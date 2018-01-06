"США пошли ва-банк в Сирии"

Сражение у Харасты (Восточная Гута) было одним из самых ожесточенных. Не помню, что бы боевики так ожесточенно сражались за каждый квадратный метр. Нам удалось захватить всего одного пленного, все остальные отстреливались до последнего патрона.

Боевики сразу нескольких террористических группировок активизировались в столичной провинции Сирии (Дамаск), в Латакии, Хаме и Идлибе. Отрядам спецназа сирийской правительственной армии в результате успешной операции удалось ликвидировать нескольких полевых командиров в пригороде Дамаска Восточная Гута.На этом фоне из Сирии приходят сообщения о том, что в течение последнего времени официальные власти САР пытались провести переговоры с боевиками, "окопавшимися" в провинции Дамаск. Переговоры были направлены на возможность прекращения боевых действий и выход представителей бандгрупп за пределы густонаселённых районов с гарантией сохранения жизни. В ходе переговоров, как отмечает сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, стало понятно, что за полевыми командирами в провинции Дамаск стоят зарубежные военные инструкторы, которые предприняли все меры против того, чтобы договорённости с официальными властями состоялись. В итоге сирийский спецназ провёл несколько превентивных атак против главарей террористических группировок, опекаемых зарубежными спецслужбами.Несколько фотографий сирийских спецназовцев над ликвидированными террористами опубликованы в микроблоге Ivan Sidorenko в Твиттере.Из рассказа собеседника Рияда Фарида Хиджаба:Напомним, что 4 января в СМИ появились сообщения о миномётном обстреле российской авиабазы "Хмеймим". В сети были опубликованы несколько фото, в комментариях к которым было заявлено, что миномётный огонь якобы уничтожил несколько самолётов ВКС РФ. Одна из фотографий опубликована в указанном выше микроблоге Твиттера:Минобороны, отметим, заявило, что сведения об уничтожении семи самолётов в Хмеймиме - фейк.В сирийских СМИ отмечается, что военная активность боевиков в нескольких провинциях не обошлась без активной поддержки со стороны зарубежных стран, которые решили пойти ва-банк в борьбе против официальных властей САР и российского присутствия в стране.