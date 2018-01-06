14:03 06 января

Американцы похвалились успешными перехватами самолётов Су-30 над Балтикой

ВВС США опубликовали кадры перехвата российских истребителей Су-30 в небе над Балтийским морем. Отмечено, что самолёты F-15 были подняты на перехват в связи с тем, что «российские лётчики не подавали необходимых сигналов и не предоставляли в НАТО планов осуществления полётов».

Сообщается, что речь идёт об «инцидентах», произошедших в ноябре и декабре 2017 года. Отмечено, что истребители американских ВВС, поднимавшиеся в воздух, приписаны к авиабазе Лейкенхит (Lakenheath, Британия). Эта авиабаза была основана в английском графстве Суффолк в 1941 году. На авиабазе размещены самолёты 48-го истребительного крыла ВВС США, известного как «Крыло статуи Свободы».

В перехвате самолётов Су-30 принимали участие самолёты 493-й экспедиционной истребительной эскадрильи.


В американском военном командовании заявили, что пилоты F-15 «действовали максимально корректно и профессионально».

Американцы похвалились успешными перехватами самолётов Су-30 над Балтикой


Из заявления командования ВВС США:
Лётчики ВВС США осуществляли сопровождение самолётов Су-30 в соответствии со всеми международными стандартами безопасности.


Видео, отснятое в голливудском стиле, опубликовано на сайте www.dvidshub.net.

Отмечено, что с января 2018 года «эстафетная палочка» патрулирования воздушного пространства Прибалтики и неба над Балтийским морем передаётся королевским ВВС Дании.

Использованы фотографии: www.dvidshub.net
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Комментарии 55

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  1. xetai9977 Сегодня, 10:42
    а почему бы и нет? Обычная практика. Американцы в лётном мастерстве ничем не уступают и самолёты у них вполне на уровне. Ваши перехватывают натовцев, они ваших. Всегда так было
    xetai9977
    1. svp67 Сегодня, 10:45
      Цитата: xetai9977
      а почему бы и нет?

      Действительно. Трасса на Калининград известна. Сами перелеты новых самолетов на базу с завода известны и контролируются. Можно и "перехватить"
      Цитата: xetai9977
      Обычная практика

      И более всего она "обычна" в том, что этот, с позволения сказать, "перехват", уже "обычно" выдается за "ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК"
      svp67
      1. papas-57 Сегодня, 11:44
        ''И более всего она "обычна" в том, что этот, с позволения сказать, "перехват", уже "обычно" выдается за "ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК". Перехват считается героическим и успешным если после приземления памперс у лётчика-''перехватчика'' остался сухим.
        papas-57
        1. Serg Koma Сегодня, 12:08
          Цитата: papas-57
          после приземления памперс у лётчика-''перехватчика'' остался сухим.

          Не волнуйтесь, всё запротоколировано на видео, как одевается, как ЛЮБЕЗНО дверь видеооператору в "Газель"(??? laughing ) открывает... Так что памперсы точно засняты, но только "Для служебного пользования", загаженные памперсы уже под грифом "Сов.Сек." - ведь круче Янки Эйр Форсе только яйца "в крутую" yes
          Serg Koma
    2. vovanpain Сегодня, 10:49
      Цитата: xetai9977
      Ваши перехватывают натовцев, они ваших. Всегда так было

      Именно так,но когда наши перехватывают,визг и мат стоит на весь мир,не профессионально типа их перехватили,они перехватывают-кино снимают. request Уважения к ТАКОМУ противнику нет.
      vovanpain
      1. pvv113 Сегодня, 11:17
        Володя, приветствую! Действительно, перехват - это повседневная рутина. Правильно svp67 сказал, что янки из этого делают подвиг. А то, что наши перехваты непрофессиональные и опасные - так супостаты к этому готовы, вернее, готовятся wink

        Я раньше думал, что это шутка, а оказалось - правда
        pvv113
        1. фигвам Сегодня, 11:52
          Фото сделано в 1989 году, ф-15 перехватывают пару МИГ-29 которые летят на авиашоу в Канаду .
          фигвам
    3. самый главный Сегодня, 10:51
      Цитата: xetai9977
      а почему бы и нет? Обычная практика. Американцы в лётном мастерстве ничем не уступают и самолёты у них вполне на уровне. Ваши перехватывают натовцев, они ваших.

      А Вас не смущает, что это произошло над Балтийским морем, а не над Мексиканским заливом??? Лично мне это не нравится....
      самый главный
      1. Pirogov Сегодня, 11:38
        Цитата: самый главный
        А Вас не смущает, что это произошло над Балтийским морем, а не над Мексиканским заливом??? Лично мне это не нравится.

        Кубу ...росрали теперь о Мексиканском заливе можно только вспоминать ..............
        Pirogov
    4. Captain Nemo Сегодня, 11:00
      Это точно не у побережья США произошло?
      Captain Nemo
    5. Пафос Сегодня, 11:02
      чето долго собирались прям на бусе подвезли, а че не на такси, они бы пилотов еще бы на метро привезли laughing небось на догоне пожгли все топливо
      Пафос
    6. Мар.Тира Сегодня, 11:04
      Так и не понял,кто кого перехватил?Так и шли шеренгой,не провоцируя друг друга.СУ-30,это вам не СУ-24,который можно расстрелять в упор из-за сады.,и янки это знают.Но американцы мастера по пиариться.В этом им не откажешь.
      Мар.Тира
      1. zivXP Сегодня, 11:21
        Так этож честь и геройский поступок полетать рядом с нашим СУ-30.
        zivXP
      2. Скальпель Сегодня, 13:31
        А в чём разница? На него Сайдвиндер не наводится?
        Скальпель
      3. _Ugene_ Сегодня, 13:57
        из-за сады
        это, прямо-таки, новое выражение в русском языке, может вы имели в виду "из засады"?
        _Ugene_
    7. askort154 Сегодня, 12:14
      xetai9977
      а почему бы и нет? Обычная практика. Американцы в лётном мастерстве ничем не уступают и самолёты у них вполне на уровне. Ваши перехватывают натовцев, они ваших. Всегда так было.


      Это понятно. Не скромный вопрос . А кого перехватывают сейчас
      " ничейные", застрявшие между Россией и НАТО ? stop
      askort154
    8. iouris Сегодня, 13:52
      Цитата: xetai9977
      Ваши перехватывают натовцев, они ваших. Всегда так было

      Никогда такого не было, и вот - опять. При Брежневе американские корабли не входили в Балтику. Это не перехват, а демонстрация готовности блокировать Калининградский анклав в любой момент.
      Ответа на эти действия могут быть два: сдача анклава или его деблокирование.
      iouris
  2. verner1967 Сегодня, 10:45
    Пусть поиграются, "кина" поснимают, а то в Сирии с перехватами у них как то не очень получалось.
    verner1967
    1. игорка357 Сегодня, 10:49
      В Сирии могли и сбить,там то война..а тут мирное небо..обычное сопровождение..)))
      игорка357
      1. verner1967 Сегодня, 10:59
        Цитата: игорка357
        В Сирии могли и сбить

        так ото ж...
        verner1967
      2. Скальпель Сегодня, 13:32
        Наши из американской зоны тоже стараются побыстрее сваливать, чтобы не подставляться.
        Скальпель
  3. kolkulon Сегодня, 10:45
    Голивудщина.Только без эмоциональных интервью.
    kolkulon
  4. Muvka Сегодня, 10:47
    Блин, на видео, снятое ворогами, наши сушки еще красивее выглядят :)
    Muvka
    1. игорка357 Сегодня, 10:50
      Наши Сухие вообще эталон красоты в небе!Не говоря уже про нашего ТУ-160..
      игорка357
      1. Muvka Сегодня, 10:52
        Я не спорю, но на этом видео красивее, чем обычно :)
        Muvka
        1. Serg Koma Сегодня, 12:13
          Цитата: Muvka
          но на этом видео красивее, чем обычно :)

          Так холливуд однако - не хухры мухры laughing
          Serg Koma
          1. sabakina Сегодня, 13:05
            Ммммм, Serg Koma , хотите сказать, что холливуд непроизвольно поработал на Россию? wink
            sabakina
            1. Serg Koma Сегодня, 13:58
              Цитата: sabakina
              холливуд непроизвольно поработал на Россию?

              Холливуд- как детище мирового империализма, не может в принципе работать на Россию. На Россию в холливуде работают/работали: Тимур Бекмамбтов, А.Кончаловский, русские хаккеры и конечно "лапочка Видов" - всех перечислять не будем, сами понимаете, НАШИ люди работают под легендой, но чем могут - тем помогут! Иногда им это очень хорошо удается, реакция на увиденное
              Цитата: Muvka
              Я не спорю, но на этом видео красивее, чем обычно :)
              тому подтверждение good
              Значит "непроизвольно"(тайно wassat ) работает!!!
              Serg Koma
  5. игорка357 Сегодня, 10:48
    Что то целый фильм сняли,а перехвата так и не было,обычное сопровождение,наш 30ый даже подтормаживал..а вообще у F-15 нет шансов в ближнем бою с СУ-30..
    игорка357
  6. домохозяйка Сегодня, 10:50
    "Я медведя поймал!" "Веди сюда". "Да он меня не пускает!"
    домохозяйка
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    Цитата: самый главный
    А Вас не смущает, что это произошло над Балтийским морем, а не над Мексиканским заливом???

    xetai9977 всегда смущает только действие российских ВС. А нахождение летчиков Сша в небе над Балтикой он считает закономерным и необходимым.
    rotmistr60
    1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 11:09
      Цитата: rotmistr60
      Цитата: самый главный
      А Вас не смущает, что это произошло над Балтийским морем, а не над Мексиканским заливом???

      xetai9977 всегда смущает только действие российских ВС. А нахождение летчиков Сша в небе над Балтикой он считает закономерным и необходимым.

      Рыбу видно по полёту. А xetai9977 - та ещё рыба. Летать начинает и без пинка.
      dubovitskiy.1947
    2. Скальпель Сегодня, 13:38
      А в чём проблема? Латвия, Литва и Эстония - члены НАТО, чьи ещё самолёты им к себе приглашать?
      Скальпель
  8. Egorovich Сегодня, 11:05
    Всем летчикам матрасии медальку нужно повесить: "за сопровождение российских самолетов". Заслужили!!!
    Egorovich
  9. starpur Сегодня, 11:14
    Если так поставлено боевое дежурство - я НЕ поздравляю вероятного противника. Лётчики где то сидят, по звонку начинают одевать сбрую, потом ЕДУТ к самолёту (не приведи господь бусик сломается), Лётчик САМ привязывается в кабине, аэроплан в ангаре и хрен знает сколько рулит на полосу.... Ниже плинтуса.
    starpur
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:11
      А у нас на БД по-другому сидят думаете? Так же как и американцы, сидят в "домике дежурного звена" рядом самолёты, по сигналу одеваются, в кабину и вперёд. А в самолётах никто не дежурит!!! ( за искл. готовности 1, но там ограничение по времени).
      Рашнэйрфорс
  10. Boris55 Сегодня, 11:15
    Интересно, а НАТОвцы на каждый свой "боевой" вылет столько корреспондентов приглашают?
    Как в последний путь laughing
    Boris55
    1. seregatara1969 Сегодня, 11:41
      да нет- это фильм постановочный для пропаганды ужасов
      seregatara1969
  11. Machete Сегодня, 11:20
    Ещё бы Сушки пытались скрытно и быстро пролететь...
    А так, не таясь и по обычным маршрутам...
    Херои американцы.
    Machete
  12. Дратуй Сегодня, 11:23
    российские лётчики не подавали необходимых сигналов и не предоставляли в НАТО планов осуществления полётов».... Да ну!!!..прям и не знали, что наши полетят?!.. Журналюг на ввп маловато.. negative
    Дратуй
  13. Валерий_37_RUS Сегодня, 11:25
    Ну да сопровождение было, а где перехват?
    Валерий_37_RUS
  14. Евгений Стрыгин Сегодня, 11:35
    ...... а как это - "не успешный перехват"?
    У меня фантазии не хватает.
    Евгений Стрыгин
    1. pvv113 Сегодня, 12:11
      Это примерно как "перенедопил" – выпил меньше чем хотел, но больше, чем мог. wink
      pvv113
      1. Евгений Стрыгин Сегодня, 12:44
        ааа.
        То есть перехватил не истребитель ,а клин журавлей.
        Евгений Стрыгин
  15. seregatara1969 Сегодня, 11:40
    российские лётчики не подавали необходимых сигналов и не предоставляли в НАТО планов осуществления полётов

    а ихний посейдон подаёт необходимые сигналы и заранее предоставляет русским планы осуществления полёта?
    seregatara1969
  16. Prole Сегодня, 11:42
    а где факты, в виде видео, в лучших традициях американского экшена. Голимая пропаганда, какая то.
    Prole
  17. Геркулесыч Сегодня, 12:02
    Так это видео Голливуд и снял, наверняка! wassat А ф15 стояли на земле небось! !! lol
    Геркулесыч
  18. bratchanin3 Сегодня, 12:18
    Ну перехватили, от них никто и не прятался - мирное время. Хвастают, что умеют перехватывать? Так это задачка для начальной школы лётчиков. Ну пусть радуются, что я у папы тоже не .
    bratchanin3
  19. Александр С. Сегодня, 12:34
    Это что...политика сми такая? Внушить нам всем, что европейцы и американцы такие дети неумелые...радующиеся каждой встречи с нашими самолетами? Странно...почему не написали, что пилоты обкакались? Не поленился и зашел на сайт...ничего про похвалу не прочел...написано только про стандартный перехват, который есть обычное явление в работе летчиков. Интересно....когда нам напишут, что мы победили весь мир, и запад капитулировал...всего-лишь испугавшись наш ан-2 какой-нибудь.
    Александр С.
  20. лысова Сегодня, 12:44
    Уморили ! Мы тут дома - и на вьюнов внимание не обращаем. Убежать не успеют и Еврик не поможет, тут же загасят.
    лысова
  21. К-50 Сегодня, 13:07
    «российские лётчики не подавали необходимых сигналов и не предоставляли в НАТО планов осуществления полётов»

    А что обязаны? belay
    Можно подумать пин дос сы докладывают кому-то куда и зачем летят! fool
    Что то уж слишком много "прав" полоссатые себе делегировали. Все должны перед ними отчитываться и "строевым шагом ходить". Не надорвётесь, штанишки то не порвутся от таких широких шагов? angry
    Лётчики ВВС США осуществляли сопровождение самолётов Су-30

    Надо будет нашим на янкенсах по тренироваться "заходу в хвост". Как только изъявят желание "сопроводить", пользуясь сверхманевренностью заходить им в хвост и висеть. Пусть жидким стулом исходят. Глядишь через пару-тройку раз вообще не захотят приближаться к нашим самолётам. laughing
    К-50
  22. Suharik.inline Сегодня, 13:25
    Вот тут видео как собирались натовцы:
    http://www.interfax.ru/world/594497?utm_referrer=
    https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
    И что там такого что так раздули, не понятно,рутина.
    А вот мне интересно, наши их за сколько срисовали,вопрос к специалистам.
    Suharik.inline
  23. Altona Сегодня, 13:39
    Цитата: Serg Koma
    Не волнуйтесь, всё запротоколировано на видео, как одевается, как ЛЮБЕЗНО дверь видеооператору в "Газель"

    ---------------------------------
    Интересно, что лётчик одевается в каком-то подъезде, долго путается в лямках. А не судьба всю его амуницию прямо рядом с самолетом разместить, в раздевалочке прямо около ангара? А летчика прямо из кроватки тепленьким привезти. А конец видео меня вообще поразил, комментарий дает практически мой ровесник, мужчинка в полном расцвете сил лет 45-50. hi
    Altona
  24. opus Сегодня, 13:42
    Цитата: Автор
    Американцы похвалились успешными перехватами самолётов Су-30 над Балтикой

    Цитата: Автор
    ВВС США опубликовали кадры перехвата российских истребителей Су-30 в небе над Балтийским морем.

    автор опять всё переврал.
    fool
    Статья
    Военно-воздушные силы США проводят учебные перехваты во время миссии Baltic Air Policing
    1.[00:00] по [01:39] Видео любезно предоставлено ТВ НАТО / Лука Фаццуолли.
    Летчики ВВС США F-15 проводят тренировки во время учений во время Балтийское региональное учебное мероприятие на авиабазе Шяуляй, Литва, 1 апреля 2014 года. Летчики ВВС США тренируются бок о бок с европейскими союзниками и партнерами для решения будущих проблем безопасности.
    /Даже по погоде видно это не январь в Латвии/
    2.[01:39]- [02:01]Видео предоставлено 48-м истребительным крылом US Air Force F-15s из RAF Lakenheath, Соединенное Королевство (грубо говоря Англия), пилоты перехватывают два российских С-30 ВМФ России в международном воздушном пространстве вблизи Балтики, 23 ноября 2017 года. Перехват был начат, потому что российские самолеты не включили трасподеры.
    Кто кого перехватывал... это ещё тот вопрос

    Всё в мире относительно

    3.[02:01]-[02:44] Видео предоставлено 48-м крылом истребителя
    Два российских SU-30 Flankers перехвачены в международном воздушном пространстве около Балтии 13 декабря 2017 года. Перехват был начат, поскольку российские самолеты не включили трасподеры, требуемые диспетчером воздушного движения, и не имели плана полета.

    [02:44] Видео предоставлено 48-м истребительным крылом / Staff Sgt. Taylor West
    Командир эскадрильи Тейлор Уэст подполковник Коди Блейк дает ответы на вопросы о перехватах и ​​миссии Балтийского воздушного полицейского,Дата репортажа 3 января 2018 года.

    вы общем и целом.
    1.Не " похвалились"
    2.Не ВВС США, а DMA / DVIDS

    DVIDS

    - это современная круглосуточная операционная система DMA (Defense Media Activity), которая обеспечивает своевременную, точную и надежную связь между средствами массовой информации по всему миру и военными, обслуживающими дома и за рубежом.
    Зы. там персоналом в основном морпехи


    Персонал сержант.
    Скотч Майкл Шмидт, помощник морской пехоты / DVIDS SNCOIC

    Персонал сержант.
    Руководитель службы морской пехоты Пабло Д. Моррисон / Визуальная информационная служба DVIDS

    Скотт М. Беттс
    Менеджер программы DOD DVIDS
    ХЕЗ кто он по ВУС, но точно из Питсбурга
    opus
  25. saturn.mmm Сегодня, 13:48
    Какойже это перехват? Это банальное сопровождение.
    saturn.mmm
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