14:00 06 января

Почему "грузинский легион" вышел из состава ВСУ?

Накануне командование так называемого грузинского легиона объявило о выходе вооружённого формирования из состава 54-й бригады ВСУ. В качестве причины выхода из состава грузинских наёмников из состава украинских вооружённых сил названы некомпетентность бригадного командования. Также заявлено, что командование 54-й бригады отдавало «незаконные приказы».

Из сообщения, которое появилось в Фейсбуке:
Проблема состоит в том, что командир 54 бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Грузинского легиона, которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближённых.


Стало известно, что в ходе попытки «депортации» ранения и травмы получили 11 грузинских наёмников.


Почему "грузинский легион" вышел из состава ВСУ?


Полный текст заявления в соцсети (орфография и пунктуация сохранены):
20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции прошедшей 16 декабря 2017 года при которой были ранены 11 бойцов Грузинского Легиона и 25 Батальона мы обязательно сообщим на пресс конференции в ближайшие дни. Также будут опубликованы: аудио запись разговора командира Грузинского Легиона с командиром 54 Бригады, капитаном Холмовским и Сергеем Федосенко, где командир 54 Бригады отдаёт приказ Сергею Федосенко уволить бойцов Грузинского Легиона по «несоответствию», а также аудио запись с телефонными угрозами бойцам Грузинского Легиона. Хотим сказать, что командир 54 бригады в связи с развернувшимися событиями и стремлением во что бы то не стало их замалчивать любыми методами, уволил командира 25 Батальона Евгения Лаврова, который изначально поддержал Грузинский Легион и помог интегрироваться в ЗСУ. Грузинский Легион не собирается молчать и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко (зам. командира 25- ого Батальона и зам. командира 54 Бригады). Сегодня проблема состоит в том, что командир 54 Бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Грузинского Легиона которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближённых. Сергей Федосенко и бывший представитель Грузинского Легиона Зураб Чехелидзе систематически звонят в госпиталь раненым бойцам Грузинского Легиона, угрожая тяжело раненым отказом в лечении и депортацией, в случае разглашения ими незаконного приказа операции 16 декабря 2017 года. Командир Майстренко и его пособник капитан Холмовский назвали Грузинский Легион «раковой опухолью, помогающей выжить Украине», после чего у нас нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины. Также командир 54 Бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов Грузинского Легиона всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства Грузинского Легиона). Просим всех волонтеров, которые передавали нам необходимые вещи, срочно отреагировать на эту ситуацию! Также хотим добавить, что 3 человека грузинской национальности, оставшиеся в 54-ой Бригаде, не состоят больше в Грузинском Легионе и более не представляют Грузинский Легион. В случае манипуляции ими именем Грузинского Легиона, просим всех сообщать на официальную страницу Легиона в Фейсбуке. Хотим отметить, что вся данная информация уже передана представительствам стран, бойцы которых входят в состав интернационального Грузинского Легиона.


Напомним, что грузинский «национальный легион» (ГНЛ) был образован в 2014 году. Тогда его командование заявило о готовности брать на службу не только грузинских, но и американских граждан. О точном числе американцев, воевавших в Донбассе на стороне ГНЛ, данных нет. При этом хорошо известно о фактах особой жестокости по отношению к местному населению Донбасса со стороны наёмников грузинского вооружённого формирования.


Использованы фотографии: https://www.facebook.com/GeorgianNationalLegion
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Комментарии 45

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  1. Lester7777 Сегодня, 09:31
    Недолго продолжался бой:
    Бежали робкие грузины!
    Lester7777
    1. новичок Сегодня, 09:34
      жаль, что не перебили друг друга. стало бы меньше мрази на свете.
      новичок
      1. Шура пермский Сегодня, 10:37
        Я бы тоже больше обрадовался,если бы обстреляли бы друг друга… грузинчикам просто бабок не накинули,вот они и взвылись
        Шура пермский
    2. kot28.ru Сегодня, 09:45
      Бежали робкие грузины!(c)
      Блин,с языка снял буквально good
      У потрошенки заканчиваются деньги на наемников? hi
      А поскольку бесплатно воевать неохота,ну не за незалежность же чью то,то и сдриснули!
      kot28.ru
      1. moskowit Сегодня, 09:53
        Кукловоды в деньгах ограничивают, а Петрилло с собственного гаманца платить не хочет... Вот и вся причина... А все слова это так, антураж... Не первый раз в истории ландскнехтов... Нема грошей и дела нема...
        moskowit
      2. Лелёк Сегодня, 09:57
        Цитата: kot28.ru
        kot28.ru

        hi
        Намедни Нино Бурджанадзе проанализировала перспективы войны в Донбассе, сравнив их с войной "080808".
        Лелёк
        1. avt Сегодня, 11:32
          Цитата: Лелёк
          Намедни Нино Бурджанадзе проанализировала перспективы войны в Донбассе, сравнив их с войной "080808".

          Прикол в том , что собственно товарищу Саа...Ах! Какому человеку! При посредничестве министра иностранных дел России , тогда ещё Иванова, передали Аджарию, вывезя оттуда Абашидзе . Да собственно предлагали посредничество в мирном разруливании с Ю.О. и Абхазией ,то есть по факту ЕМУ собирали Грузию в рамках ГССР, вот САМИ , очередной раз! wassat Но .... гарачие грузынские кацо решили делать по завету Конь да Лизы. Ну и огребли.
          avt
        2. лесовозник Сегодня, 11:43
          Цитата: Лелёк
          Цитата: kot28.ru
          kot28.ru

          hi
          Намедни Нино Бурджанадзе проанализировала перспективы войны в Донбассе, сравнив их с войной "080808".

          Тож так думаю - почуяли грузинцы что они там накануне большого кипиша - вот и сваливают
          лесовозник
          1. avt Сегодня, 11:52
            Цитата: лесовозник
            Тож так думаю - почуяли грузинцы что они там накануне большого кипиша - вот и сваливают

            Скорее прочувствовали , что хабар в Киеве поднять можно большой и легче , причём безболезненно не под артобстрелом.Подтянутся к Михо в Киев.
            avt
      3. loginovich Сегодня, 10:50
        У потрошенки заканчиваются деньги на наемников? hi
        А поскольку бесплатно воевать неохота,ну не за незалежность же чью то,то и сдриснули!

        Не дождемся на войну деньги найдет[b][/b]
        На эти цели предусмотрели 165,3 млрд (5% ВВП), что по сравнению с 2017 годом больше на 28,8 млрд грн.
        https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
        loginovich
    3. 210окв Сегодня, 09:59
      Одни бандиты пытаются наехать на других.Ликвидировать и тех и других.
      Цитата: Lester7777
      Недолго продолжался бой:
      Бежали робкие грузины!
      210окв
      1. Pete Mitchell Сегодня, 11:11
        Цитата: 210окв
        Одни бандиты пытаются наехать на других.Ликвидировать и тех и других.
        Цитата: Lester7777
        Недолго продолжался бой:
        Бежали робкие грузины!

        Знаете, когда наемники начинают говорить о морали, куда там Крылову с его баснями.. lol
        Pete Mitchell
        1. Hoc vince Сегодня, 11:27
          - Капитан, у меня две новости!
          - Боцман, не тяни, начинай с хорошей.
          - У нас на борту ни одной крысы!
          Hoc vince
    4. verner1967 Сегодня, 10:12
      Цитата: Lester7777
      Бежали робкие грузины!

      так нельзя говорить, после обретения независимости этой маленькой, но очень гордой нации, там переделали стихи Лермонтова, новая интерпретация: "Бежали храбрые грузины!"
      verner1967
      1. роман66 Сегодня, 10:39
        Неверная цитата hi " бежали гордо храбрые грузины" lol
        роман66
    5. ul_vitalii Сегодня, 11:32
      Надеюсь личика с них срисовали, можно со временем в московском метро вылавливать и записать их мемуары.
      ul_vitalii
    6. devis Сегодня, 13:31
      Цитата: Lester7777
      Недолго продолжался бой:
      Бежали робкие грузины!

      Гореть им в аду!!!
      devis
  2. лысова Сегодня, 09:47
    По секрету - легион Грузинский, полностью завербован Москвой и должен был устроить переворот, во главе с Михой.В Москве всё под контролем, АССА, бела горячка!!!
    лысова
    1. Балу Сегодня, 10:37
      Цитата: лысова
      По секрету - легион Грузинский, полностью завербован Москвой и должен был устроить переворот, во главе с Михой.В Москве всё под контролем, АССА, бела горячка!!!

      правильно ли я понял, что легион выдвигается на позиции в соответствии с концепцией его создания? belay Гениально! drinks
      Балу
      1. лысова Сегодня, 10:53
        Может я и ошибаюсь, но тут похоже связь с М. Саакашвили . Он же в Грузии человек пять из тюрьмы вытащил ( последние дни президенства ). Они киллера и уголовники. Иза это тоже ему в Грузии статью шьют - он не имел права - они убирали ему не угодных в Грузии. А он пока из Украины сдёрнул. Как то так - чисто мои мысли.
        лысова
        1. ul_vitalii Сегодня, 11:36
          А для убедительности издевались над местным населением. Хорошо пошутили.
          ul_vitalii
          1. лысова Сегодня, 12:23
            И это до кучи - согласен.
            лысова
    2. nikolaev Сегодня, 12:23
      что завербован - это очевидно
      nikolaev
  3. слава1974 Сегодня, 09:47
    бойцы которых входят в состав интернационального Грузинского Легиона.

    То был "национальный грузинский", потом стал " интернациональный", но тоже грузинский. Видимо наемники разницы не понимают.
    Кто им незаконный приказ отдал, кто определил ,что он незаконный? Одним словом организованное преступное сообщество, в просторечье именуемое "банда".
    слава1974
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 09:48
    Обычные разборки обычных банд в обычном Диком Поле . Отличия от времён Гражданской войны - в интернетмедийной приправе
    КВУ-НСвД
  5. Комментарий был удален.
  6. Lester7777 Сегодня, 09:51
    "Также командир 54 Бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов Грузинского Легиона всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года АТО волонтерами"
    Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки.(С)
    Lester7777
  7. федоров Сегодня, 09:54
    Наемники..Я понимаю когда за светлую идею, но просто за бабки. am
    Лучше бы галстукаеда ловили. Премию бы получили. А так просто тикать, прям стыдно за баранов. Не в обиду нормальным Грузинам.
    федоров
  8. новичок Сегодня, 09:54
    Александр, ё моё, ты куда стих подевал? wink
    новичок
  9. German Titov Сегодня, 09:55
    Командир Майстренко и его пособник капитан Холмовский назвали Грузинский Легион «раковой опухолью, помогающей выжить Украине».
    Премию "шнобелевскую" в области онкологии!!!
    German Titov
  10. polpot Сегодня, 09:56
    Пауки в банке , только грабить и могут
    polpot
  11. СерегаБосс Сегодня, 10:04
    Бородатые козлики разворошили влажный курятник. Смешные вояки.
    СерегаБосс
  12. Смог Сегодня, 10:06
    назвали Грузинский Легион «раковой опухолью, помогающей выжить Украине»,

    Хм, очень даже интересная интерпретация вопроса, ну прямо очень интересная. И как это раковая опухоль может помочь организму выжить? Обычно как то наоборот бывает - раковая опухоль пожирает здоровые клетки организма. Или территория 404 такой "организм" что только раковая опухоль и помогает ей выживать? Тогда встает вопрос, что это за организм то такой, территория 404??????
    Смог
    1. Монархист Сегодня, 10:45
      Пожарный Смог, Вы у меня с языка сняли вопрос: с каких это пор раковые метастазы стали целебными? За это открытие Нобелевская премия
      Монархист
      1. Смог Сегодня, 10:53
        Цитата: Монархист
        Пожарный Смог

        Неа, я чисто техногенный laughing
        Цитата: Монархист
        За это открытие Нобелевская премия

        Даааа, тут даже англицкие ученые отдыхают soldier
        Смог
  13. Симон Сегодня, 10:33
    Цитата: Lester7777
    Недолго продолжался бой:
    Бежали робкие грузины!

    Они только с мирным населением могут воевать! А в Осетии, вся наступающая грузинская танковая армада, одного нашего солдата с пулеметом испугалась и отступила!
    Симон
  14. svp67 Сегодня, 10:33
    Почему "грузинский легион" вышел из состава ВСУ?
    Просто вино и песни закончилась...
    svp67
  15. Симон Сегодня, 10:38
    Цитата: Лелёк
    Цитата: kot28.ru
    kot28.ru

    hi
    Намедни Нино Бурджанадзе проанализировала перспективы войны в Донбассе, сравнив их с войной "080808".

    Согласен! ВСУ уже в который раз в "котлы" попадает laughing История их ничему не учит. fool
    Симон
  16. Монархист Сегодня, 10:41
    Не хрен было ввязываться куда не следует.! " Угрожая тяжело раненым отказом в лечении и депортацией" надо было дома сидеть и тогда никто не сможет угрожать
    Монархист
  17. rotmistr60 Сегодня, 10:46
    Вдруг запели о незаконных приказах три года творя беззаконие. Чем быстрее перегрызут друг другу глотки, тем лучше.
    rotmistr60
  18. Могучий- Ка Сегодня, 10:47
    От этой шоблы еблы ничего не осталось, когда их прорядили ОППОЛЧЕНЦЫ.
    Могучий- Ка
  19. Могучий- Ка Сегодня, 10:51
    Хороший пример,для других хероев алкашей ВСУ.
    Могучий- Ка
  20. михаил3 Сегодня, 11:53
    Лично мне описание ситуации кажется просто прелестным. Что делают командиры, пытаясь "помешать открыть правду" несчастным легионерам? Они легионеров... пабам... депортируют. Я так понимаю депортация - это когда грузину вырывают язык, отрубают руки и обкалывают психотропами, так что будучи депортированным он уже не может ничего сообщить. А вот пока легионер валяется в госпитале, ему там предоставлена широкая трибуна. Правда с судна...
    михаил3
  21. Геркулесыч Сегодня, 11:56
    Вот и грузинские вояки получили коленом под задницу, от тех, кому еще вчера зад целовали! fool Ну, все верно -одни крысы выдавливают со своего ареала обитания других таких же, но опостыливших всем крыс!
    Геркулесыч
  22. nikolaev Сегодня, 12:18
    чувствуют, что "жареный" приближается - вот и бегут: никто за деньги умирать и не собирался, ну а , ,чтобы это не выглядело бегством, сочиняют всякие приличные причины.
    nikolaev
  23. Челдон Сегодня, 13:57
    Судя по фото,для эвакуации одного раненого,но гордого грузина,надо наряд-сил не меньше одного отделения!
    Челдон
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