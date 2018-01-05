Для танков придумали тепловую «шапку-невидимку»

Специальное устройство с теплоизоляционными пластинами крепится на боевую машину. В итоге меняется картина теплоотвода, и ударное ядро поражает ложную цель, расположенную за геометрическим контуром реальной машины

Изготовление устройства не требует существенных затрат — в связи с простотой конструкции. Серийное его производство возможно силами штатных ремонтных батальонов

Российские танки получат тепловую «шапку-невидимку». Она эффективно защищает боевые машины от боеприпасов с тепловым наведением. «Шапка» устанавливается на моторно-трансмиссинное отделение и искажает инфракрасную сигнатуру боевых машин. При этом ее можно легко изготовить силами обычных ремонтных подразделений мотострелкового полка. Новинка разработана военными инженерами из Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ). Эксперты назвали появление новой защиты очень своевременным: суббоеприпасы с тепловым наведением получили широкое распространение в иностранных армиях, сообщают "Известия"Как рассказали в МосВОКУ, созданный специалистами училища образец устройства уже прошел испытания. Он предназначен для защиты бронемашин от высокоточных самоприцеливающихся суббоеприпасов. Работа проводилась по собственной инициативе разработчиков.- пояснил доцент кафедры эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники МосВОКУ Александр КотровскийПредлагаемая разработчиками из МосВОКУ конструкция достаточно проста. Это съемный короб из теплоизоляционных материалов на асбестовой или керамической основе. В коробе под специально рассчитанными углами проделываются отверстия, которые рассеивают тепло от двигателя.— уточнил Александр Котровский.По словам эксперта в области бронетанкового вооружения и техники Сергея Суворова, защита бронетехники от самоприцеливающихся боевых элементов — очень актуальная научно-техническая задача.