем необходимость? В свете ограниченности бюджета.

        Ну вы сами и ответили. Ту-22М3М это усеченная модернизация Ту-22М4, опять же по деньгам. На М4 планировалась установка двигателей от Ту-160 как справедливо указал Рашнэйрфорс будет ли такая модернизация на М3М об этом знают только на заводе
        Vadivak
        1. svp67 Вчера, 13:45
          Цитата: Vadivak
          будет ли такая модернизация на М3М об этом знают только на заводе

          КБ и Завод уже заявили, что БУДЕТ. В целях УНИФИКАЦИИ и той же экономии денежных средств
          svp67
          1. Vadivak Вчера, 13:50
            Цитата: svp67
            КБ и Завод уже заявили, что БУДЕТ

            Дай-то Бог. От Ту-160 с целью той же унификации много чем М3М нафаршируют
            Vadivak
            1. svp67 Вчера, 13:55
              Цитата: Vadivak
              От Ту-160 с целью той же унификации много чем М3М нафаршируют

              Вот точно ДАЙ ТО БОГ. По мне так очень не плохо бы было, подготовить все под установку штанги дозаправки, без установки выдвижного устройства, пока....что бы потом, в случаи чего долго не возиться и пилотов, тренировать дозаправки на тренажерах. Да и Т-134убп, можно было бы к этому приспособить, он вроде ни где в Договорах неупоминался...
              svp67
      2. Рашнэйрфорс Вчера, 13:42
        Что вы предлагаете из более совершенного? ПАК ДА? Сколько мы его ещё будем ждать? Самолёты нужны сегодня, если нк32 впихнут в тройку это уже будет прорыв, дальность и продолжительность вырастут, исправность техники в раза 2-3 увеличится, т.к много бортов по движкам стоят,новое оборудование( гефест2 в частности ) и новое вооружение х32 (если до ума доведут) и х50 ( чудо о котором в армии даже не слышали) повысят ударные возможности, чем не восставший из пепла воин? Поверьте если мы поднимем полноценно на крыло 60-70 бортов с обновленным вооружением и оборудованием вероятным друзьям гемора прибавится однозначно ибо такое количество самолётов это уже сила, а вот то что есть сейчас- это несерьёзно.
        Рашнэйрфорс
        1. Vadivak Вчера, 14:06
          Цитата: Рашнэйрфорс
          Что вы предлагаете из более совершенного? ПАК ДА?


          Совершенно справедливое в условиях реального времени высказывание. Хотелось бы конечно чтобы вместо Су-24 был Т-60С, который похоронила мирная инициатива ЕБН а насчет ПАК ДА, понятно ПАК ФА первый полет 2010 - планировали в 2016 ввести в строй перенесли сразу на 2018 все не так просто
          Vadivak
        2. sivuch Вчера, 16:42
          А нормальная система РЭБ (и встроенная и с контейнерами и с буксируемыми ловушками) не нужна ? По моему диванному мнению начитнать надо с нее
          sivuch
    2. Рашнэйрфорс Вчера, 13:28
      В этом году отогнали 2 борта по программе испытаний: один в Новосиб в Ельцовку на завод где су34 клепают - там будут выполнять испытание на прочность, короче ломать и определять сколько ещё планер протянет, а вот 2й борт мы пожертвовали как раз под эту глубокую модернизацию, из него и будут делать этот чудо-самолёт. За совместимость нк32 и ту22м3 если б умел-богу молился, честное слово.И Кстати про ложку дёгтя- на данный момент летающих бортов чуть более 30, без ограничений ещё меньше. А так конечно- 3 гарнизона, плюс Рязань, и в Монгохте вроде есть пара бортов которые можно реанимировать и перегнать, по бумажкам под сотню может и будет.
      Рашнэйрфорс
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:39
        Дмитрий hi Не в курсе, ТУ-22, который выкатился за пределы взлетной полосы недавно, уже отлетался или его еще можно использовать?
        На аэродроме Шайковка (Калужская область) при выполнении руления самолет Ту-22М3 по техническим причинам выкатился за пределы ВПП. Самолет после проведения регламентных работ продолжит выполнять задачи по назначению.
        - сообщает минобороны РФ.
        https://topwar.ru/125038-tu-22m3-vks-rf-vykatilsy
        a-za-predely-vpp.html
        Аристарх Людвигович
        1. Рашнэйрфорс Вчера, 13:58
          Отлетался- САИП уже в аварию переквалифицировали. Валеру жалко- очень хороший человек и лётчик здоровский -снайпер, один из моих учителей на ту22м3.
          Рашнэйрфорс
      2. Vadivak Вчера, 13:47
        Цитата: Рашнэйрфорс
        на данный момент летающих бортов чуть более 30, без ограничений ещё меньше

        Последний серийный М3 кажется в 1993 был выпущен?
        Vadivak
        1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:57
          Так точно.

          На фото самый "молодой" Ту-22М3. Клеймо ОТК на заводской бирке датировано июлем 1993 года. К тому времени Министерство обороны задолжало КАПО огромную сумму денег за ранее поставленные машины, и завод упёрся: новые самолёты будем передавать только после погашения долга. Потом 90-е, кризис, никому не было никакого дела до новых Ту-22. Только в Украине за несколько лет более полусотни 22-х распилили. А завод всё ждал и ждал денег от МО. Сколько разных вариантов по нему было: за бесплатно переделать в Ту-22МР, пустить на программу Ту-22М4, отдать туполевцам в качестве летающей лаборатории - будто бы у туполевцев были такие деньги, сколько новая тушка стоит... Самолёт долго стоял законсервированный. В начале 2000-х все возможные потроха из него вытащили на запчасти. И в 2007 году самый новый, нулёвый стратегический ракетоносец Ту-22М3 был установлен памятником у КАПО. Непонятно только, памятником чему.

          Аристарх Людвигович
        2. Рашнэйрфорс Вчера, 14:02
          В 96, насколько знаю- бортовой 58, и в том же году ту22мр бортовой 02( единственный живой), по боевому могу ошибаться. Дело в том что на КАПО ещё 4 борта стоит, но насколько знаю их построили а у МО РФ уже тогда денюжков не стало и машины гниют на дальней стоянке так и не принятые на вооружение.
          Рашнэйрфорс
    3. НЕКСУС Вчера, 14:43
      Цитата: Vadivak
      По ходу тема М5 тоже закрыта, а жаль, планировалось применять его для прорыва ПВО на сверх малых высотах как например Су-24, с огибанием рельефа.

      А на кой прорывать ПВО противника на сверх малых высотах,если если есть и разрабатываются новые КР ,как для Лебедя,так и для 22-го?
      НЕКСУС
      1. Vadivak Вчера, 21:01
        Цитата: НЕКСУС
        А на кой прорывать ПВО противника на сверх малых высотах,если если есть и разрабатываются новые КР ,как для Лебедя,так и для 22-го?

        Само название бомбардировщик подразумевает наличие бомб. Крылаторакетоносец может и по земле ездить
        Vadivak
  3. m.cempbell Вчера, 13:25
    Хорошая новость. Будет подспорье новым Лебедям.
    m.cempbell
  4. Оператор Вчера, 13:27
    Ту-22М3М - сто гвоздей в гроб АУГ.
    Оператор
    1. НЕКСУС Вчера, 14:44
      Цитата: Оператор
      Ту-22М3М - сто гвоздей в гроб АУГ.

      Нет...сто гвоздей в гроб концепции авианесущих ударных групп -это ПКР Циркон.
      НЕКСУС
  5. Горный стрелок Вчера, 13:32
    Отлично. Чем больше таких новостей, тем выше беспокойство "партнеров"!
    Горный стрелок
  6. pvv113 Вчера, 13:36
    "Туполев" в 2018 году приступит к глубокой модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3

    Весьма отрадно. Изумительный самолет! Если я правильно понял, то будет решена замена двигателей НК-25 на НК-32
    pvv113
    1. Ратуш Вчера, 13:43
      Цитата: pvv113
      "Туполев" в 2018 году приступит к глубокой модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3

      Весьма отрадно. Изумительный самолет! Если я правильно понял, то будет решена замена двигателей НК-25 на НК-32




      НК-32-это те двигатели которых хотят сменить на Ту-160 как устаревшие?....тогда да,изумительное решение...
      Ратуш
      1. pvv113 Вчера, 14:56
        По-моему, шел разговор про двигатели второй серии. В свое время НК-25 заменили на НК-25 второй серии. Возможно и здесь будут более совершенные моторы
        pvv113
        1. Ратуш Вчера, 15:04
          То есть разговор про несуществуещие двигатели?...затеяли модернизацию с прицелом смены нынешних двигателей на несуществующие пока еще?...
          Ратуш
          1. pvv113 Вчера, 15:24
            Новости проекта возобновления производства двигателей НК-32

            https://topwar.ru/99329-.html
            pvv113
    2. Рашнэйрфорс Вчера, 14:06
      Пвв вы же служили на тройках? В чём проблема изначально была не знаете? Почему нк32 не шёл? Нам рассказывали что нк32 то же самое что нк25 только у него ЭСУД другая и она не желала "работать" с топливной автоматикой ту22м3, не помню почему, может вы знаете или слышали? Один борт в Рязани в музее стоит- с 12 створками подпитки на в/заб.
      Рашнэйрфорс
      1. pvv113 Вчера, 15:05
        Топливная автоматика самолета была рассчитана на НК-25. ЭСУД-25 со временем заменили на ЭСУД-25М - количество электронных блоков уменьшили с 8 до 2. С НК-32 я не сталкивался, но знаю, что турбогенератор тот же, что и у НК-25, а вот топливная автоматика самого двигателя абсолютно другая, т.е. АДТ и РСФ к НК-25 не подходят. Естественно, что и электроника другая - ЭСУД-32. И опять же это рассчитано под топливную автоматику Ту-160.
        Самолет с 12 створками подпитки видел только на фото. Честно скажу, даже не знал, что это доработка под НК-32. С этой темой никогда близко не сталкивался. Да и в Рязани крайний раз был в 1994
        pvv113
        1. Рашнэйрфорс Вчера, 17:50
          Спасибо и всё же не понимаю. По массово-габаритным одинаковые, т.е впихнуть в ту22м3 можно , и это сделали, грубо говоря пол-дела сделано. Менять что-то в топливной системе самолёта, смысла нет да и невозможно в принципе( кессон-баки не заменишь в принципе, да и не нужно порядок выработки топлива, насосы, всё это на двигатель не влияет,по выработке- из бака в подкачивающую часть нд25 я так понимаю всё без изменений , дальше через фильтр к нагнетающему блоку нд25 и оттуда к АДТ( а он у нк32 другой как я понял)- отсюда пошли различия верно? И что не смогли "научить" электронику работать по новой программе регулирования? Программы схожи даже- пресловутый "домик" помните? Ккороче я думаю что м4 создавать начали тогда когда он не был никому нужен- ни руководству страны , ни армии, вот и не довели до ума, как считаете?А сейчас вот понадобился и дай бог чтоб этот каменный цветок вышел, я очень надеюсь
          Рашнэйрфорс
  7. лысова Вчера, 13:38
    Конечно, без потерь не обошлось, их никогда не забудем ( чтим историю), но приобретённый опыт, что у лётчиков, что у машин - бесценен.
    лысова
  8. Геркулесыч Вчера, 13:40
    Всех бы их модернизироваать, а не 30 бортов!
    Геркулесыч
  9. viktorch Вчера, 13:55
    ух ты а давайте ил2 образца 1945 года глубоко модернизируем, и будет у нас убийца авионосцев за приемлемую цену
    viktorch
    1. Dali Вчера, 14:22
      Цитата: viktorch
      ух ты а давайте ил2 образца 1945 года глубоко модернизируем, и будет у нас убийца авионосцев за приемлемую цену


      Для вас viktorch, забугорный гражданин, всё что ни делается в России, всё "гамно" ... (((
      Сами хоть что-нить полезного сделали ... или только "какать" здесь умеете?!
      Dali
    2. Рашнэйрфорс Вчера, 14:28
      Ил2 и ту22м3 весьма некорректное сравнение, не находите? И кстати: американцы намереваются продлить срок службы своим б52 до 70-100лет, они понимают что самолёт стратегической авиации на сегодня это платформа для ВТО, которое будет применяться за сотни и тысячи км. от линии фронта, для этого вполне сгодятся старые самолёты, соответствующим образом модернизированные, так что реанимация ту22м3 и оснащение его новыми видами вооружения, вкупе с воспроизводством обновлённого ту160 я лично считаю правильным решением.
      Рашнэйрфорс
      1. Ратуш Вчера, 14:54
        Цитата: Рашнэйрфорс
        Ил2 и ту22м3 весьма некорректное сравнение, не находите? И кстати: американцы намереваются продлить срок службы своим б52 до 70-100лет, они понимают что самолёт стратегической авиации на сегодня это платформа для ВТО, которое будет применяться за сотни и тысячи км. от линии фронта, для этого вполне сгодятся старые самолёты, соответствующим образом модернизированные, так что реанимация ту22м3 и оснащение его новыми видами вооружения, вкупе с воспроизводством обновлённого ту160 я лично считаю правильным решением.



        И Вам много известно примеров советско/российских вооружений ,самолетов,кораблей,подлодок,дотягивющих до американских по "долголетию"? У них линкоры и авианосцы служили по 50 лет,они умеют так строить...средний возраст советских аналогов,идущих на списание ,напомнить?
        Ратуш
        1. Рашнэйрфорс Вчера, 16:29
          Пару примеров приведу: китайский ту16- старый самолёт "раздели до гола", впихнули новые движки, оборудование, вооружение и вуаля- вполне себе современный бомбёр получился. Правда их сейчас и с нуля вроде производят но и старичков в строю имеется.Советские миг21 и су17 летают в ряде стран до сих пор, воюют даже, а ведь им далеко за 20-30 лет и они кстати при соответствующей модернизации могли бы весьма повысить свой боевой потенциал. Едем дальше-Наш су24 возраст к 40 приближается- поставили гефест, модернизировали ПрНК усилили вооружение- пожалуйста летает, воюет и неплохо воюет кстати, уверен и после 2020го будет в строю, ф111 кстати уже история.су27 многие уже к 30годам приближаются-после модернизации ещё с 10 лет пролетают, су25- в Афгане если память не изменяет с 82го, 35 годков уже и летать им ещё и летать.Про Ан12 чуть не забыл- некоторым из них уже больше 50 лет и летают как миленькие. Ан26 многим за 40, тоже не передовой самолёт- НО НАДЁЖНЫЙ и задачи выполняет. Вам достаточно? А то у меня есть ещё: ил18, ил38 ил62 даже есть, немного правда.
          Рашнэйрфорс
          1. Рашнэйрфорс Вчера, 16:30
            Про корабли и подлодки- я не моряк, но уверен что наши мореманы вам смогут привести достаточно примеров, если захотят.
            Рашнэйрфорс
            1. sivuch Вчера, 16:49
              ну ,хотя бы 1135/1135М , Оводы , Буревестники
              sivuch
  10. Zomanus Вчера, 14:01
    Интересно, восстановят им штангу для дозаправки в воздухе?
    В нынешних реалиях это бы не помешало.
    Ну а так потроха переберут и уже хорошо.
    Zomanus
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 14:36
      Я не думаю, частичная установка оборудования для дозаправки производилась только на первых сериях, под них же в комплекте шли штанги, на сегодня эти самолёты самые старые, а логично что в первую очередь будут проходить модернизацию самолеты крайних серий, т.е. самые новые, а на них уже даже в кабине нет никакого оборудования для дозаправки да и штанги в комплекте отсутствуют, правда крайние самолёты в часть пришли задолго до моего выпуска, я пишу лишь то что старики рассказывают.
      Рашнэйрфорс
      1. ВЕРЕСК Вчера, 14:43
        Здорово,Рашнэйрфорс hi Штанги сняли ещё с М2.Водки было выпито немеряно,за тупость наших тогдашних" Руко-водителей".Даже на простом 22-м штанга была,и на 01-м.На 3М стояли штанги.Технология осталась.Стоят заглушки.Если американцы нас доведут-дело техники-за день поставить штангу.Там всё есть для этого.Одно непонятно-они на нас чхают,а мы,типа соблюдаем!Дождёмся оперкота.Сирия-в пример."ШИЛО" не был хорошей машиной.А штанга-с него и пошло для остальных "тупалей"Мордочка-по современности,не очень.
        ВЕРЕСК
  11. ВЕРЕСК Вчера, 14:37
    у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Завышенно малость.Если,включая и хранение.Всего-машин 60 на ходу. Это я со своей колокольни сужу.Если 30 модернут-уже неплохо.Сегодня-у нас всё небо в следах.Насчитал 12 машин.Бинокль потвердил,что 22М3 куда-то пошли.Возможно с Белой.
    ВЕРЕСК
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 16:40
      Вереск привет, я знаю что конкретно снимали с м2, это мы ещё с pvv113 обсуждали, как праздники прошли? У нас завтра лыжня, всё как в армии:" что не отдых-то активный, что ни праздник-то спортивный".
      Рашнэйрфорс
      1. Рашнэйрфорс Вчера, 16:41
        Белая спортом занимается
        Рашнэйрфорс
        1. ВЕРЕСК Вчера, 16:52
          Здорово,коллега!На Новый год-в смене был.Завтра с утра-тудыть её в кочерыжку,туда-же!Мороз ударил.-26! lol Молодёж пыхтит.Они не помнят -40 и -50.Мы,старики-просто улыбаемся,глядя на них.Я уже не по спортивному.На охотничьих лыжах только.Иногда.Беговые-пройденный этап.Белая-сегодня не ваши борта на запад пошли?12 штук насчитал.Над Красноярском.Именно 22М3.Оптика есть хорошая.
          ВЕРЕСК
  12. мыслитель Вчера, 15:10
    Модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 начнется в 2018 году

    В феврале 2012 года появилась официальная информация о том, что Минобороны России подписало контракт на проведение модернизации около 30 бомбардировщиков Ту-22М3 до версии Ту-22М3М.
    Ну уж очень долго запрягаем. Понятно, конечно, бюджет...
    мыслитель
  13. romandostalo Вчера, 15:30
    Отрадная новость! В 90-х отдыхал под Питером в Сиверской, ВПП находилась метрах в 200-х от окна и они проходили на высоте метров 10 - 15, красота!
    romandostalo
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