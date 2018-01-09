Краткое пособие либералу

Настоящее пособие рекомендовано для использования в России в дебатах, ответах гражданам, комментариях и просто спорах в целях качественного запудривания мозгов, выставления себя невиданным интеллектуалом и троллинга нормальных людей.Прошёл слух, что к настоящему пособию приложили руку как в посольстве главного «партнёра», так и лауреаты госпремий и грантов как стран НАТО, так и РФ (чего быть не может потому, что не может быть) за праворазрушительную деятельность на территории России.Во-первых, если вы физическое лицо, не забывайте обращаться к оппоненту безадресно и безапелляционно. Нечего баловать всяких нормальной речью! Никаких «Сергей, я считаю (или, упаси боже, ссылка на конкретику)…» Только «Я точно знаю…»2. Нет-нет да и вверните небольшую чушь под соусом «Как известно…» Именно небольшую. Если оппонент проглотил без возражений, постепенно развивайте чушь до обалдения оппонента.3. Не забывайте показать себя знатоком в экономике, например, выдав фразу из запасников …стерВства…: «Кредитные дефолтные свопы используются для хеджирования деривативных рисков». А вдруг не догадаются, что это обычная «феня» (блатной язык) современных управленцев высшего звена, выпускников и поклонников ВШЭ, и она означает, что хотят «обуть лоха»? Не поддавайтесь на провокации типа необходимости разговаривать нормальным языком при официальном общении в соответствии с законом о русском языке! Председатели правительства и Сбербанка не поддаются, ну и вы аналогично.4. В споре ищите не истину, а малейшие ошибки и неточности у противной стороны. Если найти не можете, быстренько придумайте что-то мелкое сами, раздуйте до небес и раздраконьте.5. Загнали вас в угол? Тогда заявляйте, что критиковать все горазды, а вот решить проблему никого нет. И не важно, что вы (или кто другой, за кого вы стоите стеной) ранее обещали и обманули, причём наобещали вагон и тележку, но отчитаться о невыполнении как-то забыли. И не важно, что вдруг кому денежку немаленькую платили именно за выполнение обещаний. А ещё помогает находчивость в постепенном уходе от неудобного вопроса. Постарайтесь отвечать сразу на несколько вопросов, при этом можно «случайно» забыть про неудобный.6. Классный аргумент «Коней на переправе не меняют!» всё-таки используйте реже, а то обоснованно спросят: «А что делать, если кони прутся в плен к врагам? А если у нас благодаря «партнёрам» сплошь «переправы», значит, «кони» навечно священны и неприкосновенны? А может, хватит мотаться по переправам, может, вспомнить, что в огне брода нет и развернуться к врагам и пособникам лицом?7. Никогда не ведитесь на предложение оппонента рассмотреть ситуацию в пространстве и времени! Иначе можно получить ужасное открытие, например, в том, что Иван Грозный был гуманнейшим правителем своего времени, а голод начала 30-х годов в СССР сравним с действительно рукотворным голодомором в благословенной нами Америке в те же времена!8. Активно внедряйте в массы поголовное празднование Хэллоуина, Дня сурка и прочих католических рождеств! Поддерживайте лучших представителей творческой интеллигенции, всяких серебряковых с ихними спектаклями о нижеспинных наклонностях Нуриева, ведь не зря на спектакль попёрся пресс-секретарь Песков! Помните, что свято место пусто не бывает и отсутствие государственной идеологии, как и невнятное блеяние о каких-то скрепах, даёт великолепную возможность обгадить всё хорошее у своего народа и возвеличить чужое и чуждое.9. Никогда не признавайте правоту противной стороны, даже в мелочах. В таких случаях применяйте последние аргументы, почти по Паниковскому: «Вам не понять» и «А ты кто такой?»10. А главное, не сомневайтесь в этих пунктах, в своей богоизбранности и в том, что вы всегда правы. Сомнения, как и самокритика, опасны для либерала и превращают его в человека разумного и даже, подумать страшно, в патриота.