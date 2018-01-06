13:58 06 января

США пошли ва-банк в Сирии?

Боевики сразу нескольких террористических группировок активизировались в столичной провинции Сирии (Дамаск), в Латакии, Хаме и Идлибе. Отрядам спецназа сирийской правительственной армии в результате успешной операции удалось ликвидировать нескольких полевых командиров в пригороде Дамаска Восточная Гута.

На этом фоне из Сирии приходят сообщения о том, что в течение последнего времени официальные власти САР пытались провести переговоры с боевиками, "окопавшимися" в провинции Дамаск. Переговоры были направлены на возможность прекращения боевых действий и выход представителей бандгрупп за пределы густонаселённых районов с гарантией сохранения жизни. В ходе переговоров, как отмечает сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, стало понятно, что за полевыми командирами в провинции Дамаск стоят зарубежные военные инструкторы, которые предприняли все меры против того, чтобы договорённости с официальными властями состоялись. В итоге сирийский спецназ провёл несколько превентивных атак против главарей террористических группировок, опекаемых зарубежными спецслужбами.

Несколько фотографий сирийских спецназовцев над ликвидированными террористами опубликованы в микроблоге Ivan Sidorenko в Твиттере.


США пошли ва-банк в Сирии?



Из рассказа собеседника Рияда Фарида Хиджаба:
Сражение у Харасты (Восточная Гута) было одним из самых ожесточенных. Не помню, что бы боевики так ожесточенно сражались за каждый квадратный метр. Нам удалось захватить всего одного пленного, все остальные отстреливались до последнего патрона.


Напомним, что 4 января в СМИ появились сообщения о миномётном обстреле российской авиабазы "Хмеймим". В сети были опубликованы несколько фото, в комментариях к которым было заявлено, что миномётный огонь якобы уничтожил несколько самолётов ВКС РФ. Одна из фотографий опубликована в указанном выше микроблоге Твиттера:

Минобороны, отметим, заявило, что сведения об уничтожении семи самолётов в Хмеймиме - фейк.

В сирийских СМИ отмечается, что военная активность боевиков в нескольких провинциях не обошлась без активной поддержки со стороны зарубежных стран, которые решили пойти ва-банк в борьбе против официальных властей САР и российского присутствия в стране.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 113

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  1. Дратуй Сегодня, 08:28
    Так на фото советники или главари бандгрупп?
    Дратуй
    1. Logall Сегодня, 08:32
      Такие люди как советники или главари на всеобщее обозрение не фотографируются! При условии, что они не подобие дурного Чилика...
      Logall
      1. Piramidon Сегодня, 10:26
        Цитата: Logall
        Такие люди как советники или главари на всеобщее обозрение не фотографируются! При условии, что они не подобие дурного Чилика...

        А у трупа разве спрашивают, хочет он фотографироваться или нет?
        Piramidon
        1. xetai9977 Сегодня, 10:36
          А где гарантия,что не наоборот? Это боевик улыбается над трупом убитого асадовца? По внешнему виду и не отличить. Форма есть у всех. Вообще боевики очевидно не в курсе того, что " ОНИ УНИЧТОЖЕНЫ И ВОЙНА ЗАВЕРШЕНА"
          xetai9977
          1. Piramidon Сегодня, 11:05
            Цитата: xetai9977
            А где гарантия,что не наоборот? Это боевик улыбается над трупом убитого асадовца? По внешнему виду и не отличить. Форма есть у всех. Вообще боевики очевидно не в курсе того, что " ОНИ УНИЧТОЖЕНЫ И ВОЙНА ЗАВЕРШЕНА"

            Я читал подписи к фотографиям без всяких личных домыслов. В принципе, любой текст или фото в интернете можно подвергать сомнениям в плане достоверности.
            Несколько фотографий сирийских спецназовцев над ликвидированными террористами
            Piramidon
    2. Авиатор_ Сегодня, 08:45
      А это одно и то же, зарплата сразу по двум ведомостям идёт.
      Авиатор_
    3. лысова Сегодня, 08:50
      По тому, как фотографируются с улыбкой на фоне трупа - одно и тоже.
      лысова
      1. Vard Сегодня, 08:57
        В конце статьи написано кто на фото... Это сирийские спецназовцы на фоне ликвидированных ими террористов...
        Vard
        1. лысова Сегодня, 09:04
          Ты когда нибудь видел, чтоб СССР-ий, или Российский солдат с улыбкой фоткался на фоне убитого врага?! (исключения редко бывают, в семье не без уродов). - это !!!
          лысова
          1. user1212 Сегодня, 09:43
            Цитата: лысова
            Ты когда нибудь видел, чтоб СССР-ий, или Российский солдат с улыбкой фоткался на фоне убитого врага?!

            Так это сирийцы, у них другие традиции. Для нас дикость, для них норма. Матрасня вон тоже любит подобные фотки, но это не мешает им быть "оплотом демократии и прав человека"
            user1212
            1. лысова Сегодня, 09:51
              Убивать могу, а фоткаться в падлу.
              лысова
              1. Комментарий был удален.
                1. лысова Сегодня, 10:12
                  Я к такого рода фоткам спокойно отношусь, не брезгливый. Покруче видел. Последняя вроди с Гуантамо - америкосовская. Первая вроди как Чечня, похожа.
                  лысова
                  1. user1212 Сегодня, 10:17
                    Матрасы в Афганистане
                    user1212
                    1. лысова Сегодня, 10:24
                      Первая ?- возможно, просто один в один видео смотрел расстрела, чеченское видео, мирных расстреляли, своих, на федералов работали.
                      лысова
                      1. user1212 Сегодня, 10:25
                        https://topwar.ru/19272-v-ssha-predyavleny-obvine
                        niya-morpeham-mochivshimsya-na-trupy-talibov.html
                        user1212
                    2. лысова Сегодня, 10:36
                      скинул себе потом гляну
                      лысова
          2. катана Сегодня, 10:10
            Цитата: лысова
            Ты когда нибудь видел, чтоб СССР-ий, или Российский солдат с улыбкой фоткался на фоне убитого врага?! (исключения редко бывают, в семье не без уродов). - это !!!

            Так в Сирии мало осталось нормальных людей - те же правительственные войска мало отличаются по своим действиям от действий головорезов ,от бармолеев.Кроме того,этот "журналист" "забыл" написать,что в Сирии убиты за последнюю неделю целых 3 правительственных генерала.Так что не только повстанцы несут потери.В долгосрочной перспективе песенка Асада уже спета.Действия войск Асада порождают противодействие ,жестокость рождает ответные действия.
            катана
            1. Околоточный Сегодня, 10:19
              Ты и тебе подобные, и ваши хозяева с 2012 года поют песню, что Асаду крышка. Вангователи хреновы. Своей страной займитесь лучше, её экономикой. А то в России вас больше, чем в Армении.
              Околоточный
              1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:33
                Армян прав, Асада из населения САР поддерживают только алавиты, его основную армию составляют иранское ополчение и хезболла, которые вырезают не своих. За три года войны в Сирии и Ираке экономика Ирана просела что вызвало волну недовольства среди населения. В России это пока не сильно заметно. Но война истощает экономику. Долго ли продлится бесплатная поддержка Асаду, вот в чем вопрос. И как только поддержка России прекратится, Асаду конец. Иран в расчет не беру, есть вероятность что они выйдут из войны.
                Viktor.12.71
                1. хрыч Сегодня, 11:50
                  Цитата: Viktor.12.71
                  И как только поддержка России прекратится, Асаду конец

                  Наперво, кроме алавитов, Асада поддерживают еще христиане (10% населения), шииты (13% с алавитами) и друзы даже если сунниты (а их около 5%). У курдов своя автономия и сейчас нейтралитет (дружба по врагам), а их почти 10%. Еще почти 5 млн беженцев (20% населения), почти 3 млн (14%) беженцы в Турции и большинство беженцев бежали от кровавого режима Асада. Учитывая это, картина мира меняется laughing Асада в Сирии ныне поддерживает belay большинство населения. А если учесть, что как не крути САА, шиитская милиция и Хезбаллах, а также курды - имеют самые многочисленные и оснащенные ВС, прогноз Асада выглядит положительно. Ердоган опять напустился на Башара из-за переговоров с курдами и готовности дать автономию.
                  хрыч
                  1. karish Сегодня, 12:05
                    Цитата: хрыч
                    Наперво, кроме алавитов, Асада поддерживают еще христиане (10% населения), шииты (13% с алавитами) и друзы даже если сунниты (а их около 5%).

                    целых 30% набралось wink
                    Насчёт друзов - ги спеши.
                    Друзы всегда были сами по себе и поддерживали сильнейшего.
                    Христиане -- в Сирии практически не осталось христиан.
                    Запад и Америка их принимали в качестве беженцев в первую очередь
                    Цитата: хрыч
                    У курдов своя автономия и сейчас нейтралитет (дружба по врагам), а их почти 10%

                    курды с асадом ? С какого перепугу .
                    Цитата: хрыч
                    Асада в Сирии ныне поддерживает большинство населения.


                    Цитата: хрыч
                    А если учесть, что как не крути САА, шиитская милиция и Хезбаллах, а также курды - имеют самые многочисленные и оснащенные ВС, прогноз Асада выглядит положительно

                    а 70% населения--- сунниты request
                    karish
                    1. хрыч Сегодня, 12:34
                      Цитата: karish
                      70% населения--- сунниты

                      Это не значит, что они дружно пошли воевать с Асадом, со старейшинами племен, правда конечно больше из-за наших переговорщиков, договорились, тут важно продовольствие и медикаменты, кого и купили. А палестинским суннитам почему-то ничего не мешает сражаться за Асада (АОП, НФОП и ХАТХ). А их в Сирии за пол ляма. Да, ХАМАС в начале войны пакостил режиму, сейчас поутих, есть скорей инструкторы в ССА. Как говорила незабвенная дочь офицера ...
                      хрыч
                      1. karish Сегодня, 12:43
                        Цитата: хрыч
                        то не значит, что они дружно пошли воевать с Асадом

                        конечно нет , но это уж точно не говорит , что
                        Цитата: хрыч
                        Асада в Сирии ныне поддерживает большинство населения

                        Цитата: хрыч
                        со старейшинами племен, правда конечно больше из-за наших переговорщиков, договорились

                        Договорились laughing
                        На Ближнем востоке. laughing
                        Да же комментировать смешно

                        Цитата: хрыч
                        А палестинским суннитам почему-то ничего не мешает сражаться за Асада (АОП, НФОП и ХАТХ

                        Как и против.
                        Палестинцы - кто заплатит - того и тапочки.
                        Цитата: хрыч
                        А их в Сирии за пол ляма.

                        И что ? Все воюют ? laughing
                        Кстати ни у кого из них нет сирийского гражданства , кто они с точки зрения сирийцев ? wink
                        Цитата: хрыч
                        Да, ХАМАС в начале войны пакостил режиму, сейчас поутих

                        конечно , сйчас же ХАМАСу в Газе Иран бошляет -- все остальные суннитские страны ему показали болт.
                        karish
                  2. Viktor.12.71 Сегодня, 12:19
                    Цитата: хрыч
                    Асада в Сирии ныне поддерживает belay большинство населения.

                    Время покажет кто из нас прав, а точнее 2-3 года.
                    Viktor.12.71
              2. катана Сегодня, 10:50
                Цитата: Околоточный
                Ты и тебе подобные, и ваши хозяева с 2012 года поют песню, что Асаду крышка. Вангователи хреновы. Своей страной займитесь лучше, её экономикой. А то в России вас больше, чем в Армении.

                Армяне пытаются мирными методами бороться против действующих в стране ставленников Москвы,но против мирных народных демонстраций ставленники Москвы подавляют народные протесты силой оружия.В перспективе и у нас возможно развитие событий по сирийскому сценарию или по - ассирийскому wassat - некогда мощная Ассирийская империя пала под грузом внутрених проблем и внешних ударов.У Армении есть все предпосылки для этого - пришедшая к власти на крови народа военная хунта (1 марта 2008 года погибло 10 человек по официальным данным) и жестокое военное поражение в Карабахе в апреле 2016 года.
                катана
                1. Viktor.12.71 Сегодня, 11:11
                  Не только Ассирийская, все империй в историй пали под тяжестью внутренних проблем.
                  Viktor.12.71
                  1. катана Сегодня, 11:39
                    Цитата: Viktor.12.71
                    Не только Ассирийская, все империй в историй пали под тяжестью внутренних проблем.

                    Я согласен с вами - все империи пали,но у ассирийцев даже не хватило сил создать свое национальное государство.То же случится и с армянами.
                    катана
                2. sabakina Сегодня, 12:19
                  Цитата: катана
                  Армяне пытаются мирными методами бороться против действующих в стране ставленников Москвы,но против мирных народных демонстраций ставленники Москвы подавляют народные протесты силой оружия..

                  О как! Россия через Армению правит миром! Это уже не бензоколонка, это бензоколонище!
                  sabakina
                3. Krasnodar Сегодня, 13:00
                  Цитата: катана
                  Цитата: Околоточный
                  Ты и тебе подобные, и ваши хозяева с 2012 года поют песню, что Асаду крышка. Вангователи хреновы. Своей страной займитесь лучше, её экономикой. А то в России вас больше, чем в Армении.

                  Армяне пытаются мирными методами бороться против действующих в стране ставленников Москвы,но против мирных народных демонстраций ставленники Москвы подавляют народные протесты силой оружия.В перспективе и у нас возможно развитие событий по сирийскому сценарию или по - ассирийскому wassat - некогда мощная Ассирийская империя пала под грузом внутрених проблем и внешних ударов.У Армении есть все предпосылки для этого - пришедшая к власти на крови народа военная хунта (1 марта 2008 года погибло 10 человек по официальным данным) и жестокое военное поражение в Карабахе в апреле 2016 года.

                  Нынешнее правительство Армении не ставленники России. Что сами породили, то и получили.
                  Krasnodar
            2. avt Сегодня, 10:30
              bully
              Цитата: катана
              В долгосрочной перспективе песенка Асада уже спета.

              Вай мэ! Ара! И твой долгосрочный перспектива тоже не фонтан - умрёшь.Даже не сомневайся .
              avt
              1. катана Сегодня, 11:14
                Цитата: avt
                bully
                Цитата: катана
                В долгосрочной перспективе песенка Асада уже спета.

                Вай мэ! Ара! И твой долгосрочный перспектива тоже не фонтан - умрёшь.Даже не сомневайся .

                Через 5 миллиардов лет,клоун,человечеству придет кырдык ,если он по прежднему будет прозябать на планете Земля.Но кырдык таким диктаторам,как Асад,наступит гораздо раньше,даже не сомневайтесь.Еще при вашей и его жизней,как бы ваша страна не вмешивалась в чужую гражданскую войну.
                катана
                1. avt Сегодня, 11:23
                  Цитата: катана
                  Через 5 миллиардов лет,клоун,человечеству придет кырдык ,если он по прежднему будет прозябать на планете Земля.

                  Вай мэ! Неужто из Армении прям уже в астрал переехал и оттуда шлет нам ,,знание" прям уже эфирная сущность? bully
                  Цитата: катана
                  ,как бы ваша страна не вмешивалась в чужую гражданскую войну.
                  Когда надумаете с Азербайджаном за Карабах сцепиться очередной раз , не забудь лишний раз напомнить , чтобы Россия не вмешивалась, а загодя базу в Армении закрыла . Наши закроют , всенепременно по просьбе действующего, легитимного правительства ....да и не легитимного тоже , как в Грузии в Батуме и Ахалкалаки при приходе к власти товарища Саа...Ах какого человека! И резвитесь там по полной, хоть до
                  Цитата: катана
                  Через 5 миллиардов лет,клоун,человечеству придет кырдык

                  bully
                  avt
                  1. катана Сегодня, 11:53
                    Армении давно следовало заключить мир с Азербайджаном и развивать свою страну.Такой план в уже далеком 1997 году предлагал первый президент Армении ,но его сверг тот самый карабахский клан совместно с армянскими военными.Их план - удержание любой ценой Карабаха за счет интересов самой Армении.Такие действия привели к тому,что Армения потеряла субъектность и стала марионеткой Москвы.И вы представьте себе ,я буду рад,если Москва прямо сейчас выведет свои войска из Армении - армянской хунте придется пойти на переговоры с Алиевым и заключить мир,иначе тупик - или военное поражение в Карабахе ,или их сам армянский народ вынесет вперед ногами.Да боюсь,что московские правители не посмотрят на ваши слова и они не тупые,эти ваши правители - они русские базы из Армении не выведут ,не для того они ставили Саркисяна у руля страны.
                    катана
                    1. Ассириец Сегодня, 13:30
                      Цитата: катана
                      Армении давно следовало заключить мир с Азербайджаном и

                      Дорогой мой брат! Если данное утверждение не провокация, то хочу напомнить, что попытки в недалеком прошлом договориться, закончились трагично- более 1 миллиона армян и сотни тысяч других христиан были растерзаны.
                      Цитата: катана
                      И вы представьте себе ,я буду рад,если Москва прямо сейчас выведет свои войска из Армении - армянской хунте придется пойти на переговоры с Алиевым и заключить мир,иначе тупик - или военное поражение в Карабахе ,или их сам армянский народ вынесет вперед ногами.Да

                      Беру на себя смелость утверждать, что такое мнение разделяют единицы, как внутри Армении, так и вне ее.
                      Ассириец
            3. мерцание Сегодня, 11:50
              песенка Асада уже спета.

              Забыл добавить ... ну, или врагов Асада recourse
              мерцание
          3. Krasnodar Сегодня, 12:54
            Цитата: лысова
            Ты когда нибудь видел, чтоб СССР-ий, или Российский солдат с улыбкой фоткался на фоне убитого врага?! (исключения редко бывают, в семье не без уродов). - это !!!

            Все фотографируются на фоне убитых врагов. Просто не все выставляют это в интернет.
            Krasnodar
    4. INVESTOR Сегодня, 08:54
      Не важно кто на фото, позировать с отрезанными бошками и на фоне трупов врагов или "неверных" любимая арабская традиция.
      INVESTOR
      1. verner1967 Сегодня, 08:58
        Цитата: INVESTOR
        Не важно кто на фото,

        Несколько фотографий сирийских спецназовцев над ликвидированными террористами опубликованы в микроблоге Ivan Sidorenko в Твиттере.
        Не помню где, на ВО или в Варалбуме уже обсуждалась тема фотографирования нацистов рядом с трупами, пришли к общему выводу, что только им и им подобным это присуще. Наводит на размышления....
        verner1967
        1. лысова Сегодня, 09:06
          Вот - вот .Я тоже тогда участвовал.
          лысова
  2. parusnik Сегодня, 08:32
    В сирийских СМИ отмечается, что военная активность боевиков в нескольких провинциях не обошлась без активной поддержки со стороны зарубежных стран
    ...Похоже война в Сирии, пошла на второй этап...
    parusnik
    1. Гардамир Сегодня, 08:40
      Похоже война в Сирии, пошла на второй этап.
      Более того, на даже не думала заканчиваться.
      Гардамир
      1. Logall Сегодня, 08:43
        Думаете, что она закончится в Вашингтоне или в Москве?
        Logall
        1. weksha50 Сегодня, 10:43
          Цитата: Logall
          Думаете, что она закончится в Вашингтоне или в Москве?



          Хм... А сколько лет (с временными периодами затишья) СССР-Россия не вылазят из этой Сирии ??? Этой сирийской истории и её проблемам - нет конца и края... hi
          weksha50
    2. LSA57 Сегодня, 08:46
      Цитата: parusnik
      ...Похоже война в Сирии, пошла на второй этап...

      она и не кончалась. пока матрасню оттуда не выкинут. сами никогда не уйдут.
      LSA57
      1. Лелёк Сегодня, 10:24
        Цитата: LSA57
        она и не кончалась. пока матрасню оттуда не выкинут. сами никогда не уйдут.


        Привет, Сергей.
        Ну, ответку то за обстрел бармалеи получили и продолжают получать по-полной. А вот янкерсов выкинуть из Сирии проблематично, не объявлять же войну Америке. Надо твёрдо действовать через ООН.
        Лелёк
        1. LSA57 Сегодня, 11:37
          Привет hi
          Цитата: Лелёк
          Надо твёрдо действовать через ООН

          на вора вору жаловаться? она эта оон опустилась ниже плинтуса
          LSA57
        2. паратирон Сегодня, 11:44
          "опасный прецедент, который русские не намерены БЫЛИ игнорировать или спускать с рук"
          Оговорка по Фрейду))) Но слава Богу по факту взялись за дело!
          паратирон
    3. катана Сегодня, 10:15
      Цитата: parusnik
      В сирийских СМИ отмечается, что военная активность боевиков в нескольких провинциях не обошлась без активной поддержки со стороны зарубежных стран
      ...Похоже война в Сирии, пошла на второй этап...

      Это война уже не против ИГИЛ ,а против вооруженной оппозиции.Асад методично вырезает всех ,зачищает всю Сирию,чтоб остаться единоличным правителем.Он ни на какие переговоры не пойдет - это всего лишь фикция.
      катана
      1. sabakina Сегодня, 12:26
        Ара, а ты кем тут подвизаешся? Вооруженной оппозицией или боевиком? Судя по методичке, вторым.
        sabakina
  3. 452336 Сегодня, 08:32
    Экипировка сирийского спецназа удручает)
    Знатоки, фрагмент какого самолета представлен на фотографии?
    452336
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:41
      Цитата: 452336
      фрагмент какого самолета представлен на фотографии?

      СУ-24 номер 29(белый). но ,"русская весна" пишет вот что:«Уничтоженная сушка» несёт подарки «бармалеям»
      Сегодня вечером в «Вестях» на канале «Россия» вышел сюжет о прибытии в Сирию 5-го января гуманитарного груза из Ингушетии. На это обратили внимание авторы telegram-канала «Майор и генерал».

      В объектив камеры оператора ВГТРК на авиабазе Хмеймим попала та самая «сушка» с бортовым номером 29. Самолет хорошо видно, он полностью цел и выруливает на «взлётку», а затем отправляется на боевое задание с «подарками» в места массового обитания «бармалеев».

      Источник: http://rusvesna.su/news/1515172047- в общем,думайте сами-решайте сами... hi
      андрей юрьевич
      1. karish Сегодня, 09:04
        Цитата: андрей юрьевич
        Источник: http://rusvesna.su/news/1515172047- в общем,думайте сами-решайте сами...

        Привет , Андрей.
        Так , моё мнение .
        Насчёт повреждённой сушки.
        МО не опровергло фотографии .Хотя вроде уж это то было сделать легче простого. Такое впечатление , что сушек с номером 29 -- как собак не резанных.
        Могло абсолютно спокойно сказать -- фотография фейк , происшествие с су номер 29 произошло тогда то и тогда то , там то и там то , подкрепить ещё парой фоток ( думаю что в МО они есть , всё таки не каждый день рули у самолётов корёжит ) и этим поставить шах и мат всем слухам.
        Но что мы видим ?
        Цитата: андрей юрьевич
        В объектив камеры оператора ВГТРК на авиабазе Хмеймим попала та самая «сушка» с бортовым номером 29

        Трудно конечно намалевать номер 29 на целой сушке и выкатить её в нужное время ?Съёмка на ВВП наверное не от балды , а санкционированная ?
        Это мне напоминает как* случайно *в объектив камеры попал

        --- типа случайно , а народ пусть сам всё додумывает.
        Извини , но после такого происшествия - было оно или не было ( а оказывается что было , и военнослужащие погибли и вдруг летающий госпиталь в Хмейним прилетел ) --- опровержение должно быть однозначным -- а не на уровне
        Цитата: андрей юрьевич
        Сегодня вечером в «Вестях» на канале «Россия» вышел сюжет о прибытии в Сирию 5-го января гуманитарного груза из Ингушетии. На это обратили внимание авторы telegram-канала «Майор и генерал».

        извини --

        точнее очень сильно сомневаюсь request
        karish
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:12
          Цитата: karish
          точнее очень сильно сомневаюсь

          ну,так и я сомневаюсь,слишком много всяких "косяков"...what...но ясно одно-что то было,и раз тема такая расплывчатая,то,явно что то,о чём говорить не хочется.
          андрей юрьевич
          1. karish Сегодня, 09:24
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: karish
            точнее очень сильно сомневаюсь

            ну,так и я сомневаюсь,слишком много всяких "косяков"...what...но ясно одно-что то было,и раз тема такая расплывчатая,то,явно что то,о чём говорить не хочется.

            ото ж.
            А реакция МО плодит ещё больше слухов , догадок и не доверия.
            Я бы вообще предположил , что могло быть ( кстати встреча НГ на Хмейним на видео попало ) опять таки не знаю насколько оно правдиво
            https://2ch.hk/news/res/2061272.html
            но , могли и шальной пулей по штабелю боеприпасов лупануть.
            Как вариант.
            Вообще версий море , а от МО --- 2 слова ---Всё фейк и доказательства на уровне

            Цитата: андрей юрьевич
            В объектив камеры оператора ВГТРК на авиабазе Хмеймим попала та самая «сушка» с бортовым номером 29

            request
            karish
        2. Muvka Сегодня, 09:44
          А мое мнение такое, что во-первых, МО не обязано заниматься такими делами, как доказывать нам с вами что-то - это раз. А два, даже если бы они выкатили фото сушки, вы и куча других, не поверили бы и сказали, что это фотошоп, либо фотка старая. А то, что эти фотки не с Хмеймим, доказывают несколько фактов - Все фотки сделаны так, что не видно принадлежности самолета к стране, асфальт сзади самолета далеко заканчивается, хотя наши самолеты на Хмеймим стоят по краешку, и фотка, где вытекает из бака топливо, она сделана утром и дырка, из которой вытекает, находится довольно высоко. А обстрел был ночью. Сколько же там топлива, что такой струей да под таким напором, оно вытекает не 2 и не 3 часа?
          Напомню, ваши военные так же поступили с несбитым "аистом" F-35. Они не показали фото поврежденного самолета. Что в этом сложного, как вы говорите? И давайте дофантазируйте сами, фотку Станиславского и "Не верю".
          Muvka
          1. karish Сегодня, 09:59
            Цитата: Muvka
            А мое мнение такое, что во-первых, МО не обязано заниматься такими делами, как доказывать нам с вами что-то - это раз.

            Обязано.
            Во первых МО гос.структура существующая на деньги налогоплательщиков-- это раз.
            Во вторых -- отсутствие внятных объяснений не только порождает волну слухов , но и подрывает доверие.
            Цитата: Muvka
            А два, даже если бы они выкатили фото сушки, вы и куча других, не поверили бы и сказали, что это фотошоп, либо фотка старая

            Народ в общем адекватный и убедительные доказательства всегда лучше чем полное отсутствие оных .
            Цитата: Muvka
            А то, что эти фотки не с Хмеймим, доказывают несколько фактов - Все фотки сделаны так, что не видно принадлежности самолета к стране,

            Тем ни менее через 3 дня вдруг откуда не возьмись целая сушка с номером 29 *случайно*засветилась именно в Хмейним и в нужное время -- при полном молчании МО belay
            Цитата: Muvka
            асфальт сзади самолета далеко заканчивается, хотя наши самолеты на Хмеймим стоят по краешку

            Убедительное доказательство laughing -- самолёт - это капитальная постройка и передвижению не подвержен.



            Цитата: Muvka
            и фотка, где вытекает из бака топливо, она сделана утром и дырка, из которой вытекает, находится довольно высоко. А обстрел был ночью. Сколько же там топлива, что такой струей да под таким напором, оно вытекает не 2 и не 3 часа?

            Не знаю во сколько был обстрел , не известно сколько времени прошло. В 6 утра у нас уже светло.
            Цитата: Muvka
            Напомню, ваши военные так же поступили с несбитым "аистом" F-35. Они не показали фото поврежденного самолета.

            ?????
            А его сбивали ? belay
            Цитата: Muvka
            Что в этом сложного, как вы говорите? И давайте дофантазируйте сами, фотку Станиславского и "Не верю"

            Ваше право.
            karish
            1. Muvka Сегодня, 10:06
              Ну так ответьте, вы видели фотку поврежденного "аистом" F-35? Ваши ВС тоже на деньги налогоплательщиков существуют? Почему они не показали всем фотку? Это же так просто. Но они не показали. Значит, следуя вашей логике, F-35 был сбит. Просто 1 к 1. Различий 0. А обстрел был ночью, но на фотках очень светло, особенно на той, где пробитый бак. При этом светло при серьезной облачности. Точно не 6 часов. И да, наши МО часто любят через СМИ о чем то сообщать, вспомните, как ТИПО утекла инфа о Статус-6.
              Muvka
              1. karish Сегодня, 10:14
                Цитата: Muvka
                Ну так ответьте, вы видели фотку поврежденного "аистом" F-35? Ваши ВС тоже на деньги налогоплательщиков существуют? Почему они не показали всем фотку?

                фотку чего ?
                школота какая то.
                о чем речь вообще ?
                Цитата: Muvka
                Значит, следуя вашей логике, F-35 был сбит.

                не смешивайте Ваши мечты и реальные факты.
                Есть фотографии повреждённых самолётов.
                Есть факты инцидента ( частично признанного МО )-- ну так или развейте или как ?
                Цитата: Muvka
                Просто 1 к 1. Различий 0

                детский лепет.
                Цитата: Muvka
                но на фотках очень светло, особенно на той, где пробитый бак.

                У нас в 7 утра уже очень светло.
                Цитата: Muvka
                При этом светло при серьезной облачности. Точно не 6 часов

                Вы мне расскажите как у нас светло в 6 утра. laughing
                karish
                1. Muvka Сегодня, 10:16
                  Покажите мне фотку поврежденного "аистом" F-35. Где она? Почему ее нет в сети? При чем тут школота и мои фантазии? Вы пытаетесь заболтать пустыми фразами меня? Не получится. Дайте мне фото этого F-35 или он сбит. Я всего лишь следую вашей логике.
                  По поводу времени, обстрел был глубокой ночью, и даже если на фото 7 часов, прошло не меньше 3 часов. Вы понимаете, сколько бы вытекло топлива такой струей за 3 часа?
                  Muvka
                  1. karish Сегодня, 10:29
                    Цитата: Muvka
                    Покажите мне фотку поврежденного "аистом" F-35. Где она? Почему ее нет в сети? При чем тут школота и мои фантазии? Вы пытаетесь заболтать пустыми фразами меня? Не получится. Дайте мне фото этого F-35 или он сбит. Я всего лишь следую вашей логике.

                    опять не понял , Вы вообще о чем ?
                    Кто то заявил , что сбил Ф-35 ? belay
                    Вы наверное немножко путаете сказки и реальные факты -- фотографии повреждённых самолётов - есть
                    инцидент на базе - был.( признано МО )
                    Тут есть что опровергать тк ---ЕСТЬ ФАКТЫ .
                    отсутствие опровержения ( вразумительного ) --- приводит к недоверию и волне слухов.
                    Теперь по поводу ф-35( не знаю правда о чем речь ) .
                    Есть какие то реальные факты -- фото , видео --- которые нужно опровергнуть ?
                    Разницу понимаете ?
                    karish
                    1. Muvka Сегодня, 10:32
                      А кто заявил, что напал на нашу базу? Нусра? ИГИЛ? Нет. Никто не сообщал. Есть какие то реальные факты? Нет. Значит ничего не было и вам ничего не надо доказывать. Вся шумиха из-за одного издания в СМИ появилась. Значит, по-вашему, ничего опровергать и не нужно. Все. Тема закрыта.
                      Вот. Было опровержение, но без доказательств. Наши тоже на словах опровергли. Ровно такое же поведение, как и у вас. Это нормально для военных.
                      https://cont.ws/@bigone/745114
                      Muvka
                      1. karish Сегодня, 10:55
                        Цитата: Muvka
                        А кто заявил, что напал на нашу базу? Нусра? ИГИЛ? Нет. Никто не сообщал

                        Не знаю кто напал --МО сообщило что напали - 2 военнослужащих погидли , или вы в это не верите ?
                        , по мне так и сами могли случайно шальной пулей попасть в штабель боеприпасов -- какое это имеет значение ?
                        Инцидент был ? Да , есть заява что пострадали 7 самолётов , есть фото поврежденных самолётов, есть фото зачем то прилетевшего госпиталя ( хотя в Хмейним есть свой полноценный госпиталь )
                        Опровергните , убедительно .
                        Вот и всё -- коль заявляете , что всё фейк. request
                        Цитата: Muvka
                        Вся шумиха из-за одного издания в СМИ появилась. Значит, по-вашему, ничего опровергать и не нужно. Все. Тема закрыта.

                        Вся шумиха началась после того ка ни одно , а несколько изданий опубликовало.
                        Когда появились фотографии и ссылки Рамблера и Коммерсанта на источники в МО.
                        Появилось 4-го числа , через 4 дня после инцидента -- до этого МО вообще молчало
                        .
                        Цитата: Muvka
                        Наши тоже на словах опровергли. Ровно такое же поведение, как и у вас

                        Ничего подобного.
                        По инциденту в Хмейник множество фактов - фотографии самолётов , погибшие военнослужашие , прилетевший госпиталь.
                        Уровень достоверности информации подразумевает , что и опровержение должно быть по меньшей мере не ни же уровнем.
                        МО ни предоставило никаких доказательств и да же не опровергло повреждение самолётов.
                        «Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолётов на авиабазе Хмеймим — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объёме», — подчёркивается в заявлении Минобороны.

                        почитайте сообщение МО.
                        речь идет о ФАКТИЧКСКОМ УНИЧТОЖЕНИИ 7 самолётов -- фейк.
                        абсолютно праильно.
                        По информации журналиста, при обстреле были повреждены "шесть бомбардировщиков Су-24, истребитель Су-35С, самолеты Ан-72 и Ан-30, а также вертолет Ми-8". Два Су-24 и самый современный и дорогой истребитель Су-35С починили и ввели в строй, добавил он.

                        Подробнее: https://www.newsru.com/russia/05jan2018/su24.html

                        Никто и не говорил , что ФАКТИЧЕСКИ УНИЧТОЖИЛИ 7 самолётов.
                        Достаточно , что один осталсяремонтно пригоден и всё сообщение можно назвать фейком -- не так ли ?
                        karish
      2. Evgeniy667b Сегодня, 09:17
        Снимок подредактирован! Убрана бетонка и окруащая ситуаия, которая к Сирии ну никакого отношения не имеет.
        Evgeniy667b
      3. al252ex Сегодня, 09:32
        Вы представляете себе на что походил бы этот самолёт попади он под миномётный обстрел-в решето,а это похоже пьяный заправщик вьехал в
        него на бензовозе.
        al252ex
        1. Shahno Сегодня, 10:00
          Скорее всего. Так что проще, взять заслать др. корреспондента. И выложил бы фото реальных повреждений -зданий, хоз. построек, полосы. А мы сравнили бы с тем местом где вечером стояла техника до обстрела(ясно что фотосъёмка за день полюбому была).
          Может там реально все самолеты целы остались.
          Никто бы не поверил? Но хотя бы аргумент какой то. (главное по нормальному, без фейков).
          Shahno
      4. Anyone Сегодня, 11:43
        Всяко, конечно, может быть, но Русвесна - еще тот "источник".
        Anyone
    2. Василенко Владимир Сегодня, 08:47
      больше всего похоже на су 24
      Василенко Владимир
  4. серафимамурский Сегодня, 08:32
    Горячий Новогодний привет от американских партнёров. Почему мы их не поздравили? Невежливо.
    серафимамурский
    1. Авиатор_ Сегодня, 08:47
      Приказа почему-то не было, а то была бы ответка.
      Авиатор_
      1. DalaiLama Сегодня, 08:55
        В порядке самообороны уже нельзя? Приказ такой был?
        DalaiLama
  5. андрей юрьевич Сегодня, 08:35
    афган-не афган,но тема похоже очень надолго, и без постоянных наших баз,будет усиливаться "партизанская война". "булки" нельзя расслаблять,недавно показательный случай доказал.
    андрей юрьевич
    1. Serg65 Сегодня, 09:13
      laughing Юрьевич, сегодня прям судьба нас свела вместе!
      Цитата: андрей юрьевич
      афган-не афган,но тема похоже очень надолго

      Я бы ситуацию в Сирии сравнил с басмачеством Средней Азии!
      К июлю 1921-го года Красная Армия практически разгромила басмачество, но осенью того же года в Туркестан прибыл отряд во главе Энвер-паши бывшего военного министра Турции и лидера младотурок! С приходом Энвера вновь активизировались басмачи. К концу июля 25-го года Красная Армия вновь свела басмачество на нет, но в 27-м году на территории Афганистана под именем Пир Карам-шах появился знаменитый английский полковник Эдвард Лоуренс, а в 28-м более 20 тыс. басмачей вооружённых английским оружием вторглись в пределы Советского Туркестана!
      Прошло с тех времён уже почти 90 лет, а схема всё таже....англичане, турки, американцы...
      hi
      Serg65
      1. karish Сегодня, 09:33
        Цитата: Serg65
        Я бы ситуацию в Сирии сравнил с басмачеством Средней Азии!

        не сравнимо.
        Басмачество -- это не гражданская война.и уж точно не межконфессиональная.
        В Сирии гражданская война с мощнейшей религиозной составляющей.

        Цитата: Serg65
        Прошло с тех времён уже почти 90 лет, а схема всё таже....англичане, турки, американцы

        А что Красная Армия делала в Средней Азии ? wink
        karish
        1. Neputin Сегодня, 09:42
          "А что Красная Армия делала в Средней Азии?" То же самое, что делают Израиль на территории Палестины и других арабских стран - защищает свои национальные интересы. С одной лишь разницей. Туркестан был территорией России.
          Neputin
        2. Serg65 Сегодня, 09:59
          Цитата: karish
          Басмачество -- это не гражданская война.и уж точно не межконфессиональная.

          what А что же такое басмачество?
          Цитата: karish
          В Сирии гражданская война с мощнейшей религиозной составляющей

          Я бы немного перефразировал ваши слова...
          В Сирии гражданская война с мощнейшей финансовой подпиткой извне!
          Хотя в Сирии произошло на самом деле вторжение иностранной армии состоящей из наёмников и руководимой кадровыми офицерами чуждого государства!
          Цитата: karish
          А что Красная Армия делала в Средней Азии ?

          Хлопок сеяла wink
          Serg65
          1. karish Сегодня, 10:08
            Цитата: Serg65
            А что же такое басмачество?

            Басма́чество (от тюркского «басма» — налёт + суффикс -чи)[12][13] — военно-политическое и религиозное партизанское движение местного населения Средней Азии в первой половине XX века, возникшее после революции 1917 года в России. Первые значительные очаги этого движения возникли после разгрома большевиками и армянами-дашнаками Кокандской автономии на территории Туркестана, а после проведения национального размежевания — на территориях современных Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии, ставившее своей целью борьбу с советской властью и изгнание большевиков.

            Вопрос , что делали армяне и большевики на территории Средней Азии ?
            После развала Российской Империи эти страны получили независимость.
            В общем это партизанское движение против интервенции.
            Цитата: Serg65
            В Сирии гражданская война с мощнейшей финансовой подпиткой извне!

            Любая война ( тем более гражданская )имеет подпитку и как правило извне.
            Асад вроде как бы не за свои деньги воюет и да же практически на 60% ни сирийцами.

            Цитата: Serg65
            Хотя в Сирии произошло на самом деле вторжение иностранной армии состоящей из наёмников и руководимой кадровыми офицерами чуждого государства!

            Не рассказывайте сказок.
            Бардак в Сирии начался за 2 года до появления ИГИЛ , а Асада удержался на штыках иранцев , Хизбаллы и ВКС .
            Самих сирийцев в его войсках меньшинство -- почему ?
            Цитата: Serg65
            Хлопок сеяла

            ото ж.
            karish
            1. Serg65 Сегодня, 11:38
              Цитата: karish
              Вопрос , что делали армяне и большевики на территории Средней Азии ?

              laughing Господин израильтянин, а Туркестан до 17-го года чьей территорией был? Это по поводу большевиков! К стати видный революционер и военачальник Михаил Фрунзе родом с Туркестана wink
              На счёт армян. Армяне же ваши братья по крови laughing и всегда чувствуют запах денег! Когда русские войска вошли в Туркестан так сразу за ними и армяне ринулись чувствуя запах наживы и было это аж в 19 веке!
              Цитата: karish
              После развала Российской Империи эти страны получили независимость.

              belay Да ну!!!! И хто им дал независимость? Вы, мой дорогой израильский друг, наверное года попутали? 17-й год и 91-й год - это не одно и тоже!
              Цитата: karish
              Бардак в Сирии начался за 2 года до появления ИГИЛ

              am Не без вашей помощи!!!
              Цитата: karish
              Самих сирийцев в его войсках меньшинство -- почему ?

              Да потому что сирийцы не вояки... laughing вам ли не знать?
              Цитата: karish
              ото ж.

              what Так вы, израильтянин с украинскими корнями, так этож меняет картину!!!
              Serg65
              1. karish Сегодня, 11:54
                Цитата: Serg65
                Господин израильтянин, а Туркестан до 17-го года чьей территорией был?

                А Грузия до 1991? или какого там ?
                Какое это имеет значение чьей он территорией был.
                Хотя скажем аннексированы ( захвачены )эти территории были совсем недавно в середине - конце 19 века ( почитайте о ханствах , захвате Ташкента , итд итп ,
                После революции и развала Российской империи Средняя Азия получила независимость , они стали отдельными государствами --- как Финляндия , Украина , Азербайджан , Грузия итд итп.
                Так что там делали армяне и Красная Армия ?

                Цитата: Serg65
                К стати видный революционер и военачальник Михаил Фрунзе родом с Туркестана

                И что ? А Дзержинский - поляк .
                Цитата: Serg65
                На счёт армян. Армяне же ваши братья по крови и всегда чувствуют запах денег! Когда русские войска вошли в Туркестан так сразу за ними и армяне ринулись чувствуя запах наживы и было это аж в 19 веке!

                А ну - да , ну да, аргументы
                Каникулы у школоты ?
                Цитата: Serg65
                Да ну!!!! И хто им дал независимость? Вы, мой дорогой израильский друг, наверное года попутали? 17-й год и 91-й год - это не одно и тоже!

                Ленин вообще то , слышали такое имя?
                Его труп до сих пор на Красной площади на всеобщее обозрение открыт.

                Цитата: Serg65
                Да потому что сирийцы не вояки... вам ли не знать?

                А вам ? laughing
                Цитата: Serg65
                Так вы, израильтянин с украинскими корнями, так этож меняет картину!!!

                Я же сказал , школота.
                karish
                1. Serg65 Сегодня, 12:31
                  Цитата: karish
                  Хотя скажем аннексированы ( захвачены )эти территории были совсем недавно в середине - конце 19 века ( почитайте о ханствах , захвате Ташкента , итд итп ,

                  laughing Прикольно, мне. родившемуся и находящемуся до сих пор в Туркестане, чел живущий на оккупированной арабской земле имеет что сказать за Туркестан???
                  Цитата: karish
                  После революции и развала Российской империи Средняя Азия получила независимость

                  Дорогой мой нешколота, я вас умоляю, вы хотя бы для приличия поинтересуйтесь политическим устройством Средней Азии с 17 по 21-вые года 20 века!
                  Цитата: karish
                  А ну - да , ну да, аргументы

                  lol вы имеете другую историю появления армян в Туркестане? Да, мой израильский друг не подскажите от куда в Бухаре появились евреи?
                  Цитата: karish
                  Ленин вообще то

                  Странный какой то этот Ленин, не находите? С утра дал независимость, а после обеда забрал....какое непостоянство однако!
                  Цитата: karish
                  А вам ?

                  И мне известно, даже больше чем вы думаете wink
                  Цитата: karish
                  Я же сказал , школота

                  laughing Когда и сказать нечего, начинаем фантазировать?
                  Serg65
                2. sabakina Сегодня, 12:41
                  Кариш, ты всё таки сказочный.....Почитай историю Российской Империи что ль.
                  sabakina
                  1. karish Сегодня, 12:45
                    Цитата: sabakina
                    Кариш, ты всё таки сказочный.....Почитай историю Российской Империи что ль.

                    Привет трактористам !!!
                    А какая связь с Российской империей и Советской Россией ?
                    Ленин что говорил ?
                    Земля - крестьянам , Фабрики -рабочим , Мир - народам.
                    Учите матчасть , Собакин.
                    Вы её должны знать не хуже трактора ДТ-75 (б)
                    karish
                    1. sabakina Сегодня, 12:53
                      Землю отдали декханам, заводов в средней азии не было, мир пришлось завоёвывать штыками. Что не так? История проста как ДТ-75, просто некоторые пытаются сделать тюнинг ДТ-74 до Т-130, а другие ведутся на это.
                      sabakina
  6. 452336 Сегодня, 08:41
    Цитата: андрей юрьевич
    афган-не афган,но тема похоже очень надолго, и без постоянных наших баз,будет усиливаться "партизанская война". "булки" нельзя расслаблять,недавно показательный случай доказал.

    В таком случае булки надо держать в тонусе и российскому бюджету.
    452336
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 11:21
      Цитата: 452336
      В таком случае булки надо держать в тонусе и российскому бюджету.

      Держать экономику в тонусе с каждым годом все сложнее, война штука дорогая. Плюс САА вооружают на данный момент бесплатно, у Асада нет денег. Если войну выиграет Асад, может быть затраты и окупятся. Но выдержит ли экономика России до окончание войны в Сирии?
      Viktor.12.71
  7. colonel Сегодня, 08:46
    Это снимок из Сирии?
    colonel
    1. karish Сегодня, 08:49
      Цитата: colonel
      Это снимок из Сирии?

      Вполне возможно , во всяком случае погода соответствует
      karish
      1. Кент0001 Сегодня, 09:33
        Такая погода уже целый месяц по всей центральной России. Не факт, что фотка с Сирии.
        Кент0001
        1. karish Сегодня, 09:35
          Цитата: Кент0001
          Такая погода уже целый месяц по всей центральной России. Не факт, что фотка с Сирии.

          Ну тогда опровергнуть это фото- вообще ,с точки зрения МО не представляло бы никакой проблемы.
          Фото есть , а МО молчит.
          Почему ?
          karish
          1. Krabik Сегодня, 09:59
            Может нет желания подыгрывать жёлтой прессе?
            Krabik
          2. егерь650 Сегодня, 12:28
            Праздники в РФ!!!! Не до мелечей Новый Год!
            егерь650
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:54
      Цитата: colonel
      Это снимок из Сирии?

      вроде да,пишут,но я лично,так не считал бы...ранения у СУ-странные,похожее я видел в части у себя,когда аналогичный СУ с полосы выехал,и различные мачты-деревья собрал по пути.
      андрей юрьевич
    3. Muvka Сегодня, 09:47
      Выше мой коммент почитайте. Может вас устроят мои выводы)
      Muvka
  8. лысова Сегодня, 08:46
    Фашисткие каски ещё одеть - тогда вообще крутизна -погань, нашли чем хвастать. А потом дети, такими же уродами становятся и мочат стариков, детей и женщин- плюю.
    лысова
  9. rotmistr60 Сегодня, 08:56
    Logall
    Думаете, что она закончится в Вашингтоне или в Москве?
    Холодная война с локализацией вооруженных конфликтов может закончиться при принятии политических решений в этих городах. Ну, а настоящая - на выжженной земле если планета сумеет не развалиться.
    rotmistr60
  10. bionik Сегодня, 08:57
    На втором фото боец с АКСУ , у них считается большим шиком его заиметь .
    bionik
  11. Горный стрелок Сегодня, 09:01
    Информационная война в разгаре... Как и партизанская, с тренировочными лагерями и инструкторами, подпиской оружием и деньгами. А против такой войны трудно бороться базами и армейскими частями. Нужны силы специальных операций, агентурная сеть, развитая спецслужба.
    Горный стрелок
  12. 452336 Сегодня, 09:06
    Цитата: bionik
    На втором фото боец с АКСУ , у них считается большим шиком его заиметь .

    В чем шик? Это же полицейское оружие. Танкисты-летчики накрайняк. Для спецназа жидковато будет.
    452336
    1. bionik Сегодня, 09:51
      Цитата: 452336

      В чем шик?

      Понты... smile С 4 - ой минуты.
      bionik
  13. mavrus Сегодня, 09:06
    Цитата: verner1967
    Цитата: INVESTOR
    Не важно кто на фото,

    Несколько фотографий сирийских спецназовцев над ликвидированными террористами опубликованы в микроблоге Ivan Sidorenko в Твиттере.
    Не помню где, на ВО или в Варалбуме уже обсуждалась тема фотографирования нацистов рядом с трупами, пришли к общему выводу, что только им и им подобным это присуще. Наводит на размышления....

    А фото наших солдат и гражданских на фоне повешенных полицаев-карателей вы специально игнорируете... На войне и на диване логика и мораль - это две большие разницы.
    mavrus
  14. svp67 Сегодня, 10:26
    "США пошли ва-банк в Сирии"
    А кто то ждал иного? Подождите, возможно скоро обострение обстановки вокруг Приднестровья, ЛДНР, Абхазии и Осетии...
    Да и внутри России, по образцу Ирана, благу "школоту" уже "воспитали...." . Надо быть готовым и действовать энергичнее и стараться идти на опережение
    svp67
  15. Krasnyiy komissar Сегодня, 10:40
    Ребятам из САА уважуха ! Фотки надо было не ретушировать только. Труп противника на войне - это такой же трофей, как на охоте. Нашим бойцам из ССО тоже не помешало бы чаще сниматься на фоне боевых "достижений".
    Krasnyiy komissar
  16. Muvka Сегодня, 11:00
    karish,
    Ясно. Вы упорот. Вам хоть в глаза писай. Удачи. Не вижу смысла с вами спорить. Но на всякий, вдруг дойдет, заявили об обстреле СМИ, о попадании по F-35 С-200 - тоже СМИ заявили. Но почему-то нашему МО надо что-то доказывать, а вашему - нет. Если в ваших глазах логика не страдает, мне вас жаль.
    Muvka
    1. karish Сегодня, 11:07
      Цитата: Muvka
      Ясно. Вы упорот. Вам хоть в глаза писай. Удачи. Не вижу смысла с вами спорить. Но на всякий, вдруг дойдет, заявили об обстреле СМИ, о попадании по F-35 С-200 - тоже СМИ заявили

      Я конечно понимаю , В Вашем понимании заявление бабки у подъезда
      -- Ваша Клава гуляет ( не относите это лично к себе ) , и фотография Клавы в постели с Гоги -- информация заслуживающая одинакового уровня доверия и одинакового уровня опровержения laughing

      Цитата: Muvka
      о почему-то нашему МО надо что-то доказывать, а вашему - нет.

      Фотографии, -- лучше один раз увидеть , чем 100 раз услышать.
      Цитата: Muvka
      Если в ваших глазах логика не страдает, мне вас жаль.

      Ну с логикой то у меня всё в порядке.
      karish
  17. zivXP Сегодня, 11:25
    которые предприняли все меры против того, чтобы договорённости с официальными властями состоялись.

    Может НЕ состоялись?
    Какой то взбудораженный поток сознания.
    zivXP
    1. паратирон Сегодня, 12:09
      Все здесь правильно. Либо приняли все меры против того, чтобы состоялись, либо приняли все меры, чтобы не состоялись
      паратирон
  18. Shahno Сегодня, 11:26
    Ничего. Сейчас разбор пройдет, туман рассеится. Там наши OptSat 3000 и спутники партнеров территорию Ирана и Сирии пересекают по нескольку раз в день. Почему мне кажется ваше МО торзомило по объект. причинам, а не из за праздников, ждали что там другие успели наснимать.
    Хотя могут не захотеть отношения портить.
    Shahno
  19. Геркулесыч Сегодня, 11:45
    Так , к этому все и идет! Только зачистка Сирии от сша переломит ситуацию.
    Геркулесыч
    1. Стропорез Сегодня, 11:57
      Я хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю сирийскую Асаду отдать......
      Стропорез
  20. Anyone Сегодня, 11:55
    Цитата: Krasnyiy komissar
    Нашим бойцам из ССО тоже не помешало бы чаще сниматься на фоне боевых "достижений".

    Не останавливайтесь на достигнутом, товарищ. Посоветуйте делать селфи с трупами пожарникам, хирургам или сотрудникам кладбищ.
    Anyone
  21. bratchanin3 Сегодня, 12:27
    Такие вещи надо предусматривать. Выходит раньше времени били в фанфары? Не красиво, когда мордой об стол.
    bratchanin3
  22. Geisenberg Сегодня, 13:16
    Цитата: Дратуй
    Так на фото советники или главари бандгрупп?

    На фото обоссаные трубы боевиков и тех кто их убивал.
    Geisenberg
  23. Юрий Симонов Сегодня, 13:39
    Интересно и полезно знать и не обращать внимания на подделки (фейки) по поводу подбитых самолётов - такого добра в воюющей стране полно!
    Юрий Симонов
  24. Zomanus Сегодня, 13:47
    Эту пакость еще долго вычищать.
    Особенно с учетом того, что и местные не против
    получить денежку от американцев за пару-тройку диверсий.
    Zomanus
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