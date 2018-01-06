02:23 07 января

В 2018 году ВВС США откажутся от эксплуатации MQ-1 Predator

Американское издание Air Force Times сообщает о том, что в текущем году США откажутся от эксплуатации многоцелевых беспилотников MQ-1 Predator. Уже к лету 2018-го все MQ-1 Predator будут заменены на более функциональные варианты БПЛА – MQ-9 Reaper. При этом сам «Рипер» сложно назвать «новым» беспилотником. Его эксплуатация в ВВС США длится уже более 10 лет. Это притом, что свой первый полёт MQ-9 Reaper совершил ещё в 2001 году.

Некоторые характеристики «пенсионера» американской беспилотной авиации MQ-1 Predator выглядят следующим образом: размах крыла более 14,8 м, длина – 8,23 м, максимальная взлётная масса – 1,02 т, максимальная скорость – 217 км/ч, мощность двигателя Rotax 914 UL – 105 л.с., практический потолок – 8 тыс. м, дальность полёта – до 750 км, максимальная продолжительной полёта – 39 ч.

В 2018 году ВВС США откажутся от эксплуатации MQ-1 Predator



Некоторые характеристики MQ-9 Reaper от General Atomics Aeronautical Systems: размах крыла – 20 м, длина – 11 м, максимальная взлётная масса – 4,76 т, максимальная скорость – около 400 км/ч, мощность двигателя Honeywell TP331-10 около 900 л.с. Дальность – около 5 тыс. км, практический потолок – 14,4 км. Имеет шесть точек подвески – в том числе для ракет AGM-114 «Хеллфайр».

С 2011 года ВВС США потеряли 4 таких БПЛА, в том числе в 2016 году в Сирии. Тогда MQ-9 Reaper был сбит самолётом своей же коалиции.
БПЛА MQ-9 Reaper состоят на вооружении не только США, но также Британии, Турции, Италии и Франции.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 82

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  1. svp67 Вчера, 15:13
    Тяжелые ударные БПЛА - удовольствие не из дешевых, вот похоже и решили чуть под экономить....
    Победитель - MQ-9 Reaper



    Дембель - MQ-1 Predator

    svp67
    1. СРЦ П-15 Вчера, 15:17
      Кстати, о беспилотниках:"Этой ночью силы ПВО с российской базы Хмеймим сбили в окрестностях городка Джебла в провинции Латакия неизвестные объекты.
      Об этом сообщат журналисты и активисты на местных сайтах и в социальных сетях.
      «По информации с места была перехвачена ракета, по другим данным — самолет/беспилотник», — пишет известный сирийский военкор с псевдонимом Иван Сидоренко.
      Сотни жителей района также сообщили о громких взрывах в ночном небе, обсуждая происшествие на местных ресурсах.

      По предварительным данным, было сбито два беспилотных летательных аппарата.
      На медиа-ресурсах города Джебла местные жители обсуждают взрывы и склоняются к этой версии. Об этом пишут не только гражданские лица, но и бойцы Сирийской армии.
      Самер Ахмад сообщил, что по его данным были уничтожены два ударных беспилотника с бомбами."

      Источник: http://rusvesna.su/news/1514927900
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Вчера, 15:48
        Саша , привет и с наступающим Рождеством Христовым ! hi "Хищник" уходит , вместо него остаётся "Жнец" - весьма характерно для голубей Мира . negative
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Вчера, 15:54
          Цитата: bouncyhunter
          Саша , привет и с наступающим Рождеством Христовым !

          Привет, Паша! hi drinks И тебя с Рождеством Христовым! Да, голуби ещё те, особенно их голубятня! yes
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Вчера, 15:56
            Саня , ну ты же понял кого я подразумевал , не могу же назвать их так , как называю в обычной жизни . Ну вот ещё дровосятиной могу обозвать ... feel
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Вчера, 16:03
              Цитата: bouncyhunter
              Саня , ну ты же понял кого я подразумевал , не могу же назвать их так , как называю в обычной жизни . Ну вот ещё дровосятиной могу обозвать ..

              Да, без гомо(не сапиенс), как-то не звучит! laughing
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Вчера, 16:05
                Как ты ЭТО не назови - хрен слаще редьки не станет . wink
                bouncyhunter
        2. тол100в Вчера, 16:18
          Цитата: bouncyhunter
          весьма характерно для голубей Мира .

          А как известно, этот "голубь", только и умеет, что гадить по всему Миру!
          тол100в
          1. bouncyhunter Вчера, 16:21
            Моё почтение ! hi
            Цитата: тол100в
            этот "голубь", только и умеет, что гадить по всему Миру!

            Как там говорил мой соотечественник Вадим Галыгин : "Только голубям известно как из 200 грамм еды произвести 200 кг дерьма" .
            bouncyhunter
            1. svp67 Вчера, 16:25
              Цитата: bouncyhunter
              Как там говорил мой соотечественник Вадим Галыгин : "Только голубям известно как из 200 грамм еды произвести 200 кг дерьма"

              Осталось добавить, что "и только белорусам известно, как с помощью этих 200 грамм, получить ведро бульбы"
              svp67
              1. bouncyhunter Вчера, 16:29
                Сергей , моё почтение и поздравления с Рождеством Христовым ! hi drinks
                Цитата: svp67
                и только белорусам известно, как с помощью этих 200 грамм, получить ведро бульбы

                Ценю юмор и иронию , можно ещё добавить что у белорусских учёных-ядерщиков при каждом делении атома почему-то только бульба получается ... wink
                bouncyhunter
                1. sabakina Вчера, 16:40
                  Паша и всем нашим мои сердечные поздравления с наступающим Рождеством Христовым! hi drinks
                  sabakina
                  1. bouncyhunter Вчера, 16:44
                    Дружище Слава ! hi Взаимно и всего доброго тебе и твоим близким от всех моих ! drinks А матрасовским беспилотникам как и самим матрасам - почаще нюхать землю . wink
                    bouncyhunter
                2. svp67 Вчера, 16:48
                  hi
                  И я поздравляю как ЛИЧНО Вас, так и всех белорусских сябров - С ПРАЗДНИКОМ
                  Цитата: bouncyhunter
                  можно ещё добавить

                  Вот что ВСЕГДА нравилось у белорусов, так это их ОПТИМИЗМ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ГОТОВНОСТЬ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ, даже незнакомцу и ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. Оставайтесь такими всегда.
                  svp67
                  1. bouncyhunter Вчера, 16:52
                    Спасибо за тёплые и добрые слова , дабы не быть голословным - песня ! drinks
                    bouncyhunter
                    1. svp67 Вчера, 16:58
                      Цитата: bouncyhunter
                      дабы не быть голословным - песня !

                      Ну, ну... сначала "Гулять, так гулять", а затем "А я лягу, прилягу..." laughing drinks
                      svp67
                      1. bouncyhunter Вчера, 17:03
                        Дык не без этого wink , но партизаны не дремлют ! soldier
                        bouncyhunter
        3. НЕКСУС Вчера, 20:19
          Цитата: bouncyhunter
          "Хищник" уходит , вместо него остаётся "Жнец" - весьма характерно для голубей Мира .

          Привет,Паша. hi С Рождеством тебя!
          У нас в этом вопросе некоторые сдвиги сроков.Так БПЛА Альтаир ,который должен был поступить на вооружение,вместо 5 тонн прибавил еще 2 тонны веса и весит 7 тонн...испытания начнутся в этом году.

          Но есть и вот такое заявление,Борисова..
          По словам Борисова, тяжелый ударный беспилотник уже есть, и делался он не только по заказу Минобороны, но так же и ФСБ. Технические характеристики и даже название дрона Борисов не уточнил, однако многие эксперты склоняются к версии, что речь идет либо о БПЛА разработки ОКБ «Сухого» семейства «Охотник», либо совместном проекте компании «Транзас» и ОКБ «Сокол», под рабочим названием «Альтиус-М». Характеристики этих дронов также засекречены, известно лишь то, что «Альтиус-М» весит около пяти тонн, а «Охотник» около 20 тонн.


          - У нас в завершающей стадии четыре ОКР (опытно-конструкторские работы) - беспилотники, которые решают свои задачи на тактическом, оперативном и стратегическом звене, — рассказал Борисов. - Созданный беспилотник способен решать на практике информационные задачи, а также выступать в качестве средства поражения.

          Замминстра так же отметил, что по итогам 2014 года несколько работ по созданию БПЛА были закрыты.

          Пока российские тяжелые дроны не будут представлены на всеобщее обозрение, остается только предполагать, насколько эти машины можно сравнивать с зарубежными аналогами из США и Израиля.
          В ГЦБА признают, что отставание в производстве таких машин у нас безусловно есть, однако лет через пять мы сможем если не перегнать, то догнать Америку.
          НЕКСУС
          1. bouncyhunter Вчера, 20:24
            Андрюха , дружище ! hi drinks От всей души , как говорится !
            По поводу наших БПЛА я пока предпочитаю молчать , ты знаешь почему .
            bouncyhunter
          2. Dr. David Livesey Вчера, 22:15
            Ну, все друг друга поздравили, я присоединяюсь к поздравлениям!!! А теперь по теме поста: здесь все понимают, что ударные беспилотники в США реально используются в боевых действиях десятилетиями??? Сменяются уже их поколения, реально летает палубный с авианосцев (которых у нас нет ни одного (авианосца)), сколько можно кричать ураааааа? Как можно не понимать, что у нас таких не будет еще несколько лет, их просто нет в программе перевооружения до 25 года. давайте еще раз крикнем: УРАААААА!!!!
            Dr. David Livesey
    2. тасха Вчера, 15:18
      В чём экономия? Заменить устаревшие MQ-1 на более тяжёлые MQ-9?

      Не совсем понятно выражение авторов новости: " При этом сам «Рипер» сложно назвать «новым» беспилотником."... У нас есть чем похвастаться? Повторюсь:

      Рекомендую книгу "Ликвидатор. Откровения оператора боевого дрона" Томаса Марка Маккерли.
      После её прочтения начинаешь понимать, что мы отстаем и в технике и в тактике применения ударных БПЛА от американцев лет на десять, это если с оптимизмом.. sad
      тасха
      1. svp67 Вчера, 15:23
        Цитата: тасха
        При этом сам «Рипер» сложно назвать «новым» беспилотником."... У нас есть чем похвастаться?

        Что то я Вашей логики не пойму. При чем тут уже отработанный и серийный беспилотник, который выиграл у своего собрата и с вопросом, на счет "похвастаться". В статье об этом разговора и не ведется, от слова "ВООБЩЕ"
        svp67
        1. тасха Вчера, 15:30
          Тяжело понять чужую логику, согласен. Мне лично показалось, что фраза в новости "При этом сам «Рипер» сложно назвать «новым» беспилотником" звучит несколько уничижительно, тем более, что ударных БПЛА такого уровня и опыта их применения у нас нет.
          Ближайшая аналогия - сосед пересел на хороший автомобиль, а мы же с досадой говорим - да он у него не новый... wink
          тасха
          1. svp67 Вчера, 15:31
            Цитата: тасха
            тем более, что ударных БПЛА такого уровня и опыта их применения у нас нет.

            И тут стоит добавить: "Увы"
            svp67
            1. тасха Вчера, 15:34
              Согласен. Увы... И ещё раз грустную рожу sad
              тасха
      2. Pirogov Вчера, 15:34
        Цитата: тасха
        После её прочтения начинаешь понимать, что мы отстаем и в технике и в тактике применения ударных БПЛА от американцев лет на десять, это если с оптимизмом..

        Конечно отстаём ,если у нас их нет . Но думаю скоро появятся и не хуже американских .
        Pirogov
      3. А. Привалов Вчера, 15:54
        Цитата: тасха
        У нас есть чем похвастаться?

        В сирийской операции задействованы около 70 БПЛА — лёгкие тактические аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3» и тяжёлые «Форпосты».

        По словам главы российского военного ведомства, российские беспилотники поднимались в воздух с начала кампании 16 тысяч раз, а общий налет составил 96 тысяч часов.

        Иными словами, поднимались 22 раза в день. Таким образом, они там оптом почти 11 лет налетали. А за одно, как сообщил Сергей Кужугетович, "...российские зенитчики сбили в Сирии "16 беспилотников" а за одно уже и "53 ракеты систем залпового огня.". Что вы жалуетесь? hi
        Для интересующихся MQ-9:
        А. Привалов
        1. sabakina Вчера, 16:44
          Во истину, Рождество сегодня! Профессор защищает МО РФ и ВПК! Чудеса начались!
          sabakina
          1. А. Привалов Вчера, 16:57
            Цитата: sabakina
            Во истину, Рождество сегодня! Профессор защищает МО РФ и ВПК! Чудеса начались!

            Я не профессор, а лишь доцент. Что, Вячеслав, следовало бы оплевать и наговорить гадостей? fellow
            А. Привалов
            1. Околоточный Вчера, 23:20
              Александр, как «отстранённому и независимому» - продолжайте дальше писать свои статьи. Читаю с интересом. И с праздником (не знаю, по вере вам или нет).
              Околоточный
              1. А. Привалов Сегодня, 00:20
                Цитата: Околоточный
                Александр, как «отстранённому и независимому» - продолжайте дальше писать свои статьи. Читаю с интересом. И с праздником (не знаю, по вере вам или нет).

                Статья готова. Уже на модерации. Надеюсь, что на днях опубликуют. А праздник -- всегда праздник. Главное, что бы был повод. good drinks
                А. Привалов
      4. тол100в Вчера, 16:25
        Цитата: тасха
        После её прочтения начинаешь понимать, что мы отстаем и в технике и в тактике применения ударных БПЛА от американцев лет на десять, это если с оптимизмом.

        Не читайте натощак..... тем более таких авторов, и не смотрите Голливуд. Там все впереди Всех в мире! И даже ИГил в Сирии Они истребили, не покладая своего лживого языка! А так , мы всегда отстаем, но!, почему-то ВСЕГДА всем раздаем подарки, которые в просторечии называются фокусами! Спросите у лунатиков, они знают!
        тол100в
        1. тасха Вчера, 16:41
          Не совсем понимаю о каких лунатиках Вы пишете..
          На лозунгах далеко не уедешь. Вы уверены в великой пользе своего комментария? Я потом ещё раз перечитаю, может осознаю. Хорошо?
          тасха
      5. Кент0001 Вчера, 20:11
        Кинишку не давно смотрел про операторов БПЛА... многое понял. Мы реально в ж...опе. Там один канал связи с помехозащищенностью и объёмами передаваемой информации и её обработки из точки применения (за тысячи километров от операторов) чего стоит. А у нас "Эльбрус" 800 МГц с безумной стоимостью-вот и все достижения. Спасибо импортозамещению, а то и этого не было бы.
        Кент0001
    3. Лексус Вчера, 15:21
      Собственно MQ-9 Reaper был работой над ошибками, допущенными при реализации программы MQ-1 Predator.
      Лексус
    4. kamski Вчера, 17:15
      но уж точно в несколько раз дешевле чем самолеты
      kamski
    5. Кент0001 Вчера, 20:06
      ..а унас даже рядом ничего уровня списываемой ими техники нет. Новая машина 4-ре за круче но взлетной массе..круто, кремнеевая долина рулит не только по гражданским технологиям...Сколково АУУУУУ...
      Кент0001
  2. astronom1973n Вчера, 15:17
    Соратникам подарят(продадут) на (в) Украину! wassat
    astronom1973n
    1. HAM Вчера, 15:23
      У нет соратников,есть только вассалы,для которых и г...на БЕСПЛАТНО жаль.Тем более такую технику ..
      HAM
  3. ВЕРЕСК Вчера, 15:18
    От "Предатора" отказались из-за посадки и сбития нашими ПВО?РИПЕР-не совсем лучшая колымага.Хотя-обе машинки опасные.Нам-бы что-то подобное.
    ВЕРЕСК
    1. svp67 Вчера, 15:25
      Цитата: ВЕРЕСК
      Хотя-обе машинки опасные.

      Нам бы и такие пригодились, особенно 31 декабря 2017 года над авиабазой Хмеймим. И если бы не спасли от обстрела, то отмстили бы сразу и на смерть
      svp67
      1. капрал Вчера, 15:37
        Цитата: svp67
        Нам бы и такие пригодились,

        Особенно доставляет "расторопность" наших МО и ВПК. Янкесы уже считают Хищника хламом, а мы все подобный класс БПЛА пилим и допилить не можем. am
        капрал
        1. svp67 Вчера, 15:41
          Цитата: капрал
          . Янкесы уже считают Хищника хламом, а мы все подобный класс БПЛА пилим и допилить не можем.

          А только ли в этом. Современная Россия далеко не СССР, которым еще мог тягаться со Штатами. Нет у нас тех возможностей. Увы. Но все равно НАДО РАБОТАТЬ и не в коем случае не опускать руки.
          svp67
          1. viktorch Вчера, 15:56
            меня умиляют призывы НАДО РАБОТАТЬ, а народ че не работает ? тут не от тех кто работает что то зависит а от тех кто рулит, рулят исключительно в кювет, хоть заработайся, как была страна в ЖЭ так там и останется, только сотня другая элитных яхт и дворцов за рубежом появится в собственности у наших эффективных.

            современных беспилотников у капиталистической РФ не будет никогда, да и все остальные виды вооружений, советский задел не вечен, кончится он кончится и современное вооружение. сырьевой колонии это не надо
            viktorch
            1. svp67 Вчера, 16:04
              Цитата: viktorch
              меня умиляют призывы НАДО РАБОТАТЬ, а народ че не работает

              Работает, я это и не отрицаю. Я призываю не отчаиваться, при не удачах и ударах судьбы, и рук не опускать.
              Цитата: viktorch
              тут не от тех кто работает что то зависит а от тех кто рулит, рулят исключительно в кювет, хоть заработайся, как была страна в ЖЭ так там и останется, только сотня другая элитных яхт и дворцов за рубежом появится в собственности у наших эффективных.

              С успокойтесь и хватит причитать...
              Цитата: viktorch
              современных беспилотников у капиталистической РФ не будет никогда, да и все остальные виды вооружений, советский задел не вечен, кончится он кончится и современное вооружение. сырьевой колонии это не надо

              С такими мыслями Вам или в монастырь или в петлю...можно алкогольную. Но это не самое лучшее решение. У наших пращуров бывало ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже и они нашли в себе силы, что Вы себя считаете хуже?
              svp67
              1. viktorch Вчера, 16:20
                переходим на личности, да ?

                пф, я себя нормальным считаю, открою вам страшную тайну, люди уже тысяч сорок лет не сильно то меняются, с момента как неандертальцев сожрали,

                вы значит такой выбор навязываете: или топим за олигархов в стиле "у нас все хорошо, надо только потерпеть, станет еще лучше" до самой смерти, или топиться в бутылке, в петле, в религии, в наркотиках ?

                типичная рабская психология, вы даже в мыслях не можете восстать против своих хозяев и той несправедливости что они собой олицетворяют.

                в прочем, истинные рабы жаждут не свободы, а власти и собственных рабов.
                старайтесь лучше, вдруг именно вас повысят и дадут плетку.
                viktorch
                1. svp67 Вчера, 16:27
                  Цитата: viktorch
                  типичная рабская психология, вы даже в мыслях не можете восстать против своих хозяев и той несправедливости что они собой олицетворяют.

                  Ой, только этого не надо...Все эти вопли, что "мы не рабы..." заканчиваются ровно тогда, когда эти "не рабы" становятся ХОЗЯЕВАМИ.
                  Цитата: viktorch
                  старайтесь лучше, вдруг именно вас повысят и дадут плетку.

                  У Вас явное ПОМУТНЕЕ разума. Вы так НИЧЕГО и НЕ ПОНЯЛИ.
                  svp67
        2. KaPToC Вчера, 18:35
          Цитата: капрал
          Янкесы уже считают Хищника хламом, а мы все подобный класс БПЛА пилим и допилить не можем.

          Допилить не можем потому-что военные не знают что им нужно. Проблема не в производителях а в потребителях.
          KaPToC
        3. Кент0001 Вчера, 20:14
          Так еще не все дачи построены....ждите и все вам будет...но потом....может быть.
          Кент0001
      2. ВЕРЕСК Вчера, 15:39
        Не дави на больное.Дико жаль.Как такое было вообще возможно?Извини,я непонимаю.Где усиление?Да что я говорю.Потеряли парней.Спишут на БД.Тоска зелёная.Извини.Я много сегодня вдарил.Хоть погоны и в прошлом-но хочется быть чуть ближе.Хреново всё.
        ВЕРЕСК
      3. ВЕРЕСК Вчера, 15:42
        Нам бы и такие пригодилисьЭх,если-бы да- кабы...Парней уже не вернуть.
        ВЕРЕСК
        1. svp67 Вчера, 16:04
          Цитата: ВЕРЕСК
          Парней уже не вернуть.

          Да и я то же этому совершенно не рад и соболезную. Но надо сберечь других
          svp67
          1. ВЕРЕСК Вчера, 16:21
            И всё ненормально.Хреновато в политике.Да-и чёрт с ними.Не таких давили.
            ВЕРЕСК
            1. svp67 Вчера, 16:49
              Цитата: ВЕРЕСК
              Не таких давили.

              И БУДЕМ ДАВИТЬ.
              svp67
  4. Геркулесыч Вчера, 15:28
    Нам пока что остается только завидовать, и еще годы ждать, когда же мы нечто подобное сами соорудим! Отставание в этой сфере у нас уже и от Китая! Пять лет испытывают как минимум три прототипа, и не могут выбрать хотя-бы один для серийного производства! За это время те прототипы уже безнадежно устарели, а армия так и не увидала наш ударный беспилотник! Теперь как в насмешку, на испытания пойдут другие варианты беспилотников, и снова испытания затянут на годы. В результате мы отстанем навсегда.
    Геркулесыч
    1. svp67 Вчера, 15:35
      Цитата: Геркулесыч
      и еще годы ждать

      Надеюсь, очень надеюсь, что В ЭТОМ году этот срок завершиться...
      svp67
    2. тасха Вчера, 15:44
      Вот именно что завидовать. И надеяться, что нынешние военные и руководители ОПК правильно расставляют приоритеты и распределяют ресурсы.
      тасха
  5. фа2998 Вчера, 15:29
    Да печально это все.Я вот о чем.Святое место пустым не бывает! Значит, наш "партнер" уже имеет новую серийную прибамбасу, чтобы заменить.F-22 уже не производят,MQ-1 выводят из состава.Замена уже известна.Не исключу, что скоро увидим американский новый самолет и новый БПЛА следующего поколения.
    Уж не знаю, какой уж наш НЕИМЕЮЩИЙАНАЛАГОВ ПАК ФА, но это лишь ответ на Ф 22, по БПЛА вообще темнота.Мы уже прилично отстали, но все испытываем, улучшает и пр.До серии еще дожить надо! hi
    фа2998
    1. Muvka Вчера, 15:36
      Не могу понять логики в ваших словах. F-22 закрыли по причине дороговизны. F-35 в подметки F-22 не годится. У них нет более совершенного самолета, чем F-22. Но как в вашей голове замена MQ-1, указывает на то, что у матрасов есть что-то лучше F-22. Я вообще не понимаю.
      Muvka
      1. Viktor.12.71 Вчера, 16:17
        Цитата: Muvka
        F-35 в подметки F-22 не годится.

        Если коротко, то концепция 5 поколения у американцев это стелс, электроника и полная интеграция с флотом и наземными войсками, летные ТТХ как у F-22 или СУ-57 ему не нужны, отказались они от них! А сверх маневренность была изначальна заложена в F-22. По электронной начинке F-22 в подметки не годится F-35му.
        Viktor.12.71
        1. Vlad.by Вчера, 18:44
          Так зачем тогда самолет? Стелс и "полная интеграция с флотом" прекрасно реализуется на аэростате.
          Зачем они пингвину крылья привинтили?!
          Vlad.by
          1. Голован Джек Вчера, 18:55
            Цитата: Vlad.by
            Зачем они пингвину крылья привинтили?!

            Распил, однозначно laughing
            Голован Джек
            1. Korax71 Вчера, 20:45
              Все шутите? laughing а пак фа не распил???сроки сдвигаются и сдвигаются в право.про серию даже речи нет.реальность такова,что пингвин с крыльями,летает,продается и производится.а наш не имеющий аналогов и лучший в мире хде belay
              Korax71
              1. Голован Джек Вчера, 20:46
                Цитата: Korax71
                Все шутите?

                Именно.

                Прочее... неинтересно request
                Голован Джек
      2. фа2998 Вчера, 16:34
        Отвечу попонятней! У США УЖЕ есть 22 и 35, а также 2 образца новых БПЛА.О ТТХ я не касаюсь.А у нас, лишь опытные образцы.Нужно поменьше парадных речей, а дело-серийные самолеты и БПЛА.А с этим проблема.
        А , что в "закромах" американских авиостроителей они сами покажут, уверяю, они работают. hi
        фа2998
    2. svp67 Вчера, 15:44
      Цитата: фа2998
      Уж не знаю, какой уж наш НЕИМЕЮЩИЙАНАЛАГОВ ПАК ФА, но это лишь ответ на Ф 22

      "Лишь ответ" - ДА ИМ ГОРДИТСЯ НАДО. Ни кто, даже Китай не могут такой дать, только пока Россия смогла. Плохо, что нет ответа Ф-35, но надеюсь, что и в этой области скоро кое что появиться. Главное, что бы "изделие 30" было доведено до ума...
      svp67
      1. фа2998 Вчера, 16:42
        Не знаю, как сравнивать новые самолеты. Они должны (не дай Бог) встретиться в бою.Но те же китайцы и японцы уже отчитались о принятие на вооружения самолетов 5 поколения.Причем свои пелелацы они позже выкатили.Конечно вызывает сомнение, особенно за японцев.Еще те авиастроители. lol hi
        фа2998
        1. svp67 Вчера, 16:51
          Цитата: фа2998
          Но те же китайцы и японцы уже отчитались о принятие на вооружения самолетов 5 поколения.

          Только на словах...их "5-ое", в лучшем случае "4+"
          Цитата: фа2998
          Конечно вызывает сомнение, особенно за японцев

          Учитывая его размер - так и ни каких сомнений нет, это не "5"....
          svp67
  6. 452336 Вчера, 16:19
    Шикарный бпла меняют на более шикарный. Какие же они тупыыыые!
    452336
    1. svp67 Вчера, 16:30
      Цитата: 452336
      Какие же они тупыыыые!

      Они это поймут, когда вдруг окажется, что это было сделано зря. Хотя, они в этом случае пойдут уже проторенным путем - обвинят во всем Россию и ее "хакеров"
      svp67
  7. Vard Вчера, 16:24
    Хорошее оружие... Против папуасов с автоматом... Особенно хорош против свадебных и похоронных процессии...
    Vard
  8. 452336 Вчера, 16:54
    Цитата: Vard
    Хорошее оружие... Против папуасов с автоматом... Особенно хорош против свадебных и похоронных процессии...


    Ну не скажите. Эти жужжалки укокошили не мало главарей моджахедов.
    452336
  9. svp67 Вчера, 17:07
    bouncyhunter,
    Дык, не без этого...
    Ну тогда и от нас...примите
    svp67
  10. viktorch Вчера, 18:08
    в качестве ответа правительство РФ меняет мерседесы представительского класса на майбахи представительского класса, так победим, вы там держитесь и терпите
    viktorch
  11. Старый26 Вчера, 18:16
    Цитата: Vard
    Хорошее оружие... Против папуасов с автоматом... Особенно хорош против свадебных и похоронных процессии...

    Чего же тогда мы собираемся делать нечто подобное? Если это исключительно папуасов...
    Старый26
  12. Фурия Вчера, 18:51
    Ну теперь ждем появление этих беспилотников на Украине,поставки которых организуют через Канаду,или Латвию...
    Фурия
  13. zyzx Вчера, 18:56
    Опять нытье началось,у нас таких нет отстали минимум на миллион лет. Ну и скажите,чего тут торопится? Такие шайтан-жужжалки,эффективны только против бормалеев. Ни одну с стему ПВО им не преодолеть. Умные,задним умом напишут про дешевизну и безопастность оператора. Есть сей факт,НО,знаете почему американцы школы и госпиталя бомбят,а мы нет? Да потому,что у нас спецы по земле ползают и ручками лазером цели подсвечивают. Как говорил известный киногерой,Шурик это не наш метод. Мы не рискуем гражданскими,мы рискуем спецами и пилотами. И этим мы сильны.
    zyzx
  14. APASUS Вчера, 19:03
    Где окажутся БПЛА после того как в 2018 году ВВС США откажутся от эксплуатации MQ-1 Predator.Вопрос совсем не праздный.Окажутся в Прибалтике ,Украине или Сирии,гадать смысла конечно нет,но предполагаю что долго на складе им не пылиться
    APASUS
  15. 452336 Вчера, 19:24
    Цитата: viktorch
    в качестве ответа правительство РФ меняет мерседесы представительского класса на майбахи представительского класса, так победим, вы там держитесь и терпите

    В марте грозятся пересесть на Кортеж.
    452336
    1. Кент0001 Вчера, 20:18
      Да за выделенные под его распил бабки лучше правда Майбахи купить. Один фик там Порше помогал.
      Кент0001
  16. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 00:55
    Названия у беспилотников очень миролюбивые)))
    Генерал Песчаных Карьеров
  17. Челдон Сегодня, 01:02
    Ну вот что за прозвища у американцев: Предатор,Интрудер,Тандерболт,Томкет- ну,вот не сравнится с нашими Гиацинт, Василёк, Буратино,Солнцепек-это ж прям поэзия laughing
    Челдон
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