14:05 06 января

205 лет назад подписан манифест об окончании Отечественной войны

205 лет назад – 6 января 1813 года (декабрь 1812 ст.ст.) назад российский император Александр I издал Высочайший манифест об окончании Отечественной войны. Тем же днём самодержец повелел начать в Москве строительство храма Христа Спасителя в честь победы русского народа над наполеоновскими захватчиками.

Итог Отечественной войны 1812 года – практически полное уничтожение армии Наполеона Бонапарта, в состав которой входили вооружённые формирования Италии, Швейцарии, Рейнского союза, Варшавского герцогства, королевства Пруссия, Австрийской империи.

Так называемая Великая армия (армия Наполеона) понесла невероятные по тем временам потери: более 550 тысяч убитых, умерших, раненых и пленных. Это притом, что к моменту начала войны против России наполеоновская армада имела численность около 600 тысяч человек. Стремление Наполеона к мировому господству было подорвано российским сопротивлением, результатом которого стало последующее вхождение русской армии в Париж.


205 лет назад подписан манифест об окончании Отечественной войны

Картина художника В.Верещагина "НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ - ОТСТУПЛЕНИЕ, БЕГСТВО"


Война 1812 года при этом оставила тяжёлое экономическое и демографическое наследие самой России. 12 губерний были фактически полностью разорены французами, сожжены десятки русских городов, в числе которых по известным причинам оказалась и Москва. Военные потери русской армии составили около 280 тысяч человек убитыми и ранеными. До сих пор историки не могут представить более или менее точных данных о жертвах французской агрессии среди мирного населения России.

Возвращаясь к изданию Великого манифеста, нужно отметить, что русский император Александр I повелел праздновать день победы над армией Наполеонов в день Рождества Христова. Со временем эта традиция была утрачена.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. Stranger03 Сегодня, 12:02
    Париж брали, Берлин брали, чего только в Европе не брали, осталось до Лондона дошагать и будет полный пакет,
    Stranger03
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:09
      Придется, видать, нам даже или нашим детям и внукам пройти дорогами наших прапрапрадедов! Также, с оружием в руках, и помыть сапоги или ботинки в Рейне и Темзе!
      Геркулесыч
      1. Stranger03 Сегодня, 12:11
        Не дай то бог, деды и отцы говорили "лучше худой мир, чем хорошая война".
        Stranger03
        1. Идущий Сегодня, 13:06
          Не хотим мы войны , но если нас заставят тогда пусть не обижаются.
          Идущий
      2. Глядя Петрович Сегодня, 12:18
        Только осторожнее с дивана вставайте, когда Европу пойдете освобождать, а то сникерс из зо рта вывалится.
        Глядя Петрович
    2. Шура пермский Сегодня, 12:10
      фашингтон осталось взять и иерусалим заодно
      Шура пермский
    3. pvv113 Сегодня, 12:30
      Лондон можно и не брать. Англичанам еще Хрущев обещал, что если будут дергаться, то будут жить под водой wink
      pvv113
      1. Идущий Сегодня, 13:09
        Приветствую Владимир! hi , Хрущёв немного ошибался и под водой им места не найдется , но мы войны не хотим , мы хотим жить так , как понимаем мы и пусть к нам не лезут.
        Идущий
        1. pvv113 Сегодня, 13:27
          Виктор, доброго дня! С наступающим Рождеством!
          Мы хотим жить в мире, но
          pvv113
    4. RASKAT Сегодня, 12:45
      Мне недавно попалась отличная лекция о начале этой войны, Даже не столько о начале сколько о ее прологе о войне 1805г. Советую посмотреть очень познавательно.
      RASKAT
  2. мерцание Сегодня, 12:10
    Надо Макрону напомнить ... если он конечно знает кто такой Наполеон
    мерцание
    1. Stranger03 Сегодня, 12:12
      Он маленький, не помнит уже. Небось думает, что Наполеон Россию все-таки взял, да сам ушел, зима, валенок не хватило, wassat
      Stranger03
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:15
      мерцание Сегодня, 12:10 Новый
      Надо Макрону напомнить

      ... да он и сам собирается в Москву в январе... мерикатосы ему уже поднадоели, будет обивать пороги в Кремле... а может наши и на даче примут - не велика шишка... bully
      a.s.zzz888
  3. Геркулесыч Сегодня, 12:12
    Нужно было нам в честь Наполеона вывести и назвать новый вид лягушек! wassat И экспортировать во Францию мясо "наполенчика болотного "! wassat
    Геркулесыч
  4. Egorovich Сегодня, 12:18
    Столетия прошли, а враги у России одни и те же остались. И главное, никого история не учит, опять вся эта недобитая шобла, свои гнилые зубы продолжает затачивать.
    Egorovich
  5. Горменгаст Сегодня, 12:22
    Это был не первый несун европейских ценностей в Россию.
    Горменгаст
    1. dvina71 Сегодня, 13:11
      Цитата: Горменгаст
      Это был не первый несун европейских ценностей в Россию.

      ДА ладно? А крестоносцы что несли? А во времена смуты?
      dvina71
  6. паратирон Сегодня, 12:30
    Все время мы увлекаемся чужими и чуждыми нам мировоззрениями и идеологиями, подражаем другим народам, а потом получаем чувствительное вразумление и уврачевание от Бога. Подобно тому как ветхозаветный Израиль всякий раз, когда смешивался с другими народами и увлекался язычеством, попадал к ним в плен, пока не покается и не вернется к единому Богу, так и мы. Сначала поляки, потом французы, немцы, всеми увлекались, от всех потом страдали и всех побеждали. Конец прошлого и начало нынешнего века - англо-американская псевдокультура и лжеценности. Вывод: следующий этап как логическое завершение - русский флаг на пентагоне)))
    PS. Я не я и флаг не мой))
    паратирон
  7. серж сибиряк Сегодня, 13:26
    Ну вот и вспоминаем о "просвещённой и мытой Эувпропе",но без придыхания.Однако история ничему не учит их .Да и с благодарностью у недорезанных буржуёв плоховато,а точнее они её (совесть) никогда не имели! soldier hi
    серж сибиряк
  8. ODERVIT Сегодня, 13:41
    Обидно, что появляются псевдо исследователи, ставящие под сомнения все подвиги русского народа, во всех войнах. И той битвы не было и ту проиграли. Противно.
    ODERVIT
  9. А. Привалов Сегодня, 13:45
    Для тех, кто интересуется темой. Манифест назывался -- «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского». Про Отечественную (с прописной буквы) войну тогда ещё не говорили. Словосочетание "отечественная война" встречалось, когда речь шла не о войне проходящей за рубежом. То есть "отечественная" здесь носит не патриотический, а географический смысл. То, что происходило на территории России, и то, что происходило за рубежом. Отечественная война в высоком смысле этого слова, с прописной буквы, появляется в произведениях Михайловского-Данилевского, известного историка, который написал свою “Историю войны 1812 года” по высочайшему повелению.
    С этим можно вполне согласиться. И вообще, такое осмысление и наименование тех или иных событий иногда происходит стихийно, снизу, а иногда происходит сверху. В данном случае, мне кажется, что здесь это был такой продукт интеллектуальной деятельности - это не отменяет народного характера войны, и то, что она была отечественной. Тем паче, что после выхода романа Льва Толстого "Война и мир" с его "дубиной народной войны" это закрепляется в сознании россиян уже навсегда. В особенности, дальнейшему закреплению способствовал столетний юбилей войны с колоссальным количеством книг, статей, чего угодно, семитомником "Отечественная война и русское общество", вполне, кстати, трезво написанным. Это был всенародный праздник, и Отечественная война 1812 года была возведена в перл российской истории. Каковым он на самом деле и был, конечно. Повторяю еще раз, что мало того, чтобы событие произошло, важно, чтобы это событие было оценено и институализировано в исторической памяти. (доктор исторических наук Олег Витальевич Будницкий).
    За тем, определение "Отечественная война", по известным причинам, было на долгие годы забыто и вернулось лишь в 1937 году и тоже "по высочайшему повелению".
    А. Привалов
    1. Оператор Сегодня, 13:49
      Термин "Отечественная война"/"Вторая Отечественная война" использовался в Российской Империи в 1914-1917 годах.
      Оператор
      1. А. Привалов Сегодня, 13:56
        Цитата: Оператор
        Термин "Отечественная война"/"Вторая Отечественная война" использовался в Российской Империи в 1914-1917 годах.

        Совершенно верно. За тем, на 20 лет вышел из широкого употребления.
        А. Привалов
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