СМИ: Китай приступил к строительству третьего авианосца
Китай начал строительство своего третьего авианосца на судостроительной верфи в Шанхае в прошлом году, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.
На данный момент на вооружении китайских ВМС есть только авианосец "Ляонин", созданный на базе советского крейсера "Варяг". В апреле прошлого года Китай спустил на воду свой второй по счету авианосец, ставший первым кораблем такого класса собственного производства. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в этом году.
По словам источника, судостроительная верфь Shanghai Jiangnan Shipyard Group получила добро на начало строительства нового судна после ежегодной сессии высшего законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей в марте прошлого года
Ранее высказывались предположения, что новый авианосец получит ядерную силовую установку и новомодные электромагнитные катапульты наподобие тех, которыми собираются оснащать новейшие авианосцы США. Однако, по данным издания, этого не произойдет.
На данный момент на вооружении китайских ВМС есть только авианосец "Ляонин", созданный на базе советского крейсера "Варяг". В апреле прошлого года Китай спустил на воду свой второй по счету авианосец, ставший первым кораблем такого класса собственного производства. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в этом году.
По словам источника, судостроительная верфь Shanghai Jiangnan Shipyard Group получила добро на начало строительства нового судна после ежегодной сессии высшего законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей в марте прошлого года
Завод все еще работает над корпусом корабля, и это, как ожидается, займет около двух лет— сообщил источник. Как отмечается, пока слишком рано говорить о том, когда третий авианосец будет спущен на воду.
Ранее высказывались предположения, что новый авианосец получит ядерную силовую установку и новомодные электромагнитные катапульты наподобие тех, которыми собираются оснащать новейшие авианосцы США. Однако, по данным издания, этого не произойдет.
Невозможно разработать совершенно новый корабль за несколько лет. Помимо технологий необходимо к тому же подготовить персонал и пилотов. Поэтому "Тип 002" будет использовать мазут и пар- заметил пекинский военный эксперт Ли Цзе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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