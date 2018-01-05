Летные испытания нового "Белого лебедя" начнутся в начале 2018 года

На начало 2018 года запланирован первый вылет ракетоносца Ту-160, построенного на Казанском авиационном заводе на основе имевшегося задела

Первый стратегический ракетоносец Ту-160, построенный после возобновления его производства в Казани, поднимется в воздух в начале 2018 года, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.- пишет изданиеВ середине ноября на Казанском авиазаводе им. Горбунова (филиал ПАО "Туполев) состоялась церемония выкатки Ту-160 на летно-испытательную станцию.Как сообщалось, самолет достраивался, в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками.В настоящее время в Казани ведутся работы по восстановлению производства стратегических ракетоносцев Ту-160 в глубоко модернизированном варианте Ту-160М2. Сообщалось, что первый вылет строевого самолёта Ту-160М2 запланирован на 2019 год, его серийное производство может начаться в 2020-2021 годах. Пока предполагается, что будет произведено 50 таких самолётов.