Модернизация Су-34 начнется в 2018 году

По Су-34 были проведены опытно-конструкторские работы, включающие адаптацию к бомбардировщику новых авиационных средств поражения. С 2018 года планируется приступить непосредственно к модернизации самолетов

Мы обсудили с руководством завода и "Объединенной авиастроительной корпорации" планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018-2025 годы

Модернизация бомбардировщика Су-34 начнется с 2018 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиаотрасли.- пишет изданиеГазета отмечает, что боевые возможности модернизированного самолета будут расширены по сравнению с базовой версией.Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что модернизацию фронтового бомбардировщика Су-34 будет проводить Новосибирский авиационный завод им. Чкалова.- сказал Ю.Борисов при посещении предприятия.В настоящее время Новосибирский авиационный завод выпускает Су-34 в базовой комплектации. Ежегодно ВКС России получают на вооружение 16-18 фронтовых бомбардировщиков.Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34. Позже в 2012 года Минобороны РФ подписало еще один контракт на закупку 92 машин этого типа. Ранее сообщалось, что всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.