Почему "грузинский легион" вышел из состава ВСУ?

Проблема состоит в том, что командир 54 бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Грузинского легиона, которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближённых.

20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции прошедшей 16 декабря 2017 года при которой были ранены 11 бойцов Грузинского Легиона и 25 Батальона мы обязательно сообщим на пресс конференции в ближайшие дни. Также будут опубликованы: аудио запись разговора командира Грузинского Легиона с командиром 54 Бригады, капитаном Холмовским и Сергеем Федосенко, где командир 54 Бригады отдаёт приказ Сергею Федосенко уволить бойцов Грузинского Легиона по «несоответствию», а также аудио запись с телефонными угрозами бойцам Грузинского Легиона. Хотим сказать, что командир 54 бригады в связи с развернувшимися событиями и стремлением во что бы то не стало их замалчивать любыми методами, уволил командира 25 Батальона Евгения Лаврова, который изначально поддержал Грузинский Легион и помог интегрироваться в ЗСУ. Грузинский Легион не собирается молчать и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко (зам. командира 25- ого Батальона и зам. командира 54 Бригады). Сегодня проблема состоит в том, что командир 54 Бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Грузинского Легиона которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближённых. Сергей Федосенко и бывший представитель Грузинского Легиона Зураб Чехелидзе систематически звонят в госпиталь раненым бойцам Грузинского Легиона, угрожая тяжело раненым отказом в лечении и депортацией, в случае разглашения ими незаконного приказа операции 16 декабря 2017 года. Командир Майстренко и его пособник капитан Холмовский назвали Грузинский Легион «раковой опухолью, помогающей выжить Украине», после чего у нас нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины. Также командир 54 Бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов Грузинского Легиона всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства Грузинского Легиона). Просим всех волонтеров, которые передавали нам необходимые вещи, срочно отреагировать на эту ситуацию! Также хотим добавить, что 3 человека грузинской национальности, оставшиеся в 54-ой Бригаде, не состоят больше в Грузинском Легионе и более не представляют Грузинский Легион. В случае манипуляции ими именем Грузинского Легиона, просим всех сообщать на официальную страницу Легиона в Фейсбуке. Хотим отметить, что вся данная информация уже передана представительствам стран, бойцы которых входят в состав интернационального Грузинского Легиона.

Накануне командование так называемого грузинского легиона объявило о выходе вооружённого формирования из состава 54-й бригады ВСУ. В качестве причины выхода из состава грузинских наёмников из состава украинских вооружённых сил названы некомпетентность бригадного командования. Также заявлено, что командование 54-й бригады отдавало «незаконные приказы».Из сообщения, которое появилось в Фейсбуке:Стало известно, что в ходе попытки «депортации» ранения и травмы получили 11 грузинских наёмников.Полный текст заявления в соцсети (орфография и пунктуация сохранены):Напомним, что грузинский «национальный легион» (ГНЛ) был образован в 2014 году. Тогда его командование заявило о готовности брать на службу не только грузинских, но и американских граждан. О точном числе американцев, воевавших в Донбассе на стороне ГНЛ, данных нет. При этом хорошо известно о фактах особой жестокости по отношению к местному населению Донбасса со стороны наёмников грузинского вооружённого формирования.