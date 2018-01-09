16:01 09 января
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Краткое пособие либералу

Настоящее пособие рекомендовано для использования в России в дебатах, ответах гражданам, комментариях и просто спорах в целях качественного запудривания мозгов, выставления себя невиданным интеллектуалом и троллинга нормальных людей.

Краткое пособие либералу


Прошёл слух, что к настоящему пособию приложили руку как в посольстве главного «партнёра», так и лауреаты госпремий и грантов как стран НАТО, так и РФ (чего быть не может потому, что не может быть) за праворазрушительную деятельность на территории России.


Во-первых, если вы физическое лицо, не забывайте обращаться к оппоненту безадресно и безапелляционно. Нечего баловать всяких нормальной речью! Никаких «Сергей, я считаю (или, упаси боже, ссылка на конкретику)…» Только «Я точно знаю…»

2. Нет-нет да и вверните небольшую чушь под соусом «Как известно…» Именно небольшую. Если оппонент проглотил без возражений, постепенно развивайте чушь до обалдения оппонента.

3. Не забывайте показать себя знатоком в экономике, например, выдав фразу из запасников …стерВства…: «Кредитные дефолтные свопы используются для хеджирования деривативных рисков». А вдруг не догадаются, что это обычная «феня» (блатной язык) современных управленцев высшего звена, выпускников и поклонников ВШЭ, и она означает, что хотят «обуть лоха»? Не поддавайтесь на провокации типа необходимости разговаривать нормальным языком при официальном общении в соответствии с законом о русском языке! Председатели правительства и Сбербанка не поддаются, ну и вы аналогично.

4. В споре ищите не истину, а малейшие ошибки и неточности у противной стороны. Если найти не можете, быстренько придумайте что-то мелкое сами, раздуйте до небес и раздраконьте.

5. Загнали вас в угол? Тогда заявляйте, что критиковать все горазды, а вот решить проблему никого нет. И не важно, что вы (или кто другой, за кого вы стоите стеной) ранее обещали и обманули, причём наобещали вагон и тележку, но отчитаться о невыполнении как-то забыли. И не важно, что вдруг кому денежку немаленькую платили именно за выполнение обещаний. А ещё помогает находчивость в постепенном уходе от неудобного вопроса. Постарайтесь отвечать сразу на несколько вопросов, при этом можно «случайно» забыть про неудобный.

6. Классный аргумент «Коней на переправе не меняют!» всё-таки используйте реже, а то обоснованно спросят: «А что делать, если кони прутся в плен к врагам? А если у нас благодаря «партнёрам» сплошь «переправы», значит, «кони» навечно священны и неприкосновенны? А может, хватит мотаться по переправам, может, вспомнить, что в огне брода нет и развернуться к врагам и пособникам лицом?

7. Никогда не ведитесь на предложение оппонента рассмотреть ситуацию в пространстве и времени! Иначе можно получить ужасное открытие, например, в том, что Иван Грозный был гуманнейшим правителем своего времени, а голод начала 30-х годов в СССР сравним с действительно рукотворным голодомором в благословенной нами Америке в те же времена!

8. Активно внедряйте в массы поголовное празднование Хэллоуина, Дня сурка и прочих католических рождеств! Поддерживайте лучших представителей творческой интеллигенции, всяких серебряковых с ихними спектаклями о нижеспинных наклонностях Нуриева, ведь не зря на спектакль попёрся пресс-секретарь Песков! Помните, что свято место пусто не бывает и отсутствие государственной идеологии, как и невнятное блеяние о каких-то скрепах, даёт великолепную возможность обгадить всё хорошее у своего народа и возвеличить чужое и чуждое.

9. Никогда не признавайте правоту противной стороны, даже в мелочах. В таких случаях применяйте последние аргументы, почти по Паниковскому: «Вам не понять» и «А ты кто такой?»

10. А главное, не сомневайтесь в этих пунктах, в своей богоизбранности и в том, что вы всегда правы. Сомнения, как и самокритика, опасны для либерала и превращают его в человека разумного и даже, подумать страшно, в патриота.
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Комментарии 11

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  1. Венд Сегодня, 12:25
    Это подходит не только либералам, так действуют частенько и в других лагерях laughing
    Венд
  2. свой1970 Сегодня, 12:37
    Какая-то каша невнятная.....
    Недоварили/недосолили/переперчили/ниочем..
    свой1970
  3. коноправ Сегодня, 12:42
    Эта статья видимо про сайт Военное обозрение. Всё точно так.
    коноправ
  4. CONTROL Сегодня, 13:05
    ...катехизис политического авантюриста....
    CONTROL
    1. jjj Сегодня, 14:22
      Действительно напомнило. Тут только про жен ничего не сказано
      jjj
      1. CONTROL Сегодня, 15:19
        Цитата: jjj
        Действительно напомнило. Тут только про жен ничего не сказано

        А и не надо!
        Только максимальный экстрим! Только хардкор!
        CONTROL
  5. сибиряк1965 Сегодня, 13:37
    ...катехизис политического авантюриста.... Вот, вот. Сравните:Кредитные дефолтные свопы используются для хеджирования деривативных рисков
    А мне статья понравилась. Читал и просто перед глазами вставали, разные плюющиеся завсягдатаи наших ШОУ политических. Со всех сторон, но либералы просто каждый первый. И еще такое наблюдение - либералы, какие то на одно лицо розовые с жирцой, как поросята.
    сибиряк1965
    1. CONTROL Сегодня, 14:39
      Цитата: сибиряк1965
      такое наблюдение - либералы, какие то на одно лицо розовые с жирцой, как поросята.

      раньше - в СССР - называлось: "как персик"! с таким нежным пушком на физиономии...
      ...Может, сокращение от "первый секретарь"?
      Вот оно откуда всё - либеральное - растёт! От излишне калорийного питания!!! Горбачёв - поначалу - (несмотря на "метку"...) тож был "персиком"! до развёртывания "политических перипетий"...
      А вот Ельцин - был просто "красномордым" от излишнего потребления горячительного...
      CONTROL
  6. Korax71 Сегодня, 14:27
    Теперь все тоже самое только для урапатреотического пользователя.
    Korax71
  7. turbris Сегодня, 14:34
    Эта статья как раз о коментах на сайте ВО, все в точности по инструкции у многих блогеров. Не верите? Прочитайте коменты с ссылками на "факты", на "статистику", взятую из потолка, на искажение очевидных исторических фактов, на критику федеральной власти во всем, начиная от ремонта подъездов и полное игнорирование наличия региональных и местных властей.
    turbris
  8. andrej-shironov Сегодня, 15:49
    Автор-браво!
    andrej-shironov
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