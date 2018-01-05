В ДНР заподозрили ВСУ в подготовке провокации на юге Донбасса

Мы можем сделать вывод о подготовке ВСУ к вероятным активным провокационным действиям на мариупольском направлении

В районе Мариуполя, в зоне ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады, враг усилил аэроразведку с использованием БПЛА и разведывательных групп

Мы готовы к отражению провокаций на всех участках

Украинские силовики могут устроить провокацию на юге Донбасса, заявил журналистам замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.— сказал он. Для этого в народной республике, в частности, проанализировали перемещения колонн авто- и бронетехники.Также украинские силовики усилили аэроразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на Мариупольском направлении.— отметил Басурин.Кроме того, по данным республиканской разведки, украинское командование намерено усилить дислоцируемую на южном участке фронта 28 отдельную механизированную бригаду силами 93 отдельной механизированной бригады.В оперативном командовании попросили ОБСЕ обратить внимание на скопление ударных средств ВСУ у линии соприкосновения.Басурин заверил, что "при всех попытках украинской стороны дестабилизировать обстановку" и несмотря на активную подготовку силовиков "к наступательным действиям", жители ДНР находятся под защитой. По его словам, вооруженные силы народной республики хорошо подготовлены.— добавил замкомандующего.Ранее оперативное командование ДНР заявило о двух нарушениях новогоднего перемирия со стороны ВСУ.