Американцы похвалились успешными перехватами самолётов Су-30 над Балтикой
ВВС США опубликовали кадры перехвата российских истребителей Су-30 в небе над Балтийским морем. Отмечено, что самолёты F-15 были подняты на перехват в связи с тем, что «российские лётчики не подавали необходимых сигналов и не предоставляли в НАТО планов осуществления полётов».
Сообщается, что речь идёт об «инцидентах», произошедших в ноябре и декабре 2017 года. Отмечено, что истребители американских ВВС, поднимавшиеся в воздух, приписаны к авиабазе Лейкенхит (Lakenheath, Британия). Эта авиабаза была основана в английском графстве Суффолк в 1941 году. На авиабазе размещены самолёты 48-го истребительного крыла ВВС США, известного как «Крыло статуи Свободы».
В перехвате самолётов Су-30 принимали участие самолёты 493-й экспедиционной истребительной эскадрильи.
В американском военном командовании заявили, что пилоты F-15 «действовали максимально корректно и профессионально».
Из заявления командования ВВС США:
Видео, отснятое в голливудском стиле, опубликовано на сайте www.dvidshub.net.
Отмечено, что с января 2018 года «эстафетная палочка» патрулирования воздушного пространства Прибалтики и неба над Балтийским морем передаётся королевским ВВС Дании.
Сообщается, что речь идёт об «инцидентах», произошедших в ноябре и декабре 2017 года. Отмечено, что истребители американских ВВС, поднимавшиеся в воздух, приписаны к авиабазе Лейкенхит (Lakenheath, Британия). Эта авиабаза была основана в английском графстве Суффолк в 1941 году. На авиабазе размещены самолёты 48-го истребительного крыла ВВС США, известного как «Крыло статуи Свободы».
В перехвате самолётов Су-30 принимали участие самолёты 493-й экспедиционной истребительной эскадрильи.
В американском военном командовании заявили, что пилоты F-15 «действовали максимально корректно и профессионально».
Из заявления командования ВВС США:
Лётчики ВВС США осуществляли сопровождение самолётов Су-30 в соответствии со всеми международными стандартами безопасности.
Видео, отснятое в голливудском стиле, опубликовано на сайте www.dvidshub.net.
Отмечено, что с января 2018 года «эстафетная палочка» патрулирования воздушного пространства Прибалтики и неба над Балтийским морем передаётся королевским ВВС Дании.
Использованы фотографии: www.dvidshub.net
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