01:42 06 января

СМИ: Китай приступил к строительству третьего авианосца

Китай начал строительство своего третьего авианосца на судостроительной верфи в Шанхае в прошлом году, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

На данный момент на вооружении китайских ВМС есть только авианосец "Ляонин", созданный на базе советского крейсера "Варяг". В апреле прошлого года Китай спустил на воду свой второй по счету авианосец, ставший первым кораблем такого класса собственного производства. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в этом году.

СМИ: Китай приступил к строительству третьего авианосца



По словам источника, судостроительная верфь Shanghai Jiangnan Shipyard Group получила добро на начало строительства нового судна после ежегодной сессии высшего законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей в марте прошлого года

Завод все еще работает над корпусом корабля, и это, как ожидается, займет около двух лет
— сообщил источник. Как отмечается, пока слишком рано говорить о том, когда третий авианосец будет спущен на воду.

Ранее высказывались предположения, что новый авианосец получит ядерную силовую установку и новомодные электромагнитные катапульты наподобие тех, которыми собираются оснащать новейшие авианосцы США. Однако, по данным издания, этого не произойдет.

Невозможно разработать совершенно новый корабль за несколько лет. Помимо технологий необходимо к тому же подготовить персонал и пилотов. Поэтому "Тип 002" будет использовать мазут и пар
- заметил пекинский военный эксперт Ли Цзе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 81

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  1. НЕКСУС Вчера, 14:33
    А мы Нахимова все достругиваем...про новые эсминцы и крейсера с авианосцами вообще молчок. Зато голосим об укреплении прибрежной зоны в три горла,и больше чем фрегаты ,корабли в новой программе строить не желаем. Флот то наш перетопчется ,при этом у нас самый большой ледокольный флот,...а почему?А потому что это бабки,которые появились на горизонте,когда на шельфе Ломоносова углеводороды нарыли...вот и весь сказ.
    НЕКСУС
    1. новичок Вчера, 14:56
      согласен. но планы 18/25 полностью предусматривают модернизацию и приёмку новых вооружений прошедших Сирию. собственно на Флот выделено что то около 3 трлн. это МРК, корветы и фрегаты. также на “лечение“ Нахимова, Петра с Москвой и Кузи. остальное, на другие нужды Флота: самолёты, вертолёты...
      новичок
      1. Идущий Вчера, 15:05
        Скорости конечно впечатляют , но смогут ли так быстро ввести в строй - моё мнение это хотелки , даже экипаж подготовить не успеют , а уж стать боевой единицей и подавно.
        Идущий
        1. donavi49 Вчера, 15:18
          Ну они экипажи на 4-5 фрегатов и 2-3 эсминца ежегодных находят. Тем более у них есть лучший стенд - Ляолинь, и он в 2017 году активно бегал.
          donavi49
      2. Alex777 Вчера, 15:09
        "Нахимова" не столько лечат, сколько испытывают на нем все те виды оружия, которые будут ставить на корабли океанской зоны и тот же Лидер. И если все пойдет удачно - Петра тоже модернизируют. hi
        Alex777
        1. новичок Вчера, 15:24
          ожидается, что и на Нахимове и на Петре после модернизации будут морские Цирконы. даже более того, предполагается установка Цирконов и фрегатах с корветами, также “научат“ СУ35 “тоскать“ Цирконы.
          новичок
        2. PSih2097 Вчера, 20:12
          Цитата: Alex777
          которые будут ставить на корабли океанской зоны и тот же Лидер.

          забудьте про "Лидер" и АВ лет так на 10 минимум, до тех пор пока страной правят банки ничего не будет...
          PSih2097
      3. Альф Вчера, 16:05
        Цитата: новичок
        но планы 18/25 полностью предусматривают

        А эти планы предусматривают фразу-Денег нет ? Или как пару лет назад некто кричал, что бюджет МО защищен, а потом этот бюджет секвестировали ?
        Альф
        1. новичок Вчера, 16:19
          уже секвестировали, сколько смогли. МО запрашивало 30трлн. выделили 19 с хвостиком. и это уже считается победой силового блока над либерастами. МО просил 30 с учётом разработки оружия на навых физ. принципах, Баргузина, ПАК ДА. ожидается в этот период лишь малыми партиями СУ57, МИГ35, Т14, Т15, Бумеранг. всё остальное как и прежде.
          новичок
          1. MOSKVITYANIN Сегодня, 01:13
            Цитата: новичок
            уже секвестировали, сколько смогли. МО запрашивало 30трлн. выделили 19 с хвостиком. и это уже считается победой силового блока над либерастами. МО просил 30 с учётом разработки оружия на навых физ. принципах, Баргузина, ПАК ДА. ожидается в этот период лишь малыми партиями СУ57, МИГ35, Т14, Т15, Бумеранг. всё остальное как и прежде.

            Что ж Вам весь госбюджет на МО РФ выделить, не лопните? А страна лопнет...
            MOSKVITYANIN
    2. хрыч Вчера, 15:05
      Цитата: НЕКСУС
      А мы Нахимова все достругиваем...

      Но достругиваем четвертый Борей и второй Ясень. Кстати Нахимов таки стругаем drinks

      Цитата: НЕКСУС
      при этом у нас самый большой ледокольный флот,...а почему?

      Потому, что береговая линия по ледовитому океану и его студеных морей, по протяженности не имеет аналогов в мире. Это наш, собственно, основной берег. А еще там наши основные компоненты одной из составляющих ядерной триады. Окромя минеральных ресурсов есть рыбка, еще есть Севморпуть.
      хрыч
      1. donavi49 Вчера, 15:09
        Китай реставрировал (вернее полностью перестроил) верфь Bohai и ввел ее в строй. Там 7 (СЕМЬ!) параллельных веток для строительства АПЛ любых типов.
        donavi49
      2. НЕКСУС Вчера, 15:24
        Цитата: хрыч
        Но достругиваем четвертый Борей и второй Ясень

        Прям как Сухов-Бореи говорите? А чем прикрывать то их не расскажите? Полторой Ясеня ? Так на минутку у матрассов аж уже 13 многоцелевых Девственниц и Лосей не в пример количеству наших многоцелевиков. Радость то есть,да только ,как-то нифига не радостно ,глядя и на сроки строительства и на соотношение наших АПЛ к матрассовским. А ведь против нас ополчились не только США.
        Цитата: хрыч
        Потому, что береговая линия по ледовитому океану и его студеных морей, по протяженности не имеет аналогов в мире.

        Ну а другие подступы могут и перетоптаться...и строим мы новые корабли для флота по остаточному принципу,то есть как сиротам казанским в год по чайной ложке.
        НЕКСУС
        1. хрыч Вчера, 15:52
          Цитата: НЕКСУС
          Так на минутку у матрассов аж уже 13 многоцелевых Девственниц и Лосей

          А Баржом... wassat

          Не забываем Щуки-Б и Антеи, плюс титановых немножко. А наши Варшавяночки нынче могут многое. А Борея нужно прикрыть при выходе с базы, а там он сам разберется, он же призрак и скорость у него такая, что нельзя перехватить, почти многоцелевикам не уступает и сам КР может лупить, многоцелевиком прикинуться. И как можно говорить про остаточный принцип, если в первую очередь, как время ЕБН закончилось, то бросились атомные ракетоносцы строить.
          хрыч
          1. НЕКСУС Вчера, 16:02
            Цитата: хрыч
            Не забываем Щуки-Б и Антеи

            Ах да,Щуки-Б и Антеи...а простите сколько из них в строю не подскажите и сколько ждет либо ремонта либо модернизации и главное какое время?
            Цитата: хрыч
            плюс титановых немножко

            Ох ты...Баракуды принято решение НЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ.Увы и ах.
            Цитата: хрыч
            А наши Варшавяночки нынче могут многое.

            Варшавянки в силу своей тихоходности -это засадные ДЭПЛ,которые хороши "запечатывать" проливы и подходы.
            Цитата: хрыч
            А Борея нужно прикрыть при выходе с базы, а там он сам разберется,

            Да нет...Бореи,как одна из составляющих ядерной триады прикрываться должна всю дорогу,а иначе,пустят их на дно и ответить будет нечем супостату.А на каждый Борей или Дельфин,для прикрытия нужно хотя бы по два многоцелевика,а не ДЕПЛ с 30 сутками в море и 24 узлами на максималке.
            Цитата: хрыч
            он же призрак и скорость у него такая, что нельзя перехватить, почти многоцелевикам не уступает и сам КР может лупить, многоцелевиком прикинуться.

            Ну да,наверно может...да только он слегка не по этой части.Основная его задача,в случае ядерного удара по нам,ответить гнидам своим основным калибром,а не воевать с многоцелевиками супостата.
            Цитата: хрыч
            И как можно говорить про остаточный принцип, если в первую очередь, как время ЕБН закончилось, то бросились атомные ракетоносцы строить.

            А вы разве не в курсе,что атомный флот как бы стареет.Что те же Дельфины делались лет на 30,с последующей заменой на что-то более новое и современное? При СССР у нас был самый многочисленный подводный флот в мире...а гляньте сколько осталось ПЛ после Меченного,потом после ЕБН...И по итогу мы сейчас хорошо так в роли догоняющих.
            НЕКСУС
            1. хрыч Вчера, 16:11
              Да, спокойно, пока стоят МБР (ходят), а они не стоят, а меняются на новые, плевать на все флоты мира, мы для врага неуязвимы. Сейчас, когда благодаря мощным ЗГРЛС надводный флот отслеживается в реальном времени, есть возможность наводить БР, чем занимаются китайцы и мы, вообще строительство крупных кораблей - напрасная трата времени и средств.
              хрыч
        2. MOSKVITYANIN Сегодня, 01:16

          4
          НЕКСУС Вчера, 15:24 ↑
          Цитата: хрыч
          Но достругиваем четвертый Борей и второй Ясень

          Прям как Сухов-Бореи говорите? А чем прикрывать то их не расскажите? Полторой Ясеня ? Так на минутку у матрассов аж уже 13 многоцелевых Девственниц и Лосей не в пример количеству наших многоцелевиков.

          Если Вы заметили, у США военный бюджет суммарно равен 10 военным бюджетам стран идущим за США...
          С такими как Вы можно и без штанов остаться, даже не увидев в глаза Военно-морскую концепцию, в которой будет прописано применение в т.ч. авианосцев и конкретного количества ПЛАРБ/ПЛА...
          MOSKVITYANIN
    3. Svarog Вчера, 15:36
      Я вообще считаю, что смотреть и равняться на США и Китай в сегодняшних условиях нет смысла. И нам не догнать и даже не приблизиться к этим странам, пока у нас не будет идеологии. У США и КИтая она есть, а у нас? На мой взгляд наша идеология, точнее идеология элиты-это тупо обогащение и все. Я не против богатых, в США по сути идея та же, но миллионеры и ардеры США работают на благо США , как и китайские.А наши все вывозят за границу, тупо грабя и обдирая народ. Как без идеи и денег строить авианосцы? Еще год,два такой жизни и армию кормить то нечем будет. Нужно возвращаться к идеям социализма.Это самая справедливая форма устройства гос-ва. И вновь будем самые первые и лучшие во всем.
      Svarog
      1. НЕКСУС Вчера, 15:38
        Цитата: Svarog
        Я вообще считаю, что смотреть и равняться на США и Китай в сегодняшних условиях нет смысла.

        Я не говорю,чтоб догонять их...я говорю о СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ФЛОТОВ,при которой эти самые флоты при любом противодействии были способны выполнить поставленную задачу. А на сегодняшний день,о сбалансированности речи вообще нет,от слова совсем.
        НЕКСУС
      2. хрыч Вчера, 15:59
        Цитата: Svarog
        И нам не догнать и даже не приблизиться к этим странам

        Опять двадцать пять, по ПЛ, с учетом дизельных, которых нет у США так-то паритет, Китай тут рядом не валялся. По ударному вооружению в виде ПКР, никого и рядом нет с нами. Китайцы в строй ввели пока один авианосный крейсер, ну и у нас такой есть и Индии сделали и что... АУГ США с нашими интересами ну нигде не пересекаются, они для колониальных войн и в бутылочных горлах морских торговых путей орудуют и что дальше.
        хрыч
        1. Shahno Вчера, 16:10
          Просто. Можно на ты, давно общаемся. А кто тебе сказал что противник в открытую пойдет, при его то возможностях.
          Shahno
          1. хрыч Вчера, 16:34
            Цитата: Shahno
            А кто тебе сказал что противник в открытую пойдет, при его то возможностях.

            Гибридные технологии пошли прахом, провалилась арабская весна, иранский майдан и пр. Удачи в Грузии и на Украине, нивелировались потерей ключевых территорий. Наоборот, сейчас РФ обвиняют в использовании гибридных технологий, причем весьма успешных, коль Презика определили. Возможности преувеличены, с Кореей сделать ничего не может, средств недостаточно, а тут нечто большее.
            хрыч
            1. Shahno Вчера, 16:48
              Так понимаешь, технологии развиваются. А в Иране похоже новая схема. Я думаю у них проблема, и далеко не поражение штатов...С Сев. Кореей, ничего с Южной договорятся, троянский конь будет...
              Shahno
              1. хрыч Вчера, 17:14
                Не знаю, по мне так Запад утратил все свои возможности, в военной сфере начал тупить и в политике. Нет прорывных технологий, месят старое и пребывают в прострации. Тот же Китай подтягивается, сами выростили, ладно мы, у нас после гибели СССР, пришлось балансировать на грани, а на Западе кризис жанра, ну и начались признаки распада (скандалы Трампа, Вайнштейна, Брексет, Каталония, отпад Турции и пр.)
                хрыч
                1. Shahno Вчера, 17:18
                  На Западе кризис идеологии, не зря они к нам ломанулись со своими технологиями. Чуют. Но и вам тут работать и работать.
                  Shahno
                  1. хрыч Вчера, 17:29
                    На сколько я понимаю, Запад для продлении агонии и начинает шатать АТР, РФ (Донбасс) и БВ. Проиграли в Сирии, давай вас втягивать с Иерусалимом. И так он был вроде ваш laughing нет, надо всю общественность взбаламутить, экстремистов разморозить и пр.
                    хрыч
    4. MOSKVITYANIN Сегодня, 01:02
      Цитата: НЕКСУС
      А мы Нахимова все достругиваем...про новые эсминцы и крейсера с авианосцами вообще молчок. Зато голосим об укреплении прибрежной зоны в три горла,и больше чем фрегаты ,корабли в новой программе строить не желаем.

      Видимо Вы не читаете периодику, стыдно генералу.... Концепция развития ВМФ предполагала три этапа развития, сейчас развития ВМФ КНР находится на втором этапе ее развития, только третий предполагает выход ВМФ КНР в мировой океан....
      Но если Вы бабла подкинете, то РФ обгонит КНР, гы... laughing
      Горлопанить много ума не надо, кроме ++++ у Вас ничего не появится, зато океанский флот у РФ не появится от этого быстрее... fellow
      MOSKVITYANIN
  2. Tiras Вчера, 14:34
    Средства позволяют - могут экспериментировать..
    Tiras
  3. spirit Вчера, 14:35
    А многие до сих пор думают что в Шанхае один ширпотреб производят)
    spirit
  4. Арон Заави Вчера, 14:36
    Великое государство. 3 тысячи лет непрерывной истории.
    Арон Заави
    1. хрыч Вчера, 14:45
      Цитата: Арон Заави
      Великое государство. 3 тысячи лет непрерывной истории.

      Так сказать, ветхозаконники Дальнего Востока laughing Любой человек имеет предков, он не с Луны свалился и не с дуба рухнул. И от первопредка все имеют непрерывную историю. Ежели про ханьцев, то это сплошное рабство до 20 века ибо ПуИ был манчжуром laughing
      хрыч
    2. НЕКСУС Вчера, 14:45
      Цитата: Арон Заави
      Великое государство. 3 тысячи лет непрерывной истории.

      А мы по вашему так,просто вышли погулять?Я про историю...
      НЕКСУС
      1. Tiras Вчера, 15:11
        Цитата: НЕКСУС
        А мы по вашему так,просто вышли погулять?Я про историю...


        Да, примерно так и есть. По сравнению с древними народами.
        Tiras
        1. хрыч Вчера, 15:28
          Цитата: Tiras
          Да, примерно так и есть. По сравнению с древними народами.

          Это вы пошли погулять wassat Нет древних и молодых народов, все произошли от первопредка, ежели по мутациям и гаплогруппам судить, то нет тех древних евреев, нет древних ханьцев и пр. Все помесь, тем более некоторые вообще по матери метрики составляют, а ежели под гнетом захватчиков пожили, то генетически скорей к захватчикам принадлежат, ибо захватчики очень женщин-рабынь любят laughing Русским со своей R1a стыдиться нечему, ибо в Евразии, включая нынешнюю РФ и есть очаг зарождение сей мутации и никто ее не сумел разбавить, а достоверная история последнего тысячелетия, которую не оспорить, говорит, что более воинственного и побеждающего этноса нет на Земле, включая 20 век, доказали всем и не раз. Включая освобождение от японцев самих ханьцев. Поэтому идите, считайте там свои метрики и родословные, как на кинологической выставке (там же родословную и продают на любой вкус, хоть от Шарика, хоть от Рекса), а мы доказываем делами, когда уже в 21 веке всем навешали весьма успешно. laughing
          хрыч
          1. Tiras Вчера, 15:44
            Написали вы много, а смысла ноль laughing

            "Нет древних и молодых народов" .. После этого бреда можно было дальше не читать hi .

            Русский народ молодой и в этом нет ничего плохого, как и в том, что русский народ появился из восточных славян.
            Не стоит стесняться молодости русского народа. Расслабьтесь
            Tiras
            1. андрей юрьевич Вчера, 16:15
              Цитата: Tiras
              Русский народ молодой и в этом нет ничего плохого, как и в том, что русский народ появился из восточных славян.

              давайте таки,за американцев поговорим...вот уж "древние" так "древние"....сколько им? 240лет? как Большому Театру? wassat tongue
              андрей юрьевич
              1. Tiras Вчера, 16:34
                А что за них говорить? Они вроде и не заявляют, что они древний народ winked
                Они относятся наверное к понятию народ не касательно генетики, а касательно их языка, культуры, истории и прочего.

                В этом плане как народ американцы народ вполне современный winked

                Более того у них это ещё все и в процессе идёт так как уж очень много много понамешано.
                Tiras
              2. хрыч Вчера, 16:54
                Цитата: андрей юрьевич
                за американцев поговорим

                Это в СМИ такой термин, спросите их, кто они, то скажут, что афроамериканцы, ирландцы, итальянцы, евреи и чероки wassat причем свою культуру чтут и сохраняют, где и лучше, чем откуда вышли. СССР был подобным же экспериментом где делали гомосоветикуса, только откуда-то ни возьмись начали резать друг-друга по национальному признаку.
                хрыч
            2. хрыч Вчера, 16:49
              Цитата: Tiras
              Русский народ молодой и в этом нет ничего плохого, как и в том, что русский народ появился из восточных славян.

              У нас иное мнение, восточные, западные и южные славяне произошли от русских. На нашей стороне достижения археологии, антропологии и генетики. Даже Геродот за нас и Страбон, описавший роксолан. Этноним древнеиндийское ruksą- («сияющий, блестящий»), иранского roxs-alan, имеющий перевод как «светлые аланы», где roxs от древнеиранского rauxšna «светлый», а alan от aryana «арийский, ариец». Все вопросы к лингвистам и генетикам. Светлая Русь, это как синоним. Есть русые волосы, термин не относящийся к народу, а к цвету, есть русалки - светлые духи, есть заяц-русак и пр.
              хрыч
          2. Dimmih Вчера, 18:21
            Имеет значение не Днк, хвалиться этим я бы сказал гм... глупо. А вот развитием экономики и технологий-вполне себе приемлемо. И у китайцев есть чем тут похвалиться. Не знаю как у остальных собеседников, у меня вся бытовая техника Китай\Корея. Либо из их запчастей. Российского из российских комплектующих что-то не видать. И что мне с того , что я носитель мутации R1a? Какое мне это даёт преимущество перед китайцем? Вот ещё Днк мы не мерились.... Было дело, годах в 1941-45м оба моих деда представителей арийской расы умиротворяли, один шашкой с коня, второй на танке. Так вот любители Днк померяться это словно как бы эти арии опять воскресли, не к добру это, к великой смуте.
            Dimmih
            1. хрыч Вчера, 19:05
              Цитата: Dimmih
              Не знаю как у остальных собеседников, у меня вся бытовая техника Китай\Корея

              Не знаю как у остальных собеседников, а у меня вся военная техника от АК до атомных ракетоносцев, боевых спутников и стратегических авианосцев совершенно наша - отечественная wassat А самое, что у китайцев продвинутое так у нас купленное либо не очень удачно скопированное, включая авианосцы и их самолеты ибо делают все по проекту Кречета wassat А шашкой по башке тупо объяснили кто Гипербореи хозяин и кто истинный wassat
              хрыч
        2. НЕКСУС Вчера, 15:40
          Цитата: Tiras
          Да, примерно так и есть. По сравнению с древними народами.

          Серьезно? wassat А сказать насколько древен славянский этнос слабо? Или скажем ,если глянуть еще глубже в историю...или тупо ляпнули и сами не поняли чего?
          НЕКСУС
          1. Tiras Вчера, 15:55
            Цитата: НЕКСУС
            Серьезно? А сказать насколько древен славянский этнос слабо? Или скажем ,если глянуть еще глубже в историю...или тупо ляпнули и сами не поняли чего?



            Славянский этнос это не русский народ.
            Речь о народах, а не об происхождении славян из которых появились разные народы в разное время.

            Так что это вы тупо ляпнули. Китайцы как народ (Хань) - являются древним народом в отличии, например, от русских. И в этом нет ничего плохого или хорошего. Просто так есть
            Tiras
            1. НЕКСУС Вчера, 16:08
              Цитата: Tiras
              Так что это вы тупо ляпнули. Китайцы как народ (Хань) - являются древним народом в отличии, например, от русских. И в этом нет ничего плохого или хорошего. Просто так есть

              Как вы тут нацарапали "ляпнул тупо",это вы сперва на себя гляньте,уважаемый...По поводу древнее русских,факты в студию...а то ляпнуть то ляпнули с умным видом,а дальше хоть трава не расти. Когда появились русские ,как народ? Весь во внимании...
              НЕКСУС
              1. Tiras Вчера, 16:23
                Племенные союзы восточных славян, которые, по мнению большинства учёных, успели слиться в единую народность, составили основное население средневекового Древнерусского государства. В результате последующего политического расслоения восточных славян, к XVII веку сформировались (в порядке убывания численности) три народа: русский, украинский и белорусский.
                Tiras
                1. НЕКСУС Вчера, 16:34
                  Цитата: Tiras
                  к XVII веку сформировались (в порядке убывания численности) три народа: русский, украинский и белорусский.

                  Уважаемый,не надо тут пудрить мозги людям...значит восточные,западные,южные славяне не говорили на древнерусском языке? Они что,мычали аки обезьяны или немыми были. А письменности по вашему у них вообще не было. Я вам про Ивана,вы мне про Фому...задам иначе вопрос,раз не доходит...Когда появился древнеславянский язык,или протославянский?
                  НЕКСУС
                  1. Tiras Вчера, 16:55
                    Цитата: НЕКСУС
                    Я вам про Ивана,вы мне про Фому...задам иначе вопрос,раз не доходит.


                    Это у вас с этим проблема.
                    Я про русский народ, а вы мне про древнеславянский язык.
                    У про русских, а вы мне про славян lol

                    Древнеру́сский язы́к (также древневосточнославянский язык) — язык восточных славян в период примерно с VII—VIII по XIV—XV века, являвшийся общим предком белорусского, русского и украинского языков.


                    Вы мне тут пытаетесь доказать достаточно древнее происхождение славян из которых намного позже образовался русский народ, как и многие другие народы, а мы обсуждаем древние народы, которые уже были, когда русского народа ещё не существовало и в проекте.

                    То, что русский народ появился из славян, которые имеют достаточно древнюю историю, не делают русский народ древним.
                    Tiras
                    1. НЕКСУС Вчера, 17:21
                      Цитата: Tiras
                      Я про русский народ, а вы мне про древнеславянский язык.

                      Я вам,если вы не поняли о корне всех славянских языков,то есть древнерусском и даже более древнем...и смотрю вы разделяете язык и народ...а на этой земле на еврейском говорили или английском в те времена? Чего вы как вошь на гребешке то с темы все норовите спрыгнуть?
                      Я задал вам вопрос-Сколько веков древнеславянскому языку,на котором говорили в те времена все славяне?
                      И кстати...так же обьясните,как так получилось,что письменность этрусков(знаете такую "молодую "цивилизацию?) очень спокойно читает даже современный русский человек...не в курсе отчего это?
                      НЕКСУС
    3. Одиссей Вчера, 14:46
      Цитата: Арон Заави
      Великое государство. 3 тысячи лет непрерывной истории.

      Дело не в истории. Дело в социализме и коммунистической партии во главе страны.Еще 100 лет назад в этом "великом государстве" куча иностранных держав делили между собой сферы влияния.
      Это специально для Вас,дорогой Арон.Полагаю Вам это должно понравиться. smile
      Одиссей
      1. 30 вис Вчера, 14:56
        Значит будем голосовать за Грудинина ? Реинкарнацию Михаила Сергеевича Горбачёва ! Беспартийного выдвинутого Коммунистами Российской Федерации ...Что в России настоящих Коммунистов нет ? Остались грудинины .....
        30 вис
        1. ДЕДПИХТО Вчера, 15:22
          Цитата: 30 вис
          Значит будем голосовать за Грудинина ? Реинкарнацию Михаила Сергеевича Горбачёва ! Беспартийного выдвинутого Коммунистами Российской Федерации ...Что в России настоящих Коммунистов нет ? Остались грудинины .....

          Ошиблись.. laughing .. реинкарнации с 90х коронуют на Руси..А Грудинин пока не вступает в КПРФ-ее еще сначала вычистить нужно..
          ДЕДПИХТО
      2. Tiras Вчера, 15:28
        Цитата: Одиссей
        Дело в социализме и коммунистической партии во главе страны.


        Там давно капитализм под прикрытием коммунизма и социализма.
        Tiras
        1. Одиссей Вчера, 21:40
          Цитата: Tiras
          Там давно капитализм под прикрытием коммунизма и социализма.

          Ответил ниже Ментату.
          Одиссей
  5. svp67 Вчера, 14:37
    СМИ: Китай приступил к строительству третьего авианосца
    Их темпам и возможностям осталось только позавидовать....
    svp67
    1. Muvka Вчера, 14:56
      Поспешишь, людей насмешишь. Принять авианосец за год - это круто. Так сказать будут принимать на от....... Неизвестно, сколько у него болячек вылезет и что он будет из себя представлять.
      Muvka
      1. donavi49 Вчера, 15:14
        Ну 001А - фактически лучший Кречет. Там расширили ангар, поставили самые продвинутые котлы с полной автоматизацией процесса подготовки воды (собственно основную болячку на корню искоренили), установили новые РЛС, вооружение и системы национальной разработки.

        Никаких особых косяков быть не должно. Судя по выгонке и началу демонтажа лесов/вагончиков, еще 1,5-2 месяца и побежит.


        Тип 002 иной по конструкции - первый полностью гладкопалубный. Но унифицированный с 001А по энергетике и ряду систем. Катапульты уже 3 года отрабатываются. Последние полгода на их центре облетывают не только ОКБшные борта с костылями, но и уже борта ВМС НОАК - то есть строевые на стенде с катапультой.
        donavi49
  6. Вождь краснокожих Вчера, 14:38
    Молодцы - на месте не стоят...
    Вождь краснокожих
  7. polpot Вчера, 14:45
    Правильным путем идут китайские товарищи ,большой привет флоту США
    polpot
  8. лысова Вчера, 15:00
    На счёт " новомодные электромагнитные катапульты " --- Это как ?! Цвет мед. не магнитится, а если и создать какое поле, а оно должно быть сильнейшим, то аппаратура самолёта пожелает им долго жить. Так ведь ещё и сесть надо. А обслуга потом может стать только римским папой, в лучшем случаи. А не проще, как из рогатки? Не те у нас ещё технологии.
    лысова
    1. Antony Вчера, 15:13
      Пар к самолету тоже не цепляют, на палубу выведен исполнительный механизм, здесь такая же фигня. Посадка на обычный финишер
      Antony
      1. лысова Вчера, 15:27
        А он сопла не погасит, да и давление надо за 300- та - да падать они будут - вся разработка просто сырая. Вообще то коллектив большой, испытателей много. Вот человек при взлёте с гражданского самолёта выдержит примерно 1.5g - парашютист при раскрытии купола 10.5g, а там мгновенно с места самолёт подкинуть надо. Сомневаюсь.
        лысова
        1. мыслитель Вчера, 17:41
          И у Трампа сомнения yes
          Трамп приказал флоту вернуться к «чертовому пару» на авианосных катапультах
          На начало 2017 года объем средств, вложенных в разработку и производство электромагнитных катапульт для новых авианосцев уже превысил 2,3 миллиарда долларов. Дополнительно на эту технику для первых трех новых авианосцев типа «Джеральд Форд» будет потрачено еще около 800 миллионов.

          https://lenta.ru/news/2017/05/12/emals/
          мыслитель
          1. лысова Вчера, 18:11
            laughing --- " «Звучит по мне как-то не очень — "цифровые". Это что такое? Это очень сложно, вы должны быть Альбертом Эйнштейном, чтобы сообразить. И они хотят еще авианосцев. Я говорю: вам какая система нужна? — "Сэр, мы хотим цифровую!". Я говорю, нет, не будет вам цифровой. Будете использовать чертов пар " --- Может у Китайцев выйдет --- они в разы поумнее !!!
            лысова
  9. Геркулесыч Вчера, 15:13
    "Новомодные электоманитные катапульты "-это что реклама из журнала моды? fool Вот не удевлюсь, если лет через эдак 10, мы закажим себе у китайцев авианосец, по причине невозможности построить данный тип корабля из за отсутствия у страны кадров для постройки подобных кораблей! Еще и эсминцы нам китайцы будут делать, хоть и по нашим проектам! А потом у нас документацию просто выкупят. ...
    Геркулесыч
  10. Vard Вчера, 15:21
    Резонный вопрос... а зачем Китаю авианосцы... Вполне возможно что направление экспансии у него в перспективе, это Вьетнам, Лаос, Бирма, Малайзия... ну и всё что рядом... Там они очень даже пригодятся...
    Vard
  11. Гардамир Вчера, 15:37
    По ходу Китай решил захватить Америку.
    Гардамир
  12. TUFAN Вчера, 15:39
    Скоро у Китая авианосцев будет как танков у России. У КНР до 2030-го года на прицеле пол Азии и весь Дальний Восток... Тенденция не шуточная, а вот цель все средства оправдывает.
    TUFAN
  13. afrikanez Вчера, 15:39
    Такое впечатление. что в Китае ни кто не ворует....а только в России. recourse
    afrikanez
  14. TUFAN Вчера, 15:46
    Цитата: donavi49
    Китай реставрировал (вернее полностью перестроил) верфь Bohai и ввел ее в строй. Там 7 (СЕМЬ!) параллельных веток для строительства АПЛ любых типов.

    На данный момент на срок до 2020 года утверждены планы строительства восьми атомных подводных лодок – четырёх «Ясеней» и четырёх «Бореев». 19 марта на Севмаше заложат пятый «Ясень», который будет называться «Архангельск». Если сравнить, то китайцы либо прикалываются, либо конкретно наступают на пятки...
    TUFAN
  15. TUFAN Вчера, 15:52
    Цитата: НЕКСУС
    А мы Нахимова все достругиваем...про новые эсминцы и крейсера с авианосцами вообще молчок. Зато голосим об укреплении прибрежной зоны в три горла,и больше чем фрегаты ,корабли в новой программе строить не желаем. Флот то наш перетопчется ,при этом у нас самый большой ледокольный флот,...а почему?А потому что это бабки,которые появились на горизонте,когда на шельфе Ломоносова углеводороды нарыли...вот и весь сказ.

    Он на модернизации с 99-го стоит уже, реальная движуха началась с 2013-го. Демонтаж, грунтовка, новое оборудование, испытания.... Обещали к 2021 году..
    TUFAN
  16. TUFAN Вчера, 16:00
    Цитата: Svarog
    Я вообще считаю, что смотреть и равняться на США и Китай в сегодняшних условиях нет смысла. И нам не догнать и даже не приблизиться к этим странам, пока у нас не будет идеологии. У США и КИтая она есть, а у нас? На мой взгляд наша идеология, точнее идеология элиты-это тупо обогащение и все. Я не против богатых....
    но против бедных (то бишь бедности)..
    TUFAN
  17. Волька Вчера, 16:19
    китайцы все настойчиво налаживают коммуникации с Африкой, скоро в тихом и индийском океанах будет тесно, придется янки переходить на каботажное плавание
    Волька
  18. vlad007 Вчера, 16:25
    На английском авианосце "Qeen Elizabeth" сделали ВРЕМЕННЫЙ трамплин, но оставили место для оборудования электромагнитной катапульты, которую можно будет установить при первой модернизации или еще раньше.
    vlad007
  19. Немезида Вчера, 18:21
    Если бы в России начали расстреливать казнокрадов, террористов и их пособников, с конфискацией имущества,то хватило бы не только на авианосцы...
    Немезида
  20. Dimmih Вчера, 18:26
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: Tiras
    к XVII веку сформировались (в порядке убывания численности) три народа: русский, украинский и белорусский.

    Уважаемый,не надо тут пудрить мозги людям...значит восточные,западные,южные славяне не говорили на древнерусском языке? Они что,мычали аки обезьяны или немыми были. А письменности по вашему у них вообще не было. Я вам про Ивана,вы мне про Фому...задам иначе вопрос,раз не доходит...Когда появился древнеславянский язык,или протославянский?

    На славянских языках они балалаяли, милейший!!!! А русский, сербский и прочие языки развились из славянских позднее! И ежели Вы, откроете Слово о полку Игореве на том языке, на котором оно написано, то поймёте Вы при всех Ваших недюжинных умственных способностях и прекрасном владении русским языком далеко не всё. Это же так просто, ну же-найдите славянский текст, ту же летопись и почитайте и узрите очами что язык-то не совсем русский, а очень даже старославянский.
    Dimmih
  21. Ментат Вчера, 18:35
    Цитата: Одиссей
    Дело не в истории. Дело в социализме и коммунистической партии во главе страны.

    Ни коммунизма, ни социализма в Китае не существует. Вы бы хоть в словарь заглянули, что означает термин «социализм». Имхо, происходящее в Китае можно описать как государственный капитализм с элементами тоталитаризма, поддерживаемый удобными лозунгами, которые хорошо легли на часть местных верований и культуры.
    Поддерживать добрососедские отношения с окружающими странами необходимо, тем более, если для этого есть существенные исторические предпосылки и это приносит благо обоим народам.
    Однако транслировать благоглупости в эфир и демонстрировать нелепую наивность не нужно. Того, что вы видели в СССР, в Китае нет.
    Ментат
    1. Одиссей Вчера, 21:33
      Цитата: Ментат
      Однако транслировать благоглупости в эфир и демонстрировать нелепую наивность не нужно. Того, что вы видели в СССР, в Китае нет.

      Вы,вроде бы,в русофобии замечены не были,так что буду вежливым,однако не могу не заметить,что ,уж простите за правду, Ваши представлений о жизни остались на уровне "Советского интеллигента" 80-х годов коих, как детей развели в перестройку.Быстро пройдусь по Вашим основным тезисам выделив самое основное.Опять же не обижайтесь,я никак не хочу задеть Вас лично.
      Цитата: Ментат
      Ни коммунизма

      Коммунизма не существовало нигде.Вы путаете коммунистическую партию с коммунизмом.
      Цитата: Ментат
      ни социализма в Китае не существует

      Какого "социализма" ? Социализма по Марксу ,вообще,не существует (точнее существует но он носит или утопический или реакционный характер),социализма времен НЭПа,времен Сталина,югославского социализма,социализма чучхе,социализма по Горбачеву,по Пол Поту ?
      Это все разные социализмы ,более того они враждебны друг с другом и страны их исповедующие могут вступать друг с другом в военные действия.Более того чуть не каждый из представителей этих "социализмов" считает,что только его социализм "правильный",а все остальные либо капитализм.либо вообще феодализм с азиатским способом производства.
      В реальности нет никакого "правильного социализма".
      Цитата: Ментат
      Вы бы хоть в словарь заглянули, что означает термин «социализм».

      Опять же -в какой словарь ? Судя по Вашей риторики Вы предлагаете заглянуть в словарь времен Брежнева и полагаете,что там и описан "правильный социализм".Это иллюзия,и уже в словарях времен Горбачева Вы могли бы прочитать,что социализм времен Брежнева это "казарменный псевдосоциализм".А,например,для Мао Брежневский социализм был оппортунизмом и буржуазным вырожденством. Ну.и.т.д.
      Цитата: Ментат
      Имхо, происходящее в Китае можно описать как государственный капитализм с элементами тоталитаризма, поддерживаемый удобными лозунгами

      1) Капитализм это общественно-экономическая формация по Марксу,тоталитаризм это характеристика политической власти по послевоенным буржуазным либеральным идеологам.
      "Капитализм с элементами тоталитаризма" это сухая вода,оксюморон.Вы сапоги путаете с пирогами.
      2) Я уж не говорю,что Вы пользуетесь словарем буржуазных идеологов придуманных для масс после 2 мировой войны. Никакого "тоталитаризма" вообще не существует,нет никакой "тоталитарной партии" и ни каких "тоталитаристов".Это просто идеологическое оружие придуманное в США (Аренд,Арон,и.т.д) в начале холодной войны первоначально с целью ослабить коммунистическую пропаганду в странах Запада.Основная цель концепции-уровнять,а потом отождествить коммунизм с уже мифологизированным и превращенным в пугало нацизмом.
      Цитата: Ментат
      Того, что вы видели в СССР, в Китае нет

      Из того факта,что в КНР нет того мы видели в СССР (кстати неясно в каком СССР ,в РСФСР времен "военного коммунизма" ,в СССР времен Горбачева,и.т.д ? .,и неясно,что значит "в Китае нет",что в КНР нет коммунистической партии ,или в конституции не записано,что КНР это социалистическая страна ?) никак не следует,что в КНР нет социализма.
      Одиссей
  22. КОТ БАЮН Вчера, 19:02
    "Тип 002" будет использовать мазут и пар

    ..а и нормально! Не дровами же топить котлы будут в самом деле .laughing
    Но у меня такое странное чувство, что китайцы по-серьёзному собрались навалять полосатым собакам...
    КОТ БАЮН
  23. андрон-30 Вчера, 20:03
    да вот , Китай крепчает ,сашке и япошке скоро зад драть будет , хоть нам и не враг ,но ухо нужно держать в остро .
    андрон-30
  24. Piramidon Вчера, 20:29
    Цитата: НЕКСУС
    Зато голосим об укреплении прибрежной зоны в три горла,и больше чем фрегаты ,корабли в новой программе строить не желаем.

    Не нужно говорить за всех от своего имени. Вы больше всех голосите о том, как все хреново не вдаваясь в то, зачем нам строить авианосцы - эти братские дорогостоящие могилы. Кого вы собрались с их помощью завоевать? А вот корабли прибрежной зоны как раз и предназначены для того, чтобы эти распиаренные пиндocaми вундервафли не подошли к нашим берегам..
    Piramidon
  25. MOSKVITYANIN Сегодня, 00:55
    Невозможно разработать совершенно новый корабль за несколько лет.

    Другое дело мы. Строим 5 лет тральщик и мечтаем о ЭМ с ЯЭУ, гы...
    MOSKVITYANIN
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