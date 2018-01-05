СМИ: Китай приступил к строительству третьего авианосца

Завод все еще работает над корпусом корабля, и это, как ожидается, займет около двух лет

Невозможно разработать совершенно новый корабль за несколько лет. Помимо технологий необходимо к тому же подготовить персонал и пилотов. Поэтому "Тип 002" будет использовать мазут и пар

Китай начал строительство своего третьего авианосца на судостроительной верфи в Шанхае в прошлом году, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.На данный момент на вооружении китайских ВМС есть только авианосец "Ляонин", созданный на базе советского крейсера "Варяг". В апреле прошлого года Китай спустил на воду свой второй по счету авианосец, ставший первым кораблем такого класса собственного производства. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в этом году.По словам источника, судостроительная верфь Shanghai Jiangnan Shipyard Group получила добро на начало строительства нового судна после ежегодной сессии высшего законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей в марте прошлого года— сообщил источник. Как отмечается, пока слишком рано говорить о том, когда третий авианосец будет спущен на воду.Ранее высказывались предположения, что новый авианосец получит ядерную силовую установку и новомодные электромагнитные катапульты наподобие тех, которыми собираются оснащать новейшие авианосцы США. Однако, по данным издания, этого не произойдет.- заметил пекинский военный эксперт Ли Цзе.