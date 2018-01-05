01:40 06 января

Для танков придумали тепловую «шапку-невидимку»

Российские танки получат тепловую «шапку-невидимку». Она эффективно защищает боевые машины от боеприпасов с тепловым наведением. «Шапка» устанавливается на моторно-трансмиссинное отделение и искажает инфракрасную сигнатуру боевых машин. При этом ее можно легко изготовить силами обычных ремонтных подразделений мотострелкового полка. Новинка разработана военными инженерами из Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ). Эксперты назвали появление новой защиты очень своевременным: суббоеприпасы с тепловым наведением получили широкое распространение в иностранных армиях, сообщают "Известия"

Для танков придумали тепловую «шапку-невидимку»


Как рассказали в МосВОКУ, созданный специалистами училища образец устройства уже прошел испытания. Он предназначен для защиты бронемашин от высокоточных самоприцеливающихся суббоеприпасов. Работа проводилась по собственной инициативе разработчиков.


Специальное устройство с теплоизоляционными пластинами крепится на боевую машину. В итоге меняется картина теплоотвода, и ударное ядро поражает ложную цель, расположенную за геометрическим контуром реальной машины
- пояснил доцент кафедры эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники МосВОКУ Александр Котровский

Предлагаемая разработчиками из МосВОКУ конструкция достаточно проста. Это съемный короб из теплоизоляционных материалов на асбестовой или керамической основе. В коробе под специально рассчитанными углами проделываются отверстия, которые рассеивают тепло от двигателя.

Изготовление устройства не требует существенных затрат — в связи с простотой конструкции. Серийное его производство возможно силами штатных ремонтных батальонов
— уточнил Александр Котровский.

По словам эксперта в области бронетанкового вооружения и техники Сергея Суворова, защита бронетехники от самоприцеливающихся боевых элементов — очень актуальная научно-техническая задача.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
54

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 77

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Вчера, 18:19
    Для танков придумали тепловую «шапку-невидимку»
    Секта джавелин потеряет своего бога laughing
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Вчера, 18:25
      Вот тоже интересно.Если симитировать сигнатуру Абрамса,то дротик не попадет?
      Цитата: Наблюдатель2014
      Для танков придумали тепловую «шапку-невидимку»
      Секта джавелин потеряет своего бога laughing
      210окв
      1. хрыч Вчера, 19:30
        Цитата: 210окв
        дротик не попадет?

        Все на Донбасс, быстро и дешево, как все гениальное good
        Так вот, сидят инженеры, создают джавик годами, едят гранты, испытывают, внедряют, а тут лапотники приперлись и нагадили в малину wassatнакрыли шифером wassat
        Профессор ладно, всех успокоил, практикой тыкнул носом и скажет не берите джавелин, покупайте спайк ... у меня, wassat индусы много забраковали laughing
        хрыч
      2. Dartys Вчера, 22:46
        Цитата: 210окв
        Если симитировать сигнатуру Абрамса

        Пока должно имитировать сигнатуры даже неживых предметов никто не научился.....
        Dartys
        1. Маз Вчера, 23:19
          Ракета комплекса Javelin оснащена инфракрасной головкой самонаведения (ИК ГСН),
          Маз
    2. No pasaran Вчера, 18:25
      Мы просто придумаем себе нового.Адепт секты.
      No pasaran
      1. лесовозник Вчера, 21:34
        Цитата: No pasaran
        Мы просто придумаем себе нового.Адепт секты.

        Думайте, думайте - ночной горшок вам в помощь
        лесовозник
        1. Scoun Вчера, 21:57
          Цитата: лесовозник
          Цитата: No pasaran
          Мы просто придумаем себе нового.Адепт секты.

          Думайте, думайте - ночной горшок вам в помощь

          Не знаю на счёт "думайте", но асбест, это асбест! Да он запрещён во многих странах, после распила которого, человеку "пуля" как избавление.
          Утрирую, но например в США, асбестовые панели, чуть ли нп в скафандрах утилизировали.
          Где новинки?)))
          Именно пыль и особенно амфибол-асбеста опасна при попадании в лёкие и тк.
          Scoun
          1. неглавный Вчера, 22:51
            Цитата: Scoun
            Цитата: лесовозник
            Цитата: No pasaran
            Мы просто придумаем себе нового.Адепт секты.

            Думайте, думайте - ночной горшок вам в помощь

            Не знаю на счёт "думайте", но асбест, это асбест! Да он запрещён во многих странах, после распила которого, человеку "пуля" как избавление.
            Утрирую, но например в США, асбестовые панели, чуть ли нп в скафандрах утилизировали.
            Где новинки?)))
            Именно пыль и особенно амфибол-асбеста опасна при попадании в лёкие и тк.

            А мне вот интересно, а что вы выберете? Джавелин в башню или асбест за башней?
            неглавный
          2. Vlad.by Вчера, 23:44
            Вот блин! А я не знал... лежит мешочек асбеста в загашнике. Использую как жидкий дюбель. Пойти выбросить? Опасно ведь! Правда уже лет 30 использую :-)
            Vlad.by
    3. LASVEGAS Вчера, 18:30
      Не думаю, что Джавелин применяли при испытаниях. А так - дай Бог , чтобы секта потеряла бога :)
      LASVEGAS
      1. pjastolov Вчера, 19:17
        Цитата: LASVEGAS
        Не думаю, что Джавелин применяли при испытаниях. А так - дай Бог , чтобы секта потеряла бога :)

        значит на Донбасе её можно будет изготовить, и атошники опять будут прыгать от "радости" что полосатые дали им джавелы
        pjastolov
    4. сибиралт Вчера, 18:50
      Как говорится, голь на выдумки хитра. Дешево и сердито. what
      сибиралт
      1. dvina71 Вчера, 19:43
        Цитата: сибиралт
        Как говорится, голь на выдумки хитра.

        НУ почему же голь? Этой идее уже лет 10..может и больше.. Шведы по моему хотели интегрировать такую систему в свою БТ,только там сигнатруа должна была имитировать легковушку.. У нас сделали проще.. направили горячую струю газов в сторону от танка..,создавая ложный образ в стороне от цели..
        dvina71
    5. Маз Вчера, 23:12
      Здравствуй птур? А джавелин как наводится? По теплу?
      Маз
  2. san4es Вчера, 18:23
    ...суббоеприпасы с тепловым наведением получили широкое распространение в иностранных армиях

    san4es
    1. профессор Вчера, 18:30
      Кассетная бомба РБК-500. Эффект ошеломляет

      Действительно ошеломляет отсутствие эффекта применения в боевых условиях.
      профессор
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 18:36
        профессор
        Действительно ошеломляет отсутствие эффекта применения в боевых условиях.
        Ну сильно попросите .И танковой колонной испытайте на себе.У России не было пока врагов с кучей техники на маршах.Вы можете быть первыми.Дерзайте Буквально всё:в ваших руках. laughing
        Наблюдатель2014
        1. профессор Вчера, 18:40
          Цитата: Наблюдатель2014
          профессор
          Действительно ошеломляет отсутствие эффекта применения в боевых условиях.
          Ну сильно попросите .И танковой колонной испытайте на себе.У России не было пока врагов с кучей техники на маршах.Вы можете быть первыми.Дерзайте Буквально всё:в ваших руках. laughing

          Хм? Стесняюсь спросить, а какого тогда эти боеприпасы применяли в Сирии? Смеха ради? Тогда цель достигнута. lol
          профессор
          1. san4es Вчера, 19:00
            Цитата: профессор
            ...Хм? Стесняюсь спросить, а какого тогда эти боеприпасы применяли в Сирии? Смеха ради? Тогда цель достигнута. lol

            stop ...Не эти...Работали по площадям по живой сире НУР, с осколочно-фугасными суббоеприпасами (т.е внутри бомбы / НУР)

            san4es
            1. ЗВО Вчера, 19:17
              Цитата: san4es
              Цитата: профессор
              ...Хм? Стесняюсь спросить, а какого тогда эти боеприпасы применяли в Сирии? Смеха ради? Тогда цель достигнута. lol

              stop ...Не эти...


              Как это не эти?
              Это фото с Сирии тех самых боевых самонаводящихся элементов...
              ЗВО
              1. san4es Вчера, 19:23
                Цитата: ЗВО
                ...Это фото с Сирии тех самых боевых самонаводящихся элементов...

                request ...Не сработал, бывает:
                san4es
                1. профессор Вчера, 22:01
                  Цитата: san4es
                  ..Не сработал, бывает:

                  Уж очень много их там не сработало.
                  профессор
                  1. неглавный Вчера, 23:00
                    Цитата: профессор
                    Цитата: san4es
                    ..Не сработал, бывает:

                    Уж очень много их там не сработало.

                    А Вы что хотели? Если утилизируется боезапас с предельным сроком годности? Кстати у нас таких много! Куда девать?
                    неглавный
          2. Наблюдатель2014 Вчера, 19:02
            профессор
            Хм? Стесняюсь спросить, а какого тогда эти боеприпасы применяли в Сирии?
            Везде-то вы были,везде-то побывали bully
            Наблюдатель2014
            1. КОТ БАЮН Вчера, 19:13
              Везде-то вы были,везде-то побывали

              угу.. И послать то, прям, некуда laughing
              КОТ БАЮН
              1. pjastolov Вчера, 19:20
                Цитата: КОТ БАЮН
                угу.. И послать то, прям, некуда

                смотри - тебя за избранного в баню пошлют laughing
                pjastolov
                1. КОТ БАЮН Вчера, 19:24
                  В смысле за богоизбранного? Да ладно... laughing
                  Я, вроде, "в рамочках". Вечерка, уважаемые. hi
                  КОТ БАЮН
                  1. pjastolov Вчера, 19:26
                    Цитата: КОТ БАЮН
                    Я, вроде, "в рамочках". Вечерка, уважаемые.

                    ну тогда drinks
                    pjastolov
        2. ЗВО Вчера, 19:15
          Цитата: Наблюдатель2014
          профессор
          Действительно ошеломляет отсутствие эффекта применения в боевых условиях.
          Ну сильно попросите .И танковой колонной испытайте на себе.У России не было пока врагов с кучей техники на маршах.Вы можете быть первыми.Дерзайте Буквально всё:в ваших руках. laughing


          Ответили, просто огрызнуться?
          Независимо, что, но ляпнуть...
          Вышеуказанное фото - фото "Фиаско, этого Братана с Базальта", который придумал конструкцию. которая Обязана самоликвидироваться, но почему то не делает этого.
          Соответственно главный конструктор с сотоварищи - должен быть не просто ругаем. он должен быть наказан так, что бы каждая уборщица верещала от страха...
          Это военная техника.
          Каждый экземпляр может быть той самой последней каплей... или не стать ей
          ЗВО
      2. vladfill Вчера, 18:37
        Жаль не на обетованную упала, таки.
        vladfill
      3. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
      4. DenZ Вчера, 21:11
        Цитата: профессор
        Действительно ошеломляет отсутствие эффекта применения в боевых условиях

        В Сирии было применение. Видео даже проскакивало. Но вроде как не совсем понравился нашим эффект от этого применения.
        DenZ
  3. Vita VKO Вчера, 18:24
    защита бронетехники от самоприцеливающихся боевых элементов — очень актуальная научно-техническая задача
    Очень своевременная разработка. Теперь американские ПТРК Javelin ВСУ может сдавать в металлолом или сразу менять на водку и сало.
    Vita VKO
  4. профессор Вчера, 18:26
    По словам эксперта в области бронетанкового вооружения и техники Сергея Суворова, защита бронетехники от самоприцеливающихся боевых элементов — очень актуальная научно-техническая задача.

    Да ну? Кто ж это ему такое сказал? Я думал ТОУ, Джавелин или Хэлфайр актуальны, а тут такое. request
    профессор
    1. san4es Вчера, 18:36
      Цитата: профессор
      .... Я думал ТОУ, Джавелин или Хэлфайр актуальны, а тут такое. request

      wink
      san4es
    2. Геркулесыч Вчера, 18:42
      Профессор, в вашем списке отсутствует Спайк! lol То есть, ПТРК с наведением на цель по телевизионному каналу неактуален? ?? belay Или забыли дописать в список актуальных боевых противотанковых западных комплексов??? belay
      Геркулесыч
      1. профессор Вчера, 18:47
        Цитата: Геркулесыч
        Профессор, в вашем списке отсутствует Спайк!

        Много что отсутствует. Например Милан или китайская Красная стрела.

        Цитата: Геркулесыч
        То есть, ПТРК с наведением на цель по телевизионному каналу неактуален? ??

        И какая связь с описываемым в статье методом противодействия самонаводящимися суббоеприпасом с ударным ядром?

        Цитата: Геркулесыч
        Или забыли дописать в список актуальных боевых противотанковых западных комплексов???

        Не забыл. Вашу публику возбуждают любые упоминания именно об этих средствах поражения танков. Особенно Джавелины. lol
        профессор
        1. vovanpain Вчера, 19:10
          Цитата: профессор
          Особенно Джавелины.

          Олег hi секта поклонников Джавелинов находится правее Ростова на Дону,четвертый год молятся на Джавелины уже,вроде вымолили,но американский папка запретил давать аборигенам Джавелин в руки,только хозяевам можно,а аборигены будут как на икону молиться. hi
          vovanpain
          1. APASUS Вчера, 19:35
            Цитата: vovanpain
            Олег секта поклонников Джавелинов находится правее Ростова на Дону,четвертый год молятся на Джавелины

            Да тут на сайте полно сектантов и поклонников Джавелинов .Они все и Олег тоже, как в этом ролике верят что при попадании у танка даже гусянка отлетает ,как в кино!
            APASUS
          2. профессор Вчера, 22:13
            Цитата: vovanpain
            Олег секта поклонников Джавелинов находится правее Ростова на Дону,четвертый год молятся на Джавелины уже,вроде вымолили,но американский папка запретил давать аборигенам Джавелин в руки,только хозяевам можно,а аборигены будут как на икону молиться.

            Я Джавелин хорошо изучил и статью о его матчасти на я на этом сайте переводил. тем не менее у меня другие кумиры.

            Цитата: APASUS
            Да тут на сайте полно сектантов и поклонников Джавелинов .Они все и Олег тоже, как в этом ролике верят что при попадании у танка даже гусянка отлетает ,как в кино!

            Мне хватает видео из Сирии. Смотрим с 2:30
            профессор
        2. Korax71 Вчера, 23:31
          Наверное зависть feel никак что то наш впк не родит в муках птур 3 поколения sad
          Korax71
  5. Antidote Вчера, 18:27
    Лучше бы КАЗ развивали и внедряли, чем асбестовые короба под специальным углом.
    Antidote
  6. Egorovich Вчера, 18:34
    Все гениальное просто и все простое гениально. "В гениальности 1% таланта и 99% труда." (Томас Алва Эдисон)
    Egorovich
  7. zzdimk Вчера, 18:35
    А насколько это эффективно? А если болванка сверху на металл реагирует, то как сигнатуру танка весом в 50 тонн изменять?
    zzdimk
  8. Немезида Вчера, 18:35
    Чиновники в России взяли моду делать пустые заявления,о ,якобы,проделанной работе...А по сути нет почти ничего,кроме опытных проектов и экспериментальных образцов,часто не лучшего качества ( достаточно вспомнить Титаник проекта 22350 с неработающими РЛС и ЗРК,который скоро сгниет на бесконечных испытаниях,которые обходятся России чрезмерно дорого )
    Немезида
  9. Vikalst Вчера, 18:45
    По сравнению с вертолетами и самолетами у танка можно придумать много простых способов обмануть тот же Джавелин.....Например надеть резин.шланги метра по 3 на выхлопные трубы и положить кусок теплона с фольгой на моторный отсек...Говорят в Донбассе так пробовали....
    Vikalst
  10. karish Вчера, 18:49
    Предлагаемая разработчиками из МосВОКУ конструкция достаточно проста. Это съемный короб из теплоизоляционных материалов на асбестовой или керамической основе. В коробе под специально рассчитанными углами проделываются отверстия, которые рассеивают тепло от двигателя.


    Цитата: Vikalst
    По сравнению с вертолетами и самолетами у танка можно придумать много простых способов обмануть тот же Джавелин.....Например надеть резин.шланги метра по 3 на выхлопные трубы и положить кусок теплона с фольгой на моторный отсек

    belay laughing
    karish
    1. Геркулесыч Вчера, 18:54
      Это вы вообще-то к чему? Типа , самообман, электронику не проведешь, и все такое? ??
      Геркулесыч
    2. Геркулесыч Вчера, 18:55
      Александр, на фото ваш ребенок, я так понял? ?? good
      Геркулесыч
      1. karish Вчера, 19:47
        Цитата: Геркулесыч
        Александр, на фото ваш ребенок, я так понял? ?? good

        Мой ? belay
        Мой уже капитанские погоны второй год носит. soldier
        karish
  11. Геркулесыч Вчера, 18:53
    Вообще то асбест вреден для здоровья, экипаж нужно будет чаще проверять врачам, если именно асбест будет использован для данной разработки!
    Геркулесыч
    1. opus Вчера, 19:06
      Цитата: Геркулесыч
      Вообще то асбест вреден для здоровья

      сам асбест не вреден.
      Вдыхании асбестовой пыли и оседание её в лёгких- да.
      Растворение в слабокислой среде.И то...
      "наш" асбест выводится бронхами (слизь , кашель)
      И даже в этом случае вред асбеста для человека может проявиться через десять и более лет...
      не препрывного " потребления"
      Хризотиловый асбест химически инертен: не растворяется в воде, не разрушается под воздействием кислорода, солнечной радиации, озона.

      Амфиболовый асбест значительно отличается от хризотиле вого содержанием окиси магния и кремнезема, а также свойствами.
      Амфиболовый асбест отличается кислотоупорностью, высоко ценится и применяется в химической промышленности.
      Амфиболовый асбест ( № 527) встречается в виде жил и прожилок в породах осадочного и изверженного происхождения; обладает большой стойкостью к воздействию высокой температуры, кислот и щелочей.
      Ранее этот материал добывался преимущественно в Европе, США и Австралии.
      Этот вид асбеста запрещено использовать в странах Евросоюза, в которых ранее этот вид асбеста широко использовался

      В России большие месторождения хризотил-асбеста находятся на Урале.
      у нас хризотил-асбест.

      Не слухайте тупую западную пропаганду
      opus
      1. Геркулесыч Вчера, 19:22
        Опус или Антон! За пояснение спасибо!!! hi good +++!!!
        Геркулесыч
        1. opus Вчера, 20:34
          Опус или Антон

          А какая разница?
          Хоть горшком назови, только в печь не ставь.
          Хоть как ни зови (хоть чертом зови), только хлебом корми.
          Как хочешь зови, только водкой пои.

          Рад, что помог.
          С Новым Годом!
          opus
  12. viktorch Вчера, 18:59
    ВАУ, ЗАКОНЫ ТЕРМОДИНАМИКИ ОТМЕНИЛИ
    viktorch
    1. хрыч Вчера, 19:25
      как раз применили laughing
      хрыч
    2. opus Вчера, 23:09
      Цитата: viktorch
      ВАУ, ЗАКОНЫ ТЕРМОДИНАМИКИ ОТМЕНИЛИ

      ваууууу.
      А шо не так то
      ?

      ну или так

      поставьте на участке м/у ИК приёмником и целью, излучающей тепло лист асбеста

      и гарантированно получите ослабление теплового выделения даже при контакте с горячей поверхностью
      Сети Intermat Arcus например


      Ну или

      разница в тепловом излучении дома на заднем плане, который окрашен краской Intermat Low Emissivity Paint (краска с низкой излучательной способностью), и домом на переднем плане, который не окрашен
      opus
  13. vladimirasha Вчера, 19:35
    А что же для авиабазы не придумали или потрепаться только .Ребята почему погибли?Тоже мне бабки ешки.
    vladimirasha
    1. dvina71 Вчера, 19:50
      Цитата: vladimirasha
      Ребята почему погибли?

      Потому что там война.. и от обстрела с близкого расстояния минометами..спасти может только патрулирование и работа спецслужб. Технически перехватить тупую болванку которая в полете несколько секунд..сложно..,особенно если не знать заранее направление.
      И как от такого бп поможет система искажения тепловой сигнатуры?
      В чем смысл вашей попытки испражнится..?
      dvina71
  14. Doliva63 Вчера, 19:41
    Чё-та я пропустил - давно "моспехи" танками заболели?! belay drinks
    Doliva63
  15. assa67 Вчера, 19:43
    расскажу про первую"шапку невидимку"....top sicret -перед прочтением сжечь.....на "Гвоздику" на выхлопе,накидывалась плащ-палатка,в рукав шланг от говновоза 15м....тепловизор находил конец шланга
    Цитата: Наблюдатель2014
    Секта джавелин потеряет своего бога
    Ответить Цитировать Ж
    assa67
    1. VALERIK_097 Вчера, 20:26
      Что только не придумаешь с плащпалаткой)))))
      У меня в своё время при переключении на зимний обогрев кузова КАМАЗ-55111(самосвал),место выхлопа до красна разогревалось,А Вы плащпалатка,армированный резиновый шланг.
      Палатку пожарной машиной поливали?))))))
      VALERIK_097
      1. VALERIK_097 Вчера, 20:35
        assa67 кол Вам поставил ,за превосходную фантазию))))))
        VALERIK_097
        1. assa67 Вчера, 23:35
          не,родной,это факт.....
          assa67
      2. assa67 Вчера, 23:39
        что у Вас там разогревалось-не знаю......учите матчасть,боец
        assa67
  16. tchoni Вчера, 19:49
    Шапка» устанавливается на моторно-трансмиссинное отделение и искажает инфракрасную сигнатуру боевых машин. При этом ее можно легко изготовить силами обычных ремонтных подразделений мотострелкового полка. Новинка разработана военными инженерами из Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ).

    Ой, чей та боязно мне это читать. И стремно слышать. Шапку, панимаш , невидимку сделали умельцы. На коленке, из ничего! Да такую, что всем буржуям на зввисть! Во!.....
    Только движок - это не единственное место, где у танка тепло выделяется.........
    tchoni
    1. Голован Джек Вчера, 20:13
      Цитата: tchoni
      движок - это не единственное место, где у танка тепло выделяется

      Расскажите мне, пожалуйста, из какого места у танка выделяется хотя бы 1% того количества тепла, которое излучает двигатель?
      BTW, задача "шапки-невидимки" вовсе не сделать танк невидимым в ИК, а "защита бронетехники от самоприцеливающихся боевых элементов". Путем искажения этой самой картинки в ИК.
      А про "шапку-невидимку" придумал автор... автор, автор laughing
      Голован Джек
      1. tchoni Вчера, 21:10
        Цитата: Голован Джек
        Расскажите мне, пожалуйста, из какого места у танка выделяется хотя бы 1% того количества тепла, которое излучает двигатель?

        Из гусениц) Очень много выделяется тепла)
        А, если танк палит, то и ствол, несмотря на термокожухнагревается....
        tchoni
        1. Голован Джек Вчера, 21:16
          Цитата: tchoni
          Из гусениц) Очень много выделяется тепла)

          Судя по смайлам, до вас дошло...
          Ни пушка при стрельбе, ни, тем паче, гусеницы по выделению тепла с двигателем... несравнимы.
          Поэтому всякая дрянь с тепловым наведением наводится на МТО танка.
          Задача "шапки" - грубо говоря, "обмануть" ГСН этой дряни, исказив привычную ей "картинку". А (ни в коем случае) не спрятать от нее танк.
          Далее - голова дряни перестает понимать, "где я и где мои вещи", и танк остается цел.
          Вот примерно такая механика yes
          Голован Джек
          1. Korax71 Вчера, 23:43
            Обмануть ик гсн можно только отсутствием теплового излучения.те же джавелины имеют функцию запоминания тепловой сигнатуры.головке самонаведения важно,чтобы сигнатура не сливалась с окружающей местностью.
            Korax71
            1. Голован Джек Сегодня, 00:09
              Цитата: Korax71
              те же джавелины имеют функцию запоминания тепловой сигнатуры

              А что есть "тепловая сигнатура", не напомните? Я... забыл... wink
              Цитата: Korax71
              головке самонаведения важно,чтобы сигнатура не сливалась с окружающей местностью

              Головке, блин, самонаведения важно, блин, чтобы то, что она видит перед собой, было похоже на танк... а не на пионерский, блин, костер... например.
              В ИК-диапазоне, естественно, поскольку она именно в нем "видит".
              "Шапка-невидимка", как ее зачем-то обозвал автор (автор, автор) как раз и делает танк непохожим на то, что "привыкла" видеть перед собой ИК ГСН... блин.
              Мельче разжевать уже невозможно, звиняйте request
              Голован Джек
  17. 452336 Вчера, 20:45
    В свое время был потрясен роликом, где демонстрировалась работа рэб "Витебск". Ракеты буквально отскакивали от невидимого купола, которым был "накрыт" вертолет. Потом случилась Сирия, а война как известно лучшая проверка для новых технологий. Думаю новая шапка-невидимка получилась не хуже)
    452336
  18. Громобой Вчера, 20:50
    мне ,пожалуйста ,танк в полной комплектации,ах,нет,гулять так гулять,заверните два и какой нибудь БТР в придачу,на всю оставшуюся сдачу.
    Громобой
    1. ТОР2 Вчера, 22:47
      Цитата: Громобой
      гулять так гулять,

      А давайте ещё следящую систему ГСН покачаем. Обдерём с списанных Мт-24 СОЭП. Нечего добру пропадать. Расставим несколько ИК датчиков на танке, и конечно же блок управления куда без него. Исходя из показаний датчиков БУ будет менять угол открытия ключей стоящих в цепи питания ксеноновой лампы СОЭП. Спектр излучения СОЭП должен наложиться спектр излучения двигателя.
      ТОР2
  19. Vard Вчера, 21:45
    Все гениальное просто.. Три минуты и из СВЧ печки иметатор РЛС...
    Vard
  20. Маз Вчера, 23:15
    Цитата: профессор
    Цитата: Наблюдатель2014
    профессор
    Действительно ошеломляет отсутствие эффекта применения в боевых условиях.
    Ну сильно попросите .И танковой колонной испытайте на себе.У России не было пока врагов с кучей техники на маршах.Вы можете быть первыми.Дерзайте Буквально всё:в ваших руках. laughing

    Хм? Стесняюсь спросить, а какого тогда эти боеприпасы применяли в Сирии? Смеха ради? Тогда цель достигнута. lol

    А вы внимательно ознакомьтесь с разными боевыми частями изделия, и возможностями по точечному применению при пуске одиночных ракет laughing
    Маз
  21. Tektor Вчера, 23:45
    А может нужен просто мощный светодиодный ИК прожектор наверху длинной антенны? Ложная цель, типа, для отвода прицела.
    Tektor
Картина дня