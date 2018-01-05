01:44 06 января

Модернизация Су-34 начнется в 2018 году

Модернизация бомбардировщика Су-34 начнется с 2018 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиаотрасли.

По Су-34 были проведены опытно-конструкторские работы, включающие адаптацию к бомбардировщику новых авиационных средств поражения. С 2018 года планируется приступить непосредственно к модернизации самолетов
- пишет издание

Модернизация Су-34 начнется в 2018 году



Газета отмечает, что боевые возможности модернизированного самолета будут расширены по сравнению с базовой версией.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что модернизацию фронтового бомбардировщика Су-34 будет проводить Новосибирский авиационный завод им. Чкалова.

Мы обсудили с руководством завода и "Объединенной авиастроительной корпорации" планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018-2025 годы
- сказал Ю.Борисов при посещении предприятия.

В настоящее время Новосибирский авиационный завод выпускает Су-34 в базовой комплектации. Ежегодно ВКС России получают на вооружение 16-18 фронтовых бомбардировщиков.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34. Позже в 2012 года Минобороны РФ подписало еще один контракт на закупку 92 машин этого типа. Ранее сообщалось, что всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 60

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  1. Геркулесыч Вчера, 15:30
    Значит, выводы из Сирийской компании должные сделали! Но, 200 бортов для страны мало.
    Геркулесыч
    1. НЕКСУС Вчера, 15:33
      Цитата: Геркулесыч
      Значит, выводы из Сирийской компании должные сделали! Но, 200 бортов для страны мало.

      200 бортов СУ-34 нормально,в самый раз. А там глядишь и новый штурмовик сварганят. А все остальные функции ,легко перекрывает СУ-30 и после ,при запуске в серию МИГ-35,тк все это МФИ...
      НЕКСУС
      1. Комментарий был удален.
      2. хрыч Вчера, 17:35
        Цитата: НЕКСУС
        СУ-34 нормально,в самый раз

        Такой молодой, а уже на модернизацию laughing Вот, что практика делает good
        хрыч
      3. ProkletyiPirat Вчера, 19:23
        Цитата: НЕКСУС
        А все остальные функции ,легко перекрывает СУ-30 и после ,при запуске в серию МИГ-35,тк все это МФИ...

        А Су-34 не МФИ? как по мне он куда лучший МФИ чем выше названные, а если его ещё довести до ума облегчив за счёт композитов, сделать стелсовость как у т-50, поставить вектор тяги и добавить внутренний объём под баки\бк, ещё сверху присыпать РЛС до полной сферы, то получим самолётик который слихвой перекроет функции большей части современных высокоскоростных ЛА в ВКС. Ну да пусть он будет не такой скоростной как т-50, зато перекроет этот недостаток более лучшими РЛС и ракетами дальнего радиуса. Пусть он будет не такой манёвренный как т-50(даже со всеми изменениями) зато за счёт сферического РЛС и оператора вооружения сможет в ближнем бою выпускать ракеты не только вперёд но и вбок и назад, да по нескольку целей за раз. Зато появится возможность запустить действительно МАССОВОЕ производство, и тем самым снизить стоимость. Да и вопрос обучения упростится, не надо будет делать "учебки".
        ProkletyiPirat
        1. gerkost2012 Вчера, 21:04
          Осмелюсь спросить, а разве Т-50 (Су-57) уже в серии и где то, кроме многолетних испытаний, себя чем то показал, проявил и выявил?
          gerkost2012
    2. Muvka Вчера, 15:36
      Для чего нам больше то? Этого количества с лихвой хватит для любого локального конфликта, даже с учетом возможных потерь. А в глобальной войне будет участвовать другое оружие.
      Muvka
    3. svp67 Вчера, 15:41
      Цитата: Геркулесыч
      Но, 200 бортов для страны мало.

      По нынешним временам НОРМАЛЬНО. Просто стоит к ним добавит еще и тяжелые ударные БПЛА и тогда вообще все будет НОРМ
      svp67
      1. Alex777 Вчера, 21:12
        Так таки так! hi
        Alex777
    4. Не либероид Русский Вчера, 16:54
      а что решили ковровые бомбардировки восстановить... армады бомбардировщиков на врага пускать ? счас век точного оружия, а уж для глобального конфликта есть ОМП
      Не либероид Русский
      1. svp67 Вчера, 17:27
        Цитата: Не либероид Русский
        счас век точного оружия, а уж для глобального конфликта есть ОМП

        Да, да... Вот только войны разные бывают и даже "высокотехнологичные" американцы как то не гнушались "ковровыми" в Ираке и Сирии....
        svp67
    5. Piramidon Вчера, 18:06
      Цитата: Геркулесыч
      200 бортов для страны мало.

      А сколько по вашему калькулятору выходит? Уже и источник финансирования и загрузку заводов просчитали? Удивляюсь, почему вы до сих пор не министр обороны или, хотя бы не Геркулесыч-Рогозин. .
      Piramidon
  2. Magic Archer Вчера, 15:30
    Я так понимаю что самолёт РЭБ так и не поступит в войска...Хотя надобность в таком огромна.
    Magic Archer
    1. svp67 Вчера, 15:44
      Цитата: Magic Archer
      Я так понимаю что самолёт РЭБ так и не поступит в войска...Хотя надобность в таком огромна.

      А почему Вы так поняли. Ведь Су-24, рано или поздно, но сойдут, и Су-34, в варианте РЭБ лучшая замена, с учетом его большей тяговооруженности и большего количества точек подвески
      svp67
      1. Magic Archer Вчера, 18:04
        Су-24 ПП устарел ещё в 90.А про его замену была статья ещё в 2000,но воз и ныне там.До сих пор нигде не встречал про то что на базе Су-34 будет самолёт РЭБ
        Magic Archer
    2. Piramidon Вчера, 18:15
      Цитата: Magic Archer
      Я так понимаю что самолёт РЭБ так и не поступит в войска...Хотя надобность в таком огромна.

      А я так понимаю, что сейчас другая концепция. Не будет отдельных модификаций разведчиков, бомберов или РЭБ, как было раньше. Всё необходимое оборудование будет навешиваться на базовую модификацию, в зависимости от поставленной задачи.
      Piramidon
  3. ВЕРЕСК Вчера, 15:31
    Машина и так шедэвр! Будет фантастикаgood
    ВЕРЕСК
    1. Vard Вчера, 15:34
      В составе морской авиации я так понял вполне себе убийца авианосцев...
      Vard
      1. НЕКСУС Вчера, 15:36
        Цитата: Vard
        В составе морской авиации я так понял вполне себе убийца авианосцев...

        На кой,если есть ТУ-22,под которого уже делают младшую сестру Х-101?
        НЕКСУС
        1. Комментарий был удален.
          1. новичок Вчера, 15:44
            приветствую, Дмитрий. так вроде ж 22й и есть морской.
            новичок
            1. ВЕРЕСК Вчера, 16:26
              Это 22-й.М2 и М3-работают по любым целям.Не знаю,сколько сейчас во флоте М3,но основная масса-в ВКС.Побольше-бы их. hi Хотя М2-уже в глубокой истории...
              ВЕРЕСК
              1. кобальт Вчера, 20:23
                В том то и дело, что у вмс изъяли все ту-22 и сейчас у флота из ударных остались только су-24 и тех немного, поэтому и встает необходимость усиления авиации флота вот такими самолетами как су-34.
                кобальт
          2. Vard Вчера, 15:49
            Слышал я байку что вьетнамцы подвесили на АН-2 торпеду... и тот очень неторопливо подполз к американским кораблям... а у тех ПВО на такие скорости не рассчитаны были...
            Vard
          3. Комментарий был удален.
        2. Vard Вчера, 15:45
          Учитывая реальный радиус работы палубной авиации... где то 500 км?... можно и штурмовиком натворить дел...
          Vard
        3. svp67 Вчера, 15:48
          Цитата: НЕКСУС
          На кой,если есть ТУ-22,под которого уже делают младшую сестру Х-101?

          А на той, пока на Ту-22 нет штанги дозаправки, многое, что он должен был бы делать возьмет на себя "Утенок", да и работа над полем боя, по защите морских баз, поддержке на приморских направлениях и морских десантов, ляжет именно на него... Хорошо бы еще палубную версию отработать.
          svp67
          1. НЕКСУС Вчера, 15:51
            Цитата: svp67
            А на той, пока на Ту-22 нет штанги дозаправки,

            Вот и поглядим на версию ТУ-22М3М.
            Цитата: svp67
            многое, что он должен был бы делать возьмет на себя "Утенок",

            Серьезно? А СУ-30 ну никак не способен делать то же самое,что СУ-34. Или тот же МИГ-35,который пустят в серию,ну совсем не многоцелевик...зачем растягивать линейку аналогичных по задачам и функциям тяжелые МФИ вы мне не расскажите?
            НЕКСУС
            1. svp67 Вчера, 16:02
              Цитата: НЕКСУС
              Вот и поглядим на версию ТУ-22М3М.

              Пока не выйдем из Договоров - их НЕ БУДЕТ
              Цитата: НЕКСУС
              А СУ-30 ну никак не способен делать то же самое,что СУ-34.

              Нет не способен, у него возможно ниже, ни когда "универсальный" инструмент не бывает лучше "узкоспециально", для решения конкретной задачи. А после модернизации, так думаю отрыв, в вопросе работы по земле будет еще больше.
              Цитата: НЕКСУС
              МИГ-35,который пустят в серию,ну совсем не многоцелевик...

              Вот только размерами подкачал...и оснащением.
              Цитата: НЕКСУС
              зачем растягивать линейку аналогичных по задачам и функциям тяжелые МФИ

              Потому что Су-34 в первую очередь УДАРНЫЙ самолет.
              svp67
              1. НЕКСУС Вчера, 16:20
                Цитата: svp67
                Нет не способен, у него возможно ниже, ни когда "универсальный" инструмент не бывает лучше "узкоспециально",

                Угу...то есть вы приверженец старых стратегий и тактик,я так понимаю...ничего,что эта,как вы выразились узкоспециализированная машинка тоже многоцелевик? При этом работая на куда более низких высотах потеря такой машины,это не потеря скажем того же СУ-25. Вы упускаете один момент,что уже несколько лет ведутся работы по новому штурмовику ,который и возьмет те самые функции "специализированные" ,которые не достают СУ-30-му. А растягивать до посинения линейку многоцелевых тяжелых платформ -это себе же боком может выйти. Я уж не говорю,какой кайф для технарей такое многообразие практически по задачам одинаковых платформ. А война не дай Бог случись,чего делать то будем? Снова на те же грабли как с историей во времена ВОВ с бронетехникой наступать со всей страстью?
                Цитата: svp67
                Вот только размерами подкачал...и оснащением.

                Так и тот же СУ-30 и СУ-34 были и продолжают быть несовершенными.Оружие знаете ли модернизируется,совершенствуется и доводится до ума всю ее жизнь.
                Цитата: svp67
                Потому что Су-34 в первую очередь УДАРНЫЙ самолет.

                А СУ-30 прям совсем не ударный...я вам открою секрет-все истребители,истребители-бомберы,бомберы и штурмовики УДАРНЫЕ платформы,только у них у всех средства и приемы нанесения ударов иногда разные.
                НЕКСУС
                1. svp67 Вчера, 16:26
                  Цитата: НЕКСУС
                  Угу...то есть вы приверженец старых стратегий и тактик,я так понимаю..

                  Я приверженец того, что все должно быть в меру. Не зря же "Утят" только две сотни,
                  а Су-30 уже около тысячи.
                  Цитата: НЕКСУС
                  Я уж не говорю,какой кайф для технарей такое многообразие практически по задачам одинаковых платформ

                  А Вы себе как это представляете? Что один техник на все типы самолетов? Так нет. Мало того, даже одинаковые по названию самолеты, но заточенные под разные названия будут иметь многие различия.
                  Цитата: НЕКСУС
                  А война не дай Бог случись,чего делать то будем?

                  В этом случае КАЖДЫЙ будет заниматься своей работой.
                  Цитата: НЕКСУС
                  А СУ-30 прям совсем не ударный..

                  По наземным и надводным целям, в меньшей степени, чем Су-34 . У "Утенка" даже пилоты лучше расположены для этого. Да и комфорта у них больше
                  svp67
                  1. alexmach Вчера, 18:54
                    а Су-30 уже около тысячи.

                    М... Вы вот сейчас вообще о чем? где их тысячя? В Индии и Китае вместе взятых? В России их сейчас меньше двух сотен.
                    alexmach
            2. NN52 Вчера, 16:10
              НЕКСУС

              34 всё -таки как бы бомбер больше... 30 СМ и 35 как бы больше истребитель (это так, утрировано)..
              Летчики на см и 35 мало, или почти мало бросают бомбы.... Cейчас на сдачу на 1 класс достаточно только ДОПУСКА, на бомбометание.
              А 34 практически только под это и заточен.. И в песочнице отлично себя показал...
              И наша авиация, насколько я понимаю, идёт по пути нескольких тяжелых МФИ всё таки...
              Cу 34 без сопровождения там не летал, либо см или 35, не знаете почему?
              NN52
              1. НЕКСУС Вчера, 16:23
                Цитата: NN52
                Cу 34 без сопровождения там не летал, либо см или 35, не знаете почему?

                Я же сказал,потому что все эти тяжелые платформы многоцелевые. Хошь бомбят,хошь с истребителями супостата кувыркаются...
                Цитата: NN52
                А 34 практически только под это и заточен.. И в песочнице отлично себя показал...

                А СУ-25 видимо на шухере стоял курил...то есть вы предлагаете заменить весь парк СУ-25 на СУ-34? Извините,экономический анус не треснет от таких хотелок?
                НЕКСУС
                1. svp67 Вчера, 16:36
                  Цитата: НЕКСУС
                  А СУ-25 видимо на шухере стоял курил...то есть вы предлагаете заменить весь парк СУ-25 на СУ-34?

                  Вы разницу между "молотком" и "кувалдой" понимаете? Для каждого инструмента СВОЯ задача... Вы сможете подвесить под "Грача" "Брамос"? Думаю, что у Вас это не получиться.
                  svp67
                  1. НЕКСУС Вчера, 17:26
                    Цитата: svp67
                    Вы разницу между "молотком" и "кувалдой" понимаете? Для каждого инструмента СВОЯ задача... Вы сможете подвесить под "Грача" "Брамос"? Думаю, что у Вас это не получиться.

                    Вы понимаете разницу задач и возможностей?Брамос под СУ-30 цепляют очень хорошо-это одна задача,уничтожить супостата на расстоянии.А есть сброс бомб,с чем хорошо справляется СУ-25 . Су-34 по сути временная мера. В нишу штурмовиков уйдет новый созданный штурмовик,а в нишу дальнего противодействия идет СУ-30 и СУ-35,в последствии может и МИГ-35.
                    НЕКСУС
                    1. svp67 Вчера, 17:31
                      Цитата: НЕКСУС
                      Вы понимаете разницу задач и возможностей

                      Отлично понимаю, так же как и то, что наше авиастроение и сопутствующие ему области промышленности отстают от тех же американских. Вот чем и вызвана необходимость иметь у нас "узкоспециальные" самолеты.
                      Цитата: НЕКСУС
                      В нишу штурмовиков уйдет новый созданный штурмовик,а в нишу дальнего противодействия идет СУ-30 и СУ-35,в последствии может и МИГ-35.

                      Ага...жаль, что только, что у американцев уже "здесь и сейчас" летают сотни Ф-22 и Ф-35... а у нас "в дальнейшем" МиГ-35
                      svp67
                    2. sivuch Вчера, 23:15
                      вот именно . Брамос цепляют на МКИ уже лет 10 и все не могут зацепить . Только сейчас обозначился свет в конце туннеля . И уж в любом случае у Су-34 радиус с этим самым Брамосом будет больше .
                      sivuch
                2. NN52 Вчера, 16:36
                  НЕКСУС

                  Задам вопрос по другому..
                  Не один раз мы спорили, кто у амеров соответствует нашим Cу30см и Су35.
                  Так вот, вопрос кто у них соответствует нашему 34? В сысле можно противопоставить?
                  И да, су 25 полностью заменить, хватит жизнями ребят рисковать...
                  Деньги с амер облигаций вернём, и не только самолёты, но и пару авианосцев настроим...
                  NN52
                  1. НЕКСУС Вчера, 17:27
                    Цитата: NN52
                    Так вот, вопрос кто у них соответствует нашему 34?

                    Ф-35.
                    Цитата: NN52
                    И да, су 25 полностью заменить, хватит жизнями ребят рисковать...

                    На смену СУ-25 уже разрабатывается новая штурмовая платформа.Какая она будет пока не понятно.
                    Цитата: NN52
                    Деньги с амер облигаций вернём, и не только самолёты, но и пару авианосцев настроим...

                    Угу...и Аляску с Калифорнией после референдума присоединим.
                    НЕКСУС
                    1. NN52 Вчера, 17:57
                      НЕКСУС

                      Мы же с вами в какой то теме вроде уже обсудили, что Су 35 - Ф 22,
                      а Су 30 СМ - Ф35...
                      Так с чем соотнести 34?

                      И Калифорния не нужна (жарко там)...
                      А Аляску заберём))))
                      NN52
                      1. Тори Вчера, 22:26
                        су-35 ... ф-15с, ф-22 истребитель завоевания превосходсва в воздухе и иногда ударник.
                        су-34 ... ф-15е ИБ, замена для су 24.
                        су-25 ... а-10 непосредственная подержка войск.
                        су-30 ... ф-15д на иркуте осталась оснастка после индии и китая, а мфи нужны, вот и загрузили производство, чтоб не простаивало. Идут в основном в авиацию вмф, где заменяют и су24 и су27.
                        Как бы все предельно понятно.
                        Тори
      2. svp67 Вчера, 15:45
        Цитата: Vard
        В составе морской авиации я так понял вполне себе убийца авианосцев...

        Только в ближней или Тактической зоне, в лучшем случае в Оперативной, но не как не замена Ту-22М3
        svp67
        1. ВЕРЕСК Вчера, 16:34
          Ну,ребят !Вы схлестнулись.Вставлю свои 2 копейки.svp67-к спецам не относится! hi Су-30 и Су-35 абсолютно разные машины.Про Ту-22М3М уже много копий сломали.Гефест-его стезя сейчас.Недаром обзывают-"огефещенные".Что будет новая машина-будем посмотреть и удивляться! drinks
          ВЕРЕСК
    2. svp67 Вчера, 15:44
      Цитата: ВЕРЕСК
      Машина и так шедэвр!

      Не перехваливайте - есть куда ей расти
      svp67
      1. ВЕРЕСК Вчера, 16:35
        Машина и так шедэвр! А дальше мой коммент прочитать слабо?
        ВЕРЕСК
        1. svp67 Вчера, 19:18
          Цитата: ВЕРЕСК
          А дальше мой коммент прочитать слабо?

          Нет....читаем:
          Цитата: ВЕРЕСК
          Будет фантастика
          И не соглашаемся. Машина выпущенная еще в 80-е не может стать ФАНТАСТИКОЙ... Это в лучшем случае НАСТОЯЩЕЕ. Вот ФАНТАСТИКА
          svp67
  4. новичок Вчера, 15:34
    ну об этом говорят уже около года, вроде как должен пойти СУ34М1. короче наш грознвй “Утёнок“ станет “Уткозавром“. приятно однако. кмтати, так как модернизационный потенциал 34ки считается большим, предполагается дальнейшее развитие: М2.
    новичок
  5. некромонгер Вчера, 15:36
    хорошая новость,сейчас нельзя стоять на месте,ко всему приспосабливаются и то,что было сюрпризом для грузинов уже всем известно.
    некромонгер
  6. ВЕРЕСК Вчера, 15:47
    Что-то не весело,после Хмеймима.
    ВЕРЕСК
    1. новичок Вчера, 15:53
      конечно, трагично. но раньше нашим думать надо было. сейчас вроде наши хотят десяти киломметрову зону базы взять под свой контроль. сирийцы не справились. я признаться думал, что мы это уже давно сделали, оказывается нет, сирийцы прекрывали этот критический диамерт.
      новичок
      1. ВЕРЕСК Вчера, 16:42
        Я тоже не понял.Перед праздниками всегда повышенная боеготовность,да-же в России.Усиливаются караулы,дежурные силы и т.д.Каким образом сирийцам отдали тактически опасный периметр?Они вояки ещё те.100 долларов-и проезжай,кто хочет.Но 10-ти километровую зону наши перекрыть не смогут.Техники и людей маловато.Зачем вывели ССО и разведку? Или что-то в планах у Верховного? Людей теряем.Недоработка трагичная.
        ВЕРЕСК
        1. новичок Вчера, 17:20
          вроде хотят полк охраны туда отправить с полным фаршем техники.
          новичок
    2. Vard Вчера, 15:56
      Это восток... дали на лапу кому то... подогнали машину и из кузова выпустили несколько мин... Шуму много... и ребят жалко... Но всё же больше на пропаганду сработали...
      Vard
    3. weksha50 Вчера, 16:22
      Цитата: ВЕРЕСК
      Что-то не весело,после Хмеймима.


      А что случилось в Хмеймиме ??? Война ведь идёт... Подлететь на шайтан-арбе и выпустить пару десятков мин - много ума не надо... Тут-же и свалили, затерялись среди населенных пунктов...
      Могло бы быть и похуже, но ведь - не было... И меры - примут...
      Люди - практически целы... Технику - восстановят... Ну и - лишний негативный опыт получен, отец положительного опыта... hi
      weksha50
      1. ВЕРЕСК Вчера, 16:46
        Ну и - лишний негативный опыт получен Опыт у нас почему-то постоянно на трупах.Вспомните девчат из госпиталя."Пока гром не грянет-русский не перекрестится."
        ВЕРЕСК
        1. Irokez Вчера, 20:23
          Цитата: ВЕРЕСК
          "Пока гром не грянет-русский не перекрестится."

          Вы слишком критичны. Это война и тут всё может быть и полностью от всего не спастись. Как говорится "Знал бы где упаду - подстелил бы соломку". Авиабаза на виду у всех и противник изучил многое и продумал как её обстрелять, но когда вы на виду, а противника не видно, то и не знает никто с какой стороны ждать удар. На 100% ничего никогда не прикроешь и это не только у нас у Русских, но и во всём мире - идеальных нет кроме как защита первых лиц государства.
          Это мне напоминает ворчливую старушку критикующую всё и всяк типа: - "Супостаты окурки мимо урны бросили и куда полиция смотрит".
          Irokez
  7. askort154 Вчера, 15:56
    Сегодня на сайте, прямо-таки, День Авиации ! Спасибо ! good drinks
    askort154
  8. Волька Вчера, 16:15
    дорогой птичка обходится, сдается мне хотят сделать дешевле, но хорошее тем более отличное дешевым не бывает... угробят проект, все по-Черномырдину...
    Волька
  9. Zomanus Вчера, 16:34
    Очень неплохо. Свежий самолет и уже пошли улучшения.
    Понятно, что будут и новые борты, потому как
    старые самолеты подобного профиля будут уходить на покой.
    Zomanus
    1. alexmach Вчера, 23:02
      Рановато ещё на покой - производство ведется с 2005 года, то есть самым старым сейчас всего по 12 лет, и это старым, они ведь поступали небольшими партиями. Современный самолет служить должен хотябы несколько десятков лет.
      alexmach
  10. Lesorub Вчера, 22:40
    Фронтовой авиации необходимы подвесные оптические контейнеры !
    Lesorub
  11. NN52 Вчера, 23:11
    Тори

    Ну вы блин даёте...
    Вы откуда такой ахинеи нахватались?
    NN52
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