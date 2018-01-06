В 2018 году ВВС США откажутся от эксплуатации MQ-1 Predator

Американское издание Air Force Times сообщает о том, что в текущем году США откажутся от эксплуатации многоцелевых беспилотников MQ-1 Predator. Уже к лету 2018-го все MQ-1 Predator будут заменены на более функциональные варианты БПЛА – MQ-9 Reaper. При этом сам «Рипер» сложно назвать «новым» беспилотником. Его эксплуатация в ВВС США длится уже более 10 лет. Это притом, что свой первый полёт MQ-9 Reaper совершил ещё в 2001 году.Некоторые характеристики «пенсионера» американской беспилотной авиации MQ-1 Predator выглядят следующим образом: размах крыла более 14,8 м, длина – 8,23 м, максимальная взлётная масса – 1,02 т, максимальная скорость – 217 км/ч, мощность двигателя Rotax 914 UL – 105 л.с., практический потолок – 8 тыс. м, дальность полёта – до 750 км, максимальная продолжительной полёта – 39 ч.Некоторые характеристики MQ-9 Reaper от General Atomics Aeronautical Systems: размах крыла – 20 м, длина – 11 м, максимальная взлётная масса – 4,76 т, максимальная скорость – около 400 км/ч, мощность двигателя Honeywell TP331-10 около 900 л.с. Дальность – около 5 тыс. км, практический потолок – 14,4 км. Имеет шесть точек подвески – в том числе для ракет AGM-114 «Хеллфайр».С 2011 года ВВС США потеряли 4 таких БПЛА, в том числе в 2016 году в Сирии. Тогда MQ-9 Reaper был сбит самолётом своей же коалиции.БПЛА MQ-9 Reaper состоят на вооружении не только США, но также Британии, Турции, Италии и Франции.