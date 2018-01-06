205 лет назад подписан манифест об окончании Отечественной войны

Картина художника В.Верещагина "НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ - ОТСТУПЛЕНИЕ, БЕГСТВО"

205 лет назад – 6 января 1813 года (декабрь 1812 ст.ст.) назад российский император Александр I издал Высочайший манифест об окончании Отечественной войны. Тем же днём самодержец повелел начать в Москве строительство храма Христа Спасителя в честь победы русского народа над наполеоновскими захватчиками.Итог Отечественной войны 1812 года – практически полное уничтожение армии Наполеона Бонапарта, в состав которой входили вооружённые формирования Италии, Швейцарии, Рейнского союза, Варшавского герцогства, королевства Пруссия, Австрийской империи.Так называемая Великая армия (армия Наполеона) понесла невероятные по тем временам потери: более 550 тысяч убитых, умерших, раненых и пленных. Это притом, что к моменту начала войны против России наполеоновская армада имела численность около 600 тысяч человек. Стремление Наполеона к мировому господству было подорвано российским сопротивлением, результатом которого стало последующее вхождение русской армии в Париж.Война 1812 года при этом оставила тяжёлое экономическое и демографическое наследие самой России. 12 губерний были фактически полностью разорены французами, сожжены десятки русских городов, в числе которых по известным причинам оказалась и Москва. Военные потери русской армии составили около 280 тысяч человек убитыми и ранеными. До сих пор историки не могут представить более или менее точных данных о жертвах французской агрессии среди мирного населения России.Возвращаясь к изданию Великого манифеста, нужно отметить, что русский император Александр I повелел праздновать день победы над армией Наполеонов в день Рождества Христова. Со временем эта традиция была утрачена.