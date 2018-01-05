01:47 06 января

Летные испытания нового "Белого лебедя" начнутся в начале 2018 года

Первый стратегический ракетоносец Ту-160, построенный после возобновления его производства в Казани, поднимется в воздух в начале 2018 года, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

На начало 2018 года запланирован первый вылет ракетоносца Ту-160, построенного на Казанском авиационном заводе на основе имевшегося задела
- пишет издание

Летные испытания нового "Белого лебедя" начнутся в начале 2018 года



В середине ноября на Казанском авиазаводе им. Горбунова (филиал ПАО "Туполев) состоялась церемония выкатки Ту-160 на летно-испытательную станцию.

Как сообщалось, самолет достраивался, в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками.

В настоящее время в Казани ведутся работы по восстановлению производства стратегических ракетоносцев Ту-160 в глубоко модернизированном варианте Ту-160М2. Сообщалось, что первый вылет строевого самолёта Ту-160М2 запланирован на 2019 год, его серийное производство может начаться в 2020-2021 годах. Пока предполагается, что будет произведено 50 таких самолётов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. Вождь краснокожих Вчера, 14:16
    В добрый путь! wink
    Вождь краснокожих
    1. влад66 Вчера, 15:10
      Всегда красота спасает мир. good
      влад66
    2. сибиралт Вчера, 15:21
      Похоже, по количеству этих ракетоносцев Россия сильно переплюнет СССР. winked
      сибиралт
      1. Касым Вчера, 19:18
        Похоже, что начнут наконец-то заниматься отечественным широкофюзеляжником. Ту-160 на продажу не выставишь, а вот гражданскую машину (которая может оправдаться экономически) на фоне дорогущих Боинга и Аэрбаса запросто. Надо возвращать позиции гражданской авиации в мире. hi
        Нет смысла переплевывать - ВВП ясно дал понять за гонку вооружений.
        Касым
  2. svp67 Вчера, 14:25
    глубоко модернизированном варианте Ту-160М2
    Хотелось взглянуть на его внешний вид. Сохранится ли изменяемая геометрия и вообще...
    svp67
    1. _Ugene_ Вчера, 14:32
      вся эта модернизация касается в основном авионики, внешний вид и, тем более, изменяемая геометрия останется прежней
      _Ugene_
    2. КВУ-НСвД Вчера, 14:33
      А мне интересней внутренняя начинка - но её уж точно кроме общих слов нескоро опишут и покажут
      КВУ-НСвД
    3. НЕКСУС Вчера, 14:40
      Цитата: svp67
      Хотелось взглянуть на его внешний вид. Сохранится ли изменяемая геометрия и вообще...


      Внешние изменения если и есть,то незначительные...основа все та же.Главные изменения внутри:двигатели,авионика и тд..
      НЕКСУС
      1. svp67 Вчера, 14:45
        Цитата: НЕКСУС
        Внешние изменения если и есть,то незначительные...основа все та же.Главные изменения внутри:двигатели,авионика и тд..

        Нет. Этот самолет собран из того, что было сделана ранее и осталось не использованным. На нем будут отработаны некоторые решения. Новый же самолет будет иметь иные движки, это как минимум.
        svp67
        1. НЕКСУС Вчера, 14:55
          Цитата: svp67
          Нет. Этот самолет собран из того, что было сделана ранее и осталось не использованным. На нем будут отработаны некоторые решения. Новый же самолет будет иметь иные движки, это как минимум.

          Двигун новый с октября на стенде проходит испытания. Думаю к 19 году его уже для летных испытаний будут ставить на новый ракетоносец.
          НЕКСУС
      2. zivXP Вчера, 22:27
        Думаю что подправили и во внешнем виде, если была такая необходимость. Планер все же за столько лет обкатан хорошо, болячки если были, то их выявили.
        zivXP
    4. jeka424 Вчера, 14:52
      https://www.youtube.com/watch?v=AVwQJTqAU74&f
      eature=youtu.be
      https://www.youtube.com/watch?v=lduWgWi0M50
      jeka424
    5. Piramidon Вчера, 20:33
      Цитата: svp67
      глубоко модернизированном варианте Ту-160М2
      Хотелось взглянуть на его внешний вид. Сохранится ли изменяемая геометрия и вообще...

      Собственно планер остается точно таким же. Меняется только "начинка". Так что внешний вид можете посмотреть на любом образце.
      Piramidon
  3. Офицер запаса Вчера, 14:35
    Я когда на ТУ-160 смотрю, то всегда вспоминается фраза Андрея Николаевича Туполева: "Хорошо может летать только красивый самолет". А этот самолет просто красавец. И "Белый лебедь" - как нельзя лучше подходит.
    Офицер запаса
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 14:39
      Прямо день Дальней авиации сегодня!!!! 2 статьи подряд .
      Рашнэйрфорс
    2. Ююка Вчера, 14:46
      Цитата: Офицер запаса
      Я когда на ТУ-160 смотрю, то всегда вспоминается фраза Андрея Николаевича Туполева: "Хорошо может летать только красивый самолет". А этот самолет просто красавец. И "Белый лебедь" - как нельзя лучше подходит.


      невольно сравниваешь наши с самолетами других стран... все таки наши красавцы! глядя на то, что творят в небе начинаешь верить в НЛО winked
      Ююка
    3. svp67 Вчера, 15:37
      Цитата: Офицер запаса
      всегда вспоминается фраза Андрея Николаевича Туполева: "Хорошо может летать только красивый самолет".

      И сам же Андрей Николаевич, своим опытом это ОПРОВЕРГ...
      svp67
      1. faridg7 Вчера, 17:09
        Опроверг? Это же шило. У нас в базе про него хороших отзывов небыло, Второе прозвище- людоед
        faridg7
        1. svp67 Вчера, 17:14
          Цитата: faridg7
          Опроверг? Это же шило. У нас в базе про него хороших отзывов небыло, Второе прозвище- людоед
          Не мудрено, каждый третий самолет погиб.
          А так то КРАСАВЕЦ. И ради это КРАСОТЫ даже экипаж катапультироваться вниз заставили - вообще ЭПИЧЕСКОЕ решение.
          svp67
          1. faridg7 Вчера, 17:18
            Ну о красоте сложно спорить, мне не нравится
            faridg7
            1. svp67 Вчера, 17:20
              Цитата: faridg7
              Ну о красоте сложно спорить, мне не нравится

              Понятно - негативные воспоминания. Но самолет все равно красивый.
              svp67
              1. Рашнэйрфорс Вчера, 19:45
                А на ту95мс - весь экипаж спиной сидит( кроме летунов) -нормально? Или катапультное кресло на ту22мз? Ни одного конкретно нормального последствия катапультирования, то руку в стропах пережмёт, то перелом при приземлении( спасибо отделяемой спинке с заголовником), эргономика- ходит байка что на примере ту22м студентам МАИ показывали- "как не надо делать" при компоновке кабины и рабочих мест лётчиков, не знаю правда ли. Но кстати ту22м3 при некоторых неудобствах для лётчиков всё же классный аппарат, я в этот самолёт влюблён
                Рашнэйрфорс
  4. groks Вчера, 14:58
    на основе имевшегося задела
    Это ... как в фэнтазийных книжках - знания древних, артефакты.
    Матерь иху - а как запчасти советские кончатся? В Китае закажут лонжерон?
    groks
    1. Muvka Вчера, 15:15
      Новые сварят. Уже варят.
      Muvka
      1. Голован Джек Вчера, 16:13
        Цитата: Muvka
        Новые сварят. Уже варят

        Чукча не читатель. Чукча писатель критик laughing
        Голован Джек
      2. groks Вчера, 18:06
        Вот не уверен. Они сами огласили проблему - камера отжига продольной титановой балки не была сдана в металлолом, но и пригодна к использованию не была. Дальше они начали размазывать кашу по тарелке, что смогут, что приложат все силы и вооще. Потом вроде даже сказали, что завели камеру, но как-то неуверенно. Достоверной информации нет. А без этого можно хоть обвариться.
        groks
  5. ВЕРЕСК Вчера, 14:58
    Мнда!Тут юмор не в тему...
    ВЕРЕСК
  6. ВЕРЕСК Вчера, 15:23
    Эту машину сконструировал кто?Есть версии? Не суйтесь в ю-туб.По честному скажите.Знаете?Нет.Туполев.Звезда и жизнюха конструкторов Авиации.Сколько он толковых конструкторов угробил.И чего создал? Ту-154.Машина разработки ОКБ Яковлева.Ту-95-Мясищев.Ту-160-Мясищев.Ту-134-"св
    исток",его творение.Гроб-машина.(Так мы его звали.За 3 года 15 падений).ТБ-2 и 3-Лавочкина.Ту-22М-модернизация Ту-22.Мясищего.Ил-18-Мясищий..Ту-16,идея вообще Бартини.Уколотая по самое немогу. А вот,Ту-4-ДА!Скопировать и создать.
    ВЕРЕСК
    1. groks Вчера, 18:11
      Туполев
      Близнюк.
      groks
  7. Старый военрук Вчера, 15:55
    Отличная новость в новом году! Побольше бы таких новостей и побольше белых лебедей. Эту птицу всегда любили на Руси. Ну а тем, кому не нравится эта птичка, дежурный совет кубинских милисианос: "Пейте касторку."
    Старый военрук
  8. Волька Вчера, 19:00
    как не хотелось бы, но медленно, очень медленно идет восстановление производства этих птичек, пора в красную военную книгу вписывать...
    Волька
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