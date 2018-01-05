01:50 06 января

В ДНР заподозрили ВСУ в подготовке провокации на юге Донбасса

Украинские силовики могут устроить провокацию на юге Донбасса, заявил журналистам замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Мы можем сделать вывод о подготовке ВСУ к вероятным активным провокационным действиям на мариупольском направлении
— сказал он. Для этого в народной республике, в частности, проанализировали перемещения колонн авто- и бронетехники.

В ДНР заподозрили ВСУ в подготовке провокации на юге Донбасса



Также украинские силовики усилили аэроразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на Мариупольском направлении.

В районе Мариуполя, в зоне ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады, враг усилил аэроразведку с использованием БПЛА и разведывательных групп
— отметил Басурин.

Кроме того, по данным республиканской разведки, украинское командование намерено усилить дислоцируемую на южном участке фронта 28 отдельную механизированную бригаду силами 93 отдельной механизированной бригады.

В оперативном командовании попросили ОБСЕ обратить внимание на скопление ударных средств ВСУ у линии соприкосновения.

Басурин заверил, что "при всех попытках украинской стороны дестабилизировать обстановку" и несмотря на активную подготовку силовиков "к наступательным действиям", жители ДНР находятся под защитой. По его словам, вооруженные силы народной республики хорошо подготовлены.

Мы готовы к отражению провокаций на всех участках
— добавил замкомандующего.

Ранее оперативное командование ДНР заявило о двух нарушениях новогоднего перемирия со стороны ВСУ.


Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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Комментарии 13

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  1. Vard Вчера, 15:24
    Сколько уже получали... и каждый раз опять... на те же грабли...
    Vard
    1. влад66 Вчера, 15:42
      В оперативном командовании попросили ОБСЕ обратить внимание на скопление ударных средств ВСУ у линии соприкосновения.

      Это тоже самое что просить слепого перевести через болото по узкой тропочке.
      влад66
  2. DEZINTO Вчера, 15:26
    Никогда такого не было, и вот опять...
    DEZINTO
    1. Геркулесыч Вчера, 15:28
      Что "опять " recourse не будет? belay А чего именно -гадости от укробандер, или мира в республиках? ??
      Геркулесыч
  3. Геркулесыч Вчера, 15:26
    "Блудливого кота заподозрили в хождении по кошкам "-примерно так в республиках заподозрили укробандер в желании делать только гадости республикам? recourse Спецслужбы ЛДНР должны отталкиваться от мысли, что киевская военщина живет с мыслью как можно больше нанести урон республикам!
    Геркулесыч
  4. ul_vitalii Вчера, 15:37
    Это автор статьи подозрительный, а в ДНР реально анализируют и представляют обстановку.
    ul_vitalii
  5. лысова Вчера, 17:01
    А как, было бы здорово, накрыть эту шайку там разом. И сказать - мол так и было ! А вообще то, туда и нашим не мешало подтянуться.Полоска маленькая между - Россия - ДНР - Украина. Если там пойдут и к нам прилетит. Да и БЛА может залететь - без всякого сбивать.
    лысова
  6. assa67 Вчера, 18:18
    под крылышком полосатым почуяли безнаказанность бандерлоги.....
    assa67
    1. Теренин Вчера, 18:56
      Бандерлоги сейчас способны только на "театральные представления" за которые запад им обязался оплачивать. Они рады бы по крупному пойти, но блин, пока кишка тонка.
      Теренин
      1. assa67 Вчера, 19:05
        не скажите....поднакачали их и техникой какой-никакой,и сами эсэсовцы не первый год в окопах....а тут еще поддержка явная матрасов и гейропы....пара таких"представлений"-и вот ввод "миротворцев"(карателей)....а в дальнейшей перспективе и война с Россией
        assa67
  7. German Titov Вчера, 21:14
    Цитата: ul_vitalii
    Это автор статьи подозрительный, а в ДНР реально анализируют и представляют обстановку.

    Не каждый "подозреваемый" сможет дожить до статуса "обвиняемого" (как-то так по УПК). "Это автор статьи подозрительный" -Коллега, Вы прямо как кот Матроскин smile С наступающим Рождеством Христовым!!! Все праздники,-все на "усилке". По ходу "маймунам" мортиры завезли, всё идет к "замесу".
    German Titov
  8. Антарес Вчера, 23:37
    у Басурина с похмелья везде провокации...Там обе стороны "провоцируют" а на деле воюют.
    28 бригада..наша бригада..да ее давно нужно усиливать..
    Антарес
    1. Метан Вчера, 23:43
      Пойди.Усиль...
      Метан
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